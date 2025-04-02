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Muito bom dia. Faz hoje exatamente um ano que o governo PSD/CDS tomou posse e um ano depois, e com o país a ser chamado de novo a eleições, olhamos para trás para tentar perceber o que mudou, o que ficou na mesma e o que podia ter mudado. É o que vamos fazer com um foco especial na economia, nas contas públicas, na educação e também na saúde. José Manuel Fernandes, bom dia. O que destacas de positivo e negativo deste ano do governo AD?

Bom dia. Para ser muito sintético, porque podemos mais-

Depois desenvolvemos

...assunto a assunto, eu diria que o mais positivo é que apesar de tudo, houve um ar novo, um ambiente novo. Estava muito pesado aqueles tempos finais da anterior maioria, porque era uma maioria absoluta, muito pesada em termos de tudo. Parecia haver até uma certa desistência da parte de muitos ministros, do próprio primeiro-ministro, um certo aborrecimento com governar o país. E além disso, havia tensões por todo lado. Essa parte foi a parte boa. Qual foi a parte má? A parte má é que tivemos um ano a pensar nas eleições do dia seguinte. Houve um ar novo, mas é como às vezes pegar nalgum lixo e varrer para baixo dos tapetes, em vez de realmente procurar limpar a casa como deve ser. Eu acho que isso marcou um bocadinho este último ano. É um resultado em parte daquilo que foi a opção dos eleitores, porque os eleitores criaram uma situação de quase ingovernabilidade com aquela escolha eleitoral que fizeram e com as opções que sabiam que estavam em cima da mesa, isto é, com aquilo que lhes tinha sido dito na campanha eleitoral. E na campanha eleitoral tinha sido dito que não haveria coligações, além daquelas que já estavam constituídas, a não ser que houvesse uma surpresa especial. Faça isso, faça uma micromaioria, que era aquilo que o Luís Montenegro tinha. Eu acho que ele percebeu as apostas entre toda a gente era: passa o orçamento ou não passa o orçamento? Se passar o orçamento, depois vai até ao fim, mas sempre com aquela ideia de que podia cair a qualquer altura, como foi a acontecer. O orçamento passou, mas o governo caiu pouco tempo depois. E o que o governo andou a fazer este tempo todo, teve sempre no horizonte a possibilidade de cair de um momento pro outro e, portanto, ir para eleições. Isso esteve sempre presente e digamos que na política é assim, não tenhamos ilusões.

Ao ponto, José Manuel, de condicionar as escolhas políticas do governo?

Obviamente. Na política é assim. Habitualmente há uma regra: se tens um governo para quatro anos, fazes todo o mal que tens que fazer no primeiro. Se tens um governo que não sabes se é para seis meses, se é para oito meses, se é para 10 meses, se é para dois anos, o melhor é não fazeres o mal que tens que fazer, porque a seguir és corrido. Ou podes ser corrido. Sobretudo se esse mal que estavas a fazer começar a dar sondagens que são muito desfavoráveis e as oposições começarem a achar que o melhor é aproveitar aquele momento e ir embora. Isto foi navegação à vista. Esse foi o lado pior. E houve locais em que foi mesmo quase só isso. Houve outros lugares onde apesar de tudo, e eu aqui vou dizer uma coisa que porventura nem toda a gente concorda, eu acho que nalgumas áreas não era possível fazer muito diferente. O terreno estava minado. Havia muitos conflitos abertos em muitos territórios, o terreno estava muito minado e quem quer que viesse precisava desminá-lo. Estou a falar das reivindicações que se tinham acumulado, algumas com mais razão, outras com menos razão. Por exemplo, aquilo que se está a passar nas polícias resultou de medidas tomadas pelo anterior governo de forma imponderada. O anterior governo que teve imenso cuidado com a Polícia Judiciária e muito pouco cuidado com todo o resto. Não sei porque foi esta opção. Talvez um dia tenhamos explicações para isso, mas de facto foi o que aconteceu. E isso gerou um descontentamento com os subsídios de risco, aquilo tudo nas polícias. Tínhamos a eterna questão dos professores que vinha se arrastando há um tempo que não acabava, um infinito que não acabava, um conflito que não acabava. E podia continuar por aqui adiante. E o governo, nalgumas áreas, se quisesse fazer alguma coisa, tinha que desminar este terreno e não havia forma, neste caso, de desminá-lo senão gastando mais. O problema é que isto cria, ou podia criar, podia já ter criado, ainda não criou e vamos ver como é que é o futuro, tensões orçamentais grandes.

Porque é despesa permanente.

Porque é despesa permanente. Estamos a falar de despesa permanente e crescente. A isto acrescentam outras medidas menos óbvias, mas que tinham a ver com o tal horizonte eleitoral. Por exemplo, aquilo que fez com as pensões. A preocupação que o PSD neste momento tem, ou melhor, que Luís Montenegro teve, que é: nós não temos o voto dos pensionistas, o voto dos pensionistas está cativo há 10, 12 anos Do Partido Socialista. Portanto, se queremos um dia ganhar com mais folga, temos que recuperar o voto mais jovem, se bem que não sejamos o partido mais forte aí, mas precisamos de ir buscar algum voto aos mais idosos, até porque eles têm uma tendência para terem maior participação eleitoral. Portanto, se queremos preparar caminho para eleições, temos que prepará-lo em todas as frentes. Aí já as coisas são mais positivas.

Pelos vistos, terá resultado, porque a última sondagem dá a indicação de que o PS poderá estar a perder parte desse eleitorado. Não sei se se deve a isso.

Vamos ver. Isso é uma sondagem só, ainda é curto para percebermos se está a acontecer ou não. Agora, se eu creio que nalgumas áreas isto, apesar de tudo, preparou terreno para mudanças que estavam indo em boa direção, eu creio que, porventura, a área onde isso é mais evidente é na educação. A situação na educação, todos sabemos, era de um enorme bloqueio. Eu acho que nós tínhamos tido os piores oito anos de Ministério da Educação da história da democracia portuguesa. Portanto, tudo mal feito, tudo ao contrário do que devia ser feito. O legado do João Costa é absolutamente aterrorizador do ponto de vista do que aconteceu às escolas, dos bloqueios que deixou, da hipocrisia. Ainda era ministro e já estava a dizer que devia ter feito o acordo com os professores, que já era candidato a deputado outra vez. Tudo inacreditável, mas sobretudo o desmantelamento do sistema de avaliação, o desmantelamento de toda a exigência e os resultados disso nas provas. O ter deixado um ministério que nem sequer os dados básicos consegue reunir, como se demonstrou no final do ano passado ao tentar perceber onde é que faltavam os professores. Uma situação absolutamente caótica. No entanto, aí houve medidas, algumas delas bastante rápidas, outras que tinham que levar o seu tempo, não sei se vão ser retomadas, se não, no sentido de voltar a ter as provas onde elas eram necessárias, voltar a ter regras mínimas, voltar a pôr um pouco de ordem na casa. As coisas iam na boa direção. O setor acalmou e sem o acalmar nunca se conseguiria fazer nada. O setor acalmou e começaram a ser feitas algumas coisas na boa direção, alguns aspectos apenas com bom senso, porque nem era preciso mais do que isso, porque aquilo que havia era, de facto, o chamado eduquês em todo o seu apogeu, tudo aquilo que tinha de pior. Agora, houve outras áreas onde não se conseguiu chegar a fazer nada. Havia ideias, até sabíamos, até porque a ministra era uma acadêmica dessa área. Havia ideias na área, por exemplo, da Segurança Social e, sobretudo, das leis laborais, de fazer alguma coisa, mas não se chegou a fazer nada. O estudo para a Segurança Social acabou por ser apresentado, foi para revisão e anda por aí, e não aconteceu nada. As leis laborais chegaram a começar a ser debatidas na concertação social, mas não avançou nada. Portanto, ficou tudo mais ou menos na mesma e com a perceção e com a sensação de que não era prioritário para a equipe política do governo e, portanto, como não era prioritário para a equipe política do governo, ficou para marinar para outras alturas, até porque claramente, para algumas destas coisas, não havia maioria na assembleia para aprovar, porventura, as leis mais importantes. Porque há aqui também algo que é muito claro: todos os acordos que houve entre PS e PSD nesta legislatura foram arrancados a ferros, depois de muito choro e ranger de dentes, e foram passadas rasteiras a um líder do Partido Socialista bastante imaturo e que não percebeu bem alguns temas em que se tinha metido e que acabou por aceitar algumas coisas porque já não tinha margem de recuo. Portanto, ao mesmo tempo que também se percebia, isso é algo desta legislatura, que um partido que porventura poderia ter feito uma maioria com o PSD, que era o Chega, comportou-se de uma forma tão irresponsável, tão errática, tão verdadeiramente populista em tantos momentos, que é difícil ver como é que algum dia alguém poderá confiar naquele partido. Não é pelas ideias, porque as ideias também são conforme os dias de André Ventura. É mais pela forma como se comportou. Mesmo assim, eu acho que vale a pena ir a dois ou três pontos onde as coisas correram relativamente mal. Ora bem, onde é que elas começaram a melhorar? Eu acho que começaram a melhorar com a mudança de política de imigração. Ainda ontem tivemos um acordo com os empresários. Vai ser difícil aplicar aquilo que foi acordado com as associações empresariais no que respeita à chegada de imigrantes, mas era um setor onde havia uma cegueira voluntária da parte da anterior maioria, e agora houve o acordar para o problema, o que não quer dizer que o tema esteja controlado, porque aqui a pressão é muito grande, é um problema Global dos países europeus, porque é um problema que tem duas componentes muito difíceis de conciliar, que é, por um lado, a necessidade e a procura de mão de obra. Nós estamos neste momento com um volume de emprego como nunca tivemos na história e como não temos portugueses, porque deixamos de fazer filhos, para ocupar os postos de trabalho. Enfim, não são grande coisa, muitos desses postos de trabalho são muito desqualificados e com muito pouco valor acrescentado, mas existem e é preciso ocupá-los. É melhor do que nada, como se costuma dizer. Isso é a pressão do lado da economia, os empresários estão a pedir mão de obra e do outro lado temos um desequilíbrio à escala global naquilo que é a demografia das várias regiões. Temos uma Europa sob uma pressão à sua volta, vinda sobretudo de África. Portugal já nem é sobretudo de África, mas vindo de África e boa parte da Ásia, mas muito do Indostão. Indostão é a Índia, Paquistão, Bangladesh, em que estamos a falar de uma proporção demográfica que não tem nada a ver. Estamos a falar de, de repente, termos um desequilíbrio demográfico global que já aí está, que vai aumentar e que a pressão para vir para a Europa vai continuar, vir para a Europa e para os Estados Unidos, que tem problemas também, é um tema muito relevante lá. Mas em relação a isso, procura-se pelo menos por um bocado de ordem na casa. E perceber que isso era um tema que estava a começar a inquietar os portugueses, a que os políticos não podiam simplesmente fingir que não existia e ter um discurso politicamente correto de fechar os olhos. Houve uma preocupação com esse tema que é positiva. Se se vai conseguir resolver ou não, já é outro tema, porque tivemos um organismo público desmantelado, que tinha os seus defeitos e os seus problemas, que era o SEF, mas foi desmantelado e o que foi constituído em alternativa, a AIMA, ainda tem muito que andar para demonstrar que funciona.

De qualquer forma, eu acho que convém sublinhar que é um dos serviços em que se notou uma mudança substancial, porque quando o governo de Luís Montenegro tomou posse, se não estou em erro, a AIMA tinha 400 mil processos em atraso, havia filas quilométricas, era um espetáculo de sofrimento daquilo e condições desajustadíssimas, a máfia das marcações. Não parece que a questão esteja resolvida, mas está, sem dúvida, bastante mais acurrada. Pelo menos há uma regularidade.

Há duas coisas: reconheceu-se que o problema existia, tomaram-se medidas para tentar resolver o problema, ele não está resolvido. Eu diria que isto é bom. Onde é que as coisas, na minha perspectiva, ficaram claramente a meio caminho ou mesmo tiveram indicações más? Em dois outros temas que preocupam imensos portugueses: habitação e saúde. O problema da habitação é um tema que provavelmente o governo nunca poderia resolver. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, o problema da habitação só se resolve quando voltar a haver investimento privado a sério na construção de habitação. Ponto final, parágrafo. E isso é uma coisa que começa a ser dita em todo o mundo, não é em Portugal. Neste momento, por exemplo, está a ser dito pelas pessoas que nos Estados Unidos sabem que o problema existe, perceberam que foi uma das razões porque os democratas perderam as eleições. Isto é, porque aconteceu o que aconteceu nas eleições de novembro passado e dizem: "Nós não podemos achar que queremos o ótimo quando precisamos pelo menos do suficiente e por isso é preciso permitir que as pessoas construam casas." Permitir que as pessoas construam casas. Por todo lado, e Portugal nisso é campeão, têm-se colocado obstáculos à construção de habitação e este governo fez muito pouco neste domínio. Nalgumas áreas, porventura, não existiriam condições para fazer muito mais. Por exemplo, lei do arrendamento, que tem claramente que mudar. Aquilo foi liberalizado no tempo de Assunção Cristas. Houve recuos, não tão grandes como gostaria o Bloco de Esquerda, mas apesar de tudo, houve recuos no tempo da geringonça. Aí, a vantagem, António Costa tinha muitos defeitos, mas era um político habilidoso. António Costa tinha sido presidente da Câmara de Lisboa e sabia que Lisboa tinha começado a ser transformada, porque disse off the record a diplomatas, que ainda bem que havia uma lei das rendas, porque senão Lisboa não tinha começado a ser recuperada. É evidente que o discurso público dele foi todo ao contrário, porque ele sabia.

Estava a fazer o jogo político, obviamente.

Estava a fazer o jogo político. Ele dizia uma coisa, mas na prática fez outra. Não deixou mudar a lei das rendas tanto como a geringonça gostaria que mudasse, mas mudou para pior, apesar de tudo alguma coisa, e é preciso fazer muito mais do que já estava feito para permitir que se construa, porque a construção pública, mesmo nos seus anos áureos, nunca representou mais do que 5, 10% da construção. E estou a falar nos anos em que, de repente, houve um investimento muito grande, nunca representou mais do que isso, seja em que período for e com que governo tenha sido. E atenção que a construção pública vem muito de trás, não começou depois do 25 de abril. A construção pública de habitação social Habitação a custos acessíveis ou preços acessíveis, o nome que lhe quiseres dar. Isto precisa de regras que permitam que as pessoas sintam que vale a pena investir, investir depressa e investir não apenas em casas de luxo, que são aquelas que dão garantia de retorno, mas em casas para pessoas com poucos rendimentos, que é onde a crise é maior e onde é mais complicado obter essas taxas de rentabilidade. E não se imagine que os privados vão começar a gastar dinheiro em coisas para perder dinheiro, que não é essa a regra do mundo em que vivemos. Aí foi feito muito pouco. Há outra área onde se começou a fazer alguma coisa, mas onde tivemos uma ministra que andou às torpéções: é a saúde. Houve mudanças no bom sentido, no sentido de dizer que isto não se resolve só despejando dinheiro em cima deste setor, achando que com mais dinheiro temos mais médicos e mais enfermeiros e que conseguimos resolver todos os problemas dentro do serviço público, ou melhor, do serviço estatal. Precisamos de ir resolvendo este problema, tirando partido daquilo que é a capacidade instalada de todos os setores, com a consciência de que esta área, em todo o mundo, vai aumentar sempre o grau de despesa, não apenas porque as populações estão mais idosas e portanto têm mais complicações de saúde, mas sobretudo porque a medicina está muitíssimo mais sofisticada e é mais cara. Daí é que resulta boa parte do acréscimo e o grau de exigência das pessoas com o tipo de tratamentos que têm também é muito maior. Mas aqui houve demasiadas trapalhadas e demasiada falta de capacidade de gerir bem os temas. Vou recordar apenas um pequeno episódio. Vocês recordam-se que a ministra foi ao Parlamento e disse: "Os gestores hospitalares são um desastre." É verdade, são. Quem quer que tenha acompanhado este setor sabe que os gestores dos hospitais públicos sempre foram um tema de desastre, em parte porque nunca tiveram o tipo de meios, por um lado, e de estímulos, por outro, e de critérios de escolha, que permitissem que fosse uma coisa diferente. Não quer dizer que não houvesse exceções. De vez em quando havia exceções. Claro que houve exceções, claro que houve casos que correram bem, mas a regra era politização, falta de meios de gestão e, portanto, com muita facilidade, um hospital, e isso notou-se de forma claríssima com o fim das PPPs, que passava de uma gestão privada, muitas vezes com gestores qualificados, para uma gestão pública, com gestores não qualificados e sem os mesmos recursos em termos de flexibilidade, tudo corra mal. Correu mal em Braga, correu mal em Loures, é uma catástrofe, em Vila Franca, outra catástrofe. Tudo correu muitíssimo mal. Por exemplo, Amadora-Sintra teve um problema com a sua cirurgia que a administração sabia que ia acontecer. Não fez nada para evitar. No entanto, ficou lá mais seis meses. À espera de quê? Qualquer pessoa que conhecesse a situação sabia que aquilo era um problema. Um patrão que tivesse um gestor daqueles dizia: "Epá, deste-me cabo da empresa, vou arranjar outra pessoa." Porque ia de repente ficar sem cirurgia. Sem cirurgiões. Levou imenso tempo e depois houve outra coisa. Houve demasiados boys neste setor e demasiados erros de casting, como às vezes se costuma dizer, nas escolhas para o INEM, nas escolhas para o substituto de Fernando Araújo, que claramente tinha o seu lugar a prazo. Ele já estava em choque com a ministra no tempo em que ainda não havia estas guerras políticas. A ministra demitiu-se em choque com ele no tempo do anterior governo, quando ela era gestora do Hospital Santa Maria. Não é só o Hospital Santa Maria, tem outro nome agora, uma ULS com outro nome, mas para as pessoas é o Hospital Santa Maria. Isto correu desse ponto de vista muito mal. E a questão dos ministros é muito relevante, porque, por exemplo, numa área onde o discurso do governo se tornou mais de acordo com as circunstâncias, mais realista, mas onde depois tivemos uma ministra, novamente uma ministra com muita inabilidade, foi a área da administração interna, em que claramente houve medidas de pacificação, houve um discurso a dizer aquilo que era preciso dizer, mas depois uma ministra que não aparecia, que não era capaz de falar, que não sabia falar com os sindicatos. Enfim, não correu bem. Não correu claramente bem, correu mal e vamos ver isso. Apesar disto tudo, eu creio que a imagem que os portugueses têm da governação é que foi um ol afar de ar fresco, porque aquilo estava tudo muito pesado no anterior. E, além disso, tem outra coisa: a economia está a correr bem, de uma forma genérica, não quer dizer que esteja gloriosa, mas não está a correr mal, tem o vento bom pelas costas e os números desse ponto de vista são interessantes, são positivos. Questões relevantes O crescimento económico não é excecional, mas é crescimento económico. Portugal não está como estão muitos outros países europeus em depressão. As contas públicas não tiveram um superávit tão grande como no ano anterior, mas tiveram superávit e houve diminuição da dívida da administração pública em comparação com o PIB. A inflação amainou, está mais ou menos controlada. O crescimento dos salários reais foi, apesar de tudo, significativo. Estamos com níveis de emprego recordes, não salários muito elevados, mas níveis de emprego recordes. O nível de desemprego é quase um desemprego técnico, não diria que seja desemprego técnico com 6,2%, os últimos números, mas é quase desemprego técnico. Isto é, pessoas que andam entre empregos. Quando se fala de desemprego técnico, é pessoas que não estão empregadas porque estão entre empregos. Não é exatamente isso, não estamos exatamente assim, mas quase. A remuneração líquida em termos reais teve uma valorização de quase 4%. Isto ainda por cima foi ajudado porque o dinheiro está mais nos bolsos, até pela correção das taxas de retenção do IRS, que era um truque que o Estado usou durante décadas para fazer com que todos nós financiássemos a administração pública durante um ano pra depois recebermos as devoluções no ano seguinte, sem juros.

É sempre sem juros.

É sempre sem juros. Portanto, desse ponto de vista, as coisas não correram mal. Houve um certo ar fresco e por isso o governo vai pra eleições como sendo o ativo de Montenegro. E apesar de todos os outros problemas políticos, não vamos falar aqui hoje, tem esta vantagem. Ponto pra mim crucial: não houve nenhum sinal da parte de Luís Montenegro que ele tivesse uma ideia reformista para o país. Que tivesse um discurso de tentar desbloquear tudo aquilo que no país precisava ser desbloqueado em termos de burocracia, de regras, daquilo que o Estado deve ou não fazer. Houve boas indicações na área da educação, houve boas indicações na área da saúde, com a recuperação do princípio da cooperação com o setor privado. Houve boas indicações na área do investimento público, com regresso de fórmulas que porventura possam resolver os problemas, mas houve outras questões que na minha perspectiva são, eu diria, virtualmente megalômanas. Já não bastava o aeroporto de Lisboa, já não bastava a terceira travessia do Tejo, agora também já há um túnel, já não sei quantas cidades.

Há o túnel Alges-Trafaria.

Alges-Trafaria.

O Parque Cidades do Tejo.

O Parque Cidades do Tejo, com uma população absolutamente brutal. Tu que vives nessa parte sul, vais ficar de repente com mais gente lá do que a gente tem aqui na parte norte, provavelmente.

Com muitos vizinhos, é isso.

Com muitos vizinhos. Mas aquilo parece-me assim uma coisa, eu não sei bem como é que hei de classificar esses projetos, e continuo a ter as maiores dúvidas relativamente àquilo que seja o futuro do aeroporto de Lisboa. Mas enfim, isso um dia tinha que ser resolvido, alguém tinha que tomar essa decisão. Foi tomada daquela forma, estava tudo encaminhado nesse sentido. Eu creio que foi um governo a que, se eu tivesse que dar uma nota, dava uma nota baixinha. Não dava uma nota negativa, mas dava uma nota baixinha, um 10 ou um 11, pra não ser o 10 que é aquela nota.

Pronto, passava ali a flitinha.

Passava ali a flitinha, porque as coisas não ficaram piores, mas não mudaram como deviam ter mudado.

Muito bem, está lançado então o debate sobre este ano de governação de Luís Montenegro, do governo AD, PSD/CDS. Precisamente, mudança foi a palavra utilizada por Luís Montenegro há um ano quando tomou posse. André Pição Lucas é o cofundador e diretor de informação e análise do Instituto Mais Liberdade, convidado do Contracorrente de hoje. Luís Montenegro prometeu essa mudança política. Conseguiu-a ou não? Bom dia.

Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, houve uma expectativa grande, pelo menos a campanha eleitoral foi feita à volta de um discurso que virava pra algum reformismo. A realidade mostra-se um pouco diferente, exceto que o contexto parlamentar não é aquilo que o próprio governo esperava. Não tem a maioria desejada e tem ali algumas dificuldades de acordo. O José Manuel Fernandes já tocou em vários pontos. Acrescento aqui algumas notas. O que eu diria: pra já, pelo lado positivo, há que realçar que trouxe maior paz social. Efetivamente, havia muita instabilidade social em alguns setores e trouxe mais paz social com custo, objetivamente, e já se falou, e veremos se será suportável esse custo ou não. Pra já, as contas estão bem e objetivamente essa paz social existe. E é curioso que tipicamente, historicamente, os partidos à direita têm mais dificuldade em conseguir alcançar essa paz social, até porque os sindicatos e os organismos próximos da função pública costumam estar mais à esquerda. Pois houve aqui um mérito, mas com custo, por isso veremos se é sustentável. Houve também um esforço de simplificação fiscal. Houve uma série de medidas que tentaram simplificar o processo fiscal, a burocracia e vão no bom sentido. E há aqui um esforço de melhoria, além da tal redução do IRC, que ficou muito aquém. Aí o governo pode se desculpar pelo fato de que o PS não deixou ir mais além. Não sou daqueles que acham que para ser um ponto de mais valia não podemos estar sempre a queixar da carga fiscal e depois qualquer redução é má. Obviamente que é muito pouquinho, mas apesar de tudo, é um sinal que foi bem recebido pelas empresas, pelo setor econômico, como um sinal de tentativa de reduzir ainda mais. E houve, de facto, alguma mudança de discurso, um discurso mais virado pra economia de mercado, mais aberto, menos estadista, menos pro Estado, que também no geral foi bem recebido, além de outras medidas que o José Manuel Fernandes falou e bem. A educação claramente é o setor onde guardamos melhores memórias deste ano. Ainda há muito pra fazer, mas foi o setor onde se sentiu mais esse ímpeto reformista, tentar de fato mudar e fazer as coisas acontecerem, e por isso muito mérito pro ministro da Educação e pra toda a equipe. Ainda assim, ficou-se muito aquém em temas em que o governo e este líder prometeu muito na campanha. Falou-se aqui do tema da habitação, da saúde. Na habitação, deu-se muitos tiros nos pés quando não se percebeu, o governo já tinha percebido, eu acho que ultimamente temos tido maior compreensão dessa pauta, mas quando não se percebe que efetivamente o maior problema está do lado da oferta e por isso as medidas tomadas tocavam mais no tema da procura, nomeadamente facilitar a aquisição de compra, sobretudo para os mais jovens. Por isso estamos a estimular a procura, estamos a facilitar o acesso em termos de procura, mas se não há oferta, isso inevitavelmente há de ter algum efeito nos preços, e por isso estamos a atacar no sítio errado, ainda que isso possa dar votos.

E teve, os dados mostram isso.

Sim. Ainda que isso possa dar votos, acredito que sim, pelo menos no segmento mais jovem, mas não é muito responsável.

Porque é simpático ajudar os jovens a comprar casa. O problema é que faz aumentar o mercado. O preço da habitação.

E acaba por ter um custo e acaba por prejudicá-los também a eles. Por isso, acho que houve aí alguns tiros nos pés. Além de que, ainda que tenha havido algum esforço de simplificação fiscal e redução do IRC, a verdade é que temos uma carga fiscal novamente recorde, andamos a bater recordes ano após ano, porque reduzimos pra um lado, aumentamos pro outro. E pra finalizar esse primeiro comentário, por um lado, sente-se uma maior lentidão no processo da TAP, que estava em processo de privatização e parece que está um bocadinho em águas de bacalhau o tema. Logo quando o governo tomou posse, percebeu-se que vai fazer as coisas com mais calma e entretanto vai se passando mais tempo. E, por fim, o contexto em que Portugal vive, em que o mundo vive, é muito particular. Vivemos um contexto de uma guerra geopolítica, com guerras comerciais, bastante intenso e algo que nós não víamos há alguns anos. E isto exige líderes com bastante noção disso e bastante abertos ao mundo. E não estarmos aqui fechados no nosso pequeno país. E parece-me que até pelas circunstâncias de instabilidade política, todos os desafios que falamos aqui, etc., e não ter uma maioria absoluta, este primeiro-ministro viu-se muito para dentro, em parte positivo, mas por outro lado descolou muito a visão pra fora. Houve alguns momentos indicativos disso, até a ausência em reuniões importantes. E isso, verdade seja dita, não acontecia com António Costa, provavelmente porque o próprio estava a preparar o caminho pra ter a função que hoje tem. Mas António Costa sempre foi muito aberto à política internacional e cada vez mais exige-se isso de um líder, quer seja de Portugal, de Espanha, de um pequeno país, o que seja. E parece-me que aí o Luís Montenegro não tem tido a visão necessária, o envolvimento, a diplomacia que é necessária. Felizmente, não tem tido propriamente repercussões negativas pra Portugal, pra já, e temos até estado relativamente resguardados a alguns contextos geopolíticos, mas é muito importante termos um líder que se envolva nesses temas internacionais e que esteja mais presente nos temas europeus e que defenda bem não só os portugueses, mas os europeus, o espaço onde nós estamos.

O nosso espaço vital. E o que é que correu melhor neste último ano, André? Ou o que é que poderia ser feito e que não foi feito?

Já ia lá que há algumas coisas que acho, de fato, na habitação podia ter sido feito muito mais. No tema da saúde, também ficamos muito aquém. Houve algumas coisas no lado da justiça, mas eu acho que cada vez mais, e queria deixar essa tônica, cada vez mais devemos meter a justiça no topo das nossas prioridades e temos que falar sério do tema da justiça. E cada vez mais. Porque a justiça é um tema muito técnico, é difícil, por isso não vou entrar aqui em tecnicidades, não sou especialista nisso, mas falo das repercussões que a justiça tem, porque uma justiça lenta, uma justiça que funciona mal, pra já tem impacto em termos de percepção, em termos de casos de corrupção, etc. E a percepção induz comportamentos que são nefastos pra economia, nomeadamente o desinvestimento, etc. Mas depois tem efeitos econômicos. Tudo o que nós falamos tem um impacto grande econômico. Por exemplo, no caso da habitação, um dos problemas é um problema de justiça. No mercado de arrendamento, nós não temos um verdadeiro mercado de arrendamento, porque não temos senhorios e inquilinos que tenham confiança em arrendar uma casa, porque há um contrato, mas se houver algum problema, é uma chatice levar as coisas para a justiça.

Não há mecanismos pra defender ambas as partes, é isso?

Não há mecanismos, são lentos, por isso é que muita gente não tem contrato e por isso também não é positivo, porque ainda te desprotege mais. E Portugal não tem um verdadeiro mercado de arrendamento. Pra ter um verdadeiro mercado de arrendamento, tem que ter players com alguma dimensão, não é só pessoas individuais, players empresas a construir pra arrendar. As empresas só se sentem atraídas num contexto regulatório, legislativo, judicial, que funcione. É por isso que não é atrativo. E por isso temos que tocar nesse tema. Enquanto olharmos para os temas de forma isolada, não resolvemos. O problema da habitação na parte do arrendamento, em particular, um dos graves problemas é de justiça, que é uma alavanca fundamental pro mercado de arrendamento funcionar e termos um mercado a sério, porque as pessoas não precisam ter, ainda que os portugueses gostam muito de ter casas e são proprietários de muitas casas, mas não tem que ser essa a via e devíamos ter um mercado de arrendamento muito mais pujante e essa devia ser uma das grandes soluções pra grande parte dos jovens. E não temos, por isso temos mesmo que falar a sério da justiça.

A maior parte dos senhorios portugueses são senhorios porque herdaram, não porque compraram pra investir. Depois são idosos, porque como é herança, eles têm em geral mais de 65 anos, ou têm em média 65 anos. Não é visto como uma atividade de investimento e têm poucas propriedades. Tendo poucas propriedades, eles são particularmente dependentes. Isso, aliás, funciona como PPR pra muita gente. Portanto, é um mercado que não é um mercado no verdadeiro sentido, porque pra haver mercado tem que haver produto no mercado, seja do que for. E isso não existe. E enquanto não existir, não há mercado de arrendamento, até porque a melhor garantia para os senhorios, o melhor seguro para os inquilinos, não estou a falar de senhorios, o melhor seguro para os inquilinos é existirem muitas casas no mercado e poderem tranquilamente dizer ao senhorio com essas condições: "Eu não estou interessado. Vou-me embora porque ali tenho melhor, tenho uma casa melhor, a renda é mais baixa, não me exigem essas coisas todas." Mas para que isso aconteça, tem que haver dinamismo, e não há. É um mercado anquilosado, no verdadeiro sentido da palavra.

Sem dúvida. E pra acrescentar, um dos graves problemas que o país tem, e por isso também que a carga fiscal continua a aumentar, é a nossa administração pública, que é relativamente pesada e que vai crescendo, os órgãos dirigentes da administração pública continuam a crescer. As entidades vão crescendo também, não temos forma de simplificar, de juntar, de otimizar. E parece que só fazemos esse tipo de reformas quando alguma coisa corre mal e lá vem uma troica e que nos exige à força fazer algumas coisas.

Há aqui um mistério neste momento. Cada vez há mais pessoas a trabalhar na administração pública e cada vez mais as pessoas se queixam da dificuldade de acesso aos serviços básicos da administração. Não estou a falar da saúde, nem de educação. Estou a falar da administração em geral.

Um dos dados que eu fiquei siderado ao buscar dados pra hoje, foi uma referência ao que aconteceu nas Juntas de Freguesia. Em 2011 ou 2012, já não sei, houve aquela reforma de diminuir o número de Juntas de Freguesia. A reforma foi feita, o número de Juntas de Freguesia caiu pra quase metade. Agora estamos a assistir que vai haver mais outra vez. Os gastos com a administração pública nas Juntas de Freguesia, nesses 10 anos, subiu 47%. Por quê? Porque há muito dinheiro. As receitas são muito grandes nas câmaras e porque eles não sabem o que é que hão de fazer ao dinheiro. Literalmente não sabem. Há muitas câmaras que neste momento têm depósitos bancários, Aminha é um dos casos. Houve uma altura em que as câmaras não sabiam o que hão de fazer ao dinheiro.

Foi um dos efeitos da inflação?

Não é só da inflação, é da inflação e dos impostos. O IMI, o IMT, aquilo que são o rendimento que as câmaras têm. Toda gente se queixa do mercado da habitação, mas quando as casas valorizam e quando o mercado fica mais caro, muitas vezes são casas que não estão no mercado, estão ali, fixas, paradas, mas valorizaram. O IMI aumenta e alguém beneficia, mas não é o proprietário.

São as câmaras. 47% o aumento de-

47% o aumento com os gastos com os funcionários das Juntas de Freguesia, o que é, pensando nós, temos metade das Juntas de Freguesia, absolutamente extraordinário. E é um sinal de como o país funciona.

André, é preciso olhar pra administração pública com chamado olhos de ver.

Sim, e é curioso, os orçamentos das câmaras municipais este ano, não é por acaso que estamos em eleições autárquicas, também tem um aumento brutal. Sei 15% em média, o aumento dos orçamentos das câmaras municipais é uma coisa nos 50 municípios mais populosos, uma coisa impressionante. Há municípios a aumentar 50% o orçamento. Há de haver aqui uma parte que é PRR, obviamente, mas tem um aumento brutal, onde obviamente o IMI e o IMT têm um impacto grande. A administração pública, temos de fato um problema de gestão, um problema de uma administração pública ter sido gerida muito por remendos e vai se metendo remendos, etc. Há pouco falávamos da administração pública e a forma como tantos serviços não funcionam. Enfim, passa muito por muitos remendos que se vão colocando, entidades extra que se vai criando, e não é por meter mais dinheiro e por criar mais entidades que os problemas se resolvem. Em muitos casos até prejudicamos, porque torna-se tudo muito mais complexo e duplicação de tarefas e ninguém sabe quem é que faz o quê e cada tema tem que passar por várias entidades. O que precisávamos é exatamente o contrário. E o caso das freguesias é paradigmático deste espírito que nós temos na administração pública. Houve uma desagregação recente de freguesias, com o aval dos maiores partidos. Nós pra termos uma ideia, houve um trabalho da Faculdade de Economia do Porto bastante interessante, que comparou O que eles chamam de unidades administrativas locais mais pequenas, ou seja, no nosso caso, em termos de governação, temos as freguesias, noutros países não tem freguesias, é municípios. Mas comparando o mais pequeno que há em cada país, cada uma das nossas freguesias tem uma mediana de 1000 habitantes. São 1000 habitantes, a média são 3000.

Muitos ouvintes podem não saber. A mediana é metade tem menos de 1000, metade tem mais de 1000.

Exatamente. Estamos a falar de 1000. A mediana, a mesma regra, na União Europeia são 7700. Nós somos um dos países onde estas unidades de governação mais pequenas estão mais desagregadas e acabamos agora este ano de desagregar ainda mais com a medida que foi aceite. Eu não vou, obviamente, aqui falar de casos em particulares, enfim, não significa que não haja algum caso em particular que faça sentido, mas obviamente, a tendência não devia ser esta. Porque repare, freguesias mais pequenas têm menos escala, têm menos capacidade de atrair iniciativas, de atrair investimento, menos recursos, não têm capacidade, é pior para os seus cidadãos. Não têm dimensão suficiente.

Correm o risco de se gerirem a si mesmas.

Sim, nós temos quase 30% de freguesias com menos de 500 habitantes. Não tem massa crítica. Nós temos freguesias que são mais pequenas do que reuniões de condôminos. Isto é assustador, mas é verdade. A freguesia menos populosa do país é um mosteiro que tem 19 habitantes. E até é engraçado que a votação não é na urna, aquilo é uma reunião tipo reunião de condôminos, porque para freguesias com menos de 150 habitantes, que são 21, o tipo de votação é diferente. Obviamente, não quero falar de casos particulares, mas a tendência devia ser o contrário, devia ser termos organismos centrais com capacidade, com recursos, com escala, com força e com qualificações necessárias, porque se desagregamos muito, as qualificações também perdem-se.

Muito bem. Helena, o governo fez muito ou pouco neste ano?

Olha, antes de irmos aí, eu queria complementar aqui esta questão das freguesias, porque de facto, o que nós também notamos é uma vocação na administração pública, muito particularmente nas áreas muitas vezes municipais, para se transformarem daquilo que será uma vocação mais ligada à manutenção dos espaços urbanos no verdadeiro sentido da palavra, portanto, limpezas, calcetamento, recolha de lixos, questões técnicas, por exemplo, como se percebe quando chove um pouco mais, as sarjetas, os tubos de queda, as caixas de esgoto. Portanto, tudo isso muitas vezes aparecem como estruturas que não estão como deviam estar. Aliás, percebemos isso em Lisboa, que só agora é que se consegue estar a fazer aquele grande coletor. Portanto, essa vocação de gestão urbana que está muitas vezes enterrada ou que não é entendida como de proximidade, embora seja ela que garante a qualidade de vida às pessoas, não há tanto essa vocação muitas vezes, e aquilo que eu considero ser a sua obrigação, é muito mais estar muitas vezes a dar lugar ou a ser complementada com uma área que tem vindo em crescimento e que começou por ser, muitas vezes, a organização de atividades nas escolas. Depois passamos, por exemplo, temos juntas de freguesia que têm serviços de saúde, o que tendo em conta que também existem centros de saúde, cabe perguntar se faz tanto sentido assim esta duplicação, triplicação de oferta pública deste tipo de conselhos. Depois temos também, muitas vezes uma aposta em equipamentos, frequentemente mais fora de Lisboa, equipamentos de apoio à terceira idade. E agora temos também, cada vez com maior expressividade, uma vocação turística. Portanto, nós temos juntas de freguesia que organizam e aquilo que começou por ser, era habitual, às vezes algumas juntas de freguesia levavam alguns dos seus fregueses, em férias, por exemplo, ao Algarve e tudo isso. Mas agora nós temos, por exemplo, a Junta de Freguesia da Ventera, que é um nunca parar. A Junta de Freguesia da Ventera vai a Fátima, vai a Santiago de Compostela, vai à Nazaré, vai aos Açores.

Venteira, na Amadora.

Na Amadora. Assim, passando pela Venteira, que é um local onde passo algumas vezes, parece-me que haveria muitas outras áreas em que esta junta de freguesia podia aplicar esta sua vocação de proximidade. Mas não. Depois podemos ter algumas viagens, por exemplo, estou a pensar no caso da Junta de Freguesia de Carnide, já são coisas organizadas mesmo. Aliás, estas viagens são frequentemente organizadas com protocolos com agências de viagens. Por exemplo, a Junta de Freguesia de Carnide vai para Cabo Verde. Quer dizer, não tenho nada contra, mas pergunto-me se o dinheiro, porque pode dizer-se: "Não, porque as pessoas estão a pagar e em alguns casos sim, noutros não." Mas quer dizer, isto é tempo dos funcionários da junta. Portanto, há aqui esta E este ano presumo que se viajará muito nas juntas de freguesia deste país. Antigamente nós dizíamos que os jardins eram arranjados nos anos das eleições. Eu tenho saudades desse tempo, porque apesar de tudo, era um investimento no espaço urbano. Aqui nota-se muito a deslocalização daquilo que é o espaço urbano em si mesmo para a figura do freguês, que se torna mesmo um freguês no sentido romano do termo, porque o freguês era aquela multidão de pessoas, que podia ser mesmo uma multidão, que estava na dependência da casa do patrício romano. E há aqui muito disso, é uma grande proximidade, mas não é bem para isso que eu pensava que a administração pública devia estar vocacionada. Quando depois, por exemplo, queremos marcar um agendamento para tratar de qualquer coisa numa repartição de finanças e não conseguimos, ou pegando aqui num caso que o José Manuel começa por referir, e que eu acho que é de facto um dos casos de mais sucesso deste governo, que foi conseguir pelo menos que a AIMA deixasse de ser aquela acumulação de milhares e milhares de processos, mas a verdade é que continua sem conseguir responder. Há muitas pessoas que estão à espera dos seus cartões de cidadão, de conseguirem regularizar a sua situação, e não estou a falar de imigrantes que estão a chegar agora, estou a falar, por exemplo, de pessoas que vieram dos PALOP e que estão cá há anos e que têm coisas para regularizar e que não conseguem fazer um agendamento. Fazer um agendamento na administração pública é complicado. Por exemplo, nas finanças, na área de Lisboa mandam-nos invariavelmente para a Lourinhã, não se consegue fazer esse agendamento aqui e ir sem ter o agendamento, às vezes pode ser um risco. Um risco de perda de tempo, de mais nada. Acho que temos aqui esta perplexidade.

Com os serviços públicos que na tua opinião ainda não dão a resposta adequada.

Não dão, e cada vez têm mais pessoas a trabalhar, cada vez envolvem mais recursos. E a minha pergunta é se essas pessoas e esses recursos humanos e materiais estão realmente alocados àquilo que é a sua tarefa insubstituível, porque vão desculpar-me, mas organizar viagens há muita gente que organiza. Agora, arranjar calçadas, limpar sarjetas, ver o estado das caixas de esgoto, tratar da recolha dos lixos dos jardins, por exemplo, é competência, de facto, desta administração pública. Tenho essa coisa. Agora passando para Luís Montenegro propriamente dito. Eu acho que Luís Montenegro foi politicamente muito eficaz. Agora é óbvio que para ser politicamente muito eficaz, comprometeu a sua eficácia como governante. Ele também não tinha uma maioria que lhe permitisse tomar medidas em alguns campos mais no sentido da reforma. Agora creio que tem aqui alguns problemas. Tem um problema de discurso, ou seja, eu encaro como um problema, ele certamente verá como uma vantagem, que é a ideia de que tudo se pode fazer sem sacrifícios, que existe um saco sem fundo de dinheiro algures em Portugal, e que é possível agradar dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Essa parte creio que para ele foi muito eficaz, para Portugal não, de modo algum. Essa é uma das primeiras coisas. Por outro lado, creio que ao contrário do que aconteceu com António Costa, ele tem bons ministros. Não são todos igualmente bons, também não tiveram todos igualmente as mesmas circunstâncias para poder dar conta da sua atividade. Agora há ali uma qualidade base de formação e percurso que lhe permite chegar a estas eleições numa circunstância que outros primeiros-ministros não tiveram. Luís Montenegro está com um problema que se passa com a sua atividade empresarial antes de ter ido para a liderança do PSD e depois para o primeiro-ministro. E aquilo que ele vai levar para a campanha é o governo. Quando aquilo que nós assistimos em muitas outras campanhas legislativas eram os primeiros ministros a cobrir as fragilidades dos seus ministros. No caso de António Costa, eu acho que ele os escolhia mesmo assim, porque tinha muita dificuldade em ter no seu executivo pessoas com personalidades fortes, com opiniões, e portanto preferia-os assim e alguns não era uma questão de competência ou de falta dela, era uma questão de desorbitação e destrambelho absoluto. Agora, aquilo que nós vemos com Montenegro não é isso. Ele vai levar para a campanha o governo. E nesse sentido, e ao fazê-lo, de alguma forma, ele está a valorizar e a proteger-se atrás desse governo. Depois, acho que estas eleições lhe acontecem no momento melhor, porque ele esteve este ano de governo praticamente a governar na tal ilusão de que é possível ir sempre dando mais um bocadinho aqui, um bocadinho ali, não fazer reformas, era sempre tudo muito lá para a frente. "A questão da Segurança Social, não vamos discutir agora." A grande preocupação era logo dizer: "Não vai haver nada, vai tudo lá para a frente." Habitação, sim, mas... Aí Isto não era possível de ser mantido assim e eu acho que é o óbvio que o PS cometeu um erro lapidar, Pedro Nuno Santos, não estou a dizer o PS, ao não ter viabilizado a moção de desconfiança. Não tinha de a votar, podia simplesmente abster-se. Deixava Montenegro a ser grelhado ali naquela comissão parlamentar de inquérito e simultaneamente obrigava Luís Montenegro àquilo que lhe iria ser mais difícil, que era governar.

Como é que explicaria ao seu eleitorado Pedro Nuno Santos?

Se Pedro Nuno Santos fosse um líder forte, o que não era e cada vez é menos. E portanto não tinha condições, infelizmente para ele. Portanto, Luís Montenegro está neste momento numa posição muito favorável para ir para eleições. Eu acho que ele vai ganhar estas eleições. Não sei qual será o resultado, mas tudo indica que terá um resultado que não lhe dá uma maioria absoluta para governar, mas que terá uma maioria para governar. A grande pergunta é: realmente Luís Montenegro é muito eficaz na gestão dessas situações, mas essa sua eficácia política compromete a sua eficácia como governante de Portugal. E portanto, o meu grande receio é quantos anos mais disto.

Muito bem. Já temos em linha o João Marujo, professor de Estatística e Métodos de Investigação do ISPA. Bom dia, João.

Bom dia. Só uma pequena correção, Universidade Lusófona.

Peço imensa desculpa. João, este Executivo governou apenas um ano. Encontra algo que possa ser apontado como uma marca pela positiva e também pela negativa?

Encontro. Como sabe, a minha área é a educação e obviamente presto mais atenção às questões da educação. E acho que o ministro da Educação fez um trabalho notável. Claro que ainda há muito por fazer para corrigir os erros e a burrice ideológica do anterior Executivo. Mas conseguiu uma coisa que o anterior Executivo não tinha conseguido. Aliás, provavelmente o João também se lembra e os nossos ouvintes também se lembram, que inclusive o anterior primeiro-ministro ameaçou demitir-se se o problema da reposição do tempo de serviço dos professores fosse resolvido pela Assembleia, como a Assembleia da República pretendeu resolver. E o ministro em pouco mais de três meses conseguiu resolver o assunto. Há muito mais coisas por fazer ainda em termos de política educativa para reverter aquilo que foram os oito anos desastrosos do anterior Ministério da Educação, mas de facto começar por pacificar a classe docente com a reposição do tempo de serviço, que era obviamente uma aspiração justa, foi o primeiro passo. Infelizmente para o sistema educativo, o salário dos professores é uma peça importante. O que os dados da OCDE nos dizem é que a satisfação com o salário dos professores consegue explicar cerca de 20% das diferenças dos resultados dos alunos dos diferentes países, mas não é o único fator. Por exemplo, quando comparamos os professores da Estónia, que ganham abaixo da média dos professores da OCDE, com os professores da Alemanha, que ganham quase o dobro daquilo que ganham os professores da Estónia, os alunos da Estónia têm muito piores resultados do que os alunos da Alemanha. Portanto, o salário é importante, mas não é a única peça do puzzle. Claro que era preciso começar por arrumar a casa e eu concordo que pacificar a classe docente era absolutamente fundamental. Falta o outro esforço da sociedade, que é a sociedade reconhecer a importância dos docentes enquanto motor de desenvolvimento da sociedade, mas há muito mais coisas a fazer. Portanto, esse seria o aspeto muito positivo que eu destaco deste Executivo.

Deste ano de governo AD. E pela negativa, João? O que poderia ter sido feito ou foi mal feito?

O que poderia ter sido feito, o problema da saúde, mais uma vez, um acumular de problemas de oito anos anteriores também não se resolvem em seis meses. Foi basicamente o tempo efetivo de governação que o governo teve entre a transferência de pasta, entre os ministros tomarem conhecimento das pastas. Mas o problema da saúde continua por resolver, há nomeações e desnomeações, mas os problemas estão lá e mais uma vez, Roma e Pavia não se fizeram num dia e não é possível resolver oito anos de varrer para baixo do tapete os verdadeiros problemas em seis meses de governação efetiva. Mas esse seria o aspeto menos positivo do governo no Ministério da Saúde. Quando comparamos, por exemplo, com as soluções que foram encontradas na educação e que não resolveram os problemas da educação, mas começaram por pacificar a classe e isso é o primeiro passo, na minha perspetiva, para conseguirmos implementar políticas de mudança, que é preciso implementar com muita urgência. Infelizmente, como temos visto nos últimos estudos internacionais, onde temos resultados que são comparáveis longitudinalmente. Isso não acontece com as nossas provas de aferição e também é um aspeto positivo deste novo Ministério da Educação, que acabou por sair logo no início De todas as ações que estava a tomar. Nos estudos internacionais, nós temos visto que nos últimos nove anos os alunos portugueses têm regredido de uma forma absolutamente assustadora. Por exemplo, no PISA para níveis de 2006, estamos a falar de 19 anos quase de retrocesso. E isso passa por, mais uma vez, rever os currículos e as políticas educativas que foram adotadas por diferentes cores políticas, quer socialistas, quer sociais-democratas, nos primeiros 15 anos do século XXI. E depois, o último governo, com aqueles dois mandatos, teve tempo de melhorar as coisas e infelizmente, tudo o que conseguiu fazer foi piorar. Claro que tivemos uma pandemia e o encerramento das escolas durante todo este período, mas isso não é suficiente para justificar. Eu, aliás, já tive a oportunidade de dizer aí na rádio e dizer noutros sítios que a pandemia só veio agravar um conjunto de políticas educativas que foram adotadas e que estão claramente erradas, como infelizmente nós sabíamos que iriam ter péssimos resultados. E neste aspecto, acho que de todos os ministérios do governo, o Ministério da Educação foi o que de facto funcionou melhor. Conseguiu pacificar uma área muito importante da sociedade. Há outras também que seriam importantes destacar. Finalmente, temos uma decisão sobre o aeroporto o futuro aeroporto de Lisboa. Claro que agora não sabemos o que é que vai acontecer com as novas eleições. A Helena acabou de dizer que acha que o PSD vai ganhar outra vez. Eu também tendo a concordar com a Helena, mas acho que não vai haver uma maioria absoluta de direita. Há ali uma clivagem entre a direita moderada e a direita extrema. E eu acho que o país precisa de todos e é preciso sentar as pessoas à mesa e discutir de forma adulta, não os interesses e os egos pessoais, mas os interesses do país. E isto é válido para a educação, como é válido para a saúde, como é válido para a defesa. Temos mais um desafio relevante que é a NATO estar a exigir que Portugal invista 2% do PIB em defesa e Portugal nunca investiu esse valor nos últimos 20, 25 anos. Aliás, nem os valores que Portugal diz que investe são realmente verídicos. Deve andar em torno do 1% do PIB, não mais que isso. Portanto, há ali uma necessidade também financeira. E claro que o próximo governo vai ter um grande desafio em termos de gestão financeira, que é por um lado estão anunciadas um grande conjunto de obras públicas que custam milhões de euros. Por outro lado, temos uma classe média soterrada em impostos, em taxas e impostos indiretos. E portanto, eu estou curioso para perceber qual vai ser a solução, porque acredito que a União Europeia, mesmo com a ameaça que nos chega da Rússia, a União Europeia não vai continuar a ter disponibilidade financeira para apoiar do ponto de vista financeiro os países periféricos, Portugal, Espanha, Itália e a Grécia.

Portanto, corremos o risco de ficar uma vez mais para trás, é isso?

Nós já não corremos o risco, nós já estamos atrás. Nós estamos atrás em todos os indicadores socioeconômicos, quer dizer, da Europa 27, quais são os países que têm piores desempenhos económicos, quais são os países que têm menor taxa de esforço do que as famílias para pagar a renda de casa ou empréstimo da casa, para pagar os bens alimentares de consumo. Talvez a Roménia, a Bulgária, mas todos os países do Oeste Europeu que quando entraram na União Europeia estavam bem atrás de Portugal, ultrapassaram Portugal e já estão várias posições à frente. Portanto, nós já não corremos esse risco, nós já lá estamos. E poderíamos continuar, se não houvesse, de facto, um compromisso de toda a sociedade, não só da classe política, mas obviamente começa pela classe política, para existir um entendimento na Assembleia da República que permita a um governo reformista. E o anterior governo que esteve dois mandatos, teve oito anos, teve todas as possibilidades de fazer isso, infelizmente não conseguiu fazer nada disso. Antes pelo contrário, a carga fiscal nunca foi tão elevada como nos últimos anos. Apesar de na última fase governativa, o governo governar com maioria absoluta. E anteriormente ter um entendimento de esquerda que permitia não governar com maioria absoluta, mas governar com uma maioria muito confortável.

E sem maioria absoluta, Luís Montenegro teve condições ou teria condições para um ímpeto mais reformista?

Eu penso que obviamente, não só Luís Montenegro, como qualquer primeiro-ministro, tendo obviamente um suporte maioritário no Parlamento, pode de alguma forma impor as suas políticas, mesmo que depois as fações minoritárias achem que são políticas erradas e que vão ter maus resultados. Mas de facto, o governo tem essa possibilidade e portanto, depois não se pode desculpar, como o anterior governo faz, não se pode desculpar por não ter capacidade de governação, porque as suas propostas eram consistentemente boicotadas na Assembleia da República. Eu já falei do caso do anterior primeiro-ministro que ameaçou demitir-se se a Assembleia da República reduzisse o tempo de serviço dos docentes. Portanto, ali uma chantagem que correu bem naquele caso. A Assembleia da República, como sabemos, recuou De facto, no mandato seguinte, havia maioria absoluta na Assembleia, portanto, o governo podia ter imposto todas as reduções que anunciou, nomeadamente na habitação. Gastaram-se milhões em comissões de avaliação e gestão e não foi construída uma única habitação de renda acessível. Houve todas as trapalhadas com a gestão do processo da TAP, com a gestão do aeroporto, que foi anunciado e depois foi desanunciado. Portanto, havia maioria absoluta. O que não havia era competência técnica. Infelizmente, nós, eleitores, aceitamos muitas vezes uma desculpa esgarrapada que os políticos têm a responsabilidade política e não têm a responsabilidade técnica, e isso faz com que as pessoas que ocupam esses cargos políticos, os ministros, secretários de Estado, não tenham competências técnicas para saber avaliar aquilo que os seus assessores, que supostamente têm competências técnicas, e os consultores que são consultados para emitir pareceres. Eles nem sequer têm competência técnica para avaliar aquilo que é proposto, se está a ser bem proposto, se é executável, se não é executável. E basicamente foi isso que nós vimos nos oito anos anteriores. Eu não me consigo lembrar de uma medida política que de facto tenha tido um resultado eficaz. Na habitação não teve, antes pelo contrário, o preço das casas em Portugal anteriormente era só nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. Mas as últimas estatísticas dizem que não, que agora é generalizado, que o preço das casas está a aumentar de uma forma incomportável para a maior parte das famílias. A questão da imigração também, um descontrole total, enfim, a extinção da agência anterior e depois a criação de uma nova agência. Tudo isto criou um conjunto de problemas que de facto revelam uma impreparação técnica e as pessoas que ocupam cargos executivos devem ter preparação técnica. Eu, infelizmente, já não consigo ser solidário quando dizem: "Ah, mas isso é uma decisão política ou é uma responsabilidade política." Por exemplo, quando cai uma ponte e morre um conjunto de cidadãos, eu não percebo qual é a responsabilidade do ministro das infraestruturas e das obras públicas, porque obviamente não é ele que vai controlar o estado das pontes e, portanto, demitir-se por ter a responsabilidade política, eu acho que diz muito pouco. E acho que diz pior, e acho que explica porque é que Portugal, apesar de todos os fundos estruturais que recebeu da União Europeia, Portugal, como sabemos, é um setor líquido desses fundos. Apesar de todos esses fundos, e obviamente os anteriores países do bloco leste também receberam, mas esses países conseguiram evoluir e Portugal continua na cauda da Europa 27. E eu acho que passa um bocadinho por isto. Passa um bocadinho pela falta de preparação técnica dos nossos políticos, apesar de eles dizerem que são a geração mais bem preparada do ponto de vista acadêmico. Serão, de facto, a geração mais licenciada, mas eu não sei se os conhecimentos e as competências estão presentes. E o resultado é isto. Portanto, não é nenhuma má sorte ou azar de Portugal, que é um país periférico, que está aqui encostado ao Atlântico. É verdade que não temos recursos naturais, petróleo, diamantes, ouro, que nos permita ter uma situação desafogada, mas isso não é de facto o fator determinante, porque podemos olhar para outros países que têm esses recursos. Olha a Venezuela, por exemplo, ou olha Angola, por exemplo. A Venezuela com o petróleo, Angola com o petróleo e com os diamantes. E também têm níveis de desenvolvimento que são muito inferiores àquilo que os recursos naturais do país possibilitariam. E eu acho que a decisão dos eleitores, e toda a gente tem que tomar essa decisão, não podemos alienar-nos de votar e depois dizer: "Bom, não vale a pena votar porque é tudo igual, estão todos iguais." Eu acho que os eleitores têm que ser mais exigentes. E têm que ser mais exigentes desde a escola dos seus filhos. Esta semana vão sair os rankings, e nós já conseguimos prever o que é que vai acontecer, mais uma vez, aos rankings entre as escolas privadas e as escolas públicas. Têm que ser mais exigentes não só a nível das suas comunidades locais, começa na escola dos seus filhos, como também ser mais exigentes naquilo que depois os políticos de alguma forma prometem e não executam, ou pelo contrário, executam e não têm nenhum resultado prático.

João Marujo, fica aí então esse alerta sobre a necessidade de sermos mais críticos também com a classe política. Agradeço-lhe. Tem uma aula para dar, não vamos fazer esperar os seus alunos. Agradeço-lhe uma vez mais, João Marujo. Temos também já em linha o Pedro Pita Barros, economista. Bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Pedro, olhando para o governo AD, que governou o país no último ano, foi um governo de navegação à vista, como dizia o José Manuel Fernandes no início do programa de hoje?

Até certo ponto, foi uma navegação à vista, mas também muito condicionada pelo que tinha sido a sua campanha eleitoral antes de ser governo, em que apresentou a ideia de que em 60 dias conseguiria ter um plano de emergência para a saúde, o que apresentou, de facto, depois, mas ao apresentar um plano feito em 60 dias para uns meses, depois para uns anos, com as várias medidas de médio e longo prazo, para além das imediatas, acabou por faltar uma lógica global que desse esse caminho de transformação e que precisa de mais tempo a fazer isso. E a partir do momento em que se ficou dentro da estratégia do momento e depois começou-se a apagar as situações críticas que foram surgindo, nunca se construiu essa visão de longo prazo. E essa era importante porque nós estávamos neste momento, há um ano atrás, nesta altura, estava-se a entrar no início de uma transformação que tinha sido preparada e implementada rapidamente pelo governo anterior, que foi a criação das unidades locais de saúde como modelo geral da organização do Serviço Nacional de Saúde. Já existiam unidades locais de saúde antes, mas a generalização foi feita de uma forma relativamente rápida e transformou a forma de funcionar

Dos hospitais e dos cuidados de saúde primários associados. E o primeiro ano precisava de estabilidade, precisava de uma estabilidade grande para as novas unidades conseguirem perceber como é que iam funcionar, como é que iam se organizar, como é que iam transformar a forma de relacionamento dentro da Unidade Local de Saúde e com o cidadão. E essa estabilidade acabou por não acontecer. Acabamos por ter uma série de sobressaltos, fosse a questão das nomeações, fosse também a questão da falta de médicos de família, que continua presente, apesar de todas as promessas de tentar resolver por cada governo que entra. Tivemos uma situação do INEM que criou mais ruído do que ajudou alguma coisa, mas politicamente criou problemas. Acabamos por ter depois as urgências do governo, como tem sido habitual, que mais uma vez necessitaram de medidas momentâneas para aliviar, mas que não deixaram de constituir um problema. Acabamos por ter uma lógica de estarmos a resolver o que é urgente, sem nunca ter um fio condutor grande para perceber o que é que será a transformação de longo prazo. Certo que se anunciaram os modelos C para as USF, para as Unidades de Saúde Familiar, mas ainda não foram concretizados e se calhar, nas Unidades de Saúde Familiar, nos cuidados de saúde primários, é preciso uma evolução não só de modelos Cs, mas de modelos Bs, Es, Rs, que possam acomodar diferentes formatos de funcionamento, ter uma evolução do modelo atual, ou o que às vezes chamamos de USF 2.0.

E num ano era possível fazer isso?

Era pelo menos possível dar um fio condutor e pensar quais foram as etapas de fazer este processo e o que é que vamos lançar para começar a fazer esse processo. Um exemplo do que podia ter começado mais cedo, em termos de processo, é o que está a ser feito agora com as parcerias público-privadas, em que foi lançada a ideia que serão retomadas. É evidente que no tempo que falta até às eleições, nunca seria possível fazer esse lançamento. Lançar uma parceria público-privada demora, desde o pensamento inicial até o início do contrato propriamente dito, provavelmente uns dois anos, mas o só lançar a discussão e começar a discutir o que é esse caminho, é importante. Portanto, em alguns dos outros aspetos podia ter-se feito isso. Por exemplo, criaram-se rapidamente os centros de atendimento clínico para aliviar urgências. Mas neste momento não se sabe quais foram os resultados, se é uma experiência a generalizar, qual foi o acompanhamento que foi feito, qual é a satisfação de utentes profissionais e da própria Unidade Local de Saúde onde elas estão. Tudo isso precisa de algum processo e algum tempo. É certo que parte desse processo não cabe só ao ministério, caberia no atual contexto, à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que também teve os seus sobressaltos, não é?

Sim.

Portanto, acabamos por faltar a calma para conseguir pensar a longo prazo. E agora entrando num período de eleições, também não é claro o que é que será a capacidade do novo diretor executivo do SNS conseguir também introduzir algum desse pensamento.

Posso deduzir que-

É um pouquinho do navegar à vista.

Navegar à vista. Posso deduzir então que o setor da saúde foi para si o tenon Aquiles deste governo?

Sim, até certo ponto. Eu acho que há outras áreas da governação que também poderiam ter tido alguns resultados diferentes. Por exemplo, a educação fez algum avanço, e aí se calhar algumas coisas poderiam ter tentado ir um pouco mais longe. No caso da habitação, claramente, eu acho que se continua a não ter uma discussão muito informada sobre quais são as opções para o país até ter aí algum progresso positivo, só tinha sido por propostas anteriores. Portanto, há algumas áreas importantes para o país que poderiam ter tido algum contexto adicional. No caso da imigração, eu acho que aí, sim, talvez tenha avançado um pouco mais, até porque existe um contexto internacional muito grande para olhar para esse problema. Mas na saúde, claramente, eu acho que se teve mais sobressaltos do que nos outros lados, mas também foi colocado como sendo um dos desígnios centrais do novo governo, ainda antes de o ser, na campanha eleitoral, como sendo uma área onde queria intervir. É natural que tenha sido uma área de grande atenção.

Havia muitas expectativas em torno de Ana Paula Martins e do programa da AD para a saúde, é isso?

Eles próprios criaram essas expectativas, o próprio PSD criou essas expectativas e depois com a Ana Paula Martins, havia uma expectativa que sim, quando conseguisse conduzir o processo, até porque é uma pessoa que está há muitos anos no setor, foi vice-presidentes da Ordem dos Farmacêuticos, estava preparada para este tipo de posição, e portanto, havia de esperar. Agora, no campo da saúde, temos a noção que é uma daquelas áreas mais ingratas para se ter uma posição como administradora. A emergência de cada momento e a visibilidade que tem, acaba sempre por se impor a qualquer tentativa de pensamento de longo prazo. E aqui isso sucedeu também certamente. E é verdade que houve outros aspetos que se foram fazendo e que agora podemos ter alguns resultados ou não. Um dos calcanhares de Aquiles, por falar nisso, da área do Serviço Nacional de Saúde, tem sido sempre, nos últimos 20, 25 anos, a questão de o orçamento inicial ser sempre insuficiente e no final do ano ser preciso verbas extraordinárias de regularização, o que justifica a própria criação da dívida para depois receber a verba no final. E portanto, é uma espécie de monstro que se autoalimenta. E no ano passado voltou a haver essa regularização extraordinária. O dinheiro que foi lá colocado limpou toda a dívida passada e não só os pagamentos em atraso que existem, portanto a dívida com mais de 180 dias, mas mesmo a dívida a mais de 90 dias conseguiu basicamente ser reduzida a zero. No entanto, os números que já temos de janeiro e fevereiro mostram que voltaram a crescer as dívidas existentes e os pagamentos em atraso a um nível muito menor do que no passado, e muito mal seria se não fosse assim, mas mesmo assim a crescer. De alguma forma, os mecanismos permanentes de crescimento da despesa na área da saúde, no Serviço Nacional de Saúde, parecem continuar presentes, mostrando mais uma vez aquela célebre frase de que não basta atirar dinheiro para cima do problema para o resolver. E continuamos no risco de voltar a suceder isso este ano. E indo para eleições, mais fácil se torna haver menor controle sobre essas situações. Houve um esforço em várias áreas de tentar melhorar, tal como no passado outros governos também tentaram, não é claro que tenham tido a capacidade de conseguir resolver bem, quando os outros governos passados dos vários quadrantes também não foram conseguindo fazer isso. Dá-me a sensação que muitas vezes na área da saúde, cada equipe que entra assume que parte do problema era incapacidade da equipe anterior em resolver. Quando temos sucessivamente incapacidades das várias equipes, se calhar há algo mais profundo e provavelmente era preciso perceber exatamente o que é que está mais profundo, que todas as equipes esbarram e começar a resolver então a raiz do problema.

Pedro Pita Barras, olhando para o último ano, o que o governo poderia ter feito e não fez, e o que fez, independentemente das condições em que governava, que são difíceis, sem maioria, muito pressionado no Parlamento?

Na área da saúde, as duas grandes áreas onde poderia ter feito melhor e até provavelmente conseguiria ter algumas condições políticas para o fazer, era primeiro dar uma maior estabilidade ao primeiro ano de funcionamento das novas ULS e dar um apoio sério para a sua gestão. O que não significa que não pudesse haver algumas alterações por sinalizar e não pudesse, até o fim de um ano, dois anos, fazer umas substituições por falta de desempenho, mas ter aí uma estabilidade para a gestão, sendo que não existiu e que eu acho que em grande parte poderia ter sido garantida nas atuais condições políticas. Não vejo aí um óbice especial. E a segunda parte era ter pensado melhor, numa forma mais estruturada, de como reorganizar ou como permitir que fosse até uma espécie de debaixo para cima de reorganização dos cuidados de saúde primários. Sabemos que a falta de médicos de família é grande, concentra-se nalgumas áreas, está presente há vários anos. Sabemos que há dificuldades em recrutamento, mas mesmo quando se recruta, depois as pessoas começam a sair aos poucos e poucos, mais ou menos dos mesmos sítios. E não é só uma questão de saídas das reformas que existem, mas é também a própria capacidade de reter e pensar nos mecanismos que ajudariam a fazer isso, fazendo debaixo para cima, perguntando aos próprios profissionais, aos grupos de profissionais de saúde, como é que eles gostariam de organizar para fazer isso. Se nós pensarmos bem, a grande reforma de 2005 dos cuidados de saúde primários seguiu esse processo. E a questão é por que não tentamos fazer novamente seguir esse processo? E aqui eu creio que haveria condições políticas para o fazer, uma vez que já existe uma grande consonância com esse objetivo de todos os portugueses ou todos os residentes em Portugal poderem ser seguidos por uma equipa de família, por um médico de família, por uma equipa médica de família, etc. Essas reorganizações poderiam ter sido feitas. E o tempo que existiu, um ano, não seria suficiente para concluir, mas teria sido suficiente para começar o processo e fazer isso. Tentarmos até nós, no próprio discurso político, deixar de focar tanto no que se passa nos hospitais e construir a outra base, que também é normalmente algo que é sempre dito, mas depois concretizar, é que mais uma vez o emergente do momento se sobrepõe à importância do pensamento.

Muito bem. Pedro Pita Barras, agradeço-lhe imenso ter aceitado o convite para estar aqui conosco esta manhã. Muito obrigado.

Muito obrigado. Bom dia.

André Pição Lucas, o país vai para eleições. Que ativos é que acha que o governo vai apresentar nas próximas semanas para convencer os eleitores?

Acredito que cavalgue muito à volta dos indicadores econômicos e dos indicadores que, apesar de tudo, estão de razoável saúde, ainda que seja aquém daquilo que nós precisávamos para de facto colocar esta economia de uma forma mais pujante, mais próxima dos principais concorrentes europeus. Mas suponho que vai cavalgar sobretudo esses indicadores, ainda que já percebemos também a narrativa do principal partido da oposição, que vai dar uma ideia que esses indicadores, apesar de positivos, até alguns deles estavam mais positivos antes. Permitam-me deixar aqui uma nota: nós todos acabamos por olhar muito para uma série de indicadores, eu próprio trago sempre aqui dados e imputar muito os méritos ou deméritos dos indicadores econômicos e sociais aos governos que estão em funções. E obviamente eles têm uma parte de responsabilidade, mas vale a pena não desvalorizarmos toda uma economia, todo um conjunto de empresários e empresas que desenvolvem sua atividade, apesar das coisas do Estado, das imposições, das regras, da burocracia, etc, e que devem ser valorizados. Às vezes parece que todos nós nos esquecemos um pouco disso. Os indicadores econômicos, quando estão bem, há certamente algum contributo dos governos, da forma como desburocratizam ou são facilitadores neste ecossistema empresarial, mas o maior mérito é dos empresários, é dos trabalhadores, é das empresas que arriscam o seu dinheiro, que às vezes corre mal. Reparem numa coisa: a economia portuguesa tinha um nível de exportações à volta de 20% ao que era do PIB, 20, 30%, até à crise financeira. E durante a crise financeira, as empresas reinventaram-se e olharam para o exterior, começaram a exportar. Neste momento, temos exportações ao nível de 50%. Isso não foi por decreto do governo ou de algum tipo de governo. Não foi porque as empresas tiveram que se fazer à vida, neste momento estão muito menos dependentes da economia doméstica, e ainda bem, muito mais abertas ao exterior. E por isso, ainda que os políticos tenham a tendência de puxar os louros todos para si, no final do dia, os louros econômicos dependem muito de todos nós, e convém não nos esquecermos disso, apesar do que vamos ouvir na campanha, da mesma forma que quando alguma coisa corre menos bem, também há de mérito certamente dos agentes econômicos, que estão a fazer certamente algo menos positivo, por vezes.

Helena, olhando para este último ano, qual achas que vai ser a bandeira eleitoral que o PSD e o CDS vão acenar aos eleitores?

Isto parece-me ser que já está claro, que o governo governou muito bem, que foi interrompido nessa sua capacidade e competência pela demissão de Luís Montenegro, alguma vitimização por parte de Luís Montenegro. Agora, a questão não é que Montenegro faça isso. Para mim, o problema é que a oposição não consiga contrapor alguma coisa. E o discurso, eu tenho seguido com algum interesse as entrevistas e declarações de Pedro Nuno Santos, de que a saúde piorou. Não é possível dizer, de fato, a saúde não piorou. Não ficou bem, mas não piorou. Até porque está dependente de outras questões, passa muito pela capacidade de contratar médicos. Sempre houve algumas medidas pontuais que conseguiram ter algum resultado, sempre a contratação de médicos que já estavam aposentados, algumas coisas. E depois sabemos também que há aqui uma questão cíclica, que são as estações do ano. Ou seja, nesse aspecto, as eleições não ocorrem num mau mês para o governo, porque se fosse no pico da gripe, no inverno, ou mais tarde no verão, quando se colocam as questões das férias dos médicos, seria sem dúvida muito pior. Agora, e quando Pedro Nuno Santos diz porque está pior, é óbvio que não está pior, até porque o nível do governo, o que não quer dizer que esteja bem. Era uma espécie de uma autoparalisia do governo de António Costa, apesar de ter uma maioria absoluta, leva a que, por contraste, e é muito próximo. Ou seja, se tudo isso tivesse acontecido há quatro anos.

Muito próximo no tempo, só passou um ano.

Muito próximo no tempo, só passou um ano e as pessoas lembram-se. Apesar de tudo, lembram-se. Portanto, não se pode dizer que está pior. E eu acho que o discurso da oposição terá de ser, sobre o Pedro Nuno Santos, como é que ele pensava governar o país de maneira diferente. Não é porque Luís Montenegro veio agravar algo que estava a correr muito bem, porque isso não é manifestamente verdade. Ou seja, o grande problema de Montenegro é que frequentemente tomou medidas, sobretudo nos primeiros meses, que o PS gostava de ter tomado e que, por todo um conjunto de razões, não tomou, porventura porque António Costa até estava a contar com outros calendários, e que iria para eleições mais tarde, estava a gerir aquilo de outro modo. Portanto, não foi que Montenegro tenha vindo agravar. Não veio agravar coisíssima alguma. Em alguns campos, conseguiu até introduzir alguma racionalidade. Agora, não governou de forma muito diferente daquela que um líder do Partido Socialista gostaria de ter governado. Portanto, que é conseguir ir gerindo, satisfazendo e não mexer em nada. Agora, nesse aspecto, eu acho que aquilo que Luís Montenegro vai fazer é: nós damos estabilidade, nós demos estabilidade aos portugueses, e eu acho que isso em termos eleitorais é muitíssimo eficaz. Por outro lado, o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, transmite, quando fala, quase que uma imagem de fragilidade. E nesse sentido, eu acho que olhando para aquilo que tem sido a tendência consistente nas sondagens, nos barômetros, nos inquéritos, percebe-se, olhando para Montenegro, as pessoas veem-no como primeiro-ministro que foi e pode vir a ser, olhando para Pedro Nuno Santos, veem-no como um líder fraco do Partido Socialista.

José Manuel Fernandes.

Bem, eu creio que, de facto, aqui o problema é o contraste. É o contraste e o fato de termos uma economia que corre relativamente bem, costuma-se dizer que as pessoas votam com o bolso.

O contraste entre um ano de AD e oito anos de governo PS.

E oito anos de governo PS. Portanto, aquilo que era o grande trunfo, designadamente do Partido Socialista, que era um grande trunfo muito curioso, porque no fundo é uma recuperação do que era um trunfo anterior do PSD, que eram as contas certas, este governo também apresentou contas certas. E portanto, é um tema que desapareceu, quer dizer, quando muito regressará

Poderá regressar com algumas coisas que temos pela frente, designadamente o que fizermos ou não fizermos na área da defesa, que não surge como tema prioritário dos portugueses. Eu creio que nós vamos ter alguns temas que vão ganhar peso no debate público, ou melhor, têm vindo a ganhar peso no debate público e que se têm revelado desconfortáveis a nível europeu para os partidos mais à esquerda, designadamente o tema da imigração, que era um tema inexistente em Portugal até há muito pouco tempo, que agora tem vindo a ganhar força, ainda não é a principal preocupação. Nós olhemos para os estudos de opinião nos vários países europeus, há países europeus em que é o primeiro, segundo, agora hoje em dia, com a paz e guerra, as coisas mudaram um bocadinho, mas que surge no topo. Em Portugal não está no topo ainda, está longe disso. No topo está a saúde. Claramente é aquele que costuma estar mais no topo. Como dizia, de alguma forma, os dados que disse a Helena, muito melhor não está, mas pior também não está. As pessoas têm a noção de que nada mudaria de um dia para o outro. Têm a noção de que se houve coisas que pioraram, pioraram antes e que agora também não melhoraram muito. Aliás, o Pedro Pita Barros disse que houve caminhos que foram seguidos que podiam ter sido melhor experimentados. Ainda hoje, por exemplo, vinha a caminho daqui e cruzei-me com um autocarro que tinha como destino Hospital de Sintra. O Hospital de Sintra não abriu ainda. Já há autocarros para lá, mas ao que eu sei não está a funcionar. Acho que o último problema que teve foi uma entrada, choveu lá dentro, creio eu, mas eu posso estar enganado. Temos coisas que demoram. Por exemplo, o novo hospital de Lisboa, o Hospital de Todos os Santos. Devia ser o PRR que devia resolver esse problema, não vai ser resolvido. Mas a grande questão aqui é a seguinte, e é uma questão sobre a qual não há, espantosamente divergências entre o governo que estava, o governo que está e não sei se o governo que aí vem, que é: nós temos que reestruturar a rede de cuidados. Não faz sentido ter uma rede de cuidados que já não está adaptada ao território que temos, e temos que racionalizar e otimizar. Isso implica fechar serviços onde eles são menos necessários para poder concentrar os recursos que são escassos onde são mais necessários.

Só um primeiro-ministro com maioria absoluta no princípio do seu segundo ano de mandato.

Tem as resistências do pessoal que mudará de hospital, tem que mudar. Tem a resistência das autarquias, de tudo o que é poder local.

Dos autarcas.

Dos autarcas, começando nas juntas de freguesia até onde for preciso. É um tema explosivo, mas é um tema sem o qual nós não conseguiremos nunca otimizar. Recursos escassos têm que ser bem geridos. Não faz sentido nós termos o número de maternidades que há dentro do conceito de Lisboa e não temos as maternidades que precisamos e temos rotatividade de urgências. É impensável. Com o número de médicos que existem nos hospitais públicos na zona de Lisboa, era possível fazer muito melhor otimizando as infraestruturas existentes. Só que isso choca com milhares de interesses.

Investindo 50 pessoas abraçadinhas a fazer cordões à volta da Maternidade Alfredo da Costa.

Ou sei lá, ou do Hospital Dona Estefânia. E se calhar vamos ter quando finalmente houver o Hospital de Todos os Santos e o Hospital de São José for desativado. Porque alguém virá dizer: "Não pode desaparecer um sítio onde se nasceu." Talvez daqui a uns tempos, passe tanto tempo que já nem aí nasceu lá.

Até porque todos os netos dessas pessoas estão a fazer partos nos hospitais privados.

Implica fazer escolhas, é o mais difícil.

Isso é o que é difícil, é aquilo que implica fazer escolhas e tomar medidas que não são populares no curto prazo. E não são só essas, são outras que vão contra a cultura da administração pública, que é a cultura de acrescentar camadas aos problemas, em vez de reduzir camadas aos problemas. Aquela ideia de que há um ministro, como tem o Milei, só para acabar com regulamentos, o Costa também falou disso, que ia acabar com leis desatualizadas. O problema não é acabar com leis desatualizadas.

Mas mesmo assim...

Mesmo assim já não é mau. É com competências sobrepostas.

Muito bem. André Pinho São Lucas, muito obrigado por ter vindo ao "Contra-Corrente" e ter aceitado o nosso convite. "Contra-Corrente" que está de regresso amanhã depois do "Jornal das 10".