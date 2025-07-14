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As sondagens indicam que a saúde continua a ser a principal preocupação dos portugueses e que se percebe se nos recordarmos da quantidade de notícias mais ou menos alarmistas com que somos confrontados quase todos os dias. Do INEM às urgências, dos médicos de família aos pequenos ou grandes escândalos, o SNS não sai dos noticiários. Há comissões de inquérito no Parlamento, pede-se a demissão de responsáveis e da ministra, mas quase não se apresentam soluções, além das que passam por mais e mais dinheiro. Mas será que o problema é só dinheiro? Será também de organização ou haverá ainda temas tabu de que ninguém parece querer falar? É por aqui que queremos ir no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Achas que pode mesmo haver temas tabu quando estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde?

Eu acho que sim, infelizmente é verdade. Acho que sim. Vamos pegar num tempo da semana passada, aquela história do helicóptero daquele senhor que terá vindo na trotineta e depois que foi para a Covilhã e da Covilhã foi para Coimbra e levou cinco horas.

E depois o helicóptero não aterrava nos heliportos.

Eu fui olhar. Fiz uma coisa que não custa nada, que é abrir o Google Maps, coloquei um pin no hospital da Covilhã, coloquei outro pin no hospital de Coimbra e fui ver o que o Google Maps me sugeria. Tu lembras-te seguramente de duas coisas. Primeiro, que esse transporte levou cinco horas.

Sim.

E que para tornar esse transporte viável, foi necessário ir uma ambulância da Covilhã até Castelo Branco. Com a ajuda simples do Google Maps, que toda a gente tem, percebi o seguinte: se fosse de carro, eram duas horas, cumprindo os limites de velocidade, coisa que as ambulâncias não estão obrigadas. Podem ir em máxima de urgência. Portanto, em vez de cinco, duas horas. E esta pergunta foi feita pelo repórter Tiago, aqui do Observador, quando fez notícia sobre isso. E a resposta foi que foi uma decisão tomada pelos médicos, pelos vários médicos, o médico da Força Aérea, mais o médico do INEM, mais o médico do hospital, todos juntos. Aparentemente, foi a explicação que foi dada. Primeira coisa que me deixa surpreendido. Isso poderia justificar se houvesse uma situação de instabilidade do doente que não permitia andar numa ambulância. Continuando a olhar para o Google Maps aqui aberto à minha frente, um terço deste caminho foi feito de ambulância, porque, como te disse, foi preciso ir da Covilhã a Castelo Branco. O aeródromo fica um pouquinho a sul de Castelo Branco, depois também o aeródromo de Coimbra fica a 11 km do hospital de Coimbra. Feitas as contas, um terço foi feito de ambulância. Não havia ali aparentemente nada que impedisse aquele senhor doente de ir de ambulância. Portanto, por que isso aconteceu? Eu ontem fiz esta pergunta com profissionais, com gente que conhece a área, alguém me disse: "Alguém já perguntou o que era mais batejoso financeiramente para os médicos que tomaram a decisão?" Eu não fiz essa pergunta. E é uma pergunta incômoda, que ninguém faz, naturalmente. Mas às vezes a gente tem que fazê-la. E tem que fazê-la desde que tivemos conhecimento daquilo que se passou na dermatologia de Santa Maria. Nós às vezes temos sistemas que parecem muito bem montados. Deixa-me já agora fazer aqui um parêntese antes. Também ninguém perguntou por que a Covilhã, que tinha um aeródromo inaugurado nos anos 40, repito, e que funcionou até 2011, deixou de ter aeródromo. Se tivesse o aeródromo da Covilhã teria sido tudo mais fácil. E aparentemente deixou de ter aeródromo para construírem lá uma coisa que era moderníssima, um centro de dados da PT. Uma daquelas ideias do Zé Nalvabo e do José Sócrates. O centro de dados está à venda, aparentemente não tem grande utilidade, e o aeródromo desapareceu. Mas isso é um parêntese. É só porque às vezes as coisas em Portugal acontecem e depois ninguém tira consequências. Relativamente a este tema, basicamente aquilo que me interessa é o seguinte: será que os incentivos são os incentivos corretos para, no sistema de saúde, todos trabalharem da melhor forma? Por exemplo, como é que vai trabalhar a urgência de pediatria e obstetrícia do Hospital de Almada, a partir do momento em que tivermos lá os médicos que já lá estão e outros que vão ganhar 40% mais, porque foi a única forma de os contratar e garantir que, apesar de tudo, vamos ter aquela urgência aberta. Será esta a melhor solução? Será esta uma solução de futuro? Será assim que se resolvem os problemas? Nós muitas vezes interrogamo-nos como é que os responsáveis públicos do Estado vão resolvendo os problemas. Tu ainda há pouco no noticiário falaste de uma outra história absolutamente extraordinária, como é que há um helicóptero que todos os dias, à conta de nós todos, leva à casa os pilotos, porque entretanto eles têm que estar alocados num sítio diferente e os pilotos não podem ir de carro como qualquer um de nós iria. A distância parece que são cento e poucos quilômetros.

Sim, cerca de 100 km.

Cerca de 100 km. Eu para ir trabalhar todos os dias faço 50 e não peço para um helicóptero me ir buscar a casa. Dava muito jeito.

Não apanhavas trânsito.

O trânsito que está aqui no IC19 às vezes é muito complicado, mas não pode ser. E eu tenho muitas outras situações que andei fazendo perguntas, e que me levam a perguntar se às vezes O desenho que temos dos sistemas, designadamente na saúde, são os desenhos que criam os incentivos corretos para os profissionais trabalharem da melhor forma possível e com economia de recursos, porque os recursos nunca são infinitos, mesmo quando não são escassos. Nós hoje gastamos no SNS 9 mil milhões de euros. Em 2015, um bocadinho mais, e agora gastamos sensivelmente 15 mil milhões de euros. São 6 mil milhões de euros a mais neste intervalo de 10 anos. E em 2015 não havia as queixas que há hoje. Alguma coisa tem que estar mal. E não é só um problema de dinheiro. Não pode ser só um problema de dinheiro. Nós vamos ter conosco duas pessoas que costumam dizer coisas politicamente pouco corretas relativamente a alguns interesses corporativos que existem no setor, um médico e uma enfermeira. Vamos voltar àquele problema, e eu vou tentar recortar o que aconteceu com as maternidades da Grande Lisboa, que é onde há estes problemas todos, e tentar perceber se a rede que temos de maternidades é aquela que faz sentido. Em Lisboa, neste momento, mais de metade das crianças nascem no setor privado e nós temos mais maternidades do que tínhamos quando nasciam em Lisboa o dobro das crianças que nascem hoje. Parece que podemos pagar isto tudo e que isto não afeta ninguém. Eu acho que começa por afetar mães como aquelas que têm que andar a telefonar para cinco ou seis hospitais para perceber qual deles tem a maternidade aberta. Parece razoável dizer isto, mas não vejo ninguém a dizer isso e vejo toda a gente a dizer que isto está assim porque o ministro A, B, C, D. Qualquer ministro que chegue vai ter este problema. Podemos substituir amanhã esta ministra da Saúde. Podemos fazer um concurso internacional e buscar o melhor gestor de saúde do mundo com as condições políticas existentes e com a vontade política existente e com as corporações existentes, provavelmente não iríamos a lado nenhum. Mas vamos falar um pouco sobre isso depois.

Teremos uma bela discussão, de certeza. Até já, Daniel.