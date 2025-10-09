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Eu e presumo que toda a população do planeta, não sabemos. Não me sinto nada sozinha na minha ignorância, ou pelo menos imagino que não, mas partilho com uma parte da humanidade, o desejo que corra bem. Eu sei que vendo alguma parte, por exemplo, até de imprensa portuguesa e de alguns comentários, parece que há uma certa tristeza, há um certo acabrunhamento por se poder estar a acabar aquele momento em que as flotilhas partiam e se achava que se estava ali na luta dos povos. Agora que já caíram outros amanhãs que canto, heraldicos que sobravam. Mas essa possibilidade que se venha a encontrar uma solução ou um caminho, mais do que uma solução, um caminho, eu penso que é uma esperança. Porque também temos a entender que a paz não é alguma coisa que se consegue na medida em que as pessoas assinam um documento, e então hoje vamos ficar pacíficos e vamos viver em paz. Não é nada disso. No caso, é uma situação muitíssimo complicada, mas dada a natureza dos envolvidos e o melhor e o pior dessa natureza, podem ajudar, e o pior também, podem ajudar a que se comecem a criar condições para que a normalidade da vida se comece a ver como possível naqueles territórios. Portanto, temos isso. Eu sempre achei que poderia ser muito importante o envolvimento de outros protagonistas, além de Israel, dos Estados Unidos, e de protagonistas regionais, na medida em que as forças das Nações Unidas não tiveram nunca qualquer capacidade de intervenção naquele local e mais a mais ficaram completamente descredibilizadas em todo este processo, dado o envolvimento de funcionários das Nações Unidas, mesmo nos próprios atentados do 7 de outubro, depois na total incapacidade de controle da ajuda que seguiu para aqueles territórios, da ajuda das Nações Unidas. A União Europeia não tem meios e também nunca teve essa capacidade e, portanto, eu creio que o envolvimento do Qatar, do Egito, da Jordânia, poderão tornar mais viável que aquilo que se escreve num papel tenha depois tradução prática, mesmo nas notícias que nós estamos a ver esta manhã. E há pouco havia uma coisa absolutamente extraordinária num canal de televisão português que dizia que mais de 200 hospitais foram destruídos em Gaza por Israel. Gaza é mais pequeno que o Alentejo. Quantos hospitais tem o Alentejo?

Imagino que a dimensão seja, nós chamaríamos clínicas, não sei.

Não, o que lá estava no oráculo eram hospitais. E quando o jornalista escreve hospitais, está a escrever hospitais. Não escreveu instituições de saúde, não escreveu mais nada, escreveu hospitais. Nós estamos no número do fantástico. Portanto, esperemos também que fiquemos um pouco mais realistas, mas saindo agora dos oráculos para as imagens. Nas imagens, por exemplo, vi-se uma coisa que um dia terá de acabar, que são os campos de refugiados palestinianos em Gaza. Como é que é possível que em Gaza existam campos de refugiados palestinianos há décadas, que uma população seja mantida refugiada pela sua própria administração. Na prática, o que procuravam era manter a questão do direito de retorno. Tem de haver alguma razoabilidade nisto tudo. Haverá muito dinheiro envolvido, perspectivas de grandes negócios, o que, mais uma vez podemos pensar, por um lado, gera intranquilidade, por outro lado, se alguém está ali a pôr dinheiro, talvez não o queira perder e isso pode traduzir-se numa normalidade de vida. Hoje sabemos muito pouco ainda, temos toda aquela encenação, até televisiva, com aquele documento que se lia em contraluz e que depois que Trump vira, penso que não terá sido nada casual. Mas vamos ver se realmente Trump é o vencedor. Eu não sei se do Nobel da Paz. Quero, contudo, dizer uma coisa: causa-me algum desconcerto. É o termo que eu usaria em relação à figura de Trump, mas tenho a dizer que não me desconcerta mais que Obama tê-lo ganho sem ter feito nada. Quando ganhou.

Sim, claro.

Depois podemos falar.

Foi também questionado por isso.

Agora, que certamente, se isto for assinado, que o Nobel do negociador bem-sucedido mais improvável de sempre, na minha perspectiva, ninguém lhe tira.

Está atribuído. Até já, Helena. Até já. Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no Contracorrente, depois das 10:00. Tem também as nossas redes sociais, o site do Observador, e pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp 91 002 41 85.