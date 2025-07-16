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Está na hora de conhecermos o tema do Contracorrente de hoje, que conta com a participação dos ouvintes a partir do jornal das 10:00. O número para onde pode ligar para se inscrever é o 91 002 41 85.

O aviso chegou na sexta-feira, as máquinas na segunda-feira, a decisão do tribunal administrativo ontem de manhã. No bairro do Talude Militar, concelho de Loures, foram entretanto abaixo algumas dezenas de construções muito precárias, o mesmo tendo acontecido por estes dias num outro bairro, este no concelho da Amadora, se bem que em menor número. Os problemas vividos nesses bairros não são exclusivos desses dois concelhos. Há mais situações complicadas, nomeadamente em Almada, mas as câmaras, por acaso todas socialistas, parecem mesmo empenhadas em impedir que este tipo de bairros voltem a multiplicar-se como cogumelos, recordando outros tempos e criando problemas de viabilidade e equidade às políticas municipais de habitação. Já temos falado muitas vezes de políticas de habitação aqui no Contracorrente, mas hoje temos de voltar ao tema e com o foco nas políticas de habitação social. Bom dia, José Manuel. Conseguiste perceber o que se passou neste bairro do Talude Militar em Loures?

Não consegui perceber tudo, mas pelo menos fiz uma coisa que talvez fizesse bem a estes deputados socialistas que andam a falar alto. Pelo menos um deles, João Costa, é responsável pelo maior desastre como ministro da Educação de que há memória na democracia portuguesa. Digo já isto porque é um senhor que tem tendência para o disparate. Eu fui lá ontem. Fui lá ver a situação local.

Foste ao bairro?

Fui ao bairro. Também lhes fazia bem ir lá para verem as condições em que aquilo estava a ser construído. E se acham que a câmara devia assistir de braços cruzados, então que digam ou então vão eles viver para lá. Porque permitir que aquilo se multiplique daquela forma não é solução. Nós já percebemos. Até percebemos, leiam o Observador. Ontem também na convenção do Partido Socialista estava Inês de Medeiros, presidente da Câmara de Almada, que teve uma atitude mais realista, porque ela tem um problema parecido lá. A situação já está num estado muito mais avançado. Nós fizemos uma reportagem lá, percebemos que depois estas coisas que parecem tão espontâneas, tão queridinhas, eu vou lá e levo umas tábuas e ergo a minha casa, depois a seguir alugo um quarto com um colchão no chão por € 300 por mês. Porque a ganância também é isso. Acham que a ganância é só a especulação dos milionários. Não, a ganância é tudo. Isto são problemas muito complicados. Fez muita impressão andar por lá, porque primeiro que tudo, há ali muitas casas que não foram demolidas, mas há também muitas ruínas de casas que entretanto foram demolidas ao longo dos anos. Isto não começou ontem. Aliás, ali naquele bairro em concreto, nem sequer começou no final do mês passado. Na altura, como não havia lá ativistas, ninguém deu por nada. No tempo do Partido Socialista, a Câmara de Almada andou também a fazer o mesmo noutros sítios para evitar que estes problemas se resolvam, porque estes problemas quando se tornam de uma dimensão muito grande, depois criam dois berbicachos, digamos assim. Por um lado, as condições de vivência, de salubridade, eu depois contarei mais em detalhe o que é que vi lá, são verdadeiramente inacreditáveis. E depois, porque pode haver pessoas para quem aquilo realmente é uma solução de absoluto desespero, mas também é conhecido, as câmaras têm assistentes sociais no terreno, já relataram essas situações. Não estou a dizer que seja a maioria ou minoria, ou que haja caso ou não haja casos naquela situação, mas que há muitas pessoas a pedir apoio municipal para o que as câmaras conseguem oferecer de habitação social. E as pessoas não podem passar à frente porque vão construir uma barraca e depois como uma barraca é ilegal e é demolida, não se trata de um despejo, ao contrário do que também vi já pessoas sugerirem, nomeadamente na televisão. Não é um despejo, não carece de uma ordem judicial, é uma ocupação ilegal de um terreno, que nem sequer lhes pertence. Final de parágrafo. É uma coisa um bocado diferente. Mas quando isso acontece, quando há este tipo de situações e também há situações com ocupações de casas que estão vazias, e há muitas casas vazias no património público, as pessoas depois acham que têm direito a passar à frente daquelas que pacientemente, regularmente, foram aguentando situações, por vezes em partes de casa, em quartos alugados, à espera de ter uma solução de habitação com apoio público. Isto é complicado, isto agravou-se muito, porque de facto desde praticamente 2010 que não se constrói habitação social em Portugal, constrói-se muito pouca. O foco nos últimos tempos também muito por pressão de quem tem acesso à comunicação social, tem sido a classe média ou média-baixa, e sem a perceção de que há problemas mais abaixo. E esses problemas mais abaixo só podem estar a agravar-se quando nós passamos de 500 mil imigrantes para 1 milhão e meio de imigrantes, como é óbvio. Aquilo é o que a gente vê se lá for. Mas todos os dias temos notícias de que às vezes no centro das cidades, naqueles bairros onde também não entramos, há camaratas de cama quente, em que as condições são porventura, talvez não sejam tão más como aquelas que vi ontem, mas não são melhores de certeza absoluta. E sobretudo criam riscos para a saúde pública, riscos para a segurança, riscos de incêndios, riscos de tudo, em zonas da cidade que muitas vezes nem sequer estão particularmente protegidas para a ocorrência de eventos desses. Portanto, achar que isto é só humanismo ou falta de humanismo. Vamos lá ver. Vamos fazer um concurso de humanismo? O concurso de humanismo é ganho pelo senhor João Costa ou é ganho pelo Ricardo Leão, que está a tentar resolver os problemas? É que do João Costa só vimos foi facilitismos para destruir a educação, não lhe reconheço um particular humanismo. É um bocadinho sobre isso que vale a pena falar. Eu posso concordar ou discordar de outras coisas que têm sido ditas por pessoas que, apesar de tudo, trabalharam muito nesta área. O caso, por exemplo, de Helena Roseta, mas este moralismo deste tipo de vastos assinados deixa-me particularmente com cabelos em pé. Mas falaremos melhor de tudo, até com pessoas que trabalharam muito nisto, que estiveram a resolver problemas no terreno e que não falam de galo, por assim dizer.

Muito bem, vamos então olhar para esta discussão e também com a experiência que tiveste ontem quando visitaste este bairro, que agora todos conhecemos um bocadinho melhor na televisão, mas nada como ir ao local. Até já, José Manuel Fernandes.

É o tema do Contracorrente de hoje, que é aberto aos ouvintes a partir das 10:00. Pode participar através do 91 002 41 85.