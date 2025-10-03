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É tempo de conhecermos do que vai o José Manuel Fernandes falar no Contracorrente desta sexta-feira. Para participar e dar a sua opinião em direto, só tem de ligar 91 002 41 85 ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 91 002 41 85. Carla.

Foi há 40 anos que, pela primeira e única vez, uma eleição presidencial só se decidiu na segunda volta e depois de uma sucessão de surpresas, reviravoltas, fratricídios e reconciliações. Foi a eleição mais louca de sempre, como a recordamos no mais recente podcast Plus do Observador, que lançámos esta semana e que os nossos assinantes podem ouvir já todos os episódios. No final, ganhou Mário Soares, batendo Freitas do Amaral pela margem mais estreita de sempre. Eram outros tempos. Só que acontece que nos tempos que vivemos, também nos encaminhamos para uma eleição presidencial que provavelmente também só ficará decidida na segunda volta. Será que estamos a reviver tempos políticos semelhantes ou, pelo contrário, será que 2026 não tem mesmo nada a ver com 1986? É isso que vamos discutir no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Em 1986, tu andaste na estrada, acompanhaste a campanha eleitoral do princípio ao fim. Como é que é? Encontras muitas semelhanças ou achas que isto agora é tudo radicalmente diferente?

Carla, olha, é mesmo radicalmente diferente. Tem muito pouco a ver. Parece parecido. Temos muitos candidatos, temos uma possibilidade de ir à segunda volta, mas é completamente diferente. Aquela campanha, de alguma forma, fechou o período revolucionário em Portugal. Acho que tinha havido alternância política no governo, já tinha havido várias crises, estávamos a caminho de entrar na União Europeia ou tínhamos acabado de entrar. Acho que tínhamos assinado o acordo antes, tínhamos entrado no princípio do mês. Íamos viver, de facto, um período muito diferente, mas aquilo foi muito uma campanha de fim do PREC, por assim dizer. Mais de 10 anos passados, foi um pouco isso. E o país estava, na altura, muito dividido e muito mobilizado, coisa que hoje em dia pode estar dividido, mas não está mobilizado de maneira nenhuma. E depois nós, na altura, tínhamos um ex-primeiro-ministro, Mário Soares, ou melhor, dois, com Maria de Lurdes Pintassilgo, um homem e uma mulher. Tínhamos uma outra figura, um fundador de um outro partido democrático, Freitas do Amaral, e tínhamos ainda uma figura absolutamente crucial em todo o processo do PREC, das batalhas do PREC e da construção do Partido Socialista, que era Francisco Salgado Zenha. Era a crème de la crème, digamos assim, em termos daquilo que se podia imaginar para uma campanha presidencial. Não creio que estejamos perante um quadro de candidatos minimamente semelhante a esse. E depois, havia algumas coisas que aquela campanha presidencial de alguma forma resolvia, que eram, por um lado, e foi talvez a batalha mais importante, se bem que fale-se muito da segunda volta e fale-se muito do conflito ou do embate.

O duelo.

O duelo entre Freitas do Amaral e Mário Soares, mas aquilo que foi mais determinante ali foi o triunfo da esquerda democrática sobre as esquerdas populistas, terceiro-mundistas, radicais, essas coisas todas. Era um domínio que estava muito frágil, muito complicado naquele momento, pela influência que tinha ainda uma figura que curiosamente hoje é vista como um santo, mas na altura não era nada visto como um santo, porque estava a acabar dois mandatos presidenciais, que era o presidente Ramalho Eanes. Era o fim do tempo dos militares. O tempo dos militares na política tinha começado a acabar com a revisão constitucional de dois ou três anos antes, em 83, mas eles ainda estavam na presidência. Houve ali momentos de hesitação: quem vão ser os candidatos, vamos continuar ou não com o militar na presidência? Falou-se de alguns nomes, não apareceu nenhum sério, e depois foi um combate entre civis. Agora, curiosamente, talvez a coisa, temos o regresso de um antigo militar. Enfim, não é um militar que saia do ativo para se candidatar, mas temos o regresso de um antigo militar, só que o simbolismo é completamente distinto daquele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a segunda volta mostrou um país com uma grande mobilização inacreditável. Eu vou contar algumas coisas que vivi na campanha que é impensável hoje. É absolutamente impensável aquilo que era a mobilização para comícios, a forma como as coisas decorriam, a importância que tinham os tempos de antena. Tudo isso tinha um peso que não tem nada a ver com as campanhas de hoje. E não é só por não haver redes sociais, é sobretudo por não haver aquele viver da política com aquela intensidade. Temos muitas diferenças, mas ao mesmo tempo é interessante verificar como o nosso sistema foi conseguindo encaixar essas diferenças, porque depois o que se passa a seguir a essa eleição e o discurso da noite, o discurso do presidente de todos os portugueses marca algo que verdadeiramente nunca seria um padrão, que não viria a ser modificado. Há várias coisas que são interessantes recordar, em parte reviver, e também chamar a atenção, com a ajuda do Miguel Santos Carapatoso, que foi o autor do guião do nosso podcast Plus. Com a ajuda do Miguel, perceber o que ele também nos tem para contar sobre como é que foi fazer aquilo. De resto, olha, quem for nosso assinante já pode ouvir tudo.

Podes, pode. E se começar não para. A Carla não parou. Só parou no sexto, mesmo no fim.

Só parei no fim. Não dá mesmo para parar. Ótimo. Então vamos andar 40 anos para trás e vamos ficar também aqui a olhar para o presente. Até já. 91 002 41 85 para entrar em direto, mas já sabe que também nos pode enviar a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então deixar os seus comentários nas nossas redes sociais ou no nosso site.