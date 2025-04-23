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08:18, é hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta quarta-feira. Se quiser entrar em direto para nos dar a sua opinião, só tem que ligar 910 002 41 85 ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é sempre o mesmo: 910 002 41 85. Carla. Títulos como: "Vaticano divulga imagens de Papa Francisco em caixão aberto", mostram como aquela que era a prática habitual, o caixão aberto, é agora excepcional. Do morrer em casa à medicalização da morte, do enterramento à cremação, do vestir luto rigoroso a ignorá-lo, os rituais da morte têm mudado ao longo dos tempos. A morte e o funeral de um papa são acontecimentos excepcionais, mas são acontecimentos que nos conduzem à muito humana questão: quanto mais evoluídos, urbanizados e familiarizados com as tecnologias, mais dificuldade temos em lidar com a morte. Será que é assim, Helena Matos? Bom dia. Essa é uma questão que procuraremos responder hoje no Contracorrente com os nossos convidados, também com os nossos ouvintes. Mas se morrer é aquilo que temos mais certo quando nascemos, ou provavelmente a única certeza que temos, a verdade é que a forma como os vivos se relacionam com a morte, essa vai mudando. A forma como os vivos se relacionam com a morte, essa vai mudando. Não sei se me ouviram dizer que hoje um quarto dos funerais são já cremações. Não sabíamos ainda, não. Depois temos, por exemplo, a questão do morrer em casa, que passou para o morrer de uma forma mais hospitalizada, mais medicalizada. Repare-se que em relação aos papas, eles têm morrido naquilo que é a sua casa, que é uma casa diferente da de todos nós. Mas, por exemplo, o Papa Francisco saiu do hospital em algo que ele e quem estava à sua volta claramente antevia que seria para um tempo final de vida, mas é tido como uma espécie de desejo de muitas pessoas. E o Papa Francisco, tal como o Papa João Paulo II ou o Papa Bento XVI, acabaram a estar próximos daquilo que é o desejo humano, ao que parece, da maior parte das pessoas que estão nessas circunstâncias. E depois temos todo um outro lado. Por exemplo, quando não é possível fazer o luto, quando não é possível cumprir os rituais de morte. Isso aconteceu durante a pandemia e vimos como para muitos familiares isso foi particularmente traumático. Temos hoje mesmo em discussão a questão da eutanásia, por alguns designada como morte digna ou morte medicamente assistida, o que coloca questões em relação aos outros que são contra estes procedimentos. Quer dizer que morrem de uma forma indigna, de uma forma não medicamente assistida? E depois temos também todas as burocracias ligadas à morte. Em Portugal existe mesmo o chamado espaço do óbito, que é um balcão onde se pode tratar assuntos relacionados com a morte de um familiar. Muitos de nós, nesses momentos, percebemos que existem expressões como cabeça de casal da herança. Muitos confrontam-se com problemas terríveis, como a questão do acesso a contas, e não apenas as bancárias. Por exemplo, o que fazer com as contas nas redes sociais? Não sei se sabem, mas já existe a possibilidade de fazer a conta memorial no Facebook. Portanto, estamos aqui diante de todo um conjunto de questões que a morte coloca. Em geral, esforçamo-nos por não pensar muito nisso, mas diz a experiência que se calhar era melhor começar a pensar um pouco antes. Porque ela vai acontecer um dia. Até já, Helena Matos. Até já. 910 002 41 85 para entrar em direto, mas também nos pode enviar a sua mensagem de voz através do WhatsApp. O número é o mesmo, ou então deixar os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site do Observador.