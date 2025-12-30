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"Contracorrente" que é aberto aos ouvintes depois do jornal das 10:00. Para participar, ligue 91 002 41 85. Carla.

Este domingo morreu Brigitte Bardot e por todo lado se recordaram não apenas os seus filmes, mas a forma como ajudou a mudar a imagem da mulher e fazer tábua rasa de velhas regras de comportamento. Desapareceu no mesmo ano em que também nos despedimos de outras duas grandes estrelas do cinema, Claudia Cardinale e Robert Redford. Deixou-nos pouco mais de um ano passado sobre a morte de outro ícone dos seus anos de glória, Alain Delon. Anos que foram também anos de glória do cinema e em especial do cinema europeu, o que nos leva ao ponto de partida do "Contracorrente" de hoje. Será que o cinema dos nossos dias já não produz estrelas tão universalmente marcantes como Bardot? E será que o cinema de hoje ainda é cinema no sentido em que o entendíamos nesses anos, em que a sétima arte era vista como isso mesmo, como uma arte? José Manuel, bom dia. Com estas mortes, são só as recordações e a nostalgia de um outro tempo que desaparecem? Ou será que é mais do que isso?

Carla, vou ser franco, acho que é um pouquinho mais do que isso. Aquele período, anos 50, anos 60, em muitos aspectos, foi um período de viragem. Eu diria que não foi um período, talvez, na história como o final da década de 80, a queda do Muro de Berlim, que foi uma entrada num outro tempo, mas é um tempo onde, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, se via uma euforia absoluta, com muitas manifestações de tipo diferente, também com muitos momentos complexos. Mas quando nós olhamos para o que se produziu nestes anos, e comparamos, por exemplo, o número de filmes produzidos nestes anos que estão sistematicamente nas listas dos melhores filmes de sempre, encontramos a ideia de que houve uma espécie de explosão de criatividade e de diversidade que ainda hoje impressiona. Por exemplo, recordámos Brigitte Bardot, mas neste último ano também nos despedimos de Claudia Cardinale. Claudia Cardinale, talvez mais do que Brigitte Bardot, era uma atriz muito marcante. Ela está em dois filmes que aparecem com frequência nestas listas e um está quase sempre, que é o "Oito e Meio", do Fellini, mas também num outro filme do Visconti, que é o "O Leopardo". Ela também é atriz nesse filme. No caso de Brigitte Bardot, ela nunca foi premiada como atriz, mas como símbolo de um tempo de mudança no que diz respeito ao lugar e ao papel da mulher, à forma como podia ou não podia se expor e não ter vergonha da sua sexualidade. E desse ponto de vista, há muitos momentos marcantes na vida de Brigitte Bardot, que se retirou da vida artística relativamente nova, com 39 anos. Mas é também o tempo de onde vêm outras figuras. Por exemplo, no ano passado despedimo-nos de Alain Delon, este ano também nos despedimos de Robert Redford. Eram estrelas de cinema que toda a gente conhecia. Hoje há muitas estrelas, há muitos atores conhecidos, mas porventura nenhum tão marcante como isso. E é algo que mudou radicalmente. Por exemplo, eu fui ver os números. Tu sabes que o número de espectadores de cinema em Portugal é quase metade do que era em 1950.

Espectadores em sala de cinema, não é?

Espectadores em sala de cinema, claro. Nos anos 50 havia o dobro. Depois isto subiu, sobretudo a seguir à revolução. Portanto, os anos em que inclusivamente muitos filmes que estavam censurados puderam ser exibidos, chegou-se aos 42 milhões, quase 43 milhões em 1976. E agora é um terço disso, pouco mais de um terço disso. Portanto, é um tempo, 14 milhões, 15 milhões de espectadores em sala. E isto é muito significativo. Por quê? Porque ver um cinema em sala, ou ver numa televisão, ou ver num telemóvel, não representa o mesmo tipo de relação com aquilo que se está a ver. E não há maneira de dar a volta. Não é uma questão de ter nostalgia de ir à sala de cinema. É que o tipo de forma como se vê um filme é diferente. E também levou a que a própria arte de fazer filmes também tivesse mudado muito. E tu repara nisto, é que há várias coisas que aconteceram. Por um lado, o cinema europeu é uma sombra do que foi. Nestes anos nós temos alguns dos grandes filmes de sempre a serem feitos na Europa. Hoje raramente nos lembramos disso. O único país onde ainda há muita proeminência é no Reino Unido, mas é muito por ligação com os Estados Unidos. Já não há o cinema italiano, o cinema de citá, de Roma, já não há o cinema francês. Isto foram os anos da "Nouvelle vague", onde, de resto, a Brigitte Bardot também participou. Ela está num dos filmes mais importantes do Godard, "O Desprezo", que é um filme de 1963. Há quem fale destas mudanças e diga assim: "O que matou o grande cinema foi o telecomando." Porque, de repente, começamos a ter muitos canais, muitas televisões, muita necessidade de prender a atenção. Pensa só nisto: quando estás dentro de uma sala de cinema, às escuras, rodeado de estranhos, tens que, de alguma forma, te concentrar no que estás a ver. Aquilo é um ambiente, a não ser que adormeças, que é uma coisa que às vezes acontece.

Às vezes pode acontecer.

Às vezes pode acontecer, mas concentras-te no que estás a ver. Se estiveres à frente de um televisor, à frente do teu computador, com o teu telemóvel num avião, a vontade de fazer zapping é enorme. A tentação do zapping é muito maior. Isso levou a que a própria rapidez na montagem, a necessidade de ter muita ação, tivesse, de alguma forma, morto a cinefilia antiga. Há um ensaio muito interessante da Susan Sontag, que é uma crítica cultural muito relevante, muito importante, publicado há 30 anos, no New York Times, em 1995, em que ela reflete precisamente sobre isso. E diz que há um antes e um depois de se ver os filmes em sala, e passar a ver os filmes noutros sítios. Hoje divertimo-nos com o cinema, mas já não amamos o cinema como no tempo da cinefilia. Evidente que ainda há exceções, evidente que ainda aparecem grandes filmes de vez em quando. Mas penso que isto também está ligado ao papel que figuras desempenharam. Haver uma estrela de cinema que tem uma importância no comportamento da sociedade, como Brigitte Bardot teve, mesmo sem ser uma excecional atriz do ponto de vista da representação, mas ser uma excecional atriz do ponto de vista de como ela ocupava a tela, é muito relevante. E havia outros nomes. Uns já desapareceram, outros não desapareceram, e que são todos dessa época. Há uma sobrevivente, um pouco mais nova do que Brigitte Bardot, que é Catherine Deneuve, mas a Gina Lollobrigida, o Ursula Andress, tanta gente que foi marcante, umas mais pelo espaço que ocupavam na tela, outros realmente pela representação. E nós hoje não temos ideia de que alguém possa mudar os comportamentos das nossas sociedades apenas por dançar descalço em cima de uma mesa, dançar mambo, uma cena de mambo famosa que a Brigitte Bardot protagonizou e que ajudou a mudar, como outras cenas, por exemplo, com a Marilyn Monroe, que é um pouquinho mais velha do que ela, ajudaram a mudar completamente a forma como nós olhamos para a mulher, para as relações homens-mulheres e por aí adiante. Não quer dizer que ela tenha tido uma vida feliz. Não creio que Brigitte Bardot possa dizer isso, mas o mundo, de alguma forma, mudou com ela. E hoje não sei se alguns dos oscarizados de todos os anos se poderiam orgulhar do mesmo tipo de impacto social que tiveram algumas dessas estrelas.

Vamos ter muitos convidados interessantes no "Contracorrente". Vamos ver se todos concordam contigo, José Manuel.

Ok, vamos ver.

Até já.

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