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8:16, tempo de conhecermos o tema do Contracorrente desta sexta-feira. Para participar e nos dar a sua opinião em direto, só tem de ligar 91 002 41 85, mas também nos pode enviar a sua mensagem de voz pelo WhatsApp para o mesmo número 91 002 41 85. Luís.

O país foi ontem como que atropelado pelo choque de uma notícia: a morte de dois jovens, dois irmãos, ambos futebolistas, ambos exemplares, Diogo Jota e o irmão André Silva. O despiste de um automóvel numa autoestrada em Espanha terminou em tragédia. 28 e 25 anos. Já não contamos que se morra assim quando se é tão jovem, nunca esperamos que se morra sem pré-aviso. Não é a primeira vez que sucede com figuras queridas de todos, não é a primeira vez que se fica com a sensação que o fascínio da velocidade pode ter sido fatal. Também não será a primeira vez que se acaba de falar de como contrariar a sinistralidade rodoviária. Vamos falar um pouco de tudo isto no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia, por onde vais começar?

Bom dia. É sempre difícil. É sempre difícil porque eu creio que há vários pontos que se cruzam. Independentemente da carreira que ele fez como jogador e daquilo que ele era como pessoa, como homem, porque eu não sigo o futebol para o conhecer bem e sigo ainda menos a vida dos jogadores, mas aquilo que pude ler e pude ouvir nas últimas horas é muito revelador. Há de facto uma coisa que tu disseste aí que eu acho que é muito relevante. Nós temos a ideia de que hoje não se morre cedo, não se morre jovem, e as vidas não são levadas a correr, por assim dizer. Nós temos, por exemplo, uma outra figura que tudo parecia urgente e tudo parecia correr bem na vida dele e ele acabou por morrer por excesso de velocidade, exatamente, que foi o James Dean. James Dean, aquele ator mítico dos anos 50, morreu com 24 anos, ainda mais novo, a conduzir um Porsche. Ele andava em corridas de automóveis e tinha um filme precisamente a elogiar a velocidade, a elogiar tudo isto. Era um tempo diferente, um tempo onde as coisas eram diferentes. Estávamos 10 anos depois do final da Segunda Guerra. Hoje em dia não se está à espera que isto aconteça. É sempre muito violenta aquela ideia de que a natureza funcionou ao contrário. O filho morreu antes dos pais. Não é a ordem natural das coisas e tudo isso tem bastante impacto, bastante relevância. Já não é a primeira vez que acontece com desastres automóveis, só para recordar assim figuras públicas que desapareceram de repente. Estou a lembrar-me do Carlos Paião, estou a lembrar-me do Angélico Vieira, estou a lembrar-me do Francisco Adam, estou a lembrar-me da Sara Carreira. Estou a lembrar-me de mais duas outras figuras que hoje, provavelmente, a maior parte das pessoas não se recordarão. Manuel dos Santos foi, porventura, o maior toureiro a pé português, também morreu num desastre automóvel, não era tão novo. E um outro que também teve a sua vida cortada de uma forma muito brutal e muito mitológica, que foi talvez o ministro mais popular do salazarismo, Duarte Pacheco. Tudo isto vale a pena recordar, porque há neste um lado de tragédia, mas também há um lado de nós nos interrogarmos até que ponto é que, sobretudo entre os mais novos, a velocidade tem um fascínio, tem mesmo uma vertigem. Nós não sabemos se isso, porventura, aconteceu naquele acidente, não temos elementos para falar disso. Sabemos que nalguns destes que eu recordei, aconteceu de certeza. Foi mesmo, porventura, o principal motivo para o desenlace fatal. E a forma como, ao mesmo tempo, e isto também é algo que vamos ter aqui alguns convidados muito conhecedores dessa área, até que ponto é que equilibramos aquilo que são as capacidades cada vez maiores dos carros que conduzimos, as estradas onde andamos e o comportamento dos condutores também, finalmente. Porque muitas vezes há um contraste entre aquilo que é, por exemplo, os limites de velocidade dentro das cidades e a possibilidade disso não acontecer fora das cidades. Há aqui vários pontos para onde eu gostava de ir e vamos ter, até para perceber a psicologia destes momentos, quer da parte de quem parte, eventualmente, aí é mais difícil, mas também aquilo que se pode fazer, aqueles que ficam. Falamos mais depois das 10:00.

É depois das 10:00, José Manuel. Até já.

Até já.