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Tempo de conhecermos do que vai o José Manuel Fernandes falar no "Contra-Corrente" desta sexta-feira. Para participar e dar a sua opinião em direto, só tem de ligar 91 002 41 85, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp para o mesmo número 91 002 41 85. Carla.

Portugal tem, desde há quase 20 anos, desde 2006, pelo menos no papel, aquilo a que chamamos uma rede nacional de cuidados continuados integrados. Destina-se a dar apoio às pessoas que se situam em condição de dependência. Não se destina apenas aos mais idosos, mas num país cada vez mais envelhecido e com famílias cada vez mais pequenas e fragmentadas, são sobretudo os mais idosos que mais dela necessitam. É uma rede que se apoia muito no chamado terceiro setor, o setor social, que depende imenso das instituições particulares de solidariedade social, e é também um setor que há muitos anos se queixa de falta de investimento e de subfinanciamento. O PRR pareceu surgir como uma luz ao fundo do túnel, mas esta semana soubemos que € 100 milhões destinados ao investimento em cuidados continuados devem ficar por aplicar e que quase 900 camas ficarão por ser instaladas, razão porque vamos dedicar o "Contra-Corrente" de hoje a este tema, um daqueles que raramente faz manchetes. José Manuel, bom dia. Até que ponto pode ser grave este déficit de investimento?

Bom dia, Carla. A dimensão da gravidade tem a ver com o facto de Portugal não ser, de forma nenhuma, um dos países que dedica mais investimento a esta área, e esta área ser um daqueles temas que por toda a Europa, eu diria que mesmo por todo o mundo desenvolvido, para já, e em breve, se calhar, por todo o mundo, vai ser um tema muito relevante devido a um outro assunto que temos falado, falámos dele ainda muito recentemente, que é a evolução demográfica, aquilo que está a acontecer às nossas sociedades. E acontece em várias dimensões. Não é só aquilo que é a parte positiva, temos pessoas a viver até mais tarde, mas também aquilo que é o outro lado da balança, o outro lado da moeda, que é: temos cada vez menos pessoas novas, temos cada vez famílias mais pequenas. O número de pessoas em Portugal, por exemplo, que vive sozinha é alucinante, é muito impressionante. Temos cada vez mais pessoas na chamada grande idade, a partir dos 80, 85 anos. Os números para Portugal são, acima de 80 anos, nós já temos 750 mil portugueses. É imenso. Estamos a falar de 7% da população, um em cada 12, 13 portugueses. É de facto muita gente. E estas pessoas nesta idade, até pelo estilo de vida, enfim, isto pode melhorar, porque há muitas indicações sobre a forma de prevenir, mas temos cada vez mais situações de dependência criadas por um fim de vida com pouca saúde ou um fim de vida com um tipo de degenerescência, particularmente demência, que é cada vez mais frequente, sobretudo nas sociedades desenvolvidas. Ora, este tipo de serviços que estão nos cuidados continuados, não só dirigidos a pessoas idosas, são também, por exemplo, situações de pessoas que têm dependências de outro tipo, às vezes acidentes, às vezes muitas outras situações, mas estão cada vez mais relacionados com pessoas idosas. E de facto, como tu referiste, depende muito do chamado terceiro setor, do setor social, e esse setor social tem pouca voz. Isso é que é verdade. Não pode fazer greve, não faz greves. De vez em quando faz alguma demonstração pública, regra geral, protestos isolados. Mas repara, estamos a falar de um setor que paga particularmente mal aos seus trabalhadores. Portanto, muitas vezes salário mínimo. Eu diria que até suspeito que em algumas circunstâncias poderá não chegar ao salário mínimo, porque desde que se façam horários ou se finjam horários com menos que o horário tradicional, pode-se pagar menos do que isso. São pessoas que têm um tipo de trabalho por vezes muito exigente. É um setor, eu diria que em Portugal ainda não, mas começa a acontecer, mas noutros países é um setor muito dependente de trabalho de imigrantes, até porque é um trabalho mal pago. E no caso português, aquilo que foi denunciado esta semana é que, por razões que têm a ver com atrasos nos processos, com burocracia e com irrealismo e incompetência, muito do dinheiro do PRR que estava destinado a construir mais instalações, a abrir mais camas, vai ser desperdiçado. Há a notícia de que estas instituições desistiram, ou pediram para desistir, da promessa de investimento que fizeram em quase 900 camas. Por quê? Porque as regras do PRR implicam que daqui por uns meses, quem não tiver as obras acabadas tem que devolver o dinheiro. E como isto começou tudo tão tarde e como isto não é Estado, como isto são particulares, como as pessoas não podem pôr lá o dinheiro e depois não o ver. Não há outro bolso para ir buscar o dinheiro, o bolso dos contribuintes, neste caso. Elas preferem não arriscar, porque depois não têm meios, podem comprometer tudo. E é disto que vamos falar um pouquinho, até porque nós temos famílias cada vez mais pequenas, cada vez menos disponíveis para tratar dos seus. Antigamente não era assim. Havia menos idosos e famílias mais alargadas. Isto inverteu-se tudo e nós temos que perceber em que sociedade estamos a viver e para onde estamos a ir e o que não estamos a fazer.

É o debate hoje. Até já.