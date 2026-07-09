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Muito bom dia. Terminou ontem em Ancara, na Turquia, a cimeira da NATO, com muitas declarações de Donald Trump à chegada e à partida, com declarações de apoio à Ucrânia, compromissos sobre o aumento das despesas militares e o aviso de que a Aliança Atlântica não aceita um Irão com armas nucleares. Tudo isto ao mesmo tempo que era posto fim ao memorando que levou a um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão. Bom dia, Helena Matos.

Bom dia.

O anúncio do fim da NATO foi manifestamente exagerado?

Eu acho que é desejado por muitas pessoas, ou por algumas pessoas, e pessoas vocais, que tendem a confundir os seus desejos com a realidade. Eu tenho, desde já, de fazer uma declaração de princípios. Eu acho que a vida com a NATO às vezes tem momentos atribulados, mas a vida sem a NATO seria muitíssimo mais complicada. Aliás, nem consigo perceber como é que poderia ser, ou como é que teria sido. Acho que nós muitas vezes partimos para estas cimeiras, para estas conferências, confundindo sempre muito aquilo que algumas pessoas desejam e que sempre viram e veem na NATO um obstáculo àquilo que é a sua visão do mundo. E às vezes tememos ser levados naquilo que está muito presente em tudo isto, que são grandes mestres da arte da propaganda.

Ou seja, há muita gente a ser levada pelo desejo e não pela realidade.

E os outros a engolirem, muitas vezes, aquilo que é propaganda com aquilo que pode ser a realidade. Nós temos aqui, eu estava a dizer, grandes mestres naquilo que é a técnica da informação, da desinformação e da contrainformação, a começar pelo Irão. O Irão é um país que está com a sua capacidade militar muito degradada. É claro que nós somos informados. O Irão atacou aqui, atacou ali, mas atacou como? Qual é a marinha do Irão neste momento? O que é a aviação do Irão neste momento? O Irão tem uma capacidade muito forte de causar impacto, de provocar desestabilização, notícias, mas o Irão hoje não é o Irão de há um ano, militarmente falando. Conseguiu organizar, e isso foi muito importante do ponto de vista dessa mesma propaganda, que foi um funeral. E um funeral é, em todos os regimes, um momento catalisador. E esse funeral, de alguma forma, serviu também para mostrar que o regime ainda está de pé, mas há perguntas base sobre o Irão às quais nós não conseguimos encontrar uma resposta. Quem é que manda no Irão neste momento? Quem é o governo do Irão? Quem é o líder no Irão? Quem é que está a mandar no Irão? Estas questões, que são básicas e que não se consegue, mas para já temos isto. É uma cimeira que decorre com o som de fundo de guerra, o que também tem o seu efeito catalisador. Mas se quisermos, neste momento, eu acho que temos também um outro país que, não tendo estado na cimeira da NATO, mas que neste momento se pode perceber que se sente com razões, e as razões às vezes são mais importantes que a razão, que é Israel. Está reforçado, claramente. Depois, em relação ainda ao Irão, eu creio que estes mesmos ataques que o Irão fez àqueles navios mostram que o Irão pode ter acreditado, a determinado momento, que ia controlar Ormuz e que todos os navios que se afastassem daquilo que são as rotas que o Irão considera essenciais e que quer controlar, e estes navios estariam mais por Omã. Ou seja, o Irão quer controlar e pode ter acreditado que ia controlar. Isso está a ser mostrado, neste momento, com esta resposta dos Estados Unidos, que isso não vai acontecer. Por outro lado, há aqui um outro assunto, que é o Irão estar, neste momento, economicamente falando, numa situação muito difícil. E a grande pergunta é: durante quanto tempo é que esta espécie de garrote económico ao Irão, acompanhado destes ataques americanos, consegue agir no tempo mais depressa do que o calendário militar norte-americano? Nós temos aqui sempre os diversos atores, e aqui muito os Estados Unidos e o Irão, a quererem comprar tempo ou quererem gerir o tempo ou querer condicionar o tempo. E depois há quem, sabendo que tem o tempo e que tem que estar lá agora e daqui a vários anos, que é o caso de Israel, e portanto, tem uma perspectiva, um olhar, às vezes, um pouco diferente. Depois, eu acho que de Ancara, e agora saindo um bocadinho ali de Ormuz e indo pra Ancara. Há uma frase. Eu acho que tivemos o inevitável show Trump. Eu acho que dentro de algum tempo, claramente quando acabar a presidência de Trump, nós talvez consigamos começar a olhar para esta espécie de show Trump e perceber o que é. Para além de haver momentos em que uma pessoa pode considerar, que não é o meu caso, o homem, além de ter sido sempre muito histriónico, agora isto está num nível já de insanidade. Mas há uma figura muito importante na literatura portuguesa, no Gil Vicente Que era o Parvo Vicentino. O parvo, porque não era sujeito, porque era parvo, a censura não se lhe aplicava da mesma forma. "E não é aquele dos disparates." Miúdos adoravam o João Vicente, o "Alta Barca do Inferno", que aconteciam muitos palavrões, muita coisa, e ele ia dizendo às vezes as verdades sociais e religiosas, e às vezes até considerandos importantes do ponto de vista da fé, nomeadamente algumas afirmações do Parvo Vicentino, que se podem considerar do domínio da heresia. E às vezes eu olho pro Trump e penso: provavelmente é algo do mesmo gênero, a tática, a figura, a personagem que ele mesmo constrói. E há uma frase que ele disse nesta conferência, das muitíssimas que disse, eu confesso que não acompanhei todas de modo algum, há uma que ele diz: "Agora já não se riem". Isto em relação, muitas vezes, à postura que os aliados europeus tiveram em relação ao financiamento da NATO. Nesse sentido, pode dizer-se que a administração Trump está a ganhar, ou seja, os aliados europeus da NATO perceberam que têm de passar a ter um peso muito maior na sua defesa, a pagar muito mais a sua defesa, e isso, que parecia um absurdo completo há algum tempo, neste momento é um dado adquirido e inquestionável. Os aliados europeus, isto é uma coisa também que nos diz respeito, vamos assumir despesas militares muito superiores àquelas que assumíamos no passado. E também incluindo aqui o Canadá. Temos aqui até um eixo importante, Europa-Canadá. Portanto, há aqui este aumento da despesa em defesa. Vamos ver em que medida é que este aumento da despesa em defesa vai dar a esta Europa também uma voz mais forte. E aí é curioso, porque do que saiu de Ancara, saíram vários pontos. Eu há bocado referi um vencedor de tudo isto que seria Israel, está claro que não esteve em Ancara, e que é a Turquia, que tem um agradecimento, mas a Turquia que quer comprar material militar. Dos Estados Unidos, há declarações de que talvez sim, mas entre o talvez sim e a concretização, não se sabe. Turquia, e essa que há pouco tempo parecia, o Erdogan tem tido uma múscula. Não estamos a falar de um líder democrático. Aliás, o regime tem endurecido bastante e começou a ter afirmações muito preocupantes em relação a Israel. O que é Erdogan, porque também tem sido um ator importante com a Rússia, vamos ver o que é que esta declaração de Trump, não é apenas a declaração de agradecimento no documento que saiu da cimeira, mas do próprio Trump em relação a Erdogan, e dizer que só tinha ido porque a cimeira era na Turquia, porque se fosse noutro país da Europa, admitindo que a Turquia é Europa, ele não teria vindo. Vamos ver como é que vai evoluir a questão da Turquia. Agora, temos também aqui, como momento muito forte, até porque algumas dessas declarações são feitas ao seu lado, um outro protagonista, que é Zelensky, a questão da Ucrânia. Não só a Ucrânia, e a linguagem nestas coisas é muito importante. Nós geralmente não damos muita importância e saem estas declarações, estes acordos, estas coisas de princípio, mas, às vezes, quanto mais sintéticos são os documentos, mais importantes são as poucas palavras que eles têm. E os termos usados para referir à Ucrânia estão a mudar. Nós durante muito tempo, sobretudo em termos europeus, ouvimos falar da Ucrânia e falamos da Ucrânia quase como uma espécie de pedinte de meios militares. E neste momento começamos a assistir a uma inversão dessa linguagem em relação à Ucrânia. A Ucrânia começa a aparecer como fornecedora de segurança, como uma asseguradora, uma entidade, um país que assegura também segurança. E isso é particularmente importante.

É descrita como contribuinte para a segurança transatlântica.

Exatamente. Pode ser contribuinte, fornecedora, depois temos aqui estas questões da tradução. A pessoa anda sempre à procura, talvez o termo contribuinte seja mais correto. Ou pelo menos talvez corresponda mais àquilo que eu desejo. Estou como os outros com o fim da NATO. Como eu desejo muito que isso aconteça.

O fim da NATO? Não.

Não, que a Ucrânia. E acho que é, de fato.

Um contribuinte para a segurança transatlântica.

E depois temos aqui também uma questão importante, que vamos ver depois, é como a relação com a Turquia. Como é que isto se traduz em termos de agenda, que é a questão dos Estados Unidos concederem à Ucrânia uma licença ou a possibilidade de passarem a fabricar os mísseis, os Patriot. Começar a fabricar mísseis não há de ser bem a mesma coisa que começar ali a fabricar pneus de automóvel, mas vamos ver, é um sinal. Independentemente do tempo que isto demore. E é um sinal para a Rússia, para Putin, mas é também um sinal para a restante Europa. Eu tenho sempre defendido que nós estamos a assistir uma transfiguração da União Europeia, penso que não sou nada original nessa matéria, com um maior peso, um peso crescente, por razões óbvias, dos países daquilo que nós chamávamos antigamente o Leste. E depois temos aqui este país que é imenso, que é a Ucrânia, que nós temos O compromisso da sua entrada na União Europeia e que, na minha opinião, reconfigura completamente aquilo que é o perfil da União Europeia. Um exército calejado num combate dificílimo, forças armadas. Um país jovem, um país com uma relação completamente diferente com a segurança e um país que, neste momento, começa a ser visto como contribuinte para a segurança da União Europeia e como um fabricante, que já o temos também na questão dos drones, também um produtor de armamento. E, por outro lado, temos, e eu acho que isso é particularmente interessante, e já o disse uma vez e direi todas as vezes que for preciso, eu tenho uma enorme admiração pelo presidente Zelenskyy, e acho que nós passamos a vida a dizer: "Já não há líderes como antigamente, vejam o Churchill, o De Gaulle, toda aquela gente". Pois é, olhem para o Zelenskyy. O homem começou como cômico, tornou-se o líder de um país, sofreu um tremendo enxovalho na Casa Branca no início da administração Trump, uma cena inenarrável, e vemo-lo a conseguir ter estabelecido uma relação, neste momento, profícua para o seu país, porque a questão não é ser profícua para ele, eu não faço a menor ideia se Zelenskyy gosta das pessoas com quem tem de falar, presumo que não gostará de muitas delas, mas é profícua para o seu país. Ele estava ali sentado e, a certa altura, estava a fazer um humor sobre-

E sem fato.

E sem fato. É muito interessante, porque houve aquele momento em que ele na Casa Branca, enxovalhado, aquela coisa. Portanto, há aqui esta afirmação também de um líder europeu.

E saiu de Ankara com a promessa de ajuda militar de 70.000 milhões.

Exatamente. Ou seja, a promessa da ajuda militar é uma coisa que ele tem tido sempre ao longo desse tempo, às vezes é concretizada, outras vezes não é concretizada, é crescente, mas aqui os próprios termos em que se fala militarmente a Ucrânia estão a mudar. Portanto, eu acho que isso é também uma das grandes mudanças. E depois temos, se quisermos, a declaração tem aquele ponto muito importante, a declaração que sai de Ankara, sobre que a aliança não admitirá que o Irão tenha armamento nuclear. Às vezes pode parecer que: "Mas não se pensou sempre isso?" Bem, penso que, em bom juízo, os países da aliança nunca viram com sossego e tranquilidade que o Irão se pudesse armar do ponto de vista nuclear ou pudesse ter acesso a armamento nuclear. Mas alguns países dentro da União, a dado momento, tiveram posições que eram muito ambíguas nessa matéria. E, por exemplo, estou aqui a pensar no caso da nossa vizinha Espanha. Quando nós vemos o seguimento desta conferência através da imprensa espanhola, percebemos que o seu grande problema é qual é que era o lugar do seu chefe de governo nas fotografias, no protocolo. Portanto, há um recentrar também, porque muitas vezes, nesta aliança, que é a NATO, há uma hierarquia que não é apenas hierarquia tradicional, o protocolo muitas vezes tem ali também outras razões. E portanto, há aqui também um rearrumar, às vezes, do peso das potências aqui na União Europeia, que se note, chegou a esta conferência em Ankara num mau momento. Nós temos a Alemanha numa crise, temos a França numa crise, temos a Espanha em constante crise, temos não apenas a União, mas temos um primeiro-ministro cessante no Reino Unido. E depois temos aquilo que eu também acho que gostaria muito que nós pudéssemos ver como é que isso está a acontecer na Europa, uma afirmação, em termos pelo menos políticos, dentro da União, de uma liderança que é o caso de Giorgia Meloni. Como é que isso está, até porque é importante também termos isso em conta. A França vai para eleições no ano que vem. Marine Le Pen vai ser provavelmente candidata e, portanto, isso não é um assunto de somenos para a União Europeia ela mesma e para a defesa europeia. Note-se, a França, para os parâmetros europeus, é um país com peso militar e é um país que tem uma política, às vezes, externa muito subordinada a determinados interesses do seu próprio país. E vamos ver como é que a União Europeia e a própria NATO, com a qual a França tem uma relação por vezes atribulada, ou teve, vai reagir em função disso. Portanto, em resumo, até porque temos este estúdio, quem tenha acompanhado tudo isto, com muito interesse, acho que quando ouvirem dizer que a NATO vai acabar, é melhor não confundirem o desejo de alguns com a realidade. E, portanto, saiu uma NATO, não vou dizer mais unida, nem com mais amor, como diria o presidente Trump.

À saída, porque à entrada...

À entrada. Mas isso talvez faça parte.

A ida para Ankara.

Eu acho que isso faz parte da composição da personagem, mas saiu uma NATO com mais condições para ser eficaz. O que, na minha opinião, não é nada uma má notícia.

A tal NATO 3.0. Helena Ferro Gouveia, bom dia.

Olá, muito bom dia e obrigada pelo convite.

Tudo ao que assistimos nos últimos dias em Ankara e a declaração final que saiu ontem desta cimeira da NATO é eficaz na resposta aos desafios geopolíticos que o mundo tem pela frente?

Claramente. Esta cimeira foi um sucesso por um conjunto de razões que a Helena já elencou aqui. Eu vou voltar um bocadinho atrás ao passado e ao General Montgomery, que aqueles que sabem História se lembrarão que foi o homem que derrotou o Erwin Rommel, o melhor general de Hitler, e ele tem uma frase que foi proferida em 53. Ele disse o seguinte: "Se a NATO tivesse surgido mais cedo, a Segunda Guerra Mundial nunca teria acontecido. É a melhor esperança de evitar uma Terceira Guerra Mundial". E é verdade que nós vivemos 77 anos, a NATO completou 75 anos em 2024, 77 anos em que a NATO foi o nosso chapéu protetor. Funcionou apesar das suas imperfeições, das divisões internas, de um processo de tomada de decisão por consenso, que às vezes dificulta a tomada de ação, mas a verdade é que evitou conflitos e nos permitiu termos aqui este espaço de paz. Funcionou como dissuasão. E depois há uma outra frase, também do passado, e os mais antigos lembrar-se-ão do personagem Donald Rumsfeld. E o Donald Rumsfeld também disse a propósito da NATO: "A NATO tem o hábito de ser salva uma vez por década por uma nova crise entre o Ocidente e o Kremlin". E Donald Rumsfeld está coberto de razão. Como a Helena disse-

Ele é um homem com grande capacidade de análise.

Com certeza que tinha. O conhecer o passado e o conhecer a história das instituições e as diversas crises, os diversos sucessos, é importante e impõe-se àquele que é o wishful thinking de algumas pessoas que são anti-Ocidente, anti-NATO, anti tudo. A verdade é que a NATO tem uma função importantíssima, que é garantir a nossa segurança. E o que nós vimos neste comunicado, que é um comunicado muito enxuto, para usar aqui a expressão brasileira, mas que eu acho que é muito feliz. São seis pontos. É o reafirmar o empenho coletivo com a defesa. E isso não são só palavras, porque depois quando nós olhamos para aquilo que se tem passado no ambiente de segurança e defesa-

Compromisso com a defesa sob o artigo quinto da NATO.

Exatamente, fundamental. Nós vemos, por exemplo, que a Dinamarca anunciou a compra à Boeing norte-americana de duas aeronaves, os P-8B Poseidon, portanto patrulhamento marítimo, a preocupação com as águas face à ameaça russa e chinesa, por exemplo. O anúncio da compra de submarinos à ThyssenKrupp Marine Systems alemã, portanto, 12 submarinos. A Rheinmetall também teve aqui uma série de encomendas. Apesar da aliança franco-alemã muitas vezes estar em crise, nós vemos aqui um acordo. A KNDS, que é a fabricante dos famosos carros de combate Leopard e dos canhões Caesar, vai ao mercado. Temos aqui um novo acordo franco-alemão em matéria de defesa. Além daquilo que está consubstanciado neste comunicado, que é excelente, e como a Helena disse, eu concordo, há aqui cinco vencedores neste comunicado. Primeiro, a NATO. Depois, a União Europeia e a Europa que, de alguma forma, é empurrada pelos Estados Unidos, mas percebeu que tem que assumir o seu papel na defesa. E nesse aspecto, o governo português tem andado bastante bem. Noutros momentos, não, mas a Europa, com exceção da Espanha, tem estado a cumprir o seu papel. Temos Zelensky, claramente. Há aqui uma alteração não só nos termos, até na própria comunicação não verbal. Eu ontem estava a ver a conferência de imprensa deles os dois, e uma alteração completa na forma de Trump se dirigir a ele e de o ver como um vencedor e de se perceber que a Ucrânia, neste momento, é a campeã mundial dos drones. E vocês estavam aqui com a questão de saber se é contribuinte e fornecedor. É as duas coisas.

Esse encontro de ontem destou completamente aquele encontro de fevereiro em que o Trump dizia ao Zelensky-

Houve uma alteração cinética

...o senhor não tem nada na manga, não tem nenhuma carta para jogar.

Imagina o quê? O Zelensky saber que estava preparada uma operação à Web, portanto, aquela operação donde eles levantaram os drones em solo russo e destruíram uma série de assets militares, nomeadamente aviões bombardeiros, e atingiram uma série de bases da Força Aérea Russa, e Zelensky certamente estaria informado que já se ia preparar, ter que engolir o que o Donald Trump lhe disse, demonstrar a capacidade ucraniana.

Trump e o seu gabinete.

E restante entourage, J.D. Vance, o fato, o não usar fato. Mas aqui temos neste momento a Ucrânia, que era um país, também é preciso perceber, que já tinha capacidade militar, tinha uma engenharia muito forte, era o produtor militar da União Soviética. Já tinha aqui um conjunto de capacidades prévias, mas a capacidade de resiliência. Quando se chamou Churchill ao presidente do governo espanhol Sánchez, eu fitei-me de rir, porque se nós tivermos um Churchill nos dias que correm, é Zelensky, não é mais ninguém. A capacidade de unir uma população, ele terá os seus defeitos políticos, certamente os tem, é um homem, mas a capacidade de pôr os interesses do seu país e de não desistir. Teria sido muito mais confortável para Zelensky ter aceito a boleia americana e estar no exílio e partir do exílio, mas ele não cedeu, ele e a família. A coragem deste homem, que eu admiro muito e não tenho pejo em dizê-lo, foi o manter a mulher e os filhos na Ucrânia, porque ele podia ter pegado na mulher e nos filhos e dizer: "Eu fico, mas a minha família vai para fora". Não, estão todos. E os ucranianos conseguiram, de facto, desenvolver os drones. E agora não tenho muitas dúvidas, isto de conseguirem fabricar os mísseis interceptores para os sistemas de defesa antiaérea Patriot, isto é uma vitória para a Ucrânia. Não tenho a menor dúvida que num espaço curto de tempo, eles têm a capacidade não apenas de os fabricar, quem sabe até de os melhorar. Porque nós vimos agora com o conflito no Médio Oriente, que Zelensky foi muitíssimo inteligente e foi fazer a chamada diplomacia dos drones, conseguiu assinar contratos com seis países, com seis monarquias do Golfo. Isto demonstra que, de facto, há aqui uma mudança não apenas na narrativa, mas uma mudança muito clara na guerra da Ucrânia. E há aqui uma esperança que estejamos perante o princípio do fim da guerra. Este comunicado tem vencedores, a União Europeia, o Zelensky, claramente a Turquia, que me preocupa

Ficou só uma coisa, o último ponto desta declaração, que já te digo, é muito curta, é dedicado à Turquia.

É um agradecimento pela hospitalidade.

Mas é assim, nós também-

Mas é engraçado porque omite, e a imprensa que sublinha isso, omite o próximo país organizador que é a Albânia.

Precisamente. É assim, a Turquia, a quem-

Com quem a Turquia tem relações difíceis.

Não é só a Turquia.

Não é só com a Albânia.

A Turquia continua a ocupar metade da ilha dos Chipres. É preciso não esquecer isso. Mas isto é muito interessante. Nós às vezes criticamos os Estados Unidos, mas nós não nos podemos esquecer que em 2016 a União Europeia fez um acordo para a contenção de refugiados com a Turquia. Portanto, quando nós somos muito humanistas, somos humanistas por quê? Porque fizemos um acordo com a Líbia, onde não há campos de refugiados, há campos de concentração, onde direitos humanos não existem, mas fomos nós, União Europeia, que apoiou, e este acordo com a Turquia. E a Turquia é tudo menos uma democracia. Aliás, basta percebermos o esmagamento dos protestos no Parque Gezi, as várias manobras políticas de Erdogan que conseguiu reforçar os seus poderes presidenciais, a prisão dos opositores, o desaparecimento dos opositores, as ações que têm em solo europeu também, eu pego no exemplo da Alemanha, quando há campanha eleitoral na Turquia, que ela se faz nas ruas da Alemanha e com uma violência extrema e pondo pressão sobre os políticos alemães. Portanto, mas nós também, nós Europa, e eu só queria trazer aqui este ponto. A Turquia candidatou-se, ainda eram as comunidades econômicas europeias em 87. Em 99 foi reconhecida como candidata à adesão. Em 2005, portanto, foram abertas as negociações para adesão. E a Europa nunca teve a coragem de dizer: "Olhe, fazemos outro tipo de acordo. A Turquia não adere à União Europeia." Mas andamos aqui a criar esperanças a este país, que é um país com o qual nós temos que ter relações pela sua posição geográfica e pela importância que também tem no cenário. É o segundo maior exército a seguir aos Estados Unidos. E esta dimensão é uma dimensão que não pode ser escamoteada. E depois tem aqui um conjunto de capacidades militares que são únicas, que nós estamos a começar a andar não tempo.

E tem uma posição geoestratégica privilegiadíssima. Aquele Estreito do Bosforo, valor, não é?

Exatamente, mas cujos interesses não coincidem necessariamente com os nossos. Mas isso no seio das organizações internacionais. E agora voltando outra vez à NATO. A NATO é a aliança internacional mais duradoura do mundo. E isto é importante perceber. Portanto, temos aqui a Turquia também. Temos Trump. Trump, que eu concordo com a Helena na descrição que fez, mas Trump sai desta cimeira como vencedor. Claramente. Ele conseguiu levar a Europa, sendo o parvo da corte ou o bobo da corte, ou aquele que diz as verdades incômodas, e há uma expressão que se diz em Trás-os-Montes, é pobre de quem as ouve, porque quem as diz bem contente fica. E de fato é assim, ele vai dizendo no meio deste discurso histriônico e tudo mais, mas ele vai dizendo um conjunto de verdades. E é verdade também que há reação às palavras de Donald Trump. Ele conseguiu que a Europa e que o Ocidente percebesse o que está aqui em causa. Portanto, sai claramente vencedor. Claro que me preocupa esta relação ou este fascínio que Donald Trump tem pelos homens fortes, seja por Erdogan, seja por Kim Jong-un, seja por Xi Jinping, seja pelo próprio Putin, porque nós sabemos que houve um telefonema antes, sim, mas ele sai claramente vencedor. E depois, claramente vencedor também nesta cimeira da NATO, isto é muito claro, é como a Helena já disse aqui, é Israel. Aparece aqui claramente num documento, e estes documentos são documentos que depois têm uma validação ou têm uma densificação, se quisermos, em ações, o facto de se escrever que o Irão nunca poderá ter uma arma atômica. E isto parece-me ser fundamental. Portanto, há aqui um conjunto de vencedores e há aqui uma alteração. Se nós estávamos muito negativos, há aqui uma alteração que me parece ser num sentido positivo também da arquitetura de segurança mundial. E quem deve estar a tremer com isso tudo é Vladimir Putin, que é o claro derrotado, derrotado internamente, porque ontem eu até dava conta disto, a presidente da Comissão Parlamentar da Duma para a Defesa das Famílias escrevia no seu canal de Telegram que a Rússia em breve não terá pão. Era uma russa, uma deputada russa do partido de Putin, e dizia isso porque a crise dos combustíveis neste momento é tão grave. Há o racionamento para os cidadãos normais, há dificuldades para a agricultura, porque para produzir pão e cereais é necessário combustível. Portanto, a situação interna, por mais que a propaganda funcione ou tente fazer funcionar, por mais que haja caixas de ressonância internas na Rússia e depois externas no Ocidente, continua a haver aqui um fascínio pela mãe Rússia, a verdade é que a situação é muito difícil para Putin. Portanto, nós estamos aqui num ponto de inflexão. Se isto vai acontecer ao final da guerra da Ucrânia, não sei, mas que há sinais positivos. E é interessante que há umas semanas ou há uns meses, Kirill Budanov, que foi o chefe dos serviços secretos russos e agora chefe de gabinete de Zelensky, dizia que a guerra ia terminar ou seriam dados passos significativos no final deste ano. Portanto, há aqui uma mudança que pode ser positiva.

Que pode ser positiva. Vamos ouvir o major general João Vieira Borges, que se junta a nós ao telefone em direto. Bom dia, major general.

Muito bom dia.

Bom dia. O que é que sai de relevante desta cimeira da NATO que decorreu nos últimos dias na Turquia?

Já agora eu ouvi com muita atenção a Helena e concordo na generalidade com os pontos que ela destacou. Eu diria que foi mais do que uma cimeira de confirmação da AIA. Aliás, pelos seis pontos que nós vimos e que a Helena analisou muito bem, esta foi uma cimeira, inicialmente, a cimeira dos fígados de Trump, digamos aquela visão bipolar. Trump esteve presente na cimeira, mas começou mal e acabou muito bem. E começou mal mais por agenda pessoal, mais por algumas questões que foram mais de interesse dos Estados Unidos do que propriamente da NATO e acabou com aquilo que era fundamental, ou seja, o que estava na agenda foi cumprido, para além do que estava na agenda, foi sobretudo Um momento importante de coesão que não aconteceu em Haia. Em Haia foram os alertas. Aliás, a Europa só reage também, pelos vistos, com esta linguagem do Trump, porque os avisos já vinham desde 2014 e a Europa não fez absolutamente nada. Foi vergonhoso aquilo que se passou na Europa e nós, eu, António Telho, eu e o Emes Spir, escrevemos um livro sobre isso. Era vergonhoso como é que tudo continuava a olhar pro ar, os europeus. E portanto, pelos vistos, teve que ser com esta linguagem do Trump, que nós não gostamos, eu também não, mas infelizmente resulta.

Pois, bom dia, daqui Helena Matos, este hoje é um programa com Helenas. É isso que acaba quase por ser uma chapada na nossa cara de europeus. Ou seja, quando falaram conosco com racionalidade, quando tentaram explicar. Estou a pensar nos anteriores presidentes dos Estados Unidos. Na prática, não reagimos e foi preciso quando o Trump falou como falou, então metemos a fome e a fome metem a lembra o caminho e pelos vistos, esta forma disruptiva do atual presidente norte-americano falar, acabou por funcionar conosco, não é?

E funcionou também.

E não digo isto com alegria.

Eu acompanhei, obviamente, aqui no ministério, a evolução de todos os trabalhos que foram sendo desenvolvidos na cimeira. A cimeira foi toda trabalhada exatamente no sentido de mostrar todo esse esforço que a Europa fez. Ou seja, o resultado apresentado é um resultado que demonstra a preocupação dos europeus em investir na defesa, mas também investir naquilo que é a complementaridade da NATO, naquilo que tem a ver com a União Europeia. Esse trabalho foi bem feito ao longo deste último ano, foi pouco tempo, foi bem feito, e portanto, era importante mostrar isso a esta administração e não só ao Trump. E isso foi muito bem feito. Permitam-me esta opinião pessoal. Aquele trabalho inicial dos 40 ou 50 mil milhões de investimento foi para mostrar aos americanos que efetivamente estamos a investir, mas que também nós já representamos cerca de 40% daquilo que é a despesa principal de defesa da aliança. Ou seja, é bom lembrar que em 2014 eram 27%. Isto era importante mostrar. E era também importante mostrar que efetivamente, uma coisa são os interesses dos Estados, outra coisa é o interesse de uma organização coletiva de defesa. E aquilo que foi a outra Helena

Ferro Vieira.

Estava a seguir antes, e muito bem, como sabem, tenho escrito muito sobre isso, é continuar a ser a organização de dissuasão que tem evitado conflitos e que não se empenha nestas guerras de Trump, ou não se empenha nestas guerras de outro qualquer país na Europa. Isso foi muito importante. Estes seis pontos foram muito bem trabalhados, mostram aquilo que é a ameaça para a Europa, mostram aquilo que devem ser os aliados da Europa, mostram a importância do artigo quinto novamente, porque havia muitas dúvidas. E sobretudo, também no meu sentido, é a tal complementaridade entre NATO e União Europeia, para não haver ideias que eu não concordo, obviamente, com a criação de uma nova organização de segurança e defesa europeia afastada de uma NATO, porque isso era contribuir exatamente para o fim da NATO, e a NATO continua a ter um papel importantíssimo, como vimos nesta cimeira e como estamos a ver todos os dias.

Aliás, há aqui uma outra questão, pode dizer-se lateral, mas eu sempre que ouço falar nessa possibilidade de se criar uma força alternativa em termos europeus à NATO, parece-me até que do ponto de vista orçamental, tal será praticamente inviável. Quer dizer, viável será sempre, mas representaria um esforço muito superior económico àquele que temos e que estamos a assumir dentro da NATO.

Concordo consigo, mas se me permite, Helena, há outra questão ainda mais difícil, que é a questão operacional.

Sim, claro.

Nós temos lacunas para militar, nós sabemos quais são as lacunas que temos na Europa. Nós que andávamos nas próprias reuniões em Roma, nos conselhos estratégicos, nós temos, quando discutimos mais no âmbito acadêmico, sou eu, normalmente sou mais acadêmico entre os militares, nós sabemos quais são as lacunas enormes que temos. Ou seja, seria sempre coxa.

Não teríamos militares, a começar.

O instrumento militar independente europeu. É claro que nós não estamos, já que vamos à história, naquela Conferência de Bruxelas, em que os europeus vencedores, mas completamente destruídos, perceberam perfeitamente que era fundamental o papel dos Estados Unidos em função do expansionismo soviético, que continuava depois da guerra. Nós que tínhamos apoiado os próprios soviéticos a vencerem os nazistas, mas eles têm sempre aquela visão imperialista e continuam a ter. Portanto, aquilo faz parte do ADN. E portanto, voltar a esses tempos, nós já tivemos umas crises na Europa em que se pensou nesse assunto, mas não é só a questão economica ou financeira, não é só a questão decorrente de investimentos em defesa, em prol da defesa, que penalizam países democratas que depois vão a eleições e depois, obviamente A maioria das pessoas não vota em quem quer investir em segurança e defesa, vota naquilo que diz respeito à sua segurança pessoal e no seu interesse pessoal. Portanto, é uma grande diferença.

O debate emperra logo na mais prosaica das questões: esse exército depois falará que língua?

Não é só.

Alemão ou francês, ou inglês?

Exatamente, mas é mais o francês e o alemão. Digamos que o Reino Unido é sempre o moderador entre França e Alemanha. Nós temos visto o posicionamento da França em vários ciclos da própria NATO, com afastamento, reentrada e reinvestimento, designadamente na componente nuclear. Nós vimos o que fez Macron e percebemos por que o fez. Aquilo incomoda o Reino Unido, obviamente, mas também incomoda, sobretudo, uma Alemanha. Portanto, digamos que a NATO, no seu conjunto, por ter o Canadá, os Estados Unidos e a visão atlântica, consegue também unir esta Europa. Porque se ela só tivesse uma organização de segurança e defesa própria, todas estas questões de que falaram agora, e muito bem, a questão financeira, a questão dos interesses de cada um dos países, de conflitos que estão lá, que estão adormecidos entre os países europeus. E não é só entre a Polónia e a Ucrânia, sabemos que há outros conflitos adormecidos na própria Europa, seriam muito mais difíceis de resolver. Portanto, foi feito um trabalho excepcional. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado final desta cimeira. E nós também devemos ter essa linguagem e não ser sempre a linguagem crítica, sistemática àquilo que é o porta-aviões europeu, que é muito difícil de manobrar. Tal como a NATO, com 32, é muito difícil. Quando nós tínhamos reuniões com menos países, era muito mais fácil, obviamente, de ir ao encontro de determinado tipo de objetivos iniciais. E esta conseguiu ir ao encontro dos três grandes objetivos, que as pessoas já se esquecem, que é o investimento em defesa, o reforço da produção industrial e o apoio à Ucrânia. Todo o objetivo foi atingido, independentemente daquilo que foram os fígados de Trump na parte inicial.

E uma outra questão: esta conferência da NATO, enquanto decorria, no Irão, em Ormuz, o cessar-fogo estava mais fogo do que cessar. Como? Mas houve um ponto muito importante nesta conferência da NATO a propósito da possibilidade de o Irão vir a ter acesso à arma nuclear, uma posição dos diferentes aliados, dos diferentes parceiros, absolutamente contra. Como é que lê este acontecimento no Irão?

Eu leio naquilo que é a perspetiva estratégica da NATO, cada vez mais uma NATO 360 graus, quer se queira, quer não. Agora, uma coisa foi a intervenção dos Estados Unidos no Irão, eu acompanhei até demasiado em pormenor essa situação, em que os aliados só foram avisados depois do ataque, os aliados da NATO, por razões também de surpresa e de segurança, mas em que reagiram, nalguns casos, também com uma linguagem pouco adequada na minha perspetiva. Agora, no fundo, é preciso perceber o que é o Irão. Algumas pessoas só estão a perceber agora o que é o Irão. E perante um primeiro ataque e, sobretudo, perante uma linguagem de Trump, a maior parte dos europeus reagiu mal sem perceber o que é estratégico. Perceberam só a linguagem que vem para o exterior e porque não gostam do Trump, obviamente penalizam os Estados Unidos e penalizaram esta intervenção. Agora vão percebendo melhor, em função daquilo que é o posicionamento do Irão, que tinha que ter esta reação. Eu disse ontem noutros órgãos de comunicação social, era inevitável este ataque. O memorando já foi mau. Eu chamo de "o memorando dos desentendimentos". O memorando já foi mau para os Estados Unidos, na minha perspetiva, não foi só para Israel. Mas permitir que o Irão desencadeasse ataques sobre navios porque não passam nas áreas que eles querem e passam mais junto do Omã, é inaceitável para uma grande potência como os Estados Unidos. Tinha que desencadear uma resposta. Agora há a contra-resposta. Eu acho que o equilíbrio vai chegar em função da pressão da comunidade internacional. Claro que isso aconteceu durante a cimeira, mas eu julgo que independentemente de acontecer ou não, aquele ponto sobre o Irão era fundamental para a união, sobretudo Estados Unidos/os outros 31, para maior coesão, no fundo, para ir ao encontro daquilo que também todos pensam. É que aqui não há diferenças. Há diferenças é relativamente à intervenção militar na região da parte deste ou daquele país, ou da cedência de bases para ações de ataque. Agora, relativamente a essa questão, foi importante para os Estados Unidos. É muito importante para os Estados Unidos, é muito importante para o mundo democrático, é muito importante para as Nações Unidas também, que o Irão não tenha armas nucleares, que não se torne, como dizia Trump, e aí tem razão, bastou acompanhar desde o dia 4 as cerimónias, percebíamos que se eles tivessem a arma nuclear, eles usavam. Não tenho dúvidas que eles usavam.

Major-General João Vieira Borges, por que a China não aparece, não foi tema das reuniões e não é tema do comunicado final? Não é um assunto para a NATO já?

Ainda não. Isso foi muito discutido.

Ainda não.

Ainda não. Não é já, é ainda.

Ainda não, não me diga. Tivemos umas discussões enormes, os Deputy Commanders estive a acompanhar, porque na altura, no conceito estratégico da NATO, nós colocámos uma linguagem que os europeus não concordavam relativamente à China. E nós não queríamos, de maneira nenhuma, sobretudo os países europeus, que lá se pusesse que também era uma espécie de ameaça semelhante à Rússia. Não podia ser, nós não queríamos isso. A China, neste aspecto, a nível da NATO, eu acho que não devemos provocar. E acho que isso foi muito importante não vir aqui, porque há posicionamentos diferentes na União Europeia e dos Estados Unidos relativamente à China, no que respeita fundamentalmente às questões econômico-financeiras. Relativamente a outro tipo de ameaças, designadamente o apoio indireto que dá à Rússia relativamente à guerra na Ucrânia, é um apoio indireto, quer se queira, quer não. Mas há também uma necessidade dos Estados Unidos, e penso que foi isso que foi marcante para que não viesse nesta declaração, há interesse dos Estados Unidos em que a China tenha intervenção no sentido da paz, não no sentido de ganhar espaço, não há vazios de poder. E aquela região, a intervenção dos Estados Unidos tem a ver também com a China de fazer uma grande aproximação à Arábia Saudita. São histórias que se vão contar mais tarde. Aquele acordo entre a Arábia Saudita, há uns anos, e o próprio Irão, teve um papel preponderante da China, por influência da China na região, não só na Arábia Saudita. E, portanto, os Estados Unidos estão muito atentos, não há vazios de poder e por isso as visitas de Marco Rubio a todos aqueles países, curiosamente não visitou a Arábia Saudita por alguns conflitos, que também não vieram muito cá para fora, mas os Estados Unidos agora estão preocupadíssimos exatamente com a região, porque a situação geopolítica altera com este posicionamento do Irão ao atacar todos aqueles países e as bases norte-americanas. É matéria que é tão sensível neste momento, sobretudo no relacionamento com a China, que foi melhor não vir na declaração.

Na declaração. Major-General João Vieira Borges, agradeço. Muito obrigado por se ter juntado a nós no "Contra Corrente".

Muito obrigado a ele e muito obrigado a vocês.

Obrigado. Estamos a analisar a Cimeira da NATO, que decorreu nos últimos dias em Ancara, na Turquia. Helena Ferrão Gouveia, o que é que nos dizem todas as declarações, as verbais e as escritas, sobre o futuro da organização?

A mim parece-me que esta foi, como já ouvimos aqui, ouvimos há pouco o General Vieira Borges, foi uma boa cimeira que veio finalmente pôr a NATO no caminho que é necessário para responder aos desafios de segurança que a NATO tem, que já não são só os desafios militares convencionais. Nós temos aqui também, e isso está no comunicado, a preocupação com a dimensão cibernética. E nós temos sofrido muitos ataques por parte da Federação Russa às nossas instituições, aos nossos hospitais, aos nossos bancos, aos nossos ministérios e é uma constante. Não começou com a guerra na Ucrânia, começou muito antes, mas isto é uma dimensão que preocupa a NATO. Depois temos aqui a preocupação também com os drones e a dronização da NATO, se quisermos, o criarmos aquele tal escudo de drones, que é importante. A vontade política de união, aqui o confirmar-se o artigo quinto, porque era uma das preocupações. Resta aqui um grãozinho de areia na engrenagem, que foram as declarações de Donald Trump em relação à Gronelândia. E vamos continuar a acompanhar, porque de facto há aqui uma contradição em termos, porque é um membro da NATO a ameaçar, de alguma forma, outro membro da NATO. E depois vimos a primeira-ministra da Dinamarca a dizer que faremos tudo para defender aquele que é o nosso território. Esse será, se quisermos, o grão de areia nesta cimeira. A afirmação, e também já falámos aqui, da não nuclearização do Irão, porque se percebeu finalmente a ameaça que o Irão constitui, não apenas para o Meio Oriente, e não apenas para a região, e não apenas para Israel. Isto é muito interessante. Nós falamos disso, falamos sempre da questão em relação a Irão e Israel, você compreende. Ninguém olha para o Iémen. Os houthis no Iémen arrasaram aquele país. Uma das maiores catástrofes humanitárias da atualidade é o Iémen e ninguém olha para aquilo e ninguém pensa por que estamos nesta situação de catástrofe e quem é que é o responsável.

Ninguém, incluindo a NATO.

Sim, mas há muito poucas pessoas. Estas coisas, de repente, estão lá, mas ninguém quer ver porque não se querem aborrecer. Mas, por exemplo, olhando para o Iémen e percebendo o papel que os houthis têm no Iémen. Porque falamos muitas vezes do Líbano e isso tem sido dissecado o papel que o Hezbollah teve no Líbano e ainda está no Líbano e que contribuiu para destruir aquilo que era um país multicultural, multireligioso e tudo mais. Mas pecamos no Iémen. Finalmente, percebeu-se a questão do Irão e as ameaças que o Irão representa também para o Ocidente, porque a revolução islâmica é um processo, esse sim, de expansionismo. E é um processo colonizador. Colonizador no sentido de chegar ao Ocidente e espalhar os seus tentáculos e minar por dentro, que, aliás, por isso é que se percebe esta relação, o islamoescravismo, porque a metodologia é muito semelhante, que é o destruir por dentro. Isso parece-me ser muito positivo, finalmente haver aqui o perceber-se o que é o Irão e a ameaça que o Irão representa. Depois, para nós europeus, e este eu acho que é o ponto central, é a valorização da Ucrânia E isto é uma grande vitória também para a Europa, que com mais divisões, menos divisões, mais Hungria, menos Hungria, mas conseguiu, não apenas por palavras, porque a Europa é ótima a fazer declarações de boas intenções, mas com ação concreta, com apoio financeiro, para permitir que o Estado ucraniano continue a funcionar, com apoio militar, que permita que os ucranianos continuem a combater. Mas, sobretudo, e nós falávamos nisso, eu estou a comentar esta guerra desde a invasão, desde o dia da invasão, falava-se muito a questão da fadiga da guerra. E é verdade que houve momentos em que ela surgiu, mas a Europa conseguiu manter a Ucrânia sempre na agenda. E isto também, e acho que aqui o louvor é para a população em geral, porque os europeus, de uma forma geral, e os portugueses nisso apoiam a Ucrânia porque percebem o que está em causa. Intuitivamente. Porque a Ucrânia foi invadida, não pelas razões apontadas e que continuam a ser apontadas pela Federação Russa, pela desnazificação, pelo ataque às minorias russas. Nada disso, isso é tudo uma narrativa construída que não é nova, mas foi atacada porque à Rússia não interessava ter ali um país, um grande país, com uma enorme capacidade, que escolheu a democracia e que escolheu o espaço europeu. A Federação Russa, e Putin disse várias vezes, continua a considerar alguns países que pertenceram à União Soviética, como fazendo parte daquela que é a sua esfera de influência e nunca aceitou, e Putin disse várias vezes, o implodir da União Soviética, que Putin considera uma catástrofe. Nesta cimeira da NATO há uma série de sinais positivos. E isto também no momento em que nós falamos muito de democracias ameaçadas e, de facto, há riscos para as democracias, que são os sistemas mais frágeis, porque são os sistemas que se sujeitam a escrutínio, são sistemas políticos onde há uma imprensa livre, que é muito crítica, onde há redes sociais livres, vamos ver até durante quanto tempo, mas que há todo um conjunto de liberdades que não existem nas autocracias e é muito mais fácil governar em autocracia, porque não se presta contas. Há aqui um reforço também das democracias neste comunicado, com as preocupações que já foram aqui referidas, nomeadamente em relação à Turquia. Acho que há, do ponto de vista material, a preocupação em dotar a NATO das capacidades militares que necessitava e do ponto de vista político, nós nunca nos podemos esquecer que a NATO tem esta dimensão militar, de aliança defensiva, mas tem aqui também uma capacidade política e há aqui um reforço também da capacidade política da NATO e foi possível chegar a um entendimento, depois de se limarem muitas arestas. E nós sabemos que estes comunicados são preparados antes pelos sherpas, com muitas negociações, para terem aqui uma linguagem onde se acomode todas as sensibilidades. Mas há aqui, de facto, uma linguagem muito clara, um comunicado muito enxuto e é uma vitória da democracia e é uma vitória daqueles que querem continuar a viver em segurança e daqueles que acreditam no modo de vida ocidental. E nós temos, e eu já me vou calar, só queria dizer, acho que há uma frase que é importantíssima. Eu voltei a reler o "Choque das Civilizações", do Huntington. E para mim o livro é fabuloso, eu recomendo a releitura desse livro, resume-se numa frase: nós temos que saber o que não somos, para sabermos o que somos. E é assim que eu redefiniria esta cimeira da NATO.

Na qual também houve, e é importante, nas declarações do Mark Rutte, referências à Bielorrússia.

Sim.

E isso é particularmente importante porque uma das possibilidades é começarmos a ver uma Rússia muito acossada, porque sim, conseguem atacar a Ucrânia, sim, conseguem causar danos entre a população civil, mas depois, por exemplo, nós tivemos informação muito recente, hoje mesmo, penso eu, do governador da região russa de Rostov, que houve um ataque de drones ucranianos a petroleiros, no Mar de Azov, que foram atacados. Vimos também as defesas aéreas tentarem abater mais drones ucranianos. Isto também foi uma declaração do Ministério da Defesa Russo. Portanto, há aqui uma Rússia que ao sentir-se atacada, aliás-

Foram 14 navios. Era aquilo que a Helena estava a dizer, 14 navios.

Eu acreditei na informação do governador da região russa de Rostov.

E está certa, certíssima.

Só fala em dois.

Mas são 14.

São 14. Haverá uma certa diferença, mas para ele admitir que foram dois-

Pronto, já é ótimo.

Já será ótimo. Ou seja, uma Rússia que ao ver-se em perda, pode tentar o equivalente aos ataques dos iranianos no Estreito de Ormuz.

Estás a dizer que pode usar a Bielorrússia.

Exatamente. Há depois a questão do enclave, Kaliningrado, portanto, tentar manobras de forte impacto político, midiático, que não correspondem já a uma verdadeira capacidade militar, mas que se sabe que têm um efeito muito grande junto do adversário. Portanto, eu acho que esta declaração do Mark Rutte também é preciso tê-la ouvido e levado em conta, porque o facto de ter sido dita quando foi dita, não é de todo: "Agora apeteceu-me falar da Bielorrússia".

João Marques de Almeida, especialista em relações internacionais, está conosco também. Bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Esta cimeira foi entendida por muitos especialistas como uma espécie de um primeiro teste da NATO 3.0. Passou no teste, João?

Passou completamente no teste, aliás. Eu sei que há muita gente que dá sempre imensa importância a todas as declarações do Trump. Aliás, hoje em dia, há dois tipos de comentadores de política internacional. A grande maioria que comenta o Trump, não comenta a política internacional, e sobretudo comenta as declarações do Trump

É já uma especialidade

É uma especialidade que tem imensa gente e gostam mesmo muito de comentar as declarações de Trump. E o Trump já percebeu que existe essa indústria na Europa, cada vez que vai à Europa provoca imensas pessoas e as pessoas caem nas provocações com uma facilidade tremenda. E depois há algumas pessoas que procuram analisar o que aconteceu. E apesar das provocações de Trump, que obviamente são provocações, eu não dou importância nenhuma a essas provocações, em grande medida por culpa dele. A cimeira correu bem, melhor do que se estava à espera. Qual era, para mim, a questão central da cimeira? Era perceber se os Estados Unidos e Trump continuavam ao lado dos europeus no apoio à Ucrânia ou se mais uma vez Trump viria com um discurso e decisões ambíguas e a propor encontros com Putin, que nunca deram em nada até hoje. E a verdade é que Trump anunciou que os Estados Unidos vão permitir que a Ucrânia construa mísseis Patriot em território ucraniano ou noutros países vizinhos europeus, ou em ambos os sítios. E isto é uma decisão fundamental. Se esta decisão for concretizada, e eu espero que sim, é uma decisão muito importante para a Ucrânia e para o curso da guerra com a Rússia. Temos que nos recordar que é um dos pedidos de Zelensky e dos ucranianos desde que começou a guerra há mais de quatro anos. Nem o presidente Biden aceitou esse pedido dos ucranianos de poderem construir Patriots na Europa ou na própria Ucrânia. E esta é a decisão mais importante da cimeira da NATO. Por outro lado, Trump não fez nenhuma proposta para reuniões com Putin, para discutir o processo de paz com Putin por cima da Ucrânia. Foi o que aconteceu durante meses, desde que Trump chegou a presidente norte-americano. Além disso, em relação à própria NATO, a declaração final da cimeira, que é o que importa, importa muito mais do que qualquer outra declaração que Trump tenha feito quando chegou à Europa. A declaração final da cimeira diz claramente que todos os países membros da NATO, incluindo os Estados Unidos, estão absolutamente comprometidos com o artigo cinco da NATO, que é o artigo mais importante da NATO, o artigo de defesa comum, que a Rússia é a principal ameaça à segurança europeia, está lá escrito, assim como o terrorismo. Os europeus comprometeram-se, como já se tinham comprometido nas últimas cimeiras, que vão continuar a gastar mais na defesa europeia, querendo atingir os 5% de PIB em gastos de defesa, investimento da defesa, idealmente em 2035. Portanto, eu acho que a cimeira correu lindamente, não podia correr melhor.

Portanto, houve alturas em que se duvidou do grau de compromisso dos Estados Unidos em relação à NATO, isso ficou tudo dissipado. Os Estados Unidos estão de alma e coração na NATO, digamos assim. Não resta dúvida.

Há de haver sempre declarações de Trump que vão levantar algumas dúvidas existenciais, mas mais uma vez, o que interessa é olhar para os factos e para as decisões. E deixe-me fazer aqui um ou dois pontos. Em primeiro lugar, a verdade é que apesar das declarações de Trump, os Estados Unidos continuam basicamente com o mesmo número de tropas na Europa que tinham, podem ter mudado de um país da Europa da NATO para outro país da Europa da NATO, mas continuam na Europa. O compromisso continua a ser o mesmo. E a grande questão, que era os europeus devem gastar mais para garantir a sua defesa, não foi uma questão levantada apenas por Trump. Eu quero relembrar que Obama, na primeira cimeira que fez como presidente dos Estados Unidos, na primeira cimeira da NATO que participou como presidente dos Estados Unidos, disse claramente que estava na altura dos europeus gastarem mais com a defesa. Este problema não é um problema criado por Trump, nem sequer é um problema apenas colocado pelos norte-americanos. Nós europeus também temos consciência que temos que gastar mais com a defesa. Se os países europeus querem ser países a sério, têm que ser capazes de garantir a sua defesa. É óbvio que a aliança com os Estados Unidos é muito importante e reforça essa capacidade de defesa europeia, mas deve ser um reforço. Não deve ser toda a capacidade de defesa europeia depender da aliança com os Estados Unidos. Portanto, os europeus estão no bom caminho. Ainda vai levar também a muitas discussões na Europa e muitos debates na Europa. Os fundos públicos, o dinheiro do Estado não dá para tudo e, portanto, tem que se investir mais na defesa, vai ter que se deixar de se investir noutras matérias. Mas nada da trajetória europeia de investir mais na defesa mudou. Nada. O que era encontrado foi reforçada e o compromisso dos Estados Unidos com a NATO mantém-se.

Sim.

João?

João.

Sim. Estava a dizer, e o compromisso dos Estados Unidos com a NATO mantém-se.

Muito bem.

Ou seja, nesse sentido, João, daqui Helena Matos, pode acontecer que Independentemente do resultado muito provavelmente desastroso que Trump vai ter agora nas midterm, em termos internacionais, Trump pode vir a ficar como um dos presidentes dos Estados Unidos que teve uma influência determinante naquilo que são as relações externas dos Estados Unidos, nomeadamente com a Europa e com a NATO.

Absolutamente. Eu acho que é lamentável para os poderes europeus, que só começaram a investir a sério na NATO, que precisaram de um presidente como Trump para investir a sério na defesa. Diz tudo sobre a Europa, diz muito mais sobre a Europa do que sobre Trump. E lamento dizê-lo, aqui Trump está certo. E a pena é que os europeus tenham precisado de um presidente.

Como Trump.

Que não é diplomata, que até muitas vezes é ordinário, grossão, provocador, para começarem a fazer isso. Mas agora, Helena, só muito rapidamente. Disseste que o resultado dos midterm vai ser desastroso para os republicanos. Eu não estou nada certo que seja desastroso. Não estou nada certo por causa da viragem à esquerda dos partidos democratas, do Partido Democrata. O Partido Democrata está a virar completamente à esquerda. Aliás, vê-se nas primárias para os candidatos para a Câmara dos Representantes do Partido Democrata, são da ala socialista do Partido Democrata, cada vez mais força no partido. Aqui parece, portanto, para a história norte-americana, que o socialismo não é propriamente uma coisa que venda bem em campanha. Portanto, vamos ver o que é que vai prevalecer, se um presidente impopular, por causa de uma guerra impopular, ou um Partido Democrata que virou à esquerda, que se radicalizou e que defende abertamente o socialismo para os Estados Unidos. Vamos ver o que é que vai acontecer.

Vamos ver, João.

Não estou certo que seja uma derrota dos republicanos.

Vamos ter de esperar por novembro. E como é que ficam as relações dos Estados Unidos com alguns parceiros europeus depois desta cimeira da NATO? E aqui estou a pensar na Espanha, sobre quem Donald Trump foi muito vocal à entrada para a cimeira. À entrada e à saída.

Já estava mal, continua mal. Agora, há limites em relação às questões comerciais que Trump pode fazer, atingindo apenas a Espanha e não toda a União Europeia, porque a política comercial europeia é uma política comum, não são políticas nacionais.

E em parte Trump também está de mãos atadas porque há uma decisão do Supremo Tribunal.

Exactamente.

Portanto, se quisesse actuar sobre Espanha, teria de acionar uma lei de segurança nacional.

Segundo a imprensa espanhola, e estou aqui a referir-me muito particularmente ao "El Mundo", na sua viagem de regresso, Trump terá declarado que "hoje Espanha fez marcha atrás por completo, foi muito generosa", fim de citação, queira isso dizer o que queira.

É esse o ponto que eu ia dizer. As relações já eram más entre os dois e continuarão a ser más, até porque Sánchez também decidiu que a sua estratégia eleitoral vai ser o anti-Trump na Europa, obviamente. Há em Portugal quem trate de coisas como o chanceler europeu, que é uma coisa absolutamente-

E quem achasse que Portugal deveria seguir a mesma-

Delirante.

Que Deus nos livre. Que Portugal devia seguir a mesma tática da Espanha.

Além disso, uma coisa é o que se diz em público, outra coisa é o que se passa nas reuniões privadas. E aqui, lamento dizê-lo, não tenho qualquer razão para acreditar mais na palavra de Sánchez do que na palavra de Trump. Sánchez é um mentiroso profissional, é um aldrabão compulsivo. Além disso, para bem de Espanha e até da Europa, esperemos que Sánchez não seja primeiro-ministro durante muito tempo. É muito provável que Sánchez deixe de ser primeiro-ministro de Espanha antes de Trump deixar de ser presidente norte-americano, o que seria sobretudo ótimo para a Espanha e para os espanhóis.

Sim. Portanto, nesse sentido, achas que em relação à Espanha, as coisas estão mais ou menos nesse nível. Agora, vamos ver, nós temos aqui um outro lado, que não temos falado tanto, que é a questão do Irão. Como é que vês neste momento aquilo que poderá ser? Vamos ter um conflito intermitente nos próximos meses?

Acho que é o que vamos ter. Acho que, em primeiro lugar, não há vontade nem dos Estados Unidos nem do Irão para regressar a uma guerra como a que houve em fevereiro, março, desde que começou a guerra, até final de abril. Acho que não há vontade de nenhuma das partes para isso. Agora, claramente, vai haver momentos destes, de violação, se quisermos, do cessar-fogo, de confronto militar. Em grande medida, parece-me que o Irão está a reconstruir a sua liderança. E neste momento devem haver grandes divisões dentro do Irão entre aqueles que querem o acordo de paz com os Estados Unidos e aqueles que querem continuar a guerra, até por razões que consideram que é a melhor estratégia para consolidar o poder interno do regime. Foi muito abalado com esta guerra, como é óbvio, está muito repartido. A economia está num momento péssimo Além disso, também me parece que no Irão, neste momento, não há um verdadeiro poder central. Não há uma hierarquia de poder como existia antes da guerra. Então deve haver muitos grupos armados que tomam decisões de um modo autônomo. E tudo isso também complica as negociações de paz, complica a manutenção do cessar-fogo, porque basta que um grupo armado, um grupo militar no sul do Irão decida enviar umas centenas de drones contra navios no Estreito de Ormuz, e temos um problema. Não é preciso muito, é preciso uma decisão do governo central de Teerão.

João, este comunicado final da NATO, este tal comunicado de seis pontos, poderá abrir a porta para a possibilidade de, por exemplo, nos próximos meses, se desencadear uma operação da NATO no Médio Oriente?

Não, não acredito. Não acredito. O máximo que poderá haver é uma participação, e não sei se será provavelmente uma operação naval da NATO, poderá haver uma operação naval em que participem países europeus, mas temos que ter um cessar-fogo absolutamente consolidado, negociações de paz a avançarem, para vermos navios de guerra europeus a patrulhar o Estreito de Ormuz. Nestas circunstâncias, acho muito improvável, senão mesmo impossível, que haja uma operação da NATO para bombardear o Irão, acho que nem pensar, e mesmo uma operação naval da NATO nestas circunstâncias, com navios europeus, acho muito improvável.

Poderia ser uma força de manutenção do tráfico marítimo, por exemplo.

Não, eu acho que isso poderá acontecer no futuro, mas para isso acontecer, tem que haver um cessar-fogo muito mais consolidado e não pode haver este risco de termos quase todas as semanas ataques iranianos a navios que passam pelo Estreito de Ormuz. Acho que ainda é prematuro pensarmos nisso. Agora, não excluo que venha a acontecer no futuro, sobretudo, e é uma coisa que é muito importante, mais uma vez, para os europeus pensarem nisso: a União Europeia é uma potência comercial antes de mais. É a segunda maior potência comercial do mundo, senão mesmo a primeira. É o bloco com mais relações comerciais no mundo, mas neste momento é a segunda potência exportadora do mundo, já a seguir à China. Durante muitos anos, décadas, foi a maior potência exportadora do mundo. Vai dependendo, mas entre 80% a 90% do comércio mundial faz-se pelo mar, pelos oceanos. Portanto, uma potência comercial como a União Europeia é do seu interesse, é o interesse vital mesmo, garantir a liberdade de circulação nos oceanos, nos mares e sobretudo nos estreitos mais complicados geopoliticamente. Se um dia tivermos navios europeus, países europeus a ajudarem a garantir a liberdade de circulação do Estreito de Ormuz, isso não deve ser entendido como uma espécie de favor aos Estados Unidos, mas deve ser entendido como uma operação que corresponde aos interesses vitais da Europa, que é manter a liberdade de navegação marítima em todo o mundo.

Muito bem. João Marques Almeida, agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite e pelas suas reflexões aqui no "Contra Corrente". Temos ao telefone também o António José Telo, antigo professor na Academia Militar. Bom dia, professor.

Bom dia.

Bom dia. O que releva desta cimeira da NATO que aconteceu em Ankara, na Turquia? É o apoio explícito à Ucrânia e também o fato de a NATO negar a possibilidade do Irão alguma vez possuir capacidade nuclear?

Há várias coisas que salientam o papel desta cimeira da NATO, que de facto, em certa medida, não diria propriamente um virar de página, porque tudo o que aconteceu já estava anunciado antes de uma maneira muito clara, mas é um passo importante para uma nova fase. Por um lado, é a consolidação dos pontos centrais da estratégia americana, que, atenção, existe uma estratégia americana. Eu acho incrível que muitos observadores se fixam em Trump como se ele fosse o centro do mundo, sem perceber que estão a fazer um imenso elogio a Trump por causa disso. Mas Trump é meramente uma expressão de uma estratégia americana que ele procura corporizar. Mas de facto, quando nós fazemos fundar isto tudo à volta da figura de Trump, estamos a fazer um péssimo serviço à compreensão dos acontecimentos e da mudança deste mundo. De qualquer modo, esta cimeira da NATO vem de facto marcar uma reafirmação dos principais objetivos dessa estratégia na sua relação com a Europa e com o Canadá, como é evidente. Quais são ao fim e ao cabo? O primeiro, que é muito importante, tem a ver com a reafirmação da NATO como sendo a principal entidade de defesa multilateral da Europa e, mais do que isso, a reafirmação da Europa como querendo fortalecer o pilar europeu da NATO. Ou seja, é dito claramente neste memorando, como um dos seus pontos, que é preciso uma Europa mais forte numa NATO mais forte. Ora, isto é justamente um dos pontos em que os Estados Unidos vinham a insistir há muito tempo. A Europa tem que assumir o seu papel dentro de uma defesa coletiva, o que significa que, no que diz respeito À Europa e à relação atlântica, os Estados Unidos vão reduzir a sua presença contando com o reforço da presença europeia. Aqui há um problema, que essa presença europeia não tem capacidades que justifiquem as suas ambições. Evidente que Trump faz aqueles seus atos semi-disparatados, que são de uma falta de diplomacia tremenda, como é o de fazer um discurso numa cimeira da NATO a dizer que o aumento da despesa da NATO vai ser feito para comprar material e armamento americano. Isto é uma coisa que obviamente não se diz em público numa cimeira da NATO, mas Trump é Trump e já nos habituou a estes atos pouco diplomáticos.

E anda longe da verdade ou não?

Não.

Não anda. O problema com o que o Trump diz é que por acaso às vezes diz a verdade, não deve dizer.

Pois.

Mas ele é demasiado candido. Diz as coisas de uma maneira demasiado clara. Isto é uma coisa que, sobretudo numa cimeira da NATO, não se deve dizer. Para um discurso interno numa campanha eleitoral, ele se compreende, agora ali não se compreende. Mas este é só um dos pontos. Há outros, e há outros não menos importantes. Um outro ponto é que esta cimeira da NATO marca uma diferença em relação ao posicionamento americano quanto à Ucrânia. E embora se tenha dito claramente, é dito que a Rússia é uma ameaça, não é desafio, é classificada como ameaça em relação à estabilidade na relação euro-atlântica, euro-americana, portanto, na relação do Atlântico Norte. E que esta ameaça deve ser respondida com o reforço da NATO e deve ser respondida com o reforço do apoio à Ucrânia, embora seja salientado que esse apoio deve partir, é dito maioritariamente, mas na realidade é quase exclusivamente, da Europa e do Canadá. Mas isto é uma mudança significativa dos Estados Unidos, que aliás foi confirmada quando os Estados Unidos aparecem a dizer: "Sim, senhora, nós vamos permitir o fabrico dos mísseis Patriot". Lá está, um dos tais pontos em que a Europa não tem alternativa. Vamos permitir o fabrico dos Patriot pela Ucrânia. Portanto, isto é uma mudança importante do estatuto dos Estados Unidos. Para mim uma talvez das mais importantes é justamente o ponto quinto. E o ponto quinto diz que a NATO, atenção que não são os Estados Unidos, é a NATO, e este memorando é assinado por todos unanimemente, inclusive a Turquia, que a NATO não irá nunca permitir um Irão nuclear, com armamento nuclear, que o Irão tem de permitir a livre navegação no Estreito de Ormuz. Pois bem, isto eram os objetivos centrais da intervenção americana.

Bom dia, daqui Helena Mata. Isso leva-nos a uma pergunta: nós estamos em julho de 2026. Esta declaração não teria sido tão importante uns meses antes?

Tirou-me as palavras da boca, era exatamente isso que eu ia dizer. O que não se compreende é por que a NATO não fez esta declaração antes. Porque se o tivesse feito, teria evitado este desacre, este aparente braço de força com os Estados Unidos. E não teria, nomeadamente, permitido que houvesse países da NATO que fizessem as meneiras colossais, como seja proibir o uso do espaço aéreo e proibir o uso dos espaços americanos. As coisas mais colossais que sete países da NATO, felizmente não todos e felizmente Portugal não.

Professor António Guterres.

Continuaram logo a seguir, isto durou poucos dias, mas já está feito, o mal já estava feito, diria.

Mas faria sentido emitir uma posição pública com este teor, tendo em conta que os Estados Unidos não informaram nenhum parceiro da NATO do ataque ao Irão?

Repare o teor da afirmação da NATO neste momento. O teor é que o Irão não deve nunca ter um armamento nuclear e deve sempre permitir a livre circulação do Estreito de Ormuz. Portanto, isto são objetivos da Europa como um todo há muito tempo. A última coisa que a Europa quer é um Irão a dominar o Médio Oriente, que seria um caos tremendo e que a partir daí iria lançar a confusão em todo o Sul europeu, a não dizer no resto do continente europeu. Portanto, se alguma vez isto for permitido, é uma derrota tremenda para a Europa. Não é para os Estados Unidos, também é para os Estados Unidos, mas não é para os Estados Unidos, é para a Europa. Portanto, a Europa tem que fazer estas afirmações, que não deve ser permitido um Irão com armamento nuclear. E atenção, quem subscreve esta afirmação é também a Turquia.

Exato.

É também a Turquia, que já condenou várias vezes a posição de Israel nesta guerra, mas subscreve. Aliás, a Turquia é uma das principais interessadas em que o Irão nunca venha a ter um armamento nuclear. Portanto, estas afirmações deviam ter sido feitas antes. Isto é uma coisa diferente de apoiar uma operação militar concreta, que é lançada pelos Estados Unidos sem consultas prévias. É uma coisa diferente. Uma coisa é dizer: apoiamos os objetivos, porque são objetivos nossos, nossos europeus, entenda-se. E obviamente, sobretudo, olhe, por exemplo, em relação ao Estreito de Ormuz, a Europa está bastante mais interessada que os Estados Unidos em que haja um livre trânsito pelo Estreito de Ormuz. Portanto, se tivesse feito isto, pura e simplesmente não faria sentido a partir daí os disparates do Reino Unido, de Itália, e outros países, e da Espanha, e que outros países da NATO fizeram. E que depois: "Ai, Jesus, que má cota, temos que voltar atrás. Foi um erro", mas entretanto estava feito. E nós estaríamos numa posição possivelmente diferente, possivelmente mais cordata do que estamos.

Faço-lhe a mesma pergunta, professor, que fiz há pouco ao João Marcos de Almeida. Isto poderá antecipar uma possível operação da NATO no Médio Oriente?

A NATO agora tem um débito. Agora é um problema, porque a NATO não é a NATO, mas os principais países europeus da NATO: o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, são de facto os principais países europeus na NATO que têm um débito, ou seja, os Estados Unidos querem cobrar. E os Estados Unidos, possivelmente, com o agravamento, se houver uma escalada em termos, nomeadamente, de Hormuz e de manutenção de Hormuz aberto. Já digo a minha opinião sobre isso a seguir. Mas se isso acontecer, os Estados Unidos farão uma pressão muito forte para que a NATO ou países da NATO empenhem meios. E essa pressão será muito difícil de resistir depois da sala de amor de que o presidente Trump falou na cimeira da NATO, e depois, sobretudo, de isto ser um objetivo oficial da NATO na sua cimeira. Portanto, possivelmente, o que iremos ver será um empenhamento da NATO, por exemplo, na manutenção da livre circulação no Mar Vermelho, porque aí é enfrentar os Hutis, enfrentar os Hutis é uma coisa diferente de enfrentar o Irão, e uma colaboração indireta em termos do Estreito de Hormuz. E, sobretudo, o que é um passo essencial para a Europa poder manter a sua posição no mercado do Médio Oriente. E sim, a guerra é um negócio, nós temos que assumir a verdade, a guerra é um negócio. Não é só um negócio, mas é um negócio também. E, portanto, se a Europa perde a sua posição no mercado do Médio Oriente e a sua credibilidade junto dos Estados do Médio Oriente, que são a maioria, que estão contra o Irão, que estão a ser atacados pelo Irão, uma esmagadora maioria, entre os quais está aquele que é talvez o mais importante poder militar do Médio Oriente, que é a Arábia Saudita. Não é o Irão, nem sequer é Israel, é a Arábia Saudita. Portanto, se a Europa perde esta posição, é tremendo, é um rombo tremendo em termos do seu futuro, porque o Médio Oriente está próximo da Europa. Está longe dos Estados Unidos, mas está em cima da Europa. E se alguém depende dos produtos do Médio Oriente, não é tanto os Estados Unidos, é a Europa. Portanto, a maneira como a Europa perdeu as suas posições no Médio Oriente, pelas asneiras que fez nestes últimos meses, tem que ser corrigida. E agora os Estados Unidos vão pedir as contas e vão fazer pressão. Portanto, eu acho que é normal que essa pressão se venha a traduzir em termos de alguma ação militar, embora nunca uma participação numa guerra aberta em termos de exército, nomeadamente com o Irão, até por uma razão muito simples. Sejamos realistas mais uma vez: a Europa não tem meios para o fazer. O contributo que a Europa pode fazer é bastante inferior ao contributo, por exemplo, que Israel pode fazer. Israel é um pequeno país, a Europa é um grande continente. Grande comparado com Israel. Não tem essa capacidade. A Europa perdeu as suas capacidades de desarmou-se, foi vítima de dirigentes cegos durante décadas, que seguiram a política da facilidade e que destruíram o poder europeu.

O que me leva à pergunta, independentemente do que possa acontecer nos próximos-

Vou dizer o que é que irá acontecer, possivelmente, em termos deste reacender ou deste fim do cessar-fogo. O cessar-fogo nunca existiu, o cessar-fogo existiu só no papel, foi uma evidente. E depois, praticamente não houve uma semana em que ele não fosse quebrado. E que não fosse quebrado quer do lado de Hormuz, quer do lado do Médio Oriente como um todo, quer do lado do Líbanio. Portanto, ele está sempre dependente deste braço de ferro que os Estados Unidos têm mantido e que têm conseguido essencialmente manter, que é quando o Irão ou forças do Irão, possivelmente não o governo central, mas forças do Irão fazem atos inaceitáveis, como seja atacarem os navios que passam do lado do Omã, que é uma maneira de dizer: "Vocês têm que passar é do lado do Irão, que é para nós vos controlarmos e vos cobrarmos dinheiro". Quando isso é feito, a única resposta possível é fazer entender essas forças do Irão que há um preço a pagar e que esse preço, possivelmente, é superior ao que eles podem pagar. Agora, ao contrário do que muita gente diz, o Irão está enfraquecido. Está fortemente enfraquecido. E o Irão tem muitas dificuldades em aguentar, nomeadamente, os dois grandes instrumentos que os Estados Unidos têm pra aplicar nesta guerra, um deles que é o bloqueio marítimo. Porque o bloqueio marítimo significa que todos os portos do Irão não podem manter comércio, com a eventual exceção dos portos a norte. Mas fora isso, todos os portos que dão para o Índico ou para o Golfo Pérsico, pura e simplesmente não podem manter comércio e que os navios do Irão, em qualquer oceano do mundo, podem ser parados, levados para portos amigos e batidos ou até apreendidos. Portanto, isto é um xeque-mate para qualquer portagem do Irão. Os Estados Unidos fizeram isto, essa é a sua grande arma. É mais importante do que o bloqueio do Estreito de Hormuz, pelo menos em termos de Estados Unidos. Já agora, a única coisa em que os Estados Unidos têm uma vantagem global neste momento, em que podem dar cartas, e que cartas importantes, em muitas regiões do mundo, é exatamente a sua capacidade naval. Do mesmo modo que podem fazer o bloqueio marítimo do Irão, podem fazer o bloqueio marítimo praticamente de qualquer outro Estado, com exceção da China. Mas praticamente qualquer outro Estado Desde o momento que a China não convenha, os Estados Unidos já salvaguardaram isso. Não são tão tolos quanto parece e não são tão radicais quanto parece. Souberam negociar com a China a sua posição e a China também soube as cedências que tinha de fazer para ter triunfos no futuro.

Sim, mas esse discurso sobre a alegada tolice das administrações norte-americanas, eu creio que é um item recorrente em Portugal há décadas e décadas. Mas há uma pergunta que gostaria de lhe fazer como alguém que tem acompanhado aquilo que é a história da NATO e a própria NATO. Nós temos como possível presidente da França, Marine Le Pen. Ela declarou, inspirando-se naquele modelo gaullista, a sua intenção de retirar a França do comando integrado da aliança. Acredita que existe, no ano de 2027, a possibilidade de que isto venha a acontecer? Ou seja, são duas possibilidades: que Marine Le Pen ganhe as eleições, poderá ganhar. Diga, diga.

Não é só a França, são praticamente todos os Estados europeus. Espanha, a França, a Alemanha, Itália, já tem lá a senhora Meloni. Em todos esses Estados, ou o próprio Reino Unido, aliás, estão de facto, e nas negociações do Reino Unido, com a possibilidade séria de aquilo que é uma direita emergente tomar o poder. Atenção, tomar o poder eleitoralmente, não estou a falar violentamente.

Sim, eu percebi.

Eu faço a distinção entre extrema-direita. Para mim, extrema-direita é uma organização não democrática. E direita emergente ou nova direita. Nova direita e a direita emergente são de direita, mas aceitam, no essencial, o funcionamento democrático. Portanto, há esse risco. E mesmo na Alemanha, quem aparece à frente nas sondagens é quem talvez seja mesmo extrema-direita. Talvez, tenho dúvidas, mas talvez seja mesmo extrema-direita. Portanto, isso é uma realidade em toda a Europa. É uma vaga de fundo, e não é o Trump que faz esta vaga de fundo. Eu estou a dizer, não é Trump que está a mudar o mundo. O mundo é que está a criar, um pouco por todo o lado, fenômenos como Trump. Fenômenos que são muito normais, são pessoas que não falam a linguagem normal, politicamente correta, não têm o tato e a diplomacia, que não dizem nada dos outros que nada diziam, que faziam discursos de três horas justamente pra nada dizerem. São pessoas que são políticos, têm uma outra forma de atuar. Eu gosto? Não, não gosto, mas isso não interessa. Pura e simplesmente acontece. E torno a dizer, o grande problema de muitos observadores é que há anti-trumpistas radicais, anti-trumpistas fundamentalistas, que pura e simplesmente, em vez de analisarem a situação, a única coisa que a eles interessa é criticar pessoalmente o Trump. Essas pessoas não entendem nada de mundo. Essas pessoas, pior do que isso, criam uma ilusão, que é a pior ilusão que pode haver neste momento, que é: "Quando Trump for embora, coisa que terá que acontecer quando terminar o seu mandato, isto volta ao que era antigamente. Isto voltamos atrás e estamos todos no normal".

Professor António Gjedl, já que estamos a falar de Europa, deixe-me perguntar: prevê-se nesta nova vida, estou a ser muito simplista, nesta nova fase da NATO, prevê-se um reforço da componente europeia? Os países europeus estão preparados para este desafio?

Esse é outro dos grandes problemas, porque repare, o que nós vimos é que no último ano e meio, eu até não vou mais atrás, no último ano e meio, todos os países europeus disseram: "Não, temos que avançar com grandes projetos no campo da defesa para ganhar o terreno perdido, para lançar, de facto, em termos de tecnologias emergentes, temos finalmente ou até não conseguimos lograr uma posição na dianteira", mas depois não avançam. Depois os projetos falham uns a seguir aos outros. Não há colaboração entre os grandes países europeus para que eles avancem, desde o caça ou avião de quinta geração ou até de sexta geração, que pura e simplesmente, a parte que avançou foi na colaboração com a Coreia do Sul, curiosamente, e nomeadamente em termos da Turquia, curiosamente também, que não é da União Europeia. Mas esses projetos falham. Falham os projetos de defesa anti mísseis balísticos e da criação de uma defesa antimíssil e antidrones na Europa, que é uma coisa fundamental, básica. Agora é a altura de ter isso. Daqui a dois anos é capaz de ser demasiado tarde, ou daqui a um ano é capaz de ser demasiado tarde. Mas a verdade é que os projetos ficam no papel. A Europa é incapaz de encontrar, esta Europa com estes dirigentes, é incapaz de encontrar o dinamismo e de conseguir mobilizar as populações para o fazer. Evidente que se faz isto é porque há algum problema de fundo na sociedade europeia, mas infelizmente isso significa que o tempo está a passar e que quando a Europa quiser fazer alguma coisa, vai ser demasiado tarde. Deixe-me só fazer um paralelo.

Peço desculpa de interromper. Há uma velha questão que é a sobreposição de instituições. A Europa pertence a vários universos.

É evidente, a Europa tem que se reformar, institucionalmente tem que se reformar, mas ouça, eu não conheço nenhum líder europeu dos últimos 30 anos que não diga isto. Por que não fazem? Mas dizerem, todos dizem. Eu não conheço nenhum, uns mais do que outros. Mas de facto, todos dizem isto, simplesmente não fazem. Deixe-me só dar um exemplo, é um paralelo que eu gosto de dizer, é rápido, que é sobre esta guerra que os Estados Unidos fizeram em relação ao Irão. Imagine que em 1940, no começo da Segunda Guerra Mundial, aparecia um comentário dizendo: "Vejam a loucura que a Inglaterra fez. A Inglaterra foi declarar guerra à Alemanha", porque foi a Inglaterra que declarou guerra à Alemanha e não o contrário. No dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França foram declarar guerra à Alemanha e a seguir foram desgraças umas a seguir às outras, e agora Londres está a ser bombardeada. A Inglaterra já perdeu a guerra e nós todos estamos a sofrer as consequências. Isto foi uma loucura total. Mas simplesmente, em seguida, a Inglaterra ganhou a guerra. Simplesmente, de facto, isto teve como consequência a maior guerra que a humanidade teve, porque justamente a Inglaterra e a França não estavam preparadas para aquela guerra que estalou em 39 e foram obrigadas a declarar guerra à Alemanha e passaram, de facto, por um período muito difícil. Nós hoje estamos um bocado na mesma situação. A Europa não está preparada para o que aí vem e o que aí vem, se vier, vai justamente começar na Europa, justamente porque ela está fraca, porque ela está debilitada, porque ela é uma grande presa, ela está gordinha. Ainda tem um grande comércio, tem um rendimento muito grande e é tentadora para toda a gente. Vai ser, de facto, o grande alvo, a primeira grande região a querer ser dividida por todos os interesses que querem aumentar o seu poder. E, portanto, esta guerra a Europa não a pode evitar. Ela vai estar no centro desta guerra que aí vem. Não se está a preparar, não compreende isto ainda, apesar do que está a acontecer com a Ucrânia, apesar do excelente exemplo da Ucrânia, que mostra como uma decisão, uma determinação, consegue superar os maiores perigos e consegue enfrentar durante quase cinco anos um poder muito maior. Apesar disso tudo, na realidade, não consegue dar aqueles passos fundamentais para fazer coisas mínimas, como dizer: "A partir de agora, passamos a tomar decisões por maioria e não por unanimidade". Ou uma coisa ainda mais mínima e mais pequenina que isso, que é dizer: "Olha, nas negociações da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, em que nós estamos do lado da Ucrânia, o nosso representante é o senhor X ou a senhora X". Nem sequer é capaz de dizer isto, nem sequer é capaz de dizer qual é a voz da Europa nestas negociações. É preciso ir a senhora Meloni dizer: "Quer dizer, mais vale nomearem alguém, mesmo por mau que seja, do que não nomearem ninguém. Isso é que não". É preciso a senhora Meloni dizer isto. É uma coisa incrível, como é que a Europa desceu tanto, como é que estes líderes deixaram este continente de leões descer, de facto, a este pântano onde nós estamos hoje em dia. Impressionante. E mais do que isso, a Europa, de facto, não está preparada para o que lhe vai cair em cima.

António José Teles, muito obrigado por ter estado conosco e pelas reflexões que deixou aqui no "Contra Corrente", onde estamos e estivemos a analisar a cimeira da NATO, que decorreu em Ankara. Helena Matos, o que é que fica do programa de hoje? Para já um aviso, não é?

Sim, também podemos dar dois minutos à Helena Ferro Gouveia.

Vamos lá.

Depois de tudo isto, conclusão, Helena.

Estes alertas feitos pelo professor José Teles têm toda a razão de ser. Há muito tempo que a Europa está a ser ameaçada e que a Federação Russa constitui uma ameaça. Isso estava vertido numa série de documentos estratégicos e tem sido apontado por analistas, eu separo sempre os analistas dos comentadores, por analistas que fazem um trabalho de matriz e que veem realmente onde é que nós estamos. Mas é verdade que não houve a capacidade de tomada de decisão política. A Europa habituou-se a viver bem, a viver de uma forma confortável, é um espaço de liberdade, de bem-estar e é por isso que atrai tanta gente, porque nós vemos as pessoas a quererem migrar para a Europa e não vemos as pessoas a quererem migrar para outro tipo de países. Portanto, é atrativa por um conjunto de razões, mas foi incapaz de prever aquilo que seria o seu futuro. A defesa foi durante muito tempo um tabu. Falar de defesa tinha um custo político muito grande. A Europa tornou-se uma espécie de Kumbaya gigante. Estávamos todos à volta da fogueira, cantávamos Kumbaya e achávamos que nada nos ia acontecer. Este alerta é um alerta muito importante, porque há riscos. A Federação Russa é a nossa principal ameaça, mas não é a única. Nós estamos aqui a ver um crescente da China, que para já não tem interesse em nenhum confronto militar, mas quando a China achar que é o seu momento e que vai ser o seu momento de atacar Taiwan, ninguém a vai travar, nem os Estados Unidos. Nós já assistimos a confrontos na zona do Indo-Pacífico e há confrontos quase diários com as Filipinas, há disputas territoriais com o Vietnã. Vem aí uma era de novo belicismo. E é importante nós olharmos para isto com realismo. Não enterrarmos a cabeça na areia e olharmos com realismo e sermos capazes, esta questão de ultrapassar os interesses nacionais, que não é fácil. Mas se calhar agora é perceber que perante a ameaça, que é real, e depois há aqui uma terceira ameaça que é a ameaça do terrorismo internacional, que se está a reagrupar, as pessoas não prestam atenção. Diariamente há atentados terroristas, aquilo que se chama de baixa intensidade, até ao dia em que volta a haver um de grande intensidade, como foi Londres, como foi Paris, como foi Madrid, como foi o 11 de Setembro. Mas as pessoas não se apercebem que há uma ameaça ao Ocidente, e eu aqui no Ocidente não vejo só a Europa, vejo o Canadá, vejo o Japão, vejo a Coreia, vejo a Austrália, portanto, um conjunto de países. Há aqui uma ameaça ao nosso modo de vida, e há uma ameaça às democracias. E o caminho não pode ser a radicalização, nem à esquerda, nem à direita, mas isso implica líderes com coragem política e para tomar decisões incômodas, que tenham preço político. Teremos esses líderes? Neste momento, vejo muito poucos na Europa. Olhe, vai José Lens, que já falámos aqui, de facto, tem esta coragem. Olhando para os nossos líderes europeus, nem para a Alemanha, para meu desgosto, e eu aqui queria só contrariar um pouco a professora Jetel, a AFD é um partido considerado pelo Tribunal Constitucional como fascista. Não é comparável com outros movimentos da direita emergente. É verdade que não cabem todos no mesmo saco e chama-se extrema-direita a tudo, não é verdade.

Sim, mas tem características.

Agora, a AFD é um partido muito preocupante, que domina as sondagens e que já está a ter impacto naquilo que é a política alemã. Não acredito que ela chegue ao governo, não acredito pelas especificidades próprias do sistema eleitoral, ou que não chegue ao governo para já. Mas se os democratas não tomam posições, não há aqui um consenso democrático, então a Europa está aqui metida num saco de gatos.

Aqui, apenas para terminar, a grande questão que eu acho que se coloca é: os europeus perceberam que têm de pagar a sua defesa. Claro que chegaram lá graças à estranhonía e à boçalidade de Donald Trump, porque não ouviram os anteriores presidentes americanos. Mas a próxima pergunta que se vai fazer aos europeus é muito mais difícil para os europeus responderem, que é: quem é que vai combater pela Europa? Porque recursos, com todas as polémicas que conhecemos, serão passíveis de ser mobilizados, até porque isso está a ser integrado na ideia de uma Europa que se reindustrializa e, portanto, que evolui tecnologicamente. Agora, o grande futuro é que não é apenas a questão dos líderes na Europa, é também a questão do povo. E essa é uma pergunta que eu penso que será muito mais difícil de responder.

Contracorrente está de regresso amanhã. Obrigado, Helena Ferro Gouveia. Obrigado também, Helena Marques.

Helena Marques. As Helenas.