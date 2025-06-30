Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

8:17, hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Depois, pra entrar em direto, só tem que ligar 910024185, número que também pode usar pra nos enviar a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. Se preferir, deixe os seus comentários nas redes sociais ou no site do Observador. Luís.

A temperatura mais elevada registrada ontem, 46,6 graus em Mora, estabeleceu um novo máximo absoluto pro mês de junho em Portugal, sinal da intensidade desta onda de calor que o país está a viver. Nos últimos anos, temos falado muito mais de ondas de calor. Algumas delas até ficam associadas a catástrofes difíceis de esquecer, como os incêndios de Pedrógão, mas talvez não tenhamos falado o suficiente sobre o que significam essas ondas de calor e também como nos devemos adaptar a elas. É precisamente sobre isso que queremos falar no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Desta vez, acredito que até em Sintra não escapaste ao calor.

De alguma forma não escapei, mas esteve mais ameno. E já agora, só pra teres uma ideia, no passado sábado, ontem parece ter sido um pouquinho mais quente. Mas no sábado eu fui a um espetáculo à noite em Sintra, ao fim da tarde, entre as 19h e as 20h, e pelas 20h as pessoas começaram a vestir os casaquinhos e houve quem começasse a trazer mantas, porque chegou a neblina. Isso é capaz de fazer impressão a quem esteve em Mora e em outras populações do Alentejo e também em Lisboa. De fato, há aqui uma diferença grande.

São as especificidades do clima.

Sim, tem a ver com a influência do Atlântico, basicamente, com o poder moderador da massa de água, que está mais fria e, portanto, modera as temperaturas. Mas dito isso, de fato, há uma tendência, que já foi registrada noutros anos, para termos mais ondas de calor. Curiosamente, há uma compilação recente de dados feita pela Portdata, que revela que a temperatura média na maior parte das estações em Portugal, de acordo com dados do IPMA, tem subido. Não é homogênea essa subida, varia entre um grau e dois graus, se considerarmos os últimos 30 anos, mais ou menos. Mas aquilo que se falou, que choveu muito no inverno, e agora temos muita chuva e muito sol, sempre exageros. Na verdade, os dias de chuva não têm padrão. Há anos em que chove mais, anos em que chove menos. Este ano foi um ano em que choveu mais, sobretudo choveu mais tarde, em abril, por exemplo, mas não há um padrão que se possa dizer que o país está a entrar em seca, porque tem muito calor, vamos nos transformar no Saara. Por enquanto, não se nota esse padrão. Agora, é indiscutível que há mais ondas de calor e, aparentemente, de acordo com os modelos que têm sido desenvolvidos, especialmente pela Faculdade de Ciências de Lisboa, a expectativa é que, com esta evolução das alterações climáticas, Portugal seja um daqueles países onde vão ocorrer mais vezes ondas de calor. O que é uma onda de calor, só pra se ter uma ideia? Uma onda de calor, de acordo com estas definições, é um conjunto de dias em que a temperatura está cerca de três graus acima da média dos 20 anos anteriores ou 25 anos anteriores. Portanto, aquilo que é o padrão estabelecido praquela zona, praquela área. Isso tem acontecido cada vez com mais frequência em Portugal e vai acontecer mais vezes. Vai acontecer mais vezes porque há toda a indicação de que esse é um dos efeitos das alterações climáticas, embora nós tenhamos muita dificuldade em prever o detalhe, prever região a região, zona a zona, local a local, mas é essa a indicação que temos. Isso, do ponto de vista do nosso comportamento, levanta algumas questões, porque as ondas de calor têm um efeito secundário que nós muitas vezes não referimos, temos tendência a não referir, e olhamos muito pros incêndios, é uma onda de calor, não os incêndios. Esta onda de calor que estamos a viver, aparentemente, não implicou um risco de incêndio demasiado elevado. Recorda-se que os primeiros incêndios de 2017, houve duas vagas de incêndios em 2017, umas em junho e outras em outubro, ambas de alguma forma associadas a fenômenos climáticos extremos. Em junho, nós tínhamos mais vento e mais secura do que temos agora. Tivemos também alguns fenômenos climáticos locais com ventos fortíssimos, que agora não estão a ocorrer. Esta onda de calor tinha um ar ainda com nível de secura mais elevado do que acontece nos períodos mais críticos. Nós vimos de um período com muita chuva, portanto ainda temos umidade no solo e umidade na vegetação que não desapareceu por completo. E não tínhamos ventos fortes de sul, que habitualmente são aqueles que são mais perigosos. O que não quer dizer que não tenham ocorrido já alguns incêndios, como tu referiste. Agora, sobre isso, não há ainda muitos dados. Eu devo dizer que o meu maior receio nessas ondas de calor tem a ver, sobretudo, com a mortalidade. Nós não estamos muito bem preparados, pra não dizer que estamos mesmo mal preparados, para o excesso de mortalidade. Nós temos habitações muito mal preparadas para resistir ao calor. Mas só pra teres ideia, por exemplo, no dia de ontem, e até o momento, e este número vai aumentar, não tenho ainda dados atualizados no SICO sobre a mortalidade do dia de ontem, portanto os dados ainda são muito pouco fiáveis, não é possível dizer qual foi o número de mortos, mas nós tínhamos situações que em vagas de calor anteriores foram bastante graves. Penso que melhoraram. Nós tínhamos situações, por exemplo, em 2013, uma vaga de calor em que os doentes no Hospital de São José tiveram que ir pra um claustro, porque não havia ar-condicionado noutros locais ou estava avariado. Nós temos muitas habitações muito mal preparadas para o calor e o problema principal nestas vagas que estamos a viver e pras quais as pessoas têm que se preparar, é o calor à noite. Com temperaturas à noite acima de 20, 25 graus, e houve muitas regiões do país onde isso aconteceu, as casas não arrefecem, não há possibilidade de arrefecer as casas e, portanto, quando chega o dia seguinte, como ficou outra vez, fica tudo demasiado quente. Bem, isso são alguns dos temas de que vamos falar com mais detalhe com os outros especialistas a seguir às 10:00. Até já.

Fica combinado, José Manuel, até já.

Faça parte do Contracorrente, ligue 910024185 e entre em direto depois do jornal das 10:00. Se não puder, envie-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então deixe os seus comentários nas nossas redes sociais ou no nosso site.