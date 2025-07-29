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8:19. Está na hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta terça-feira, dia 29 de julho. Se quiser entrar em direto depois das 10h, só tem de ligar 91 002 41 85, mas também pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador, ou então enviar-nos o seu áudio, a sua mensagem de voz, através do WhatsApp 91 002 41 85. Carla. Não foi há muitos anos que se falava de uma bomba populacional que iria submergir o planeta e que nunca iríamos produzir alimentos suficientes para tantos seres humanos. Há três anos, quando aqui no Contracorrente assinalámos o momento em que a humanidade chegou aos 8 mil milhões de seres humanos, vimos porque é que essas previsões falharam, e falharam espetacularmente, pelo que até fizemos um programa num registo bastante otimista. Não sei se poderemos manter esse otimismo hoje, porque se nessa altura falávamos alegremente de uma população mundial que não parava de crescer, a verdade é que hoje os demógrafos estão sobretudo preocupados com uma população mundial que deixou de ter filhos, literalmente. Mesmo na Índia já não nascem crianças suficientes para garantir que o país não comece a perder população daqui por uns anos, como já sucedeu a Portugal, ou se preferirmos, como estava a suceder a Portugal antes da chegada de tantos imigrantes. Estas são, porventura, mudanças com que não contávamos e para as quais não estamos preparados, e é sobre elas que queremos falar no Contracorrente de hoje. José Manuel Bandia, caminhamos para sermos menos seres humanos. Isso não pode acabar por ajudar a resolver uma outra crise, que é a crise das alterações climáticas?

Pode, mas não tenho a certeza que seja o melhor caminho, porque aquilo que nós conseguimos fazer nas últimas décadas, em termos de tirar o melhor partido daquilo que a Terra nos oferece, tem sido absolutamente fantástico. Basta dizer que de 1960 até hoje, a população mundial, como nós tínhamos referido há três anos, tinha passado de 3 mil para mais de 8 mil milhões de seres humanos. Isto corresponde mais ou menos a um fator de 2,7. Multiplicámos por 2,7, mas a produção de cereais multiplicou por 3,2 e praticamente na mesma área cultivada, o que é de facto um sinal de que a revolução verde, a ciência, muitas vezes consegue fazer milagres, apesar do ceticismo com que nós habitualmente olhamos para isto. No entanto, há algo que a ciência não consegue fazer ainda, que é tornar jovens pessoas que já são idosas. E há regiões que estão a evoluir de uma forma muito peculiar. Em Portugal, às vezes discutimos este problema, porque temos um índice de fertilidade que é inferior à manutenção da população. Nós tivemos uma década, que foi a década entre 2010 e 2020, em que o país perdeu população. Portanto, nós estamos num período em que em Portugal, onde todos os anos morrem mais pessoas do que aquelas que nascem, e só se mantém o equilíbrio demográfico através da imigração, e já lá vamos, porque isso cria outro tipo de problemas. Mas nós estamos, apesar de tudo, com índice de fertilidade de 1,4. Ora, a Coreia do Sul está com índice de fertilidade de 0,7, metade do nosso. Estamos a falar de não haver sequer um filho por mulher. Quando, em princípio, seria necessário haver, no mínimo, 2,1. Evidentemente, nenhuma mulher consegue ter 0,1 filhos, estamos a falar de uma média. Apenas para manter a população. Num país que, como é o caso da Coreia do Sul, culturalmente e até legalmente, tem muita dificuldade em acolher imigrantes. Passa-se o mesmo no Japão, passa-se o mesmo em muitos países. A China é outra situação, está também com índices baixíssimos. Há situações, para mim, surpreendentes. Imaginar que, neste momento, em Calcutá, aquela cidade da Índia que nós sempre vimos como um povo que não acabava, crianças por todo lado. Calcutá hoje tem um índice de fertilidade também inferior ao nosso, ao português, inferior a 1. Não é inferior a 1,4, é inferior a 1. Há uma transformação radical do que está a suceder. Isso tem consequências. Eu vou colocar as consequências em dois ou três domínios, sobre os quais acho que vale a pena meditar. Quando falamos de demografia, são sempre coisas lentas. Há um período de transição e muitas vezes tem aspetos imprevisíveis. A previsão há pouco tempo era que o número de seres humanos continuasse a aumentar quase indefinidamente e agora, em poucos anos, as previsões mudaram, porque houve países onde o comportamento se alterou de forma muito radical. Mas temos um primeiro problema, que é perceber que vamos ter uma população muito mais envelhecida. Isto, por um lado, é bom. Há um indicador que é absolutamente extraordinário, que mostra o triunfo da ciência, de alguma forma. Tu sabes qual é a média de aumento da esperança de vida nos últimos 60 anos?

Muita.

Todos os anos, a esperança de vida média da humanidade toda cresce ao ritmo entre três a quatro meses Isto é alucinante. É mesmo alucinante. Isto é basicamente um triunfo da medicina e um triunfo também de uma melhor alimentação.

Das condições de vida também.

Das condições de vida, de inúmeras coisas. Agora, isto tudo tem uma consequência. A consequência é que nós vamos ter, dentro de alguns anos, mais de 400 milhões de seres humanos com mais de 85 anos, quando até há 50 ou 60 anos, somando todos os seres humanos que tinham mais de 65 anos, somavam 400 milhões. É uma alteração tão radical que basicamente traduz uma sociedade envelhecida. Há problemas que nós ainda não temos solução e não sabemos se vamos ter, porque a chamada grande idade, a idade avançada, a partir dos 80, 85 anos, não tem apenas as doenças habituais. Começa a ter problemas que têm a ver, sobretudo, com demências e com necessidades de acompanhamento que podem ser muito críticas se não houver pessoas mais novas para cuidar e, sobretudo, se não houver famílias. E essa é outra das grandes qualidades. As famílias estão a desaparecer, literalmente. Quando digo literalmente a desaparecer, volto ao exemplo da Coreia do Sul, que é um exemplo limite. Na Coreia do Sul, por volta dos 30, 35 anos, sete em cada 10 homens não se casaram ainda e não sabem se vão casar alguma vez na vida, porque não constituíram família. As famílias estão a desaparecer e as famílias têm sido a grande rede de apoio social dos mais idosos. Independentemente de todo o Estado Social que a gente possa criar, de todos os regimes de pensões que possamos criar, têm sido a grande rede. Isto, neste momento, só pode ser compensado com a migração de povos, de pessoas que venham das regiões que ainda mantêm dinamismo demográfico. E só há uma região no mundo em que isso acontece neste momento. Há países isolados, mas basicamente só há uma região no mundo que mantém dinamismo demográfico, que é a África Subsaariana, a sul do Saara. Espero não ofender ninguém, mas é o que antigamente se chamava África Negra. Não estamos a falar da África do Norte, que é a África mais de influência islâmica. Por aqui também há muita influência islâmica, chega mais abaixo. Aí, sim, continua a haver países com taxas de fertilidade de quatro, cinco, até de seis. Atualmente, vamos a caminho dos 2 bilhões de africanos, 1,4 bilhões de africanos, e poderemos chegar aos 4 bilhões de africanos. Só que, mesmo considerando que a migração destas populações se faria de forma pacífica, e isso levanta outro tipo de problemas que não podemos ignorar, a verdade é que também olhamos para estes jovens, e estes jovens têm algo que pode ser crítico para o futuro, se pensarmos que eles são a única esperança de revitalização das sociedades: é que eles não têm formação. E não há estruturas para lhes dar formação. Fazendo aqueles testes internacionais comparativos, nove em cada 10 não resolvem problemas básicos. Às vezes, nem problemas básicos que podem ser tão simples como identificar números, identificar datas, saber ler as horas no relógio analógico e não no relógio digital, coisas deste gênero. Podem fazer trabalhos básicos, não podem fazer o tipo de trabalhos diferenciados que uma sociedade com menos pessoas e menos pessoas na população ativa necessariamente necessitaria. A humanidade tem tido outra característica: quando chega a estas encruzilhadas, encontra-se sempre soluções. E admito que a solução não seja a solução do Elon Musk, que já vai em 11 filhos, nem todos podem ir pelo mesmo caminho. E nem sei se é a melhor solução de todas, os equilíbrios emocionais correspondentes. Mas não há dúvida que há aqui alguns desafios que temos que enfrentar e temas que têm que ser discutidos, sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, que são aquelas onde isto está a acontecer mais depressa. Isto é um tema quase infinito, mas vamos tentar pelo menos começar a falar um pouquinho dele hoje no "Contra Corrente".

Exato, vamos centrá-lo em duas horas. Até já. Ligue 91 002 41 85, dê-nos a sua opinião em direto no Contracorrente depois das 10. Tem também as nossas redes sociais, o site do Observador e pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp, 91 002 41 85