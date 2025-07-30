Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

8:16, hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Depois, para entrar em direto logo a seguir ao jornal das 10 e nos dar a sua opinião, basta ligar 910 002 41 85, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 910 002 41 85. Carla.

Donald Trump e Ursula von der Leyen encontraram-se este fim de semana na Escócia, no campo de golfe que pertence ao presidente dos Estados Unidos, para finalizarem negociações comerciais destinadas a evitar que Washington passasse a aplicar tarifas de 30% às importações europeias a partir de dia 1 de agosto. Houve reações de alívio, porque as tarifas ficaram limitadas a 15%. Houve reações de prudência, aguardando pelos pormenores, e houve críticas mais abertas, desta vez encabeçadas pelos franceses. A Comissão Europeia está sob pressão, mas muitos chamam a atenção que ela fez o melhor que podia, considerando a dependência europeia dos Estados Unidos em muitas frentes e, para além disso, a tradicional desunião europeia, pois nem todos os países teriam os mesmos objetivos. No Contracorrente de hoje, vamos tentar perceber quem está em razão, considerando também que os Estados Unidos são um importante parceiro comercial de Portugal, um parceiro importante em alguns ramos da nossa economia. Por tudo isto, José Manuel, bom dia. O acordo da Escócia podia ter sido diferente?

Talvez, se não tivesse acontecido nos últimos 10, 15 anos, uma divergência brutal entre a Europa e os Estados Unidos. Quer dizer, e é de facto uma evolução absolutamente alucinante, e que nós temos que ter noção de até que ponto ficámos não apenas dependentes, quer dizer, já estávamos dependentes dos Estados Unidos para a nossa defesa, isso é um tema que se tornou evidentíssimo com a guerra na Ucrânia, mas passámos a ter um poder económico muitíssimo menor. Só para teres uma ideia, em termos de riqueza produzida, em 2013, a riqueza produzida na Europa e nos Estados Unidos era a mesma. Estamos a falar de 16,8 trilhões de dólares, quer num lado, quer no outro. Agora, a Europa passou de 16,8 para 19,4, e os Estados Unidos estão em 29,2. Isto é, da paridade, passámos a estar cerca de 30% atrás. Isto é uma diferença gigante e que mostra um dinamismo completamente diferente. A Europa, hoje em dia, infelizmente para nós todos, não tem o dinamismo que tem a economia dos Estados Unidos, não tem o poderio que tem a economia dos Estados Unidos, não tem a capacidade tecnológica e de inovação dos Estados Unidos e, portanto, qualquer acordo comercial, desde que não fosse a inexistência de tarifas, que era o que existia antes, colocaria sempre problemas aos europeus, como vai colocar. Se bem que, apesar de tudo, estamos perante uma situação que, não sendo igual à preexistente, é melhor do que aquilo que estaria em cima da mesa, digamos assim, e é muito semelhante aos acordos que foram feitos com o Reino Unido e com o Japão, o que mostra que vai haver uma espécie de chão comum em que pelo menos a Europa vai poder concorrer em condições semelhantes a outras potências de menor dimensão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem fazer isto porque, apesar de ser, como às vezes dizia-se, o centro comercial do mundo, eles compram a toda a gente, eles dependem de toda a gente. É verdade, mas é verdade até um certo ponto. 85% da economia americana é economia interna, portanto, é mercado interno. Os americanos consomem o que é produzido nos Estados Unidos, e só 15% é que vem de fora. Isso dá-lhes também um poder muito grande. Uma parte desse poder vem da área da energia. Os Estados Unidos, hoje em dia, são os maiores produtores mundiais de petróleo e gás, ou estão a esse nível, não importam, exportam, o que é uma coisa que há 20 anos nós discutíamos. Havia guerras no mundo porque os Estados Unidos queriam dominar os mercados do petróleo. Hoje em dia, só se formos atacar os Estados Unidos para dominar o mercado do petróleo, que são eles que já o dominam, porque o têm lá e porque não tiveram medo de explorá-lo, porque uma parte desta riqueza a Europa também a tem, não quis foi explorá-la. Estamos a falar sobretudo do gás de xisto. Isso cria dependências, como é óbvio. Não há aqui milagres. Depois, há algo que também tem surpreendido os analistas. Repara, quando o Donald Trump fez aquele avanço brutal, e nós falámos sobre isso no Contracorrente, relativamente ao estabelecimento das tarifas, com aqueles quadros gigantescos em frente à Casa Branca, a mostrar as tarifas, a dizer que era o dia da libertação, a reação dos economistas foi: isso vai ser um desastre. A reação das bolsas foi: isto é uma catástrofe, e vieram por aí abaixo. Passaram-se uns meses, as tarifas que estão a ser aplicadas não são exatamente aquelas. Aquilo era negociação à Trump. Já falámos isso tantas vezes. Ele exige sempre ficar com 20, 30 ou 40. A mesma coisa que nós fazemos quando vamos a um mercado em Marraquexe ou em Rabat. Mas pronto, é assim que ele é. Viemos saber isso porque ele escreveu sobre isso naquele livro famoso que publicou aqui há uns tempos atrás, a arte da negociação Não é habitual fazer isto em meios diplomáticos, não é habitual fazer isto entre Estados, é o que ele está a fazer e se calhar nós devíamos aprender um pouco com isso. Isto é melhor do que aqueles quadros, nalguns quadros é metado. No caso da Europa, estamos a falar de facto de uma redução grande relativamente àquilo que era a ameaça, portanto, é vantajoso. Agora vai colocar problemas em alguns setores e noutros nem por isso, para ser franco. A indústria automóvel, se calhar, vai ver algumas das suas fábricas, sobretudo os modelos que são destinados à exportação para os Estados Unidos, serem transferidas para os Estados Unidos. Esse era o objetivo de Donald Trump. Ele queria trazer de volta a indústria. Não sei se vai conseguir, vamos ver, isso leva algum tempo. Há aqui algumas fragilidades na posição americana, talvez a maior de todas, o fato de isto serem decisões executivas, decisões do presidente, não são decisões do Congresso. Quando são decisões do Congresso, são sólidas, dão garantia de continuidade, quando são apenas decisões do presidente, qualquer outro presidente pode reverter e o próprio Congresso pode reverter. Há aqui um lado de instabilidade que talvez seja o mais inquietante, mas há também áreas onde a Europa não ficou a perder, por exemplo, a aviação. Até porque na aviação a Europa tem uma boa companhia que é a Airbus. Talvez até esteja neste momento por cima da Boeing, que é a grande companhia americana, e quando isso acontece, não fica a perder. A Europa não recuou para já, não sei se é bom ou se é mau, mas não recuou muito nas questões da regulação digital, do mundo digital. E há áreas que ainda estão indefinidas, não se sabem todos os estados, designadamente as que têm a ver, por exemplo, com uma área que interessa a Portugal, que é a exportação de alimentos. Para Portugal isso é relevante por causa das exportações, designadamente de vinhos e vinho do Porto. Até que ponto é que isso poderá ou não ter impacto? Vamos ver. Há outros aspectos do acordo que provavelmente não são para cumprir, são números para ficar escrito como promessa. Por exemplo, é difícil que a Europa vá comprar a quantidade de energia aos Estados Unidos que prometeu que ia comprar, muito mais não seja porque se o fizesse, os Estados Unidos deixavam de exportar para o resto do mundo. E também poderá não ser vantajoso, porque provavelmente há vantagem em exportar para outros locais, até do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos. Há aqui muitos pontos de detalhe que ainda falta conhecer, mas ficou clara alguma coisa: a falta de balanço, a falta de equilíbrio, quer do ponto de vista económico, quer no que respeita à dependência europeia dos Estados Unidos na área das indústrias de defesa e da defesa em concreto, não é só das indústrias de defesa, é da defesa em concreto, dos meios militares, do investimento militar, dos meios disponíveis, tornam a negociação muito desequilibrada. E desse ponto de vista, eu diria que estamos pior do que estávamos antes. Passou a haver tarifas quando não tinha havido antes. Sim, se considerarmos que as tarifas são más, e eu considero, estamos pior. Estamos um bocado melhor do que era a ameaça que estava pendente sobre as nossas cabeças, mas talvez essa ameaça fosse aqueles exageros habituais de Donald Trump. Eu não sou tão crítico de von der Leyen como algumas críticas que ouvi por aí. Talvez a Europa perceba que se quiser mudar, se quiser não voltar a ir para negociações destas numa posição de tanta fraqueza, tem que fazer mudanças internas, porque para além disto tudo, em cima disto tudo, há outra coisa: é que a Europa continua a agir de forma desordenada. Nem todos os guizes estavam com os mesmos interesses e as mesmas prioridades naquela negociação. E a própria Comissão Europeia teve que fazer um exercício de equilibrismo, de prova no arame, como às vezes nós costumamos dizer. E quando está numa posição dessas, estás ao mesmo tempo preocupado com o adversário e preocupado em não cair. Eu creio que fazendo o balanço, foi porventura o acordo possível. Vamos ver ainda alguns detalhes, mas estamos a entrar num mundo novo com algumas surpresas, porque, como te dizia, a economia não está a reagir como toda a gente dizia que ela ia reagir às tarifas de Donald Trump. Está a reagir melhor do que se esperava. Será que isso é um sinal de que também nas regras da economia há mudanças? Ninguém sabe responder, mas temos que ter cabeça aberta e estar atentos aos sinais. A bolsa nos Estados Unidos não só já recuperou tudo o que perdeu depois daquele dia da libertação, como já está acima do que estava antes. O que isso significa? A bolsa é um pouquinho volátil, mas a longo prazo tem razão.

Vamos discutir tudo isto melhor e tentar desvendar alguns desses caminhos no "Contra Corrente". Até já.

Até já.