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8 horas e 14 minutos. Está na hora de conhecermos o tema do Contracorrente, que é aberto aos ouvintes depois do jornal das 10. Pode ligar para garantir a sua inscrição através do 91 002 41 85.

Todos os anos, desde 1992, que o ano parlamentar encerra com um debate sobre o estado da nação, sempre um momento significativo na vida parlamentar e que este ano trará novidades a seguir com atenção. Primeiro, porque Luís Montenegro tem mais obrigações, mesmo considerando que as recentes eleições lhe deram mais espaço de respiração. Depois, porque vamos procurar saber de novo para que lado se vai votar, preferencialmente, se para um Chega, que ainda parece estar à procura do melhor registo na pele de maior partido da oposição parlamentar, se para um Partido Socialista, que ele próprio parece hesitar entre as propostas responsáveis e as ameaças de zanga definitiva. Haverá certamente novidades. Falar-se-á também muito de saúde e de imigração, talvez também de habitação e de educação. No Contracorrente de hoje, vamos tentar fazer uma antecipação do que possa vir a ser o debate e tentar apontar os temas a que devemos estar mais atentos. Bom dia, José Manuel. Antevês um debate de alta tensão?

Costumam ser. Houve debates no passado que nos permitiram ter momentos memoráveis. Lembro-me, por exemplo, de alguns dos primeiros debates do final do consulado de Cavaco Silva, onde António Guterres já aparecia muito forte. Lembro-me também do primeiro debate, julgo eu, que foi com Durão Barroso, que não correu nada bem a Durão Barroso, na altura em que ele tinha regressado à liderança do PSD. Lembro-me também do famoso debate que acabou na saída de Manuel Pinho do governo, por causa dos corninhos. Lembro-me de alguns debates com o José Sócrates muito tensos, com o Francisco Louçã também, enfim, várias ocasiões. Foi num debate destes também que surgiu aquela famosa expressão: "Os senhores deixaram Portugal de tanga", aquela expressão de Durão Barroso, num debate de estado da nação. Portanto, são debates que habitualmente são interessantes e importantes. Este debate tem, no entanto, algo que nunca aconteceu antes, que é termos praticamente três partidos a formar uma constelação que até agora era basicamente formada por dois. PSD e PS. A ordem podia variar, mas eram basicamente estes dois. E agora temos como segundo partido, a interpor-se no meio dos dois, o Chega. E isto creio que vai ser o elemento com o lado mais imprevisível e mais interessante do debate. E eu digo isto por quê? Porque eu penso que talvez só o governo tenha ideias claras do que quer fazer. Só talvez Luís Montenegro tenha ideias claras do que quer fazer, que é continuar a governar sozinho, fazendo acordos ora à direita, ora à esquerda, enfim, num registo pisca-pisca, que não são acordos de governo, são acordos pontuais para legislação. Portanto, nalgumas áreas vai fazer acordos com o Chega, já aconteceu na área da nacionalidade, noutras vai continuar a fazer acordos com o Partido Socialista e é isso que é a sua estratégia, porque ele disse muito claramente esta semana que o Chega um dia também pode ser primeiro-ministro e, portanto, não deve ser colocado fora do sistema, por razões institucionais. Isto é, se vamos fazer acordos de longo prazo, por exemplo, para a área da defesa, é bom contar que o futuro pode ser tão imprevisível como é o presente, já que nós no presente não imaginávamos que tivéssemos uma configuração parlamentar como aquela que temos ainda há pouco. Eu diria que há poucos meses. Ia dizer anos, mas acho que é mesmo meses. Mas independentemente disso, há outro tema que é muito relevante para o governo e eu acho que também é muito relevante para o nosso sistema, que é nós não queremos ter só um partido da oposição chamado Chega e só uma voz na oposição forte chamada André Ventura. Acho que isso não é bom para a saúde da democracia e não é bom também para as perspectivas futuras do seu equilíbrio, porque pode abrir uma espécie de autoestrada à frente do Chega para cavalgar tudo o que corra mal. E vão haver muitas coisas que vão correr mal, naturalmente, porque em Portugal está quase tudo a correr mal, continua quase tudo a correr mal, porque é inacreditável como o Estado português não funciona. Tivemos ainda agora mais uma prova com esta história dos exames. É deitar as mãos à cabeça e não saber quase o que se fazer quando tudo falha sistematicamente. Do lado do Partido Socialista, há claramente uma hesitação. Repara, nós tivemos aqui um vai e vem nos últimos dias. Primeiro foi a carta para o acordo na área da defesa, mas aparentemente querendo excluir o Chega. Depois foi uma declaração de José Luís Carneiro dizendo que se o PSD fizer algum acordo com o Chega, e fez já o acordo na nacionalidade, escusa de contar mais com o Partido Socialista. Isto num quadro em que estava a ser muito pressionado pela ala esquerda do partido, pela ala Pedro Nunista, digamos assim, por uma comissão política que é ainda a de Pedro Nuno Santos. Mas logo a seguir veio dizer que tem uma proposta a apresentar na área da saúde, o que vai fazê-lo hoje durante o debate do estado da nação, e que não é bem a posição de quem já se zangou de vez com Luís Montenegro. E isto num grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar também de Pedro Nuno Santos, e numa situação em que José Luís Carneiro vai ter que navegar muitos meses com órgãos do partido que não são os dele Que colocam, provavelmente, numa situação de mais fragilidade no debate de hoje, mas isto vai ser interessante para perceber estes posicionamentos, porque vamos ter um Chega que fez acordos, mas vai querer continuar a ser oposição. Portanto, o tom e o registo do debate de André Ventura pode dar alguns sinais do que venha a ser o futuro. E depois temos mais algumas questões importantes, vamos ter uma Iniciativa Liberal a tentar dar prova de vida, vai ter uma nova líder este fim de semana, que já era líder parlamentar e que vai ter, porventura, todo o protagonismo, apesar de ter dois antigos líderes na bancada, Rui Rocha e Carlos Guimarães Pinto, que é uma situação muito peculiar. Temos uma esquerda muito enfraquecida, onde o único partido que ainda dá sinais de vida é o Livre. Portanto, vai haver muita questão interessante, sendo que há temas incontroláveis, a saúde, naturalmente. Mas já se percebeu também, repare, aqui há uns dias, Luís Montenegro disse que ia ter novidades. Ele vai fazer um discurso de abertura com novidades para a área da saúde. O quê? Não sei. Mas alguma coisa há de aparecer, não sei o que põe naquele tempereira da cartola, porque da minha perspectiva, já nem sei se há cartola, quanto mais coelhos. Depois temos questões mais conjunturais, os exemplos do nono ano, temos questões mais estruturais, as questões da imigração, temos questões da atualidade, como a TAP, enfim, temos muitos temas que podem tornar o debate de hoje bastante animado. Nós vamos tentar falar um pouquinho deles todos em principal.

Sim, temos vários convidados.

Até porque vai haver mais coisas. Temos hoje convidados até de áreas diferentes para perceber o que é que pode acontecer.

Exatamente. Até já, José Manuel.

Até já.

O debate do Estado da Nação, o tema do Contracorrente de hoje, que vai para o ar depois do jornal das 10. Pode participar através do 910024185.