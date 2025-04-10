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8:21 é hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Se quiser entrar em direto depois das 10:00, só tem que ligar 91 002 41 85. Carla. A AIMA divulgou esta semana dados atualizados sobre o número de estrangeiros em Portugal e todos foram revistos em alta. A estimativa atual é que residam no nosso país mais de 1,6 milhões de estrangeiros, sensivelmente 15% da população, sensivelmente quatro vezes mais do que em 2017. É uma mudança com uma dimensão que poucos previam possível, mas uma mudança que está a alterar o país e a criar tensões sociais, culturais e políticas, que não sendo ainda comparáveis com as existentes noutros países europeus, têm vindo a crescer. Há problemas nas escolas, problemas na habitação, na regularização, problemas no controle dos fluxos migratórios, problemas na integração, e isto só para falar de temas que ninguém contesta. Houve uma mudança de política importante com o novo governo, o tema está na campanha eleitoral e o tema tem sido, como todos sabemos, central noutras campanhas eleitorais por essa Europa fora. É por isso também tema no Contracorrente de hoje. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

A imigração pode mesmo transformar-se num dos temas mais difíceis e também mais polarizadores da política nos próximos anos?

Ó Carla, já está a ser.

Já é.

Já é em muitos países e em Portugal seguramente vai ser a partir do momento em que nós deixamos de ser um país gerador de emigrantes, passemos a um país recetor de imigrantes, algo que na nossa história recente teve períodos muito particulares, em que de repente chegaram a Portugal muitas pessoas. Por exemplo, quando chegaram a seguir à revolução e à descolonização, centenas de milhares de chamados retornados, muitos nem eram retornados, eram pessoas que nunca tinham retornado à pátria, porque nunca tinham saído de cá, tinham nascido nas antigas colônias, não interessa, foi assim que ficaram conhecidos, mas tinham quase todos relações familiares em Portugal, foram rapidamente integrados na sociedade. Houve naturalmente problemas durante um período curto, tensões, também durante um período, esse terá durado mais anos, mas que não colocaram alguns do tipo de problemas que tipicamente estas migrações de atualidade estão a colocar. Primeiro que tudo, migrações sempre houve. Basta imaginar que a nossa espécie, o Homo sapiens, veio da África. Nós nascemos em África, todos. O nosso mais antigo antepassado, a nossa Eva, era africana. Espalhámo-nos pelo mundo e ao espalharmo-nos pelo mundo, por exemplo, aqui na Península Ibérica, o Homo sapiens sapiens acabou por expulsar o homem de Neandertal, que aparentemente viveria cá antes e conviveram durante uns anos, até que os neanderthalensis desapareceram. Quando olhamos só para a história de Portugal, sem ir para outras regiões do mundo, repare, nós tivemos um período inicial em que havia povos pré-históricos que nem sabemos bem exatamente quem seriam. Mas depois tivemos celtas e proto-celtas, a cultura castreja, depois vieram fenícios e cartagineses, mas esses ficaram sobretudo em regiões litorais, fundaram cidades como Lisboa. Tivemos depois os romanos, tivemos depois os suevos, os visigodos, os alanos, os vândalos. Tudo isso chegou cá, em condições diferentes e ocupando, inclusivamente, partes diferentes do território. Depois tivemos uma parte do território dominada por árabes e berberes, que não são exatamente a mesma coisa, muçulmanos, religiões diferentes. Depois tivemos a reconquista cristã, depois tivemos períodos em que fomos nós que nos expandimos e fomos para fora do território continental. Tudo isto deu origem a que, por exemplo, hoje tenhamos uma pool genética muito variada, mas, ao contrário disso, e até por termos fronteiras muito antigas, temos uma certa uniformidade cultural e religiosa, que não existe em muitos outros países, e linguística, que lá em Espanha, por exemplo, não existe. E isso é desafiado de alguma forma. É desafiado em qualquer país, não é só dos portugueses. É desafiado sempre quando chegam vagas de imigração que têm a dimensão que têm atual. Estamos a falar de algo muito significativo. Habitualmente, acima de 10% já começa muitas vezes a criar tensões. E em Portugal estamos nos 15% e num instantinho. Tu mesmo agora disseste que foi uma quadriplicação em 10 anos, não chega sequer a oito anos. É uma alteração muito substantiva, que tem razões económicas, tem razões sociais, tem razões demográficas e não vai parar. Não vai parar porque é um tema de todo o Norte, de todo o hemisfério norte, porque o hemisfério sul é mais pobre e demograficamente é muito mais ativo, muito mais dinâmico. Vou recordar, porque eu já falei desses números em anteriores Contracorrentes. Há 160, 165 anos, portanto, 1960, viviam em África 233 milhões de seres humanos. Hoje, vivem 1,54 mil milhões. Estamos a falar de uma população que praticamente sextuplicou, é seis vezes maior. E os europeus, que eram 600 milhões há 60 anos, hoje são 750 milhões, estamos quase estáveis. Se compararmos o número De jovens, que são aqueles que têm ambições, querem trabalhar, querem futuro. A relação entre a Europa e a África é de um jovem na Europa para cada sete em África. Isto dá-nos uma perspectiva de que a pressão para atravessar o Mediterrâneo, digamos assim, não vai desaparecer, vai manter-se. E estamos só a falar da África. Não estamos a falar da península asiática, portanto, Índia, Paquistão, Bangladesh, que é uma zona também em rápido crescimento. Não estamos a falar do Médio Oriente e das zonas de conflito, que também geram, por vezes, não exatamente migrantes económicos, mas refugiados. Não estamos a falar de nada disso, estamos só a falar da África. E por isso, a Europa globalmente e Portugal, em particular, vai continuar a ter este problema, até porque, e nesta questão são contas, por razões de pura economia, para que a nossa economia não comece a decrescer, para que mantenha a sua capacidade produtiva, precisa de mão de obra.

Sim, claro.

Precisa de mão de obra. Só que isto tem problemas. Estamos a falar, por exemplo, do facto de nós termos assistido, ao mesmo tempo que assistimos a estas vagas e ao mesmo tempo que assistimos a uma subida do salário mínimo, praticamente não assistimos a uma subida do salário médio e temos hoje uma percentagem da população absolutamente anormal a receber o salário mínimo. Muita dessa população são imigrantes, são aqueles que chegaram entretanto. Só que isto também coloca pressão no sentido de baixar os salários dos que estão mais abaixo, coloca pressão sobre o mercado da habitação. Um país que de repente tem mais 1 milhão de habitantes, 1 milhão de pessoas a viver, sobretudo em áreas urbanas, do que tinha há 10 anos, e que quase não construiu casas nestes últimos 10 anos, só pode ter problemas de habitação. Só pode ter, não há milagres.

E numa série de outros serviços.

E numa série de outros temas. As escolas não estão preparadas para de repente terem turmas com cinco, seis, sete, oito línguas lá dentro, pessoas que não falam português. Vamos falar um pouco disso tudo e ver como é que se lida com este problema, que naturalmente, por outras razões também, e razões que não nasceram de agora, algumas delas são milenares, que têm a ver com o choque entre quem chega e quem está. Geram problemas políticos, naturalmente.

Até já, João Manel.

Até já.

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