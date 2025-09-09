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É hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta terça-feira. Depois, se quiser entrar em direto, só tem que ligar 91 002 41 85, mas também pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador ou enviar-nos o seu áudio através do WhatsApp. 91 002 41 85. Carla. Entre uma dívida que cresce e um país que prefere revoluções a reformas, França está a tornar-se no próximo grande problema da União Europeia. E a Portugal, Helena Matos, bom dia, vão chegar as ondas de choque desta crise, que é uma crise à grande e à francesa. Bom dia.

À grande e à francesa, certamente. Bom dia. É precisamente isso que vamos falar hoje aqui no Observador. Terei comigo a Helena Garrido e, para além dos nossos convidados, procuraremos muito perceber como é que esta crise poderá ou não afetar Portugal, as empresas portuguesas, e também é preciso não esquecer os portugueses que vivem em França e que são em número muito significativo. Do debate de ontem, em que François Bayrou tinha mais ou menos anunciado a sua queda, há uma frase que eu acho que devemos registar, que é: "Podem livrar-se do governo, mas não podem livrar-se da realidade". Esta é uma frase, é importante. Ele também explicou que a França não conhece um orçamento equilibrado há 51 anos. A cada ano a dívida acumula-se. Aliás, a dívida francesa já vai em 114% do PIB. E no meio disto, temos uma data a ter em conta, ou duas datas esta semana. Uma é já amanhã, com o movimento do "bloquear tudo", traduzido em português será assim, "vamos bloquear tudo". Tem muita presença de uma esquerda muito radical e que aposta muito na criação do caos. E as manifestações em França, em geral, têm um grau de virulência que espanta. Temos isso para amanhã, instruções à polícia para ser muito dura ou muito atenta a tudo o que sejam graves alterações da ordem pública. E depois temos o que talvez, enfim, menos visível, menos espetacular, mas a Fitch, a agência de notação de risco, na sexta-feira deve dar notícias sobre a sua notação, que está em AA, e agora vamos ver para onde é que vai. Mas nós conhecemos isto.

Nós sabemos muito bem o que é isso.

Nós sabemos muito bem. Mas conforme diz muita gente em França e noutros países, os portugueses, os espanhóis, os gregos ganharam o juízo e os franceses não. É um pouco disto que vamos falar. Além desta questão económica, é também uma questão política, porque há uma instabilidade enorme. Os primeiros-ministros sucedem-se uns aos outros. Vão acontecer presidenciais no próximo ano. Há também já quem peça a demissão de Macron e se as rondagens continuarem como estão neste momento, muito provavelmente Bardella ou Marine Le Pen, depende da vida judicial de Marine Le Pen, poderá vir a ser o próximo presidente de França ou a próxima presidente de França. Portanto, é verdadeiramente uma crise à grande, à francesa.

E à europeia.

E para a União Europeia, porque é óbvio que isto não é um pequeníssimo país do Sul que está com um problema. Isto é um dos grandes países da União Europeia e para lá do seu peso, que é indiscutível, há também aqui um lado simbólico. E é disso também que vamos falar. É um tiro no porta-aviões, mais ou menos.

Pois é. É depois das 10h. Até já.