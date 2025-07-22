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Começa agora o Contracorrente da Rádio Observador, hoje sobre Mário Centeno. Depois de cinco anos à frente do Banco de Portugal, o governador continua polémico como no primeiro dia. Será que o projeto de construção da nova sede do Banco Central vai custar-lhe a recondução? Participe: 91 002 41 85. Carla. A escolha de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal foi polêmica. Saiu diretamente da cadeira de Ministro das Finanças. O mandato não deixou também de ser marcado por controvérsias, desde a sugestão de que poderia aceitar ou mesmo desejar substituir António Costa como primeiro-ministro, quando ele se demitiu, até às mais recentes dúvidas sobre a prudência do negócio para construir a nova sede do Banco Central nos antigos terrenos da Feira Popular, em Entrecampos, Lisboa. Como se isso tudo não bastasse, não só o governo tem adiado a indicação de quem será o sucessor, como este fim de semana o primeiro-ministro até sugeriu que Centeno poderia suceder a Centeno. Mas será que isso faria sentido? É o ponto de partida para o Contracorrente de hoje. E tu, José Manuel, criticaste muito a nomeação de Mário Centeno. Estes últimos cinco anos permitem te mudar de opinião ou confirmá-la?

Não creio que mude a opinião. Não quer dizer que tenha questões técnicas a discutir em relação à atividade de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Houve alturas em que posso ter tido dúvidas, mas eu não sou suficientemente conhecedor pra poder criticar uma coisa ou outra e há muita atividade do Banco de Portugal que nós, felizmente, não conhecemos. Quando eu digo felizmente, é que quando conhecemos é mau sinal. E houve aqui períodos em que discutimos muito o que tinha ou não tinha sido feito. Ora bem, a questão da passagem de um governo para o Banco de Portugal, no caso de Mário Centeno, como te recordas, em Portugal não foi inédito. Houve outros casos anteriores não tão evidentes, talvez com exceção de Miguel Beleza, não tenho a certeza, mas nenhum era ministro e, sobretudo, um ministro durante tanto tempo, e um ministro com tanta tensão com o anterior governador, como tinha acontecido com Mário Centeno e Carlos Costa. Era uma situação diferente e, sobretudo, havia uma coisa que também era diferente: Portugal não estava ainda no euro sistema e o sistema de independência do Banco de Portugal não era exatamente o mesmo. Isto foi evoluindo e a percepção de que a independência dos bancos centrais é, de fato, crucial, foi algo que fomos ganhando consciência disso. Eu sou do tempo em que o primeiro-ministro ia à televisão anunciar a desvalorização das moedas. Lembro do Mário Soares a fazer isso uma vez, num daqueles momentos de crise. E penso que foi Sá Carneiro que valorizou.

A política monetária cabia aos governos.

A política monetária cabia aos governos, fazia parte das suas competências, havendo que havia articulação com o Banco de Portugal, mas cabia aos governos. Agora é diferente, e ainda bem que é diferente, porque podemos discutir a missão do banco central, a principal missão do Banco Central Europeu, de que faz parte o banco central, porque no fundo é a grande autoridade. O Banco de Portugal é uma delegação do Banco Central Europeu, mas é uma parte desse sistema, é o controle da inflação. Nós percebemos o que é que uma inflaçãozinha é capaz de fazer à sociedade, agora com o Covid, mas é mesmo uma inflaçãozinha. Nós choramos, gememos, gritamos com, já nem sei qual foi o máximo que a inflação que tivemos neste período, mas foi pra uns 5%, algo assim. Eu sou do tempo dos 30%. Em Portugal, mais de 30%. Em 82, 83, era como estava. Sou do tempo em que baixar dos 10% era um objetivo dos ministros das finanças. Miguel Cadilhe, por exemplo, depois não conseguiu cumprir num ano e naquele ano, ficou pro ano seguinte. Eu lembro-me nessa altura de ter ido à Alemanha e nós tínhamos 30, eles tinham pra aí dois ou três. Eu achei: "Como é que é possível viver num mundo assim?" E de fato, nós agora vivemos num mundo assim. Podemos discutir se essa deve ser a única missão do banco central. A Reserva Federal Americana também tem como missão o crescimento e gere as taxas de juros e a política monetária de forma diferente do Banco Central Europeu, porventura, de forma um pouquinho mais agressiva, mas nem sempre o presidente fica contente. Neste momento, o presidente não está nada contente. E já aconteceu com presidentes anteriores a mesma coisa. Não é um trumpismo ter tensões com o presidente da Reserva Federal. E nós temos cá países que não é assim, são os governos que mandam e as coisas, por regra, não correm bem. Turquia, por exemplo. Neste caso da inflação, isso aconteceu muito. Esta independência é importante para garantir que não há captura pelo sistema financeiro, pelos bancos, mas também é importante pra garantir que há independência em face aos governos na política monetária. Ora bem Por isso é que a passagem diretamente de um lado para o outro é totalmente desaconselhável. Não é proibida, mas é totalmente desaconselhável, até porque ter algum sentido crítico era importante. E aquilo que Mário Centeno deu sinais evidentes durante o período em que foi governador, é que ele não apenas não tinha muito sentido crítico de tudo aquilo que fez como Ministro das Finanças, como, pelo contrário, escreveu uns editoriais, coisa que não existia antes, nos boletins do Banco de Portugal, textos do governador, que em boa parte eram defesas do seu legado. Isto não é o que se espera de um governador do Banco Central. Não é o que se espera, definitivamente. O Banco Central tem opiniões, faz um boletim, faz estudos. Aliás, tem capacidades, designadamente no segmento de estudos, que em muitos aspetos, em termos de competência e de qualidade, rivalizam ou até superam as das universidades. Tem quadros que são dos mais bem pagos do país. Ganha-se muito dinheiro no Banco de Portugal, não é só o governador que ganha muito dinheiro. De uma forma geral, os quadros são bem pagos.

É em consonância com o BCE, não é com valores de referência de euros.

Não tenho a certeza se é tudo determinado pelo BCE, mas uma parte é em consonância com o BCE. Ora, nós sabemos, ordenados europeus em Portugal são grandes ordenados.

São grandes ordenados.

Eu creio, na altura até se discutiu, já não me recordo e não fui verificar, que o governador do Banco de Portugal ganhava mais que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Porque os ordenados nos Estados Unidos não são assim tão elevados para estes cargos. Feita essa questão, o Banco de Portugal tem os seus estudos, tem os seus boletins, tem as suas previsões económicas, tudo isso é importante, mas temos de ter as garantias de que isso não é feito com base numa agenda política. E nunca tivemos a certeza com Mário Centeno disso. E nunca tivemos a certeza porque ele vinha do governo anterior diretamente, porque houve uma altura em que ele podia ter sido primeiro-ministro. Nós não sabemos a história toda, mas o que esteve em cima da mesa foi porque António Costa se demitiu. António Costa demitiu-se, não queria eleições, porque o PS provavelmente ia perder como perdeu, e tentou que ficasse um primeiro-ministro do Partido Socialista, indicou aparentemente ao presidente da República o nome de Mário Centeno, terá falado com Mário Centeno que não se pôs de fora. E um dos sinais disso mesmo é uma entrevista que ele deu ao Financial Times, que depois teve que até um bocado atabalhoadamente vir corrigir. Não desmentiu, mas corrigiu o sentido, digamos assim, a interpretação que estava a ser dada à entrevista, o que é sintomático. E finalmente, durante meses alimentou ou não cortou cerce a especulação de que poderia vir a ser candidato a Presidente da República, coisa que eu devo te dizer que não pus completamente fora ainda.

Não, ainda não?

Ainda não. Ele já disse que não seria, que não estava no seu horizonte, mas com as sondagens de hoje e o caminho tão aberto...

Pode alegar que as circunstâncias mudaram se não for reconduzido.

Exatamente. Pode alegar isso mesmo e portanto não sei. Há uma coisa que não tem sido muito evidente, mas ele inaugurou também algumas práticas que nós até poderíamos considerar louváveis, mas que neste quadro de alguém que está com um pé de um lado e um pé no outro, são no mínimo discutíveis, que foi começar a ir às escolas secundárias fazer palestras, tirar selfies. E aparentemente é bom fazer isso.

Ele é bom palestrante, é muito empático, é didático. Eu não sei como é que ele funcionará num discurso em que seja confrontado com opiniões diferentes. Isso é que é outra coisa.

E desse ponto de vista, se calhar enganou-se na carreira, porque se tivesse ido para a universidade, era professor catedrático.

Em monólogo é muito bom. Não sei como é que poderá ser, porque não é uma pessoa que esteja habituada a ser confrontada, nem parece que goste de ser confrontada. Agora já assisti a duas palestras dele e posso dizer que é muito eficaz e muito bom.

Sim, isso é verdade. Também não estou a dizer que os textos deles eram maus. Agora a questão é saber o que se faz no lugar onde se está. E ele, desse ponto de vista, liderou também o banco de uma forma que eu diria pragmaticamente autocrática. O Banco Portugal é muito fechado. Sempre foi. Aqui não há novidade. Se nós queremos, por exemplo, pedir uma opinião, pedir uma colaboração a um quadro do Banco de Portugal, não estamos a falar de quadros, não estamos a falar de governadores ou vice-governadores. Estamos a falar daquelas pessoas todas que trabalham naqueles gabinetes de estudo, algumas delas muito competentes, algumas delas que também são professores universitários, mas que não podem

Coisas tão simples quanto literacia financeira. Estou a falar de um caso evidente. Acho que o Manuel estava de férias e tínhamos pensado fazer aqui um "Contra-Corrente" sobre literacia financeira, que é a coisa mais inócua do mundo.

Vai entrar no currículo da cidadania.

Sim, tinha a ver com os miúdos, aquelas coisas. E o Banco de Portugal foi pedida autorização para que houvesse uma colaboração, até porque eles têm um gabinete de estudos disso.

Têm essas coisas todas.

Com o que é que se podia fazer, não se podia fazer.

Aparentemente, só o governador é que podia fazer isso.

Era muito mais, estávamos a pedir ao governador para ir falar.

Sim, claro. Agora, nesta fase final, ele tomou algumas decisões que são, eu diria, no mínimo, controversas. Uma estamos a discutir, se calhar até vamos discutê-la no Parlamento, o CDS pediu isso, que é a decisão sobre a futura sede. É uma história longa a história da futura sede. O Banco de Portugal tem, de facto, várias instalações em Lisboa. Tem umas instalações muito bonitas na Baixa, que são as que eu conheço melhor, mas tem outras instalações também, que eu já lá estive, no Almirante Reis, mas que é um edifício já um pouquinho antiquado. E há 30 anos que anda a pensar em mudar de sítio e em Portugal, sempre que a gente quer construir uma coisa um pouquinho maior, levantam-se 300 mil problemas e são histórias que não acabam. Depois as pessoas surpreendem-se por não se construírem casas, por não se fazerem certo tipo de coisas. Quer dizer, para abrir uma garagem é preciso um estudo de impacto ambiental, já não falo dos estudos arqueológicos e aquilo e aquiloutro. E cada dono daquele pelouro não abre mão de nada. Mas isso é outra discussão, temos tido isso aqui muitas vezes. O que é facto é que aquilo durou muito tempo, já teve várias localizações. Agora a opção tomada, com compromissos, com sinal pago, é os terrenos da Feira Popular. Falámos muito disso aqui ontem, hoje vamos ter aqui o Luís Rosa também a explicar um pouco melhor essa história, mas implica riscos grandes, porque não está garantido que possa ser feito naquela forma, naqueles termos, com as condições de segurança indispensáveis. E ao mesmo tempo que há estes receios, houve o habitual espetáculo Mário Centeno, que fez o compromisso e depois foi ao princípio de obra, ao remendo de obra, deitar umas colherzinhas de cimento para dentro de um buraco, lançou a primeira pedra, levou o Conselho de Governadores com ele e no fim deixou lá uma placa a dizer que já não é inaugurou, é: "Pus até aqui uma pá de cimento." Não é bem assim que diz, mas é de facto o que aconteceu. Foi com uma equipa de vídeo, foi com fotógrafo. Eu sou o centro do mundo, o meu umbigo é mesmo o centro do mundo. Ao mesmo tempo que isto sucede, notícia também de ontem, fez algumas nomeações dentro do Banco de Portugal, no mínimo controversas. Uma delas, porventura a mais controversa, é a escolha de Álvaro Novo para diretor do gabinete do governador. E interrogar-se-á: o diretor do gabinete do governador, que é alguém que vai trabalhar diretamente com o governador, é nomeado por um governador que está de saída ou que toda a gente julga que está de saída?

Será que Centeno sabe alguma coisa que nós não sabemos?

Será que ele sabe alguma coisa que nós não sabemos? É no mínimo estranho aquela explicação de deixar o terreno minado, que não me surpreenderia conhecendo a personalidade, ou ter feito um jeito a uma pessoa que é das suas relações pessoais, que já colaborou com ele designadamente em livros, que esteve com ele, penso que até quando foi para o governo, também lá esteve num posto qualquer, e que com esta nomeação está mais uns tempos como diretor e com isso ganha direito a uma reforma um pouco mais elevada, porque o mecanismo das reformas no Banco de Portugal é também particularmente generoso. Nós temos memória disso porque já houve casos que até tiveram repercussões políticas no passado. E não nos esqueçamos que eu creio que quando Cavaco Silva teve que optar pelas várias reformas que tinha, optou pela do Banco de Portugal, o que diz um pouco tudo sobre aquilo que estava em causa. Mas não ficou por aqui. Aqui há uns tempos ele tinha nomeado um seu antigo secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, que eu devo dizer, é uma pessoa muito competente, para um lugar criado especialmente para ele, diretor de um departamento do Banco de Portugal, que foi criado para o Ricardo Mourinho Félix, um departamento de Relações Internacionais e Cooperação, não sei bem o que é que estará a fazer. E agora, como se isso não chegasse, nomeou para vice-diretora do departamento de Estatística a mulher de Ricardo Mourinho Félix. Mas não nomeou para tomar posse agora, nomeou para tomar posse em outubro, supostamente numa altura em que ele já não estará lá. Isto não é uma forma, no mínimo leal, de passar a pasta ao seu possível sucessor, a não ser, como tu dizes, que ele saiba coisas que nós não sabemos e que achamos pouco prováveis. Portanto, isto e muitas das coisas que ele fez quando esteve também na política, levam-me a dizer que não é o governador que nós precisamos naquele lugar. Nós precisamos, de facto, de uma pessoa que não esteja permanentemente envolta em polémicas. E já agora, eu volto ao princípio de tudo, porque a carreira política de Mário Centeno começou por ele ter ficado zangado, foi o que tu explicaste, por ele não ter sido nomeado por Carlos Costa, o anterior governador, para diretor do Gabinete de Estudos.

A responsabilidade é de Rui Vilar, não foi de Carlos Costa.

Exatamente. A responsabilidade foi de Rui Vilar, porque Rui Vilar é que era o presidente do júri, que indicou que a nomeação de Mário Centeno não era a escolha ideal ou podia não ser a escolha ideal, não pela competência técnica, que é indiscutível, mas por qualidade de relações humanas.

À falta delas.

À falta delas, exatamente. E eu acho que estes anos têm provado que Rui Vilar foi presciente nessa avaliação. De facto, porventura, a qualidade das relações humanas de Mário Centeno não é o seu forte. Gere tudo demasiado à volta dele e por isso eu creio que não é bom que ele continue. E eu espero que nós, daqui a dois dias, portanto temos quinta-feira, o governo cumpra aquilo que prometeu e nos diga quem é o seu sucessor e que não cumpra aquilo que deixou subentendido Montenegro este fim de semana, que é Centeno a suceder a Centeno. Creio que isso só sucederá se as várias pessoas que foram convidadas, ou pelo menos foram abordadas, não tenham podido vir, sendo que este reino também foi minado, e foi minado por Mário Centeno, porque Mário Centeno criou regras que basicamente restringem o leque de possíveis nomeados a acadêmicos que nem sequer tenham participado em conferências de bancos. Portanto, não basta ser acadêmico, tem que ser um acadêmico que nunca tenha ido a uma conferência de um banco, mesmo sem ganhar dinheiro. Se foi lá, se fez uma palestra, se deu um curso, mesmo sem ganhar dinheiro, está banido, está de fora.

Fecham-se muitas possibilidades.

Fecham-se imensas possibilidades. Ou então ex-governantes. Não há muitos ex-governantes entre os de ontem, não consegui ver todos, mas vi alguns dos governadores dos bancos centrais na Europa, aquele lá em Espanha, como é inevitável, o governo Pedro Sánchez, é um ex-governante, que até vem da Seguridade Social, nem sequer vem das finanças. Em França é alguém que passou pelo BNP Paribas e que isso não o impediu de ser o governador do Banco de França. Não há uma regra europeia que diga isso. Eu acho que é de bom tom que não se passe, quer dizer, creio haver pelo menos um período de nojo entre sair da administração de um banco e ir para governador ou vice-governador do Banco de Portugal, porque é supervisor e supervisionado. Portanto, aqui tem que haver separação. Mas a forma como a lei foi feita, em condições típicas da geringonça, complicações de toda a gente a querer ser mais papista que o Papa e aparentemente com o Partido Socialista, já com Mário Centeno de fora, acabar por impor uma solução feita à medida de Mário Centeno.

Vamos falar melhor e andar aqui em torno de Mário Centeno. Já temos em linha o economista António Nogueira Leite. Bom dia, António, e bem-vindo a este "Contraponto".

Bom dia.

Por aquilo que sabemos e que calculo que seja mais ou menos também aquilo que o António sabe, haverá alguma possibilidade de Mário Centeno poder ser reconduzido no cargo de governador?

Em tese, sim.

Em tese, sim.

Exatamente, em boa parte, por aquilo que o José Manuel estava a acabar de escrever, é que a lei de 2020 é uma lei tão restritiva, exceto para quem tenha exercido cargos políticos imediatamente nos três anos antes, que torna muito difícil que se possa ter alternativas que sejam minimamente capazes. Quer dizer, eu posso sempre ir buscar um professor especializado em recursos humanos que nunca esteve em conferências de bancos, nunca fez nenhum trabalho para um banco, e se calhar encontrá-lo e ele ser capaz, mas não será a pessoa indicada porque não tem o conhecimento. Repare, lendo a lei, não estou certo, mas acho que é possível fazer um escárnio na imprensa se alguém for um português que esteja algures numa universidade dos Estados Unidos e tenha feito uma consultoria ou dado uma opinião, mesmo que não paga, para um banco no Sistema Europeu dos Bancos Centrais. Essa pessoa já não pode ser governador, mas se for ministro das Finanças hoje, pode ser governador amanhã. Portanto, isto é absolutamente absurdo, e também é absurdo como passou com tanta facilidade, porque não houve assim muitas críticas. Houve meia dúzia de pessoas, algumas estão aí no Observador como comentadores, o Luís Contrinia e mais dois ou três, que referiram que era grave esta ideia com o Banco Central independente, uma pessoa ir diretamente de governo para o Banco Central. No caso Centeno era pior Porque ele, como governador, iria supervisionar o trabalho do fundo de resolução que estava a atuar de acordo com contratos feitos com partes terceiras por Centeno enquanto Ministro das Finanças. No caso dele, os conflitos eram particularmente mais evidentes e absolutamente materiais. Mas isso foi considerado como: "Não tem problema". Uma pessoa ter feito uma consulta à Caixa Geral de Depósitos ou dado uma palestra e cobrado há dois anos, já não pode ser governador do Banco de Portugal, mesmo que seja professor da Universidade de Trás-os-Montes.

Sim.

Realmente não é só muito restritivo, como é capcioso a forma como isto foi. Isto dá a ideia que foi feito para evitar uma substituição fácil.

E isso pode ajudar a explicar por que o governo ainda não anunciou o nome.

Isso e talvez da parte do governo não ter começado a fazer o trabalho a tempo. Porque esta ideia de que eu vou fazer tudo em cima da hora pra que não haja fugas, não é compaginável com ir pra um lugar onde há pessoas que não têm vontade de ser governador do Banco de Portugal, porque, na verdade, tem um prestígio fantástico.

Sim.

Mas as suas principais atividades são subsidiárias. Por exemplo, na regulação dos bancos, a maior parte dos bancos portugueses são supervisionados, pelo menos em termos de supervisão prudencial, ou seja, dos capitais, aquilo que nós mais falamos, não na comportamental, pelo Banco Central Europeu. E o Banco de Portugal fornece as pessoas, portanto, é subsidiário do Banco Central Europeu. A política monetária é a política monetária do Banco Central Europeu. Claro que é um conselho de governadores, mas é um entre 20 ou 20 e poucos. Portanto, estamos a falar de muito mais poder mediático e muito mais poder dentro de uma organização muito rica, do que propriamente poder de fazer. Não tem os desafios que tinha há 20 anos e muito menos os desafios que tinha há 30, há 35. Aí, sim, o Banco de Portugal era uma função hiperdesafiante.

Ou seja, nesta altura, o perfil do governador do Banco de Portugal é muito mais de quem tem gosto pela exposição midiática, eventualmente, agora aqui provocação, eventualmente ambições futuras políticas?

Eu, por acaso, acho que não, mas percebo que acabe por acabar nesse resultado. Por quê? Repare, para manter a independência, a independência tem a ver com o passado, mas também tem a ver com aquilo que se vai fazer pro futuro. Portanto, se uma pessoa tem ambições políticas, a probabilidade de usar a instituição, não estou dizendo que tenha sido usada, mas a probabilidade, em tese, de se usar uma instituição para esses fins como trampolim, é maior do que se uma pessoa tiver apenas ambições científicas, ambições técnicas, ambições de política pública, não necessariamente de poder político. Eu acho que o perfil ideal seria de alguém com grande conhecimento técnico, obviamente, que passasse agora estas milhões de restrições que existem para se ser governador, algumas com sentido, outras que são obviamente meros obstáculos à concorrência. E, por outro lado, que tenha um perfil relativamente discreto, até porque é uma organização hiperdisciplinada, onde as pessoas são treinadas ao longo da vida a ser muito discretas e onde, portanto, um perfil muito exuberante também não é bom pra cultura e pro respeito que a pessoa tem que ter dentro da organização.

Sim.

Portanto, é uma situação sui generis. Todos estes acontecimentos estão muito moldados à vontade e à esperteza do professor Mário Centeno, que é, de fato, além de inteligente e muito competente, é uma pessoa habilidosa.

E isso leva-me à questão de quem conhece bem o meio: que balanço é que faz deste mandato Mário Centeno? Porque pode ser, de fato, como diz uma pessoa exposta à atenção midiática, mas ele trouxe alguma credibilidade e até alguma transparência à instituição Banco de Portugal.

O que eu acho é que ele teve um mandato bastante tranquilo naquilo que são as principais funções do Banco de Portugal.

Sim.

É evidente que se compararmos com o mandato anterior, poderíamos dizer que o Banco de Portugal, de alguma forma, através do silêncio, reemergiu um pouco no respeito que todos temos pelo Banco de Portugal. Mas também os problemas estavam ultrapassados na sua essência. É evidente que ainda havia sequelas, mas o grosso dos problemas estava resolvido. O Banco de Portugal, de qualquer das maneiras, aprendeu, porque o Banco de Portugal hoje é uma organização muitíssimo mais preparada numa das suas ações principais, que é a supervisão prudencial, do que era antes da crise de 2011. Portanto, o Banco de Portugal podia não ter aprendido nada, mas aprendeu, reforçou-se, tem pessoas mais jovens. Tem, talvez, um problema que não é bom numa perspectiva de longo prazo, mas que não machuca, seja quem for o líder, que é: talvez devesse ter uma política de recursos humanos que não levasse a tanta rotação dos jovens, porque o Banco de Portugal é um pouco como Portugal vai ser no futuro, é os que têm os direitos e os que não têm. Tipicamente, as pessoas mais velhas têm menos direitos e as pessoas mais novas têm muito menos E, portanto, não tem conseguido manter e fazer escola com pessoas mais novas, muitas delas de enorme qualidade, acabam por ir pra outras organizações no país, fora do país, exatamente porque o Banco de Portugal, também em função da sua natureza, consegue ter dois regimes laborais em convivência. Não aconteceria se fosse uma empresa privada. Mas não é, e bem, tem que ser público, o Banco de Portugal tem que ser público. Já foi privado no século 19, mas hoje em dia, inquestionavelmente, tem que ser público.

Já foi privado no século 19, uma informação que desconhecia. Que herança é que deixa Mário Centeno para o próximo governador, se for outro que não ele?

Eu acho que do ponto de vista do funcionamento da organização, deixa uma boa herança, porque o Banco de Portugal está a funcionar. É evidente que podia funcionar melhor, pode-se sempre funcionar melhor, mas deixou uma imagem externa que, excluindo o excesso de intervenção política, é uma imagem externa recuperada, em que o Banco de Portugal reganhou muito do seu antigo prestígio. Eu acho que é verdade. Que a conjuntura ajudou nesse sentido, não tenho dúvidas. Mas eu acho que o pecado original mantém-se. Mário Centeno não deveria ter sido governador do Banco de Portugal, não porque não seja capaz, não porque não seja competente, não porque não seja uma pessoa com muito boa reputação entre a burocracia europeia, mas porque foi diretamente ministro para governador e não vejo maior atentado à independência do Banco Central do que uma situação dessas, que, por acaso, continua possível.

António Nogueira Leite, muito obrigada pela análise. Um bom dia.

Bom dia, obrigado.

Obrigada. Vamos ao encontro do António Costa, publisher do Eco, que de resto ontem deu conta das tais nomeações recentes de Mário Centeno, que o José Manuel já fez referência. António, já vamos falar sobre isso. Bom dia, também obrigada por estares aqui.

Bom dia.

Já ouvias aqui o António Nogueira Leite falar daquilo que pode ser uma espécie de pecado original de Mário Centeno, esta passagem direta do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Achas que isso acaba por marcar o mandato, inevitavelmente?

Acaba por marcar o mandato e é um fato que Mário Centeno entendeu acentuar ainda mais. Isto é, esse pecado original poderia ter sido corrigido ao longo destes cinco anos, se Mário Centeno tivesse entendido a forma e o objetivo que deveria ter como governador do Banco de Portugal. Mas Mário Centeno, na verdade, levou essa herança, esse legado, para o exercício da função com duas dimensões. Não exatamente porque seja desejável ser independente do governo e ser crítico do governo quando é preciso, ou fazer análises econômicas independentes sobre riscos potenciais ou futuros, mas no exercício da função, nomeadamente, dizia eu, em duas dimensões. Quando passou anos a vangloriar o que o próprio fez como Ministro das Finanças. E eu creio que até era um pouco constrangedor, digamos assim, perceber que um governador do Banco de Portugal passou anos, e são mesmo anos, praticamente cinco anos, ainda no último boletim econômico do Banco de Portugal, sublinhava isso. Ao bom trabalho da redução da dívida pública no período em que Mário Centeno foi governador, com o contexto que sabemos e com as consequências, nomeadamente de investimento do Estado, que também sabemos. Mas isso, de fato, transportou e manteve esta lógica e esse pecado original. E depois, no próprio exercício, porque eu ouvi o António Nogueira Leite com atenção e eu acho que sublinhava um ponto que me parece importante. Obviamente, por comparação com Carlos Costa e o fato de não ter havido nenhuma falência de nenhum banco neste período, faz toda a diferença. Isso não é mérito de Mário Centeno. Obviamente, as regras mudaram.

A supervisão eventualmente também foi mais apertada.

São muito mais apertadas. A supervisão prudencial, como o António Nogueira Leite sublinhava, foram muito mais apertadas. O Banco de Portugal aprendeu nestes últimos 15 a 20 anos, depois das crises, desde o BPN, e, portanto, obviamente que o contexto foi muito favorável. Mário Centeno beneficiou, é preciso reconhecê-lo, de uma certa, eu posso dizer, estrela internacional, porque no contexto do Eurogrupo, no contexto do trabalho que foi fazendo, conseguiu capitalizar a sua reputação internacional, que na verdade acabava por ser até mais relevante ou mais expressiva daquela que gozava cá dentro, por força do exercício da função e desse pecado original. Portanto, eu arrisco dizer, pra mim é absolutamente incompreensível a afirmação, mesmo à luz de um certo cinismo político de Luís Montenegro sobre as condições que Mário Centeno reuniria para manter-se no Banco de Portugal, a expressão é: Centeno reúne todas as condições.

Os requisitos, não era?

Mário Centeno não reúne mesmo todas as condições para ser governador do Banco de Portugal, porque há uma condição de independência que o próprio não reúne. Eu ouvi o José Manuel Fernandes há pouco, no início deste Contracorrente, a sublinhar alguns pontos que eu senti nestas três ou quatro dimensões. Mário Centeno era ministro das Finanças e queria ser diretor-geral do FMI. Tentou ser presidente do Eurogrupo em full time. Vamos lá ver, era absolutamente legítimo que quisesse ser, quando era ministro das Finanças e tivesse expectativas e perspectivas de poder ir pra outros sítios, não é isso que está mal, mas chegava ao Banco de Portugal, chegou, na verdade, ao Banco de Portugal com uma espécie de: "Olha, é o que me sobra. Pronto, é o melhor que eu tenho, não era bem isto que eu queria". E no Banco de Portugal avaliou-se ser candidato à Presidência da República, disponibilizou-se para ser primeiro-ministro. E agora, nesta fase final, o que se percebe? Uma história ainda não totalmente contada, seguramente será contada nos próximos dias, com pressões externas, nomeadamente, e até creio, do próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a expectativa ou com a promessa, a orgulhada promessa, de que Mário Centeno pode vir a ser vice-presidente do BCE em maio ou junho do próximo ano. E que o governo teria muito interesse e muitas condições, porque Mário Centeno poderia estar na calha, e isso é absolutamente impossível de garantir, tendo em conta que os cargos são decididos em Conselho Europeu, nomeadamente para o BCE, e resultam do enquadramento político que exista à data. Não há cá promessas, não é possível ninguém hoje prometer. Tive a oportunidade de recordar o que se passou com Vítor Constâncio quando passou do Banco de Portugal para vice-presidente do BCE. E à data, o próprio dizia, em 2009, que estava longe de estar garantido e, portanto, o próprio dizia: "Estou muito honrado com essa possibilidade, mas isso depende do contexto político." E esse contexto político está longe de estar assegurado. Para Vítor Constâncio, à data, foi possível chegar à vice-presidência. E, portanto, hoje já não é para presidente da República, já não é para primeiro-ministro, já não é para diretor-geral do FMI, agora é para manter-se no Banco de Portugal para ser vice-presidente do BCE. Há uma marca que deixa, e eu acho que isto é importante. Eu acho que deixa, ao contrário da imagem que passa, uma instituição, do ponto de vista da gestão interna, pelo menos, muito abalada pela forma autocentrada como foi gerindo e uma espécie de: "É o governador e o resto. É o governador e o Banco Central." E isso emergiu muito na forma como foi gerindo a instituição, nomeadamente nomeações, promoções, despromoções, e isso foi muito marcante. Mas deixa uma talvez mais importante, que é uma herança que o próximo governador vai ter. E antes que me perguntes, eu estou absolutamente convencido, obviamente, que não será Mário Centeno a suceder a Mário.

Obviamente.

É que deixa um prejuízo operacional no Banco de Portugal muito significativo. O Banco de Portugal não teve prejuízo nos últimos dois anos, e este vai ser o terceiro, porque tinha reservas acumuladas do anterior governador, que muitas críticas terá, não é agora o ponto da análise, mas deixa o Banco de Portugal com prejuízos operacionais. É certo resultado do aumento de juros que houve. Para simplificar uma explicação, que é obviamente mais complexa, quando os juros aumentam, a contraparte do ganho dos bancos está também na perda dos bancos centrais. O Banco de Portugal não foi o único a perder dinheiro, também é preciso dizê-lo com clareza. Mas na verdade, deixa prejuízos significativos e uma reserva, uma almofada no Banco de Portugal muito mais curta. E o que é uma ironia: o ministro das Finanças, Mário Centeno, beneficiou muito dos dividendos do Banco de Portugal. O atual ministro das Finanças não beneficia nada dos dividendos de Mário Centeno, porque não há simplesmente dividendos a ter. Esse é um tema que eu acho que é uma herança negativa, enfim, e que provavelmente poderia ter sido gerida de outra forma. Mas também não é caso único, volto a dizer, outros bancos centrais também tiveram prejuízo. Deixa, é verdade, um banco central mais credibilizado do ponto de vista externo, e quando digo externo, digo internacionalmente, e isso é seguramente também mérito de Mário Centeno. Mas deixa não termos problemas reputacionais associados ao que se passou no período de Carlos Costa, nomeadamente com a falência do BES, mas deixa uma instituição afetada politicamente e com uma perceção, provavelmente não do ponto de vista do espaço mais alargado do país em geral, mas do cidadão médio informado, a ideia de que o Banco de Portugal foi um ator ativo, se me permite a expressão, do ponto de vista político, e não é isso que se pretende do Banco de Portugal. Finalmente, para terminar. No contexto da baixa das taxas de juro, que elas estão a reduzir, e das exigências mais de estabilidade financeira dos bancos, o desafio do novo governador, porque como dizia António Guerra Leite, as principais funções do Banco de Portugal estão-

São asseguradas pelo BCE.

Asseguradas por terceiros. BCE, não só BCE, mas o fundo de resolução, o mecanismo de resolução europeu também, na política monetária, obviamente, até na política de supervisão bancária, mas do ponto de vista da estabilidade macroprudencial, este grande palavrão que no fundo é a estabilidade financeira dos bancos, aí o papel do Banco de Portugal foi sempre atento, também no período de Mário Centeno, mas o novo governador terá também um papel e um desafio importante neste contexto.

Alguma pista, António? Temos um minuto, alguma pista para o nome que pode ser escolhido na quinta-feira?

Eu arrisco, sendo sempre desmentido, porque isto é só uma das partes, sem informação, mas eu arrisco que Álvaro Santos Pereira é mesmo o nome mais forte e creio que é um bom nome. Eu creio que não será penalizado por não ser a primeira escolha, porque o exercício da função é que vai ditar o desempenho do próximo governador, precisamente porque a função de supervisão bancária dos principais bancos está no BCE A função política monetária está no BCE. Diria que a estabilidade macroeconômica e a análise econômica e macroprudencial de estabilidade financeira e econômica do país ganham relevo e diria que a experiência, nestes últimos anos como economista-chefe do BCE, dão a Álvaro Santos Pereira as competências necessárias para fazer um bom trabalho e para tirar esta despolitização que afectou o Banco de Portugal nestes anos por força do pecado original de que falávamos há pouco.

Vamos ver se acertou ou não, eu não porque você vai aqui falando.

Já estarei na sexta-feira para responder.

Exatamente.

O meu prognóstico.

Para dizer se acertei ou não. Obrigada, António. Obrigada não só pelo não, mas também aqui pelo balanço que fizeste do mandato de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal. Ora, lá está, os contornos deste negócio para a construção da nova sede do Banco de Portugal foram revelados na investigação do Luís Rosa, o redator principal do Observador, que está conosco neste contra-corrente. Luís, podes explicar-nos genericamente as dúvidas que surgiram com este negócio?

Bem, isto é uma história que eu e o João Paulo Godinho, o nosso colega aqui do Observador, que trabalha comigo, estivemos a investigar desde março, abril. Estamos a falar de centenas de documentos que estivemos a ler. Eu só tenho aqui em cima da mesa do nosso estúdio só uma pequena parte dos documentos. Há uma pasta ainda enorme que tenho ali na redação. São centenas e centenas de documentos que estivemos a ler. O que é que está aqui em causa? Eu acho que a história resume-se, aquela que nós já publicamos, porque nós vamos publicar uma segunda parte ainda daqui a umas horas, vai ser publicada hoje no site do Observador e, obviamente, aqui a rádio do Observador também vai revelar os principais leads dessa segunda parte. Mas nesta primeira parte, o que eu acho que está aqui em causa? Eu acho que está aqui em causa uma grande imprudência e precipitação da administração liderada por Mário Centeno em avançar para a assinatura de um contrato de promessa que vale 191 milhões de euros e que obriga o pagamento de um sinal de 57,5 milhões de euros. Pela informação que eu tenho, o Banco de Portugal já pagou este sinal. E a pergunta é simples: por que razão a administração liderada por Mário Centeno avançou para a assinatura de um contrato que vincula juridicamente o Banco de Portugal? Isto é, como todos os nossos ouvintes percebem, é como nós assinarmos um contrato de promessa para comprarmos uma casa, nós estamos vinculados à concretização desse negócio. Por que avançou para o vínculo jurídico deste negócio sem que estivesse autorizado o projeto para a construção da nova sede? E quando os próprios assessores jurídicos e técnicos do Banco de Portugal, foram contratados pelo Banco de Portugal para o aconselhar, sinalizaram 16 situações de alto risco ou alertas vermelhos que, em boa parte deles, inviabilizam o projeto. Quando a administração de Mário Centeno assina aquele contrato de promessa a 2 de maio de 2025, não havia nada aprovado. Ou seja, o Banco de Portugal interessa-se por um terreno, que é o terreno da Fidelidade, na antiga Feira Popular. Esse terreno tem várias parcelas. Há uma parcela que é a parcela A. Esta parcela A faz parte de um loteamento municipal, que a Câmara Municipal de Lisboa loteou e depois vendeu à Fidelidade. Ora, essa parcela A, no dia 2 de maio de 2025, não tinha autorização para construir nada, do ponto de vista de edificação daquilo que vai ser a nova sede do Banco de Portugal. E por quê? Porque o Banco de Portugal interessou-se por este processo, por este terreno, quando a Fidelidade já tinha o projeto fechado. Ou seja, a Fidelidade já estava a comercializar os terrenos, que são terrenos para escritórios, e tinha um determinado projeto, vamos chamar o projeto atual, e que é efetivamente o projeto atual.

Que é o que conta agora?

Não, é o que neste momento existe, mas não é o que conta, porque ele tem que ser alterado. Ou seja, o projeto atual, que era o projeto que a Fidelidade tinha para comercializar, esse projeto, o Banco de Portugal interessa-se por ele e todos os seus assessores técnicos dizem: "Atenção, este projeto não cumpre com os requisitos de segurança do Banco de Portugal", de forma bastante simples. Então, tem que ser alterado. E tu perguntas: "Luís, e o projeto já foi alterado?" Não, não foi alterado. Ou seja, o Banco de Portugal assina um contrato e no momento em que assina o contrato, o projeto da sua nova sede não só não está viabilizado, como também não está efetivamente alterado. É por isso que este negócio é um grande risco, porque o projeto tem que ser alterado de forma profunda.

Mas esse contrato não prevê a alteração de projeto?

Prevê a alteração do projeto, o contrato promessa de compra e venda, que o Banco de Portugal só nos deu oito páginas, mas depois disso consegui ter acesso a todo o contrato promessa. Esse contrato promessa prevê a alteração do projeto, precisamente. E precisamente por ele ter que ser alterado, há muitos riscos que estão aqui em causa.

Mas Luís, estamos a falar de uma alteração substancial de projeto ou estamos a falar, o que também vem já no artigo que publicaste no Observador, no acabamento de projeto?

Não, espera. São coisas completamente diferentes.

Coisas completamente diferentes. Ou seja, uma coisa é comprares a estrutura...

Não, espera aí, são coisas completamente diferentes. Vamos lá separar os assuntos para não haver confusões.

Quando falas de alteração substancial de projeto, o que é que se quer dizer?

São duas coisas diferentes que eu vou explicar de forma simples. Já aí há a questão do preço depois. O que eu estou a querer dizer é o seguinte: no momento em que o Banco de Portugal assina aquele contrato, no dia 2 de maio, há um determinado projeto, que é o projeto original da Fidelidade. Esse projeto, para ter a sede do Banco de Portugal, tem que ser alterado de forma profunda. O que é que são essas alterações? Os prédios do Banco de Portugal, são dois edifícios, têm que ser totalmente independentes Todas as infraestruturas de apoio que estavam colocadas noutros edifícios, coisas muito complexas que têm que ser todas alteradas.

Ares condicionados.

Um banco não é um simples edifício de escritórios.

Não percebi.

Um banco não é um simples edifício de escritórios.

Exato. Por questões de segurança, por questões de requisito de segurança. Todos os prédios do Banco Portugal têm de ser independentes de qualquer outro. Qual é o problema? É que estão complexos de escritórios. Ou seja, o Banco Portugal está a comprar em propriedade horizontal. Não é dono de todo o prédio, só é dono das suas frações. Isso, por exemplo, coloca logo um problema na questão de independência.

Estamos a falar, por exemplo, de infraestruturas como parque de estacionamento, que tem que ser separado. Estamos a falar, por exemplo, dos ares condicionados que estavam colocados noutro edifício.

Todas as infraestruturas, ares condicionados, da questão da circulação do ar, as questões, por exemplo, do aquecimento, enfim, todas as infraestruturas que tu possas imaginar para um edifício destes.

E eu julgo que tu também falaste de outra coisa ainda, que era: para todos estes edifícios, imagino que no piso térreo estava previsto haver cafés, comércio. Também não pode haver.

Isso é outra questão, e já lá vamos à questão do preço do que é o fit-out e o shell and core, que eu adorei essas expressões que eu não conhecia e adorei descobrir o que é isso. Mas já lá vamos. A questão da área comercial também é simples. Por exemplo, naqueles dois edifícios estão previstos escritórios, serviços. O uso daqueles dois edifícios é serviços, destinar os escritórios, cumpre o requisito, mas depois no resto de chão, no piso zero e no piso menos um, está previsto comércio. Ora, por razões de segurança, uma vez mais, o Banco Portugal não pode ter espaços abertos ao público, isso que é um comércio. São lojas abertas ao público. Então vai ter que se alterar e em todos os relatórios que há ali, por exemplo, é a questão da alteração do uso do terreno, ou seja, alterar o comércio para serviços, que é uma coisa complexa de fazer juridicamente, porque depois há divergências sobre se aquilo faz parte do loteamento ou não, o que obrigaria à aprovação da assembleia municipal. A câmara diz que não, diz que não é preciso, mas precisa de alterar o uso do terreno. Isso precisa de uma aprovação da câmara. Ora, isso também ainda não foi feito. Isso também é um risco que se incorre. Portanto, neste momento, o que o Banco Portugal está a pensar é pôr lá uma loja do Museu do Dinheiro, que vai realmente ter portas abertas ao público, mas o resto da área comercial é para fruição exclusiva dos trabalhadores do Banco de Portugal, tipo um ginásio, um centro de saúde, coisas desse gênero, mas só para os trabalhadores do Banco de Portugal, não está aberto ao público. Isso é mais um problema. Este projeto está cheio de riscos, está cheio de alertas vermelhos e em termos de prudência, esse é o meu ponto essencial, em termos de prudência, um governador que está em final de mandato, a pouco mais de dois meses de acabar o seu mandato, não assina este contrato. Encerra-o assim, o senhor diz: "Sim, senhor, eu acho que aqui deve ser a localização da nova sede." Atenção que em 2019, a administração de Carlos Costa tinha comprado um terreno no Altos de Moinhos para construir a nova sede. O Banco de Portugal já tinha um terreno para a nova sede do Banco de Portugal. Ora se entende, diz assim: "Bem, mas eu não posso construir ali nada porque aquilo tem um problema de condicionamento ambiental." É verdade, mas a CCDR, lá está, é um excelente exemplo para este projeto. A CCDR, a Câmara de Lisboa, quando era Manuel Salgado, o titular da Pasta do Urbanismo, disse: "Não é preciso declaração de avaliação de impacto ambiental para o terreno do Altos de Moinhos." Mas a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo entendeu o contrário e impôs essa declaração de avaliação de impacto ambiental, que teve um aprovamento condicionado em 2021.

Agora, a propósito de quê?

A propósito de várias questões que têm a ver com cheias, por exemplo, e outras matérias ambientais. São cinco condicionantes, não sei explicar agora todas em pormenor, mas são cinco condicionantes que foram-

Posso explicar? O terreno em causa está rodeado de prédios por todos os lados. Está expectante há vários anos.

É o lado da Avenida Lusítas, não é?

É, tem uns caneviais onde têm práticas comerciais mais ou menos ilícitas, o que leva a que volta e meia existam lá incêndios e vá lá a polícia. Eu falo diretamente, porque uma pessoa que me é familiarmente muito próxima tem uma casa com vista direta para esse terreno e, portanto, todos os terrenos estão urbanizados à volta. Portanto, a questão do impacto ambiental.

Eu não consigo explicar os cinco condicionantes. Só posso dizer uma coisa, que neste momento, este ano, em março, isso foi ultrapassado. Ou seja, houve a revisão do ato de loteamento e a CCDR já aprovou tudo. Portanto, aquilo neste momento, esse problema está resolvido. Agora, têm que ser feitos os contratos de urbanização, para se poder construir naquele terreno. Ou seja, é um excelente exemplo de como este prédio, também do Banco de Portugal, incorre em vários riscos. Da questão da declaração à avaliação de impacto ambiental para o parque de estacionamento, a CCDR pode entender que é preciso uma declaração de avaliação de impacto ambiental, por causa do parque de estacionamento ter uma área superior a dois hectares e outras matérias também urbanísticas que podem levar o Ministério Público, no tribunal administrativo, a intervir e prejudicar a obra, se tu quiseres, fazendo aquela par. Além de que a própria Câmara de Lisboa, nas respostas que nos enviou, coloca em cima da mesa a hipótese de não só vai ter que fiscalizar sucessivamente o projeto, isto é uma declaração em own, uma declaração de fonte oficial da Câmara de Lisboa, do gabinete de Carlos Moedas, em que admite a possibilidade de embargar a obra, se for caso disso, caso haja matérias que sejam irregulares.

É lei. Qualquer um de nós pode ter uma obra embargada. Vamos lá ver, o que acontece agora, e por isso é que é preciso ter cuidado. Deixou de haver necessidade de passar aquela via sacra das 300 mil assinaturas dos projetos que iam para 300 mil sítios, desde os bombeiros, de todo lado Mas os técnicos que fazem a obra têm que se responsabilizar que aquilo está tudo de acordo com as normas. Se por acaso vai uma fiscalização e descobrirem que não está de acordo com as normas, pode ser embargado.

Ou seja, é mais arriscado. É um risco também acrescido, é que a Fidelidade, repito, voltando aqui ao princípio da minha resposta, a Fidelidade tem de alterar profundamente o seu projeto original para acolher todos os requisitos de segurança do Banco de Portugal, e a Câmara de Lisboa vai ter que fiscalizar isto. Portanto, neste momento, o que está a acontecer é que a Fidelidade ainda não começou a obra. A obra está atrasada há mais de sete meses. O que é muito interessante é que no contrato de promessa continua a existir o cronograma original, sendo que a obra já está atrasada. Continua-se a dizer que aquilo vai ser concluído até o final de 2027, mas a obra está atrasada há sete meses e o cronograma não foi atualizado. Isso agora é um pormenor, mas a obra pode, de facto, ser embargada. Há aqui um risco bastante significativo. Entre muitas outras coisas, só para terminar, Carla, só para dizer uma última coisa. Eu acho que neste momento já existem razões para existir uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças a este negócio. E acho que aqui temos que recordar que Mário Centeno, ministro das Finanças de António Costa, fez exatamente a mesma coisa, por um processo diferente, à administração de Carlos Costa no Banco de Portugal. Ou seja, Mário Centeno, ministro das Finanças, ordenou uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças às provisões que Carlos Costa tinha determinado. Como o nosso colega Edgar Queitano recordou num trabalho recente que publicamos aqui no Observador, é uma ironia tramada, porque Centeno agora precisou precisamente dessas provisões para pagar, digamos assim, ou cobrir os prejuízos de mais de mil milhões de euros que o Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, deu. É uma ironia do destino.

E estamos aqui a falar de uma ação feita por um governador em fim de mandato. Há outra, Luís, e já lá voltamos, mas Helena, gostava de te ouvir também sobre o balanço que fazes deste mandato e sobre estes casos agora que estão aqui a queimar quase o governador.

Se me perguntares o que eu penso sobre o Mário Centeno, eu acho que é o homem que quer ter o seu nome numa lápide.

Já pôs naquela que se chama.

É pena que aquilo não vai sobreviver à obra, mas lá está.

É tentação. Ou seja, parece-me ser uma pessoa competente tecnicamente. É uma pessoa com um ego desmedido, que não é bom nem é mau, mas é o dele. Um ego desmedido e que claramente se acha, o que também não é bom nem é mau, mas faz parte do seu caráter, se acha talhado para coisas maiores do que aquelas que já fez, sendo que aquilo que fez não é, de modo algum, menor. E portanto, acho que às vezes se deve ter sentido um pouco cansado de ter de explicar coisas a pessoas que não percebiam ou a pessoas que ele achava mais burras do que ele, o que não é difícil, porque ele é obviamente uma pessoa inteligente. Eu acho que talvez Rui Vilar foi a pessoa que sem dúvida o entendeu melhor, quando não aceitou a sua proposta ou a sua candidatura para chefiar o gabinete de estudos do Banco de Portugal. É uma pessoa muito competente, mas é uma pessoa a quem faltam qualidades de liderança. E portanto, o seu percurso é feito um pouco como se ele quisesse mais, ele quer outro tipo de cargos aos quais não tem chegado. E isso, claramente, ele achava-se calhado para ser primeiro-ministro, claramente achava-se calhado para ter chefias do ponto de vista internacional e, de alguma forma, esse seu lado de mau relacionamento humano pode ter comprometido ou estará a comprometer até o que seria uma avaliação positiva, neste caso concreto, do seu desempenho como governador do Banco de Portugal. Claro que temos coisas. Nós vimo-lo a passar de ministro das Finanças para o Banco de Portugal, vimo-lo depois a pressionar António Costa, porque há uma altura em que ele e António Costa estão, ou em que ele está zangado com António Costa, tenta exercer formas de pressão. E depois vimo-lo disponível para ser primeiro-ministro, ou seja, o querer ter o seu nome numa lápide pode comprometer aquilo que é um percurso profissional objetivamente interessante e brilhante. E esta questão aqui, no artigo que foi publicado no Observador, e o Luís Rosa acaba de dizer que será publicada uma segunda parte, esta tentação do nome na lapidezinha, quase que constrange num homem que, pelo seu percurso acadêmico, pelo seu percurso profissional, pela sua vida no mundo, certamente quase que constrange ver o fascínio por ver ali um nomezinho. Porque neste negócio que aqui foi decidido, ou que agora foi revelado nesta investigação do Observador, há detalhes, uns pícaros, mas outros constrangedores, porque nós não estamos a falar do administrador de uma PPP, não estamos a falar do administrador de uma empresa pública ou privada. Privada não, podia fazer um negócio assim, porque se acabava a empresa ou acabava ele à frente da empresa. Portanto, há aqui detalhes que são muito constrangedores, que a pessoa pensa, por exemplo, esta questão, e eu fiz questão de perguntar isto ao Luís, porque isto é mesmo muito importante. Nós não estamos a falar de uma empresa, imaginemos, uma empresa pública

A Metro de Lisboa, a Carris, a TAP resolvem ter os seus edifícios de escritórios. Mas podem ter edifícios de escritórios, porque a sua parte operacional, por assim dizer, claro que há questões de segurança que se colocam, mas um banco é um banco. E portanto, quando se compra em projeto, e um projeto com aquelas características, não é apenas acabar uma estrutura que se pode dizer, portuguesmente falando, que está em tosco. E depois fazem-se os acabamentos, porque cada empresa quer fazer. Não, nós estamos a falar de um edifício que tem que ter características próprias. Este é um dos lados em relação a Mário Centeno, e que é como é que o ego de um homem pode...

Eu posso só dar uma achega nessa? Para os nossos ouvintes visualizarem, este empreendimento que está na net, basta pôr entrecampos.pt e consegue-se ver o projeto todo, é um projeto de um estado público.

Mas é só no projeto, porque no sítio está aquele buraco.

Sim, exato. É um projeto gigantesco. A sede do Banco de Portugal vai ser no mesmo espaço que um centro comercial, com 75 lojas, vai ter blocos de apartamentos e vai ter blocos de escritórios.

Jacarandás.

Diz?

Jacarandás nas traseiras.

Jacarandás.

Exatamente.

Muitos jacarandás.

O que eu quero dizer com isto? Vou dar outro exemplo para os nossos ouvintes perceberem melhor o que eu estou a querer dizer. O Banco de Espanha é um quarteirão. É um edifício próprio, ocupa todo um quarteirão.

Nós vimos todos naquela série.

Desculpa?

Nós vimos naquela série da Casa de Papel.

Exatamente, a Casa de Papel. Já me tinha esquecido da Casa de Papel. O Banco de Inglaterra, a mesma coisa. Os bancos centrais, regra geral, eu não estou a dizer que o Banco de Portugal tem que ter um edifício tipo o Palácio do Marajá, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas a sede do Banco de Portugal, por exemplo, na Rua do Ouro, também é um quarteirão. São edifícios que têm uma dignidade própria, que estão, regra geral, por razões de segurança, insisto novamente, este edifício do Banco Portugal tem que ter um cofre. Aliás, o cofre pode levar a sobrecustos, já agora, está devidamente sinalizado no contrato.

Nós supomos que o ouro de Portugal está em algum sítio.

Eu não acho que o ouro está guardado noutro sítio.

Na antiga igreja. Está numa antiga igreja.

Não, está noutro sítio, acho eu. Mas enfim, não ensino já não domino. Não sei onde é que está o ouro.

É melhor não sabermos.

Mas só para dizer que este edifício do Banco de Portugal é muito duvidoso que tenha a dignidade de uma sede do Banco de Portugal, que está num complexo de escritórios como o de qualquer, quer dizer, é um edifício banal. E eu acho que é surpreendente até por uma pessoa como Mário Centeno. Aqui estou a citar a nossa colega Helena, não estou aqui a afirmar, mas que tem até um ego próprio. Era interessante que se calhar tivesse feito um concurso público internacional para ter uma obra arquitetónica de referência, que acho que podia fazer sentido. Mas neste momento, escolher um local, que é um local que para uma sede do banco central, direi que é um local um bocadinho banal.

Outro pormenor, que não é um pormenor, é um pormaior, que é muito importante e que está muito bem espelhado neste artigo do Luís Rosa aqui no Observador, e quando se procura informação sobre esta itinerância do espaço para a sede do Banco de Portugal. Houve a possibilidade da Praça de Espanha, que depois acabou por ser posta de parte, alegando-se que agora passaria tudo para os tais bancos, nas instâncias europeias já não faria sentido uma construção majestática daquela forma. O terreno, efetivamente, das Laranjeiras seria uma localização mais pequena, mas o que nós vamos ver é depois todo o conjunto de autorizações ambientais, a questão da construção das garagens, ou seja, todos os entraves que têm sido colocados. Muitas daquelas questões, efetivamente, uma pessoa vê ali o inferno burocrático que se criou para a construção, sendo que, de facto, este terreno, que está entre a Avenida Luzia e a Estrada da Luz, está ali há anos, funcionou ali um colégio, o colégio foi demolido, aquilo esteve para ser uma espécie de cidade administrativa, depois não foi, e depois era para o Banco de Portugal que, pelos vistos, também já não irá para ali. E aquilo que a pessoa se interroga é: por que que não se pode construir ali quando do outro lado da rua se construiu tudo? Aliás, funciona a Loja do Cidadão, por exemplo, e outro tipo de equipamentos. Para o cidadão comum, isto não faz qualquer sentido. E depois acabamos em Entre Campos, num negócio que efetivamente é óbvio que será sempre muito caro construir um edifício. Eu acho que aquele edifício do Almirante Reis, quer dizer, é uma coisa chinfrim, que até é uma vergonha.

Mas já lá não está ninguém. As pessoas tiveram que ser retiradas. Ontem, por exemplo, na CNN, um colega nosso, o Felipe Santos Costa, estava a dizer que era por questões sísmicas, não é nada por questões sísmicas. Houve razões de segurança, não tem a ver com o sismo, tem a ver com as próprias razões de segurança do próprio edifício, que já é um edifício muito antigo e tem problemas há muitos anos. Acho que até tem amianto, talvez, não sei como é. As pessoas tiveram que ser deslocalizadas e o Banco de Portugal alugou um prédio precisamente em frente à nova sede da Fidelidade, na Avenida Álvaro Pais, que é próximo dos terrenos da antiga Feira Popular, alugou o edifício da antiga Marconi. E as pessoas já lá estão.

Aquele que faz um S, aquele square.

Sim.

Foi alugado pelo Banco de Portugal, um aluguer bastante caro, mas sim, foi alugado. E as pessoas que estavam no Almirante Reis foram deslocalizadas para ali. E outras pessoas de outros escritórios também já foram deslocalizadas para a Álvaro Pais, para o edifício da Álvaro Pais.

Eu acho que para lá desta questão de Mário Centeno mesmo, temos mais duas questões Uma, que é esta questão desta armadilha legal em torno das construções e depois uma outra terceira questão, que é a opacidade em torno do Banco de Portugal. Um banco não é propriamente... é como os partidos comunistas.

Um edifício com paredes de vidro.

Tem paredes de vidro, não se pode ver tudo o que acontece lá dentro.

Uma boa comparação. O centro do capitalismo com o comunismo.

Sim, mas têm coisas muito parecidas. Mas o que me parece é o seguinte: nós temos dificuldade em entender, por exemplo, penso que foi por 2006, era Constâncio o governador, quando se percebeu, porque houve uma alteração da lei orgânica do Banco de Portugal, o que era o regime de aposentação dos administradores do Banco de Portugal. Quando foi o caso Hélder Rosalino, acabamos a discutir e a perceber, por exemplo, o que era pago aos consultores do Banco de Portugal. Depois percebia-se que era difícil perceber quantas pessoas é que havia com este estatuto de consultoria no Banco de Portugal. O Noguerolait referia aqui a questão da diferença entre os mais velhos, que têm outro tipo de carreiras, e os mais novos. Portanto, sem termos de andar a vasculhar os cantos do Banco de Portugal, eu acho que temos de saber mais sobre algumas opções que são tomadas. Eu acho que em relação àquele assunto que o José Manuel referia aqui no início do programa, e que é o Banco de Portugal tem e produz internamente muitos estudos, muita informação, tem excelentes técnicos e eu acho que haveria um dever de maior participação.

Isso é uma excelente questão.

Dos técnicos do Banco de Portugal.

Tenho umas coisas para dizer sobre isso.

As pessoas não têm de vir tomar posição, mas estão ali pagas por nós, é preciso que se perceba, e muito bem pagas, fazem aqueles estudos, têm currículos notáveis, mas depois não se consegue.

Helena, vou contar uma história. Uma vez pediram para eu moderar um debate numa universidade, penso que na Universidade Nova, e que tinha até professores de duas faculdades diferentes e eu não sabia que um dos participantes também era técnico do Banco de Portugal. Eu gostei da intervenção que ele fez e passados uns tempos quis falar com ele e pedi: "Concede-me uma entrevista?" E ele disse: "Não, eu tenho que pedir autorização." Várias vezes depois voltei a perguntar: "Não tiveste autorização naquela altura, já tens agora?" Nunca consegui. Agora não vou revelar quem era, mas era uma pessoa que além de ser técnico do Banco de Portugal, tinha currículo acadêmico e obra científica publicada.

O António Noguerolait dizia que há uma cultura de muita discrição dos técnicos, mas há um contributo técnico importante.

Há um lado de discrição que se compreende e que se aplaude. Eu não quero, por definição, conhecer para onde eles estão a olhar. Isso, como também já foi dito, o grosso disso está no Banco Central Europeu, no que respeita àquilo que é a supervisão dos bancos. Não é suposto que isso seja na praça pública. Agora, há temas que muitas vezes, por exemplo, sai um boletim. No boletim, muitas vezes são publicados estudos que são indiscutivelmente interessantes. Eu recordo-me de estudos do próprio Mário Centeno, que eram bastante interessantes, um deles, aliás, deu origem a um livro que quando saiu eu até elogiei bastante, "O Trabalho: Uma Visão de Mercado".

"O Trabalho: Uma Visão de Mercado", que ele escreveu com o Álvaro Novo, os dois autores.

Só aparece o nome dele.

Só aparece porque a fundação tem regras de só ter um autor. Ele explica isso na introdução.

Na Fundação Francisco Manuel dos Santos, o livro da fundação.

Da fundação. Isto são contributos para a discussão na sociedade. Eles não têm que vir para cá dar opiniões sobre governos, sobre governação, mas muitas vezes têm trabalhos. Ainda há pouco tempo, se não estou em erro, era uma questão que tinha a ver com o mercado de habitação, que saiu num boletim, que são temas que estão a ser discutidos, às vezes com pouca informação no espaço público, e pelo menos explicar o estudo. Não têm depois de dizer qual é a opinião que têm, aliás, não devem dizer qual é a opinião que têm sobre as soluções, mas sobre a matéria base, podem. Aliás, esse livro é um livro que não tendo opinião, tem, e foi publicado por Mário Centeno numa altura em que ele era técnico do Banco de Portugal. Portanto, as regras eram seguramente menos draconianas do que são hoje.

Sim. Luís, tu falavas aqui muito da opacidade da instituição Banco de Portugal.

Sim, eu acho que há aqui várias questões que são muito importantes. Em primeiro lugar, eu gostava de falar da questão da falta de transparência, desde que eu estou a analisar a nova sede do Banco de Portugal, mas também de algo que a Helena falou agora, que é a questão do que as pessoas dentro do Banco de Portugal deveriam ter dito sobre este projeto e não disseram. Vamos começar pela transparência da comunicação deste projeto. E aqui entra aquilo que parece um nome de um ginásio, que é o Shell and Core e o Fit Out.

Sim, ainda pagava-se quotas para estar nesse fit.

Vamos explicar o que isso é. Há aqui uma questão: o Banco de Portugal, quando comunica em 27 de janeiro deste ano que assinou um memorando de entendimento com fidelidade para comprar

Os dois edifícios e depois a 2 de maio comunica que assinou o contrato de promessa. Muito bem. Comunica exatamente no mesmo dia em que assinou os dois documentos. Muito bem. Mas no dia 2 de maio, quando diz que assina o contrato de promessa, diz que o contrato de promessa implica um investimento de 191,99 milhões de euros. Ora, quem lê aquilo, os jornalistas leram, deram notícias sobre aquilo, disseram: "A nova sede vai custar 191,99." É bastante fácil demonstrar, como eu demonstrei no meu primeiro trabalho, que não. Além da questão dos sobrecustos que qualquer obra tem, além do risco que o Banco de Portugal está a correr com este contrato, além de tudo isso, e primeiro de tudo, não vai custar 191,99 milhões de euros por uma razão: porque o contrato é um contrato em formato shell and core. O que é que isso é? É que o Banco de Portugal comprou apenas e só dois edifícios em tosco, ou seja, é o esqueleto do edifício e pouco mais. Tem o sim, senhor, tem as fachadas, tem as janelas, com certeza que tem, mas depois lá dentro falta tudo. Alguém me disse que o Mário Centeno dizia que só faltava para lá secretárias. Não, não falta nada.

Só se ele for um adepto daquele estilo arquitetónico brutalismo.

Brutalismo?

Quer dizer, mas mesmo assim ainda falta algum.

O shell and core custa, de facto, 191,99 milhões de euros, ou seja, dois edifícios em tosco. Por que o Banco de Portugal não comunicou isso? Não se percebe. O Banco de Portugal tem a posição oficial: comunicamos tudo de forma total e objetiva. Não, não comunicaram tudo de forma total e objetiva. Então o que é que falta? Falta o fit out. O que é o fit out? É o recheio. Não é um ginásio, mas é um recheio. Ou seja, não é o recheio só das secretárias. Não, é as janelas, as portas, o pavimento, os tetos falsos, as cablagens, as casas de banho, os mobiliários, enfim, é uma série de coisas. Estamos a falar de 29 mil metros quadrados de área útil de construção e estamos a falar de mais de 30 mil metros quadrados de área bruta de construção. É muita área de construção, e portanto isso custa muito dinheiro e o intervalo que eu dei nesse primeiro trabalho foi entre cerca de 40 e 87 milhões de euros. Entre que esses 40 e tal milhões de euros é o valor que o próprio Banco de Portugal já tem, dado pelo um consultor imobiliário. Não comunicou isso, parece-me que é claramente uma falta de transparência. Depois há aqui outra questão, que é o que eu chamo a falta de responsabilidade dos restantes administradores do Banco de Portugal, porque isto é muito importante que as pessoas percebam. Eu acompanho o Banco de Portugal desde o tempo de Vítor Constâncio. Eu não sou o típico jornalista de economia que acompanha o Banco de Portugal do ponto de vista macroeconômico, o nosso colega Éder Quetano que faz e de forma excelente. Eu não faço esse tipo de trabalho, mas acompanho o Banco de Portugal desde o tempo de Vítor Constâncio. E confesso que com o fim destes anos todos a acompanhar o Banco de Portugal, eu percebi a cultura daquele banco. Aquela casa tem uma cultura que não é muito saudável e que tem muito a ver com o poder que o governador do Banco de Portugal tem do ponto de vista estatutário. O governador, salvo erro, é quase um órgão, é como se fosse um órgão próprio, tem de facto um grande poder. Ora isso nas mãos de um líder que tem um perfil um pouco cesarista, que é o perfil de Mário Centeno, um perfil muito liderante, muito executivo, com uma grande capacidade de autocentramento, se tu quiseres, isso faz com que seja um pouco perigoso. Logo, é importante que a casa tenha uma cultura de dever fiduciário. O que isso quer dizer? Quer dizer que, neste caso concreto, os restantes administradores do Banco de Portugal deveriam ter dito: "Atenção, calma, vamos lá ver isto melhor. Nós temos aqui estes relatórios todos, se calhar não devemos assinar já o contrato." O que é que aconteceu? Ninguém disse nada. Mário Centeno faz aquela cerimônia secreta do lançamento da primeira pedra, em que leva a equipe toda de comunicação do Banco de Portugal pra ser filmado, pra ser fotografado. Nós no primeiro trabalho mostramos algumas fotografias que Mário Centeno não queria que fossem conhecidas e que só são conhecidas internamente, não são conhecidas externamente. Nós revelamos essas fotografias a primeira vez, o pocimento num buraco, por exemplo, uma coisa extraordinária, mas todos os administradores foram. Todos os administradores estiveram lá. Por quê? Porque todos eles querem ser fotografados na primeira pedra e todos eles têm lá o nome na lápide. Não é na lápide, no descerramento da placa, eu peço desculpa. Da placa de lançamento da primeira pedra. Peço desculpa. Todos eles têm lá o seu nome. E, portanto, houve aqui uma grande falta de cultura de autocrítica. E é importante que o conselho de administração do Banco de Portugal tenha essa cultura. O governador não é um senhor todo-poderoso, também deve ser escrutinado internamente. E isso, infelizmente, não aconteceu e por isso que se houver problema com este contrato, e com esta obra, não é só Mário Centeno que é o responsável, são todos os administradores que lá estão, incluindo o único que foi nomeado por este governo, que se chama Morais Sarmento. Também é responsável por isto, que é uma coisa que ninguém percebe, como é que, por exemplo, um elemento da administração que foi nomeado pelo atual governo nem sequer criticou esta situação. É uma coisa que é incompreensível.

Seja como for, e consequência muito imediata do teu trabalho e daquilo que saiu ontem publicado.

Ainda falta sair mais.

Ainda falta?

Espero.

Não te posso perguntar nada sobre isso.

Não.

Mas já a consequência imediata sobre isto, Centeno irá muito provavelmente ao Parlamento dar explicações.

Sim, o CDS pediu a chamada urgente de Mário Centeno. Acho que Mário Centeno tem mais explicações pra dar e vamos ver também as consequências dos trabalhos que vamos publicar. Agora, há aqui também outra questão que Mário Centeno tem que explicar. Isto aqui já é uma notícia do Eco, do António Costa, que esteve aqui conosco no programa, e essa notícia do Eco também é uma notícia bastante interessante, porque não é só o facto da nomeação de Álvaro Novo. Mário Centeno e Álvaro Novo são uma espécie de Dupont e Dupont. Aliás, este livro que eu tenho aqui do "Trabalho: uma visão de mercado", é um livro dos dois. Mário Centeno diz na sua primeira página, na introdução: "Este ensaio é uma coautoria com Álvaro Novo. Sem o Álvaro, este texto seria necessariamente diferente e mais pobre." É essa a vantagem dos trabalhos conjuntos. Centeno e Álvaro Novo têm dezenas de trabalhos académicos, que eu li muitos deles, alguns deles li, para ver uma questão particular que ainda estou a investigar. Assinaram dezenas de estudos académicos. Não estou a dizer que sejam os melhores amigos, mas certamente um e outros estarão no grupo dos melhores amigos de um e do outro. São muito próximos. E se Mário Centeno se vai embora, eu não acredito que seja reconduzido, sinceramente, não acredito que seja reconduzido, é uma aposta, não é mais do que isso. É uma questão de análise política, mas Álvaro Novo também não devia continuar, mas continua, porque Mário Centeno assim o fez. Mas pior, eu acho que é um caso ainda pior. Isso diz muito também da forma como Centeno olha para o Banco de Portugal e da forma como geriu. Não só o seu ex-secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, o que agrava a politização do Banco de Portugal, ou seja, um ex-secretário de Estado de um governo do Partido Socialista, além do ex-ministro das Finanças do governo do Partido Socialista, que é Mário Centeno, o seu ex-secretário de Estado, o Ricardo Mourinho Félix, entrou para o Banco de Portugal, pelo que me transmitem, sem concurso. Depois, nesta decisão de Álvaro Novo, também há outra questão: é que segundo o Eco, Mário Centeno, e Mário Centeno vai ter que explicar isto muito bem no Parlamento. Mário Centeno despediu o diretor adjunto do departamento de estatística, Luís Telos Dias, e promoveu Rita Poiares para as mesmas funções. Quem é Rita Poiares? É a mulher de Ricardo Mourinho Félix. Não há aqui conflito de interesses? Onde é que está a auditoria do Banco de Portugal? Onde é que está o departamento de compliance do Banco de Portugal? Quando o governador Mário Centeno está a poucos dias de sair do mandato, não há ninguém no Banco de Portugal que dê um alerta vermelho, uma red flag, para esta questão? Há aqui um conflito de interesses, me parece óbvio. Onde é que está esse serviço do Banco de Portugal? Parece-me a mim que o Banco de Portugal tem aqui graves problemas em termos da sua organização e da sua própria estrutura e de capacidade de escrutínio das decisões do próprio banco, que tem obrigações legais muito importantes. E é uma das principais instituições da República Portuguesa. Acho que há muitas coisas para que realmente Mário Centeno explique, muitas explicações tem que dar nessa audição urgente no Parlamento.

E portanto, isto significa que falta escrutínio, mas é um escrutínio interno e também externo, quem observa, quem olha para o trabalho do Banco de Portugal.

Teoricamente, o Banco Central Europeu, por exemplo, e a opinião pública deveríamos, porventura, ter mais cuidado com estes pontos. Tu deste agora no noticiário sobre uma proposta da Iniciativa Liberal, da escolha do governador ser feita por concurso público, com determinadas regras. Eu fui entretanto comparar com aquelas que estão em vigor para o Banco de Inglaterra, o Bank of England, que já teve um governador canadiano.

Por concurso público.

Por concurso público. Teve um governador canadiano por concurso público. Por acaso, esse governador canadiano agora é o primeiro-ministro do Canadá. Mas é depois. E é no Canadá. O que mostra uma maneira de funcionar que é diferente. Evidente que isto também deriva muitas vezes de culturas públicas e políticas diferentes. Nós só gostamos de olhar para as casas quando elas estão a arder. Olhamos para o Banco de Portugal quando houve problemas, mas isto está longe de ser os primeiros problemas. No passado houve casos de demissões de governadores e vice-governadores por choques com ministros das Finanças. Por exemplo, Miguel Beleza com Braga Macedo. Eram os dois do mesmo partido e tinham participado no mesmo governo, mas personalidades, maneiras de estar. E houve outros casos. Mas isto muito poucas vezes foi discutido e escrutinado como deve ser, até porque, como disse, são questões às vezes muito técnicas e há alguma dificuldade de penetrar nelas. Nós conhecemos pouco além do governador. Se me perguntarem quem são os outros vice-governadores, somos capazes de nos lembrar do Morais Sarmento.

É um administrador. Há o Máximo dos Santos, que é vice-governador e era uma das pessoas que podia ter sucedido a Carlos Costa, por exemplo.

Não são figuras públicas muito conhecidas, mas já houve outras muito controversas. Eu lembro que, por exemplo, uma das alturas mais controversas, e que muitas vezes passa por entre os pingos da chuva, foi uma famosa reunião que houve num fim de semana, na sede do Banco de Portugal, por causa do Banco do Milênio. Diz-se que convocada por alguém que nem se percebe a propósito de que a tinha convocado, e que ele na altura era presidente da EDP, que foi o Mexia, para concluir aquilo de que resultou o golpe com a passagem dos administradores da Caixa, o Santos Teixeira e o Armando Vara, para a administração do BCP. Mas com cumplicidade, patrocínio, iniciativa de Vítor Constâncio. Isto não é seguramente a forma mais Transparente e mais lisa de fazer esses processos. E a maneira como concluiu também não foi a melhor de todas, convenhamos.

Eu queria só fazer um esclarecimento. Sim, a Igreja de São Julião, na Baixa de Lisboa, onde está o Museu do Dinheiro.

Estás a revelar?

Não! Está no Carregado.

Já me tinham dito, mas eu estava aqui a querer...

O Elder Mussolini, que lembramos daquela polêmica, até teve uma política de visitas muito organizadas pra se ver onde é que de fato está o dinheiro. Está carregado de louros. E o Forte de São Julião e a Igreja de São Julião, disparate, a Igreja de São Julião, também já foi forte, agora está lá o Museu do Dinheiro.

Fica no Quarteirão e é um museu que vale a pena visitar.

Sim.

Sim, dizem que sim.

Um museu que não foi aberto por Mário Centeno, já agora, foi por Carlos Costa. Acho que é ele. Se a minha memória não me falha. Aberto não sei, mas pelo menos foi todo planeado e executado.

E que é muito interessante. Agora, em relação a esta questão, eu não excluiria. Ou seja, nós temos de pensar: Mário Centeno já quis ser várias coisas e viu todas elas caírem pelo caminho.

Foi presidente do Eurogrupo.

Sim.

Mas presidente do Eurogrupo é um cargo quase rotativo. Quer dizer, há muita gente que é presidente do Eurogrupo. É diferente ser presidente ou vice-presidente do Banco Central Europeu, é diferente ir pro FMI. Todas essas coisas são muito diferentes.

Agora, eu não excluiria, de modo algum, uma candidatura presidencial de Mário Centeno.

Também?

Também não.

Não, também porque o José Manuel já disse aqui que não ficaria espantado.

Ele quer objetivamente mais do que aquilo que foi e, portanto, não excluiria, até porque uma coisa é terminar o seu mandato e dizer que Luís Montenegro não reconduziu. Outra coisa é quando termos estas notícias aqui no final, e eu acho que Mário Centeno vai querer mais alguma coisa. Portanto, eu não excluiria, de modo algum, a possibilidade de haver uma candidatura presidencial de Mário Centeno.

E só se ele vir fechadas todas as outras portas, que apesar de tudo está internacional.

Como a tal vice-presidência do BCE.

Sim, há uma coisa aqui também, vamos lá ver. Temos estado a dizer isto tudo, pode haver aqui um lado pessoal também, humano, que o leva eventualmente a andar à procura de um lugar internacional. A mulher dele faleceu recentemente, portanto é um viúvo. E às vezes essas coisas também ajudam a procurar uma vida diferente, digamos assim, um espaço de vida diferente.

Sim, e uma ocupação que o obriga a mergulhar mesmo noutro lado.

Extremamente não ir já pra reforma. Ficar a ver televisão em frente da casa, como se dizia que o atual secretário-geral do governo estava, e que a mulher disse: "Epa, vai-te embora, que eu já estou farta de te ver aqui de pantufas."

E depois será curioso ver, caso seja ele o escolhido, o regresso de Álvaro Santos Pereira. Eu estive ontem a folhear um livro que Álvaro Santos Pereira escreveu sobre os diferentes bloqueios existentes em Portugal, nomeadamente os bloqueios dos lobbies, das corporações. É claro que um governador do Banco de Portugal não é um ministro, nem um primeiro-ministro, mas temos um governador do Banco de Portugal que eu acho que, tendo sido de alguma forma o injustiçado daquela reforma de governo feita por Passos Coelho, por pressão do CDS, e Álvaro Santos Pereira saiu porque Pires de Lima tinha de entrar, acho que será interessante ver o regresso, vocês referiram aqui o termo quase de César de Mário Centeno, ver regressar alguém que se apresentou aos portugueses como Álvaro.

Tem um ponto comum, pelo menos com Mário Centeno, é que também gosta de futebol.

Mário Centeno tem o nome dele inscrito na frente do Estádio da Luz como uma das pessoas que contribuiu para a construção do novo estádio.

Sim, e muitas vezes estava no camarote presidencial, coisa que eu nunca acho conciliável. Mas, em contrapartida, o Álvaro Santos Pereira, encontrei uma vez no aeroporto com os dois filhos, e falámos para onde é que ele ia. Ele estava na OCD em Paris, ia com os filhos ver a final do Europeu, e eu disse: "Coitados dos filhos, que a gente vai perder". Depois ganhámos, como se sabe. Mas eu estava muito pessimista e nem sequer vi o jogo. Fui pro outro lado do Atlântico.

O António Nogueira Pinto dizia que este cargo de governador tem, de fato, algum prestígio, mas é um lugar cada vez menos executivo. Isso pode fazer com que este regresso de Álvaro Santos Pereira a Portugal seja também uma visão de segunda linha, uma solução de segunda escolha.

Olha, como disse a Manuela Ferreira Leite, uma vez quando lhe fizeram essa pergunta, porque ela tinha sido a segunda ou a terceira escolha, e ela respondeu: "Nunca me preocupei com isso. Sou a segunda ou a terceira escolha, fui a escolha". E eu acho que essa ideia, que é uma ideia muito portuguesa, de se ser a segunda ou a terceira escolha, ou a quarta escolha, acho que é próprio de um país pequeno, porque, em geral, nunca ninguém é a primeira escolha. E, portanto, não me parece que seja por aí que só as pessoas que nunca foram escolhidas, nem nunca se puseram em posição de ser escolhidas, é que se preocupam com ser a segunda ou a terceira escolha e não serem a primeira.

Eu conheço alguns casos de designamento de ministros que não foram a primeira escolha Mas ainda bem que a primeira escolha disse que não.

Seria interessante, Luís, para terminar, Álvaro Santos Pereira como governador.

Eu acho que seria uma excelente escolha. Eu conheço bem Álvaro Santos Pereira, tenho interagido com ele muitas vezes nos últimos anos, já o entrevistei várias vezes. Parece-me uma pessoa com um perfil, em primeiro lugar, muito independente, que é muito importante. Até mesmo como ministro da Economia demonstrou essa independência. Recordo-me perfeitamente que ele era alvo de muitas críticas de Paulo Portas e de Miguel Relvas. Acho que ser criticado por Paulo Portas e Miguel Relvas no contexto do exercício de um mandato, acho que é um grande elogio. Portanto, duvido muito que Paulo Portas o vá elogiar a escolha dele se ele for escolhido e se aceitar o convite para o governador do Banco de Portugal, mas acho que isso é uma boa fundamentação de como ele realmente é uma pessoa independente, é um economista prestigiado, é neste momento economista-chefe da OCDE, tem feito um percurso na OCDE meritório, não tem nada a ver com nenhuma nomeação política, ele concorreu a aqueles cargos e foi subindo a escadinha, se tu quiseres, com a meritocracia que caracteriza essas instituições internacionais. Tem uma carreira enquanto académico feita lá fora, nomeadamente no Canadá. Olha de onde veio o governador do Banco de Inglaterra.

Sim, é do outro lado do Canadá.

Morava em Vancouver, por exemplo. Ele falou muito bem de Vancouver. Eu por acaso tenho cruzado ir a Vancouver, mas ainda não fui.

Um bocado longe.

É muito longe. Acho que será uma excelente escolha, se for assim. Eu concordo inteiramente com a Helena, se era a terceira ou quarta escolha é irrelevante, o que interessa é a forma como ele vai exercer o cargo se ele aceitar o convite. Acho que uma das primeiras coisas que tem de fazer, e acho que deve ser a prioridade de Álvaro Santos Pereira, é ver o que o Mário Centeno fez no Banco de Portugal. Olhar para a história da nova sede do Banco de Portugal, olhar para a política de recursos humanos que existe, porque há mais casos. Não há só esses que nós estamos a contar. Há mais casos, eu conheço mais casos, que são realmente gritantes. Portanto, Álvaro Santos Pereira, se aceitar o convite, será um excelente governador do Banco de Portugal, mas tem que começar por pôr ordem na casa.

Só uma pequena nota. O último estudo publicado pelo Banco de Portugal e que teve uns pequenos lives de referência, e eu falei dele uma vez num Contracorrente, era sobre a transmissão da pobreza na sociedade portuguesa e os problemas intergeracionais. Portanto, como é difícil sair da pobreza. Se isto não é importante, não sei o que é que é importante.

Ora bem, o nome do próximo governador, vamos ficar a saber na quinta-feira. O trabalho do Luís Rosa é daqui a algumas horas.

É daqui a algumas horas. Se o Miguel Pinheiro concordar, obviamente.

Está bem. E amanhã volta o Contracorrente com a Helena Matos, regressada de férias, e com o José Manuel Fernandes. Até amanhã.