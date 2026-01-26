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É hora de conhecermos o tema do Contracorrente deste início de semana. Depois, pra entrar em direto, basta ligar pra nós 910 002 4185, número que também pode usar pra nos enviar a sua mensagem de voz, o seu áudio por WhatsApp, se preferir deixe os seus comentários nas redes sociais ou no site do Observador. Carla. A Cimeira de Davos estava a tornar-se aborrecida, nalguns casos, tão aborrecida que até adotou as causas politicamente corretas. Mas este ano Donald Trump garantiu que todos estariam a olhar para a estância de esqui nos Alpes suíços. Já falamos do que ele aí disse. Também já discutimos no programa o fim abrupto da crise na Gronelândia, depois de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da NATO. Até já referimos o discurso do primeiro-ministro canadiano, que entretanto se tornou viral, mas faltou-nos falar daquele a que quase todos tiraram o palco, Volodymyr Zelensky. No entanto, ele foi a Davos dizer coisas importantes, porventura mais reveladoras sobre a nova ordem internacional do que as palavras do primeiro-ministro canadiano. É por isso que queremos voltar hoje no Contracorrente a este tema da ruptura daquilo a que chamávamos a ordem internacional liberal. José Manuel, bom dia.

Bom dia.

As críticas de Zelensky à Europa podem ou não ter sido mais reveladoras do que as palavras virais do canadiano Mark Carney?

Infelizmente, creio que sim. Creio que sim, porque vamos lá ver. Primeiro que tudo, estamos sempre a regressar ao que disse ou não disse Donald Trump e, mais uma vez, convém não termos muitas ilusões, ou convém pelo menos começarmos a aprender sobre a forma como ele fala, ameaça, desameaça. Uma das expressões mais vezes usadas é taco. Sabe o que quer dizer taco?

Não. O que é?

Trump Always Chicken Down. Portanto, Trump recua sempre.

Recua, fica com medo, não é?

Chicken é-

Chicken é mais medronho

...amedronta-se sempre, como as galinhas fogem.

Sim, exato.

Portanto, é uma expressão idiomática, digamos assim, mas que é muito usada em relação a Trump por toda a gente hoje em dia e que todos estão a usar relativamente ao que se passou em Davos. Há quem diga que não, que não foi isso que se passou, o que se passou foi uma cena preparada, entre outras coisas, para desviar a atenção de outros palcos, não, porventura, sobretudo da Ucrânia, porque na Ucrânia o palco não desapareceu. Zelensky hesitou se devia ir, se não devia ir, começou por dizer que até não ia porque estava a haver muitos ataques contra Kiev e Kiev neste momento está praticamente sem eletricidade, sem aquecimento. 600 mil pessoas terão deixado a cidade, portanto é uma crise, é provavelmente o pior inverno de Kiev até agora, mas depois acabou por ir e acabou por dizer em Davos algumas coisas que são bastante incômodas pra Europa, e recapitulando o que a Europa fez até agora, na prática, a Europa não tem conseguido acompanhar um discurso, às vezes grandiloquente, com ações correspondentes. Por razões muito diferentes, há países que desde o princípio têm sido coerentes, mas por regra são mais pequenos. Os grandes têm tido muitas hesitações. Em vários momentos, as coisas só avançaram porque um país que nem faz parte da União Europeia, que é o Reino Unido, acabou por fazer a pressão determinante. Recordemos, por exemplo, do fornecimento de carros de combate. Enfim, ele tá naturalmente magoado com isso e recordou isso, o que deixou muita gente indisposta numa altura em que, aparentemente, a Europa tinha conseguido uma grande vitória, porque Trump chicken out. Trump tinha recuado. Na verdade, não só isso pode ser considerado duvidoso, para todos os efeitos, Trump saiu de Davos com um equilíbrio diferente para as obrigações europeias no que respeita ao Ártico. Veremos como é que isso acaba, ainda falta andar muitos passos. Além disso, o discurso mais aplaudido, que foi o discurso do primeiro-ministro canadiano, é um discurso a que vale a pena regressar pelo que diz e pelo que não diz e, sobretudo, pela relação entre o que ele diz e o que ele faz. Porque, para todos os efeitos, uma questão é defender que as potências médias, como ele chamou, devem desempenhar um papel. Outra coisa é perceber que papel e como é que essas potências médias o podem fazer. E, no caso concreto de Carney, devo dizer que é um bocadinho, no mínimo, preocupante, no máximo discursuante, que ele tenha feito aquele discurso em dizer que as potências médias se devem libertar dos Estados Unidos, praticamente na mesma altura em que assina acordos com a China. São acordos que podemos considerar mais simbólicos que outra coisa. Não vão mudar o equilíbrio comercial entre o Canadá e a China, mas são acordos que dão um sinal, na minha perspetiva, negativo. Assim como a Europa também não pode dizer que conseguiu grandes vitórias, porque ao mesmo tempo que em Davos toda a gente mostrava a sua firmeza relativamente à Gronelândia, cá por este lado, os deputados europeus mandavam para o Tribunal Europeu o acordo com o Mercosul, o que vai atrasar por um tempo indefinido aquilo que já estava atrasadíssimo e que, no fundo, mostra que aquilo que era a estratégia definida por Carney, a ideia de que é necessário fazer múltiplas alianças, ele inclusivamente falou da relação do Canadá com o Mercosul, no caso da Europa, onde as potências médias se anulam umas às outras, por assim dizer, falaremos melhor disso, acaba por se revelar especialmente difícil. Portanto, vamos voltar a falar destes assuntos complexos pra perceber que às vezes não basta palavras frias e palavras bonitas pra ficarmos todos a bater palmas ou a gritar insultos. É necessário também perceber o que é que se está a passar no terreno e ser mais realista. Começando até pra perceber realmente o que o velho Tucídides queria dizer naquela frase que foi invocada pelo Mark Carney.

Exatamente.

Tucídides é um historiador grego.

Sim, de repente começou nas bocas do mundo. Tá bem, mas se calhar não o conhece tão bem.

Também esteve nas bocas do mundo.

Pois bem. Até já, então, José Manuel.