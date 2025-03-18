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8:18. É sempre por volta desta hora que conhecemos o tema do Contracorrente. Se quiser entrar em direto depois das 10, já sabe que só tem que ligar 910 002 41 85, mas também pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador ou enviar-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp. Carla. Os mais novos talvez nunca tenham ouvido falar do engenheiro Jorge Jardim. Quando muito, talvez tenham seguido algumas das peripécias mais mundanas de algumas das filhas, que aqui há uma dúzia de anos eram presença frequente nas revistas cor-de-rosa e não só. Mas os mais velhos, sobretudo todos os que de alguma forma conservam recordações de Moçambique no tempo em que Portugal era uma potência colonial, não podem ter deixado de ouvir contar as muitas histórias de vida de um homem que começou por ser uma espécie de espião privado de Salazar e acabou a tentar engendrar a independência de Moçambique à revelia do sucessor Marcelo Caetano. A história desta figura misteriosa e ao mesmo tempo fascinante é o tema do novo podcast Plus do Observador, que pode ser ouvido a partir de hoje. E como é uma história que tem muito por palco Moçambique, e Moçambique não sai das notícias, e não sai por más razões, vamos neste Contracorrente fazer uma viagem ao passado em busca daquilo que na vida quase inimaginável daquele engenheiro agrônomo nos pode também ajudar a perceber os dias de hoje. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

Jorge Jardim foi mesmo um herói trágico, hoje quase esquecido, ou muito daquilo que se conta sobre a vida dele são, sobretudo, lendas e mitos?

Há seguramente lendas, há seguramente mitos, há seguramente muitas histórias exageradas, mas há uma coisa que eu tenho quase a certeza. Se nós fôssemos um país com uma produção de cinema diferente, aqueles filmes que ele gostava de ver quando era mais novo, e aquilo que levava as filhas a ver, que eram filmes do James Bond, já teriam tido uma versão Jorge Jardim. Aliás, porque ele próprio inspirava-se nos filmes do James Bond para algumas das coisas que fazia, apesar de ele não ser formalmente um agente secreto. O que ele realizava eram missões secretas. Aliás, ele começou logo pela Índia e muito antes daquele período que está associado ao período mais crítico, que é o período em que a União Indiana ocupa Goa, Damão e Diu. Mas antes disso havia uns pequeníssimos territórios que em meados da década de 50 foram primeiro ocupados pela União Indiana e ele é logo na altura enviado à Índia. E a partir dessa altura, ele passa a usar sempre, eu não sei exatamente qual é o nome certo que se deve dar àquele tipo de chapéu ou de barrete. Sabes que quem viu as fotografias do Nehru, do fundador da Índia moderna, sabe que ele está sempre com uma espécie de chapéu. Portanto, uma espécie de boné.

É semelhante o que ele usava?

Usava um igual. Usou toda a vida e era uma espécie de amuleto da sorte. E amuleto da sorte que ele bem necessitava. Por exemplo, só para termos ideia, vamos começar só pela Índia, só contar esta história. Tinha-lhe pedido, penso que já depois da independência de Goa, exatamente, para ele recuperar um quadro do Afonso de Albuquerque que tinha ficado lá naquelas edifícios da administração portuguesa. E ele vai lá, traz um quadro e quando chega cá e o entrega a João Cadiano de Moreira, que era na altura o ministro do Ultramar, o Adriano Moreira olha para o quadro e disse: "Mas isto não é um Afonso de Albuquerque, isto é um Dom João de Castro". "Não há problema, eu volto lá". E voltou e trouxe o quadro do Afonso de Albuquerque. Era muito assim. Repare, é alguém que tem 12 filhos, mais um filho adotado. Não lhe bastavam 10 filhas, dois filhos, pensa que vamos te enganar, e um filho adotado. Eu conheci relativamente bem uma das filhas, aliás, ela vai estar conosco hoje no programa, e que é uma das histórias mais extraordinárias, porque elas tiravam o brevê para voar. Eles tinham uma pista de aviação junto à casa onde viviam, com torre de controle e tudo. Elas tiravam brevê ainda antes de terem carta de condução, porque a carta de condução na altura só se podia tirar aos 21 anos. Elas aos 17 anos já voavam. E depois começaram a saltar de paraquedas e a dar mesmo instrução de paraquedismo a militares. É toda uma história muito incrível. Depois, a seguir, mete fim a todas as ligações, ao mesmo tempo de grande aproximação ao regime no tempo de Salazar, maior afastamento no tempo de Marcelo Caetano, de alguns choques com as próprias Forças Armadas no terreno. Ainda antes de 25 de abril, porque ele vai a Biriamo e faz um relatório muito mais duro para as Forças Armadas do que aquele que vem a ser oficializado pelo comando, o que o coloca em choque com as Forças Armadas. E depois ele tem um ódio de estimação por alguém que é Costa Gomes, que foi o nosso segundo presidente a seguir a Spínola. Ele ainda tem reuniões com o Spínola e depois acaba por ter um mandado de captura assinado apenas por Costa Gomes e consegue fugir de noite, a pé, atravessar a fronteira para a Espanha. É uma história completamente rocambolesca, que termina com nós a não sabermos realmente como é que ele morreu. Sabemos como é que ele morreu, mas não sabemos de que é que ele morreu. Portanto, vamos falar um pouco disto e vamos também falar de outra coisa, porque ele também está associado a uma Moçambique que naquele período era muito diferente da que é hoje, a uma Moçambique que não tinha que fatalmente ter tido o tipo de transição que teve, mas nós já discutimos isso a propósito, dizendo em momento de 17 de setembro e daquela revolta, quando foram os acordos de Lusaka. E vale a pena recordar isso, porque este homem tinha uma outra coisa chamada Projeto Lusaka. Mas fica um pouquinho para depois.

Muito então para falares. Até já. Se quiser participar, ligue 910 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no Contracorrente, logo a seguir ao Jornal das 10.