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8:19, altura de sabermos qual o tema do Contracorrente desta manhã. Depois, para participar, só tem de ligar 91 002 41 85 a partir das 8h30 ou então deixar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é sempre o mesmo 91 002 41 85. Carla. Talvez já não nos lembremos todos, mas a polêmica da Spinoviva começou por causa de um tema que afinal não era tema. Essa empresa também tinha como objeto social atividades imobiliárias. Pelo menos há muito tempo que não se fala dele. Por alturas da votação da moção de confiança, o debate era sobre se essa empresa era ou não apenas uma empresa de fachada, não mais do que um veículo para Luís Montenegro receber avenças de grupos privados. Nos últimos dias têm sido mais as capas de jornais sobre as obras da Casa de Lisboa. Foi sobre estes dois assuntos que o Observador revelou nos últimos dois dias informações que podem esclarecer muitas das dúvidas. Primeiro, o Luís Rosa e o João Paulo Gudinho analisaram milhares de documentos da Spinoviva, nomeadamente milhares de e-mails, e confirmaram que a empresa prestou mesmo os serviços pelos quais era paga e que os preços cobrados estão na média do mercado. Ontem à noite revelámos também que conseguimos ter acesso ao parecer técnico da vistoria feita pela Câmara de Lisboa às obras da Casa de Montenegro, onde se escreve que tudo estará regular. Será que está tudo esclarecido? Será que se justifica tanta polêmica? É isso que queremos discutir no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Havia, portanto, uma montanha de suspeitas. Agora, recorrendo a uma expressão popular, será que essa montanha afinal pariu um rato ou não?

Nós não sabemos tudo ainda, mas daquilo que fomos sabendo, tudo aquilo que se foi levantando, apesar de ter sido a conta-gotas, apesar de não se perceber muito bem por que é a conta-gotas, apesar de muitas dúvidas políticas sobre a forma como o dossiê foi gerido, a verdade é que o tema dos interesses imobiliários e da especulação imobiliária desapareceu rapidamente. Aliás, com a revelação, que foi dito que eram revelações desnecessárias sobre a vida agrícola do Luís Montenegro, mas que até já tinham sido publicadas em livro, em textos sobre ele, em retratos, em perfis, quando ele foi eleito primeiro-ministro. Ele não chegou a dizer a marca do vinho que produz, por exemplo, e isso já era conhecido. A maior parte dessas coisas foram desaparecendo. Algumas coisas muito antigas, que inclusivamente já foram investigadas e vistas pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Judiciária, voltaram às capas dos jornais, sem aparentes dados novos relevantes. O tema mais importante, o tema que provavelmente seria mais complicado, seria aquele que teria a ver com a omissão de rendimentos, fuga ao fisco, enfim, questões desse gênero, e que estariam relacionados com a atividade da Spinovira ser uma atividade fechada ou ser uma atividade real. E foi sobre isso que se debruçou o texto do Luís Rosa e João Paulo Gudinho. Esse texto conseguiu ter acesso a muitos milhares de documentos, inclusivamente os e-mails trocados ao longo dos anos entre a Spinoviva e as empresas pra quem prestou serviços, tem declarações de funcionários da empresa, tem declarações de especialistas em proteção de dados, tem dados sobre quanto é que o próprio Estado costumou pagar por serviços idênticos e a conclusão é que por esse lado não haverá muita coisa a pegar. Falta esclarecer apenas, ou digamos, no essencial, poderá sempre haver um detalhe ou outro, um contrato, que é um contrato que até tem uma origem anterior à própria existência da Spinovira e que não tem a ver com proteção de dados, que é o relativo à gasolineira de Espinho.

De Braga, gasolineira de Braga.

Braga, tens razão, a gasolineira de Braga. Nós já temos alguns dados sobre que contrato foi esse e por que apareceu ali. Enfim, não temos os documentos todos ainda, não queremos andar a fazer especulação como tem havido demasiada e quando chegar a altura certa, eles estarão cá fora e saber-se-á tudo. Eu espero que daqui até às eleições a Procuradoria também faça o seu trabalho para não haver muitas sombras sobre este caso, porque, na verdade, apesar de tanta notícia até agora e de tanto striptease, porque não tenho memória sobre nenhum político em Portugal, nós sabermos tanta coisa. Nós tivemos primeiros-ministros que compravam e vendiam casas sem que ninguém se ocupasse muito disso. E às vezes tinham aluguer de casas também sem que se percebesse muito bem o valor das rendas pagas e também tinham outras questões sobre as quais não houve o mesmo tipo de escrutínio. Mas seja lá como for, provavelmente nós vivemos em tempos assim. Tempos assim têm custos, seguramente a quem está disponível para este tipo de questões. Até porque por aquilo que foi possível perceber, e desse ponto de vista houve acesso também às declarações das entidades que supervisionam as declarações dos políticos do Luís Montenegro, aí não haverá nada a apontar, assim como nas obras da Casa de Lisboa. Não era de facto preciso licença da Câmara, isso foi atestado já pela própria Câmara. Declaração de interesses. Já fiz obras em casas e sei que o regulamento é esse, portanto não acho estranho que tenha sido isso. Acho normal que tenha sido essa a conclusão da Câmara Municipal de Lisboa. Até se quer que se diga, hoje noticiamos que o termo de responsabilidade do engenheiro não foi dado logo no momento em que a obra se iniciou, mas uns tempos depois. Eu conheço casos em que o termo de responsabilidade é dado no fim, depois de verificar que está tudo feito conforme o projeto. O próprio engenheiro vai acompanhando a obra e depois diz: "Ok, está tudo ok e agora assino o termo de responsabilidade." Não é ilegal, não é estranho sequer. Provavelmente até foi feito naquela altura apenas porque havia pressão mediática. Não faço ideia, porque às vezes é feito mais tarde neste processo, não é obrigatório para a obra se iniciar. Até ao momento temos isto e se calhar começa a haver a perceção entre os portugueses de que isto tudo junto leva a que as pessoas provavelmente digam: "Olha, o Montenegro podia ter dado as explicações mais depressa e podia ter dado mais explicações, mas nós no essencial mantemos a opinião que tínhamos sobre ele, mantemos a opinião que temos sobre ele como primeiro-ministro e aparentemente também mantemos a opinião que temos sobre os partidos e aquilo que queremos votar nas próximas eleições." Há hoje uma sondagem no Expresso que indica nessa direção.

Já vamos falar dela daqui a pouco.

E eu creio que com estes dados, que o convés me sabe melhor, nós vamos ter no nosso Contracorrente quer o Luís Rosa, quer uns especialistas em proteção de dados, quer penalistas para perceber as questões penais. Vamos ter vários contributos diferentes para esmiuçar isto um pouco melhor, para ter a certeza que não havendo apenas o preconceito. Vamos lá ver, o preconceito que existiu, e vamos ser claros, o preconceito que existiu e que foi reproduzido pelo líder da oposição era que a empresa era uma empresa de fachada instituída para haver uma espécie de avenças sem serviços prestadas por Luís Montenegro e que isso sim era um crime. Não era apenas uma falha ética, era um crime. E a partir do momento em que isso está demonstrado que não era assim, na minha perspetiva, as coisas mudam. Mas isto foi dito na televisão por Pedro Nuno Santos, por exemplo. Vamos falar disso tudo, esmiuçar isso tudo depois das 10h.

Até já. Queremos ouvir a sua opinião, 910 002 41 85, mas recordo também nos pode enviar a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então deixar os seus comentários no Facebook ou site do Observador.