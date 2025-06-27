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8:18, tempo de conhecermos do que vai o José Manuel Fernandes falar no "Contra Corrente" desta sexta-feira. Para participar e nos dar a sua opinião em direto, basta ligar 910 002 4185 ou enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp para o mesmo número 910 002 4185. Carla.

A RTP tem um novo diretor, Vítor Gonçalves. Ninguém, ou quase ninguém, o contesta, mas não são poucos os que na empresa e no mundo político querem explicações pela saída do anterior diretor, António José Teixeira. O tema pode chegar ao Parlamento, o que não se imagina possível se houvesse, como de resto houve várias vezes no nosso passado recente, substituições na TVI ou na SIC, ou mesmo nos canais do grupo do Correio da Manhã. Por que isso sucede quando os canais de televisão pública, sejam eles a RTP1, a RTP2 ou mesmo a RTP3, são, por comparação com as ofertas concorrentes, os menos vistos e os que parecem ter menos impacto e influência? E que sentido faz continuarmos a subsidiar, através de uma taxa, essa mesma televisão pública? São estes os pontos de partida para o "Contra Corrente" de hoje. José Manuel, bom dia. A RTP está quase a fazer 70 anos. Esta discussão parece ser eterna, não é?

Parece, sim, de facto, como tu disse, está quase a fazer 70 anos. A RTP é um mês mais velha que eu.

É mais velha que tu. Já nasceste com a televisão.

Nasci um mês depois. Vão fazer as contas. Exatamente um mês depois, ao dia. Não vou dizer mais. Dito isto, é muito curioso porque a RTP, de facto, quando nós rebobinamos e vemos o que foi a história da RTP, a RTP tem mais ou menos metade da sua história como televisão única e outra metade em um ambiente concorrencial. Quando nós recordamos a televisão do tempo em que ela era única, era uma televisão de que nós temos memórias agridoces. Temos muitas coisas que de alguma forma fizeram parte da nossa vida e recordamos programas absolutamente memoráveis, momentos que só a RTP transmitiu, coisas muito variadas. E depois temos também aquela percepção de que até o momento em que o espaço de radiodifusão foi aberto a outros operadores, tínhamos a percepção de que a RTP era basicamente um instrumento nas mãos dos governos que se iam sucedendo. Isto foi mudando e, porventura, chegou a alguma estabilidade, talvez há 10, 12 anos, com o Poiares Maduro, que encontrou uma solução, que tem dúvidas, tem problemas, de vez em quando é criticada, mas deixou de se falar muito do problema da RTP. Há queixas sobre a RTP, como há queixas também sobre outras televisões. Não há aqui novidade de especial. Agora, o que há é, de facto, algo que nós não conseguimos livrar-nos, que é a ideia de que a RTP hoje tem a importância que tinha na década de 70 ou na década de 80 e que, portanto, está cá para a vida, está cá para sempre, apesar de nos custar mais de €200 milhões por ano. Repito, mais de €200 milhões por ano que saem de uma taxa que todos aqueles que têm um contrato de eletricidade têm que pagar, mesmo que não tenham televisão em casa, mesmo que nunca vejam a RTP, etc. Têm que pagar. É um imposto com outro nome. Ora bem, o que nós temos que interrogar é por que não só faz sentido pagar essa taxa, se faz sentido pagar essa taxa com a finalidade que ela hoje tem, que é financiar uma empresa pública, e se essa é a melhor solução, porque cada vez que se fala dessa empresa pública, parece que cai o céu, cai a berranteirada. Só para dar um exemplo, vale o que vale, até porque o partido já vale muito pouco, mas soube-se da substituição de um diretor de informação e já há perguntas de deputados no Parlamento. Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda também quer saber se o governo sabia do plano de rescisões, coisa que aparentemente foi pública, está publicada, mas o Bloco não viu. Recentemente houve mudanças na SIC, de vez em quando há mudanças. Já houve muitas mudanças nos últimos anos na TVI e CNN. Nunca foi ao Parlamento ser discutido. São coisas que vão fluindo dentro das empresas, há mais mudanças nos órgãos de informação, nos jornais, também nas rádios. Nada é objeto de fixação ou obsessão política. Isto é objeto de fixação política da mesma forma que nós discutimos que voo a Zé Catap faz do Porto ou não faz do Porto, mas não discutimos os voos que a EasyJet ou que outras companhias fazem ou não fazem do Porto. O que interessa é que façam e que a gente tenha oferta. E no caso concreto da televisão, isto faz um bocado de impressão. Tu disseste as audiências e a influência é menor. Eu ontem fui ver os números e de facto os números são muito impressionantes. Só para teres ideia, agora vale o que vale é um dia. Mas os números mais recentes de audiências que eu tenho aqui, que são de anteontem, para a RTP3, por exemplo.

Que é o canal de informação.

Que é o canal de informação. A RTP3 nesse dia teve 0,8%. O NOW, que é um canal que acabou de aparecer.

Tem um ano, fez um ano há muito pouco tempo.

Fez um ano há muito pouco tempo. Tem o dobro, mais do dobro, 1,7. A SIC tem mais do triplo, 2,5, e a CNN tem quase o quádruplo, 2,8. Portanto, é disto que estamos a falar. É de um canal que é muito pouco relevante. Quando olhamos para os números dos outros canais da RTP, ainda faz mais impressão. Para teres uma ideia, a RTP1 tem uma média de share na casa dos 10%. Este fim de semana chegou a ter apenas 7%, 8%, quer dizer, nem uma em cada 12 pessoas a ver a RTP, uma em cada 12 pessoas que estão a ver televisão. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de quase nada. E sobretudo, quando vamos ver os momentos em que a RTP tem audiência, olha, vê lá tu. Final da Taça de Portugal. Futebol.

Sim.

Para que nós precisamos de pagar 200 milhões de euros para ter o canal público a transmitir futebol? Mas o futebol são os únicos bons momentos de audiência, o futebol, os Jogos Olímpicos e o Festival da Eurovisão. E fora isso, na rotina, é o "Preço Certo". Portanto, continua a ser aquilo que aguenta a RTP, porque de resto, a RTP1 continua. A RTP2 não se fala, a RTP2 é virtualmente quase inexistente. É uma coisa muito baixinha. Vamos, de facto, interrogar-nos o sentido que faz 200 milhões de euros neste quadro e se essa é a melhor forma de aplicar 200 milhões de euros no momento em que há uma tremenda crise da comunicação social, deste setor. Toda a gente diz que é muito importante encontrar formas de ajudar a viabilidade deste setor e acabamos por ter algo que, porventura, ainda torna mais difícil a vida dos operadores privados, porque sem ter grande impacto, acaba por distorcer um bocadinho o mercado de trabalho. Porque além disto tudo, a RTP tem um número de trabalhadores muito grande. São, por regra, relativamente envelhecidos. Estamos a falar, enfim, estou a citar a entrevista com o presidente da RTP que saiu hoje no "Expresso", 53, 54 anos de idade média. E o custo médio por trabalhador para a empresa, na RTP, é 20% superior e está a subir, e tem subido todos os anos, ao custo médio do segundo grupo de comunicação social com o custo médio mais caro, que é a Impresa. 20% superior. Chega a ser 50% superior a outros grupos de comunicação social. Portanto, vamos supor, só para as pessoas terem ideia do que estamos a falar. Se houver um salário de 1000 € na Impresa, o salário equivalente na RTP é 1200. Mas se for de 1000 € noutro grupo, por exemplo, grupos que não tenham televisão, que o custo por trabalhador é mais baixo, habitualmente, seria por 1000 €, seria 1500 na RTP. É disto que estamos a falar. Portanto, faz sentido isto e ter a ideia de que aquela empresa, tal como existe, é praticamente irreformável. Bem, vamos falar um pouquinho disto. Vamos ter conosco pessoas da área da economia, também da área dos media, para nos ajudar a perceber se isto é a melhor forma de aplicar 200 milhões de euros. Porque apesar de tudo, não são peanuts. Não são amendoins, como se costuma dizer.

A RTP em discussão. Até já, João.

Até já.