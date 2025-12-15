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O país acordou ontem com as notícias terríveis que nos chegaram de uma praia de Sydney, onde atiradores tinham provocado pelo menos 15 mortos entre as centenas de pessoas que celebravam o primeiro dia da festa judaica Hanukkah, uma festa de família com características próximas do Natal cristão. Dois atiradores, pai e filho, abriram fogo sobre os judeus que ali estavam reunidos, sendo que entre os mortos se encontra um sobrevivente do Holocausto, assim como o Rabi, que tinha organizado a festa. Não restando muitas dúvidas que o objetivo dos atiradores não era outro senão o de matar o maior número possível de judeus, não é possível deixar de falar da eterna atualidade do antissemitismo, e é isso que iremos fazer no Contracorrente de hoje. Bom dia, José Manuel. Como é que se pode explicar uma violência como a de ontem?

É difícil de explicar. Daquilo que nós já sabemos, aquilo que nós vimos, as imagens que foram capturadas e que nós nos apercebemos delas, são de dois homens com armas, aparentemente eram armas de caça, a disparar contra uma multidão que estava numa praia a fazer uma celebração que no calendário judaico, não sendo exatamente correspondente ao nosso Natal, tem características familiares semelhantes. É uma festa de família, é uma festa que dura vários dias, é uma festa que celebra, no caso concreto, a reabertura do Templo, o chamado Segundo Templo, e que naquele caso era uma festa, na Austrália atualmente é verão, as pessoas estão na praia, a maior parte da população australiana vive muito perto da praia e aquela é uma das praias mais conhecidas de Sydney, e o que nós vimos foi verdadeiramente tiro ao homem, portanto, ou tiro às crianças ou tiro aos velhos. Entre as vítimas há um sobrevivente do Holocausto, entre alguém que ficou muito ferido há um sobrevivente do massacre de 7 de outubro. Os judeus não são assim tantos em todo o mundo, portanto acabamos sempre por tropeçar em quem sobreviveu a outros momentos de antissemitismo. E isto vale a pena refletir. A Austrália foi aquele país onde poucas horas depois dos massacres de 7 de outubro, houve uma manifestação junto à famosa Opera House, a Casa da Ópera de Sydney, onde se gritou: "Morte aos judeus", numa altura onde em Israel ainda se contavam as vítimas do massacre, ainda não tinha acontecido rigorosamente nada em termos de guerra. Portanto, é um país que, desse ponto de vista, viu uma verdadeira multiplicação dos atos de antissemitismo, mas isto sucede um pouco por todo o mundo. Acho que vale a pena tentar perceber por que o ódio aos judeus, porque é disso que falamos basicamente quando falamos de antissemitismo, é um mal tão constante na história da humanidade, um mal que vai de talvez 2 mil anos atrás, talvez mais do que isso, e se mantém presente como um fantasma que nos regularmente regressa e regularmente assusta a comunidade judaica. Logo a seguir ao 7 de outubro, houve organizações na Austrália que recomendaram aos judeus que tivessem prudência. Aparentemente, agora tudo tinha voltado à normalidade, mas obviamente não voltou. O antissemitismo teve muitas encarnações ao longo da história. Neste momento, tem sobretudo a ver com o Estado de Israel e com uma radicalização antissionista, que na prática é antissemita, porque não é verdadeiramente algo muito diferente. Falaremos um pouco sobre isso. E também com as tensões entre judeus e muçulmanos. No caso de ontem, há algo que é muito relevante, pode ser tomado como exemplo, veremos como é que as coisas acontecem, porque há também um herói que era um muçulmano. Portanto, há um outro australiano, também ele de origem muçulmana, que consegue dominar um dos atiradores ficando ferido, correndo risco de vida, e que provavelmente com esse ato salvou muita gente. Seja lá como for, sabemos que pelo menos, acabaste de dar essa notícia esta manhã, sabemos que pelo menos um dos atiradores já tinha sido investigado por possíveis ligações ao Estado Islâmico. Portanto, sobre essa matéria, também não haverá muitas dúvidas sobre as motivações daquele pai e daquele filho, que um deles, pelo menos, já tinha estado sob a observação das autoridades, mas num país onde de facto os sinais são muito preocupantes neste momento. Portanto, é sobre isso tudo que vamos falar, mas a Austrália aqui é apenas um exemplo, é apenas um caso onde as coisas estão a acontecer, porque de há dois anos para cá que isso se tem tornado muito mais presente nos noticiários, os ataques contra sinagogas, contra comunidades judaicas, contra judeus individualmente, não apenas contra manifestações contra Israel, é algo muito mais do que isso. E vale a pena tentar perceber por que esta doença infecciosa, que nós hoje condenamos sem qualquer tipo de dúvida, por causa do que aconteceu na Europa, na Alemanha nazi e depois durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, tem esta tendência para estar sempre a regressar sob formas diferentes, mas sempre presente. É o tema do nosso Contracorrente de hoje. Não é um tema fácil nem agradável, mas inevitável.

Pois é. Até já, José Manuel.

Até já.

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