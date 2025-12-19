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Altura de conhecermos do que vai o José Manuel Fernandes falar no Contracorrente desta sexta-feira. Para participar e nos dar a sua opinião em direto, basta ligar 91 002 41 85, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp para o mesmo número 91 002 41 85. Carla. A semana começou na América Latina com a notícia que se antevia. A direita regressou ao poder no Chile, mas no Chile pós-Pinochet, a alternância direita-esquerda no poder acontece a quase cada eleição. Depois, a semana continuou com mais alguns episódios no braço de ferro entre a administração Trump e o regime venezuelano, mas aí há décadas que não há alternância no poder, apenas uma tirania dita bolivariana, agora protagonizada por Nicolás Maduro. Não longe, nas Honduras, continua sem se saber quem ganhou as eleições, apesar de na lentíssima contagem dos votos, a vantagem continuar a ser do candidato da direita. Ou seja, depois da confirmação de Milei nas recentes legislativas argentinas e do fim na Bolívia, depois da experiência esquerdista iniciada por Evo Morales, chegou a vez do centro-direita a ganhar. Em 2026, haverá eleições importantes na Colômbia, no Peru e no Brasil, pelo que veremos se a tendência para a América Latina virar à direita se confirma ou não. No Contracorrente de hoje vamos recordar o que se passou no Chile e procurar perceber até que ponto Trump está a conseguir influenciar o que se passa na metade sul das Américas. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

Por que queres começar pelo Chile?

Quero começar pelo Chile, porque o Chile é, porventura, o país da América Latina de que se fala mais em todo o mundo, talvez mais do que o Brasil, e fala-se por causa do que aconteceu há muitos anos, há mais de 50 anos, quando a 11 de setembro de 1973, um pouco antes do nosso 25 de Abril, aconteceu lá um golpe ao contrário. A democracia acabou por 18 anos e depois regressaria através de um referendo. O Chile é uma situação muito interessante, porque é um país que desde a altura em que fez esse referendo tem tido alternâncias regulares de quem está no poder e curiosamente com uma constituição que continua a ser a constituição deixada por Augusto Pinochet. E aquilo que, de alguma forma, fez cair ou ajudou que tenha caído este último governo, que era um governo mais à esquerda do Chile nestas últimas décadas, foi precisamente a tentativa de tentar alterar a Constituição. Aliás, houve duas, uma com uma Constituição feita mais à esquerda, que foi essa primeira, depois uma outra feita com uma Constituição mais à direita, que foi uma segunda, que também foi chumbada em referendo, e agora regressa a direita ao poder. É a primeira vez que é eleito um candidato, enfim, passaram muitos anos desde o fim do pinochetismo, mas alguém que vinha de uma família que tinha ligações aos governos de Pinochet, um dos irmãos chegou a ser ministro. No entanto, é alguém que nestes primeiros dias pós-vitória, se tem comportado como é habitual os políticos chilenos comportarem-se, isto é, de forma civilizada. Aliás, o Chile é um dos países da América Latina que, exceto por períodos muito curtos, teve por regra regimes democráticos sem crises de maior. Só que agora, como também é muito comum noutros países da América Latina, tem um problema gravíssimo de segurança. O crime subiu de forma exponencial. A América Latina tem, neste momento, das cidades de todo o mundo onde ocorrem mais mortes por 100 mil habitantes resultantes de crimes. Falámos disso não há muito tempo, quando falámos daquele raide no Rio de Janeiro. O Brasil tem algumas dessas cidades, mas também tem o México, também tem a Colômbia. Enfim, o Chile não está tão grave assim. E uma das figuras que tu não falaste na tua introdução, mas que se tornou uma espécie de ícone, vem de um país muito pequeno, El Salvador, onde há um presidente que tem, penso, para resolver o problema da insegurança, aplica uma mão tão dura que eu julgo que 2% da população masculina está neste momento presa, detida pelo menos, e que se tornou uma espécie de ícone para os dois lados. A esquerda fala muito dele como sendo uma espécie de terrorista no poder, mas é o político da América Latina mais conhecido em toda a América Latina. É mais popular, segundo dados de uma sondagem conhecida, uma espécie de Eurobarómetro, mas feito para a América Latina. Aquelas sondagens transversais nos países todos. Será o político mais conhecido e mais popular. Isto acontece numa altura em que nos Estados Unidos se recupera a chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe é uma doutrina que vem do século XIX e numa época em que o presidente norte-americano, de alguma forma, considerou que o que se passava naquela metade ocidental do mundo, naquele grande continente que tem uma parte norte e uma parte sul, não era ecotada, mas estava sob a vigilância dos Estados Unidos e, portanto, os europeus não se fossem tentar imiscuir de novo. Tinha havido as independências todas no sul. Portugal tinha deixado o Brasil, a Espanha tinha dado origem àquela grande quantidade de países. E agora, neste recente documento estratégico de Washington, volta a falar-se da Doutrina Monroe, volta a haver forças militares importantes naquela região, designadamente nas Caraíbas. Sabemos o que se tem passado Por causa da Venezuela e aparentemente dos barcos do tráfico de droga que circularão naquela região, das pressões para tentar ver se o regime venezuelano termina. Vamos também falar um pouco disso, do que isso possa significar e do que pode vir pela frente, porque tu referiste duas eleições que neste momento as sondagens dão clara vantagem a candidatos de centro-direita, que é a Colômbia e o Peru. A Colômbia não se sabe se são candidatos de centro-direita, mas pelo menos serão da direita, já que quem lá está neste momento é um presidente de esquerda, Pedro. E o Brasil é uma situação mais confusa e mais indefinida. Nas últimas eleições, que foram eleições locais, ganharam os partidos mais à direita. Nas eleições presidenciais, que são para o ano e que são mais decisivas, a candidatura de Lula é sempre uma candidatura muito forte e não se sabe quem serão os outros candidatos. É uma corrida muito em aberto. Estamos perante um continente que aparentemente está a mudar numa altura em que acontece um pouco o reverso do que aconteceu aqui há uns 10 anos atrás. Numa altura em que Trump também estava no poder no seu primeiro mandato, em que houve uma espécie de onda cor-de-rosa ou mesmo vermelha, agora é uma onda azul, como muitas vezes se diz. Vamos tentar perceber o que se está aqui a passar, que tem muito a ver com três fenómenos. Por um lado, o boom das matérias-primas que alimentou um pouco esta onda cor-de-rosa acabou, o que quer dizer que a seguir não há dinheiro, há crises sociais. Por outro lado, há um aumento muito grande em quase todo o lado da delinquência, da criminalidade, da insegurança e nalguns destes países, até por causa da crise venezuelana, que gerou enormes ondas de imigração e de refugiados, há também crises relacionadas com a chegada de um número de imigrantes a que estes países não estavam habituados. O caso mais flagrante é o Chile novamente, e foi uma das razões também que justifica a vitória do atual presidente. Enfim, não tomou posse ainda, mas do futuro presidente do Chile. Há muito para falar e vale a pena, porque nós ligamos pouco à América do Sul, mas ontem também ficámos a saber que o acordo Mercosul entre a Europa e a América do Sul ficou adiado mais, esperemos que só semanas. Veremos. Mas enfim, é uma zona importante do mundo onde estão a acontecer muitas coisas e às vezes não exatamente aquelas que se esperaria que acontecessem. E vale a pena perceber melhor os movimentos de fundo que aqui podem estar a acontecer.

Vamos para essa geografia a partir das 10h. Até já.

Até já.

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