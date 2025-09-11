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É hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta quinta-feira e depois para participar só tem de ligar 91 002 41 85, mas já sabe, também nos pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no nosso site, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp 91 002 41 85. Carla. O ano letivo arranca hoje e depois de anos a discutir a carreira dos professores, será que vamos finalmente ter tempo político e espaço mediático para falar dos alunos, do que aprendem, de como aprendem? Bom dia, Helena Matos. Será que vai ser este ano?

Olha, eu espero sinceramente que sim. E também espero, pegando aqui neste assunto carnavalesco, que algum dia algum ministro se debruce sobre aquela extraordinária frase: "Este ano tu vais fazer o teu traje de carnaval com a ajuda

Dos pais

Dos pais.

Barra mãe.

Barra mãe. Porque esta ideia da transformação destas festividades num forte momento familiar dá mesmo origem a vários carnavais e alguns sem graça alguma. Portanto, valendo a ideia, isso podemos transpor para outras coisas, que é a escola portuguesa há muito tempo, que acha que os pais portugueses só têm um filho. E portanto, tudo é combinado como se os pais portugueses só tivessem um filho e também como se os pais portugueses fossem pessoas desempregadas ou reformadas, ou muito ricas, ou muito pobres e portanto, estão fora do mercado de trabalho, daquele assim mais comum, com os seus horariozinhos. E por exemplo, este ano letivo que agora começa, muitas famílias, ou a maior parte das famílias, ainda não têm o horário que os filhos vão ter. É uma coisa que dá jeito. A pessoa saber ali mais ou menos como é que aquilo é, porque então se tiverem dois filhos um bocadinho mais complicado será. Há algumas coisas que as escolas em Portugal partem do princípio que as famílias têm. Em primeiro lugar, que não têm horários de trabalho. Segundo, que têm todos uma impressora em casa. É muito importante, uma impressora. Todos têm uma impressorazinha em casa. E portanto, com a criancinha filho único a começar o ano letivo. Feita esta introdução, eu acho mesmo que é muito importante que nós consigamos que no início do ano letivo se discuta aquilo para que a escola foi criada, que é ensinar. Porque aquilo que nós tivemos foi, e em parte também com o SNS, mas como no SNS as pessoas até infelizmente morrem, acaba por, de algumas vezes, o dramatismo da circunstância lembrar-nos que o SNS não foi criado para resolvermos os problemas dos trabalhadores do SNS, da organização do SNS, mas sim para tratar e acompanhar a saúde ou a falta dela dos portugueses. Em relação à escola, tivemos mesmo uma captura completa da discussão sobre a escola, que se transformou numa discussão sobre as circunstâncias dos seus trabalhadores. Mas aqui até tenho que ser mais correta, não dos seus trabalhadores na globalidade, mas de um grupo dos seus trabalhadores, muito meritório, mas um grupo, que são os professores. Se repararmos, as questões dos outros funcionários das escolas praticamente não são abordadas e aquelas pessoas que hoje designamos como auxiliares, não percebo porque é que continuos era menos favorável que auxiliares. É que auxiliar parece que a pessoa, tal isso só auxiliar. Aquela frase terrível lá de casa: "Dás-me aqui uma ajudinha?" Nos fatos de carnaval, mulher, é a mesma coisa.

Auxiliares da ação educativa.

Que é uma coisa extraordinária, uma pessoa auxiliar. Olha agora eu aqui, eu sou auxiliar de emissão radiofónica. Sou auxiliar de emissão radiofónica. O que é que isso quer dizer? Desculpa. Mas pronto. Esta ideia de criar aquilo que era designado por um único termo, desdobrarmos primeiro em dois termos, depois em três termos, quer dizer que isto não funciona em termos de comunicação, mas pronto, lá passaremos à frente. E depois também temos um outro lado, que será muito importante começarmos a discutir alguma vez, e que é a própria estrutura burocrática das escolas. A questão das secretarias das escolas, como é que elas funcionam, como é que elas não funcionam. Por exemplo, quantos professores é que muitas vezes estão adstritos a essas funções? O tempo que pagam a um professor, em que ele se ocupa de atividades administrativas, que tenham objetivamente ou deverão ter um outro preço hora, por exemplo. Mas estas são matérias que me parece que devíamos também discutir quando se está a discutir as circunstâncias dos funcionários das escolas. Mas eu espero sinceramente que consigamos, de facto, discutir os alunos, o ambiente escolar, a violência ou não violência nas escolas, a disciplina ou indisciplina e a questão das matérias letivas propriamente ditas, para lá daquela disciplina crucial ou daquela temática crucial no ensino de português, por se a certa altura os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos netos, só iam à escola por causa da questão da cidadania, nem era a cidadania no seu todo, mas apenas a parte da educação sexual. E possamos discutir também outras matérias, português, matemática, educação visual e educação física, que é uma disciplina de que se fala muito pouco, mas que pode ser fundamental. E como o atual ministro Fernando Alexandre, que é um dos ministros deste governo melhor valorizado e que parece ter ali uma solidez e um respaldo grande, porventura consigamos que estas matérias comecem a ser discutidas de uma forma mais sustentada, que não seja aquele assunto que se fala quando temos a questão dos rankings, a questão sobretudo da avaliação internacional nos chamados testes PISA, por exemplo, mas que depois é logo sufocado pelo problema da carreira dos professores, da progressão, dos vencimentos. Temos mesmo de conseguir superar estas discussões. Não podemos continuar assim.

Continuar com isso.

Nós temos de falar efetivamente o que é que não aprendeu a geração Covid, quais foram as consequências nas aprendizagens, como é que foi feita a recuperação, o que é que está a acontecer com as dificuldades de leitura, com as dificuldades de matemática. É tudo isso.

É tudo isso que vais debater no Contracorrente. Depois das 10h. Até já. Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no Contracorrente.