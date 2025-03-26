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Quase todos os dias há notícias como os atrasos no PRR para a habitação acessível, as novas centrais solares no Alentejo paradas à espera de recursos apresentados pelas associações ambientalistas, a modernização do Aeroporto de Lisboa, que pode não andar por um pedido do Ministério Público, ou as petições públicas para impedir o abate de árvores, como a que está a acontecer agora em Lisboa. Ao mesmo tempo, verificamos que há queixas sobre a paralisação da Administração Pública e este é o ponto de partida para o Contracorrente de hoje. José Manuel, o que se passa num país onde se gasta cada vez mais dinheiro público e há também cada vez mais queixas de paralisia dos serviços públicos? Onde é que isto se está a perder?

Não sei onde é que se está a perder. Não é um problema só nosso, é um problema que está aparentemente a acontecer noutros países e talvez tenha a ver um pouco com várias questões, que depois podemos aprofundar melhor, mas que são dessintonias, particularmente em países. Dessintonias entre aquilo que se exige ao Estado e aquilo que se receia o poder do Estado, ou o que se exige aos governos e depois se limita o poder dos governos. Aquilo a que aparentemente temos assistido, e assistimos muito nas últimas décadas, e não só em Portugal, é que praticamente todos os países, mesmo países às vezes governados por políticas com preocupações mais liberais em termos económicos, há poucas exceções a isto, o gasto público tem crescido. As poucas exceções, por exemplo, são a Suécia, mas por causa de uma reforma no sistema de segurança social. De uma forma genérica, e isso é algo que quando nós olhamos para as percentagens da riqueza nacional que vai para gasto público, quase todos os países têm crescido ao longo das últimas décadas, uns mais depressa, outros mais devagar. Depois da crise das dívidas soberanas, houve alguma acalmação, digamos assim. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, e que há muito argumento, por exemplo, um argumento que ouvimos imenso ao António Costa, que era: cada vez que havia um debate no Parlamento, aqueles debates que primeiro eram mensais ou trimestrais, já nem me recordo, depois passaram outra vez a ser quinzenais com o primeiro-ministro, ele repetia esse argumento: "Mas nós em 2015 gastávamos X com a saúde e agora gastamos mais mil, dois mil, 3 mil, 4 mil milhões." E as pessoas viam que os problemas na área da saúde se iam acumulando, cada vez havendo menor capacidade de resposta, mais listas de espera, mais pessoas sem médico de família. Portanto, onde é que havia esta aparente dessintonia entre mais dinheiro e menos resultados? E isto é algo que nós podemos aplicar a outros países e que tem vindo a ser objeto de alguma reflexão. Uma parte disso tem a ver com dois fenómenos que correm em paralelo. E temos falado de ambos aqui, talvez mesmo mais de um do que de outro. Um é a existência e a exigência de cada vez mais regulamentação. Cada vez tudo está mais condicionado por normas, o que implica que para a simples verificação dessas normas, além da complicação que muitas vezes é cumpri-las, é necessário insistir em burocracias, e a burocracia, por definição, complica tudo. E isto já o Kafka falava do assunto há mais de um século. Não é uma invenção recente.

Não é novo.

Não é novo. É um tema que, por exemplo, foi objeto do famoso relatório Draghi, que tem basicamente dois ângulos de abordagem. Um é temos que tirar regulamentos, outro é temos que arranjar um orçamento europeu maior. As duas coisas são muito difíceis de concretizar, porque a lógica dos regulamentos é uma lógica que hoje está, e cruza com o outro ponto que eu vou dizer a seguir, que é a lógica de que nós queremos que o Estado controle, porque desconfiamos um pouco de toda a gente. Desconfiamos do Estado e desconfiamos também dos privados e de iniciativas, e achamos que tudo o que não for regulamentado, controlado, verificado, está mal. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Não vou dar uma opinião sobre o tema, porque não conheço o suficiente, apesar de ter visto algumas coisas sobre ele, mas deparei-me com algumas coisas que são curiosas, que é o tema do jacarandás da Avenida 5 de Outubro. Em Lisboa.

Exatamente.

Em Lisboa, porque há muitas Avenidas 5 de Outubro por esse país fora. Ponto um: o jacarandá é uma árvore muito característica da cidade de Lisboa, que em maio tem umas flores lilás particularmente vistosas e lindas. Fora desse período, é uma árvore um bocado chata, porque as flores depois caem, ficam as calçadas todas pegajosas. A árvore fora desse período parece uma árvore muito deslavada, mas tem esse momento de glória

E eu lembro-me, por exemplo, que havia pelo menos um lisboeta, ele não é lisboeta, ele é duriense, mas um habitante de Lisboa que todos os anos escrevia um texto sobre jacarandás, que era o António Barreto. Por acaso também não tenho reparado, mas sempre que havia os jacarandás, ele fazia um elogio aos jacarandás.

E as redes sociais também se enchem de roxo.

De roxo. E eu, nas minhas redes sociais, também tenho muitas fotografias de jacarandás. Agora há muitos anos que não ando a pôr fotografias lá, mas se for para trás, encontra lá fotografias de jacarandás. Eu devo dizer que das árvores urbanas, digamos assim, não é a minha preferida. Não interessa para o caso. Há uma que eu gosto mais, por razões muito particulares, mas que também só tem um período em que é muito bonita, que é o outono, que fica com umas cores entre o amarelo e o dourado, lindíssimas, que são as ginkgo. A ginkgo é uma árvore menos presente em Lisboa do que o jacarandá, mas que agora começa a ser muito comum. Por exemplo, a zona da Expo tem muita ginkgo, porque é uma árvore que vem da China, é uma espécie de fóssil vivo, é uma árvore muito estranha, muito original, com dois sexos, árvores femininas e árvores masculinas, mas que tem umas folhas em forma de leque que ficam douradas. Há umas, por exemplo, no Jardim das Amoreiras, outras no Jardim Tropical, aquele que fica em Belém, que são muito bonitas. Mas não interessa agora qual é a árvore que eu prefiro. Eu ontem verifiquei várias coisas. Primeiro, há um tipo de fanáticos das árvores que, porventura, conseguem ultrapassar aqueles grupos dos fanáticos dos animais, como já apareceu, inclusivamente, agora foi publicado também um livro sobre isso, este foi em Inglaterra, a dizer que os animais têm que ter direitos praticamente direitos humanos. Os vermes têm que ter praticamente direitos humanos, ao nível do direito humano de respeito. As coisas estão a chegar. E há quem tenha isso. Eu, por exemplo, e agora vou contar, gosto imenso de árvores, vivo no meio das árvores, não me arrancam de lá, apesar de ter que fazer muitos quilómetros todos os dias.

Até trazes o tema das árvores ao Ivan Souaré.

Exatamente.

E votas.

E voto em árvores e tudo. Houve lá uma polémica recentemente também com algumas destas pessoas. Por quê? Porque na estrada que eu faço todos os dias, que é a Estrada do Cabo da Roca, digamos assim, pra ser mais fácil, houve uma limpeza de árvores uns meses atrás, ou talvez um ano atrás, que andaram lá a cortar árvores junto à estrada, até porque as árvores tinham crescido tanto que as camionetas de turismo, algumas já não conseguiam passar. Vamos tirar as camionetas de turismo, porque têm má imagem. Os autocarros já estavam a ter dificuldades, ficavam com os telhados riscados. Houve ali, nuns casos, poda, noutros casos, mesmo corte de árvores, e que eu assisti. A casa onde eu vivo dá pra estrada, algumas exatamente no limite do local em que eu vi. Vi o que estavam a fazer, o que estavam a cortar, o que não estavam a cortar, como é que estavam a fazer ou não estavam a fazer, e disse: "Isto é um trabalho que está a ser bem feito. Eles estão a tirar eucaliptos, acácias, pinheiros, que há muitos pinheiros naquela zona que não são naturais dali, estão a deixar os carvalhos, estão a deixar os sobreiros, estão a deixar os medronheiros, estão a deixar essas coisas. Eles estão a fazer aqui uma limpeza com cabeça e num caso ou outro, por exemplo, no caso de alguns sobreiros, fizeram uma poda, tiraram os ramos que estavam já dentro da estrada e deixaram os outros". Houve manifestações, houve pessoas que se amarraram às árvores, trinda por malinha lá na minha zona. Como aquilo é um bocadinho, não é o centro de Lisboa, não deu muitas notícias nos jornais, mas eu assisti. E algumas pessoas me mandaram: "Então não falas sobre isto no teu programa?" "Claro que não falo, o que eles estão a fazer está bem feito." "Ah, não, mas isto é um negócio dos madeireiros." Ainda bem que fizeram aquilo, porque essa estrada hoje é um cemitério.

Depois do temporal.

Depois do temporal. Aliás, a serra está um cemitério. A serra está literalmente um cemitério. Não há levantamentos finais ainda. É a segunda vez. A primeira vez foi em janeiro de 2013, já não lembrava a data, mas consegui recuperá-la ontem. Primeira vez que passou ali uma espécie de pequeno ciclone e que na altura foi dramático, designadamente para o Parque da Pena, que é um parque muito importante. Foi 19 de janeiro de 2013. Mas foi uma coisa um bocadinho muito mais localizada, não foi como esta. Esta, na fachada sul da serra, porque o vento vinha de sul, eu vivo na fachada norte, está tudo deitado abaixo. Eu não pude ir pela estrada, porque a estrada estava cortada, andavam lá os bombeiros e a proteção civil a cortar as árvores. Se eles não tivessem cortado as árvores, provavelmente teria havido casas que teriam ficado destruídas, porque as árvores teriam caído por cima delas, algumas daquelas que já não estavam lá para cair. Dito isto, no caso dos jacarandás de Lisboa, o que eu descobri são várias coisas curiosas. Independentemente do projeto, porque é um projeto que na aparência parece ter pés e cabeça. Estamos a falar de duas coisas: construção de um parque subterrâneo Numa zona onde vai haver habitação, sendo que a maior parte da habitação que aí vai ser construída, depois de muita polêmica, há uma história que leva décadas. Estamos a falar da Feira Popular. É uma história que leva décadas. É um projeto do Siza Vieira e do Souto Moura, portanto, dá algumas garantias, direi eu, há quem goste, há quem não goste. A maioria da habitação que lá vai ser construída, supostamente, eu digo supostamente, porque depois há outros problemas, é a preços controlados, a custos controlados, será para ser mais barata, mas é necessário. Como podem viver pessoas, vai ser necessário lugares para estacionar os carros, que as pessoas continuam a usar carros, automóveis. E além disso, aquilo fica perto de um nó muito importante, que é o nó da estação de metrô de Entre Campos, do terminal das camionetas que chegam, algumas delas, da periferia e de um cruzamento entre o comboio e o metrô. Portanto, é uma zona onde faz sentido haver mais lugares para estacionar, para que esses carros não entrem no coração da cidade, onde as coisas são mais complicadas ainda. Aquilo não sendo na periferia da cidade, é relativamente periférico. Bem, nesta operação vão ser arrancadas N, não vou usar agora os números em detalhe, N jacarandás, alguns vão ser transplantados, o que não é uma operação fácil, são árvores grandes. Alguns vão ser transplantados, outros vão ser abatidos, por esse motivo abatidos. Alguns deles estão doentes, já têm muitos anos, e o balanço final, entretanto, a rua cá em cima, aquela parte da 5 de Outubro, o passeio central, que atualmente é um parque de estacionamento, passará a ser pedonal. Há ali uma coisa que em termos urbanos é bom. Menos automóveis à superfície, pelo menos. E haverá mais espaço para mais árvores. E no final, segundo as contas da Câmara de Lisboa, haverá praticamente o dobro das árvores, outras espécies, haverá ginkgos também, haverá pereiras, enfim, não vou dizer a quantidade de variedade que ali vai haver de árvores.

Esse troço, atualmente, não tem graça nenhuma.

Não, é horrível.

Só mesmo quando lá estão os jacarandás floridos, porque é um troço em que as pessoas passam para depois ir para a Avenida das Forças Armadas. A própria zona da estação está bastante degradada, até porque há soluções de arquitetura que são muito bonitas na maquete, mas são um desastre depois na realidade, achasse que se fazia ali um pequeno anfiteatro com umas escadas, umas coisas. Na prática, aquilo está-se transformado num urinol a céu aberto. Porque os recantos só funcionam mesmo nas maquetes. Depois há uma outra questão, e que é o tipo de árvores. Quando se escolhem as árvores, tem que se pensar na limpeza urbana, porque o que acontece muitas vezes, para já as pessoas não passam assim no sentido do usufruto da rua. Por outro lado, a rua tem, sobretudo na zona da estação de Entre Campos, uma acumulação extraordinária de lixo das árvores, porque as árvores são muito bonitas e o lixo das árvores é muito bonito, em jardim, porque cai em cima de terra e essas coisas todas. Em espaço urbano, em sítios onde as pessoas passam, nomeadamente no acesso, há outros problemas, mas há o óleo no chão, as resinas.

Há outros problemas. Por exemplo, quem for passear hoje para a zona da Expo, a zona ali de Oriente, há zonas que são jardim e pronto, são jardins, tudo bem. Designadamente o Jardim Amílcar da Mendonça. Eu agora não me recordo o nome do jardim. Mas, por exemplo, há outras zonas onde as árvores que foram plantadas já cresceram imenso, passaram 25 anos, e rebentaram com a calçada toda e a gente tem que ficar a andar a pé ali. Uma pessoa mais idosa pode tropeçar se não for sempre olhar para o chão e com muito cuidado.

E com o andarilho não vai.

E com o andarilho não vai. Quando estas coisas acontecem, o que é normal é, nalguns casos, podar, noutros casos, substituir as árvores, sabendo que elas depois vão crescer, porque é o ciclo normal. Quer dizer, as árvores que agora caíram à volta da minha casa, vão aparecer outras. Algumas que estão por baixo e que não tinham luz suficiente, que já lá estão a crescer, que não tinham luz suficiente para crescerem, vão agora ter luz e vão crescer. E é o ciclo normal da natureza, digamos assim. É assim que as coisas funcionam. Eu não tenho de repente árvores para a vida. Deixa-me só contar esta pequena história. Eu recordo-me que numa das primeiras casas em que habitei, tinha um pequeno jardim, um pequeno quintal, aqui em Lisboa, dentro de Lisboa. E quando eu fiz lá obras para ampliar a casa, que ela era uma casa muito pequenininha e eu já tinha dois filhos. Na altura, já tinha filhos, na altura já tinha escrito um livro, segundo aquela máxima do Eça, para ser homem faltava-me plantar uma árvore. Fui plantar uma árvore e escolhi uma tília. Pedi ajuda ao meu irmão, que era engenheiro do ambiente, exatamente, e pedi-lhe onde é que ele arranjava uma tília, que já estivesse assim meio crescida. Ele arranjou uma, eu fiz o buraco, plantei a tília, para não só pôr assim uma coisinha pequenina. Isso aconteceu talvez há 30 anos, 30 e poucos anos. Já teve que ser cortada e arrancada, porque tinha crescido tanto, que já estava a causar problemas, não só àquele espaço, como estava a ensombrar tudo, como estava a causar problemas aos telhados, como estava a criar um problema na vizinhança e pronto, foi tirada. Eu já não vivo nessa casa há muito tempo, mas ela ficou na minha família e eu sei que houve uma altura em que foi preciso cortá-la No outro dia, uma das guerras de Lisboa foi por causa de umas tílias que existem numa escadaria em Arroios e que a câmara queria fazer qualquer coisa às tílias, não sei se era podá-las, se era tirar algumas. Pandemónio, porque não se toca nas árvores. As árvores, como tudo na vida, há umas que podem ser seculares, milenares, as oliveiras, há outras que crescem muito depressa e depois causam outro tipo de problema, sobretudo se estiverem num ambiente que não é natural, que é o ambiente urbano. Ora bem, por que eu demorei um pouquinho a falar disto? Porque isto é uma das razões que tem, segundo alguns estudos, bloqueado muito da capacidade de investir e desenvolver. Por quê? Porque, de repente, há algo, e isto é uma reflexão que neste momento está a chamar muita atenção nos Estados Unidos. Foram publicados dois livros, muito recentemente, já este ano, em 2025. Tenho aqui os nomes. Um chama-se "Why Nothing Works?" "Por que nada funciona? O que está a matar o progresso e como é que devemos trazer de volta o progresso?" É de um senhor chamado Mark Dunkelman. Eu este livro não folheei sequer ainda, só vi recensões e entrevistas com o autor, mas trata-se claramente de alguém que se define como liberal, liberal quer dizer de esquerda, e que está preocupado com o facto de haver um sistema que, sobretudo nos estados que são governados pelos democratas, que é a esquerda americana, ser mais difícil fazer o que quer que seja. E ele dá inúmeros exemplos, que geram contradições. Alguns exemplos são os mesmos que são dados num outro livro que se chama "Abundância", "Abundance", que é escrito por dois jornalistas, ambos muito conhecidos nos Estados Unidos, são jornalistas famosos, daqueles mais famosos, e ambos também considerados muito à esquerda e, portanto, democratas. Ezra Klein, que neste momento é do New York Times, e Derek Thompson, que é do Los Angeles Times. E o que eles constatam é que, por um lado, a esquerda americana defende que deve haver mais habitação, mas depois, nas zonas que governa, não consegue construir habitação. Ou nas zonas onde tem dominância, a habitação tem mais dificuldade em haver novos investimentos. E, por outro lado, a esquerda americana defende, e são dois temas que eles dedicam capítulos inteiros a isto, com muitos exemplos, defende que é preciso tomar medidas drásticas contra as alterações climáticas, mas nas zonas que governa, por exemplo, a Califórnia, uma das coisas que era bom que existisse era um comboio, um TGV entre Los Angeles e San Francisco. Entre Los Angeles e San Francisco há uma das estradas mais bonitas do mundo, que eu já fiz, que é a Highway One, mas é para andar devagarinho e andar a ver a paisagem. Depois o resto das pessoas vão pelo interior e é carros que não acabam, e não há uma ligação ferroviária decente, assim como não há TGV nos Estados Unidos. E por que não há? Por causa dos regulamentos ambientais e por causa das campanhas ambientais, porque são duas coisas que andam a par. Por exemplo, em Lisboa, neste momento, só se pode transplantar ou tocar numa árvore, se se plantarem duas. Mais, se o balanço da captura de CO2 for o dobro. O regulamento que está em vigor em Lisboa é este. Qualquer coisa que se queira fazer num jardim, num parque, numa rua, às vezes mesmo quando as coisas estão a causar problemas, implica arranjar outro sítio na mesma freguesia, onde se plantem árvores que sejam pelo menos o mesmo número e que garantam a captura do dobro do CO2 que deixou de ser capturado pela árvore que foi abatida. O que obriga a fazer cálculos que não são nada óbvios e depois levanta logo a questão de saber: capta quanto? Quando tem um ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos? Qual é a altura em que se faz a conta? Regulamentou-se tudo. Tudo está microrregulamentado. E depois, há grupos que nos Estados Unidos começaram ainda na década de 70, ou de 60 mesmo, que se especializaram em processos judiciais. Isto acontece em outras áreas, não é só na área do ambiente. E cá em Portugal, temos isso por todo lado. Nós chegamos a alguns paradoxos, alguns casos, para depois terem ideia. Independentemente dos erros que o Estado fez, o Estado também é, às vezes, muito incompetente na forma como faz os processos. Agora temos uma decisão judicial sobre a barragem do Pisão. A barragem do Pisão é uma barragem que fica no Crato, no Alentejo, que está a ser estudada há mais tempo que o aeroporto de Lisboa. Desde 1957, isto é, há 68 anos que há estudos sobre a barragem do Pisão. Finalmente, havia uma decisão e dinheiro do PRR para a construir. Parou, em parte, porque houve uma providência cautelar, o tribunal deu razão aos grupos, porque estes grupos ambientalistas vivem muito desta litigância. Eu estou falando de ambientalistas, podia falar de outras áreas. Vivem muito de litigância, há sempre qualquer coisa numa lei qualquer que lhes permite litigar. Como enchemos tudo de leis Isto é um problema português. Na América ainda há muito mais litigância, como imaginas. E a litigância, por vezes, pode ter fundamento. Neste momento temos, por exemplo, litigância por causa de ambição. Temos litigância, é uma notícia de ontem, por causa de três centrais de energia solar no Alentejo, na zona de Évora, do Divor. Penso que neste momento está parado, já não consigo saber se está parado, se não ficou parado, mas foi travada há um ano, na justiça, a construção daquilo que viria a ser a maior central solar da Europa, em Sines, com um argumento absolutamente extraordinário, entre outros, de que ia deitar abaixo eucaliptos. De repente, o eucalipto passou a ser herói. Por quê? Basicamente, porque os vizinhos entre uma central solar e os eucaliptos, preferiam os eucaliptos. É aquela velha questão: façam as coisas todas, mas longe de mim.

Não no meu quintal.

Não no meu quintal, not in my backyard. É a expressão inglesa. Uma das coisas que, por exemplo, é mais interessante neste debate, com muitos dados, isto em Portugal não há nenhum livro desses, não há nenhum estudo desses que eu tenha encontrado, estou vez em quando a recorrer ao exemplo dos Estados Unidos, é o que se passa em cidades como São Francisco ou Los Angeles, em que claramente é necessário construir mais habitação, mas onde não se está a conseguir isso. E não se consegue, muitas vezes, pelo regulamento, pelo que se exige que as habitações tenham, que é um problema que também temos em Portugal.

Temos falado muito sobre isso.

Temos falado muito sobre isso. Apesar de se ter aliviado um pouco com as últimas alterações legais ainda feitas pelo governo anterior, que foi a melhor parte desse pacote todo, provavelmente a única parte positiva, mas que não resolveu os problemas todos, nem de perto nem de longe. Hoje há a convicção, se falarmos com construtores civis, eles dizem-nos: os concursos para habitação social e habitação a preços controlados ficam desertos, porque as exigências que são postas do lado da construção são tantas que depois o custo que querem pagar por metro quadrado não dá, não bate certo, ia perder dinheiro. Portanto, não faço, não concorro, nem sequer vou ao concurso. E este problema é um dos problemas que também há nos Estados Unidos, com um outro em cima dele, que é a litigância. E nós também já vimos isto em Lisboa. Que eu não sei se com razão ou sem razão, aliás, um dos casos em que tivemos litigância foi ali no bairro da Helena, não sei se ela se recorda que foi. Ainda foi com a anterior câmara, nem sequer já foi com esta.

Sim, não durou mais de 15 anos, penso eu.

Havia uma litigância por causa de construir umas habitações acessíveis. No teu caso, houve uma litigância por causa da CRIL, que fez atrasar uma infraestrutura. A CRIL é a Circular de Lisboa, fez atrasar aquilo durante imenso tempo.

Que ali passa enterrada, e que aquilo que tinha por cima, há uma zona em que Lisboa acaba e começa a Amadora. Havia a estrada de Adamaia, e o que acontecia é que a CRIL iria passar enterrada, como aliás veio a passar. E durante anos foram anunciadas as coisas mais extraordinárias que poderia acontecer. E em cima daquilo tudo, havia umas barracas, mas eram literalmente barracas, onde viviam os toxicodependentes. E era anunciado o fim do paraíso caso a CRIL-

Mas a razão de fundo, desculpa lá Helena, tu moras lá, mas eu acho que havia uma outra razão, independentemente de deitar abaixo as barracas, havia uma outra razão que alguns ativistas, nos bastidores, os ativistas dessa luta, que fizeram atrasar a CRIL anos.

Sim, anos e anos.

Anos e anos. Eles preferiam que fosse em vale em vez de ser em túnel, porque se fosse em vale em vez de ter em túnel, eles tinham uma espécie de muralha entre as suas casas finas ou meio finas.

E continuam a ter, sim.

E as casas menos finas de Adamaia.

Sim, mas isso na prática acabou a ser assegurado. Está lá agora um lindo jardim, é aprazível, as pessoas circulam, pode-se passar de um lado para o outro, embora realmente houvesse cuidado em relação aos-

Acho que é a forma de conseguir que eles calassem.

Sim, conseguir que eles calassem.

Isto é, conseguir que eles calassem com segregação social, é disso que estamos a falar.

Não há ruído algum, porque um dos grandes problemas é que depois as pessoas nunca são confrontadas: a obra acaba por fazer-se, o que tem a dizer sobre isto, daquilo que anunciou? Anunciavam que as pessoas iam morrer por causa da poluição, passou a haver muito menos, porque as pessoas estavam em fila todas na estrada militar, os automóveis, depois da estrada de Adamaia.

Também se chama estrada militar.

É estrada militar ou estrada de Adamaia. Depois, porque o ruído diminuiu extraordinariamente. E portanto, não aconteceu nada daquilo que tinha sido previsto.

E isto é muito comum. E isto é um dos exemplos dados precisamente para os Estados Unidos. Eu vou-te buscar exemplo, quando apareceram os projetos das primeiras torres de habitação a preços acessíveis anunciados ainda pelo Fernando Medina, uma era no Restelo e houve uma revolta no Restelo, claro. Uma zona chique, ora de repente ter aqui uma torre pra gente de classe média, nem sequer estamos a falar de bairros sociais, classe média baixa, a não ser classe média alta. Outra acabou por ir para Benfica, não sei o que é que lhe aconteceu.

Não, nunca foi construída.

Nunca foi construída, porque também houve lá umas trapalhadas.

Não, nunca foi construída.

E isto é uma coisa que também se passa exatamente nos Estados Unidos, que é: quando de repente alguém quer construir Aliás, eu estava a ver um exemplo assim, que é uma família que protestava: "Não, nesta rua não se pode construir aquele bloco de apartamentos, porque isto vai estragar a vizinhança toda." E passado dois dias, estavam a protestar porque não havia habitação para os filhos deles. Se não deixam construir habitação, como é que há habitação para os filhos deles?

Fernando Santos que está aí e levanta uma mão.

Claro.

Levanta as duas.

Só para dar alguns exemplos, porque são exemplos muito significativos. Eu vou ler uma passagem do livro "Abundância", que é assim, com tradução em cima do artigo, que está em inglês. Em Los Angeles, foram construídas menos casas nos anos 70 do que nos anos 60, menos casas nos anos 80 do que nos anos 70, menos casas nos anos 90 do que nos anos 80. E nestas três décadas, a população aumentou sempre. Resultado: neste momento, a Califórnia, governada há décadas por democratas, enfim, tiveram lá o Schwarzenegger pelo meio, eleito pelos republicanos, mas basicamente governado por democratas, é o estado dos Estados Unidos com mais homeless.

Sem-abrigo.

Mais sem-abrigo e com menos condições para os sem-abrigo, menos abrigos para os sem-abrigo, porque ninguém quer os abrigos perto da casa. Nós estamos com esse problema em Lisboa. As freguesias vão empurrar umas para as outras, onde é que ficam os sem-abrigo? É sempre assim, em todo lado. A combinação entre muita legislação e um ativismo que é supostamente muito apoiado por boas causas, mas no fundo acaba por ser egoísta, porque é um ativismo ou pelas árvores, mas são as árvores só para mim, ou pelo ambiente, mas é o ambiente só para mim, e acaba por bloquear aquilo que essas mesmas pessoas a seguir se queixam como sendo falhas do governo. Por exemplo, menos habitação ou mais emissões de gases com efeito estufa, e por aí adiante. Há aqui um nó que deve ser resolvido. E esta discussão é muito curiosa, porque no fundo tem a ver com algo que é muito cultural do ponto de vista da cultura política moderna e eu diria que é mais dominante em forças políticas mais à esquerda, mas também está presente na Europa, em Portugal e em quase todo lado, que é: por um lado, queremos regras para tudo. E esta discussão recente sobre a lei de solos é um bom exemplo disso. Mesmo pessoas liberais e que gostam de dizer que são de direita, andaram a dizer que se mudarmos a lei de solos vai ser uma catástrofe, vão nascer casas como cogumelos por todo lado. Queremos leis para tudo. Eu nunca mais me hei de esquecer de uma vez, de uma história. Eu morava na altura perto do Aquaparque, quando foi aquele desastre no Aquaparque. Como os mais velhos se recordarão, morreram umas crianças.

Nas tobogãs.

Nas tobogãs, nos escorregas, porque havia uma tobogã em que saltou uma tampa e elas foram sugadas para dentro de um tubo e morreram. E aquilo foi uma discussão enorme, houve manifestações, eu estive lá na altura, porque aquilo era mesmo ao lado de minha casa. Qual foi a conclusão que se tirou e que eu vi tirarem em todos os jornais, nos programas de televisão que havia na altura, penso que já havia SIC. Não sei se havia SIC. SIC havia, de certeza. Era: não havia uma lei que regulamentasse isto. Aquilo que é, porventura, um erro de projeto ou um erro de construção, não se resolve com mais leis. Resolve-se com melhor projeto e melhor construção e às vezes aprendendo, porque erros cometem-se sempre. Os regulamentos não conseguem prever tudo e quando tentam prever tudo, bloqueiam tudo. Mas uma cultura que em Portugal é muito dominante, mas que está um pouco por todo lado, é: precisamos de mais regulamentação e precisamos de mais Estado a fazer as coisas. Quando nós tentamos perceber por que é que, por exemplo, nós temos mais casas a ser construídas por 100 mil habitantes no Texas, que é governado por republicanos, se bem que Austin, que foi o exemplo que eu dei hoje de manhã no lançamento, Austin é sobretudo governado por maior percentagem de Câmara democratas, mas as comparações são de um para 10 entre o rácio de construção de habitação por mil habitantes, quando comparamos Austin com Los Angeles ou com São Francisco. E a pressão que existe sobre São Francisco ou Los Angeles não é menor. Neste momento, Austin está a ter uma pressão muito grande, porque as pessoas estão-se a mudar da Califórnia para o Texas. Porque na Califórnia, tudo isto faz disparar os preços, como é óbvio. As pessoas queixam-se. E em Portugal temos sempre o mesmo discurso, por exemplo, sobre a habitação. Falta habitação. O Estado tem que construir habitação. E ninguém repara que quando não faltava habitação e havia habitação de sobra, construíram-se em Portugal 120 mil habitações por ano. Há 25 anos, não foi em tempos esquisitos, não foi há 25 anos, no princípio deste século. Agora constrói-se 10 vezes menos. 10 vezes menos, não, cinco vezes menos. Nunca será o Estado a construir 120 mil habitações ou 50 mil. 50 mil, o Estado às vezes promete para um período de 10 anos Estamos a falar ano a ano. Nós ao mesmo tempo pedimos mais investimento público, mas não percebemos que o problema não está em haver mais investimento público, está naquilo que impede que aquilo que permitia que há 25 anos se construíssem 120 mil habitações, hoje não permite. Há muitas razões, muitas empresas que faliram, uma crise pelo meio, crise no mercado, muita coisa que aconteceu. Mas algumas das coisas que aconteceram têm a ver precisamente com as regras que se complicaram e com o ativismo do Notting Back Yard que se complicou também, porque ao mesmo tempo que há este desejo cultural de mais intervenção pública e mais regulamentação pública, há algo que vem do tempo dos hippies, que é uma desconfiança congênita em relação a tudo o que façam os governos. Seja um governo municipal ou outro governo. É preciso sempre desconfiar. E depois, microcausas. Em vez de termos visões globais, temos microcausas. Eu só me interesso pelos jacarandás, porque se forem tílias já não é importante.

Os animais só por animal de pelo.

Os animais só por animal de pelo, porque se forem formigas em casa, as pessoas são capazes de não terem a mesma preocupação.

E baratas.

Ou baratas. Apesar de que há pessoas que chegam a esse ponto. Eu creio que aqui há várias questões que atravessam as nossas sociedades. Em Portugal temos muitos mais exemplos. Eu dei este exemplo, mas temos aqui o aeroporto de Lisboa, por exemplo, que continua a ser construído, mas neste caso é o Ministério Público, que está contra o Estado, que deu licença para fazer o quê? O aeroporto de Lisboa, neste momento, é uma vergonha. Eu achei graça porque num dos últimos voos que fiz, já fiz depois, mas um dos últimos voos que fiz foi o voo entre o aeroporto de Istambul, o novo aeroporto, e o aeroporto de Lisboa. Istambul, Turquia, Lisboa, Portugal. Eu parecia que tinha vindo do primeiro mundo para o terceiro mundo. Depois de sair do aeroporto de Istambul e aterrar no aeroporto da Portela, o aeroporto Humberto Delgado, parecia que tinha vindo para o terceiro mundo literalmente. Era uma coisa aflitiva. Agora foi um grupo de deputados da Comissão de Obras Públicas, que fez uma viagem de estudo ao aeroporto de Istambul para ver como é que há de ser o nosso novo aeroporto. E toda a gente se surpreende com o tempo que demorou a construir o aeroporto de Istambul. Aquilo que ninguém pergunta é que regras é que impuseram no aeroporto de Istambul e que regras é que estão a querer impor ao nosso aeroporto em Lisboa, se é que algum dia vão ter possibilidade de construí-lo. Porque, por exemplo, os chamados estudos de impacto ambiental estão cada vez mais complicados de cumprir. Eu lembro-me quando eles apareceram, fiz um dos primeiros artigos publicados em Portugal sobre esse tema nos anos 80, estamos a falar há 40 anos. Recordo-me de ter feito um trabalho sobre essa coisa boa que ia chegar, que eram os estudos de impacto ambiental. Hoje, os estudos de impacto ambiental, além do tempo que demoram, da litigância que geram, litigância imediata no momento em que eles são feitos, a seguir, são uma espécie de camisa de forças de onde às vezes é muito difícil sair. E nós podemos pôr outro exemplo, só para acabar.

Pode ser só o último?

O último. Minas do Barroso, minas de lítio. Minas de lítio do Barroso. Nós dizemos: precisamos de construir mais carros elétricos. Os carros elétricos precisam de baterias. Não podemos depender tanto da China para as baterias. Nós não podemos é ter minas na Europa, porque o problema não é só do Barroso. Há no Barroso e agora a outra controvérsia é na Sérvia. Porque vai haver uma mina maior na Sérvia. A imprensa europeia já está toda cheia de artigos. Ainda por cima, no caso da Sérvia, é uma empresa mineira super mal-afamada, que é a Rio Tinto, já está tudo aos saltos por aí. Havia uma coisa que a minha avó me dizia quando eu era pequenino, que é: não podemos querer ao mesmo tempo sol na eira e chuva no nabal. Temos que fazer opções. Não há opções ótimas. Há a melhor opção possível face aos dilemas que são os dilemas da nossa vida. Nós na nossa vida privada fazemos isso todos os dias, mas não deixamos na vida pública que isso aconteça.

É uma discussão com muitas camadas. Fernando Santo, engenheiro, foi bastonário da Ordem dos Engenheiros. Isto é um fato em que é difícil perceber como é que se calibra o que é o interesse de todos e aquilo que é a urgência e as prioridades de cada momento do país.

Bom dia.

Bom dia.

Eu acho que este é mesmo um problema dos mais graves que nós temos. Para quem viveu os primeiros 25 anos após o 25 de Abril, em que estava tudo por fazer, e quando digo isto tudo, podemos dizer que havia 40 mil estudantes universitários, agora há 400 mil, foi preciso fazer escolas. O Sistema Nacional de Saúde, que não existia, foi preciso fazer hospitais. Havia 30 km de autoestrada até Vila Franca de Xira. Agora temos a mais, mas uma coisa são 30 km, outra coisa são 3 mil. E fizemos, até final do século, 2,7 milhões de habitações. 2,7 milhões são 90 mil por ano, em média. E Portugal aumentou a população nos anos 70 em 1,170 milhão de pessoas. Agora também aumentamos com os imigrantes. E aquela geração de que eu fiz parte, porque estava a trabalhar, em plena atividade, tínhamos como uma missão ter que fazer aquilo que o país precisava para satisfazer necessidades básicas das pessoas, que era, por exemplo, 50% das casas que existiam não tinham saneamento básico Não tinha abastecimento de água, as que existiam não tinham energia. E em 25 anos nós conseguimos fazer isso tudo. E conseguimos até, a cereja em cima do bolo, fazer a Expo, que foi de fato um grande evento, já com regras próprias, específicas. Teve que ser produzido um decreto de lei pra dizer assim: "Vamos criar aqui uma ilha, porque se não for assim, nós não conseguimos."

Portanto, já havia essa percepção de que o ritmo normal não ia permitir que isso se concretizasse.

Na altura, para garantir que os acessos eram feitos, a Câmara de Lisboa, dirigida pelo João Soares, delegou na Expo a construção da rede de estradas com viadutos e pontes que foram feitas na Avenida Infante Henrique, acho que é assim, e noutras ali à volta, porque senão aquilo não dava a ponto a tempo.

E em paralelo, fizemos a Ponte Vasco Gama.

E em paralelo, a Ponte Vasco Gama.

Além desses mil milhões de infraestruturas.

A primeira obra pública grande que acabou a horas e no orçamento previsto. Depois aconteceram outras coisas que têm a ver com o pagamento e o negócio da PPP, mas que acabou a horas e no orçamento previsto.

Porque há uma tradição em Portugal dentro desta linha, que é: nós para fazermos alguma coisa de desenvolvimento significativo, estruturante, edifícios isoladamente, ou temos que ter um sismo ou um incêndio, como foi o caso da Baixa, ou um sismo no caso da Baixa da Praça.

Portanto, tem que haver uma excepcionalidade.

Ou um evento externo, como foi o caso da Expo, porque caso contrário, por planeamento interno, por programação, nós não estamos lá. Portanto, depois somos ou temos a desenrascar, fazemos então com o euro, com tudo isso. Só pra dizer que aquilo que foi feito naquela primeiros 25 anos, hoje, eu diria, tenho falado muitas vezes com colegas meus que tiveram envolvidos nisto, nós se calhar não sei se conseguimos fazer um terço. Por quê? Porque as leis no passado eram feitas: se eu tenho que produzir um automóvel, eu não vou pôr rodas quadradas. Hoje estamos a fazer automóveis, no sentido figurado, de construção com rodas quadradas. Por quê? Deixou-se ter como objetivo produzir o que quer que seja, para ter cada um a produzir dentro do seu lobby de interesses, das tais visões sectárias, fundamentalistas, que estão, pois, visadas, vertidas na legislação e começam em Bruxelas, com os lobbies oficialmente instituídos. Quer dizer, os lobbies que temos que instituir. Eu, por acaso, não estou nada de acordo com isso, porque é uma forma de legalizar todos os interesses que depois compram, no fundo, a forma da lei traduzir aquilo que é o seu negócio. E o ambiente é mesmo, talvez, a pior área, neste momento, que nós temos, porque não é preciso proteger o ambiente, é preciso fazer estudos, muitos, de impacto. E criamos uma rede de tal maneira impossível de ultrapassar, porque as leis não são feitas, por exemplo, pra produzir um edifício. São feitas para satisfazer cada um dos grupos, seja no AVAC, os equipamentos, na certificação energética, seja pro que for, cada um vai vertendo o seu interesse. A soma daquilo tudo, muitas vezes, é um conjunto vazio. Aliás, saiu agora recentemente até um artigo no Expresso, da Joana Batista e do José Fonseca Fernandes, sobre a cidade aeroportuária, o problema que se põe, em que um artigo simples revela o estado em que é impossível cortar um sobreiro sem dois ministros assinarem. Não é possível demolir uma casa.

São só dois ministros?

Pois, talvez o Conselho de Ministros possa fazer uma delegação. Só pra dizer que nós chegamos a um ponto da cobertura do círculo, no sentido de que a interseção destes interesses todos é um conjunto vazio. Nós não conseguimos hoje. O doutor João Soares, que é um grande presidente da Câmara, hoje provavelmente não teria conseguido fazer o túnel entre o Campo Pequeno e o Areeiro, tal como o doutor Pedro Santana Lopes, que é um presidente da Câmara, teve imensas dificuldades em fazer, como disse à época da Helena também, um alarido, que foi a obra suspensa do Túnel do Marquês, com todo o problema dos acidentes, que não houve acidentes, tudo aquilo.

Falava-se sobre o sagrado solo de Lisboa, como se o centro de Lisboa fosse um cemitério. Os franceses, por acaso, em Milot, até carregaram com os mortos de uns cemitérios pra poderem alargar Paris. Mas ali falava-se como se tivéssemos um cemitério ali na rotunda do Marquês de Pombal, era campo sagrado. A expressão campo sagrado apareceu em artigos de opinião.

E acidentes. Eu lembro quando foi a véspera da inauguração, ainda vinham artigos dizendo: "Isto vai ser um desastre". E houve ações populares, porque acaso algumas das pessoas que estavam à frente das ações populares, depois passaram a ser vereadores e acabaram as ações populares, porque tudo isso depois tem os interesses diretos envolvidos no negócio. Temos as lojas históricas. Uma loja histórica, eu também gosto, e os cafés que eu frequentei na Avenida de Roma quando eu era estudante do Técnico, praticamente tenho pena de Londres, umas portas rotativas fantásticas, não existem. A Capri, o Roma, desapareceu tudo, mas a Mexicana foi o último exemplo, quando se falou do desaparecimento da Mexicana, aqui de El Rei. Eu acho bem que o Estado possa, todos nós, proteger o que quer que seja. Então compra, expropria e não passamos a ser, todos nós, donos de uma coisa que é privada e que não tem viabilidade econômica sob o ponto de vista da sustentabilidade.

Precisa ser feita explorada de outra forma.

Sim.

Portanto, isto só pra referir, e com isto termino, que estamos aqui a falar num problema que eu acho que é gravíssimo e que deve haver uma reflexão política funda, séria, caso contrário, o regime democrático vai encontrando cada vez mais dificuldades em sobreviver. E não é, na história da humanidade, a primeira vez que grandes regimes de liberdades, seja nos romanos, nos gregos, acabam por falir, no fundo, perante aquilo que eram os bárbaros, seja quem for, que vêm e os regimes autocráticos conseguem impor e dar às populações o que elas precisam mais rapidamente.

E Helena Matos, o José Manuel dizia que isto era uma doença dos tempos modernos. Haverá vacina para esta doença?

Eu creio que nós temos aqui um problema de ideologia. Em 1982, 83, houve uma crise de segurança na Europa por causa dos mísseis, e ele tinha sido eleito presidente da República de França há muito pouco tempo, o Mitterrand, mas que nestas coisas da segurança era um homem que via mais ou menos claro, e havia uma enorme contestação por causa de uns mísseis que os americanos pretendiam instalar na Europa. As coisas estavam muito complicadas. E dada a altura, o Mitterrand diz que os mísseis estão a leste E os pacifistas a oeste. Sabia-se do potencial de agressão por parte da então União Soviética, do Pacto de Varsóvia, mas a Europa estava cheia de ativistas que, como sempre, sem aqui querer parafrasear Paulo Raimundo, ou talvez parafraseando mesmo, só diziam: "Nós queremos a paz". Havia até uns slogans, era a questão do desarmamento, conseguia-se a paz com o desarmamento. Muitas das coisas que nos estão a acontecer agora vêm destas fabulosas ideias, destes tempos em que se parecia que a defesa da Europa ou o rearmamento, os europeus não se rearmavam, os americanos metiam cá umas armas, mas eram muito contestados por causa disso. O que eu acho que aconteceu é que este pensamento passou das questões de segurança para outras questões, nomeadamente para a questão de projetos que impliquem o envolvimento dos países. Nós deixámos de ter isso. É muito difícil hoje termos grandes projetos nacionais, a não ser que estejam associados. Ainda se conseguiu fazer as exposições universais com recuperação de zonas urbanas, o caso de Lisboa ou o caso de Sevilha. E os Jogos Olímpicos, sim, mas os Jogos Olímpicos já não deixam estruturas que levantam alguns problemas. Mas com intervenções urbanas profundas, nós tivemos o caso das exposições universais. A partir daí, mesmo seja a construção de pontes. Os franceses não conseguem construir um aeroporto. Eles até têm um termo agora que é zonas de ZAS, que tem a ver com os acampamentos que foram feitos na zona onde eles pretendiam construir um novo aeroporto, mas acampamentos que estiveram lá anos. E ainda há uma zona onde eles continuam e, portanto, desistiram da construção do aeroporto. Penso que o Macron anunciou há algum tempo. Vários presidentes tentaram, acabou-se. Mas quando se pensava que então o problema podia ficar resolvido, não, porque se transferiu para a autoestrada 69, que neste momento está entre estaleiro que se monta, estaleiro que se desmonta. Estão nisto há cinco anos, há ali 169 espécies que o tribunal considera protegidas. É extraordinário, porque as pessoas podem ser afetadas por obras, por más opções. As espécies animais e a natureza têm uma capacidade de recuperação verdadeiramente assombrosas, muitas vezes, para grande surpresa das pessoas, sobretudo dos urbanitas. Há muito mais animais do que aquilo que eles pensam. Em Lisboa, há cobras imensas. Só para dar um exemplo. As pessoas têm a ideia que não há animais. E basta que se abandone um espaço ou que não se frequente um espaço durante algum tempo, para se perceber como a natureza recupera muito rapidamente os espaços.

Todos nos recordamos das imagens do Covid, de repente, das cidades vazias que começaram a ser ocupadas por vida selvagem.

Claro, porque é tudo muito rápido. Temos isso naquela zona de Chernobyl. Vemos como rapidamente a natureza chega. Temos aquelas imagens fabulosas, sobretudo na América Latina, daquelas pirâmides cobertas pela vegetação. Estas pessoas têm um discurso da salvação do planeta, da natureza. Eu confesso que no meio disto tudo, só há uns que me desconcentram por completo. São os que metem tricô à volta das árvores. Eu sei que todos nós, da minha geração, herdámos um número assinalável de naperons.

E colchas.

Pois, mas as colchas, aquilo até se consegue fazer uma coisa. Agora os naperons, eu penso: "O que é que faço aos naperons?" Depois olha para ali quantas horas é que elas estiveram aqui a fazer estes naperons. E quando uma pessoa vai por uma rua e vê os naperons à volta das árvores, mas que sentido algum? As árvores não têm frio. Há aqui um destrambelho na cabeça destas pessoas, como se diz na expressão: "Não tem os alcatruzes da nora todos muito bem enfiados." Há aqui um desacerto. Para já, até porque têm um desligamento muito grande com a natureza mais simples. Isso é muito curioso, porque nunca se falou tanto de natureza e nunca se soube tão pouco. Porque as pessoas realmente têm um grande desligamento, por isso é que encontramos livros infantis sobre os lobos, e temos isso neste momento. Até em relação aos cães, por exemplo, pessoas que querem que os cães sejam vegetarianos e querem rações vegetarianas para cães. Pessoas que desconhecem em absoluto. Em Espanha, onde é tudo sempre levado a um nível mais burlesco, tivemos o problema do machismo dos galos, umas senhoras que se insurgiam contra o machismo dos galos e queriam a libertação das galinhas. Há mesmo um grande desligamento. As pessoas desconhecem mesmo. Eu acho que já dei uma vez aqui esse exemplo da Clara Rojas e a Ingrid Betancourt, quando são presas, são feitas reféns pelas FARC na Colômbia, elas dirigiam um movimento ambientalista. E o governo então da Colômbia, elas estavam em campanha eleitoral, avisou-as várias vezes que não deviam ir para uma determinada zona fazer campanha, porque provavelmente seriam atacadas pelas FARC, o que de facto vai acontecer. E elas são feitas reféns. Elas eram um movimento verde, e isto é uma boa metáfora do que lhes aconteceu. O que foi a sua prisão, foi a floresta Eles não precisavam sequer de as prender por uma corrente, como faziam, por exemplo, os americanos. Eles só lhes punham corrente quando havia tropas nas redondezas que as podiam tentar resgatar, porque elas não sabiam rigorosamente nada daquela floresta. Nada! Aquilo que elas achavam que conheciam, que propalavam, torna-se a sua verdadeira prisão. As pessoas têm um desligamento enorme hoje. Houve uma geração de portugueses que ainda caçaram, outros que tinham ligação à terra, faziam as vindimas, a apanha da azeitona, tudo isso, mas hoje em dia isso é cada vez menor. E portanto, é muito fácil a proliferação de disparates, quer seja sobre os animais, quer seja sobre os espaços naturais. Aquela ideia de que os lobos podem não caçar. Há livros infantis, foi dos raros livros que tirei aos meus filhos, porque não era verdade. Os lobos não são vegetarianos, nem devem ser, nem faz sentido que sejam. Os lobos são animais selvagens, devem viver em alcateias e, sobretudo, também nunca podem ser alimentados.

Helena, se há um exemplo clássico que eu aprendi era criança, porque meu pai era de conservação da natureza, mas era ecólogo, portanto, em ecologia, que é um exemplo clássico nos Estados Unidos, mais uma vez, em que os lobos matavam. Aconteceu aquele filme do Bambi, da Disney, que é uma coisa há muitos anos. Os lobos matavam os Bambis, os lobos ou os coiotes, não sei. E eles então o que fizeram? "Temos que salvar os Bambis e os veados, vamos tirar os lobos dali ou matar os lobos", porque os lobos eram maus, era o tempo em que o lobo podia ser mau. Resultado: as comunidades de veados começaram a morrer todas de doenças, porque uma das coisas que os predadores fazem é limpar as comunidades dos elementos mais fracos, nomeadamente dos que estão doentes. E sem predadores, há doenças que podem dizimar uma comunidade, que foi o que aconteceu nalguns daqueles casos. As coisas funcionam de maneira diferente do que vem nos livros de quadradinhos.

Pois, para lá desta questão da disneyficação dos animais, temos depois aqui mais dois ou três problemas. Um que passa exatamente pelo desligamento das pessoas e por uma outra coisa que é, se nós formos ver, por exemplo, na contestação de um movimento que há em Portugal, uma exploração de lítio, e sem eu me estar a pronunciar sobre as condições em que é a mina e da concessão e dessas coisas todas, mas era muito interessante que uma das pessoas mais ativas era uma senhora que estava a viver no Reino Unido. Ou seja, houve uma altura muito ativa, em que ela verbalizava a maravilha que era a vida naquela zona, o impacto terrível que aquilo ia ter, mas há um problema: ela tinha sido embora. Por que não ficou? Muitas vezes, provavelmente não terá ficado, como não ficaram milhares de outras pessoas nas maravilhosas e idílicas aldeias portuguesas, porque não tinha viabilidade económica. E portanto, é óbvio que o que ali estava em causa, e eu percebo perfeitamente, era a defesa do local idílico onde ela certamente pretende usufruir, a reforma muito superior que vai conseguir no Reino Unido e que lhe permitirá ter uma excelente vida numa belíssima aldeia em Portugal. Eu não vejo nada de censurável nisto, só acho é que se os bois têm que chamar pelos nomes. Portanto, não vamos fazer de conta que existe uma coisa maravilhosa onde as pessoas todas vivem felizes e encantadas. Quer dizer, vivem felizes e encantados os velhos, porque os outros foram-se embora. Isto tem de ser visto desta forma. Depois, acho que tivemos aqui também um problema: isto aconteceu sobretudo com a esquerda, porque o marxismo enquanto projeto global de sociedade foi falhando e, parafraseando alguém que trabalhou nestas áreas do paisagismo, deixou de se trabalhar para o grosso e passou a trabalhar-se a retalho.

Hoje de manhã descobri uma coisa maravilhosa.

O que é?

O famoso esqueleto do Dubai é o esqueleto do capitalismo. É um vídeo do Francisco Louçã.

Pois. Queres explicar?

Vai lá perder.

Pois, sei lá.

Ele pôs aquilo no Instagram dele.

Portanto, aquilo que nós temos é usar aquilo que se chama ativismos e que podem ter dois pontos: um é o ir para os tribunais, o outro são aquelas ações de contestação, boicote das obras e aí há de facto um escrutínio muito baixo, não vamos só culpar as redes sociais, também por parte do jornalismo. Os jornalistas, em geral, quando lhes aparece alguém à frente a dizer que contesta a construção do que quer que seja, nem que seja da colocação de um simples banco de esmeraldina, parte do princípio que essas pessoas estão imbuídas de uma verdade. Eu não acho que os jornalistas tenham de debater com estas pessoas, mas acho que têm de fazer perguntas, no mínimo, como fazem a qualquer outro protagonista. E isso, em geral, não acontece.

Naqueles livros americanos contam-se histórias de situações em que não foi possível mudar a paragem do autocarro de um lado para o outro da rua.

Pois.

Não se conseguiu. Levou anos a se conseguir fazer uma coisa tão simples como mudar o local da paragem do autocarro. Porque obviamente que havia alguém ali que era prejudicado por parar, sempre ter as filas à porta, uma coisa desse género.

E portanto, neste momento há setores em que esta incapacidade dos governos, de tomarem uma decisão. Esta questão dos jacarandás, eu pessoalmente digo já, eu acho que ou o Carlos Moedas consegue resolver isto bem, ou pode custar-lhe a câmara. Isto é tão simples quanto isto. Nós estamos em ano eleitoral. Nós, por exemplo, tivemos um cidadão português que foi morto por uma matilha de cães selvagens, as ilustradas. Ninguém disse nada. Foram apanhados dois cães, quatro desapareceram. Para um presidente da autarquia da zona, saber-se o destino daqueles cães, pode custar-lhe a autarquia. Se está recandidato, não sei se está ou não, mas é um assunto que nunca querem abordar. Porque se lhe cai lá meia dúzia de grupos de ativistas, tem o charivari montado, como é a questão do controle das pragas de pombos.

Tem que tomar a pílula, tem que ser pela pílula.

Sim. Nós estamos nestas circunstâncias. Isto pode levar até situações, por exemplo, que eu vejo de risco, de crescimento, ao passo que todo este discurso é sempre na base do não risco ou da eliminação do risco, nós temos um setor em que esta impossibilidade de construção pode levar a que nos estejamos a colocar em maior risco, que é o caso das centrais nucleares. Como não se consegue, politicamente, enfrentar e dizer: "Vamos construir." Eu não estou sequer a dizer que defendo a construção de centrais nucleares em Portugal, mas nos países que as têm, por exemplo, aqui ao nosso lado, a Espanha. E portanto, falar de centrais nucleares em Espanha é a mesma coisa que falar de centrais nucleares em Portugal, porque os países têm o tamanho que têm. E se nós falamos do prolongamento da vida da central nuclear de Almaraz, estamos a falar do prolongamento da vida de uma central, tem a ver com Portugal. E por que o governo de Espanha anda nesta questão do prolongamento da vida e depois diz que fecha e depois que não fecha? Porque não consegue assumir que provavelmente devia construir outras centrais. Logo, voltando ao Mitterrand, de fato, ele disse em 82 que os mísseis estão a leste e os pacifistas a oeste, e o que eu digo agora é que a construção, a indústria, o grande investimento está a leste, e aqui o leste é mesmo muito leste.

O ponto cardeal.

Não é? Mas os ativistas estão a oeste. E o objetivo é sempre o mesmo, é reduzir-nos. Nos anos 82, 83 ficávamos desarmados, como acabamos até a ficar.

Antes vermelhos que mortos.

Pois, antes vermelhos que mortos. E agora existe esta perspectiva do decrescimento, o zero, ou seja, a igualdade, o objetivo de sermos todos iguais, da sociedade sem classes, transferiu-se ou a isso juntou-se o objetivo de sermos zero, que eu acho que é uma coisa, quer dizer, antes vermelho que zero. Zero é que não.

O Henrique Pereira dos Santos já está a acompanhar esta conversa. O Henrique é arquiteto paisagista. Bem-vindo, Henrique.

Peço desculpa, Henrique, não o leve a mal.

Olá, bom dia.

Bom dia. Estamos aqui a falar dos regulamentos ambientais, sobretudo. Em tese, são importantes, mas são paralisantes na prática, é isso?

Depende dos regulamentos ambientais e depende da forma como os aplicamos. Há aqui vários problemas em relação às questões ambientais. Há algumas que são filosofia profunda, chamemos de assim, que é difícil de resolver. Eu lembro-me de uma discussão com uma pessoa, aliás, que respeito bastante, intelectualmente e sem ser intelectualmente, sobre a possibilidade de se caminhar no sentido de uma gestão das questões climáticas, da adaptação climática, de uma forma liberal ou não liberal. E ele não tem qualquer dúvida de que só uma capacidade de produção de regras vinculativas para toda a gente é que pode evitar um desastre que vai acontecer daqui a uns anos. Ou seja, na prática, defende que haja um poder mundial que obrigue toda a gente a fazer as coisas de determinada maneira. Há aqui este problema, que é um problema ideológico de fundo. Já existiu noutras alturas, no século passado, não era em relação à questão climática, era em relação à pobreza e ao progresso social, que também havia quem entendia que o único caminho para a felicidade era a apossão coletiva dos meios de produção. Há este problema. Para além disso, nós, em Portugal, e suponho eu que não só as pessoas têm coisas internacionais, nem as sociedades, mas somos atualmente sociedades muito reacionárias. Na minha profissão, de arquiteto paisagista, toda a gente conhece Roberto Elas. Mas há muito menos gente que conheça o Álvaro Dentinho. E o Álvaro Dentinho, mesmo dentro da minha profissão, é muitas vezes caracterizado como sendo um excêntrico, e era de fato um excêntrico no sentido em que não estava no centro, era uma pessoa que pensava de outra maneira, mas dizia uma série de coisas que são perfeitamente razoáveis, mas que não se podem dizer. Eu lembro-me de um colóquio qualquer em que alguém vinha defender a conservação dos sapais, coisa que qualquer ambientalista, qualquer conservacionista defende. E o Álvaro Dentinho dizia com alguma razão que estava-se nas tintas para o maçarico, não sei o quê, para uma ave qualquer, o que queria saber era do pão dos filhos. Isto é uma posição perfeitamente defensável. Não estou agora a discutir se era errada ou se era certa. Ele tinha muitas posições deste tipo Quando alguém num estudo de impacto ambiental tinha ficado insatisfeita porque tinham descoberto um troço de estrada romana e tinham mudado o percurso da autoestrada por causa do troço de estrada romana, o Ventinho respondia que isso era um disparate, que deviam ter feito era a autoestrada em cima da estrada romana, porque era a garantia de que tinham escolhido um bom traçado. As estradas romanas tinham traçados muito bem pensados. Era uma pessoa que pensava de uma maneira diferente. Essa possibilidade de pensar de forma diferente está hoje muito limitada. Um bom exemplo é aquilo que o José Manuel já falou, que é a barragem do Pisão. É verdade que formalmente e do ponto de vista do direito, houve algumas razões para a decisão que foi tomada pelo Tribunal de Castelo Branco. Por quê? Porque a administração pública não cumpre a lei. E este é um aspecto relevante. A administração pública com frequência não cumpre a lei, quer porque tem que executar o PRR e portanto vamos lá encontrar aqui uns atalhos, em vez de mudar as regras de maneira que as coisas se possam fazer. E portanto, a administração não faz, quer porque tem medo da reação das pessoas. O caso das árvores é muito evidente. Andamos a gastar rios de dinheiro a transplantar árvores, que é um disparate de todo tamanho. Ou há uma árvore monumental que justifique o seu transplante, ou andar a fazer o que fizemos na Praça de Espanha, que agora se preparam para se fazer na Cinco de Outubro, de andar a transportar árvores adultas, só porque alguém não gosta que se cortem árvores.

As oliveiras do Alqueva.

As oliveiras de Alqueva. É um disparate do ponto de vista da utilização de recursos, do ponto de vista da alocação de recursos. É tirar dinheiro de que precisamos para a transição climática, para a educação, para a saúde, para pegar uma árvore e mudá-la de sítio com um risco razoavelmente grande da operação não ter sucesso, e mesmo tendo sucesso, é dinheiro que estamos a gastar numa coisa que não tem qualquer utilidade social. Estar lá aquela árvore ou outra que daqui a 20 anos está de bom tamanho, socialmente não tem nenhum significado, não serve pra nada. Cortem a árvore, plantem uma nova. Isto é extremamente difícil hoje, porque criou-se esta ideia, temos sociedades profundamente reacionárias, profundamente quimiofóbicas, por exemplo, somos todos contra os químicos, exceto quando chegamos aos contraceptivos. Temos a metade da população a encher-se de químicos por razões razoáveis e normais, para a qual não têm problema e depois a seguir vão comer biológico e não sei o quê, porque têm medo dos químicos. Da mesma maneira que somos todos contra os químicos enquanto não estamos doentes, porque quando estamos doentes a sério, encharcamo-nos em químicos, como é evidente. Ora, o José Marcelo dizia há muitos anos: a diferença entre um veneno e um remédio é a dose. E o problema é que nós temos uma dificuldade muito grande em discutir a dose. Voltando à barragem do Pisão, as notícias que foram feitas sobre as razões pelas quais o Tribunal de Castelo Branco chumbou aquele projeto, parou o projeto, estão totalmente erradas, baseadas num comunicado de uma parte interessada, que são organizações ambientalistas, que citam uma parte da decisão do tribunal, como se o tribunal tivesse dito aquilo que estão a citar. Aquilo está de fato na sentença, mas está na descrição que a sentença faz da posição das ONGs. As ONGs conseguem pôr nos jornais facilmente, porque nenhum dos jornalistas foi verificar de onde é que aquilo vinha, que o tribunal tivesse dito aquilo era absolutamente estranho, porque o tribunal não se substitui às comissões de avaliação de impacto ambiental. É absolutamente estranho pra quem conhece o processo. Mas não houve um único jornalista que fosse verificar qual era o contexto daquela citação da sentença e o que estava a ser citado era formalmente a decisão do tribunal, porque está lá escrito, mas era na parte em que o tribunal está a descrever a posição das organizações ambientalistas, não está a subscrevê-la. Nem poderia. Há aqui um problema de contexto das sociedades, que são sociedades reacionárias, instaladas, têm medo do novo, têm medo da novidade, têm medo do progresso. Nós não temos futuristas hoje. Entre os intelectuais não há uma corrente futurista, porque são todos reacionários. Têm medo do futuro, têm medo da mudança, têm medo que as coisas não sejam como sempre conheceram. Mas há um contexto, que também é evidentemente da sociedade, no que diz respeito à produção de informação, que tem os mesmos problemas. Nós temos jornalistas profundamente reacionários, neste sentido, no sentido em que têm medo da novidade, que é uma coisa extraordinária pra uma profissão como o jornalismo, que por definição devia ser uma profissão interessada naquilo que é novo. Na verdade, nalgumas matérias, como é o caso do ambiente, mas também é verdade na habitação, também é verdade na saúde, são profundamente reacionárias. Eu acho extraordinária uma crônica que a Ana Sá Lopes fez entretanto na altura sobre as PPPs da saúde, que ela na crônica diz: "Eu sempre fui contra isto, isto é contra todas as minhas ideias, mas como sou uma utilizadora frequente do hospital", já não me lembro qual deles era, mas era ou o da Amadora ou o de Loures, um que estava em PPP, "e vi a degradação progressiva quando deixou de ser PPP pra passar a ser diretamente gerido pelo Estado, não posso deixar de referir isto." Aquilo que ela estava a dizer, que era a sua experiência pessoal, está em todos os relatórios do Tribunal de Contas. Mas isso para ela nunca seria aceitável, porque era contra as suas convicções. E eu estou a dar este exemplo da Ana Sá Lopes não por nada especial, mas acho que caracteriza muito do jornalismo. Ainda hoje de manhã ouvi uma coisa extraordinária, penso que era do Rui Pedro Antunes, já agora, para falar do Rádio Observador, muito incomodado porque o Luís Montenegro foi dar entrevistas ao Goucha em vez de dar entrevistas a jornalistas sérios.

Não, dizia que esperava que ele também desse entrevistas a jornalistas.

Na verdade, essa atitude do Rui Pedro Antunes, que não é dele, é a atitude generalizada do jornalismo. Quer dizer, há aqui umas pessoas que são importantes, que somos nós, aqui umas pessoas que são jornalistas sérios, jornalistas de política, e depois há o Goucha e a Cristina. Enquanto o Montenegro, calmamente, o que está a fazer é uma coisa simples, é dizer: "Bom, eu preciso falar para o meu eleitorado. Não é através dos jornalistas que já sei o que é que me vão perguntar e que vão deturpar aquilo que eu vou dizer e que vão insistir no assunto que não quero. Eu vou falar diretamente às pessoas. Não quero estes intermediários". E quem desiste para a política, desiste para a área do ambiente, etc. Resultado: as regras são más, as regras são excessivas e são aplicadas de forma absolutamente irracional, porque a maior parte dos decisores políticos têm medo da reação do público. Um bom exemplo é o da lei do lobo. Naturalmente, o lobo diminuiu o seu estatuto de ameaça porque há muitos e porque está em expansão. Mas o governo português, com medo desta reação, o governo atual, quer dizer, o que existe, foi a correr fazer uma alteração para reforçar a conservação do lobo. Oh caramba, mas por quê, se o lobo está em expansão? Por quê, se não há nenhum risco neste momento para o lobo, tal como o Paulo disse? Não faz sentido, porque a razão lógica, política, é: nós não vamos agora aqui criar uma questão para nós termos uma imagem de que não nos preocupamos com as questões de conservação da natureza, com as questões do ambiente, porque temos medo do eleitorado. E, portanto, isto é um caldo todo, Helo, que faz com que na prática nós tenhamos más regras, má legislação, más regras e má aplicação das regras.

Sim. Henrique Pereira dos Santos, traçado aqui este cenário. Obrigada. Bom dia.

Muito obrigado eu. Bom dia.

Fernando Santos, é um problema não só português, porque o Henrique era uma das pessoas que dizia que é um problema agora das sociedades como as conhecemos.

Eu acho que é mesmo um problema das sociedades, talvez numa sociedade do estado da abundância.

Em que já atingiu um certo nível de conforto e a partir de agora é possível criar outros critérios que não aquela necessidade urgente que o país tinha depois do 25 de Abril.

Porque os automóveis continuam a ter rodas redondas e o que continua a ser redondo é porque não tem ponto a ponto se lhe pegue. Porque se tivessem, já não eram, eram de outra forma qualquer. E, portanto, quando nós temos uma sociedade da abundância, no sentido mais amplo, comparativamente com aquilo que era há 50 anos, seja aqui, seja nos Estados Unidos ou em França, percebemos que os critérios e gerações são diferentes. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que olhar para a eficácia dos recursos que temos, do que temos que fazer e da forma mais eficiente para atingir o que quer que seja, seja o hospital, ou seja uma escola, uma autoestrada, o que quer que seja. E perdemos esse foco porque cada vez mais também a sociedade se foi organizando em células. Dantes eram células políticas, agora passaram a ser células de ativistas, de interesses, que vão a propósito de um edifício, de uma moradia que é preciso demolir, faz-se um abaixo-assinado. Repare, no caso que estão a falar do João de Deus, a freguesia das Avenidas Novas tem 22 mil pessoas. Se já estão a falar de 40 mil assinaturas, quer dizer que não tem nada a ver com a freguesia, não tem a ver com os habitantes. E se depois formos ver mais em detalhe as decisões que foram tomadas, por que aquele parque de estacionamento tem 600 lugares? Porque o regulamento municipal do PDM obriga a que, consoante as zonas onde estão localizados os loteamentos, que são classificados em três níveis, A, B e C, tenham um índice mínimo e máximo de aplicação por cada 100 metros quadrados. Portanto, se fizer 100 metros quadrados de habitação ou de escritórios, o que quer que seja, tem que ter um determinado número de estacionamentos à superfície ou enterrados, públicos.

Disponíveis.

E a câmara estabeleceu quando alienou aqueles terrenos todos da antiga feira popular, que na via ascendente, portanto, a que vem do sul para norte da Avenida 5 de Outubro, iria fazer um parque de estacionamento para satisfazer o próprio regulamento municipal. Isto foi em 2018. E fez uma hasta pública para vender aquele estacionamento de 600 lugares. E se pensarmos, como disse o Manuel Fernandes, que é um terminal de metro mais caminho de ferro, 600 lugares não é muito para um parque dissuasor, quando nós já tivemos um aqui em Alvalade antes da construção do estádio do Sporting, que havia um grande parque dissuasor que estava sempre cheio, porque as pessoas vinham da Páte Cruz e paravam ali, não entravam em Lisboa. Portanto, ao intercampos é necessário. E esse parque, que foi projetado como tal e foi lançado em concurso, foi hasta pública, previa exatamente que ele começava no lancil do troço central onde estavam as árvores, para não cortar as árvores, e ia até à fachada do novo edifícios. Isso cerca de 20 metros. Em 20 metros consegue fazer tipo corredor a meio, 5 metros e meio para circulação e depois estacionamentos de um lado e do outro. Simplesmente, tanto quanto sei de informações, havia outro problema: é que aquelas árvores, com tantos anos, começaram também a atacar, como é normal, eu já apanhei isso em vários sítios com choupos, por exemplo, então choupos é terrível, dão cabo dos esgotos todos. E o próprio concessionário, quem ganhou o concurso, estava obrigado a refazer os esgotos todos. E quando iam cortar o terreno para fazer os muros do Berlin, para fazer o parque de estacionamento, teriam que cortar as raízes das árvores, porque de facto não se pode cortar. Fazer um recorte com uma serra, a um metro de uma árvore e dizer que a árvore fica em pé, não é possível. E decidiram que era melhor assumirmos aquilo que está em curso, refazer os esgotos todos e tornar aquela zona como uma zona. Eu dou um exemplo simples. Eu fui um pouquinho até contra, não estava muito convencido da alteração que fizeram na Avenida da República, quando fizeram aquela alteração profunda.

De Fernando Medina? Não.

Sim. Durante Manuel Salgado.

Sim.

Fizeram uma alteração profunda, aquelas faixas laterais, eu disse: "Isto não vai funcionar". Quer dizer, aquela percepção como cidadão de Lisboa.

Como utilizador.

Eu hoje reconheço que quer aquela zona, quer a Rua Duque d'Ávila, aquilo ficou uma zona fantástica, pedonal. Houve um momento de incômodo, houve alguma dúvida sobre aquele projeto, mas hoje estão lá as árvores e temos, de facto, um espaço muito mais aprazível, organizado. Há incômodo durante a construção? Com certeza que há, mas isso sucede com todos. Este projeto não se deu agora, não foi o presidente da Câmara atual, nem a vereação, que pegaram em uma decisão. A decisão já foi de 2018 e ninguém se incomodou. E foi pública, foi uma hasta pública, estão apenas a cumprir os regulamentos municipais. Ora, eu, apesar de tudo, com todo respeito que tenho por grupos de cidadãos, eu também faço parte desses grupos, também vivo em Lisboa há mais de 50 anos. Há um momento em que os eleitores elegem quem quer que seja para comandar uma cidade. E eu quero que quem esteja no poder assuma essa responsabilidade e não esteja refém de grupos isolados que representem 20, 30 ou 40 mil cidadãos, seja o que for, não representam os 400 e tal mil votantes da cidade de Lisboa. É no momento das eleições que nós temos que escolher, e a escolha passa muito por isto. Temos que ter alguém que decida em tempo aquilo que é o interesse público nacional. O que eu acho que é um problema da sociedade, e termino com a referência inicial, é esta: nós perdemos a visão do interesse de conjunto, estamos cada vez mais como sociedade, e os mais jovens talvez estejam ainda mais, por causa das redes sociais, em grupos que têm muitas afinidades. E o interesse individual destes grupos pretende sobrepor ao interesse do todo. E esse é que é o problema de fundo que pode conduzir esta sociedade a problemas gravíssimos de desenvolvimento, ficarmos estagnados, quando outros, e como disse há bocado o José Manuel Fernandes, o aeroporto de Istambul ou outros. Quando olhamos para os regimes autocráticos ou que são mais ditatoriais, eles conseguem fazer as coisas que nós já não conseguimos fazer. Só que depois isto dá um desequilíbrio brutal entre o nosso meio de desenvolvimento ou não. Dou-lhe um exemplo para terminar aqui, uma coisa que tenho apreciado em Nova Iorque, estamos habituados todos aqui, os prédios de 50, 60, 70 pisos, são todos em estruturas metálicas. Eu diria, eram. A partir do momento em que começou a subir o preço do aço, hoje, se for a Nova Iorque, os edifícios de 50, 60, 70 pisos, vamos dizer mais baixo, são todos em betão. E por quê? Porque é mais barato. Eles conseguiram reconverter rapidamente algo que tem uma tecnologia muito desenvolvida, porque fazer um piso de 70 pisos ou 80, não é uma coisa como se faz aqui. Mas Nova Iorque consegue ter mais parques para crianças naqueles territórios todos do que consegue em Lisboa, porque nós temos o Salazar não saiu daqui, é tudo bairro arco do cego, tem que ser muito baixinho, porque é de Manuel Salgado quis aprovar uma torre, que não era grande torre, ali no Amente Reis, ao pé do Portugal. Foi cilindrado. Hoje estão a projetar lá um edifício, parece que tem mais densidade, mas é mais baixinho, já é bom.

A altura, há um problema com a altura.

Este é um problema de cultura. Eu prefiro ter mais altura e mais território disponível do que ter tudo a ocupar o território, mas temos prédios baixinhos. O bairro de Alvalada é simpático, mas foi nos anos 50. Já passaram 70 anos.

O João Adrião está em linha, é gestor ambiental, acompanha-nos em Lisboa. Bom dia, João Adrião.

Olá, bom dia, Carla, bom dia a todos.

E então, estamos aqui num nó, é isso?

Já está quase tudo dito, só para reforçar aqui a questão de que há nisto um pensamento muito primário, é separar bons e maus. A gente escolhe um lado, uns são bons, os outros são maus, tudo que seja tomado por um lado, é do lado do bem, o resto é tudo mal e mal para todos nós. Ignora-se, portanto, isto tem sido uma coisa cada vez maior, em tudo, mas também na política ambiental, que lá está, como foi dito aqui ao longo do programa, as escolhas são necessárias, é preciso fazer escolhas, porque tudo que possa ser escolhido ou não escolhido, tem impactos positivos e negativos sobre a economia, sobre a sociedade, sobre o ambiente. Mas assumimos que estas escolhas não têm que ser feitas, partimos daquela posição inicial, que estamos do lado bom e que é tudo bem feito. O José Manuel, por exemplo, falou aqui da questão dos parques no Alentejo. Eu, com muitos exemplos que já aqui foram dados, tenho aqui um que ainda acho que ainda não foi dado ao longo do programa Ao pé de Coimbra, em Condeixa, também há um parque solar que vai ser agora construído, que a Milvoz, uma associação ambientalista, denunciou como corte de carvalhal e de sobreiros para ter os painéis solares. Curiosamente, num post deles do Facebook, havia alguém que fazia uma pergunta, que era porque é que isto não era feito numa zona de eucaliptos, de baixa biodiversidade, e era feito nas zonas com mais alto valor. Este é um bom exemplo que não há escolhas perfeitas, que há sempre que ver aqui prós e contras, porque estas zonas de eucaliptos têm dono, são produtivas, os donos têm o seu terreno, têm o direito a escolher sobre o seu terreno, e isto não é tudo do Estado para o Estado instalar um parque solar onde lhe apetece. Estes parques, naturalmente, vão para as zonas mais marginais, para as zonas abandonadas, que são também no país as zonas que, por estarem abandonadas, evoluíram mais e têm mais plantas e animais. O conflito é permanente no Alentejo, no Norte, noutros países da Europa, porque este tipo de infraestruturas vai precisamente ocupar as zonas que estão abandonadas, que não produzem riqueza, porque também lhes é mais barato a eles. E temos que ter consciência disto ao escolher. Não basta dizer assim: "Vamos fazer um parque solar, isso é bom, e ao mesmo tempo queremos defender a natureza, isso é bom", como os vários exemplos que aqui foram dados de queremos mais casas, mas também queremos mais jardins, queremos mais renováveis, mas não queremos minas. É todo este problema. E depois metemos isto em cima do Estado. O Estado, de facto, aqui tinha uma coisa a fazer, porque se isto é, como diz a associação, uma zona de carvalhal, a diretiva Habitat da Rede Natura 2000 até define que o Estado devia comprar estes bocadinhos, expropriar, comprar e proteger estes bocadinhos de carvalhal maduro. O Estado não faz a sua mini obrigação e depois estamos à espera que faça tudo o resto. Como no lobo, eu outro dia escrevi um artigo da caça do lobo em Espanha, nem sequer é em Portugal, estamos a preocupar-nos com o que os espanhóis fazem. Os caçadores que estão no monte, vigiam o monte, percorrem o monte, detetam armadilhas, denunciam venenos. O Estado não vai fazer isso porque não tem uma brigada de guardas-florestais por todo lado, de GNRs por todo lado. O Estado devia focar-se naquelas coisinhas que ficam excluídas do processo natural do capitalismo e que ao serem poucas e bem identificadas, de facto, podia fazer e não faz. E depois queremos que faça o que não pode mesmo fazer.

É preciso fazer escolhas, sublinhou aqui muitas vezes o João Adrião.

Sempre.

Obrigada, João Adrião. Bom dia.

Obrigada, um bom dia.

Um bom dia também para si. Porque esta questão, Helena, também nos leva a perguntar exatamente o que é suposto o Estado fazer e o que é suposto não fazer.

Para já, o Estado não pode olhar para as pessoas como se elas fossem sempre potenciais malfeitores, porque é um pouco isso. Houve aqui, há muitos anos, uma pessoa que tinha a ver com algo que ia ser protegido e dizia: "Mas nós vivemos sempre aqui, fomos nós que criámos isto. E agora olham para nós com desconfiança e a dizer-nos o que nós não podemos fazer". E isto acontece muito nesta área, mas eu, sobretudo, poria aqui a tónica numa questão que me parece ser essencial hoje em termos de informação, que é: não há escrutínio nesta área. Nós estamos todos embevecidos com o facto de, neste momento, termos as barragens cheias de água. O Algarve sabemos o que foi. O Algarve, as barragens, o ano passado. Aliás, fizemos aqui programas sobre a seca. Neste momento, a barragem de Odeleuca, está tudo contente, porque Odeleuca, que é a grande reserva de água para o Algarve, está cheia. Mas quantos anos se demorou a construir Odeleuca? Quantos processos, quantos compromissos, quantos governos andaram com a questão de Odeleuca?

Mas é que agora há outro problema, Helena. É que essa barragem está cheia agora, porque choveu este ano anormalmente, como todos sabemos. A reserva de água até pode durar dois, três anos, mas daqui a dois, três anos, ela pode estar outra vez vazia.

Claro.

E a forma de não estar vazia é fazer uma obra que está prevista, que é transferir uma parte da água do Alqueva. Isto é, do Guadiana, no caso concreto, a partir do Pomarão para Odeleuca. Mas estamos a misturar duas bacias hidrográficas. Qualquer pessoa que estudou Biologia sabe que as duas bacias hidrográficas não têm exatamente, no seu detalhe, a mesma população de peixes, de algas, do que quiseres.

Isso vai ser um problema? Já está a ser.

Já foi. E agora acho que o governo finalmente conseguiu arrancar com este plano da água, com esta ministra, mas estava tudo bloqueado, esteve bloqueado anos. Estamos a falar de um tunelzinho. É longo, é comprido e vai custar uns milhões valentes, mas é um tunelzinho, um tunelzinho e outra parte de vala, para passar água de uma bacia hidrográfica para outra. Só há agricultura na parte sul de Espanha porque vem água dos rios do norte. Em Portugal, nós nunca fizemos isso a sério.

Sim.

Há os chamados três vases, que é sempre um tema controverso, porque depois quando se atravessa de um sítio para o outro, há um sítio onde pode faltar água.

Há também uma questão política.

Em Espanha há muita questão política. Mas, por exemplo, eu aconselho a que se veja a notícia que deu conta do homem que foi morto pela matilha de cães assilvestrados. Neste momento, este assunto dos animais, desde que tenham pelo, é das coisas que mais faz tremer qualquer executivo autárquico. Na zona de onde eu venho, houve até um problema com uns bois que ficaram abandonados durante imenso tempo. Ninguém deu de comer aos bois, porque houve uns litígios na família. Os bois romperam as cercas, começaram a andar por ali, destruíam tudo, atacavam as pessoas. E agora, quem é que lá vai tirar os bois? As pessoas chegaram a dizer, não sei se têm noção, porque é o declive naquelas zonas da Beira Baixa, que deviam de ir forcados, campinos. É completamente impensável. Depois chama-se sempre a GNR, mas a GNR também nestas coisas, a certa altura, quer ter ordens claras para fazer o que tem de ser feito.

Mas a GNR tem um serviço.

Só para buscar passarinhos às árvores, gatinhos.

Sim, e para ir buscar gaivotas com asas partidas, que depois entrega numa coisa que há em Lisboa, ali no meio de Monsanto, e que passado uns tempos estão mortas, porque de facto não vivem de outra maneira. Mas como alguém viu uma gaivota de asa partida ou com uma perna partida, telefona, lá vai o GNR, lá vai dinheiro do Estado, porque eles estão ocupados a fazer isso. Eu uma vez conheci um que me contou o que era a vida dele. E disse: "Nós sabemos todos o que é que fazemos, sabemos que vamos entregar isto ali a uma instalação que existe em Monsanto, mesmo ao lado da autoestrada."

Mas isto é o lado bom, porque se for, por exemplo, ter de abater os bois, ou ter de apanhar os tais cães assilvestrados, então aí já ninguém quer ir. E o que é espantoso nesta notícia, este homem não era propriamente uma pessoa que desconhecesse o campo. Este homem tinha um estaleiro com areias, material de construção civil. Era uma pessoa habituada a viver, conhecia bem a zona. Mas o que é curioso é que a notícia da Lusa, que foi reproduzida mais ou menos sem qualquer alteração por todo lado, é que diz: "O alerta foi dado por um cliente do estabelecimento de materiais de construção, onde encontrou o corpo rodeado pelos cães, depois do alegado ataque", descreveu o responsável dos bombeiros do distrito de Aveiro. A vítima é o proprietário do estabelecimento, que segundo Pedro Borges, não estava dado. Daí a presença dos cães no local. Ou seja, o problema é que, estão a ver, o homem, por causa de não molestarmos os cães assilvestrados, ele, coitado, deveria ter tudo vedado. Entrava e depois fechava a porta que era para não entrar. Há aqui uma visão completamente urbana do que são estes espaços. Aqui estamos num estaleiro, que segundo a Lusa, o problema era não estar vedado. E por isso é que os cães assilvestrados estavam no local. Então, mas e se o homem tivesse uma vinha? E andasse lá a tratar da vinha? Ia murar a vinha? Se tivesse um campo de couves, de abóboras, o que é que lhes fazia? Vedava aquilo tudo. Porquê? Porque não existe a capacidade de dizer que, se calhar, nós temos mesmo de controlar estas matilhas de cães assilvestrados, que note-se, são muito mais perigosas do que lobos. É muito mais fácil nos territórios onde existe lobo, para os humanos, não estou a falar para as ovelhas, e também para as ovelhas, com os cães assilvestrados. Mas para os humanos, que é o que aqui conta, é muito mais seguro deslocar-se num território onde existe lobo, e ter a sua vida, do que com matilhas de cães assilvestrados. O que se criou nesta área foi uma histeria absoluta que acaba com qualquer discussão racional. De facto, perdeu-se a noção do conjunto dos projetos nacionais e estamos aqui a trabalhar em microcausas. E depois, não existe nunca escrutínio, nem em relação à causa do presente, nem o que aconteceu em relação à causa do passado. Porque nós estamos cheios de intervenções que foram feitas e depois que as pessoas passaram todas a usufruir. Eu lembro-me quando Lisboa havia de ir abaixo por causa das torres do Colombo. Era um problema terrível as torres do Colombo. Até que se desenvolveu em Portugal uma extraordinária área de negócio, aliás, levada a cabo com muito sucesso por um grupo empresarial de má memória, que era ganhar dinheiro com obras embargadas. O Sá Fernandes, que era um herói para muita gente, eu acho que fez a riqueza, involuntariamente, não estou a dizer que ele tivesse qualquer objetivo com isso, mas de muito empresário. Porquê? Porque a pessoa vai para uma obra, começa a obra, está tudo licenciado, é contratado para fazer aquela obra e depois a obra é parada. Mas a obra é parada, mas o empreiteiro tem de ser indenizado. E nós tivemos em Portugal essa circunstância extraordinária de haver o grupo, lembro-me que era o Braga Parques, não era? Que ganhou e ganhou bem em tribunal, porque é a melhor forma, é que não se tem que fazer a obra e ganha-se como se tivesse feito a obra. Sim, isto aconteceu.

Não, eu estou a dizer que talvez o terreno mais caro de Lisboa seja o terreno do Parque Mayer.

Exatamente.

Se forem fazer as contas, a área de construção do Parque Mayer e quanto a Câmara de Lisboa já teve que pagar com esta tralha, desculpem lá, que foi toda montada politicamente, com a Feira Popular versus Parque Mayer e depois anulem, não sei o quê, façam as contas, como dizia o primeiro-ministro António Guterres, e vejam, é só fazer as contas, quanto é que custaram aqueles 20 e tal mil metros quadrados, salvo erro, que a área de construção é 22 mil metros quadrados.

E como sabe, nós defendemos o Parque Mayer, é uma coisa extraordinária. Eu tenho ido lá, aquilo está cheio de teatros, gente a sair, é cultura para um lado e para o outro, cultura por todos os lados. É teatro de revista, ele é teatro clássico, é teatro todos os dias. E não se pode fazer nada no Parque Mayer. E nós pagámos, tivemos de indenizar quem estava para fazer obras no Parque Mayer.

E vários arquitetos, entre eles o Frank Gehry.

Exatamente. Porque depois toda essa gente, são todos fabulosos, mas depois ninguém trabalha de borla. Nem vão para casa com desculpas de mau perdedor. Isto é assim.

José Manuel, pegando até aqui na provocação do engenheiro Fernando Santos, os regimes autoritários conseguem fazer avançar projetos mais depressa.

Mas não é isso que nós queremos.

Pois não.

Não é isso que nós queremos.

Será que é boa altura de finalizar o programa?

Não é isso que nós queremos, sobretudo.

Pronto, está respondido.

Mas a questão é que muitas vezes aquilo que na prática acontece é a captura de regimes democráticos por grupos de interesse E há uma altura em que podem acontecer duas coisas: ou alguém consegue sacudir essa realidade, ou essa realidade muitas vezes cai-nos em cima. Por exemplo, os problemas de falta de habitação que neste momento existem na Europa toda, eu não sei exatamente onde é que vão conduzir n alguns locais. Ontem contaram-me, por exemplo, há problemas de falta de habitação em Barcelona. Não conheço os casos de Barcelona em detalhe, mas alguém me disse, não sei se foi até a Helena que me disse, que conhecia alguém que morava em Barcelona e que não vai passar férias, porque em Barcelona há um movimento de ocupas e que ela tem medo que se deixar a casa vazia, quando regressar vai ter a casa ocupada. E em Portugal já começa também a haver movimentos de ocupas. E o que é que a polícia faz?

Não pode fazer nada.

Nada. Não pode fazer nada. Se alguém entrar para dentro de uma casa tua, já me aconteceu. Tua, quer dizer, da minha família. Já me aconteceu. Uma casa que estava à espera de ser vendida. Entraram para lá, ligou-se para a polícia e eles disseram: "Não podemos fazer nada, tem que ter uma ordem do tribunal para a despede." Isso leva quanto tempo? Ai, não sei, anos. Anos.

Uma ocupação ilegal?

Uma ocupação ilegal.

E a Espanha é obrigada a pagar a água.

A polícia não vai lá. Atenção, não fazem nada. A ocupação era ilegal.

E em Espanha, legal ou ilegal, o proprietário tem que pagar a água, a eletricidade, aliás, pode ser processado em tribunal, se pedir a baixa.

Mas também deve demorar anos.

Não. Se pedir a baixa dos contratos de água e de eletricidade, pode ser processado pelos ocupantes e tem que pagar tudo aquilo que eles danificam.

Em Espanha já há empresas que depois tratam disso.

Já é um negócio.

Depois já há outros negócios montados para resolver o problema que o Estado não resolve.

Passado uns tempos, alguém soube desta história e veio oferecer, a minha mãe ainda era viva, perguntou se queria que ela tratasse do assunto.

Exatamente. Com os amigos.

Com os amigos, que ela fosse lá tratar do assunto com os amigos. Isto é ao nível pequeno. Ao nível macro, isto pode levar à eleição de pessoas desagradáveis.

Alguém que resolve o problema com os amigos.

De alguém que resolve o problema com os amigos, pode ser mais autoritário, pode ser uma coisa transitória, resolveu o problema, passou adiante, ou pode ser uma coisa mais estrutural e mais complicada, porque quando nada funciona, a certa altura, as pessoas revoltam-se, deixam de ver utilidade nos sistemas que lhes permitem, como há pouco dizia o engenheiro, escolher os seus representantes. Se os seus representantes não conseguirem fazer nada.

Escolhem outros.

Ou escolhem outros ou vão à procura de alguém que impeça quem está a bloquear, de bloquear. Às vezes de formas menos democráticas. Mas não é isso que nós queremos.

Fernando Santos, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao Contracorrente. Regressamos amanhã com Helena Matos e João Nél Fernandes. Até amanhã.