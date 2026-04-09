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Bom dia.

Todos reivindicam vitória. Haverá mesmo vencedores?

Neste momento, eu acho que não.

Ninguém.

Lá mais para diante veremos. Vai depender um bocadinho de perceber, entre outras coisas, exactamente quais são estes 10 pontos que estão em cima da mesa para negociar, porque nem sobre isso há acordo neste momento. Aquilo que o Irão diz que está, não é aquilo que os Estados Unidos dizem que está. Porventura, também não o Paquistão. Os protagonistas também são um pouco elusivos. Nós percebemos quem é que manda. Por exemplo, no Irão, neste momento, é difícil perceber quem é que está a mandar e quem é que pode ficar por cima no final deste processo. Temos falado muito no nevoeiro da guerra, fog of war, e os estragos feitos por estes dias de operações no Irão também não são todos completamente claros, porque há aspectos que faltam perceber melhor. Por exemplo, voltou a haver bombardeamentos nas áreas de desenvolvimento nuclear. Não sei até que ponto é que isso resultou. Nós sabemos que, no que diz respeito à capacidade de mísseis, ela foi muito degradada, mas até onde também não percebemos. Há também que perceber exatamente como é que fica Israel. Israel corre o risco de voltar a ficar com uma guerra inacabada, digamos assim, como aconteceu muitas vezes, mas porventura é o seu destino, naquela região e com aquelas características, nunca conseguirá levar guerras até ao fim. E também nunca conseguirá derrotar de vez aqueles que querem destruir o Estado de Israel. Portanto, é uma situação que a pouco e pouco tem evoluído e digamos que do 7 de outubro para cá, a posição relativa de Israel é bastante melhor, mas não quer dizer que esteja tranquilo. E depois há Donald Trump e aquilo que ele realmente queria. Nós temos aqui uma dificuldade, é que ele verdadeiramente nunca disse o que é que queria com clareza nesta operação militar, nesta guerra. Uns dias falava da mudança de regime, outros dias falava de destruição da capacidade nuclear, noutros dias falava dos mísseis. Falou um pouco de tudo e um pouco de nada. E agora vamos ver o que se vai passar em Islamabad. E a grande dúvida é se em 15 dias se chegará a algum lugar. As últimas negociações que terminaram no acordo, que foi o acordo ainda no tempo de Obama, levaram dois anos e partiram, porventura, de um lugar menos afastado do que aquele que é o de hoje. Há isto tudo e há outra coisa que também ainda é cedo para perceber exatamente como é que ficamos, que é aquilo que estalou, estilhaçou, apenas abalou nas relações internacionais com não apenas esta guerra, mas também com a linguagem utilizada, porque a linguagem utilizada não é inócua, não é algo que possamos facilmente passar uma esponja por cima. E esta semana a linguagem utilizada por Donald Trump ultrapassou aquilo que são os limites. E mesmo a teoria do mad man, do homem maluco, daquele que eleva a ameaça até ao disparate absoluto, porque o adversário nunca sabe se ele vai cumprir uma parte do que ameaça, que é uma teoria que vem do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon, do Nixon. Até que ponto é que isso teve efeito neste processo, não teve efeito, foi contraproducente. Há muitos temas para debater. Eu acho que neste momento nós não devemos chegar a conclusões fechadas, porque as peças no tabuleiro ainda se estão a mexer e estão a mexer muito depressa. Vimos ontem indefinições, e ainda hoje, indefinições sobre exatamente o que é que se está a passar no Estreito de Ormuz. Temos indefinições sobre o que se possa passar no Líbano. Talvez hoje haja uma notícia da manhã que voa. Parece que os dirigentes iranianos já marcaram os aviões para Islamabad. Vamos ver quem é que aparece em Islamabad também, não é um detalhe. Vamos olhar para quem são neste momento os homens fortes do Irão. Vamos procurar passar tudo isto em revista, a ver se ficamos um bocadinho mais esclarecidos, mas responder de clara quem ganhou e quem perdeu. Para já-

Ainda não dá

...perdeu muita gente com aquilo que se está a passar e estamos a perder um pouco nós todos com o que pagamos nas bombas de gasolina. Mas para além disso, acho que ainda é cedo para chegarmos a conclusões.

Tantas dúvidas ainda. Até já, José Manuel.

Até já.

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