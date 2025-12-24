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Está no ar o Contracorrente das manhãs 360 e neste dia 24 de dezembro lançamos-lhe a pergunta: será o Natal cristão, afinal, uma festa pagã? Para participar basta ligar 91 002 41 85, mas há outras formas de fazer parte. Pode deixar os seus comentários no nosso site ou redes sociais, ou então enviar a sua mensagem de voz por WhatsApp para o mesmo número 91 002 41 85. Carla. No Natal costuma dizer-se que a tradição ainda é o que era, mesmo que a tradição peça bacalhau numas terras e noutras seja mais polvo. Contudo, de onde vem a tradição? Não a tradição da árvore, do Pai Natal ou das diferentes iguarias, mas a tradição de festejar o nascimento de Jesus. Há dois anos falámos no Contracorrente de como os relatos bíblicos do nascimento de Cristo não permitem situá-lo com exatidão no tempo e como os vários evangelhos até contam histórias ligeiramente diferentes, mas que se complementam. E no ano passado recordámos como a tradição do presépio é relativamente recente, tem apenas 800 anos. No Contracorrente de hoje vamos recuar mais atrás no tempo, vamos até aos primeiros séculos do cristianismo para tentar perceber como nasceu e como evoluiu a tradição de festejar o Natal e como ela foi evoluindo, retomando uma questão que muitas vezes se coloca: o Natal é mesmo uma festa cristã ou não é mais do que uma versão cristã de festas romanas e pagãs? José Manuel, investigaste muito, já estou mesmo disposta a ver isto.

Li algumas coisas. Bom dia novamente.

Gosta muito do tema.

E acho que o tema é bastante interessante. As pessoas muitas vezes têm a ideia de que isto é um tema de alguma forma fechado. Quando nós aqui há dois anos fizemos a história da noite de Natal e da origem, tem-se a ideia, eu próprio tinha a ideia, porque fui educado assim, que vem tudo contado no Novo Testamento. E não é exatamente dessa forma, nem todos os evangelhos falam do nascimento de Cristo, só dois dos evangelhos é que falam, e a história que contam é complementar, digamos assim. E não se consegue tirar dela sequer uma data precisa no sentido do ano, porque há ali umas complicações com a data do recenseamento e a data de Herodes, porque Herodes também faz parte da história, por causa da matança dos inocentes. O recenseamento não bate certo com a data da morte de Herodes. Enfim, há uma série de complicações, mas independentemente disso, aquilo importante é que no princípio, quando começou o cristianismo, quando Paulo de Tarso começou a evangelização, não havia a ideia de celebrar aniversários, sobretudo aniversários de nascimento.

Aniversários quaisquer que eles sejam.

Mesmo dos santos que foram surgindo. Não havia essa tradição. Aquilo que havia era a tradição forte daquilo que é ainda hoje a festa central do cristianismo, que é a ressurreição, portanto, a Páscoa. Até porque a Páscoa em si também é uma festa judaica, com outro sentido, naturalmente, não é o mesmo sentido, mas há aqui algo que continua sob outra forma, substancialmente diferente. O nascimento, portanto, a natalidade, é algo que surge mais tarde e os primeiros registros desta celebração são já do século III ou século IV. A primeira vez que aparece, 354. O cronógrafo de 354, em que se fala, de facto, está escrito, está registado a existência desta festa. E agora a questão que se coloca muitas vezes é: por que o 25 de dezembro? E por que esta celebração? Como eu disse, é difícil saber, inclusivamente, em que mês terá ocorrido o nascimento de Jesus Cristo, porque as referências temporais são, no mínimo, equívocas. Por exemplo, fala-se de pastores que estariam a guardar rebanhos ao ar livre. Jerusalém, e Belém em particular, é um sítio que em dezembro é muito frio, muitas vezes neva. Em Lisboa é raro nevar, mas em Jerusalém nevava, e ainda hoje neva com alguma frequência. Portanto, estariam ao ar livre de que forma? Os rebanhos não deviam estar ao ar livre no inverno, e num inverno relativamente duro como seria aquele. E isto foi discutido, e ainda hoje é discutido entre teólogos, se é possível, se não era possível. E era possível. Era possível existir mesmo no inverno. Por quê? Porque as ovelhas brancas podem entrar na cidade, as negras não podem e, portanto, como as negras não podem, ficavam cá fora e se ficavam cá fora precisavam de um pastor para as guardar. Isto pode se debater, se o que está ou não está, quer dizer, a verdade do Novo Testamento, nesse sentido. Mas o ter se chegado a esta data, 25 de dezembro, não foi um tema pacífico. E até é difícil por uma outra razão que nós muitas vezes não nos recordamos. É que nós hoje seguimos o calendário gregoriano, que foi um acerto de calendário feito no final da Idade Média, Papa Gregório, e que tem a ver com o acerto entre o ano lunar e o ano solar, que não bate completamente certo. Havia uns dias que andavam desfasados, ainda há hoje quem siga. Depois não sei se haverá muita gente que ainda segue o calendário juliano, que é o anterior. No princípio do século XX havia a Revolução de Outubro na Rússia, mundo ortodoxo e não mundo que siga a Igreja de Roma, Papa Gregório. Mundo ortodoxo tinha o outro calendário antigo ainda. A Revolução de Outubro foi em novembro. Nós chamamos de Revolução de Outubro porque era outubro lá, mas cá é novembro. Deste lado é novembro, porque houve uns dias que se andou para a frente. Primeira complicação. E depois o próprio calendário juliano é estabelecido e é fixado já depois da data do nascimento de Cristo. E os calendários anteriores a esses também são calendários mais lunares do que solares, como é o caso do calendário judaico. Em muitos aspectos, as festas judaicas são quase todas elas móveis. No nosso caso é a Páscoa, mas os outros são fixos. No calendário judaico são todas, é a Páscoa, é o Yom Kippur, é o Hanukkah, tudo tem datas que têm a ver com o calendário lunar e não com datas fixas do calendário solar, que é os 12 meses no ano. Fazer bater isso tudo certo é uma grande complicação. Eu já uma vez estive a tentar fazer isso para datas certas, perceber em que dia, por exemplo, aconteceu o dia do Cor de Zamora, o nascimento do rei de Portugal, que é anterior ainda ao Tratado de Zamora.

E é difícil chegar ao dia.

E é difícil chegar lá precisamente por causa da complicação entre o gregoriano e o juliano e como é que se bate as coisas certas e a referência. Sabe-se que é um Pentecostes. Sabe-se que é um dia de Pentecostes, que é um dia certo, mas como é que se consegue chegar a esse dia de Pentecostes não é muito evidente. Essa é uma complicação. Depois, há efetivamente a possibilidade de haver aqui duas influências, uma influência que tem a ver com festas preexistentes e outra que tem a ver com um raciocínio de procurar determinar, de facto, a data de nascimento. E que é anterior à fixação do 25 de dezembro. Como já tinha havido discussão, designadamente, havia um bispo chamado Hipólito de Roma, que trabalhou esse tema, e ele vai fazer uma conta, que é uma conta que do ponto de vista da lógica de procurar encontrar uma data para o nascimento, faz sentido se considerarmos aquilo que são as referências da época. Que conta é essa? A conta é a seguinte: nós sabemos qual é a data da morte, porque a data da morte é mais fácil de estabelecer. A data da morte e depois da ressurreição, porque coincide com a Páscoa judaica, e essa é conhecida. Coincidindo com a Páscoa judaica, estabelece-se o 25 de março. 25 de março é também a data que na altura seria o equinócio, hoje é 21 de março, equinócio da primavera. Aquilo que era a tradição relativamente às figuras santas e aos profetas, é que eles para terem uma vida perfeita, tinham que morrer com um tempo de vida exato ao ano. Então, diz-me lá, o nascimento foi também no 25 de março. No caso concreto de Jesus Cristo, a data de nascimento, no sentido real do significado divino de Jesus Cristo, não é a data de nascimento, é a data da conceção. Se para bater certo o 25 de março, temos de considerar que ele tem 33 anos, menos nove meses, porque ele terá nascido nove meses depois da conceção. Nove meses depois de 25 de março, 25 de dezembro. E chega-se a um 25 de dezembro. Há outra ideia para o 25 de dezembro, que é a ideia de que haveria festas, neste caso, sobretudo no mundo romano, nesta época.

Pagãs.

Pagãs. Não eram pagãs. Para nós, hoje, pagãs.

Para nós, sim. Depende do lado em que estamos.

E fala-se de duas festas diferentes. Umas são as Saturnalias, que são uma tradição antiga no mundo romano, festas de homenagem a Saturno, em frente a Saturno, e tinham algumas características curiosas, designadamente, uma inversão das hierarquias. Os senhores serviam as refeições aos escravos, em vez de ser os escravos que serviam aos senhores. As pessoas trocavam as roupas.

Parece muito mais o carnaval, o conceito.

Em termos de lógica, parece muito mais o carnaval. Mas atenção, nós temos imagens, por exemplo, de crianças vestidas de bispos, que dá a ideia também de uma coisa um bocadinho parecida com aquilo que era a Saturnália por esta ocasião. Mas não bate certo, porque aqui é 17, 23 de dezembro, não bate certo. E há uma outra data que tem a ver com a celebração do Sol Invictus, do Sol Invencível, que é uma tradição romana já mais tardia Não vem de trás. É uma tradição já do século III, século IV, e que é a celebração de um sol invencível. Mas que, de acordo com os historiadores, pode ter surgido como uma tentativa de os césares encontrarem uma divindade que pudesse, de alguma forma, contrabalançar a influência crescente do cristianismo, porque o cristianismo era perturbante até Constantino. Até Constantino tinha um lado que era muito perturbante pra lógica dos césares. É que o César é um deus. Não podemos admitir uma religião que diz que só há um deus e que não é o César, é o outro. Repara, isto não é só o cristianismo. Quando foi a guerra da Judeia, a destruição do Segundo Templo, quando há a ocupação uns anos depois de Jesus Cristo, os judeus são expulsos da terra e aí começa a diáspora. São expulsos pelos romanos, porque também eles só têm um deus e não é aquele. Nos panteões dos vários povos, pode-se sempre acrescentar mais um deus e não havia problema em ter o César ser um deus, porque continuavam os outros deuses todos e os povos que tinham esses deuses todos, era mais um. Não havia problema, porque era um panteão. Com as religiões de um deus só, isso acabou. Não é possível haver essa conciliação. Ora bem, e isto vai sujeito até Constantino. E essa é 25 de dezembro. A celebração do Sol Invicto é efetivamente 25 de dezembro. Será isto que aconteceu? Bem, é uma fusão destas tradições. Há um texto que eu acho lindíssimo, devo dizer. Por acaso o texto é de 2006 e em 2006 ele já era papa. Do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, em que ele fala disto. E fala disto de uma forma que eu acho tão interessante, ele escrevia muito bem, vou ler um bocadinho desse texto, porque ele o que diz é assim: "O mundo em que surgiu a festa do Natal era dominado por um sentimento muito semelhante ao nosso". Repare, ele tem sempre a preocupação nosso da atualidade. Isto é um texto de 2006, tem 20 anos. "Era um mundo em que o crepúsculo dos deuses não era um slogan, mas um facto real. Os antigos deuses que se tornaram, de repente, irreais, não existiam mais, as pessoas não conseguiam mais acreditar naquilo que por gerações tinha dado sentido e estabilidade à vida. Mas o homem não pode viver sem sentido, precisa dele como do pão quotidiano. Assim, com o declínio dos antigos astros, ele teria que procurar novas luzes. Mas onde estavam? Uma corrente bastante difundida oferecia uma alternativa ao culto da luz invicta, do César invicto, da luz do sol invicto. E essa era a 25 de dezembro, situada no centro dos dias do solstício de inverno", e já vamos à importância do solstício nisto, "deveria ser comemorado como o dia natalício, que retorna a cada ano a luz que se regenera em todos os ocasos, garantia radiosa de que em todos os ocasos das luzes frágeis, a luz e a expansão do mundo não se extinguem e que de todos os ocasos parte um caminho que leva a um novo começo. E esse caminho é o nascimento em Belém de Jesus". O texto é mais longo, é muito interessante. E de alguma forma, pelo menos na minha perspectiva, casa as duas tradições. O Papa não diz que não houve aqui uma junção de tradições e no fundo também diz que isso é normal naquilo que é a procura de algo mais pelos seres humanos. Eu acho que às vezes as pessoas olham pra Igreja de uma forma muito dogmática e o Papa Bento XVI, que era um dogmático, no sentido de ser um teólogo. Houve uma altura que eu nunca mais me esqueço, uma coisa que uma vez me foi dita pelo anterior patriarca, numa entrevista, que era: as pessoas que conhecem muito bem a teologia, como era o caso de Bento XVI, têm mais facilidade em perceber até onde é que podem ir. E eu acho que neste caso, ele é um daqueles textos onde ele vai mais longe e diz que não há problema nenhum em haver aqui uma fusão de tradições, que é no fundo um bocadinho a leitura deste texto. E na fusão de tradições, há muita centralidade à questão do solstício. Nós sabemos que o solstício, os momentos de mudança de ciclo do sol, digamos assim, são momentos que são muito celebrados desde a pré-história, e em muitas coisas diferentes. Quer dizer, Stonehenge. O que é que é Stonehenge? Stonehenge é uma coisa com milhares de anos. Vamos ao Egito e encontramos coisas semelhantes. Vamos à Irlanda, mesmo cá em Portugal, o próprio alinhamento, por exemplo, dos dólmens.

Em Évora, por exemplo.

Em Évora. Tudo isso tem a ver com alinhamentos do sol. E repara, o solstício de inverno é um momento de viragem no ano. Até ao solstício de inverno, as noites vão se sentindo cada vez mais longas. Entra-se como num mundo escuro e depois, de repente, o mundo começa a voltar a ter luz e a abrir-se. É o momento em que os dias começam a crescer de novo, como nós estamos agora. O solstício foi 22 este ano Julgo eu, acho que foi anteontem.

Foi domingo.

Domingo é 21? 21 ou 22, não sei exatamente. Foi 21? É 21 ou 22.

É sempre 21 a 22.

21, 22. Daria de antemão o equinócio da primavera, que é sempre 21 de março. É sempre no mesmo dia. Isto correspondia em muitas culturas diferentes, por exemplo, na Europa, estamos a falar do Hemisfério Norte. No Hemisfério Sul é ao contrário. Mas no Hemisfério Norte, e sobretudo mais a norte, onde os dias às vezes quase não há luz, portanto vivemos praticamente na escuridão.

O que justifica que boa parte dessas festas pagãs são sobretudo nórdicas.

São sobretudo nórdicas. Há esta que retomar. E há aqui várias coisas que são interessantes. Por exemplo, não é um momento de sementeiras nem de colheitas. É um momento em que as pessoas estão com menos recolhimento e há uma vontade, uma necessidade de encontrar pretextos para uma festa, para se comer, para se beber, para se estar junto. E isso tem muito a ver com estes momentos. Mas curiosamente, no início deste processo, não diria o Natal, mas este período não foi logo um período só de festa, como nós hoje atribuímos, e a festa sobrepõe-se a tudo. Pelo contrário, o Advento começa quatro domingos antes. Era um período de jejum, tal como depois a Quaresma. Houve um período em que o Advento tinha 40 dias, como a Quaresma, eram seis semanas, depois passou para quatro semanas, como é atualmente. Mas se nós formos até às seis semanas, vamos bater onde? Na Epifania, no dia 6 de janeiro, dia dos Magos. É aí que vamos bater, se formos desde o princípio do Advento até ao fim. É aí que vai terminar este período. E esse período, no mundo católico, às vezes o Advento ainda dura seis semanas, na maior parte dos países é quatro semanas só, e no início era um período, como eu disse, de jejum. O jejum tem enorme tradição nas religiões, pelo menos nas religiões do livro. No judaísmo, no cristianismo e no islamismo. O Ramadão, todas as pessoas sabem. E eu aqui vou dizer uma coisa, que está aqui conosco. Não sei se vai ficar chocado com aquilo que eu vou dizer. Eu acho que muitas das coisas que as religiões ensinam e procuram têm a ver com, muitas vezes, não apenas a ordem social e cultural, mas também comportamentos que são bons.

Saudáveis.

São saudáveis. Por exemplo, o não comer carne de porco nas zonas onde o porco rapidamente se estragava, como é o que sucede para os deuses e muçulmanos. São regiões mais quentes, faz todo sentido.

Tem um fundamento racional.

E até há muito pouco tempo havia: mas por que o sacrifício do jejum? Nós hoje sabemos que, medicamente, o jejum faz sentido.

O jejum intermitente é um exemplo.

Não é só o jejum intermitente. No fundo, o Ramadão é um jejum intermitente.

Exatamente.

Não sei quantas horas em que não podes comer, é um jejum intermitente. Isso faz bem à saúde. E isso fazer parte de uma tradição religiosa, não é apenas por uma ordem divina, é porque há algo que se sedimentou.

Isso acontece em muitas áreas do conhecimento. Muita coisa que parece não fazer sentido, depois com as sucessivas descobertas da ciência, atualmente começamos a encontrar racionalidade. Vê-se até na arquitetura, nos hábitos. É muito estranho.

Porque há um conhecimento que não foi escrito, mas que estava por assim dizer assumido.

É uma sabedoria.

Era uma sabedoria. E depois às vezes transforma-se num dogma, que é um dogma religioso, uma norma, mas que tem algum sentido. Evidente que depois o Advento, como disse, começou como um período de jejum e depois o Natal transformou-se numa festa, que foi ganhando dimensão e história, e ganha um peso importantíssimo na tradição cristã e católica, que houve momentos em que se quis acabar com ela. Ou acabar, ou pelo menos limitar. E isso aconteceu sobretudo com as versões mais puritanas da reforma protestante, porque queriam cortar com tudo o que fosse os papistas. Os católicos ligados a Roma. E houve mesmo, no caso, por exemplo, do Reino Unido, Cromwell, que procurou acabar com as celebrações, mas durou muito pouco tempo. Porque o povo aquilo estava uma coisa muito entranhada, provavelmente porque esse entranhamento até vinha de trás, vinha das celebrações pré-existentes, as tais celebrações pagãs do solstício de inverno. Nós já falámos disto aqui uma vez, num desses programas anteriores que tivemos sobre o Natal. Na Escócia, a tensão religiosa foi maior, houve mais guerras religiosas. Na Escócia, o dia de Natal só voltou a ser feriado há 50 anos, há menos de 50 anos. É uma coisa extraordinária. No Reino Unido foi rápido. No resto da Inglaterra, rapidamente o povo disse: "Não, a gente quer continuar a manter aqui a nossa festa, a nossa tradição." Depois há outras datas que surgem e que têm todas a sua Há alguma lógica. Por exemplo, por que é o 25 de dezembro, mas depois também o 6 de janeiro? O papel no meio disto da importância do 1º de janeiro também, a relevância que ele tem. Isso dá para outros programas. Para não demorar muito, eu creio que aqui o importante é referir: há uma necessidade de celebração e que essa necessidade de celebração acaba por incorporar mais do que uma cultura, mas que isso não é obrigatoriamente algo que ponha em causa o essencial do que é a fé cristã e ao mesmo tempo também incorporar aquilo que é natureza humana e a forma como as pessoas olham para os ciclos da vida. E para este ciclo anual, em que há um período em que o sol vai diminuindo de presença e depois volta a ter mais presença, a luz mais presença e tudo isso é um nascimento.

Já que fizeste referência-

É um renascimento, se quiserem

...a um renascimento cíclico. Fizeste referência à presença aqui no estúdio do padre Ricardo Figueiredo. Muito bem-vindo, obrigada por se juntar aqui para estes temas mais uma vez. Há, de facto, como o José Manuel explicou, muitas explicações para este dia 25 de dezembro e não há problema nenhum em haver várias explicações.

Bom dia a todos e um feliz Natal desde já a todos. Não há problema nenhum e a linha que me parece mais adequada é mesmo esta, na linha daquilo que dizia o Papa Bento XVI, que o que nós encontramos sempre é esta confluência de várias dimensões. Só aqui o José Manuel dizia se eu ia estar aqui e quão eclesiástico ia ficar. Eu tenho um amigo médico, tenho vários amigos médicos, mas há um amigo médico com quem costumo estar muitas vezes e ele diz uma coisa que é: aquilo que Jesus nos diz não é só o que é certo porque Deus quer, mas é o melhor para nós. E podemos ver isto, aquilo que é o ponto mais alto da fé cristã, que é o amor aos inimigos, que é a expressão mais alta, nós percebemos que é o melhor. Uma pessoa que anda sempre mal com toda a gente, os níveis de cortisol sempre disparados, cai o cabelo, a pele fica seca, é tudo um problema para a saúde. De facto, aquilo que a fé cristã propõe é sempre a perspectiva do melhor para aquilo que o ser humano diz, também deste ponto de vista biológico. A questão do jejum, e vários médicos já me disseram isto, que o organismo precisa muito fazer um reset. Nós precisamos do reset noturno, das horas sem comer, exatamente para o organismo procurar os seus equilíbrios novamente naquilo que é os ritmos do organismo. E também ao longo do ano, estes períodos. É curioso que do Advento, eu gosto sempre de lembrar isto, a única coisa que ficou desta dimensão penitencial foi o bacalhau na noite de Natal.

Por quê? Porque acha que é mau, não é? Diga-me com sinceridade.

Não, é por ser peixe. Como nas sextas-feiras da Quaresma não se come carne. É a única prática.

O peixe faz parte do jejum português, digamos assim, porque a carne é que era dos ricos. O peixe era uma comida dos pobres.

Hoje em dia sabemos que é o contrário.

Hoje em dia sabemos que é o contrário.

As famílias a comprar o bacalhau agora para o Natal, já experimentaram isso.

E, portanto, havia aquela coisa de: vamos comer uma comida mais humilde. Isso tem a ver com o jejum.

Mas não ficou esse jejum no Natal?

O jejum também era do Natal.

Havia também essa dimensão penitencial e que depois varia. Por exemplo, nós aqui no caso da Península Ibérica, o nosso Advento era o tal Advento que ia até às seis semanas. A liturgia hispano-moçárabe, que é a liturgia que se desenvolveu e que ficou durante o período moçárabe, durante o período do domínio árabe, era um Advento muito grande e, por isso, por exemplo, o Natal na realidade da Península Ibérica é até celebrado com especiais traços de veneração ao Menino Jesus. Ou seja, o Natal é celebrado em toda a cristandade, mas há até umas particularidades na celebração. Por quê? Porque na Península Ibérica, e aqui era o ponto onde eu queria chegar, só que uma distinção que era importante, na Península Ibérica houve uma heresia que teve muita força no nosso território. Agora desculpem começar aqui com o teologuês, mas peço desculpa, mas que era o chamado adocionismo. O que era o adocionismo? Foi uma heresia que surgiu no cristianismo, que dizia que Jesus era um homem normal e que a determinada altura, no batismo de Jesus no Jordão por João Batista, é que ele era adotado por Deus e só a partir daí é que tinha uma ligação especial com a divindade. Então para combater essa heresia, o Natal e a celebração do Natal desenvolveu-se muito no contexto da Península Ibérica, exatamente para dizer: aquele bebê que nasceu já era Deus. E portanto, o beijar o Menino, todos estes gestos de veneração ao Menino, outras particularidades litúrgicas em torno do Menino Jesus, que são muito próprias aqui de Portugal e Espanha, que nós celebramos com especial este cuidado com a imagem do Menino Jesus, é exatamente para recordar: aquele bebê que nasceu era Deus. E portanto, aqui cruzam-se duas coisas, e um pouquinho de acordo com aquilo que o José Manuel estava a dizer, que é: por um lado, há a questão da datação do Natal, qual é o momento do nascimento de Jesus, por outro lado, a celebração do Natal. E são duas coisas distintas.

E que acontecem em momentos diferentes.

No desenvolvimento dogmático da Igreja, acontecem em momentos diferentes. O primeiro e fundamental mistério é a ressurreição de Cristo. Ponto. A ressurreição de Cristo que nos traz a vida nova, que nos faz participantes da vida de Deus. Segundo ponto. Para isso ser assim, quem era Jesus? E é aqui que nós entramos. A primeira viagem do Papa Leão até foi à Turquia exatamente para ir ao lugar onde aconteceu o primeiro concílio ecumênico, o Concílio de Niceia. E o Concílio de Niceia, porque é um ponto muito curioso, a grande preocupação é a afirmação de que o verbo de Deus, que se uniu à carne humana no seio de Maria e que nasce verdadeiro Deus e verdadeiro homem, quem vai à missa e que reza todos os domingos o Credo diz: "Consubstancial ao Pai", portanto, da mesma substância do Pai.

O Credo, o Credo de Niceia.

O Credo de Niceia, esta parte cristológica. Estamos no início da vida de Cristo, porque em relação à ressurreição não havia questões. É no desenvolvimento dogmático que vão surgir estas primeiras questões sobre quem era Jesus desde o primeiro momento da sua existência, porque se ele é só homem, então a humanidade está condenada, porque não há uma ponte entre Deus e os homens. Jesus Cristo tem que ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem para haver esta ponte. Estes primeiros debates que vão aqui surgir, o Concílio de Niceia, há muitas vezes um mito que é Constantino em 313 fez o Edito de Milão e a partir daí ficou tudo em paz e a Igreja ficou em paz. Isso é um mito, porque depois do Concílio de Niceia vamos ter um grande combate, o grande símbolo deste combate vai ser o Santo Atanásio de Alexandria, que vai cinco vezes para exílio exatamente por defender o Concílio de Niceia e os imperadores não queriam aprovar a fé de Niceia, porque queriam um cristianismo mais simples, em que Jesus é apenas um ser humano especial, que era mais simples do que dizer verdadeiro Deus, verdadeiro homem. De fato, a dogmática cristã era bastante complexa, porque os imperadores estavam preocupados era em unir o império, eram preocupações políticas, não eram preocupações teológicas, é a Igreja que defende estas questões teológicas, porque são questões espirituais e doutrinais. E isto vai ser um processo muito longo até chegarmos a esta necessidade de, de fato, celebrar o Natal para afirmar que este que nasceu em Belém era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se no Concílio de Niceia havia um risco, o arianismo, que foi a heresia combatida no Concílio de Niceia, querendo dizer que Jesus era somente um ser humano especial, um profeta, alguém com uma ligação especial com Deus, mas não era Deus, e o Concílio de Niceia vem dizer: "Ele é Deus". Isto levou a um extremar do outro lado para uma criação de uma outra heresia que é o monofisismo. Desculpem estes termos, mas quer dizer o quê? Quando a divindade se uniu à humanidade, como que é uma gota no oceano, a humanidade, e portanto, quase que desaparecia. Há aquela necessidade de dizer: "Não, é verdadeiro homem também". Com São Leão Magno, o Papa Leão I. Estamos com o Papa Leão XIV, Papa Leão I, dá a afirmação de quem é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E daqui, então, a celebração do Natal como uma medida pedagógica, naquele sentido litúrgico do que é uma pedagogia, que é as pessoas todos os anos celebrarem elementos fundamentais da nossa fé e celebrar sempre esta dimensão. Já saltei para o século V. A primeira celebração do Natal enquanto celebração, estamos ali pelo século IV. Mas temos, e o Jamel também já falou da questão de Hipólito, o Hipólito de Roma, que no ano 205 vão surgindo vários padres da Igreja que vão falando do nascimento de Jesus, da datação, já não da celebração, e em 205 ele já aponta para esta data de 25 de dezembro, ao lado de outras datas. Há uns que apontam para novembro, outros que apontam para maio. Só para perceber, para quem nos está a ouvir, que estamos aqui sempre a falar de duas dimensões. Uma coisa é a datação, outra coisa é a celebração. E para a Igreja, sempre foi mais importante a defesa da fé de que aquele menino que nasce é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pelo menos nas preocupações do Papa Leão Magno, mais preocupado com a defesa disto do que propriamente com a defesa se era uma festa pagã ou não era uma festa pagã, não é isso que está em causa. E aqui, então, para outro ponto. Temos aqui uma questão de datas, porque a instituição das festas, por exemplo, do Sol Invictus, que hoje em dia é o mito que mais corre sobre a questão do dia 25 de dezembro como uma apropriação do dia Natal, surge apenas no ano 270. Com o imperador Aureliano. Quando estamos a falar de Hipólito de Roma, que já falava da possibilidade da data do nascimento de Jesus ser 25 de dezembro, no ano 205. Estamos com 65 anos de diferença para haver essa apropriação. Isto foi um mito que foi sendo desenvolvido, surge, sobretudo, e aqui também tenho que secundar aquilo que o Jamel dizia, de um puritanismo protestante. O protestantismo surge muito numa atitude de dizer tudo que é humano está marcado pelo pecado e toda a fé cristã tem que ser expurgada de tudo aquilo que é humano. Ao contrário daquilo que a Igreja Católica sempre defendeu, que é a confluência das duas dimensões, há o humano e há o espiritual e o divino, e as duas estão em conjunto. Vai surgir, sobretudo no final do século XVII, início do século XVIII, um combate, uma tentativa de expurgar tudo aquilo que são estes elementos, que depois vão ser chamados neopagãos, etc, para tentar purificar a celebração do Natal disto que era o humano. Depois há também o monge beneditino que vai nessa linha. Que houvesse essa possibilidade da confluência das duas coisas, para nós não há problema nenhum. Voltando para trás na história, o Papa Gregório Magno, que morre no início do século VII, vai ser um papa muito importante para a história da Igreja. Estamos no final do século VII, ele morre em 604. Durante o século VI, ele está naquilo que é um processo de recomposição da Igreja, em que cai o Império Romano, vêm os chamados povos bárbaros, que não são cristãos, e todo este processo de evangelização da Igreja. E o Papa Gregório Magno tem uma obra que é a "Regra Pastoral", em que ele dá uma chave de leitura para a evangelização que os cristãos são chamados a fazer, que é: o que se pode assumir dos povos pagãos, nós assumimos. Nós, em Portugal, até temos isto de uma forma um pouquinho particular, que é a questão dos dias da semana. Ao contrário dos outros países europeus, que continuam com os nomes pagãos dos dias das semanas, o lunes, martes, no caso aqui de Espanha, Inglaterra, Itália, França, que mantiveram os nomes pagãos, o nosso Martim de Dume, em Braga, com São Martim de Dume, até os dias da semana conseguiu evangelizar. Ou seja, são processos que estão a acontecer e que nós temos sempre de ter em conta que, quando falamos desta experiência, quando estamos a falar do Natal, estamos a falar de coisas com 2000 anos. Nós não podemos achar que há só um estrato por cima. Não, é um conjunto, é algo orgânico, que tem uma dimensão.

E há muitas tradições que foram aparecendo ao longo do tempo. O presépio é São Francisco de Assis, a árvore de Natal vem aparentemente mais do mundo germânico e vem mais tarde. E há a incorporação de tradições diferentes, e há um lado de festa popular que ganha dimensão, sobretudo no século XIX, e que é projetada, por exemplo, por escritores como Charles Dickens e o seu "Conto de Natal". Mas não foi aí que começou o Natal. O Natal já era celebrado antes.

E foi evoluindo muito ao longo de todo este tempo.

Vai evoluindo de acordo com aquilo que são as necessidades, e estamos a falar do âmbito cristão. Havendo também, e era aqui também um tema que eu gostava de trazer, que era perceber por que, por exemplo, em Portugal, se diz muito que o Natal é a festa da família.

Sim.

Porque há isto: esta tentativa de dizer que o Natal é a festa da família vem de 1910. Já vem de antes, a tendência republicana anticlerical, já anterior à implantação da República, já tentava dizer isso, mas quando chegamos a 1910, há esta tentativa de ou acabar com os feriados religiosos e os que não se acabam, tendem-se a laicizar. E o feriado de 25 de dezembro mantém-se. Há, aliás, uma tese bastante interessante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de Rogério Alves Freitas, que faz uma leitura exatamente dos jornais da imprensa de 1910, em que é muito curioso as várias coisas que vão sendo ditas, que uma delas é: ainda que haja esta celebração, há aqui uma leitura no jornal "O Século": "Dia de paz e de alegria, dia de confraternização, de tranquilidade nos lares, da festa das famílias. Dia para esquecer agravos, para amar, para viver entre sorrisos e recordações longínquas". Ou seja, não se fala do nascimento de Jesus. E este mesmo dia de 25 de dezembro de 1910, para a Primeira República, é o dia da aprovação da lei do matrimônio civil. Mesmo para marcar que no dia, que é o dia da família, é a família civil. Sem toda aquela carga, nem de Sagrada Família, nem do Menino Jesus, nem de uma visão católica do sacramento do matrimônio, do matrimônio cristão. Há este plano da Primeira República de laicizar também estes dias e de reduzir este dia, e que em algumas destas publicações que surgem no 25 de dezembro de 1910, mesmo já fazem referência: "Bem, mas isso afinal é tudo pagão e se calhar Cristo nem nasceu neste dia". Todas essas coisas que nós ouvimos hoje, já são muito antigas.

Ou seja, quando nós agora ouvimos notícias de algumas escolas que celebram o inverno e não o Natal, estamos nesta linha?

Estamos um pouquinho, mas repara, é um pouquinho diferente. Eu acho que é um bocado diferente. Esta linha é uma linha de tentar, sob a ideia de que o Estado é laico, tem que ser anticlerical. E que não é original. Ela vai se repetindo em vários momentos da história. E até por coisas de sentido diferente. Houve uma preocupação de acabar com os feriados religiosos na Revolução Francesa. Voltou a repetir-se na Revolução Russa. E há um lado muito curioso, que as pessoas muitas vezes não percebem até que ponto o nazismo era ateu. O nazismo é uma coisa pagã. Tem um lado pagão completo. Há cartões de boas festas do Hitler, em que ele manda as boas festas pelo Natal e pelo solstício de inverno.

Unindo as duas coisas.

Unindo as duas coisas. É uma coisa extraordinária. E depois, a tentativa de substituir a figura do Menino Jesus por um Pai Natal nazificado, digamos assim, que também aparece ou germanizado ou arianizado. Porque ao mesmo tempo há a percepção que, mesmo na Rússia, não se consegue acabar, há uma tentativa de fazer isto, tornar o país ateu, mas depois são coisas que vão acabar por regressar sempre

Tem acabado por regressar.

Esta celebração do Natal sempre como a celebração de algo que é transcendente. Todas estas tendências tendem sempre a tentar-

Transcendente e abrangente também, não é? Nesse sentido.

E nós percebemos uma coisa: aquilo que nós celebramos, aquilo que é montar um presépio. Esta tradição com 800 anos com São Francisco de Assis. É sempre colocar no centro, e é muito bonito ver isto sobretudo quando se trabalha com crianças lá na catequese, todas estas experiências, que de facto o menino Jesus no presépio cria afeto, cria ternura. No passado domingo, eu tenho o presépio lá na igreja onde eu celebro missa, e uma criança começa a olhar e começa a correr, coitada, a mãe a apanhá-la, pensei que ia ter um novo menino Jesus lá no presépio, se não ia atirar para lá pro presépio. Em que há este carinho, esta ternura, que é colocar a fragilidade no centro. E aqui é muito curioso que é verdadeiramente o presépio, e saber que Deus assume a fragilidade, introduz uma nova ordem de relações, uma nova ordem social, em que já não é a lógica do poder ou a lógica da capacidade coercitiva das pessoas, mas é a fragilidade que está no centro e que cuida. Agora, é preciso termos atenção que este primado da dignidade humana, porque é o que está aqui, é o primado da dignidade humana, que é assumida por Deus, é a base da nossa sociedade. Se se tirou o presépio, se se tiram estas referências, aquilo que o Papa Bento XVI dizia muitas vezes, que a ética judaico-cristã... Bento XVI falava das três realidades que fundaram a nossa sociedade ocidental: a ética judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Se nós tiramos a ética judaico-cristã, que é o grande problema, aqueles grandes debates em torno dos tratados europeus e da constituição europeia, então no que se baseia isto? Porque se se baseia só num contrato humano, dura muito pouco, porque basta algum outro Estado querer entrar e mudar isto, e entrar por fronteiras dentro, que o contrato, como nós estamos a assistir-

Mas vê isso como uma verdadeira ameaça, quando há aqui vários exemplos na História de que independentemente das leis, o Natal é celebrado pelas famílias, por todos.

Mas a questão é: quais são os valores que ele celebra? Porque se se perde a dimensão transcendente, a dimensão transcendente faz parte do ser humano. E se nós perdemos esta dimensão transcendente, esta dimensão espiritual, e queremos apenas uma realidade ou civil, ou imanente, ou materialista, no sentido filosófico da questão, entra em conflito. Os grandes problemas da filosofia de Hegel, desculpem a incursão na filosofia, mas quando tez a dita síntese, entra sempre em conflito quando as coisas são imanentes. Se não há uma dimensão transcendente, invisível, que é a que sustenta isto tudo, em que se pode fazer a verdadeira síntese, em que não nasce num conflito, mas nasce precisamente da coexistência da diversidade, a sociedade cai. E a nossa sociedade europeia ocidental verdadeiramente fundou-se sobre aquilo que é estes valores e aquilo que é a ética judaico-cristã, que se baseia numa dimensão transcendente. E se nós perdemos esta dimensão transcendente, há muito isso. Vamos ver o que vai surgir a seguir e até aqui em Portugal temos alguns pensadores bastante interessantes sobre isto, mas até ver, ainda não surgiu nada que seja capaz de dar esse sustento àquilo que é a nossa sociedade.

Mas o que acontece é que estamos a celebrar um aniversário, não é? Isso é comum nas religiões, celebrarmos um aniversário.

É que no caso do cristianismo e da celebração do nascimento de Jesus, estamos sempre a falar da celebração do nascimento do verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E portanto, vamos dizer assim, os principais interessados nesta festa somos nós, que é ver esta ponte entre a humanidade e a divindade. Eu costumo fazer esse desafio às crianças lá na catequese: "Quem é que faz anos?" Eles dizem: "Jesus". "Então, mas por que vocês é que recebem prendas?" Eles ficam sempre assim um bocado, sem saber muito bem o que dizer.

Por quê?

A tradição das prendas é uma tradição mais posterior. E aqui podemos ligar também um pouquinho o tema que está na introdução deste Contra-Corrente, que é a questão do 6 de janeiro, que para nós, aqui no Ocidente, está desde a origem ligada à celebração da visita dos magos, e portanto, das entregas daqueles três presentes do ouro, incenso e mirra, portanto, esta ligação aos presentes. Mas, por exemplo, no caso do Oriente, isto tem um nome técnico, chama-se a Festa da Epifania. Epifania quer dizer manifestação. Que no caso, por exemplo, do Oriente, está ligado ou ao próprio nascimento, inicialmente, que depois quando a data do 25 de dezembro se expande e se torna normal em todas as tradições, ficou sem sentido ser o 6 de dezembro, portanto, depois liga-se também ou ao batismo de Jesus, ou ao primeiro milagre que Jesus realiza lá nas bodas de Caná, portanto, já com 30 anos de idade, e à festa da visita dos magos. Liturgicamente, na festa da Epifania, que se em Portugal 06 de janeiro fosse feriado, nós celebraríamos nesse dia, mas como não é feriado, celebramos no domingo anterior, ou no domingo mais próximo, em que uma das antífonas litúrgicas que se diz é: hoje os magos adoraram, houve o primeiro milagre e Jesus foi batizado. Juntam-se estas três celebrações neste sentido de ser o momento em que se manifesta esta verdadeira identidade. Os presentes dos magos, mais do que presentes no sentido que nós hoje temos de dar um presente a alguém, são uma profissão de fé. O ouro, reconhecendo que Jesus Cristo é o verdadeiro rei, rei dos céus.

Tem algo de simbólico.

O incenso, que é o verdadeiro sacerdote e portanto, tem esta dimensão do culto, e a mirra de que é verdadeiro homem. Tem esta dimensão, porque a mirra era algo que era usado para as sepulturas. Não são presentes muito úteis. Hoje em dia seria pelo menos um saco de fraldas, se calhar seria bastante mais útil.

Ou um telemóvel.

Das prendas, não é este o sentido dos presentes que está aí, é o reconhecimento de fé. O sentido dos presentes até surge bastante mais tarde, e aqui voltando àquela tentativa de dizer que a origem do Natal é uma origem pagã, o sentido das festas, algumas festividades têm essa ligação, mas nós tentamos ver as mais próximas, em atenção à saturnália, mas que não tinha sentido dos presentes. Há outras festas ligadas ou a Mitra, que tinham até mais algum sentido a estas coisas, mas não chegam ao dia 25 de dezembro. A noção dos presentes é até uma coisa mais posterior, que se indica até já para o século XIX, esta noção dos presentes. É que havia o 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau.

Que em Espanha não é o dia dos presentes.

Exatamente.

É em janeiro.

É 6 de janeiro, para o caso. Mas até há uma referência mais antiga que havia presentes até ao 6 de dezembro, que é ligado até ao dia de São Nicolau.

E há países, de facto, por exemplo, os países germânicos é 24 de dezembro. Nós agora também já é 24 à noite, porque as crianças fazem muita pressão. Mas eu quando era miúdo era 25 e acabou-se.

E as crianças tinham de ir dormir, não é?

Sim, eu nasci em 1990, sei que venho de algumas gerações mais antigas, os presentes eram o menino Jesus que trazia. Eu já nasci na altura do Pai Natal.

Já conheceu o Pai Natal.

Ainda bem que tinha o cuidado de não haver prendas, estavam escondidas, nós não sabíamos.

Não estavam ali à volta do presépio dado de Natal.

Tinha que ter o cuidado para não cair nas pisas no chão, por exemplo, que era o Pai Natal a passar. Já sou herdeiro disso.

Identifica alguma paganização do Natal? Neste momento, quando há pouco referia, até o Zé Manuel também referiu que há aqui alguma confluência com aquilo que se pensa que tenha sido a altura do Natal, com a degradação de valores e a necessidade de chamar à reflexão espiritual. Identifica aqui também a mesma tendência que nós podemos encontrar como confluente a essa altura, em que nós podemos identificar a razão do Natal?

Sim, uma paganização enquanto tal, não vejo, porque continua a ser os valores próprios da humanidade. Esta questão mesmo da família, alguém estava a dizer que foi uma tentativa e que para muita gente, e ainda é um refrão que muitas vezes se ouve, que é a festa da família, ainda que para nós que cristãos não, é o nascimento de Jesus. E porque Jesus nasceu é que a família se reúne. Não há uma paganização, mas há uma immanentização, a procura de realidades imanentes, deixar o transcendente, deixar o invisível e procurar realidades que se tocam e que, vamos dizer assim, uma dimensão quase útil de uma religião civil. Um procurar, um abdicar da dimensão teológica, teologal, transcendente da realidade. Uma paganização enquanto tal, que também vai desaparecendo, mas que é muito esta questão dos presentes e haver quase esta noção do presente, mas que mais do que uma paganização, é mais um fruto até de uma afirmação social, até a expressão de um poder económico.

Do consumismo.

Exatamente.

E do ar dos tempos.

Que nós podemos ver, fazer uma avaliação moral e tentar dizer que é um paganismo hoje em dia. Quando o ser humano se volta apenas para as coisas materiais e isso torna-se o seu deus, com D minúsculo, estamos a falar de uma paganização, mas não nesta paganização no sentido do antigo, das várias divindades. Esse acho que não.

Deixe-me voltar ainda à questão dos reis, se pode ser, porque contou aqui a história como a Península Ibérica teve uma relação com o menino Jesus diferente. O que separa Portugal e Espanha da forma como celebram esta parte da distribuição dos presentes e do próprio feriado?

Do ponto de vista histórico, foi o próprio desenvolvimento, não sei qual foi a ligação, talvez são coisas contextuais, e também daquilo que é a herança. Nós aqui em Portugal somos mais permeáveis a outras culturas e outras tradições. Inicialmente, até muito a lógica francesa, também uma influência inglesa e hoje em dia a influência americana. Nós sabemos que os espanhóis são sempre um pouquinho mais afirmativos das suas tradições. Não sei se está ligado a isso, mas estou a expor isto apenas como uma hipótese acadêmica. Não sei a origem.

Sempre associei ao facto de ser uma monarquia, mas essa explicação também é muito fraca para Portugal.

Porque não eram reis. O que os evangelhos nos dizem não são que são reis, são magos.

São magos.

São magos, nem diz que são três. Do ponto de vista daquilo que é o texto, a Bíblia, são magos, não são três. Qual é a ligação? São presentes caros e, portanto, tendem a dizer que são reis. São três presentes, logo são três. Mas o que nos diz o texto...

Não sabemos se são três reis.

Nem sabemos o nome deles, porque o Gaspar, Baltasar e Melchior já são tradições posteriores. Na Bíblia, os nomes dos três Reis Magos não vêm. Há aquela noção, as Possíveis relíquias dos corpos das sepulturas dos Reis Magos estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. Reconhecem-se os três crânios. Os estudos indicam que são três: um jovem, um meia-idade e um idoso. O que está por trás disso, mais do que a verdade histórica ou factual do que está em causa, quando dizem que são um da Índia, um da Ásia, um da Europa e outro da África, que eram os três continentes conhecidos.

Isso também é factual?

Não. São tradições. Quando se diz que são as três idades, é dizer que Jesus Cristo veio para todos. Veio para todas as nacionalidades, veio para todas as idades. São mais afirmações de fé e de uma catequese para as pessoas, para os cristãos, do que afirmações de fato. Porque quando nós vamos aos fatos e à tradição bíblica, a Bíblia transmite só aquilo que tem de transmitir, há muito poucos dados. É até curioso, eu não falei no início, a questão da datação. O programa há dois anos foi sobre a questão bíblica, mas há elementos de datação muito curiosos também em relação ao nascimento de Jesus, de forma derivada, porque há um pormenor. Desculpem, é só voltar ao tema do início, era uma coisa que eu queria dizer. Quando nós vamos ao Evangelho de São Lucas, o anjo anuncia o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias. Zacarias era sacerdote do templo. E o que nos diz o texto? Que Zacarias era da classe de Abias. Haviam 24 classes de sacerdotes e eram rotativas a partir da datação. E segundo nos diz a Bíblia, a classe de Abias era a oitava classe a ministrar. Eles tinham dois turnos por ano, um turno seria no final da primavera, início de verão e o outro no início do outono. Se João Batista foi anunciado nesta altura, depois passado alguns dias, ele regressa no fim da semana de turno, volta à sua casa e é concebido João Batista. Se for no início do outono, contamos seis meses pra frente, temos o fim de junho, 24 de junho, que é quando nós celebramos o nascimento de João Batista. Como nos diz a Bíblia também, João Batista e Jesus têm seis meses de diferença, vamos pro final de dezembro.

Parar em dezembro.

E aqui estamos a falar de uma fonte, pelo menos do século I, nestas primeiras narrativas, a sua formação final logo no início do século II. Se nós quisermos ir à questão dos dados bíblicos.

A fixação dos Evangelhos.

Exatamente.

Há também os apócrifos.

Lucas é dos mais antigos, são os quatro que nós temos na Bíblia. Até por aí é possível essa datação. Agora sendo rigoroso do ponto de vista científico, isso não é uma prova do 25 de dezembro, mas são pontos que indicam nesse sentido destas datações. Só para dizer, a própria Sagrada Escritura é muito parca nas informações que nos dá.

Consegue-se perceber por que há tão pouca informação sobre as datas dos nascimentos?

Podemos dizer ao contrário.

O Zé Manel dizia que era mais importante a data do que o nascimento.

Eu gostava de dizer, se calhar, o contrário. Por que temos tanta informação sobre o nascimento de Jesus? Porque quando nós colocamos os Evangelhos ao lado das outras biografias que se escreviam na época, que muitas vezes tinham muitas décadas ou séculos, já depois é que se passava à escrita a biografia, muitas vezes até de imperadores e de pessoas importantes, como é que um carpinteiro da Galileia tem a biografia escrita ao fim de 30, 40, 50 anos? Se nós quisermos ver só do ponto de vista humano, sem falar do ponto de vista teológico, por que um carpinteiro da Galileia, que morreu com a morte que é dada aos escravos, que era a morte cruis, como é que tem uma biografia escrita e tanta informação sobre o seu nascimento tão cedo? Este é um dos sinais da credibilidade do cristianismo. Por que isso aconteceu num processo tão cedo? Porque estes textos são, sobretudo, textos de fé e transmitirem fé. A questão da manjedoura. Um tema tão simples como este: por que Jesus ao nascer foi colocado numa manjedoura? Porque nasceu no curral de animais e não havia ali mais nada. Também, mas porque é o lugar da comida. E nós cristãos, na Eucaristia, Jesus Cristo transforma o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue e faz-se alimento para toda a humanidade. E aqui vamos ao burro e à vaca. O burro como o símbolo do povo judeu, o povo que carrega a lei, o jugo da lei, o animal da lei, e a vaca como o símbolo do povo pagão. Jesus Cristo se torna alimento para todos.

É tudo simbólico.

Simbólico, catequeses, afirmações. No nascimento de Jesus, e o terceiro volume de "Jesus de Nazaré", do Papa Bento XVI, Ratzinger, é sobre o nascimento de Jesus, ele deixou pro fim o nascimento de Jesus.

Foi o texto que o Zé Manel-

Não. Esse é um texto solto.

Exatamente. Houve até alguns episódios de humor aqui em Portugal, em que fizeram o Papa tirar tudo, do presépio só ficava o bebê e a Virgem Maria. Porque o Papa Bento XVI faz uma leitura teológica e sublinha aquilo que é a dimensão teológica, catequética, do que nos está a ensinar este texto. Não podemos olhar pra Bíblia e pensar que é um jornalista do Observador que está ali a fazer uma narração dos fatos, do que está a acontecer. Não quer ser um texto jornalístico.

Um texto jornalístico e objetivo. Vamos chamar o padre João Basto, que está ao telefone. Vai ter que pôr os fones também, padre Ricardo Figueiredo, para o ouvir. Bom dia, padre João Basto.

Bom dia.

Bem-vindo, obrigada por encontrar tempo pra estar conosco, sobretudo neste dia. O que se faz por aí em Viana do Castelo, no Natal?

Olá, bom dia a todos, bom Natal. Zé Manel, Helena, Carla e também ao Ricardo, meu distinto colega. Eu queria contrariar um bocadinho, já que fez essa pergunta, esta ideia que às vezes no Minho se vive o Natal verdadeiro. Que a partir do Douro para cima o Natal passa a ser verdadeiro e do Douro para baixo é falso. Eu acho que aquilo que nós fazemos por aqui, não diria que existe uma tradição única. Dos meus amigos e da minha família, há muita gente que tem coisas muito diferentes, portanto, acho que aqui é mais ou menos como todo o país. Há quem coma bacalhau, quem não coma, há quem vá à missa do galo, quem não vá. Aqui, se calhar, temos menos a tradição da missa do galo, mas de resto, acho que fazemos tudo que é normal nesta fase do ano.

Tudo o que é normal para católicos, não católicos, praticantes, não praticantes, o Natal tem essa característica, o que confirma que tem essa vertente também pagã, até quem não é crente ader a esta celebração.

Há um texto do Freud, creio eu, até sobre isso. A ideia de que o Natal também celebra uma ideia de uma infância perdida e, portanto, a psicanálise até tem trabalhado sobre isso. Agora, sempre que me fazem a pergunta se o Natal é pagão, acho que a melhor resposta, ou tem uma relação pagã, é sim e não. Vocês já falaram da data.

Exato.

Mas se nós vermos até ao próprio relato do evangelho, que como o padre Ricardo disse agora, não é propriamente um relato jornalístico. Nós vemo-lo, e há aliás, vários estudos sobre isso, recentes, que é claramente um retrato a criticar e até a gozar com o imperador Augusto. O evangelho de São Lucas é escrito num contexto romano, da ideia de que o imperador Augusto tinha instaurado a Pax Romana, e aquilo é quase sempre uma espécie de paralelo a gozar com o imperador. Portanto, o imperador é o mais forte e nós colocamos o menino recém-nascido. O imperador vive no palácio, o salvador do mundo verdadeiro vai nascer num estábulo. O imperador tem exércitos, nós temos os pastores. E aliás, toda a história pode ser vista como uma espécie de relato humorístico, que é: o imperador faz um édito, a pedir o recenseamento. Maria e José têm que obedecer ao édito e mesmo obedecendo ao poder imperial, de uma maneira misteriosa que nós não percebemos, a vontade de Deus é realizada porque o Messias nasce como as profecias tinham dito em Belém. Ou seja, mesmo que o imperador mande, parece que Deus escreve direito por linhas tortas. Isso também é muito interessante. Agora, a verdade é que a fé e o Papa Ratzinger, já falaram dele muitas vezes, Bento XVI, tem um texto logo no início do seu pontificado a dizer que não existe uma fé quimicamente pura. E realmente, a fé pressupõe a cultura, ou seja, o mundo de Deus não é como as ondas da rádio, em que há umas AM e outras FM, e os seres humanos falam na FM e Deus fala na AM, e de vez em quando há uns problemas de ligação. Não, ou seja, há claramente uma união profunda entre as duas coisas. Isso acontece no presépio. Eu estou a falar-vos do seminário de Viana. Nós temos aqui um presépio onde tem Maria, José e o Menino, mas também tem o senhor do moinho, temos um Pai Natal também de barro, temos um polícia.

Está um Pai Natal nesse presépio?

Está um Pai Natal, porque eu encontrei na feira um Pai Natal daqueles de barro, daquelas figuras tradicionais. Achei interessante. Até tu vais ter que ir até ao encontro do Menino Jesus. Foi um que eu guardei.

Isso é proselitismo, João.

É proselitismo, exatamente. As pessoas estão aqui, estão a ver que o meu Pai Natal também vai ao encontro do Menino Jesus. Reparem como até ele é fino. Mas por acaso, hoje em dia, até sobre a cultura, acho que o Natal é uma grande interpelação, porque nós vivemos um bocadinho uma utopia, até inspirada no filme "Matrix", de maneira mais portuguesa, que é a ideia que nós possuímos um corpo, que somos uma espécie de puro software e que o corpo não passa de um instrumento. E até nós quando pensamos numa utopia era nos liberarmos e superarmos esta finitude espaço-temporal. O Natal é o contrário. Jesus, quando nasce, assume verdadeiramente a nossa carne. A salvação acontece na carne, acontece no mundo. E ninguém é reduzido a uma só coisa. Isso, aliás, não quero eu também andar a citar filósofos, mas é o que baseia a ideia do Levinas, da ideia que o outro, o rosto do outro, o corpo do outro, a carne do mundo, é aquilo que nos salva. Portanto, dizer que o Natal é pagão ou não é uma resposta mista. Aliás, o Natal que nós hoje celebramos é também muito recente. Muito influenciado pela ideia do Dickens, porque muitas vezes o Carnaval, durante muito tempo, até por esta relação com a Saturnália, era uma espécie de Carnaval de inverno. Ontem eu vi um podcast do Tom Holland, o resto é história, mas em inglês, em que ele diz precisamente isto.

Mas o Tom Holland tem um livro maravilhoso sobre a história do cristianismo.

Exato, o Domínio. É muito interessante.

Mas aí a centralidade é a cruz.

Sim, aliás, até na capa portuguesa.

Na capa inglesa também é igual.

A cruz do Dali e claramente há aqui uma relação que eu acho que é assim que o Natal se torna real, porque mesmo no relato bíblico, o Natal é assim. É uma relação muito crítica naquele caso, às vezes satírica e cômica, com o mundo em que o texto bíblico é escrito e o mundo onde Jesus nasceu.

Então isso quer dizer que também há humor no Natal?

Sim, aliás, há um humor permanente na história bíblica e claramente há um humor no Natal. Quer dizer, eu às vezes estou na Eucaristia, estou a celebrar e penso O cristianismo é baseado nisto: como é possível que haja tanta gente que continua a ser seguidora de um homem que foi preso e foi condenado à morte? Há uma certa inversão da realidade. Os pastores vão, o rei nasce num estábulo, o imperador não sabe, mas Herodes também não faz ideia onde é que nasceu o rei. É uma espécie de incômodo. O Natal tem uma ideia até de ter que nascer. Então o filho de Deus vai nascer e não tem uma casa para nascer? E eles andam por Belém, Maria e José, todos perdidos, que não sabem onde é que aquilo vai acontecer. Há aqui algo que claramente é um sketch dos Monty Python.

Existe, sim.

A vida de Brian.

A vida de Brian, exatamente. Sim, eu acho que eles até tiveram alguma dificuldade, porque o texto bíblico é claramente humorístico. A ideia de quando te baterem numa face, dá a outra, parece que só um idiota que faz isso. E Jesus parece que contorna estas leis. Os últimos serão os primeiros. Jesus chama para junto de si um conjunto de gente que às vezes podia ser pouco recomendável, que é até inimiga entre si. Tem um fundamentalista religioso e um cobrador de impostos que sofria atentados à bomba do fundamentalista religioso. Portanto, há claramente uma ideia de riso no Natal e na Páscoa, de inversão da realidade, se quisermos dizer de maneira muito simples.

E padre João Basto, onde é que coloca aqui o Dia de Reis?

O Dia de Reis, já que falou aí do alto do minho, para nós há aqui uma grande confluência, porque felizmente nós vivemos junto de Espanha neste contexto, o que faz com que eu, quando era pequeno, recebi prenda no Natal e no Dia de Reis.

Isso é um jackpot.

Isso é um jackpot. É como aquele miúdo que tem 18 anos, mas continua a pedir à avó a prenda pelo Dia da Criança.

O padre João Bastos ontem também ganhou quatro prendas, não foi? Com o seu Sporting.

Ganhei quatro prendas. Sim, senhora. E o meu presidente, aliás, falou de missas e de padres, mas eu não vou comentar isso agora. Mas aquilo que queria dizer sobre isso é: nós aqui, por exemplo, vivemos muito esse contexto e eu fui educado, não em Viana, a primeira parte da minha infância foi vivida em Caminha, Cervera, e claramente esta ideia do Dia de Reis, das prendas. Se calhar o Dia de Reis ajuda-nos a entender o seguinte, que é: uma prenda só é bem dada quando a prenda que nós damos revela aquilo que a pessoa é. Nós às vezes damos a prenda para agradar a outra pessoa. E a verdade é sim, eu não quero aqui fazer aquela coisa que as pessoas vão todas para o shopping, fazer compras e são todas pagãs. Não, também há ali uma dimensão de generosidade, não querer falhar a pessoa. Mas realmente uma boa prenda é aquela quando nós damos e a pessoa que a recebe descobre quem é naquela prenda. E acho que é isso que também nos ensinam os magos, que é uma coisa que nós aqui, porque temos o contexto espanhol muito próximo, aprendemos desde muito cedo. Eu lembro-me de ser pequeno e de os espanhóis virem a Portugal verem a entrada do Pai Natal em Caminha e de nós depois irmos com o infantário à Espanha ver a chegada dos Reis Magos. Mas claramente parece-me que a ideia a salientar é esta: uma prenda só é verdadeiramente prenda quando revela a pessoa que dá e revela a relação que existe entre nós. Parece-me que isso é muito mais interessante.

Padre Ricardo estava aqui com uma expressão de que isto faz muito sentido.

Muito sentido, até o sentido ao dizer prenda, ao dizer presente. Presente é dizer: "Estou presente". É uma dimensão deste cativar em que a pessoa sabe que o presente que se recebe aponta para algo mais. Isto é um pouquinho a catequese que eu dou lá às crianças da catequese, que os presentes que se recebem no Natal é para nos lembrarmos de Jesus. Que Jesus está presente e por isso recebemos aquilo que nós gostamos, recebemos aquilo que nós ansiamos e há esta necessidade de acordar, de estarmos atentos àquilo que é a celebração do Natal. O padre João estava a falar do Pai Natal. Há uma figura do presépio que eu tento, desde que sou padre, tento pôr nos presépios que eu ajudo a fazer, que é sobretudo nos presépios napolitanos. Nápoles também há uma grande tradição de fazer presépios, que é a figura do dorminhoco, que é um pastor que está a dormir. Então às vezes quando eu tenho que meter os sacos deles, que é uma prenda engraçada. Que é o pastor que está a dormir e não deu conta do que aconteceu. Vieram os anjos, vieram os pastores, vieram os magos, é a figura do indiferente. E esse é o grande risco hoje em dia, é que isto tudo aconteça e percamos a dimensão da fé daquilo que está, mas também os valores que estão presentes num presépio, este valor da dignidade da pessoa humana, do frágil que é protegido e do frágil que representa algo mais, e que aquilo que é verdadeiramente essencial é invisível aos olhos, como se diz no Principezinho, e que o essencial não está nos corredores do poder e dos palácios de Herodes ou do imperador, mas que está naquele curral de animais de Belém. E esse é que é o despertar, a necessidade de estarmos despertos neste tempo de Natal. E portanto, os presentes servem exatamente para esta presença.

Mas os presentes não se tornaram o centro do Natal, na maioria dos casos?

Só concentradas na oferta desses presentes e muito menos concentradas nessa tal dimensão espiritual.

Padre João Basto.

Sobre a questão do dorminhoco, eu não preciso fazer isso, padre Ricardo, porque eu faço o do dorminhoco. Se quiserem, eu não me importo de fazer.

Eu uso você como modelo.

Exatamente, eu posso ser o modelo, não preciso colocar a imagem. Claro que nós podemos sempre dissociar as coisas. Sobre a questão dos presentes, a parte espiritual, que é uma parte pura, e depois a parte dos presentes, que pode ser a parte mais material. Mas para um cristão, eu acho que esta dissociação é que está errada. Imagino que aconteça, mas eu acho que nós somos chamados como cristãos, até porque a forma que nós temos de celebrar é à mesa. Jesus Cristo, às vezes, no Evangelho, não sei se é de Lucas, se é de Mateus, é tido até como alguém que diz: "Olha, parece um bêbado, está sempre a comer e sempre a beber". Nós aprendemos a olhar a realidade de maneira muito mais junta. Eu acho que o grande desafio é nós podermos dar presentes, reconhecendo também neles um valor, se quisermos aqui distinguir as coisas de maneira mais simples, espiritual. Se quando nós vivemos de maneira muito dissociada, ou vivemos um Natal puritano, ou vivemos um Natal como todas as alturas do ano, porque o Natal, na verdade, é uma grande referência da maneira como nós convivemos durante o ano. Aliás, não é por acaso que às vezes no Natal não nos juntamos com aquela pessoa, porque durante o ano não quisemos ter nada a ver com aquela pessoa. Recebi uma mensagem a dizer que é Mateus, não é Lucas, aquela coisa do bêbado. Mas o Natal ensina-nos a viver a vida de maneira muito mais ordenada e muito mais conjunta, não separar as coisas. Acho que os presentes têm essa grande referência hoje. Parece-me ser urgente.

Muito obrigada, padre João Basto. Foi muito útil. Um feliz Santo Natal, muito divertido vai ser, com certeza, ao seu lado.

Muito obrigado. Feliz Santo Natal. Obrigado.

Obrigada. E bom dia, João Francisco Gomes. O João Francisco Gomes é jornalista aqui do Observador e acompanha estas questões da religião. Bem-vindo também, João.

Olá, Diva. Bom dia.

De acordo com aquilo que temos estado aqui a conversar, estamos a falar de uma fusão de tradições e está tudo bem?

Sim, está tudo bem. Aliás, a história mostra-nos que o Natal que nós vivemos hoje, ou melhor, primeiro, não há um Natal que nós vivemos hoje. Aliás, eu estava a lembrar-me de há tempos, também por ocasião de um destes períodos natalícios em que nós no Observador publicamos sempre alguns artigos sobre estas tradições, que há dois ou três anos escrevi um artigo sobre o modo como os diferentes ramos do cristianismo celebram o Natal e realmente encontramos tradições muito diferentes, maneiras de celebrar muito diferentes, até datas de celebrar muito diferentes. E realmente, quando olhamos para o modo como muitos cristãos diferentes celebram o Natal, percebemos que tudo tem muito mais a ver com tradições que se foram fundindo ao longo da história do que propriamente com o relato que está no Evangelho. Aliás, a própria data, o próprio modo como se calculou a data do Natal evoca, pelo menos segundo algumas teorias, evoca um pouco o modo como as tradições pagãs se foram fundindo com as tradições do cristianismo. Portanto, sabemos que é possível que o 25 de dezembro, que é a data que nós agora temos como celebração do Natal, evidentemente, este é um tema que surge todos os anos, é a pergunta sobre se Jesus Cristo nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. E se nasceu no 25 de dezembro, então como é que antes do 25 de dezembro sabiam a data? Sabemos, por exemplo, que há uma explicação frequentemente apontada para esta celebração no 25 de dezembro, que tem a ver com as antigas celebrações do Império Romano e antigas celebrações pagãs do Império Romano, que por esta ocasião celebravam o solstício de inverno.

O padre Ricardo está aqui a dizer não com a cabeça.

Discordo. Quer dizer, pelo menos os historiadores que andei a ler apontam sempre para algo posterior, ou seja, as datas do 25. O 25 de dezembro, mesmo a Saturnália, era entre 17 e 23 de dezembro, não chegava ao 25 enquanto tal. Portanto, o que é hoje consensual entre historiadores é que surge esta data do 25 de dezembro, mas não há uma ligação direta com qualquer data do Império Romano. À volta dessas datas do Império Romano, há a festa, mas o 25 de dezembro enquanto tal, não há. Quer dizer, portanto, o consenso hoje não vai nesse sentido.

O padre Ricardo parece ser muito mais favorável à tese de fazer as contas a partir da data da morte

Indo até à data da conceção.

Aliás, eu gosto mais da datação a partir de São João Batista. Parece-me mais favorável.

Que é uma terceira hipótese.

Que é uma terceira hipótese, e de uma fonte mais antiga, porque o evangelho de Lucas é escrito bastante mais cedo. Não é que esteja a ser favorável, acho que há uma confluência de vários aspetos. Parece mais desse lado. Aqui, se calhar, sou muito dependente de um historiador que é o Tim O'Neill, que tem um blog, um site que é o "History for Atheists", portanto, História para Ateus, exatamente para fazer uma leitura dos factos históricos sem o uso da fé.

Essa contaminação.

Exatamente, sem o uso da fé. E ele é o que defende que não se pode fazer uma ligação direta entre a data do Natal, precisamente a partir destes dados históricos do Império Romano. Pode haver uma confluência, mas quando nós vamos aos dados, aos factos históricos do Império Romano enquanto tal, não há essa ligação direta. Depois, nas várias camadas que vão acontecendo, quer das influências dos povos nórdicos, etc, pode haver esta confluência de vários aspetos.

Limito-me a dizer que até a Coca-Cola teve influência.

Exatamente. Quanto ao encarnado do Pai Natal, parece que sim.

Que até já entra nos presépios. João Francisco, mas é interessante que esta discussão continua, não é?

Sim, é interessante que a discussão continua, até porque, na verdade, o calendário que nós seguimos hoje é o calendário do século XVI. Portanto, quando vamos pensar em datas de há 2000 anos, vamos ter sempre muita dificuldade em perceber que fenómenos é que aconteceram para que determinadas datas fossem calculadas. Agora, outro ponto curioso relativamente a datas é que nem todos vamos celebrar o Natal esta noite. Temos o caso dos ortodoxos ou de algumas comunidades ortodoxas que só vão celebrar depois em janeiro, por causa do atraso que há em relação ao calendário gregoriano e em relação ao calendário juliano, por exemplo, que é uma curiosidade interessante e que, aliás, teve um papel de relevo agora.

Eu creio que agora cai a 7 de janeiro. Não é 6, é 7, não é?

Cai na noite do 6 para 7 de janeiro, por causa do atraso de três dias que o calendário gregoriano tem, mas aparentemente no ano 2100 este atraso vai aumentar para 14 dias. Portanto, vai andar um dia para a frente no caso dos ortodoxos, porque as diferenças têm completamente a ver com o modo como se calculam os anos bissextos. Há toda uma explicação técnica para que nós tenhamos mais anos bissextos do que no calendário juliano. Já agora, é curioso que quando foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, algumas comunidades ortodoxas ucranianas, depois disso tivemos ali um cisma dentro do mundo ortodoxo, mas algumas comunidades ortodoxas ucranianas o primeiro sinal que começaram a dar de um certo afastamento em relação à Rússia e à influência da ortodoxia russa nas celebrações deles, foi começar a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, em vez de celebrar no 7 de janeiro, justamente para dizerem: "Não, vamos seguir aqui o calendário do Ocidente, em vez do calendário juliano". Portanto, até nisto, até no modo como calculamos tudo isto, encontramos hoje ainda uma diferença.

E nunca houve, João Francisco, uma tentativa? Nunca se viu necessidade de se unir as datas todas do Natal?

Atualmente, uma boa parte do mundo ortodoxo já tem um calendário, ou seja, não é que sigam o calendário gregoriano como é seguido, por exemplo, pela Igreja Católica no Ocidente, mas é seguida uma versão do calendário juliano que já é revista, digamos assim, para bater certo com o calendário gregoriano. Já há muitas comunidades ortodoxas que também celebram o Natal no 24 para 25, portanto, no dia 25 de dezembro. Mas depois, lá está, nós encontramos aqui ainda no cristianismo atual algumas diferenças de posição, que depois também ganham contornos políticos no mundo atual. Este caso da Igreja Ortodoxa Russa é um caso bastante eloquente disso, em que a própria manutenção de um calendário diferente é uma maneira de marcar a diferença. Portanto, vamos ter realmente algumas comunidades ortodoxas a celebrar o Natal no 7 de janeiro, o que não tem nada a ver, por exemplo, com a celebração da Epifania, a celebração do Dia dos Reis por parte dos católicos. É mesmo uma diferença no calendário e no modo como se calculam estes dias.

Francisco, e identificas alterações nas tradições do Natal recentemente? A população portuguesa foi muito alterada, como sabemos, com maior peso da imigração. Identifica-se já alguma influência?

Eu não tenho a certeza que seja possível identificar uma grande influência no modo como se celebra o Natal.

A maior comunidade é brasileira, que também é católica.

Sim, pelo menos também é cristã.

Exato. Cristã é mais rigoroso.

Sim, as celebrações do Natal, mesmo dentro do país, são de tal maneira diferentes. Por outro lado, eu não consigo avaliar com tanto rigor, mas creio que ainda se nota um fenômeno de uma grande concentração, por exemplo, da imigração nas grandes zonas urbanas. E depois, nesta altura do ano, uma grande fuga de quem vive nas zonas urbanas para as zonas rurais pra celebrar o Natal. Agora, diria que uma diferença bastante grande relativamente às tradições do Natal, nem sei se tem a ver com a imigração, acho que tem mais a ver com o modo como a economia tem evoluído. Por exemplo, atualmente, o bacalhau, que foi introduzido na alimentação do Natal justamente por ser acessível aos mais pobres.

Já me lembro disso.

Agora

Agora é só aos mais ricos.

Nem sabemos com que ceia podemos ficar pra ser mais econômico.

Estava aqui a ver num canal de televisão que está passando também no nosso estúdio, que de repente as pessoas foram pra uma coisa que antigamente era muito mais caro que o bacalhau, mas que agora é mais acessível, que é marisco.

Que é marisco. Também há zonas onde se come o polvo, mas é curioso.

E que não são a causa onde se pesca o polvo, que também é uma coisa muito curiosa.

Que é luxuoso, porque é mais inacessível, mais especial. Provavelmente. João Francisco, muito obrigada por ter estado aqui.

Obrigado. Feliz Natal a todos.

Feliz Natal pra ti também. O padre João Barros, há pouco citou Bento XVI a dizer que não existe uma fé quimicamente pura, também não há um Natal quimicamente puro.

Porque é humano. Quando nós olhamos pro próprio relato, e é uma coisa que eu gosto sempre de sublinhar nesta altura, uma mãe de dar à luz. Não quero entrar agora aqui nas questões dos serviços hospitalares em Portugal.

É sério.

Mas acho que ninguém vai ter um bebê num curral de animais e não ter um berço e colocar numa manjedoura. Ou seja, o próprio nascimento de Jesus mostra que Jesus não veio pra nada quimicamente puro. Jesus veio mesmo pra se misturar naquilo que é a realidade humana, na sua brutalidade. O símbolo bruto deste sinal que nós temos nas nossas ruas, nas nossas casas, em todo lado, neste tempo do Natal, mostra exatamente que aquilo que Jesus realiza, aquilo que Jesus faz, aquilo que Deus faz, é entrar numa realidade e que nessa realidade as coisas serem transformadas. Há uma expressão do papa Francisco que eu gosto muito, que é: Nossa Senhora foi aquela que com uns paninhos e um monte de ternura, conseguiu transformar um curral de animais na casa de Jesus. E este parece-me que é o grande mistério do Natal, que nós somos sempre convidados a recordar. É que no Natal nós vimos exatamente isso. Não importa as piores situações, as coisas em que estamos envolvidos. Ainda há pouco, antes do Contracorrente, o patriarca de Lisboa falava da questão da ceia de Natal, da comunidade de vida e Páscoa, para os sem abrigo, pra tudo. Conseguir transformar as piores situações da humanidade e haver aqui um traço de luz, um traço de vida, um traço de calor, que transforme e que traz verdadeiramente alguma coisa diferente pra vida da humanidade.

Os tais presentes.

Presente neste sentido amplo, que nos recorda todos os anos que a nossa vida pode ser diferente, a nossa vida pode ter mais calor, e que precisamos de ternura, precisamos de carinho, precisamos de uma humanidade e de relações sociais que não se meçam só pela produtividade, pela eficiência, pelo lucro, porque senão destrói a humanidade.

E estas necessidades, do seu ponto de observação, aumentaram?

Muito, porque estamos cada vez mais, e estes grandes desafios hoje econômico-sociais e tecnológicos que nós vamos vendo, é que cada vez mais o ser humano é medido pela produtividade, pela eficiência, pelo lucro, por essas categorias, e deixou de saber celebrar. Eu fui durante seis anos pároco de uma terra em Portugal que é conhecida pelo Natal, que é Óbidos, tanto com a vila natal e com isso tudo. Mas além deste palco que a vila de Óbidos é, as muralhas de Óbidos são pra estes festivais do chocolate, do Natal, etc. A população de Óbidos tem ao longo do ano várias celebrações que, não sendo feriado, o conselho para para festejar. E isso sempre foi muito importante, porque num tempo em que tantas vezes se diz: "O tempo é dinheiro", sabermos parar, sabermos dar valor, saber estar, é a coisa mais importante. Estes dias do Natal, as pessoas pensarem nisso, pra uma criança que está a pensar qual é que é o presente ou aquilo que eu quero. Não sei qual é a verdade aqui, ou a veracidade aqui, mas há um anúncio de uma loja de móveis, que fez um anúncio em Espanha, em que punha as crianças a escrever aos reis a carta aos presentes, e depois punha-as a escrever a carta aos pais, o que queriam pedir aos pais. E depois perguntavam às crianças se soubessem que uma das cartas ia ser realizada, mas só uma, qual preferiam A dos reis, que era os brinquedos, ou a dos pais que pediam para ir brincar, para ir jogar à bola? Só uma era a dos pais. E de repente, o que se vê naquele anúncio é os pais confrontados com uma realidade tão preocupados em dar presentes, quando o que eles queriam mesmo era que os pais estivessem presentes. E esse é que é o principal presente que o Natal nos chama a atenção, que numa sociedade acelerada, numa sociedade em que o ser humano se reduz quase apenas a uma peça de uma engrenagem maior, que é as reflexões do Guttaranda, filósofo, também esposo da Hannah Arendt, que via isso, que o ser humano era medido. Lá estou eu para os filósofos, peço desculpa, mas que quando vai para a América, nota isto. Uma máquina de uma fábrica não fica doente, e o ser humano fica doente, cansa-se. Nós cansamos, a máquina não se cansa. E que isto torna-se tantas vezes o critério para avaliar o ser humano. O Natal mostra-nos que a fragilidade é o lugar onde se joga aquilo que é essencial do ser humano.

E identifica nos jovens a manutenção desse interesse pelo Natal?

Bastante. A minha experiência pastoral neste momento era uma paróquia numa igreja bastante jovem. Sempre que alguém vai lá, fica sempre impressionado com a quantidade de jovens.

Mas houve mudanças?

Por alguma razão especial?

Não, porque é um bairro que tem sido muito trabalhado na construção. É Miraflores, no Conselho de Oeiras, e que tem muitos jovens constantemente na igreja.

Mas a adesão dos jovens ao catolicismo aumentou?

Eu estou lá há um ano e pouco, portanto, não sei se consigo fazer o balanço. Tem aumentado a construção lá.

Há a indicação de que em algumas zonas, aliás, este ano há um livro muito conhecido, publicado no Reino Unido, que foram à procura do porquê de repente os jovens estarem-- enfim, não é só o catolicismo, também num país que é até anglicano.

Estão a tornar mais espirituais.

Mais espirituais e a procurar algo.

O caso de Inglaterra é muito curioso, porque em cada três jovens cristãos, dois são católicos e um é anglicano.

Mas isso também tem a ver com o papel que a igreja anglicana foi desempenhando ou deixando de desempenhar.

Exatamente. E o catolicismo tem. Há um interesse dos jovens e, sobretudo, há este valor. Uma coisa que eu noto nos jovens, hoje em dia, para dar um presente, estou a generalizar sempre, claro.

Obviamente.

Mas o que eu noto naqueles com quem eu convivo, a preocupação deles não é o valor do presente, mas dar um presente que note que é pessoal, que aquela pessoa vai sentir.

Que se pensou nela.

Pensou na pessoa. Não foi só simplesmente dar alguma coisa, mas dar algo que lembre verdadeiramente a pessoa. Isto é uma coisa que eu noto muito nos jovens de hoje no momento de escolher os presentes, também porque por situações financeiras não têm muito para gastar.

Quer mais imaginação.

Exatamente, têm de apostar mais pela imaginação e fazer a diferença assim. Mas que a juventude está a criar outro caminho. Lá está, como digo, não quero generalizar, porque não se fala geral, mas o que eu noto na minha experiência pastoral, numa paróquia onde tenho muitos jovens, muitas dezenas ou centenas de jovens nas missas, é que há um desejo de algo mais e de uma vida que verdadeiramente marque a diferença, que o ser humano não se reduz apenas à sua produtividade, mas tem a ver algo mais, que é o verdadeiramente humano, e que é este algo mais que o Natal vem simbolizar.

José Manuel, queres encerrar? Temos três minutos.

Temos três minutos. Bem, eu creio que, para todos os efeitos, esta conversa que de alguma forma regressa um pouco todos os anos, eu acho muito interessante e com um lado fascinante, porque nos mostra como as tradições vão evoluindo, mas vão incorporando cada tempo. Temos muitas coisas que não são de agora e outras que são relativamente recentes, mas aquilo que de alguma forma me preocupa mais é um fenómeno que começou a aparecer, que é a ideia de que já não se pode desejar bom Natal, tem que só se desejar boas festas.

Acho que isso melhorou.

Eu digo que é pagão. Quando alguém me diz boas festas, quando é alguém que eu sei que é lá da paróquia de Belém, eu sei que é pagão.

Eu não estou a falar das minhas relações pessoais, estou a falar de algumas coisas que às vezes aparecem da parte de políticos. Agora, não sei como é que ele vai fazer este ano.

Repentinamente, houve essa preocupação.

Fazer este ano, porque, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, o primeiro-ministro espanhol resolveu não falar de Natal, mas falar de Ramadão. Mas por quê? Apesar de tudo, em Espanha, o Natal tem mais importância que o Ramadão. É evidente que o Ramadão tem hoje presença, e tem até presença em Lisboa. Não é preciso ir longe. Da mesma forma que estamos a dar importância, por exemplo, às festas, até que estamos a aprender um pouco sobre elas, que têm os judeus, que são diferentes. Infelizmente, agora tivemos conhecimento de uma delas que correu mal, na Austrália. E a presença de algumas coisas que estão nessas várias festas. Na Austrália, eles estão a acender velas naqueles candelabros judaicos com, não quero me enganar no número de braços, portanto, não vou dizer. Nós temos também no Advento uma tradição de acender velas, que nós às vezes perdemos. Aquelas coroas, as chamadas coroas do Advento, tinham quatro velas. Nós hoje em dia acho que já perdemos um pouquinho a conta. Na igreja, não. As coroas do Advento continuam a ter quatro, porque são quatro domingos e acende-se uma vela por domingo. Mas as coroas estão em todo lado Com ou sem velas. E muitas vezes as pessoas não sabem o significado dessas velas ou porque é que elas tinham no passado cores diferentes, mas eram roxas e a última era já cor-de-rosa, que era a aproximação do dia-

A penúltima.

Era a penúltima? Era a terceira, não era?

Que é o domingo da alegria.

Então li mal.

O próprio padre usa. Usamos todos os domingos roxo, exceto o terceiro domingo do Advento, que podemos usar rosa.

E porquê o domingo da alegria?

Já está perto do Natal e já é um sentir.

E o quarto domingo é-

Da Quaresma. Na Quaresma é que é o quarto domingo.

Não, mas o quarto domingo de Natal é antes do Natal.

É antes do Natal, mas é roxo outra vez. Portanto, é um antes para dizer: "Está quase". Está quase a acabar a penitência.

E o Natal é branco.

O Natal é branco.

O Natal é branco. Nós perdemos muitas destas referências, mas essas referências são fantásticas. Eu estive mês passado em Itália e visitei, como é impossível deixar de visitar em Itália, igrejas. E uma das coisas mais fascinantes era perceber o que lá está. Por exemplo, ontem, quando estava a ler para este "Programa 2", descobri que, agora não me estou a lembrar se o nome é Gregório, um dos bispos, um dos patriarcas que teve influência neste processo, está retratado numa das igrejas mais bonitas do mundo, que é uma igreja que fica em Istambul, a Igreja de Chora, que é uma igreja que fica quase ao pé das muralhas e de repente eu vi uma fotografia dele, mas eu pensei: "Aquilo eu já lá estive e aquilo é uma das imagens mais bonitas que há em Istambul", onde a gente associa só à Hagia Sophia, Santa Sofia, ou então à Mesquita Azul. E de repente está lá uma coisa escondida num sítio que é provavelmente o maior tesouro da arte bizantina, aquilo é bizantino, e traz-nos referências. Estamos a pensar no presépio e o primeiro presépio foi construído debaixo de um altar e era vivo.

Sim.

Eu tenho uma imagem, porque eu também fiz presépio quando andava na escola primária em Viana, fiz presépios vivos, não fiz de nenhum dos dois, fiz de São José. Aliás, tem a ver com o meu nome.

E já partilhaste essa fotografia com os leitores do Observador.

Já partilhei? Sim, acho que já tenho partilhado. É possível, não é impossível.

Tu lembras-te?

Lembro, como esquecer?

Como esquecer? Eu vesti de São José.

Fizeste de São José.

Fiz de São José e diz a lenda familiar que me portei muito bem.

Mas o que é portar bem? Tinhas de ficar ali quietinho.

quieto, sossegadinho, sem fazer aquilo que as crianças naquela altura fazem, ficar quietas.

Exato.

É preciso convencê-las bem.

Padre Ricardo Figueiredo, foi um prazer tê-lo aqui. Um santo Natal.

Muito obrigado.

Nada de boas festas.

Boas festas, não. Santo Natal ou bom Natal.

Para todos também, para Helena Garrido e José Manuel Fernandes também e os nossos ouvintes. Feliz Natal.

Feliz Natal.