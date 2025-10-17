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Altura de conhecermos do que vai o José Manuel Fernandes falar no "Contra Corrente" desta sexta-feira. Para participar e dar a sua opinião em direto, só tem de ligar 91 002 41 85 ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp para o mesmo número 91 002 41 85. Carla. Um livro de Vital Moreira, com prefácio de António Costa, relançou o debate não só sobre os poderes do presidente no nosso regime constitucional, como até sobre o modo de eleição de quem se senta no Palácio de Belém. Apesar de nenhum partido ter propostas de revisão constitucional nesta matéria, o fato de estar no final do segundo mandato do quinto presidente do nosso regime democrático e de nos prepararmos para eleger no início do próximo ano um novo presidente, justifica que demos algum espaço a este debate. E é isso que vamos fazer no "Contra Corrente" de hoje. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

Isso quer dizer que concordas com a ideia de que é necessário rever os poderes do presidente e, porventura, rever também a forma de eleição?

À partida, não diria isso. Eu gosto de todos os debates, como sabe. E portanto, acho interessante falar sobre esta matéria, porque as pessoas acham que isto é mais ou menos um adquirido. Somos uma democracia, elegemos o presidente, como elegemos os deputados, como elegemos os presidentes de câmara e por aí adiante. Na verdade, há regimes democráticos, perfeitamente democráticos, em que, por um lado, não há presidente da República, há monarquias. Aliás, alguns dos regimes democráticos mais sólidos da Europa são ainda monarquias: o Reino Unido, os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e podia continuar por aí. Temos muitas monarquias na Europa e não temos razões de queixa em relação a esses regimes em termos de serem democracias, mas temos também outros regimes em que o presidente da República não é eleito diretamente, é eleito por um colégio eleitoral. Era o regime que existia em Portugal no final do Estado Novo, depois da eleição de Humberto Delgado, em que o regime foi mudado para uma eleição. Há mais países que têm esse regime, Itália, Alemanha, na Europa, por exemplo, atualmente. Aliás, devo dizer, o regime de eleição indireta não foi só durante o final do Estado Novo, foi também durante a Primeira República. Isso é relevante para percebermos por que os constitucionalistas optaram pela eleição direta e a nossa memória histórica é importante na memória de qualquer país. Não é um tema de somenos. Depois temos também outras questões, que é a relação entre os poderes do presidente e os poderes legislativos, os poderes do Parlamento, que nalguns casos são quase rainhas de Inglaterra. Às vezes falamos que o nosso presidente da República é quase uma rainha de Inglaterra. Noutros casos, mesmo regimes muito parecidos com os nossos, têm mais poderes. Talvez um caso que até muitas pessoas indicaram como sendo uma construção inspirada na nossa, que é o caso da construção da República Checa, o presidente na República Checa tem mais poderes do que o nosso presidente, por exemplo, em termos da sua relação com o governo. E há o caso francês, que é porventura o caso limite do regime presidencial com muitos poderes centrados no presidente. Mas a questão que se coloca e que porventura é mais importante, não é uma, são duas. É a percepção de que estamos numa fase em que os equilíbrios do regime constitucional estão a ser questionados, porque nós tínhamos uma prática política muito baseada na ideia de que haveria, com alguma regularidade, alternância entre o centro-direita e o centro-esquerda, com apenas uma experiência histórica de um governo de aliança entre o centro-direita e o centro-esquerda, com um sistema político bastante bipolarizado, e isso de repente acabou. Acabou ou dá sinais de estar a acabar. E há muitas pessoas que acham que o fato de termos mudado, não apenas em Portugal, mas noutros países europeus, os quadros políticos criam desafios novos para os quais, porventura, os regimes constitucionais não estão bem adaptados. E vemos que isso está a acontecer em vários países, em França, na Alemanha, no próprio Reino Unido, que é o sistema mais antigo, apesar de não ter uma construção escrita enquanto tal, tem um regime constitucional muito sólido e muito antigo. Temos isto a acontecer em muitos países e às vezes há experiências em que se pensa que mudando de alguma forma as regras constitucionais, isso pode ser feito com revisões constitucionais, pode ser feito com leis constitucionais, como por exemplo as leis eleitorais, se consegue corrigir ou readaptar o regime. E há muitas pessoas que entendem que em Portugal isso tem que ser feito mais cedo ou mais tarde. Já tivemos pelo menos um "Contra Corrente" sobre isso, que é saber se a introdução de um tipo de eleição para o Parlamento diferente, com círculos uninominais e um círculo de compensação, poderia ou não ser aquilo que alguns designam como bala de prata para salvar o regime, salvar a democracia e torná-la mais eficaz e mais capaz de responder às ansiedades dos cidadãos. E agora surge esta ideia de mexer nos poderes do presidente. Eu creio, no entanto, e esse é o segundo tema de debate, que ao ler o livro de Vital Moreira e a introdução, eu ontem referi-me a ela no Vencedor sem a ter lido ainda, disse apenas que era pelas notícias dos jornais. Na verdade, lendo depois com mais cuidado, António Costa não propõe exatamente que se acabe com a eleição Do presidente de direita, do Presidente da República, suscita a questão de uma forma simpática, sugerindo que talvez fosse uma solução. Não é uma proposta formal, é mais uma sugestão. Seja lá como for, parece-me que quer o prefácio de António Costa, quer o livro de Vital Moreira, estão muito marcados, mas porventura demasiado marcados pela memória recente. Isto é, pela presidência de Marcelo Rebelo de Sousa e por aquilo que é claramente a animosidade, quer um, quer de outro, em relação ao atual Presidente da República. E eu creio que quando falamos de revisões, de mexer na Constituição e mexer no regime, não podemos ser, ponto um, motivados por razões pessoais ou motivações pessoais, que no caso de António Costa, porventura percebem-se, mas não interessa, é o que é, não é guia político. E, por outro lado, pela conjuntura, porque não devemos legislar a quente e muito menos constitucionalizar a quente, digamos assim. Não sei se o verbo existe, mas se não existe, dá jeito agora. Portanto, é falar um pouco sobre isto, recordar um pouco como é que na nossa Constituição foi evoluindo. O Presidente da República nem sempre teve os poderes que hoje tem, já teve mais. Também é uma solução possível dar-lhe mais poderes ou tirar-lhe, como sugere Vital Moreira. Enfim, acho que vale a pena falar do tema, quanto mais não seja para pensarmos se é por aqui que se deve ir ou se deve ir por outro tipo de caminhos, que também estão de alguma forma em cima da mesa, porque vamos ter eleições presidenciais, portanto, vamos ter que discutir o caminho que Portugal quer seguir.

Daqui a três meses. Até já, José Manuel.

Até já.

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