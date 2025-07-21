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Talvez.

Talvez?

É difícil de saber. E é difícil de saber por uma coisa que eu estava ontem a folhear um livro do Carlos Guimarães Pinto, que foi o segundo líder da Iniciativa Liberal e que, aliás, é uma figura de referência e hoje é deputado. Ele editou recentemente um livro a explicar o que é o liberalismo. Tem lá uma passagem muito engraçada, porque a certa altura ele cita um episódio que se terá passado numa reunião de uma associação chamada Sociedade de Mont Pelerin, que faz reuniões não sei se anuais, mas com bastante frequência, e que é um think tank liberal. E nessa reunião, um dos maiores pensadores liberais em termos econômicos, um austríaco chamado Ludwig von Mises, que é um daqueles liberais que não aceita praticamente nada da intervenção do Estado. E na altura, saiu de uma reunião muito zangado, chamando a todos os outros que eles eram uma cambada de socialistas. E o Carlos Guimarães Pinto depois escreve a seguinte frase: "Hayek", Hayek é outro pensador liberal importante, "terá percebido nesse momento o que muitos liberais do século XXI só perceberam depois de formarem partidos. É muito difícil fazer com que liberais estejam de acordo em relação a muitos temas".

Aquilo que se verificava nos partidos esquerdistas, não é?

Sim e não. De alguma forma, isso é verdade. Eu digo sim e não, porque, de facto, quando nós olhamos pra genealogia do pensamento liberal, talvez os mais antigos sejam bem já do século XVIII, John Locke e Adam Smith, muitos deles eram basicamente economistas, há também muitos que não eram economistas, mas verificamos que vai havendo várias mudanças de rumo, que é absolutamente normal. Mas depois, eu creio que há um outro problema que é muito típico deste tipo de partidos. É um bocadinho o reverso do Chega. O Chega é um partido que tu olhas pra ele e vês um líder e poucos quadros. Tu pões a Iniciativa Liberal, olhas pra ele e vês vários líderes e imensos quadros. E quadros que têm uma característica, uma parte deles são classe média, classe média instruída, são aquilo que nós chamaríamos intelectuais, e uma das coisas mais difíceis do mundo é por os intelectuais de acordo. Portanto, estes partidos têm sempre algumas dificuldades, não serão os únicos, mas talvez não tenham ainda, até porque são novos, não tenham ainda aquele espírito de corpo que foi dado a outros partidos com características que poderíamos considerar semelhantes, partidos que são menos definidos ideologicamente, mas que tiveram desde o início líderes incontestados e que, em parte por causa disso, não quer dizer que depois não tenha sentido também muitos acidentes de percurso, mas em parte por causa disso foram tendo, pelo menos, referências certas. Sá Carneiro no PSD, Francisco de Sá Carneiro no CDS. Evidentemente, tu sabes que o PSD é um saco de gatos muitas vezes, e o CDS também já foi muitas vezes um saco de gatos, ainda hoje é um saco de gatos. Mas, apesar de tudo, tem estas características. Agora, eu estava aqui, estava a dizer assim: cinco líderes em oito anos, que é mais ou menos o tempo de vida que tem o partido liberal, é muito. Portanto, isso deve ser absolutamente único na história portuguesa, mas descobri que não, há um outro exemplo.

Qual é?

Só que é um bocado antigo.

Qual é?

E curiosamente, é um exemplo da fundação do Partido Comunista Português em 1921, que teve também uma sucessão de cinco líderes, Henrique Hintze Ribeiro, depois José de Sousa, depois Carlos Ratos, depois Manuel Ferreira Cortelo e finalmente Bento Gonçalves. Bem, destes todos, o PCP atualmente só fala do Bento Gonçalves, não é? Até porque um deles, que foi Carlos Ratos, depois acabou como apoiante do Estado Novo. Enfim, mas não deixa de ser curioso, é apenas uma curiosidade minha, óbvio, não tem relação nada uma coisa com a outra, porque este partido ainda por cima era dependente da Internacional Comunista, portanto, houve duas intervenções de enviados da Internacional Comunista, num dos casos para mandar embora um destes líderes. Portanto, é um caso diferente, mas no caso concreto aqui do nosso Iniciativa Liberal Aquilo que me parece relevante é tentar perceber não só porque é que houve estas dificuldades, se de alguma forma isto é ultrapassado, onde é que isto tem raízes nas tais diferentes visões do mundo que tem, para todos os efeitos, a tradição liberal. E por outro lado, também perceber que às vezes há algum excesso de expectativa, diria eu. Mas a verdade é que os partidos liberais com características semelhantes ao nosso, isto é, partidos que nascem partidos urbanos, partidos de classe média, partidos com uma grande fidelidade aos princípios liberais, em quase nenhum país europeu têm votações extraordinárias. Na Alemanha foi um partido de governo muitos anos, mas agora nem sequer estão no Parlamento, porque não chegaram à cláusula dos 5%. Tiveram de 4,3 a 3%, portanto, um resultado pior e é um partido muito antigo. Há países como Itália, que tem dois partidos liberais, 3% um, 3,8% o outro. Na Bélgica há duas realidades, uma na Valónia e outra na Flandres. Na Flandres, 5,8%. Enfim, há alguns que estão melhores, pertencem à família, mas são um bocadinho fora da família, porque, por exemplo, o partido do Macron está nesta família, mas como sabes, é um partido presidencial e mesmo assim está em declínio. O partido dos chamados liberais-democratas ingleses, que até estão numa fase boa, tiveram 12,12% nas últimas eleições, mas é um partido que resultou da fusão dos antigos liberais, dos liberais históricos, dos whigs, com uma dissidência social-democrata dos trabalhistas. Portanto, é um partido também um bocadinho diferente. São partidos que até pela sua base social, raramente são partidos com características para terem 30% dos votos, 35% dos votos. É muito difícil chegar a esse patamar. Há casos em que chegam a esse patamar, mas aqui em Portugal tem havido talvez uma dificuldade em perceber algo que se nota bem, por exemplo, na diferença da votação que teve Cotrim Figueiredo no Parlamento Europeu, mais de 9%, e estes 5% que teve o partido com Rui Rocha, que tem a ver com o problema do voto útil e que penaliza muito partidos com estas características. Não sei se com Mariana Leitão isto vai dar a volta, porque ela tem algumas características diferentes e talvez um estilo, há quem diga mais radical, há quem diga mais aguerrido, mas vamos ver. Vamos falar um bocadinho disso tudo. E isto também fala do tipo de opções que este partido tem, quer dizer, até que ponto é que faz sentido aproximar-se mais ou não do PSD. Mas há o que é certo. Há temas da discussão política atual em Portugal que não estavam na discussão política antes dos liberais aparecerem como partido e ganharem a força que tiveram, o que não deixa também de ser significativo.

Vamos falar melhor depois das 10h. Até já, José Manuel.

Até já.