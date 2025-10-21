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Muito bem-vindo ao Contracorrente. Muito bom dia. Hoje vamos discutir liberdade religiosa à boleia de um relatório de uma fundação da Igreja Católica sobre o tema, que tem conclusões preocupantes. Estamos religiosamente menos tolerantes? É isso que vamos tentar saber com a ajuda do José Manuel Fernandes e da Helena Garrido, e também com a ajuda de vários convidados. E se possível, com a sua ajuda. Pode participar no Contracorrente com a sua opinião, deixando o seu comentário na transmissão vídeo, no nosso YouTube e também nas redes sociais, e através do número de telefone 91 002 41 85. Inscreva-se para participar em direto ou envie-nos uma mensagem de voz. 91 002 41 85. O Contracorrente começa agora, é conduzido pela Carla Jorge de Carvalho. Bom dia, Carla.

Bom dia, Nelson. E sim, é hoje publicado mais um relatório bianual da AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, uma fundação da Igreja Católica que regista e analisa restrições à liberdade religiosa no mundo, especialmente situações de repressão ou mesmo de perseguições aos crentes das várias religiões. O retrato que faz é bastante sombrio, pois a situação deteriorou-se em quase todo o mundo. Há países onde as perseguições derivam da existência de regimes autoritários, noutros em que o fator mais relevante é a violência jihadista, outros ainda em que a existência de conflitos armados resulta também na tensão entre diferentes comunidades. Mas o que este relatório, sobretudo, nos mostra é que dois terços da humanidade vive em países onde se registam discriminações ou perseguições por motivos religiosos. Este não é um tema comum nos noticiários dos órgãos de informação ocidentais, mas como o Contracorrente sempre gostou de ir contracorrente, vai ser hoje o tema do nosso dia. José Manuel, consideras mesmo importante falarmos sobre este tema hoje?

Considero, porque a liberdade religiosa tem a ver com algo que é muito íntimo, que é a liberdade de consciência. A liberdade de expressão é nós exprimirmos publicamente. Há outras liberdades que têm a ver com isso. Neste caso, estamos a falar de algo que por vezes é íntimo, no limite pode ser secreto, pode ter manifestações públicas ou não ter. E sabemos que ao longo da história da humanidade, quase sempre foi um dos temas de maior sensibilidade, nalguns casos de maiores perseguições e mesmo de algumas das maiores catástrofes. Mesmo na história da Europa. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maior catástrofe europeia em termos de guerras tinha sido a Guerra dos 30 Anos, que era uma guerra religiosa, uma guerra entre, naquele caso, católicos e protestantes. Motivada por isso, depois teve muitos outros componentes, mas na altura estamos a falar de uma guerra que, por exemplo, na Alemanha, vitimou um terço da população. É uma coisa alucinante. Repare, nem na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, um dos países mais atingidos, tiveram um quinto da população vítima da guerra. Um terço é alucinante. Estamos perante um tema que é extraordinariamente sensível e muitas vezes nós tendemos a esquecê-lo, porque não resulta apenas de guerras. Há situações onde a liberdade religiosa recuou e vê-se isso neste relatório, por exemplo, no Médio Oriente, por causa da atual situação de guerra, onde há naturalmente tensões que se tornam mais patentes. O mais assustador deste relatório são duas perceções. Primeira: a situação está a piorar.

Sim.

Para quem estiver a seguir no YouTube, o relatório tem o mapa do mundo, o vermelho são os países onde a situação é pior, é uma espécie de faixa que atravessa quase todo o planeta. E quando olhamos para ele e olhamos para as setas que cá estão, verificamos que em praticamente todo lado a situação piora. Eu só encontro aqui duas setas para cima e confesso que quando vi e olhei para o mapa pela primeira vez, só encontrei uma, que é Sri Lanka, onde melhorou, mas no resto dos outros países, em todos eles piora ou está igual. Há muitas situações, estamos a falar de quê? Primeiro que tudo, regimes autoritários. Os regimes autoritários são regimes, e atenção, quando falamos em dois terços da humanidade, falamos disso porque dois dos países críticos são os dois países mais populosos do mundo. A China e a Índia. Com aspetos parecidos e aspetos diferentes. No caso da China, é um regime autoritário, uma ditadura, que ou limita a liberdade religiosa ou persegue mesmo. E aqui não são só apenas cristãos. Na China, uma parte significativa das vítimas são muçulmanos, são os uigures, que estão em campos de concentração. Ali, sim, possíveis crimes de genocídio, porque há uma tentativa de evitar a reprodução. Esterilizações, coisas desse gênero. Por razões que têm a ver com identidades que podemos considerar etnicamente, mas também religiosas. Na Índia é um pouco diferente, temos uma situação em que há uma mistura de nacionalismo com tensões religiosas, sendo que neste momento o governo é um nacionalismo hindu, num país cujo próprio nascimento está ligado a uma visão religiosa. A separação da Índia, do Paquistão e do Bangladesh foi Provocada com uma base religiosa, curiosamente muito induzida por líderes não crentes. O líder paquistanês era quase ateu, mas utilizou o Islão para induzir a separação. Aliás, a própria Índia é um dos maiores países muçulmanos do mundo, porque ficou lá dentro muita gente. Há regiões da Índia, cidades gigantescas que são muçulmanas, Hyderabad, por exemplo, no centro da Índia, que é a capital dos filmes. De Bollywood. De Bollywood, que é a maioria muçulmana. Ora bem, há outras regiões onde nós não olhamos com muita atenção, mas que pra mim são extraordinariamente preocupantes, que é uma espécie de cinturão na África, que fica no sul do Sahel e depois tem uma ponta que vem por ali abaixo até o norte de Moçambique, que curiosamente é uma zona de fronteira, portanto a zona de fronteira do mundo islâmico com o mundo cristão e animista. Nestas zonas há quase sempre tensões e possibilidade de haver conflitos, guerras. Aqui há guerras e há terrorismo, e há jihadismo. Portanto, há uma mistura das duas coisas, com muitos atores, atores muito distintos. Aliás, uma das coisas que eu percebi aqui é que há uma etnia, se podemos dizer assim, que nós em Portugal conhecemos por Fulas, porque eram os Fulas da Guiné, na Guiné são uma minoria, e que é uma comunidade com características particulares, são sobretudo pastores, com uma segregação por extratos, há os líderes, os líderes religiosos, e depois há as classes baixas, e as classes baixas são atraídas a jihadismo. Os Fulas eram os aliados do Spinola. Tudo isto, às vezes olhamos e pensamos como é que isto faz sentido, mas são, de facto, muçulmanos e nós sabemos que os primeiros muçulmanos a chegar a Portugal foram os que vinham da Guiné, antes de virem de outros países. Uma parte dos que vinham da Guiné e depois os que vinham de Moçambique, vindos da Índia. Ora bem, mas esses até são características um pouco diferentes. E aqui há algo que é ataques terroristas, e esses ataques terroristas nesta região são muito duros. Nós temos noção que isso atinge pelo norte de Moçambique, no Cabo Delgado, mas há muitas outras situações. Ouvimos muitas vezes falar do Boko Haram, na Nigéria. A Nigéria é um país superpopuloso, é um daqueles países do mundo que está em explosão demográfica, talvez o único que hoje em dia está, em termos de países grandes, em verdadeira explosão demográfica, porque nós falámos disto aqui nos programas anteriores, quase já só há em África. A Índia já parou, já reverteu. A China já parou há muito tempo e também já reverteu. A explosão é em África, e em África, na Nigéria, em particular, porque mesmo no Egito já não é exatamente a mesma coisa. Temos aqui situações, de facto, muito críticas e depois temos situações em que há clara perseguição política. Por exemplo, a situação na América Latina, onde, com graus diferentes, aqueles três países que são restos do mundo comunista, por assim dizer, que é Cuba. Venezuela. Venezuela. Nicarágua. Nicarágua. O mais grave de todos é a Nicarágua. Também é, porventura, a ditadura mais descarada, mesmo mais descarada que a venezuelana. Ali nem há sequer o simulacro de eleições. Até em Cuba se fazem simulacros de eleições, na Nicarágua não se dão esse luxo. Uma vez fizeram, perderam, foram-se embora, regressaram, já não dão hipótese a ninguém. E é uma situação de perseguição, designadamente aos líderes religiosos, neste caso, estamos a falar do mundo cristão e católico, em particular. Como estamos a falar de liberdade de consciência, e isto também tem reflexos. Às vezes em países em que não há formalmente a mesma ameaça, mas há outro tipo de fenômenos que poderíamos considerar ameaças àquilo que cada pessoa é e sente. Por exemplo, em países como Austrália, Canadá e muitos países europeus, há ataques a igrejas. Há antissemitismo, que se tornou muito presente. E há, muitas vezes, situações de limitação da liberdade de expressão. Há países no mundo onde a blasfêmia dá pena de morte. E não estamos a falar de poucos, estamos a falar de 13 países onde, entre prisão perpétua ou pena de morte, são mesmo penas pesadas. E a blasfêmia, no fundo, pode ser a expressão pública de não se acreditar no Deus oficial daquele país. E há mais 30 países onde há penas de prisão. Nós sabemos que é um tema que muitas vezes discutimos também na Europa, até que ponto é que devemos ou não consagrar o crime de blasfêmia e, no fundo, permitir que se tenha atitudes. A blasfêmia pode ser coisas muito diferentes. Há blasfêmias mais ou menos ofensivas. Discutimos muito isso a propósito do Charlie Hebdo aqui há uns anos atrás e dos ataques ao Charlie Hebdo, mas estamos sempre a falar do mesmo tipo de situação. Portanto, manifestações extremistas, de limitação da liberdade de culto ou de ser anticulto também, porque também é uma liberdade. Também há esse direito. E eu acho que isto é relevante. Há situações em que isto leva à morte, portanto, há pessoas que morrem. Houve atentados, por exemplo, na Turquia, contra igrejas, com dezenas de mortos Portanto, atentados terroristas com organizações que nós quase não falamos delas, mas se mantêm. O Estado Islâmico tem várias declinações regionais. Aparentemente, a declinação que atacou na Turquia terá sido a declinação que vem do Afeganistão, onde também haverá um Estado Islâmico não formal, no sentido de estar instalado no terreno. Naquele cinturão de África, há zonas onde praticamente aquilo é Estado mesmo. Não ligamos muito a isso, porque é África, não é Síria, não há as tropas que lá estavam europeias a garantir a paz no aeroporto, elas já se vieram embora. Não nos queremos meter naquilo, mas quem lá vive tem este problema. Depois admiramo-nos que de repente haja pessoas que fogem, porque isto depois tem este efeito. Pessoas que fogem, e quando as pessoas fogem são refugiados, e quando são refugiados chegam à beira do Mediterrâneo e querem passar para o lado de cá. Isto não é um tema que nós podemos dizer para o outro lado. Também acaba por causar pressão sobre isto. E por isso eu acho que vale a pena falar do assunto, porque, como eu disse logo no princípio, acho que a liberdade de religião é uma das primeiras liberdades e tem aquele lado de ser uma das mais íntimas e, portanto, mais fundamentais. Se a gente percebe que nós podemos distinguir entre graus.

Criar aqui uma hierarquia.

Muito pessoal.

Claro, e atravessa aqui várias dimensões. E é por isso que temos o estúdio cheio, felizmente, com o bispo Alexandre Palma e também com a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Pincor. Bom dia, muito obrigada por poderem estar aqui conosco para discutir as conclusões deste relatório. Catarina Pincor, o relatório vai ser apresentado publicamente só hoje à tarde?

Exatamente. Bom dia.

Bom dia. Mas temos, para já, este retrato preocupante de que a situação se agravou quando falamos de perseguição religiosa.

Sim, é isso mesmo. Bom dia. O relatório vai ser apresentado hoje à tarde aqui em Lisboa e em várias outras capitais europeias vai começar a decorrer também a sua apresentação. Ao olhar as conclusões, de facto há um adensar das situações relativamente à questão da liberdade religiosa. E isso é muito preocupante, porque nós que publicamos este relatório já há 25 anos, é há 25 anos que fazemos esta análise. Conseguimos ir percebendo de dois em dois anos que há um agravamento da situação, e neste, mais uma vez, há de novo um agravamento. Todos os países ou mantiveram-se igual à situação de 23 ou pioraram face a 23. Apenas há o Sri Lanka que melhora um pouco, mas as melhoras são tanto quanto, são relativas. É o único país que nós conseguimos ver que há uma melhoria na situação relativamente à questão da liberdade religiosa, mas todo o resto é uma situação dramática. As principais conclusões, talvez possa partilhar com quem nos está a ouvir, é que neste relatório há 62 países onde não há liberdade religiosa, onde foi verificado que não há liberdade religiosa. Nós temos cerca de dois terços da população mundial que vivem nestes 62 países. Ao olhar para estes números, percebemos que dois terços da população mundial vive sem liberdade religiosa, em que em alguns dos países há uma questão de discriminação, noutros há uma questão de perseguição. Mas são dados que são muito preocupantes, de percebermos que dois terços da população mundial não tem liberdade para exprimir a sua religião e a sua fé em público ou em privado. Destes países, nós temos alguns países que estão classificados na categoria de perseguição, e esses são 24 países, e depois temos 38 países que são classificados como vítimas de discriminação. Isto de uma maneira muito genérica, mas olhando para estes números que nos deixam alarmados. E temos também 24 países numa classificação sob observação, ou seja, há já alguns indícios que nos mostram que o futuro será difícil também.

Será de agravamento da situação.

De agravamento também face a esta situação.

Logo à partida, há alguma explicação para a situação se ter agravado globalmente, genericamente, no espaço de dois anos? Que fatores é que terão surgido para isso poder acontecer?

Os fatores que nós identificamos foi a questão do autoritarismo, cada vez há mais regimes autoritários e que levam a esta ausência de liberdade religiosa. E depois também temos em África esta questão da expansão do jihadismo, que é pouco falado aqui na Europa, mas é uma realidade. Nós temos aqui um mapa que eu acho que mostra, quem está a ouvir-nos não consegue ver, mas temos um mapa em que verificamos como houve esta alteração em 10 anos da presença dos grupos jihadistas em África e do impacto que isto tem. É um mapa que mostra claramente que, de repente, ou nestes 10 anos, há um aumento da presença dos grupos jihadistas nesta zona de África, o que leva também a um aumento não só destas questões de perseguição e discriminação com base na religião, mas depois levamos a outros fatores, que é o deslocamento forçado de milhões de pessoas, de crianças que deixam ter acesso ao sistema de ensino porque estão em campos de deslocados. São crianças que deixam ter acesso ao sistema de saúde. E o impacto que isto terá nos próximos anos é um impacto altamente danoso para estas crianças e para as suas famílias. Estes são talvez os fatores que nós indicamos como os principais, o autoritarismo e também a questão do jihadismo. Depois temos as questões do nacionalismo étnico ou religioso, que também estão presentes em vários países do mundo. São seis países, segundo a nossa análise, são seis países do mundo onde há esta questão em que basicamente é considerado O Estado considera que há uma determinada religião e essa religião é a religião do Estado. Portanto, todas as pessoas têm que seguir aquela religião, senão haverá a tal discriminação. Temos também três países que colocámos este ano, o crime organizado, que é também uma questão que vemos na América Latina. México é talvez o exemplo que possamos dar mais forte, em que há um crime organizado e a Igreja tem sido a defesa destas pessoas que são apanhadas nestas redes de crime, tem alertado a sociedade, o mundo, para esta situação de crime organizado e por isso também têm sido vítimas destas denúncias. Temos o México, que é o país onde há maior morte de sacerdotes neste momento em todo o mundo. Portanto, são vários fatores que nos levam a estarmos a viver esta situação em que não há liberdade religiosa, apesar de para nós, europeus, portugueses, não o sentimos diariamente e por isso às vezes é tão difícil falar sobre estes tópicos, estes assuntos, porque nós não vivemos. São situações que estão longe de nós, mas a verdade é que elas existem e este relatório mostra com muita clareza o que está a acontecer neste momento na Europa, que é este aumento destes ataques antissemitas, antiislâmicos, mas também anticristãos que estão a acontecer e que neste relatório também são reportados em vários países da Europa e que também é um sinal a termos em atenção para os próximos tempos.

Claro que sim. Bispo Alexandre de Palma, também juntando-se aqui a esta conversa, é uma realidade que parece longe da Europa, embora não o sendo.

Muito bom dia a todos. Sim, eu creio que o relatório, apesar de tudo, traz também o problema para a nossa geografia e eu acho que valia a pena também, em algum momento desta conversa, podermos olhar para isso. Mas eu creio que esta breve síntese do relatório identifica muito bem tanto os problemas como as causas dominantes. Esta pergunta que agora era respondida. E a estas, eu acrescentava uma que no relatório aparece bem identificada, que eu diria uma certa digitalização da constrição da liberdade religiosa. Isto é, a disponibilização de ferramentas de vigilância das sociedades com novas ferramentas digitais, inteligência artificial, videovigilância, que talvez seja mais uma camada na análise do problema. Parece-me algo que está, tanto quanto se pode dizer, que é uma tendência que podemos imaginar que no futuro venha a aumentar. Evidentemente que este tipo de controlo, ou melhor dizendo, o recurso a este tipo de ferramentas para controlo das sociedades, também com franqueza, não é apenas usado para um certo enquadramento das comunidades religiosas nesses contextos, é obviamente para uma gestão local de todas as liberdades, mas também obviamente da liberdade religiosa. E esse acho que é um elemento importante. Aliás, algumas das trajetórias de maior controlo sobre a liberdade religiosa e, portanto, diminuição da liberdade religiosa, creio que algum destes vetores de aumento vêm da força, do efeito multiplicador do controlo que estas ferramentas podem ter, videovigilância e identificação facial. De alguma maneira, quando todos os sujeitos, quando todos os cidadãos estão permanentemente sob controlo público, estatal, governamental, obviamente, a liberdade religiosa fica também fortemente afetada. Dito isto, talvez um passo atrás, eu diria, desde logo, a importância desta conversa, deste debate. E a importância é, de alguma maneira, e aqui saúdo a fundação, porque não desiste de trazer este tema para a agenda pública, porque não é muito comum sequer se discutir este assunto na agenda pública. E, portanto, a importância disto. A importância da liberdade religiosa, como dizia o José Manuel, numa espécie de ecologia das várias liberdades. Ou seja, o que nós percebemos é que todos nós perdemos quando uma das múltiplas liberdades que fazem uma sociedade equilibrada e justa é diminuída e afetada. E, portanto, eu não preciso de ser, no caso, eu sou, como é entendido, mas eu não preciso de ser alguém de fé, alguém religioso, para que uma diminuição da liberdade religiosa me afete também a mim. Isto é um problema das sociedades e não apenas das comunidades religiosas. Há uma ecologia das liberdades, na qual a liberdade religiosa é um vetor muito importante, como dizia o José Manuel. Ou seja, de alguma maneira, é uma espécie de laboratório da liberdade mais interior, de consciência, de visão de mundo e também diria uma ecologia entre as próprias comunidades religiosas. E o relatório, neste sentido, é muito claro e muito ajustado neste aspecto, que é: sendo esta uma fundação católica, ela não trata da liberdade religiosa dos católicos, mas trata da liberdade religiosa, ponto. Exatamente nesta consciência, a meu ver, muito exata, de que vivemos também numa ecologia das liberdades entre as várias comunidades religiosas e quando uma é afetada, de alguma maneira, todas as outras o são. Não há aqui uma lógica competitiva.

Isso é um paradigma.

Exatamente.

Que é novo, num certo sentido. Que é novo ou que pelo menos dá uma visão mais global e mais integrada da forma como todos nós nos relacionamos com essa parte mais religiosa, espiritual, divina. O que nos dizia, no fundo, com esta digitalização do problema, é que alguns que podem ser mais regionais, como de resto a Catarina Pintancur aqui nos dizia, ao mesmo tempo ficam mais globais. Questões que são mais localizadas, por exemplo, na América Latina, outras em África, no fundo, acabam por ficar todas mais semelhantes. Os problemas e os condicionamentos da liberdade religiosa são mais semelhantes e mais comuns a todos.

Não sei dizer, porque isso supunha uma análise mais fina. Mas, de facto, aquilo que os mapas mostram. Só olhando pro mapa é que eu pelo menos ganhei consciência visual disso. Há um corredor, de alguma maneira, de problemas na liberdade religiosa que, em certo sentido, atravessa o afro-asiático. De perseguição explícita, e já explico por que esta acentuação. Há uma espécie de corredor problemático que atravessa o afro-asiático, que vai desde o Sahel até a Coreia do Norte, com modulações diferentes, evidentemente. Algumas já foram objetivadas nos vários contextos nacionais, mas visto o mapa, há, de facto, um corredor, uma espécie de cintura problemática neste sentido. E acho que é qualquer coisa que nós ganhamos evidência visual quando olhamos pro mapa no relatório. Acentuei a dimensão da perseguição explícita, mas gostava também de não deixar cair aquilo que o relatório cita do Papa Francisco como a perseguição educada. Provavelmente, não é exatamente neste corredor, nesta cintura, mas tem depois outra latitude, outra longitude, onde o problema também se manifesta. Seguramente com outras modulações, mas não são menos problemas também da integração do religioso nas dinâmicas das sociedades.

A questão da perseguição educada coloca várias perguntas, em termos gerais. Uma das questões é se o politicamente correto se enquadra nessa perseguição educada que é referida pelo Papa Francisco.

Eu penso que sim, que também esta questão do politicamente correto acaba por ser colocada nesta expressão do Papa Francisco, que nós, de facto, assistimos aqui na Europa, no mundo ocidental, esta perseguição educada. E neste relatório nós falamos também muito, por exemplo, do caso dos objetores de consciência, que cada vez mais na Europa têm a sua vida bastante dificultada e sem conseguirem colocar a sua fé, a sua religião, também ao serviço da comunidade. Vai levantando as questões da objeção de consciência e muitas vezes sendo obrigados também a fazer certos atos que são contra a sua pessoa, contra a sua formação. Por isso, o que nós assistimos hoje, de facto, é este politicamente correto, em que há determinadas expressões que não podem ser usadas, determinadas formas de falar que não podem ser usadas ou não podem ser faladas explicitamente, acaba por ser um pouco esta perseguição educada que vamos assistindo aqui na Europa, no velho continente europeu.

E essa análise tem sido acompanhada pela fundação. Há um outro aspecto que também referem no caso da Europa, é o agravamento dos ataques com subidas de 1000% no caso da França, com ataques antissemitas.

No Canadá também é identificado. Parece ter esse exemplo também.

Estes sinais que existem na Europa são de alguma forma mais preocupantes do que no passado? Pergunto-lhe eu.

É assim, neste relatório em concreto de 2025, nós vemos, de facto, que houve este aumento muito grande destes ataques a símbolos cristãos na Europa, mas também houve os ataques antissemitas. Mas também temos que perceber que este relatório analisa entre 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro. Temos pelo meio o ataque a 7 de outubro do Hamas a Israel, e tudo isto teve muito impacto nas nossas sociedades ocidentais. Este aumento, nomeadamente as questões antissemitas e antiislâmicas, muçulmanas aqui na Europa, tem muito a ver com este fator.

Pode ter esse contexto.

Pode ter este contexto.

Ser conjuntural e não estrutural.

Nós temos vindo a analisar ao longo dos anos e tem havido um aumento, mas não desta forma como houve agora. E depois temos também esta questão dos ataques contra símbolos cristãos, que efetivamente teve um aumento exponencial neste relatório, que não verificamos nos relatórios anteriores. Portanto, é uma situação nova, neste sentido da dimensão que tudo isto trouxe pra Europa. Toda esta dimensão. É a primeira vez que vemos estes ataques tão grandes.

O que eu percebo é que a sua expectativa é que houve aqui um salto. Havia um agravamento na perseguição, ou pelo menos no ataque a algumas religiões na Europa. Há aqui um salto correlacionado com o conflito no Médio Oriente, mas a sua perspectiva é que retrocedeu?

Não sabemos. Nós temos algumas das análises. Neste relatório, nós temos aqui o sumário executivo, mas temos uma análise dos 196 países do mundo.

Sim.

E todos eles são olhados da mesma forma. Desde a questão das religiões, as percentagens que cada religião está presente em cada país. Falamos do contexto em termos de constituição, o que a constituição diz de cada país. Falamos dos incidentes que ocorreram neste período em análise e depois fazemos uma pequena perspectiva para o futuro próximo. E em vários destes países, o futuro próximo, a nossa perspectiva é que não haja melhorias.

Por quê?

Exatamente porque está havendo cada vez mais um exacerbar das posições de cada um e alguns dos países que nós analisamos da Europa, a nossa perspectiva é que nos próximos anos esta situação continue a agravar-se. Não sabemos fazer futurologia, como é óbvio, e tudo pode mudar, mas de facto o que nos parece é que com o aumento que houve, com a dimensão que está a haver, também com a própria dificuldade que está a existir dos próprios Estados em confrontarem e para lidarem com estas novas situações, porque são situações novas que estão também a acontecer, a nossa perspectiva é que de facto nos próximos anos esta situação possa vir a agravar. E daí que quando nós dizemos que temos 62 países neste momento e temos os tais 24 que estão em observação, não sabemos se daqui a dois anos não haverá mais, por exemplo, países da Europa que neste momento não estão, que possam estar em observação. Mas neste momento é muito cedo para dizermos isso, mas é preciso estar atentos, porque existem os sinais. Os sinais estão cá e de facto tem havido um aumento nestes últimos anos que é preocupante e que é preciso também que os nossos Estados, os nossos governos, consigam olhar e consigam perceber estes sinais e atuem no sentido de quebrar esta onda de violência que estamos a assistir.

Só aqui para ainda pegar, Helena, numa situação nova, significa que isto não é comparável a nenhum outro momento histórico?

Sim, nós estamos a viver tempos únicos.

Únicos.

Em todos os setores da nossa sociedade, eu acho que estamos a viver tempos únicos e aqui também. E como já foi dito aqui, tanto por Dom Alexandre como o José Manuel, a liberdade religiosa eu acho que é quase como que um barómetro, um termómetro do estado da sociedade.

O canário na mina, não é?

Exatamente.

Boa imagem.

Porque de facto, quando a liberdade religiosa está em risco, é porque todas as outras nossas liberdades já não existem, já estão em risco.

Já estão a definhar.

Portanto, isto tudo é novo e é preciso conseguirmos ler estes sinais e atuarmos no sentido não de transformar isto numa coisa ainda pior, mas ajudar no sentido de ultrapassar estas dificuldades que estamos a viver e que são muitas.

Estávamos aqui a falar de como isto é um primeiro sinal e quer dizer que alguma coisa já se queimou entretanto, o caminho já foi queimado. É esta ideia de que estamos a viver momentos muito polarizados, muito extremados. Portanto, é quase inevitável que este trabalho de levantamento país a país nos mostre estes resultados.

Sim, eu creio que as dinâmicas ao nível mais nacional, regional ou global parecem acompanhar um pouco essa leitura, que vivemos uma era ou uma fase da nossa história contemporânea onde certas formas de afirmar identidades e cavar diferenciações está mais exacerbada do que provavelmente esteve nas últimas décadas do pós-guerra. De facto, esta indesejável projeção para que não se vê ao virar da esquina uma melhoria significativa desta situação, creio que vem um pouco da leitura do ar do nosso tempo. Só para dar dois exemplos, quando falamos que é uma atualidade muito impactante, que dois terços da população mundial, este dado já foi dado aqui, mas dois terços da população mundial vivem algum contexto de limitação da liberdade religiosa, é muito impressionante. Dois terços da população mundial. Se pensarmos que obviamente um volume muito importante destes dois terços da população mundial, imagino, estão situados alguns na China ou na Índia, que têm contextos de condicionamento da liberdade religiosa muito diferentes. Mas pelo que nos é dado ver, a trajetória social, política dessas sociedades, não é plausível uma transformação a curto prazo muito significativa. Portanto, daí esta estimativa, esta antecipação do que parece ser as dificuldades que continuaremos a enfrentar no domínio das liberdades, e neste caso em particular da liberdade religiosa, à escala global. Estes relatórios não são isolados, ele incluiu-se numa série mais ou menos longa, e permite ver a análise deste corte temporal que está sob este relatório, mas permite fazer um comparativo com os anteriores. Esta série mais ou menos longa documenta alguma curva de crescimento destes problemas. De facto, depois existem acontecimentos de uma dimensão circunstancial, como por exemplo, o contexto do ataque no 11 de setembro do Louvre, e depois toda a guerra que se lhe seguiu, obviamente, tem aqui uma espécie de efeito multiplicador deste tipo de problemas, nomeadamente até, obviamente, na região do Oriente, mas isso é tão famigerante, mas também alguns dos efeitos que isto tem no mundo genericamente ocidental, com ataques, por exemplo, antissemitas ou antijudaicos ou antiislâmicos, e que têm uma taxa de crescimento de um relatório para o outro absolutamente na ordem dos 1000%. Quer dizer, é uma coisa que só é explicável, penso eu, por este efeito de irritação, de tensão, que estamos ainda a viver, com esperança de que ele possa de alguma maneira arrefecer. Mas também sublinho Talvez porque nas sociedades ocidentais têm mais dificuldade em agarrar este tema, também, já aqui foi dito, um acumulado de sinais de perseguição explícita a símbolos cristãos e até a comunidades cristãs ao nível global. Falou-se aqui da Nigéria, por exemplo, podemos falar da presença dos cristãos, grosso modo, na região do Médio Oriente.

O Egito é um bom exemplo.

Se puderem voltar a ouvir o resto da história dos episódios que o Rui Games fez sobre a história da Palestina, ele a dada altura dá os números da estatística do decréscimo da população cristã naquela região. Isso é muito-

É muito relevante, designadamente, por exemplo, o país que foi criado para proteger os cristãos, que foi o Líbano. Hoje em dia, n guerras, n perseguições, é um país desfeito, praticamente desfeito. E nas regiões, este relatório refere que a visita aos lugares santos, hoje em dia, em Israel e Palestina, é muito difícil. Não é que seja completamente inseguro, mas as pessoas têm medo.

Sim. Um dos vetores destas dificuldades no campo das liberdades e da liberdade religiosa, por exemplo, são as migrações forçadas, tal como aparece no relatório. Portanto, às vezes uma forma de se lidar com o problema é emigrar. E é isso que tem acontecido, por exemplo, em várias regiões do globo, seja em África. O relatório apresenta uma fotografia macro e depois exemplifica alguns casos particulares de comunidades, no Burkina Faso, só para dar um exemplo, que foram objeto de uma perseguição quase customizada. Isto é, porque eram cristãos e tiveram que ser removidos daquela aldeia e tiveram que ser deslocados para outra. É isso que se tem passado de uma maneira mais delongada no tempo, por exemplo, em várias regiões do Médio Oriente, onde a presença cristã vai tendo, de facto, menos tração, se posso dizer assim, mas também no Ocidente. Ou seja, eu acho que no Ocidente nós ainda temos uma dificuldade em reconciliarmos com esta presença tão impactante do cristianismo no Ocidente. Isso gera uma enorme atração e ao mesmo tempo também uma enorme, não vou dizer repulsa. Lutamos contra o nosso próprio passado ou então lutamos contra a representação que entretanto criamos do nosso próprio passado. Talvez não seja exatamente a mesma coisa. E às vezes o cristianismo aparece como algo que também deve ser eliminado do nosso Ocidente. E acho que também é preciso falar sobre isso.

Helena Garrido, nós temos muita tendência, sobretudo no jornalismo, de olhar para os assuntos quando eles nos batem à porta. É por isso que tendemos a não falar tanto sobre intolerância religiosa, embora nos tenham aqui já dito na primeira parte como o assunto também afeta muito o Ocidente, não é?

Afeta a Europa e os números do relatório revelam isso. Eu diria que as perspectivas, em termos gerais, não são animadoras, quer para a Europa, quer para o mundo, porque há sintomas de retrocesso de todas as liberdades. Por exemplo, o índice de democracia, que é publicado anualmente pela revista "The Economist", tem revelado sucessivamente retrocessos em variadíssimos países em matéria religiosa. Nós temos aqui vários fatores, para já, um retrocesso das liberdades em geral, de que a liberdade religiosa é uma delas. Muitas vezes, como disseste, pode ser o canário na mina, como têm referido também, pode ser um dos indicadores do retrocesso das liberdades e da radicalização das sociedades, da intolerância, porque simultaneamente assistimos a isso. E depois temos também o fato de os Estados terem hoje ferramentas, penso que foi o bispo que referiu esse aspecto, e que foi também estudado no relatório. Têm hoje ferramentas muito mais significativas de acompanhar ou de fiscalizar as pessoas, um bocadinho um "1984" do George Orwell, que é a "Big Brother is watching you". E isto hoje é possível com as ferramentas de inteligência artificial e a China tem sido um dos países que mais uso tem feito da inteligência artificial para fiscalizar os cidadãos em geral e, ao fiscalizar os cidadãos em geral, obviamente que também acompanha as suas práticas religiosas. É frequente estas notícias. Ainda há três dias o "Financial Times" tinha uma notícia relacionada com a prisão de um líder religioso na China e mais 20 membros dessa igreja, a Igreja Zion. Não sei exatamente a importância que tem, mas é um exemplo de como isto é frequente. Simultaneamente, diria, retrocesso das liberdades, radicalização das sociedades, novas tecnologias que facilitam muito essa perseguição religiosa. Juntam-se ainda aquilo que nós começamos a perceber, que é também a perseguição religiosa enquanto ferramenta de afirmação econômica. E nós vemos que, por exemplo, os Estados Unidos preocupou-se muito com a liberdade religiosa, obviamente Os seres humanos são egoístas por natureza. Dão muita atenção à liberdade religiosa da China. Obviamente que não é por acaso, que está enquadrado nas batalhas entre China e os Estados Unidos, e não é por acaso que os Estados Unidos vieram logo a terreiro pronunciar sobre mais um caso da China. Nós geralmente vemos que estas guerras religiosas têm alguma correlação, não perfeita, obviamente, com a descoberta de riquezas naturais e de riquezas minerais, como estão as guerras em termos gerais. Quanto à Europa, sim, vale a pena olhar para os sinais, porque muitas vezes não somos preventivos e acabamos repentinamente por ser confrontados com realidades que não estávamos à espera. E aquilo que se verifica na Europa, além das questões que tiveram agora um boom, como referiu a Regina, com a guerra no Médio Oriente, a Europa, apesar de ser uma das regiões, como refere o relatório, com melhor desempenho em termos de liberdade religiosa, está também com alguns reflexos de discriminação contra as minorias religiosas, especialmente os muçulmanos e os judeus. Os católicos diria que são os mais "perseguidos", por aquela perseguição educada que refere o Papa Francisco, uma espécie de perseguição sonsa. É mais esse o modelo, porque não existe confiança. Até porque todos nós direta ou indiretamente tivemos uma educação católica e essa perseguição educada pode também estar relacionada com algumas restrições internas, psicológicas, que nós podemos continuar a ter em relação a isso. Há também alguns aspetos em relação a Portugal. Portugal não é referido como um país com problemas significativos de liberdade religiosa, é implicitamente incluído entre os países que respeitam e promovem essa liberdade. Há diversas comunidades religiosas e o próprio presidente da República tem promovido muito este diálogo inter-religioso. Não há incidentes relevantes no caso de Portugal. E de alguma forma também mais um fator, é um país pacífico. Não sei até que ponto as tensões que podem vir a ser geradas pela subida muito acentuada, e essa era a questão que eu se calhar deixava aqui, as tensões que podem vir a ser geradas ou que estão quase em modo larvar do aumento muito rápido da imigração e sobretudo uma imigração com características culturais diferentes da portuguesa e religiosas diferentes da portuguesa. O peso ainda não é significativo. A nossa imigração, um terço dela é basicamente de países que falam português e que partilhamos valores e cultura, mas existe já uma subida, ou tem existido uma subida muito significativa de outros países com outras práticas religiosas, e o exemplo da proibição da burca pode ser aqui agarrado como um sinal, pergunto eu, de que podemos estar com algum movimento larvar.

Sim. Usas esta expressão larvar.

Alguns sinais de que este ambiente pacífico que nós temos no nosso país, este diálogo inter-religioso pode não estar adquirido, que temos que continuar a trabalhá-lo e a minha questão é exatamente essa, se há esses sinais em Portugal.

Catarina, concorde?

É assim, começam a haver pequenos sinais. Claro que a nossa imigração mudou muito nos últimos anos, com impacto, como é óbvio, na sociedade. Eu trabalho num grupo de instituições da igreja que estão ligadas com imigrantes e o trabalho que a igreja tem feito em Portugal, no sentido de integrar, de ajudar, de procurar que estas pessoas não sejam colocadas à margem, mas sim sejam ajudadas e sejam integradas na sociedade, eu penso que isso é um papel muito importante que as instituições da igreja têm feito nos últimos anos e que tem dado alguns sinais positivos. Eu penso que é por aí. É o trabalhar em conjunto, não é afastar, mas sim integrar e é ajudar essas pessoas a perceber, porque é uma cultura totalmente diferente. Nós somos culturas totalmente diferentes e isso claro que vai ter impacto na nossa sociedade. Já está a ter e ainda irá aumentar esta tensão. Mas este trabalho que as instituições da igreja têm feito nos últimos anos aqui, nomeadamente em Portugal estão a dar os seus frutos e isso é muito importante. Eu acho que é exatamente aí, é no exemplo do acolher, porque somos diferentes. Perceber a cultura do outro, que eu penso que passa muito por isso. Nós não neste relatório, mas no relatório anterior, falávamos muito da importância da educação da religião nas escolas, não da religião católica, mas de todas as religiões, para as crianças perceberem desde tenra idade as diferenças entre uns, mas que não são um inimigo por ter uma religião diferente. Eu acho que é por aí o caminho. E estas ações que estas instituições têm feito, de facto, vão nesse caminho de percebermos quem é o outro, perceber a cultura do outro e tentar integrar esse outro na nossa sociedade, porque é esse o caminho. Não podemos ter a sociedade dividida conforme as suas religiões. Temos que trabalhar por todos para um país em conjunto. Claro que é uma visão muito idealista e muito positiva, mas penso que é este o trabalho que tem que ser feito e é este o trabalho que a Igreja está a fazer aqui em Portugal.

No fundo, é o trabalho de conseguir compreendermos o outro para não termos medo do outro.

Não termos medo do outro, porque muitas vezes é isso que acontece. Nós temos medo do outro, porque não conhecemos a realidade daquela comunidade que está a chegar. E por isso é tão importante esta parte da educação, que seria muito importante também voltar ao programa das escolas, para as pessoas perceberem exatamente as diferenças entre as várias religiões e perceber as várias culturas que existem e que estão a chegar à nossa casa pela primeira vez. Isso eu acho que é o caminho mais importante de momento.

Voltar não como uma disciplina opcional, mas fazendo parte do currículo de todos os alunos na escola.

Exato, que é uma cultura geral, no fundo. Que é aprender as outras religiões. Porque hoje em dia nós temos muitas crianças que os pais já não seguem o cristianismo ou não seguem qualquer religião. Portanto, é muito importante também percebermos todas estas, porque nós somos um país cristão, as nossas raízes são cristãs e isso também deve ser ensinado e deve ser partilhado com as crianças e de uma forma correta, sem ser com questões ideológicas mostradas, mas de uma forma honesta e verdadeira.

Até porque estes temas são difíceis. Nós até agora estamos a discutir nos dias que correm um tema que eu acho que não tem a ver diretamente com liberdade religiosa, porque não é algo que corra diretamente dos textos sagrados, no caso concreto, dos textos sagrados do Islão. Estamos a falar da burca e do niqab. Mas a questão é saber como é que, apesar de tudo, se respeitam coisas desse género. E eu dou um exemplo de uma outra situação que tem a ver com uma declinação cristã, que é as Testemunhas de Jeová e as transfusões de sangue. Onde a nossa jurisprudência e pareceres designadamente do Conselho de Ética para Ciências da Vida, diz o seguinte: se for um adulto e recusar a transfusão de sangue, pode fazê-lo. Se for uma criança, não pode.

Caba o Estado de protegê-la.

Caba o Estado de protegê-la. E há dúvidas sobre quando é um adolescente, que já houve hesitação nesse alguém de 16 anos, porque para ser um adulto tem que manifestar diretamente a sua vontade. E a questão é saber a partir de que idade é que alguém manifesta indiscutivelmente a sua vontade. Isto são temas, de facto, às vezes mais difíceis, complicados, e que podem ter a ver com estas situações, porque muitas vezes o que nós temos é, por exemplo, uma situação que gerou muita controvérsia em França sobre a exibição de símbolos religiosos, exibição pública de símbolos religiosos. Deixemos todos os outros e pensemos apenas nisso.

É referido aqui no relatório também que uma das tendências tem sido a proibição da exibição de símbolos religiosos no espaço público.

O problema é saber que estamos a falar de quê.

Exato.

Estamos a falar de quê?

O que é um símbolo religioso.

O que é que é um símbolo religioso, o que é que é exibição pública. Por exemplo, se eu trouxer um fio ao pescoço com uma pequena cruz, é isso ou não é isso? Mas se eu vier todo vestido de uma determinada maneira, é isso ou não é isso? Aqui o senhor bispo tem uma-

Tenho aqui uma cruz um bocadinho maior do que a pequenina.

Tem uma cruz um pouco maior do que a pequena que tinha dentro do bolso.

Só para não bater aqui na mesa.

Mas tem um capuchão.

Certo, é isso.

Mas tem um capuchão. E depois há uma situação que porventura é mais complicada, que se colocava muito em França. Os siques usam turbantes, mas o turbante não é o símbolo religioso, o que é o símbolo religioso é não cortarem o cabelo. Portanto, se não pode usar turbante, o cabelo fica à mostra. E se o cabelo ficar à mostra, o que fica à mostra é de facto o símbolo religioso.

Tudo isto é bastante complexo.

As coisas não são lineares e o problema aqui é como é que nós equilibramos aquilo que é a tolerância com a intolerância, que às vezes também está presente nalgumas, não direi nalgumas fés, mas nalgumas interpretações da fé. Ou de algumas fés.

Deve ter imensas respostas para isto.

Para já, eu acho que entro por este tema final, embora me pareça mais importante também discutir a coisa nos seus fundamentos, mas não fujo ao debate. Eu percebo a complexidade do problema, estou a dizer uma coisa óbvia. Dois, nas sociedades e sociedades plurais como são as nossas, evidentemente que vai haver em alguns momentos conflitos de direitos, de deveres, de liberdades e portanto, daí, de facto, tem que se encontrar pontos de equilíbrio nas sociedades. Neste caso em concreto ou noutros, que o José Manuel estava a dizer, e muito bem, ou seja, a partir daqui isto é exportável para muitos outros. Um exemplo, já agora, permite-me dizer, não sou realmente um expert na matéria, mas de burca nunca vi ninguém em Portugal A proibição da burca, eu nunca vi ninguém de burca.

Por acaso já viu.

Já viu, pronto.

É muito impressionante.

Mas niqab viu.

Niqab sim, exato. Mas é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra.

Não, mas a diferença é só se tem uma rede ou não tem uma rede à frente dos olhos.

De acordo.

É muito impressionante.

Dito isto, eu percebo a complexidade, eu percebo que podemos interpretar se isto decorre mais ou menos de um fundamento religioso. O meu ponto é: quem é que faz essa interpretação? É a entidade civil pública ou é a própria comunidade religiosa? E eu aqui, no final, diante desta questão, eu serei muito americano, neste sentido da revolução americana, e portanto, eu creio que tem que ser a autonomia das comunidades religiosas ou dos sujeitos religiosos. Eles é que são a comunidade da interpretação disto, e não a esfera pública. Dito isto, volto ao meu ponto, eu não escondo, não ignoro pontos de tensão. Sei que as sociedades plurais, obviamente, se são plurais, elas têm pontos de tensão, mas na arbitragem desta questão, deste tipo de questões, agora não especificamente desta, a comunidade de interpretação, se aquilo decorre ou não de um determinado preceito religioso, não pode ser externalizada da comunidade religiosa, tem que ser ela a ser árbitra disto.

Mas quando existem tensões entre valores, estamos aqui perante dois valores. Da liberdade do indivíduo, neste caso da mulher, e da liberdade religiosa, vamos admitir, embora seja discutível, que esteja condicionado com a religião. Não deve ser o Estado a dirimir qual é a hierarquia desses valores?

Sim, sendo que pro Estado, a liberdade do sujeito é também um valor que o Estado tem que defender. Por isso é que eu apelo à revolução americana.

A revolução americana tem uma diferença em relação a todas as outras revoluções. A primeira liberdade foi a religiosa. Quem foi pra América fugia das perseguições religiosas na Europa. Antes da liberdade política, veio, de alguma forma, a liberdade religiosa, o que lhe dá a toda a cultura americana uma água diferente, digamos assim. Uma coisa que eu acho interessante, que é: um peixe pergunta a um peixe mais novo se a água está boa ou está má. E ele pergunta: "O que é a água?" Porque ele não sabe que está dentro d'água. E às vezes nós, a cultura em que vivemos é a água em que crescemos. E essa cultura não é uma cultura branca, não é uma cultura neutra, não é uma cultura inexistente. E quando nós queremos mesmo integrar pessoas de outras culturas, que são indiscutivelmente diferentes, não vamos dizer que é tudo igual, porque não é. Aí é que se colocam essas tensões.

Ia lhe só perguntar se neste contexto, face àquilo que está a dizer, uma legislação como a proibição da burca poderá colocar Portugal como um país que é preciso observar a matéria de intolerância.

Olhando pro mapa, não. Porque há muitos já na Europa em que isso acontece.

Eu creio que isto não é binário, no sentido em que só há duas modalidades possíveis: ou é tolerante ou é intolerante. Apesar de que há aqui uma graduação. Repito, acho que já aqui expus, até provavelmente com alguma discordância, algumas coisas. Nesta gestão deste conflito, eu, percebendo a complexidade do problema, tenderei sempre a defender, aliás, não surpreenderei ninguém, a defender a liberdade das comunidades e dos sujeitos que interpretem. Ou seja, dito assim de outra forma, eu não quero o Estado a arbitrar questões teológicas. Como já aconteceu no passado.

Repare, naquela questão das crianças.

Com certeza.

No fundo, o que estamos a dizer é assim: o médico pertence aos pais. E isso, como sabe, por exemplo, no Temerandito, sempre teve uma discussão brutal, porque houve uma guerra até jurídica pela tutela de quem tratava da criança.

Repito, eu parti do princípio, eu percebo a complexidade dos problemas. Mas dentro da complexidade, a gente tem que ter uma axiologia, a gente tem uma escala de prioridades. E não surpreenderá ninguém. Eu lembro-me de dizer isto: é que eu pertenço a uma comunidade que também ao longo da longa história, comunidade cristã, neste caso católica, que também teve momentos, fases da sua história, de constrição também da sua liberdade, mesmo aqui no nosso Portugal. E portanto, eu sou herdeiro também deste patrimônio e da lição, aliás, do Vaticano II, agora falo eu da minha tradição teológica, onde agarra o tema da liberdade religiosa, não apenas para defesa da esfera pública ou de alguma maneira pra autonomia das realidades terrestres, por usar uma experiência, mas também para salvaguarda da própria autonomia da comunidade crente, porque não raro, os Estados quiseram se imiscuir nos assuntos religiosos e teológicos.

Mas agora deixe-me colocar uma questão que de alguma forma é desafiadora e pode ser difícil pra alguém desta tradição, que é: nós olhamos pro mapa e em quase todos os países de tradição, eu até nem diria cristã, diria católica, eles não estão lá. E a quem atribui isso? Àquilo que é uma separação antiga entre o Estado e as igrejas, coisa que não acontece na maior parte dos outros, mesmo naqueles regimes que não são teocráticos, como a China ou a Índia, que não podemos chamar de teocráticos, não há essa ruptura dessa tradição.

Sem dúvida. Eu acho que, seja uma leitura geral, eu tendo a concordar com o que o José Manuel está a dizer. No fundo, nós somos filhos de uma tradição cultural, teológica, que basicamente junta Atenas, Jerusalém e Roma e, portanto, isto gerou aqui uma dinâmica de Perceção de que há duas esferas, que obviamente coexistem. Eu depois gostava de dizer uma coisa sobre isto. Elas coexistem, porque às vezes também existe uma espécie de visão como se fossem duas esferas que não têm nenhuma área de sobreposição. Claro que têm áreas de sobreposição, que isso seria um extremo oposto, mas a nossa tradição foi uma tradição de criar distinções e isso deu liberdade às cidades terrestres, também deu liberdade às comunidades crentes. Eu acho que é um patrimônio preciosíssimo da nossa civilização, que tem no cristianismo um elemento muito importante desta tradição que estamos aqui, agora estou eu a elogiar. Não é por acaso que depois, de facto, se calhar até devia dizer no judeu-cristianismo.

Diria que era todo o cristianismo, porque no cristianismo ortodoxo não é já exatamente a mesma coisa. A proximidade ao Estado é diferente.

Certo. O cesaropapismo, de alguma maneira, é uma espécie de sobreposição entre o lugar de César, isto é, do soberano, e o lugar da autoridade religiosa. Sempre houve uma maior sobreposição entre uma coisa e outra. As revoluções no Ocidente criaram aqui distinções, também é verdade. Agora, eu gostava de voltar aqui atrás. Primeiro, eu creio que a nossa sociedade portuguesa é uma sociedade com enorme capacidade de integração. Temos que partir daqui. Nós somos uma sociedade com enorme capacidade de integração. Creio que nós estamos, de facto, no momento, a testar esta nossa capacidade de integração. O problema de testar os limites é que eu não sei exatamente onde é que ele está.

Tá certo.

Normalmente, eu só sei quando já o ultrapassei. Eu não sei se nós ultrapassamos ou não, mas sei que a sociedade portuguesa é, historicamente, isto pode mudar, uma sociedade com uma enorme capacidade de integração e creio que temos que valorizar isto como um tesouro da nossa cultura nacional. Eu não sou muito de patriotismos, mas agora deixem-me passar esta.

Tivemos aquele episódio no 10 de Junho que eu achei comunismo. Pode ter sido um teste, houve ali um momento tenso.

Apagou-se-me, mas já foi há tanto tempo. O que eu ia dizer é: eu acho que todo este debate, e agora aqui volta um tema que é a tal perseguição educada no mundo ocidental, seja lá o que isso for. Eu acho que as nossas sociedades ocidentais, e agora aqui até muito particular, se calhar europeias continentais, nós não sabemos lidar muito bem na esfera pública com o artefato religião. Por um lado, por causa de uma certa iliteracia, ou seja, nós hoje temos uma certa tradição católica em Portugal ou cristã, genericamente na Europa.

É o católico não praticante. Sabemos bem como é que é.

Eu reconheço, e já vou dizer que também as próprias comunidades religiosas também têm um enorme desafio de saber estar em sociedades plurais, dinâmicas, às vezes de tensões. Eu creio que as nossas sociedades ocidentais têm alguma dificuldade em lidar, em integrar com a religião no seu seio. Das duas, uma: ou a cantinam à esfera exclusivamente privada, isto é, religião é coisa que tu fazes em casa, religião é uma coisa que tu fazes dentro do templo, mas esta coisa, por exemplo, de vir rezar pra rua, é uma coisa que cria um certo desnorte no espaço público. E eu pergunto: mas por quê? Por que tem que ser assim? Não tem que ser assim. Isto não é necessariamente uma imposição religiosa, uma conquista religiosa. É vir à rua de um dos dinamismos da sociedade plural. Dentro desta pluralidade, há um vetor ou há vários vetores que são religiosos. Uma sociedade democrática, plural como são as nossas, devia saber integrar também a racionalidade do religioso no seu seio. E eu sinto que nós, eu também sou cidadão, temos alguma dificuldade, até na esfera política, na esfera cultural, na esfera social. Como é que a racionalidade religiosa constrói qualquer coisa de bom? Isto que a Catarina estava a dizer, por exemplo, as comunidades religiosas são um aliado numa tarefa, que concordamos que é muito importante, da integração. As comunidades religiosas constroem a coisa pública, não são apenas areia na engrenagem da coisa pública. E eu acho que temos que, agora passamos da denúncia dos problemas para alguma janela de esperança e um amanhã. Como é que nós, sociedades, usamos a força do religioso, não como problema que temos que resolver, mas como força que nos ajuda a crescer? Eu acho que isto é um enorme desafio às comunidades políticas. E acho que é também um enorme desafio às comunidades religiosas, porque elas também têm que saber estar no espaço público, participar da racionalidade pública, perceber que o seu argumento, a maneira de argumentar, a maneira de fundamentar, não é necessariamente de todos, mas temos que participar aqui num debate público. Isto também, obviamente, obriga as comunidades, em sociedades como as nossas, dinâmicas, plurais, democráticas, onde há conflitos, onde há tensões, onde há controvérsias, como é que nós participamos no jogo público e as comunidades religiosas também têm que vir a jogo. Também por isso é que eu estou aqui convosco esta manhã.

Catarina, tu nota aqui em Portugal que há este desafio e que estamos a testar os limites, apesar de no mapa estarmos bem acompanhados.

No mapa estamos bem. Sim, mas existem, claro, estes desafios que nos foram colocados e que temos que estar à altura, de facto, e esta importância das comunidades religiosas será muito importante neste acolhimento, nesta integração destas novas comunidades que estão a chegar. E isto é muito importante. Não sei se estamos preparados Porque de fato são desafios muito grandes e nós temos medo do que desconhecemos. Este relatório acaba por nos trazer uma realidade e que nós podemos, a partir desta realidade que existe noutros países, também olhar para nós e tentar descobrir aqui o que nós temos que fazer como sociedade para que haja, de facto, esta integração e que não estejamos aqui no próximo relatório ou daqui a alguns anos, não no próximo, também classificados com esta discriminação. Mas é um trabalho que tem que ser feito.

Deixe-me só introduzir, até porque registei aqui uma frase do bispo Alexandre Palma de que o Ocidente parece lutar contra o seu próprio passado, tem dificuldade em digerir o seu próprio passado. Há quem diga, e uma parte do discurso político diz, que o que está a acontecer no Ocidente é um excesso de tolerância.

Mas não somos tolerantes neste sentido de que não aceitamos o outro e que não toleramos a diferença da religião do outro. Isso tem que ser trabalhado e estudado, e temos que, em sociedade, encontrar a forma para sermos tolerantes. Claro que nós temos sido ao longo dos anos com este ideal da Europa em que todos são acolhidos, todos são recebidos, todos são aceitos, e vamos nos esquecendo um pouco das nossas raízes e da nossa própria cultura. Isso é que é o erro. O erro é nós esquecermos de quem nós somos e a nossa cultura, porque essa é que é talvez a parte mais importante, de mostrar que a nossa cultura é esta, a nossa história é assim e dizer isto de uma forma fundamentada, claro, mas estarmos preparados para estes novos desafios que chegarão, que já estão aí a bater à porta e não sabemos, de facto, onde é que é o limite, mas creio que está muito próximo.

Como é que se estimula a prática da tolerância?

Eu acho que é através da educação, sem dúvida. É a educação que nos leva a estarmos informados, sabermos o que se passa. Eu penso que é por aí a chave da solução deste problema muito grave. Mas é através da educação, é através de conhecermos o outro, é através de sabermos quem é o outro, a cultura do outro, a religião do outro, sabermos as diferenças que existem entre as várias religiões. Porque no fim, a religião cristã é o amor. Todas as religiões tendem a fazer esta aproximação entre as pessoas e não podemos usar a religião, nem manipular a religião para outra coisa diferente que essa.

Queria acrescentar.

Eu acho toda esta discussão fascinante. Claramente, o chão da educação não é o nosso futuro, é o nosso presente. Obviamente, esta é claramente uma questão decisiva das nossas sociedades. Mas voltando ao tema da tolerância, a que eu eventualmente até associaria o tema da moderação, como uma espécie de sabedoria para lidar com os extremismos. Os extremismos normalmente são simplificações da realidade, reduções da realidade a determinados caracteres que estão na realidade, mas que têm que ser temperados com outros. Os extremismos tendem a ser simplificações da complexidade da realidade e portanto, percebemos que tem que haver aqui algum esforço de tolerância, de moderação. Mas o problema do discurso da tolerância e da moderação, no qual eu me inscrevo absolutamente, é que ele tem que saber para quê. Tolerantes para quê? Porque às vezes o que falta é a clareza de dizer: a tolerância é o melhor caminho, ou a moderação, para chegar aqui. E a nossa dificuldade, seja de sociedades no sentido geral, seja de grupos dentro da sociedade, de dizer: "Nós somos tolerantes para isto, e este é o melhor caminho para chegarmos ali." Às vezes é essa clareza que eu acho que nos falta e portanto fica a tolerância, uma espécie de circuito fechado a alimentar-se a si própria, a tolerância pela tolerância, quando a tolerância é um meio para chegar a qualquer coisa de melhor para as nossas sociedades. Eu acho que a tolerância, ou a moderação, ou coisa do gênero, é o caminho, mas temos que ser claros para onde queremos que esse caminho vá. E às vezes, eu creio que é isso que falta no nosso discurso público, que é apelos à tolerância e à moderação, mas sem a clareza de dizer para quê. Para que queremos ser tolerantes? O que queremos construir na base da tolerância? E temos que ser, se calhar, mais assertivos nisso também.

Isso é uma sociedade sem objetivos.

Eu não ia tão longe, mas estava capaz de subscrever. Sim, exato. Se nos falta um horizonte para o qual tender, não é que a gente tenha a certeza que vá lá chegar, mas queremos chegar ali como sociedade. E eu acho que as nossas sociedades, até por causa da sua complexidade, das suas múltiplas tensões, sobretudo sociedades envelhecidas, como as nossas na Europa, parece que o fim da nossa sociedade é manter a coisa mais ou menos assim.

Até porque uma das grandes questões-

Só estou a dizer isto, isto parece um pouco

Mas é verdade. Nós habituamo-nos, nos últimos 200 anos, a que cada geração vivesse melhor que a anterior. Enfim, com guerras pelo meio, com avanços e recuos, mas habituamo-nos a isso. Estamos pela primeira vez no Ocidente a chegar a um momento onde essa dúvida se instalou e isso está a criar tensões brutais nos sistemas políticos. Agora, a ideia de que durante a maior parte do tempo da história da humanidade, aquilo que segurava as sociedades era a perceção de segurança. Por isso é que elas aceitavam um rei, aceitavam um império, porque dava-lhes segurança mais do que dar liberdade. Porque a comida no fim do dia se ia buscar ao campo. Não havia mais do que isso. E ia-se buscar ou não se ia buscar, dependia das colheitas. E nós mudámos a partir da Revolução Industrial pra cá. Temos uma ambição que passa, além da segurança, por essa ideia de viver cada vez melhor, com mais bens materiais, com um limite que se calhar é impossível de atingir e também com algo que não valorizamos a maior parte do tempo, que é a liberdade. Ainda hoje as sociedades não valorizam muito a ideia de que a liberdade individual é, porventura, mais importante. Quer dizer, valorizam mais a comunidade, valorizam mais a pertença do que eu poder fazer o que quero dentro dos limites de viver em sociedade. Quando nós chegamos, por exemplo, às sociedades envelhecidas, a preocupação das pessoas mais envelhecidas é provavelmente mais a segurança do que ir agora fazer umas coisas que elas acham que não têm tempo pra isso. Mas querem ter a garantia que no fim da vida têm tranquilidade. Isto são alterações que, de facto, como disse, são difíceis.

Sim, eu acho que individualmente, à escala biográfica de cada um de nós, isso é muito respeitável e muito compreensível. Agora, societalmente, caso contrário, as nossas sociedades também, e agora eu vou usar aqui um termo que o Papa Francisco usava muito, até como uma espécie de exame de consciência da própria Igreja, que é cair numa certa autorreferencialidade. Parece que as sociedades não têm nenhum horizonte além delas próprias e que, de alguma maneira, vivem quase voltadas sobre si próprias. Ora, eu creio que até a vantagem da religião, ou o contributo positivo ao que eu chamo a racionalidade pública das próprias sociedades, que serão não confessionais. É exatamente dizer que as religiões, em particular o cristianismo, no qual obviamente falarei com mais conhecimento de causa e com uma pertença pública e assumida, mas quer dizer: "Não, aquilo que construímos aqui não é o definitivo". E há valor público nas religiões de dizerem isto às sociedades, mesmo a quem não é crente, é dizer assim: "Nós não temos que ser isto e só isto". A ideia de transcendência, a ideia de que existe sempre algo pra lá daquilo que nós já conseguimos construir, de que isto, por mais sólido que seja, não é o definitivo, há sempre ainda mais definitivo do que isto. Quero crer que há aqui uma vantagem pública de haver bolsas nas nossas sociedades plurais que tragam pra dentro do discurso público este horizonte mais vasto, que depois, obviamente, agentes políticos, ordenamento jurídico, cientistas, de alguma maneira, podem perceber, podem se calhar até objetivar o que é que pode ser essas outras metas pra lá do que já somos. Mas falta-nos isto. E a religião pode ser um aliado pras sociedades modernas como a nossa, de encontrar um desígnio.

Mas o fracasso de ser um aliado, e o fracasso é meu, não resulta também de algum afastamento da Igreja em relação às comunidades? É verdade que nas pequenas comunidades as paróquias são fundamentais para a vida em comunidade, e há quem diga até que são o pilar, senão toda a vida em comunidade tinha desaparecido, mas nas zonas mais urbanas, o afastamento da Igreja em relação à comunidade não explica um bocadinho isso?

Vamos lá ver. Eu não sei quem é o sujeito desse verbo afastar. Provavelmente, é a Igreja e são as próprias pessoas, é um círculo que às vezes se alimenta a si próprio. Essa questão é uma questão decisiva pra Igreja, sobretudo no nosso contexto. Agora, o que eu intuo, pra não dizer mais do que isto, é que nós estamos a atravessar uma transformação da relação dos sujeitos com a Igreja, se quisermos ser mais particular, ou mais vasto, com a religião. Que vai ser sempre um combinado, se posso dizer assim, entre formas tradicionais, porque elas fazem parte da nossa memória coletiva, o imaginário coletivo, da nossa tradição.

Eu creio que nós ainda celebramos o Natal, não é?

Ainda celebramos o Natal.

Mesmo os ateus.

Mesmo os ateus.

Por muita estranheza que causa a certas esferas da nossa sociedade, há formas muito tradicionais de expressão da fé que são muito eficazes em Portugal, continuam a ser muito eficazes em Portugal. Ao contrário do que um certo discurso possa, às vezes, mais que frequenta estudos.

Agora especificamente.

Objetivo?

Concretize, exato.

Muito bem. Bairros da periferia da cidade de Lisboa, mas qualquer grande cidade em Portugal, onde provavelmente a prática religiosa será mais baixa do que a média nacional. Se eu puser uma imagem de Nossa Senhora de Fátima numa procissão a percorrer um bairro qualquer da Amadora, de Odivelas ou o que for, eu tenho muita gente na rua.

Tem.

Tenho muita gente na rua. É uma expressão muito típica, muito popular da expressão da fé, que nós achamos que uma certa, desculpa, agora então eu devia me conter, mas uma certa inteligência nacional tem dificuldade em reconciliar. "Mas como é que isto ainda é eficaz?" Mas é. Isto continua a falar às pessoas. O que está a dizer, como é que as pessoas se relacionam com isto, provavelmente está em transformação. Eu não acho que o catolicismo do futuro seja a reprodução apenas dos modos do passado, mas há aqui um transfer entre uma herança do passado e um diálogo com o presente que está a acontecer.

As pessoas têm uma ideia da procissão que se calhar corresponde a nunca terem ido a nenhuma. Mas há em tudo aquilo que leva, a própria organização, a maneira como se escolhe quem leva os andores, quem não leva os andores, a forma como as pessoas se vestem, se desfilam. E depois como percorrem as ruas, tudo aquilo tem uma Um coletivo que não é de forma nenhuma apenas-- não sei se as pessoas estão a pensar apenas na devoção àquele santo concreto. Porque uma procissão leva, por regra, vários andores e vários santos ou santas. É mais do que isso, pelo menos daquilo que eu já pude perceber. E obviamente, uma procissão em Lisboa é diferente de uma procissão da Semana Santa em Sevilha, que é aquela que nos vem sempre à cabeça quando imaginamos essas coisas. Mas se formos em Odivelas, é diferente daquela que é na aldeia onde eu vivo. Ainda há pouco mais de uma semana houve lá uma procissão.

Isto só para dizer, não estou a dizer que não haja formas novas de chegar, de comunicar, de dialogar, de encontrar espaço para que a inquietação religiosa, que eventualmente habita no nosso coração, chamemos-lhe assim ou não, tenha lugar para se expandir, para se dizer. Provavelmente há formas novas, novas gerações, eu acho que trarão aqui também transformações. O que eu não sou é dialético. Não acho que o que se fez antes não se vai fazer no futuro e também não acho que o futuro seja apenas o arrastar do mais pesado do passado. E de facto, não sou só eu que acho, há alguma objetivação empírica de uma transformação, de uma recomposição da relação dos indivíduos, mesmo urbanizados, das periferias das cidades, com o religioso, que obviamente é um enorme desafio para as comunidades religiosas, como é para a Igreja Católica em Portugal. Um enorme desafio, não escondo isso. Não há apenas dinâmicas de afastamento. Há ao mesmo tempo dinâmicas de afastamento e de aproximação. Cá está a tal complexidade que falávamos há pouco.

Mas eu continuo a achar que apesar de tudo, e independentemente destes problemas que nós sentimos, nós estamos aqui a discutir coisas de um mundo que é livre e que procura integrar, e não num mundo que tem como base segregar e dizer que tudo é blasfêmia ou que tudo é crime ou que tudo é sujeito a perseguição. Uma das primeiras coisas que está neste relatório, penso que é o primeiro texto de todos. Um dos primeiros textos é uma história de uma menina no Paquistão.

O testemunho de uma paquistanesa. Sim, é muito impressionante.

É o prefácio, o testemunho de uma paquistanesa. E que começa precisamente com o que aconteceu à família dela. Estamos a falar de um país de maioria muçulmana, onde a perseguição nem sequer é feita pelo Estado, é feita pelos pares. E nós sabemos que isso é uma coisa terrível, muitas vezes pior do que a perseguição feita pelo Estado. No tempo do auge do antissemitismo no leste da Europa, os pogroms antissemitas nas aldeias da Rússia ou da Polónia não eram obrigatoriamente organizados de cima para baixo. Às vezes eram coisas que nasciam de baixo para cima e que são igualmente perigosas. E isto, seguramente aquilo que se passa em algumas daquelas regiões de África, também tem a ver com isso.

Já não temos muito tempo, mas este relatório levou-nos a um caminho enorme. Catarina Petencurt, que caminho vai ter este relatório? Que seguimento vai ter, que abordagem, que leituras e que consequências poderá ter?

Agora depois da apresentação, o nosso objetivo é levar também aos decisores políticos aqui em Portugal e um pouco por todo o mundo. Ao mesmo tempo, hoje vai ser lançada também uma petição a nível internacional para chamar a atenção do famoso número 18 da Declaração dos Direitos Humanos, que de facto está a ser colocado em causa, em que há duas semanas estivemos com o Papa e entregámos-lhe o primeiro exemplar deste relatório e onde foi também abordada esta questão que a liberdade religiosa é um direito. Não é mais nada do que isso, não é um privilégio, é um direito humano. E esta petição que vai ser assinada tem este objetivo de depois ser entregue nas Nações Unidas, na União Europeia, com o objetivo de mostrar que efetivamente, hoje em dia, este artigo número 18 nunca esteve tão em causa como hoje. É preciso que estas grandes entidades, que estão no topo da gestão do mundo, que tenham uma pressão sobre estes países que estivemos aqui a falar. O José Manuel falou aqui do Paquistão. Eu queria recordar a quem nos está a ouvir. No Paquistão acontece uma coisa extraordinária e que passa-nos ao lado do mundo ocidental, em que há meninas de 10 anos, meninas cristãs, meninas hindus, que são raptadas, são violadas, são forçadas a casar, são forçadas a converter-se e os pais não conseguem fazer nada através das autoridades locais. Isto são situações que estão a acontecer hoje em dia e é preciso nós olharmos para isso. Esta importância desta petição internacional também tem este objetivo de chamar a atenção que existem países onde de facto não há respeito por este artigo número 18.

Deixa-me precisar o artigo número 18. Acho que vale a pena. O artigo 18 diz: "Todo o ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular." Está aqui tudo quase, não é? E nós olhamos para cada um destes pontos e percebemos a dificuldade. Mudar de religião, manifestar publicamente isso, fazer em privado, tudo isso é relevante.

Tudo isso é relevante. E na questão e na área da intolerância religiosa, as mulheres, as raparigas, as meninas, são muitas vezes as maiores vítimas.

São as maiores.

Mais vulneráveis.

Mais vulneráveis. Das minorias, e não estou a falar apenas de cristãos, mas todas as minorias, todas as meninas minoria, que são minoria no seu país, são de facto vulneráveis e estão muitas vezes sozinhas. Os pais não conseguem recuperar os seus filhos, as suas filhas, porque há toda uma estrutura em termos de segurança que não permite que os pais consigam recuperar estas meninas. Muitas vezes com documentos que são falsificados, são apresentados a tribunal, muitas vezes com pressões sobre os próprios juízes que estão a determinar sobre estes casos. A situação é extremamente grave e as mulheres e as meninas, neste caso, são de facto o elo mais fraco nesta questão desta intolerância, desta perseguição, desta discriminação com base na religião.

Na religião. Catarina Petencurt, bispo Alexandre Palma, muito obrigada por terem estado nesta discussão hoje no "Contra Corrente". Desejo um bom dia e amanhã mais um tema em discussão. Até amanhã.

Até amanhã.

Até amanhã.