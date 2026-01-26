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Muito bom dia. A Cimeira de Davos estava a tornar-se aborrecida, nalguns casos tão aborrecida que até adotou as causas politicamente corretas. Mas este ano, Donald Trump garantiu que todos estariam a olhar para a estância de esqui nos Alpes Suíços. Já falámos do que ele aí disse, também já discutimos no programa o fim abrupto da crise na Gronelândia, depois de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da NATO. Até já referimos o discurso do primeiro-ministro canadiano, que entretanto se tornou viral. Mas faltou-nos falar daquele a que quase tiraram o palco, Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano foi a Davos dizer coisas importantes, porventura mais reveladoras sobre a nova ordem internacional do que as palavras do primeiro-ministro canadiano. É por isso que queremos voltar hoje no Contracorrente a este tema da rutura daquilo a que chamávamos a ordem internacional liberal. Bom dia, José Manuel Fernandes.

Bom dia.

Por que este tema?

Este tema julgo que é suscitado por vários acontecimentos da última semana e nós às vezes temos aquele efeito de quando há uma luz muito forte, ficamos ofuscados e não vemos aquilo que se está a passar ao lado. E o que aconteceu indiscutivelmente em Davos é que houve uma personalidade que ofuscou todo o resto à volta, chamada Donald J. Trump. Eu nunca estive em Davos, mas as descrições que li um pouco por todo lado foi que não só teve toda a gente à espera, como tinha as salas completamente a abarrotar, toda a gente andou de um lado ao lugar antes pra o ouvir e depois falou 75 minutos seguidos, era suposto ser 45, foi quase o dobro. Trump a ser Trump e segundo, nomeadamente analistas americanos, o que ele fez foi uma das suas diatribes habituais, longas, repetitivas, cheias de ziguezagues.

Autoelogios.

Claro, imensos autoelogios. E depois há as pessoas à volta, ele ora está a dizer que são todos muito queridos e muito amados, ora está a mandar umas cotoveladas ou umas caneladas. Típico Trump. Algo entre o showman da televisão, o político e o vendedor de imobiliário, no caso dele. Mas já vamos um pouquinho de novo ao Trump, porque acho que é necessário falar de duas outras questões, uma delas ficou claramente pra segundo lugar, e eu acho que é bastante importante, que foi a intervenção de Zelensky, pouco se falou dela, mas ele foi a Davos dizer algo que poucas pessoas se atrevem a dizer alto. Ele disse basicamente que a Europa adora discutir o futuro, mas quando chega a altura de tomar ações é que é complicado. Isto é muito certeiro, é muito duro e não creio que possa ser explicado como algumas pessoas trataram logo de explicar, dizendo: "Isso é porque ele também quer agradar ao presidente Trump e, portanto, dizer alguma coisa que agradasse a Trump." Eu acho que isto não é o mais relevante, porque não creio que a primeira prioridade de Trump fosse estar a ouvir o que é que ele disse ali. Aliás, de facto, Zelensky acabou por ir a Davos porque Trump disse que falava com ele em Davos. Não foi lá pra falar com qualquer outro líder, foi lá porque tinha essa oportunidade e sabemos que, no caso concreto, não é uma oportunidade pequena, já que também nessa frente as coisas estão a avançar. Não sei se vão avançar até ao fim. Há negociações a decorrer nos Emirados, há cenários em que pode haver encontros tripartidos ao mais alto nível. E quando falamos ao mais alto nível, não acredito muito que se concretize um encontro entre Putin e Zelensky, mas logo veremos. As coisas estão a mexer-se e as interpretações são imensas. Há muita coisa que nós só vamos perceber quando começarmos a ler as memórias e vermos documentos desclassificados do que se passou por estes dias e nestes vaivéns todos, porque há muitos aspetos menos conhecidos. Já vamos voltar ao Zelensky, mas entretanto houve outro discurso que de repente chamou a atenção de muitas pessoas, que foi o discurso do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Mark Carney é uma figura um pouquinho diferente do habitual. Ele é um banqueiro que começou por trabalhar nessa empresa odiada que é a Goldman Sachs, não sei porque toda gente acha que o Goldman Sachs é uma espécie de encarnação do diabo. Depois foi governador do Banco de Inglaterra, apesar de ser canadiano, porque no Banco de Inglaterra as coisas são feitas por concurso público e o que conta é quem é mais qualificado. É difícil imaginar, porque nós não temos exatamente uma antiga colônia que se possa comparar com o Canadá, mas algo semelhante em Portugal, o mais próximo que tivemos disto foi um brasileiro a gerir a TAP, ou dois brasileiros, que já foram dois. Mas agora estamos a falar de uma coisa um pouquinho diferente. Entretanto, ele acabou por ganhar as eleições no Canadá, em boa parte porque era uma figura bastante mais moderada com o antigo líder dos liberais canadianos. E porque Trump fez tudo o que estava ao seu alcance para destruir a campanha dos conservadores, e portanto ele acabou por ganhar as eleições, e desde aí que tem havido uma relação tensa com Trump. E ele faz um discurso de que as pessoas retiram duas passagens. Uma passagem que até acho bastante abusiva, que é uma comparação, ele foi buscar um texto, aliás, belíssimo, de Václav Havel, escrito ainda no tempo do comunismo, da resistência ao comunismo, na altura, Checoslováquia, hoje, República Checa.

Em 1968, não é?

Em 1968.

"O poder dos sem poder."

"O poder dos sem poder", em que ele, no fundo, fala sobre como é que quem não tem poder pode ter poder, e Carvey tentou citar este texto para dizer que as médias potências podiam ter poder sem terem poder. Há vários problemas nesta analogia, mas antes de termos ela, vamos a outra, creio que é mais importante, que é a referência que ele faz a um dos textos mais marcantes da cultura ocidental, que é a história da Guerra do Peloponeso.

De Tucídides.

Tucídides, que é, porventura, um dos textos mais lidos em todos os cursos de Ciência Política e nas academias militares, não porque as pessoas tenham que aprender como é que os gregos e os espartanos, os habitantes de Esparta, combatiam, porque isso não será o mais relevante, mas por aquilo que é dito ali sobre a natureza humana, a natureza das guerras, a natureza dos regimes, e que é algo muito relevante, até porque nos dias que correm, nós estamos constantemente a citar Tucídides, não por causa desta frase, já lá vamos a ela, mas por causa da chamada armadilha de Tucídides, e que é algo que esteve a pairar também sobre Davos, e paira sobre nós. O que é a armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides é uma ideia que decorre dessa experiência da Guerra do Peloponeso. A Grécia não era um Estado, era um conjunto de cidades-estados. A cidade-estado mais poderosa da altura era Atenas, e estava a ser desafiada por Esparta. Nós temos de Atenas uma imagem gloriosa. A imagem de Esparta, porventura, não é tão gloriosa, mas não foi Atenas que ganhou a Guerra do Peloponeso. Ao contrário, porventura, do que as pessoas imaginam, pode ter ganho a guerra da memória, mas não ganhou essa guerra em concreto. E quando se fala da armadilha de Tucídides, é a ideia de que quando há uma potência estabelecida que é ameaçada por uma potência em ascensão, inevitavelmente acaba por haver uma guerra. E recorda-se, por exemplo, o que aconteceu no desencadear da Primeira Guerra Mundial, em que havia uma potência indiscutível mundial que era o Reino Unido, o Império Britânico era global, e uma potência a procurar ocupar espaço e ganhar um espaço dominante na Europa, que era o Império Germânico, e acabou em guerra, como todos sabemos, e há muitos outros exemplos ao longo da história. E agora, o que é dito é: a potência estabelecida são os Estados Unidos, que nessa altura até se falou no mundo unipolar. A potência em ascensão, e que desafia os Estados Unidos em inúmeras frentes, é a China. Ainda por cima, com uma zona de fricção que é Taiwan. É um tema sobre o qual, por exemplo, Kissinger fartou-se de escrever, se podemos ou não escapar à armadilha de Tucídides. Bem, e por isso fala-se muito dele. Tem-se falado menos da frase que é referida por Carvey, e que basicamente é uma frase que diz que os fortes fazem aquilo que querem e os fracos sofrem aquilo que devem. É precisar um enquadramento a esta frase. Isto é uma descrição no momento em que Atenas atua de forma que nós hoje poderíamos considerar imperial, relativamente a uma ilha pequena chamada Melos, e que os atenienses querem ocupar. E que acabam por ocupar, porque os habitantes de Melos não se rendem, e depois acontece aquilo que era muito comum nas guerras da antiguidade, e não só, isso vai até muito recentemente, pelo menos até ao Renascimento, não tanto na Europa, mas noutras partes do mundo, que é quando uma cidade, um Estado não se rende, quem vence, a seguir, por esse argumento, elimina todos, em alguns casos, as populações, noutros casos, isso era muito comum nos cercos das cidades, mas noutros casos, todos os homens. Todos os indivíduos do sexo masculino em idade de combate. Mata, ponto, executa. Hoje é inimaginável, mas isso era comum. Foi isso que os atenienses fizeram aos habitantes masculinos de Guilherme Mellos. Isso não lhes permitiu que eles ganhassem a guerra, mas aquilo que fica desta frase é a tensão entre aquilo que na política internacional e na geopolítica se chama o idealismo e o realismo. O realismo, basicamente, é uma política baseada em equilíbrios de poder, nesta ideia: quem é forte faz o que quer, quem é fraco adapta-se. O idealismo é a ideia de que quem é forte ampara os fracos. Se quisermos dizer uma coisa de uma forma muito simplista, muito simplificada. E aquilo que Carver estava a dizer é que o tempo em que acreditávamos que os fortes protegiam os fracos chegou ao fim. Portanto, agora vamos viver um tempo em que a regra de Tácito, a armadilha, vai voltar a aplicar-se. Aquilo que muitos têm dito, e que vale a pena debater, é se isto é uma rutura, como disse Carver, no sentido de dizer que agora vai ser tudo diferente, ou se de alguma forma isto é a conclusão de um processo que em muitos aspectos já tinha acontecido muitas vezes. Isto é, um momento em que a maior potência, os Estados Unidos, rompem com os seus aliados. E aqui temos que voltar ao tema de Trump e à forma como Trump atua. Há sempre pelo menos três formas de olhar para isso. Há os trumpistas, que defenderão Trump faça ele o que fizer. Há os never trumpers, os anti-trumpistas, os que nunca dispararão sempre antes de pensarem. E eu creio que a atitude mais correta da parte dos analistas e também dos jornalistas é procurar encontrar padrões, perceber, encontrar aquilo que às vezes não é óbvio. Entre as coisas que eu ouvi nos últimos dias sobre o que aconteceu em Davos, houve uma que eu achei muita graça, que foi alguém recordar uma entrevista dada nos anos 80. Porque Trump sempre foi assim, em muitos aspectos. No tempo em que fazia negócios, em que estava na televisão, em que financiava os democratas e não os republicanos, ele sempre teve estas características pessoais e maneira de atuar. É uma entrevista feita por uma revista famosa, a New Yorker, e que o jornalista está no gabinete, não sei se na Trump Tower, não sei se já existia nessa altura, com Trump, e ele faz vários telefonemas à frente dele, aparentemente para fechar um negócio. E o jornalista fica completamente siderado com aquilo que está a ouvir ele dizer, porque a maneira de ele fazer negócio é estabelecer primeiro o caos. Isso já era assim nos anos 80. Primeiro estabelece o caos, baralha tudo, diz as coisas mais contraditórias e depois alguma coisa sai dali. Ora bem, nos últimos dias, um jornal americano que nós podemos considerar mais conservador, mas não trumpista, que é o Wall Street Journal, fez uma análise dos 1700 tweets, não é tweets, agora é Truth Social, do Trump, e chegou à conclusão que pra metade deles correspondem a bluffs. Ele está permanentemente a fazer bluff. Portanto, a questão é saber como é que nós podemos lidar com isto. E isto é mais complicado, na minha perspetiva, do que dizer apenas que temos que lhe agradar e portanto temos que, no caso do Reino Unido, enviar o rei, porque ele gosta muito das famílias reais, ou mandaram assim umas-

Ele fica encantado

Pronto.

Com a Melania ele fica encantado.

Italiana.

Mas a relação com a Melania é um pouquinho diferente.

É encantatório.

Sim, mas é por também ser ela quem é, portanto, é diferente. Agora, atuar como alguns líderes europeus às vezes atuam, não em público, mas em privado, ou fazer aquilo que se diz que a Europa fez, eu creio que não fez nada, mas enfim, que é fazer de frente, abertamente. Eu acho que houve uma parte do fazer frente da Europa, neste caso da Gronelândia, que foi para a opinião pública ver. Acho que a outra parte foi sincera e genuína, nomeadamente no caso da Dinamarca. Mas aquela cimeira europeia foi uma cimeira europeia pra espetáculo, fomos lá ver, não havia nenhuma decisão a tomar, já estava tudo resolvido. A cimeira europeia que há na quinta-feira, já depois de Davos, que toda mundo diz: "A Europa uniu-se, finalmente a Europa levanta-se, a Europa ergue-se." O problema da Europa não é quando fala, é quando decide. Quando a Europa tem que decidir é que a porca torce o rabo, como se diz popularmente. Pra falar é fácil. Dizer umas coisas é fácil, e foi basicamente o que aconteceu nessa cimeira, não havia nada pra decidir, já estava tudo tratado antes, por assim dizer. Agora, é evidente que é necessário concretizar aquele pré-acordo que foi feito entre Trump e o secretário-geral da NATO. E há ali questões que ainda vão passar por vários problemas. Mas daqui chegamos àquele ponto do Zelensky, que é: a Europa fala muito, a Europa gosta muito de discutir o futuro Faz muitas promessas, o problema é que depois não age. E disso tivemos um sinal absolutamente, eu diria, em muitos aspectos, trágico, na semana que acabou. Repara, na semana que acabou, voltamos outra vez a Davos, antes de Trump intervir em Davos, no dia anterior, subiu ao palco Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen foi dizer a quem lá estava que devido à forma como Trump atuava, o mundo estava a virar-se para a Europa e que a Europa agora era o sítio onde nós íamos dar como toda a gente. Tínhamos até agora este maravilhoso acordo com o Mercosul, uma prova de que tudo ia correr de maneira diferente, que nós agora íamos estar a ser a referência. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, o Parlamento Europeu não aprovou o acordo do Mercosul, obrigou o acordo a ir para o tribunal europeu. Não sabemos bem o que é que vai resultar disso, até pode ser que não resulte nada de especial, mas é seguramente um problema. E obrigou por quê? Porque os partidos se dividiram? Porque a direita nacionalista se impôs? Não. Porque países como a França, por exemplo, praticamente todos os seus eurodeputados, de esquerda, direita, direita radical, de extrema-esquerda, votaram contra. Por quê? Porque os agricultores franceses são os agricultores franceses e já se sabe o que é que eles valem. E portanto, quando chega a estas alturas, há sistematicamente bloqueios.

Aliás, desculpe interromper, agora que estão nas negociações para o acordo com a Índia, que é fundamental, a Índia que está do outro lado, certamente está muito interessada no acordo, mas sabe que isto aqui dura anos. Tem aí para demorar décadas o Mercosul.

Eu acho que já cá...

25 anos, não é?

Pois, 25 mais dois.

Eu penso que já referiste aqui. Aquele acordo feito pela senhora von der Leyen e por Donald Trump num campo de golfe na Escócia, sobre as tarifas. Acordo que permitiu que a ameaça de tarifas muito elevadas tivesse baixado, foi imediatamente adotado pelos Estados Unidos. Na Europa ainda estava pendurado no Parlamento Europeu. O resultado prático disto é que as trocas, em termos de equilíbrio tarifário, passado praticamente um ano sobre esse encontro no campo de golfe, ainda estavam desfavoráveis, o terreno ainda estava inclinado na direção da Europa, como se costuma dizer no jogo de futebol .

Campo inclinado.

E o terreno ainda estava inclinado porque a Europa, passados estes meses todos, ainda não tinha concretizado o acordo. E quem desiste, diz, por exemplo, aquilo que se fala relativamente ao plano de reconstrução da Ucrânia. E também daquilo que se fala relativamente à capacidade de fornecer à Ucrânia armamentos que a Ucrânia pediu. Quer dizer, eu acho que tem havido uma grande evolução, por exemplo, da parte da Alemanha e do novo chanceler. O anterior chanceler foi das coisas mais trágicas que a Alemanha teve, mas agora com o chanceler Merz há uma vontade de mudar, mas o chanceler Merz carrega uma espécie de saco de pedras, de mochila de pedras às costas, que é o partido SPD alemão. Porque tem que fazer uma coligação com o SPD alemão e portanto, tudo aquilo move-se demasiado devagar. Por exemplo, nós estamos sempre a discutir, há quantos, já nem é meses, é anos, é que discutimos se um, agora não me recordo o nome do míssil, mas um míssil alemão de grande alcance, que permitiria que os ucranianos não tivessem apenas dependentes de armamento vindo dos Estados Unidos, chegasse à frente da batalha. Ainda não chegou. Já falámos que: "Ah, finalmente, Merz disse que vai desbloquear." Não desbloqueou.

Serão os Taurus.

Os Taurus, exatamente. Os únicos mísseis europeus de maior alcance, creio eu, que lá estão, são britânicos, porque aí as coisas também, talvez porventura por saírem da União Europeia e terem outra cultura política, apesar de tudo, as coisas vão se decidindo e vão acontecendo. Não quer dizer que as coisas estejam bem no Reino Unido, que há imensos problemas no Reino Unido de outro tipo. Quando falamos da capacidade das médias potências criarem uma rede, como sugeriu o primeiro-ministro canadiano, pode ser ilusório, porque, na verdade, as médias potências, algumas delas, até já têm instrumentos muito poderosos, não são é capazes de os usar. Por exemplo, na frente financeira, têm alguns desses instrumentos na mão, mas não são capazes de os usar. Quer dizer, de que é que se queixou, por exemplo, Zelensky em Davos? Do famoso dinheiro que está congelado, russo, que a União Europeia não conseguiu desbloquear. O tal que está na Bélgica, que é um pequeno país, aterrorizado com as possíveis retaliações, e bloqueou as outras médias potências todas, que também não conseguiram desatar este nó. E depois há outra coisa, e termino por aqui, que a mim pessoalmente me deixa bastante desconfortável, que é a ideia de que Isto se pode fazer. Não podemos já contar com os Estados Unidos, vamos virar-nos para outro lado. E a seguir viramo-nos para a China. Quer dizer, que foi o sinal que veio do Canadá, porque o Canadá assinou acordos com a China. E desse ponto de vista, há um texto que saiu, não sei onde é que foi publicado, mas é um texto do Garry Kasparov. O Garry Kasparov é campeão de xadrez e é um ativista pelos direitos humanos na Rússia, e diz que isto que o Trump andou a fazer com o Giuliani é horrível, mas mais horrível é pensar que se pode trocar o Trump e os Estados Unidos. Mesmo que nós achemos que há uns abusos, umas coisas autoritárias nos Estados Unidos, não é uma ditadura, não é um país onde o líder decide que de repente manda prender o chefe militar e acabou-se, que é o que está acontecendo neste momento na China. Não é só o chefe militar.

Em 2030, 2031, temos eleições? E porventura uma nova administração completamente diferente.

Sim, temos eleições no final deste ano e se calhar a maioria que eu tenho no Parlamento já vai haver alterações. Essas coisas estão sempre a acontecer, estão sempre a mexer. Mas não se passa isso na China. É que não foi só o topo da cabeça, foi tudo. Da Comissão Central Militar, que acho que é assim que se chama, sobrou um: o líder, que é o próprio Xi Jinping. O resto foi tudo, todas as cabeças cortadas. O único caso que me recordo de uma coisa semelhante ter acontecido, foi o que Stalin fez antes da Segunda Guerra Mundial, que correu-lhe mal. Porque a seguir não estava preparado para o primeiro embate. Depois recuperou, como todos sabemos. Não estamos numa situação exatamente igual, a China não é a Rússia, mas há imensos paralelos entre a forma como Xi Jinping atua e, não quer dizer que os detalhes dos casos sejam parecidos, mas o que aconteceu neste momento à cúpula militar chinesa. Vamos trocar, vamos achar que isso é melhor? Eu acho que é preciso ter muito cuidado. E para acabar, relativamente a Trump, chamo só a atenção para duas coisas. A primeira é uma recomendação de alguém que tem seguido o Trump e que diz que o que é importante é a Europa, no primeiro mandato, não o levou a sério. Arrependeu-se. Agora leva à letra tudo o que ele diz. Porventura, é um disparate. E o que se deve fazer é dar conta do que ele diz de forma séria, não desvalorizar, mas não levar à letra tudo o que ele diz. É evidente que muitas vezes isto é um exercício complexo, porque como eu já referi, ele gosta do caos e acha que no caos é que consegue levar as suas coisas por diante. E já agora, antes de acabarmos, notar que aquilo que entretanto se fala nos últimos dias, mas pouco nos meios de informação portuguesa, é que pode estar por horas, pode estar por dias, pode ser até ao fim do mês, pode ser mais uns dias, mas vai haver um ataque ao Irão. Já há um porta-aviões muito perto do Irão. Há pelo menos mais um a caminho do Mediterrâneo, a caminho dessa frente. Houve transportes de tropas, imensos transportes de tropas durante os últimos dias. O número de aviões e de helicópteros, o dispositivo colocado naquele sítio foi gigantesco. Inclusivamente os chefes militares americanos para aquele teatro de operações têm estado a reunir na Jordânia e penso que agora estão em Israel, estiveram em Israel e agora estão na Jordânia. Tudo indica que alguma coisa vai acontecer. E se calhar, uma das coisas que Trump não queria que acontecesse em Davos é que se falasse disso, porque já sabe que se falar disso com os europeus, eles dizem: "Não faça nada. Melhor não fazer nada, porque qualquer coisa que se passar pode ser pior." Talvez, ninguém sabe, não sei o que é que está a ser previsto, mas às vezes se não se faz alguma coisa, as coisas correm mesmo pior. E se nos recordarmos do desatino do presidente Carter quando foi a queda do Xá e do desatino de alguns líderes europeus quando foi a promoção do Aiatolha, não sei quem é que vai ter mais ou menos razão no fim deste processo. Para já, aquilo que aconteceu no ano passado, não será seguramente repetido. Todos nos recordamos do bombardeamento das instalações nucleares de Fordow, aquela operação incrível com os B2, com os bombardeiros B2. Mas há bombardeiros B2 que também já foram para lá e há outros que estão a caminho. Alguns deles passaram pelas Açores, outros passaram por Espanha. Alguma coisa pode estar para acontecer. Veremos. E mais uma vez, Heródoto tinha razão: os fortes fazem aquilo que querem.

Manuel Castelo Branco, economista do Observador, bom dia.

Bom dia.

Bem-vindo ao "Contra-Corrente". Um mundo interdependente como o de hoje, fruto de muitos processos, inclusive da globalização, é compatível com uma nova ordem mundial que se está a desenhar?

Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho, primeiro que tudo, que foi esse próprio mundo das interdependências que criou esta nova ordem mundial. Nós fomos assistindo, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas principalmente no pós-Guerra Fria, a uma concentração das cadeias de produção em certos nós muito críticos. E esses nós estavam principalmente nos Estados Unidos, porque muita da economia global estava concentrada à volta da internet ou de sistemas de comunicação, como o Swift, por exemplo, sobre os quais os Estados Unidos tinham e têm ainda muito controle. E o mundo foi se estruturando à volta destes nós, à volta destes sistemas, e pra Europa, principalmente, esse sistema era particularmente confortável, porque, em primeiro lugar, não tinha muitas responsabilidades, porque essas estavam com os Estados Unidos na questão da vigilância do mundo, etc., e de serem a própria polícia do mundo, isso sempre esteve do lado lá do Atlântico. E a Europa estava bastante confortável porque tinha um aliado que controlava essas cadeias de produção, não tinha, a princípio, que se sentir muito ameaçada com essa situação e depois conseguia redirecionar muitos fundos, por exemplo, pro Estado Social, e criar esta certa utopia que nós achávamos que vivíamos na Europa nos últimos 20 anos. O problema é que, na verdade, essa noção que se criou do mundo de que, por exemplo, quando Fukuyama falou no fim da história e que estávamos todos a caminho da democracia liberal e que o mundo já não tinha grande volta a dar, eu acho que nunca se materializou verdadeiramente, porque do lado europeu nós tínhamos muito esta noção, porque quem controlava o mundo, o grande hegemón, era nosso aliado, e nós achávamos: "Bom, se isto alguma vez virar pro outro, nunca vai ser pro nosso lado, porque se houver um conflito, o grande hegemón está do nosso lado, nós nunca vamos ter que nos envolver ou isto nunca se vai virar contra nós." Mas, na verdade, essa noção que se criou, que também era baseada nas regras e no direito internacional, etc., acabou por se perceber que nunca existiu propriamente. Esta ilusão criou-se, mas, na verdade, sempre esteve dependente daquilo que eram os interesses dos Estados Unidos. E a partir do momento em que os interesses dos Estados Unidos se deslocam da Europa pra outro sítio, nós deixamos de ser aliado e passamos a ser um alvo. E essas regras, esse sistema do direito internacional, vira-se contra nós, não propriamente porque as regras mudem, mas porque nós percebemos que, na verdade, o sistema que se criou nunca foi um sistema baseado nas regras, nunca foi um sistema baseado em verdadeiras alianças, que eram pra durar muito tempo, mas era um sistema baseado em interesses. Enquanto esses interesses estavam propícios pra Europa, nós julgávamos que tudo funcionava e o sistema estava bem montado. Agora viram-se contra nós e nós achamos que houve uma grande transformação. Eu não acho que houve uma grande transformação. Eu acho que o que Trump veio fazer, isso não é propriamente um elogio, é só uma constatação, o que Trump veio fazer foi pôr a nu aquilo que era o verdadeiro sistema, que sempre foi isto, sempre foi baseado em interesses, sempre foi baseado na lei do mais forte, como estava referindo há bocadinho a questão do Tucídides, sempre foi muito isso. E o fato da Europa nunca ter de se confrontar com essa situação não quer dizer que ela não existisse, não quer dizer que esses problemas não existissem. E aquilo que eu acho que ressoou com muitas pessoas do discurso de Mark Carney em Davos foi precisamente isso, foi porque ele veio dizer: "Este sistema talvez nunca tenha existido verdadeiramente. Nós púnhamos o sinal à janela porque tínhamos o aliado, a grande polícia do mundo estava do nosso lado, mas, na verdade, era só porque pra nós não nos fazia confusão, porque nós não sofríamos com isto." E esta reestruturação da ordem mundial que nós falávamos talvez não seja uma verdadeira reestruturação no sentido em que houve uma mudança fundamental da organização da geopolítica, mas apenas mudaram os atores e mudou a realidade. Temos cada vez mais os interesses a deslocarem-se pro sudeste asiático, etc.

E mudou o discurso, que hoje é muito mais confrontacional.

Certo, mudou o discurso, mas em parte também porque mudaram os interesses. Os Estados Unidos sempre foram muito diretos naquilo que eram os seus interesses, mas isso estava principalmente localizado no Médio Oriente e no Sudeste Asiático, cada vez mais. Mas a retórica beligerante, os bombardeamentos, etc., nunca pararam verdadeiramente. Nos últimos 20 anos, é muito difícil encontrar uma administração americana, acho mesmo que não houve, que não tenha tido uma retórica muito beligerante e bombardeamentos, etc., em relação a um determinado espaço mundial. A questão é que esse nunca era a Europa. E por isso nós julgávamos que, de fato, o mundo está a mudar e está tudo a ficar mais pacífico, mas era porque, mais uma vez, como Carney realçou, nós fazíamos quase de conta que estas coisas não existiam ou que na verdade funcionavam com regras quando foi, por exemplo, a invasão no Iraque e os Estados Unidos fazem aquela certa intenção, de ir pras Nações Unidas dizer que, na verdade, há armas de destruição massiva, etc. Nós julgávamos que esta intervenção, se calhar, foi um bocadinho arbitrária e, se calhar, de fato, era só uma questão de interesse dos Estados Unidos, mas há este sistema de ordens, etc. Quando a moeda se vira, nós de repente ficamos do lado cá e percebemos que neste novo mundo das interdependências não temos muito poder, porque deixamos a balança cair toda pro lado dos Estados Unidos e confrontamos com esta situação em que eu acho que verdadeiramente o sistema não mudou. Mudou a administração, sim, e mudou um pouco a retórica também, mas agora estamos do lado cá e estamos a sofrer aquilo que, na verdade, sempre aconteceu ao longo do pós-Guerra Fria, essencialmente, mas com outras potências. Agora virou-se pra Europa e nós não sabemos lidar com isto. E muito disso tem também que ver, mais uma vez, com a falta de preparação que a Europa tem e a falta, de certa forma, de visão a longo prazo de alguns líderes europeus. Certo, a retórica mudou, mas fundamentalmente eu acho que o sistema permaneceu o mesmo e talvez seja precisamente esse o problema.

Isso vai obrigar a Europa a reformar-se? Há muito tempo que se fala da reforma institucional da União Europeia, pode acelerar esse processo?

Sim, eu acho que a Europa não tem grande alternativa, verdadeiramente. Nós vimos o discurso de Zelensky em parte a criticar isso e agora este novo acordo, que em princípio se irá desenhar nos próximos dias entre a Ucrânia e a Rússia, o acordo para a paz mediado pelos Estados Unidos, envolverá também, em princípio, uma integração da Ucrânia na União Europeia em 2027 ou a partir de 2027. Essa integração da Ucrânia acho que também vai ser particularmente importante, porque provavelmente vai obrigar uma reforma institucional, no sentido em que a Ucrânia não cumpre ainda os requisitos nem as metas para ser um membro da União Europeia em condições normais, e por isso terá que ser integrada, provavelmente não como membro pleno ou com poderes plenos e com prerrogativas plenas, mas provavelmente numa segunda categoria. Entra e tem algum do financiamento europeu, tem algum do auxílio europeu para a reconstrução, etc, mas não tem, por exemplo, necessariamente representação no Parlamento Europeu. Esse tipo de desenho provavelmente far-se-á para a Ucrânia. Eu acho que isso abrirá a porta para uma reforma institucional bastante interessante da União Europeia. Também já temos visto Edi Rama, na Albânia, a falar sobre isso, de pretender entrar na União Europeia, mas se calhar não como membro pleno, inclusivamente que a Itália faria a representação dos interesses da Albânia, etc. E eu acho que isto possivelmente irá dar a uma ideia que já se fala desde os anos 90 e era muito popular entre os diplomatas alemães e também tem sido bastante popular pelo que tem sido reportado, ou tem sido defendida muito esta ideia por Macron, já tem defendido isto pelo menos desde 2019, que é uma ideia de uma Europa a várias velocidades, de um núcleo fundamental de países.

Isso foi um tema que esteve em cima da mesa da Europa há mais de 20 anos, por falar nisso.

Exatamente.

Mas é sempre muito complicado, porque no fundo, o que é que é uma Europa a várias velocidades? Nós já temos, porque há países da moeda única e países que não são da moeda única. Há países que são de Schengen e países que não são de Schengen. Mas estarmos a falar a nível de integração política e de decisão é mais complicado.

Certo, eu acho que é complicado. Lá está, é daquelas coisas que eu acho que fica bonito no papel e é bonito de nós falarmos, e depois há sempre muitos problemas na materialização. Mas eu acho que este tipo de situação geopolítica é particularmente propícia, porque nós temos visto uma Europa muito paralisada, em parte por causa da divergência política entre os seus vários membros. E esta questão das regras, da unanimidade, etc, tem feito com que a Europa se torne efetivamente um alvo, só não consegue ser pró-ativa. E eu acho que esta questão de criar, como tem sido defendido por Macron, um núcleo fundamental de países que estejam alinhados, nomeadamente no que toca à geopolítica e às políticas externas, e depois ir criando outras camadas de integração que podem passar, por exemplo, por um mercado comum, mas não por uma atuação geopolítica conjunta, e outros que não têm o mercado comum, mas têm acordos comerciais, como por exemplo, a Turquia, que em princípio nunca se tornará membro, mas já tem muitos acordos comerciais com a União Europeia. Eu acho que esta ideia pode ser bastante benéfica para a Europa nesta situação e pode permitir libertar-se de algumas das amarras que tem sofrido, que são muito amarras institucionais, e permitir-lhe-á ser um player mais ativo na política internacional.

Mas muitas dessas amarras institucionais derivam da Europa, particularmente desde os referendos para o Tratado de Lisboa, ter ficado, digamos, democraticamente paralisada. Nunca mais se achou que se pudesse perguntar o que quer que fosse aos eleitores, porque senão ia-se morrer na praia. E isso implica que níveis maiores de integração serão sempre complicados e às vezes o que se interroga é se nalgumas áreas não deveria haver menos integração e permitir mais aquilo que na Europa se chama subsidiariedade, portanto, permitir que haja mais decisão a nível local, mesmo sobre questões que muitas vezes são decididas centralmente com muito pouco escrutínio democrático. Quer dizer, fala-se de vez em quando das regras para os queijos, das regras para os panadores de pó, ou para os aspiradores. Eu estou a dizer aspiradores e há regras europeias para aspiradores.

Então, não há!

De aspiradores, de cafeteiras, há regras para tudo. Portanto, perguntar se não se devia recuar nesse domínio, até porque um dos problemas que teve, digamos, a chamada globalização, que alguns chamam globalismo, é a perceção de que localmente as pessoas, quem vive, o cidadão, tem muitas alavancas para ter melhor nível de vida, porque a globalização deu melhor nível de vida indiscutivelmente, mas muito poucas alavancas para mudar políticas.

Lá está, é daquelas questões que eu acho que é complicado nós passarmos do papel para a prática, mas nós nunca tivemos na Europa uma situação destas em que é preciso integrar um outro país por questões de segurança, e esse país não cumpre com aquilo que são os critérios da União Europeia, e ainda assim há uma necessidade geopolítica de o integrarmos na União Europeia, e essa será provavelmente, inclusivamente, uma das condições essenciais do acordo para a paz. Por isso, eu acho que o paradigma aí muda um pouco. E aquilo que estava a dizer, que eu acho que é correto, do overreach europeu em determinadas áreas, que sinceramente não são particularmente estratégicas, como os queijos ou os aspiradores ou esse tipo de coisas, é contrabalançado com uma falta de presença europeia nas condições mais essenciais ou nas coisas mais essenciais. E eu acho que é muito importante que com estas reformas, que terão necessariamente que se fazer, como eu digo, por causa da Albânia, por causa da Ucrânia, haja também uma reestruturação que não implica necessariamente revisitar os tratados, porque isso é um campo minado, nunca resultará nada daí, porque é praticamente impossível mudar os tratados, mas que haja uma reposição da União Europeia E que se foque mais naquilo que são as matérias verdadeiramente essenciais, por exemplo, defesa, que tem sido uma coisa fortemente negligenciada pela União Europeia enquanto instituição, porque também há muita resistência dos Estados internos a integrar ou a entregar a sua soberania e a sua capacidade militar.

Antes de haver a União Europeia, houve uma tentativa de haver uma União Europeia de defesa.

Exato.

Fracassou, não é? Houve vários momentos em que se procurou, aliás, acho que tem um nome, já não sei como é que eu recordo.

A União Europeia de defesa.

Houve uma altura que, no final da Guerra dos Balcãs, recordo-me, na altura era ministro da defesa António Vitorino, de ele ter andado a promover essa ideia, mas aquilo novamente morreu na praia de novo.

Mas isso é interessante, porque uma das grandes razões porque esse tipo de comunidades europeias de defesa, esses projetos, que eu creio que o primeiro foi proposto em 1953, por ser uma ideia muito antiga.

Isso é antes da União Europeia, 1957.

E uma coisa interessante é que um dos grandes fatores para que esse tipo de ideias tenha sempre fracassado historicamente, são os Estados Unidos. Porque as administrações americanas nunca quiseram abrir mão daquilo que era o seu controle estratégico da Europa. E por isso sempre vimos uma grande pressão das administrações americanas para impedir a emancipação militar da Europa, precisamente porque percebiam o valor geoestratégico de ter as bases de Ramstein, etc, de ter a plataforma europeia como projeção do seu poder para o resto do mundo. E por isso, essas iniciativas históricas que sempre houve-

Mas sempre foi muito confortável para os europeus.

Certo, também, mas eu acho interessante, é que agora os europeus percebem que o guarda-chuva de segurança americano, não sei se já não funciona, mas pelo menos se calhar já não é só benefícios.

Ou não é tão confiável, se calhar.

Exato. E temos uma administração americana que parece lutar, de alguma forma, pela emancipação militar da Europa, que é uma coisa muito estranha historicamente, porque como digo, os americanos sempre gostaram de ter a Europa como uma espécie de colônia econômica, que estava coberta pelo seu guarda-chuva militar e que não tinha propriamente grande capacidade de agir autonomamente no plano geopolítico, porque em parte podia ser um grande adversário, porque a Europa tem sistemas como o Swift, como a ASML, que são nós muito críticos naquilo que é o sistema internacional e desta questão das interdependências.

Estamos a falar, portanto, basicamente de coisas financeiras.

Certo, mas essa é a questão, é que nesta nova ordem mundial que nós estamos a falar, grande parte do controle e grande parte do poder vem precisamente daí, vem precisamente da parte financeira.

Deixa eu fazer uma pausa. Noutra altura estava a ver um gráfico, que basicamente era assim: eu vou dizer os números de cor, não são exatos, mas suponhamos, a economia americana representará 15% da economia mundial, mas o dólar representa 75% das trocas e das reservas mundiais.

Exatamente.

Portanto, há uma desproporção brutal entre aquilo que é a economia americana. Não foi assim no passado, quando começou o peso do dólar, a América era quase 40% da economia mundial. Mas mantém-se, o marco não conseguiu, o euro não conseguiu, outras tentativas, nenhuma delas conseguiu, o renminbi, ninguém pensa sequer em trocar.

Eles sustentam.

Eles sustentam, mas uma moeda que é manipulada politicamente não dá segurança a ninguém.

Há demasiados controles de capital para internacionalizar a moeda. Certo, é isso. Mas, em parte também, essa incapacidade da Europa se projetar como um grande poder mundial no plano financeiro, etc, também era porque toda a gente sabia que a Europa militarmente não é um grande poder e por isso, se, "push comes to shove", como os ingleses costumam dizer, no ponto crítico, se era preciso mesmo defender os interesses europeus, nós nunca iríamos conseguir fazer isso sem os Estados Unidos. E por isso, eu acho que é interessante agora esta dinâmica que se está a montar, que são precisamente os Estados Unidos quase a empurrar a Europa pra frente, a dizer: "Vocês agora tratem de vocês", quando foram sempre os Estados Unidos que impediram essa criação dessas comunidades europeias de defesa, etc. E eu acho que se abre aqui uma aberta interessante pra Europa, precisamente de se autonomizar mais nesse plano e de se afirmar mais internacionalmente.

Muito bem. Helena, o que revelam as críticas do Zelensky à Europa?

Revelam aquilo que nós não gostamos de ouvir. A Europa faz excelentes discursos, também é claro que tem apoiado a Ucrânia, mas como é óbvio, isso tem sido dito repetidamente, durante muito tempo construiu um modelo social assente em que não tinha de acudir a outras despesas, mas não é apenas a questão da despesa, que é afetada ou que terá sido afetada enquanto propósito de Estado ou outras áreas, e mesmo a forma como as sociedades se veem. E a Europa viu-se, e isso traduz-se muito na disponibilidade ou na indisponibilidade dos europeus para combater ou para defender ou para, de alguma forma, tratarem fisicamente da sua defesa, porque foi criado um modelo que diz ou que defendia que a paz se consegue pela afirmação dessa intenção. E, portanto, a ideia de que os conflitos só aconteciam porque os protagonistas que estavam envolvidos nos conflitos não estavam verdadeiramente interessados na paz. Quer dizer, sabemos bem que isso não é verdade, infelizmente, e sabemo-lo pela nossa própria história. E, portanto, foi-se criando esta ideia do investimento não apenas material, mas psicológico, social, na ideia de que é preciso os Estados tratarem da sua defesa como uma espécie de uma atitude menos positiva, menos valorizada. E, portanto, a Europa tornou-se a dado momento, aquilo já quase que só se admitia de intervenções para visar a sua segurança, oficialmente, porque depois havia outras intervenções, era quase sempre como se fosse uma ONG, que chegava, levava médicos, levava técnicos. E as sociedades, em geral, despertam destes Estados, porque a história lhes vem bater à porta. Foi o que nos aconteceu quando não quisemos perceber o que acontecia de mal.

Os defensores do projeto europeu dizem que é um projeto político vencedor, porque a Europa nunca mais entrou em guerra.

Com si mesma. Não, nesse aspeto, conhecendo a nossa história, sem dúvida, é um projeto político vencedor nesse sentido, quanto mais não seja pelo tempo que tem durado, pela estrutura que tem dado. Nesse aspeto, como é óbvio, claro que sim.

Competência média.

Agora, o problema é que nós não estamos sozinhos no mundo. O mundo tem outros interesses. E depois, realmente acompanhámos muito essa narrativa, e estamos neste momento nesta narrativa, porque isso também faz parte de outras coisas. Não foi apenas a segurança, também achamos que podíamos desindustrializar, ou que poderíamos viver de ser uma espécie de consultores do mundo. O que, infelizmente, também não é verdade. E um dos problemas, por exemplo, deste tratado com a Índia, é o fato de a Índia ter aspirações industriais e tem, neste momento, capacidade industrial instalada. A dado momento, por exemplo, o que eu acho que aconteceu na pandemia, é como se fosse aquela utopia de cada um dizendo coisas maravilhosas, frases maravilhosas, fechados na nossa casa. É um pouco isso. Nos vírus, depois descobrimos que não tínhamos ventiladores, não tínhamos máscaras. E foi ali aquele momento em que parecia que tudo isto estava a funcionar na perfeição e que nos sentimos subitamente frágeis. Agora, como é óbvio, estes momentos de confronto com a realidade são também acompanhados de narrativas e faz imensa falta uma narrativa que, neste momento, é quase predominante a ideia que houve um bom e velho passado em que as coisas não eram assim. E nesse bom e velho passado, o direito internacional entre nações civilizadas, governadas por cavalheiros, era respeitado. Senhores, nós estamos no país do ultimato inglês. Nós somos o país que a 11 de janeiro de 1890, recebe aquilo que é um ultimato daquela que é a sua grande aliada, a sua histórica aliada, escrevendo que todos aqueles territórios que estavam entre Angola e Moçambique, desenhados num mapa alegadamente pintado de cor-de-rosa, não iria ser como nós pretendíamos, e nós tínhamos tido todo um conjunto de viagens feitas por exploradores com vista a mostrar o que era a presença portuguesa naquele espaço, Angola à contracosta, as viagens, e que isso não iria ser assim. Há histórias fabulosas deste período, sobre o espião inglês que estaria naquilo que nós chamamos o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que terá feito chegar este mapa ou cópia dele aos ingleses, e os ingleses que queriam unir o Cairo à África do Sul, o Cairo ao Cabo, não estão de acordo com isso. E portanto, aquilo que fazem é apresentar um ultimato a Portugal. Este ultimato é apresentado em 1890. É uma crise que dura mais ou menos um ano. Nós, ainda por cima, Dom Carlos tinha se tornado rei há pouco tempo, é uma situação complicada. Aliás, e isso é que é importante percebermos o que acontece. Ou seja, nestas reviravoltas daquilo que é a ordem em que se acreditava estar, em geral, para além de se terem de criar bodes expiatórios, entra-se em processos de degradação de quem representa os países. No caso, é óbvio que aquilo que aconteceu contribuiu muito para a degradação da família real e da monarquia. As pessoas, é claro, têm arrebatamentos, os povos têm arrebatamentos muito grandes, naquele sentido que faz tudo, imolam-se pela defesa do solo pátrio. As pessoas escrevem coisas, depois as grandes figuras do republicanismo vão escrever coisas tenebrosas nos jornais, nomeadamente vão fulanizar na figura de Dom Carlos tudo aquilo que nos estava a acontecer, o que também dava de alguma forma jeito a quem nos governava, porque é óbvio que isto não era fácil de explicar à população. Nós, por exemplo, sabemos o que acontece. Por exemplo, na altura, há quase que um boicote tremendo de perseguição aos ingleses em Portugal, não vender nada aos ingleses, não reservar quartos nos hotéis para os ingleses. E portanto, é nesse ambiente que nasce o nosso hino, "A Portuguesa", nesse clima.

"Marchar, marchar contra os canhões".

Exatamente. Mas era contra os britões.

Pois é.

É que, na verdade, não era contra os canhões, era contra os britões. Portanto, nós temos esta crise, depois vai terminar praticamente um ano, quer dizer, oficialmente com o Reino Unido, vai acabar um ano depois, naquilo que é o chamado Tratado Anglô-Luso, mas a crise que tudo isto provocou vai ficar cá e de alguma forma vai levar depois à implantação da República, 1910. Vai explicar muitas outras coisas, seja na República, seja no Estado Novo. Por exemplo, um dos problemas que se coloca quando aparece a figura de António de Oliveira Salazar, uma das críticas que o setor republicano lhe faz, é que ele vai vender e desbaratar as colónias porque ele não tem espírito colonial. Até porque não eram muito desconhecidas as simpatias monárquicas, por exemplo, de António de Oliveira Salazar. Isto é uma coisa que vai traumatizar completamente aquela geração. Não é por acaso, depois, que eles se suicidam, que eles acham que nunca estão à altura daquele extraordinário passado dos Gamas, dos Alburques, tudo isso. Mas, quer dizer, efetivamente, o que aconteceu foi o mais forte impôs aquilo que eram os seus interesses. E note-se, que é preciso dizê-lo, posso dizê-lo porque estou em 2026, quer dizer, certamente também em 1890, 91, as mulheres não faziam propriamente opinião, mas também seria uma opinião que era dificílima de dizer, e que é: o ultimato não foi mau para os interesses portugueses. Ou seja, nós nem assegurávamos presença nos territórios costeiros, quanto mais nos territórios do centro de África. E de alguma forma, fixou aquilo que era o domínio português em África por largo tempo. E fixou até com alguma generosidade.

E também custa dizê-lo, mas a verdade é que os ingleses, não quer dizer que tenha funcionado bem em todo lado, mas deixaram melhores instituições, na maior parte dos sítios, do que nós deixamos.

Sim, e portanto, à distância, o poder dominante acabou por, de alguma forma, ajudar a reconhecer o nosso controle, o nosso poder em determinados territórios. Mas para que se perceba, portanto, estas mitologias sobre um mundo em que as regras eram respeitadas pelos cavalheiros, entre nações de cavalheiros, eu vim aqui a este caso português, porque é o óbvio. Não sei o que hoje se ensina nas escolas sobre o ultimato inglês, mas é importante muitas vezes perceber que nós não estamos a viver nada de novo, apenas o vivemos noutras circunstâncias. Depois temos também, e porque temos sempre muito essa ideia de que se respeitava a justiça, então passámos deste tempo de alguma dureza de relações entre os países, da lei do mais forte, mas então depois passámos para o extraordinário tempo da justiça internacional. Eu recordo que Portugal ganhou em Haia, nós apelámos para Haia, aquando das questões do Estado da Índia. O Estado da Índia é uma crise que começa em 1954, vai até 1961, começa por nos ser cortado o acesso a uns enclaves e Portugal apela para Haia. E a verdade é que Portugal ganha. Já viu alguma coisa? Aliás, é quase de mau tom hoje dizer que Portugal ganhou em Haia. Mas na verdade, aconteceu, nós ganhámos em Haia. Portanto, convém, em primeiro lugar, ter algum autocontrole nestas coisas. Eu, aliás, achei fantástico, porque nestas circunstâncias, os povos repetem sempre os mesmos slogans, agora a propósito da Gronelândia e aquilo tudo. Mas nós, noutro contexto, dissemos aquilo noutros territórios, em que depois quem afirmou aquelas mesmas coisas acabou a ficar no lado errado da história. Portanto, eu acho que é importantíssimo que os povos, os países, as uniões, como é o caso da União Europeia, tenham muito claro quais é que são os seus interesses e que têm de tratar da sua defesa, porque não há memória de um país ou uma instituição ter conseguido sobreviver se não tratar da defesa dos seus interesses. Pode acontecer, como nos aconteceu a nós, que durante algum tempo fosse do interesse dos Estados Unidos e das suas administrações, assumir algumas responsabilidades, mas como várias administrações americanas andam a dizer há largo tempo, os interesses dos americanos agora estão noutro sítio do mundo. Portanto, nesse sentido, eu acho que um bocadinho como aconteceu com o ultimato inglês, dentro de algumas décadas, será possível olhar para tudo isto com mais racionalidade. De qualquer forma, para lá desta questão da geopolítica, isto também, de alguma forma, tem impacto político na Europa. Ou seja, nós vemos, sobretudo a direita mais radical, que tem uma proximidade a este setor dos republicanos da atual administração.

Os MAGA.

Os MAGA. Procurar ter de se dissociar, uns fazem-no mais, outros fazem-no menos. Nós, por exemplo, porque nunca foi muito entusiasta, o caso do André Ventura em Portugal, sempre foi muito mais cauteloso, mas o caso da França é diferente, vemos até divergências dentro da família Le Pen, entre a Marine e a Marion, com a Marion a dizer que com uma posição muito mais pró-americana do que do caso da Marine e do Bardella, isto nós estamos a falar da direita radical em França. Vemos o caso da Meloni a ser muito tática, como é sempre. Portanto, está a ter impacto nesta área política, que não é uma área política despicienda, como nós sabemos, neste momento. Portanto, acho que temos de ter menos histórias de encantar, mais realismo e pensar que o passado nunca foi tão bom quanto nós imaginamos, mas que temos realmente que tratar do futuro, porque senão alguém trata dele por nós e como se viu agora no caso da Gronelândia, não é lá muito bonito de ver.

O mapa era cor-de-rosa, mas o passado talvez não tenha sido.

Pois, e pintar o passado cor-de-rosa também não ajuda nada.

Não ajuda. João Marício Braz, ensaísta, filósofo, é o próximo convidado do Contracorrente. Bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Tem faltado esse realismo à Europa nos últimos anos ou sempre?

Tem faltado nos últimos anos e até a propósito do célebre discurso de Carney, em que ele apela aos poderes intermédios a uma recuperação da soberania, das autonomias energéticas e alimentares. Isso é precisamente aquilo de que as soberanias europeias abdicaram em nome de um determinado projeto, uma espécie de uma governança mais geral. Nestas questões, eu penso que há algo que nós temos que considerar, como dizia Thomas Kuhn, aquela leitura dos paradigmas. Nós estamos perante o emergir do novo paradigma. E estamos a avaliar o novo paradigma ainda com conceitos do antigo. De facto, estamos perante um novo paradigma. O mundo não é o mesmo, o papel dos Estados Unidos não é o mesmo, embora seja o país mais poderoso ainda. Emergiram países com poder que não tinham há décadas, como a China, como a própria Índia e outros. Nós estamos a assistir, de facto, a uma mudança desses paradigmas e continuamos a fazer julgamentos morais, que certamente devem ser feitos, mas sempre a partir do paradigma em que estamos e não estamos a perceber muito bem aquilo que se está a passar. Ao mesmo tempo, era o que Kuhn chamava um período de ciência extraordinária. No fundo, estamos num período de política extraordinária, em que não estamos ainda a perceber bem o que é que se está a passar, mas de facto o mundo mudou, a realidade mudou e a Europa está ainda presa nessa encruzilhada.

Nessa medida, está à vista de todos que há uma nova ordem mundial a emergir, ao ponto de matar as instituições que até agora vigoravam ou que ainda estão em vigor, João Maria Silva Braz?

Repare, por exemplo, se nós continuarmos a aplicar essa leitura de um outro paradigma, não é tanto o matar no sentido de estarmos a ir de uma maior qualidade para uma menor qualidade. Claro que na perspectiva do anterior paradigma, haverá sempre uma degradação. Nós ainda estamos um bocado prisioneiros dessa ideia que a história avança e será cada vez mais perfeita e somos mais justos, mais solidários, essas coisas todas. Este antigo paradigma e, por exemplo, o próprio discurso de Carney, no fundo, lamenta-se do fim do mundo em que as próprias ferramentas que se criou foram as responsáveis por essa degradação. Nesse sentido, por exemplo, Trump marca sempre estes discursos. Trump é um efeito, não é uma causa. E se Trump desaparecer, toda esta conflitualidade, toda esta ebulição não vai desaparecer. Há coisas que permanecem. Eu estou a fugir um pouco à questão como tal, mas por exemplo, a Helena estava a dizer algo que eu penso que é de extrema importância, que é: estamos aqui a lamentar, por exemplo, o fim da ordem internacional baseada em regras. Esse diagnóstico é correto, mas a conclusão é um bocado fraudulenta. Por quê? Porque a verdade é que esta ordem nunca foi baseada em regras universais. Sempre houve um sistema de regras que foram instrumentais, que eram aplicadas seletivamente conforme os interesses das potências dominantes. No fundo, o que nós estamos a lamentar é uma ordem que nós ajudámos a construir, mas também a esvaziar nesse sentido.

Portanto, Tucídides tinha razão.

Tinha, mas é curioso, no discurso de Carney, Tucídides e tanto Havel falam de realidades completamente diferentes. É um uso até abusivo, estou a exagerar, mas abusivo e fraudulento da parte de Carney tentando aplicar à realidade do presente, que é que de facto o mundo mudou e o Ocidente não está a compreender a Rússia, nem a China, nem a Índia, os próprios Estados Unidos. Isto é um período muito rico em termos de reflexão sobre ideias e da própria análise política. Nós estamos é prisioneiros, é um bocado o foco que quero deixar. Estamos presos no modelo, a julgar, não tanto a analisar, mas a julgar moralmente um outro. E perde-se um pouco o fio da própria realidade. Por exemplo, é interessante agora a questão de Davos. Ora, se há algo que não defende as soberanias nacionais e que tem pouco de democrático é precisamente o espírito de Davos. Mas nós estamos muito presos a reações imediatas a Trump, estamos muito presos em reagir, e Trump, de facto, não é a solução, mas estamos muito presos a reagir àquilo que significa o indivíduo concreto Trump e a valorizar tudo o que aparece como crítica a Trump, mas muito do que aparece como crítica a Trump é precisamente o lamento do mundo que ele próprio é que gerou o Trump e outros Trumps. Aquilo que se prometeu de globalização regulada, justa, inclusiva. O que temos, de facto, foi a desindustrialização, a erosão das soberanias, dependências estratégicas letais, fragmentação social, erosão cultural, a diferença entre uma oligarquia tecnocrática cada vez mais desligada dos povos. Claro que isso acabaria por eclodir. E nesta era das notícias26 horas de notícias em cada 24, em que há uma reação emotiva permanente, estamos a perder um pouco a nossa capacidade racional de olhar pra tudo isto.

João Maurício Braz, bom dia, daqui Helena Matos. De alguma forma, também se nota até na própria reação deste tipo de discursos ou o próprio entusiasmo que temos neste momento com o primeiro-ministro do Canadá, uma ideia que também se nota naquela espécie de administração norte-americana muito narcísica, muito pessoalizada na figura do presidente norte-americano, se de alguma forma, perante as dificuldades, que são muitas, não estamos a ver diferentes setores políticos, e neste caso até quase que antagônicos, imbuídos de uma espécie de messianismo, como se fosse possível que alguém tivesse a chave para as dificuldades da situação.

Penso que isto é o mesmo que nós entrarmos na nossa casa e de repente estar tudo completamente desarrumado, estar tudo completamente às avessas. E a primeira reação que temos é que exista algo que chegue e coloque tudo como estava, ou pelo menos o regresso a uma ordem anterior. Eu penso que é um pouco inevitável nós percebermos que o mundo, independentemente de julgamentos morais, mudou. Num certo sentido, se nós repararmos, o discurso dos valores universais, dos direitos humanos, da ordem liberal, já não é incontestável e até hegemônico. Há outras potências emergentes, por exemplo, a China, muito mais hábil, mas que jogam em planos como o interesse civilizacional, a sua soberania cultural, a exigência de uma ordem multipolar, um realismo estratégico. Portanto, tudo fato mudou. É curioso, ao mesmo tempo, pensar o que é que sucederá quando o Trump sair. Eu penso que no caso do Trump, temos também que considerar um aspecto, que é: Trump é um indivíduo extremamente narcisista, errático, tudo isso. Mas ele, neste momento, quer ficar na história como uma figura inesquecível para toda a história mundial. E eu penso que as ações dele têm que ser compreendidas um pouco a partir deste plano. Muitas das coisas que ele afirma e que ele quer, facilmente, em termos diplomáticos e à porta fechada, seriam conseguidas e facilmente aceites.

O caso da Groenlândia, por exemplo.

Por exemplo, ele está a hipotecar um pouco tudo isso, porque a verdade é que a maior parte das pessoas que vivem num relativo bem-estar ainda no Ocidente, a questão da conflitualidade permanente e deste desassossego permanente é incômodo. É um pouco como em Portugal, quer dizer, o desassossego permanente que Ventura gera, mesmo pessoas que podem estar muito saturadas com o dito, entre aspas, "sistema", incomoda-as, porque as pessoas querem uma relativa estabilidade. Eu tenho curiosidade em saber o que é que se passará a seguir. Mas tudo isto que Trump personifica, isto já estava implícito. Esta ideia do American First, que o globalismo era a política externa norte-americana, mas deixou de ser. E há uma erosão muito grande do poder americano. O livro do Vance fala sobre isso, aquele livro que ficou famoso, de Vance. É curioso ver o que é que sucederá a seguir, porque de fato a América, os Estados Unidos também mudou. O poder americano já não é hegemônico. É muito grande, ainda há grande potência, mas já não é hegemônico. Portanto, estamos perante uma série de hipóteses. É um tempo muito interessante para viver e para pensar. Mas só dizer uma coisa, em relação, muitas vezes, as pessoas vivem também depois uma espécie de pânico. Ainda há dias estava a ver uma série na Netflix, que é um cinema nos anos 70. Os anos 70 foram de uma conflitualidade, de uma violência e de choques, se calhar, muito mais elevados do que vivemos atualmente, até com a iminência da guerra nuclear em permanência. Hoje, relativamente com esses tempos, até é um tempo de acalmia, mas é um tempo de grande mutação. E só, por exemplo, a questão da Europa. A Europa, de fato, está cada vez mais vazia e tem um papel, em termos de influência, quase, na verdade, anódico.

E tem a arquitetura institucional, João Maurício Braz, que se deseja neste mundo em permanente mudança?

Não tem. Mas eu, há uns tempos, li na notícia e fiz um artigo para o Sol sobre isso, que era pegando, por exemplo, o carro do ano 2000 foi o Volkswagen Golf. Era produzido na Alemanha, operários alemães, a mão de obra, tecnologia, tudo. Era um carro verdadeiramente europeu. Em 2024, penso que 24, não sei se 25, foi o Sandero. O Sandero é um carro muito diferente do Golf e toda a cadeia de produção, tudo que já não é europeu.

Sandero da Dacia, que é um carro comum.

Que é um carro de origem indiana. Enfim, a Dacia está ligada à Renault.

Exato. Mas com componentes. Ou seja, a verdade é que há uma transição. Se a hegemonia era ocidental, americana e também europeia, e que se confundia com o globalismo, com a globalização, isso foi mudando um pouco de latitude E deixou o preço, porque tem tido impacto quer nas cadeias de produção, quer na empregabilidade, quer na qualidade e no valor que recebe pelo emprego. E eu penso que, de qualquer modo, ainda estamos numa fase muito inicial, porque as transformações tecnológicas que estão ao virar da esquina serão de tal forma avassaladoras. Ainda há tempos, um autor que está muito na moda, aquele conceito da biopolítica. Nós daqui a umas décadas entraremos na tecnopolítica. Nós estamos a falar do mundo. Ainda há dias via com uns adolescentes, os adolescentes já não conseguem ver as horas por um relógio com ponteiros. Os ponteiros desapareceram, os jornais em papel e revistas desaparecem, as próprias esferográficas vão desaparecer. E em termos políticos, estamos também numa espécie do cume de uma mudança, que não é de um dia para o outro. Isto tem corrido ao longo de décadas. Mas uma mudança que será, de facto, extraordinária, não no sentido qualitativo, extraordinária pelas coisas-

Pela dimensão

...que acarreta, exatamente, que traz.

João Maurício Brás, agradeço-lhe. Muito obrigado por se ter juntado a nós no "Contra-Corrente".

Eu é que agradeço aos ouvintes. Obrigado.

Muito obrigado. Manuel Castelo Branco, e a Europa, como é que vai reagir nos próximos tempos? Tem ideia do que é que pode acontecer?

Bom, eu acho que prever as movimentações da Europa é sempre uma questão muito difícil, porque entre aquilo que se diz e aquilo que se pretende fazer e aquilo que se depois acaba por fazer, há sempre um grande intervalo. Mas eu acho que esta crise da Gronelândia mostrou-nos algo que eu acho que a Europa não tinha mostrado antes, que é alguma capacidade de resistência. Nós muitas vezes interpretamo-nos a nós mesmos como incapazes, como uma potência média, que na verdade só é potência porque tem um grande mercado, etc. Mas a Europa tem alguns mecanismos de resposta àquilo que podem ser pressões, particularmente dos Estados Unidos. E vimos, por exemplo, Macron e Merz a fazer uma grande, talvez não seja assim tão grande, mas alguma pressão naquilo que eram as instituições europeias, no sentido de equacionar a aplicação do mecanismo anti-coerção, que é a chamada bazuca comercial, que é o grande instrumento que a Europa tem para reagir contra atuações comercialmente agressivas dos Estados Unidos. E eu acho que isso possivelmente pode não ter sido exatamente o fator diferenciador, mas eu acho que fez alguma pressão do lado de Trump. E por quê? Porque nós estamos habituados a pensar em Trump, principalmente nesta segunda administração, como uma figura omnipotente, onipresente, que faz o que lhe apetecer. Dentro da América não tem grande oposição e por isso pode determinar essencialmente-

Quer dizer, não tem grande oposição no sentido de ter uma figura no Partido Democrata que seja obviamente, que lhe faça sombra. Mas tem muita oposição quando pensamos nos governadores, quando pensamos nas várias estruturas de poder e aparentemente até vai ter agora a oposição de algumas decisões do Supremo Tribunal.

É verdade.

Importantes, designadamente sobre a questão da Reserva Federal.

Certo. Eu quando digo sem oposição, falo mais naquilo que é a política externa.

Desse ponto de vista, é uma competência do presidente em muitos aspetos.

E podíamos ver o Partido Democrata a fazer uma resistência mais feroz, mas não o tem feito.

Aliás, desculpe interromper, Manuel. Eu acho que o que acontece é que nós temos o Partido Democrata, a resistência que faz é em questões internas.

Exatamente.

Não nas questões externas, com mais ou menos gritaria e imprevisibilidade ou estardalhaço. A verdade é que eu penso que a futura administração, seja ela republicana ou democrata, não vai mudar esta linha de atuação.

Exatamente, e eu acho que essa é também uma questão que nós temos vindo a falar cada vez mais na Europa, que é: bom, o que nós precisamos, na verdade, é só de esperar que o mandato de Trump acabe e depois as coisas voltam ao normal.

Nunca se volta.

Certo. E de facto, os interesses americanos têm se deslocado à Europa e eu não acho que haja propriamente muito apoio para a maneira como Trump está a fazer as coisas, mas eu acho que há um certo consenso no sentido em que, de facto, aquilo que Trump está a dizer é verdade, no sentido em que a Europa é cada vez mais estrategicamente irrelevante ou menos relevante. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, eu acho que a Europa tem estes mecanismos, o mecanismo de anti-coerção, e isto pode ter feito alguma confusão a Trump, porque Trump tem eleições daqui a oito meses. E se é verdade que Trump tem conseguido ser relativamente consistente naquilo que é a opinião pública, há algumas flutuações, mas tendencialmente nos últimos oito meses estabilizou. Desde o final de 2025, e principalmente agora no final de 2026, houve uma descida significativa naquilo que é a aprovação, não só das políticas de imigração, mas também da forma de Trump lidar com a economia e com a inflação.

Tens razão, mas a verdade é que a maior parte das previsões que previam um cataclismo económico das tribos também não se materializaram. Portanto, é difícil, de facto, às vezes lidar com ele e perceber tudo o que vai acontecer. Houve coisas que correram pior. Por exemplo, os mercados bolsistas europeus subiram mais em 2025 que o americano, o que é um sinal que até devia ser bom para a Europa. A Europa devia estar contente, mas também não houve nos Estados Unidos a quebra económica que estava prevista. E há uma coisa curiosa: Trump aparentemente está a procurar inspirar-se nos democratas para a chamada affordability, que é a capacidade, o custo de vida, o problema do custo de vida. Não é exatamente custo de vida, porque é a capacidade das pessoas com o que ganham conseguirem comprar casas, comprar comida, comprar saúde, que é muito caro nos Estados Unidos, e isso também gostava de deixar De repente tornou-se um tema que não é para aí dele, como se costuma dizer.

Exato. E esta ameaça europeia de causar um certo crash no mercado europeu, sim, mas também no mercado americano, pode ter feito Trump repensar, porque de fato ele não se pode dar ao luxo de ter muito mais choques econômicos ou das pessoas sentirem que a qualidade de vida delas não está a aumentar na administração Trump, porque sabemos, historicamente as midterms americanas tendem a ir contra o presidente, é uma tendência histórica, mas principalmente nos últimos 10 anos, vemos que há um movimento muito grande antiincumbente em eleições, seja em que ponto do globo for. E neste momento, como Trump está no governo, é mais difícil para ele fazer a campanha típica, que é mais uma questão antissistema de crítica, uma campanha pela negativa. Agora ele tem que defender os próprios accomplishments, os ganhos dele. E se houver um crash na bolsa, que é aquilo a que Trump historicamente é mais sensível, as flutuações em Wall Street. Se houver essa flutuação.

É mais sensível até por uma razão muito importante. Grande parte dos americanos tem ações na bolsa e, portanto, olham para o que está passando na bolsa de uma forma que nós não olhamos, mas sobretudo as suas pensões dependem das cotações na bolsa. Portanto, não é uma coisa para meia dúzia de investidores estranhos, para eles é uma coisa comum.

Certo. E como a economia americana tem ido num movimento cada vez mais de concentração de riqueza, principalmente nos top 10%, que são a porção da população que tem mais investimentos feitos no mercado, estas flutuações de mercado podem impactar mesmo de uma forma profunda a economia americana. E eu acho que dada esta situação, Trump pode ter recuado e este pode ser o segredo potencialmente da Europa: é jogar, porque eu acho que o tempo, pelo menos nestes próximos oito meses, joga de certa forma a favor da Europa, porque Trump tem mais a perder com uma guerra comercial do que a Europa, porque efetivamente se ele perder o Congresso no total, o Senado e a Câmara dos Representantes, parece um cenário pouco provável, até porque a forma como o mapa do Senado está montado tende a beneficiar bastante os republicanos, mas é uma questão possível e até provável que os republicanos percam o controle da Câmara dos Representantes. E se temos visto nos últimos meses uma Câmara dos Representantes essencialmente passiva, que passa tudo o que Trump pretende, se os democratas conseguirem recuperar o controle, não acho que de repente Trump se vá tornar um lame duck president, como se costuma dizer, um presidente que não consegue fazer grandes reformas, mas pode haver bastantes entraves, nomeadamente a atuação externa, porque o Congresso tem bastantes mais poderes do que daria a entender neste último ano, no que toca ao controle do presidente nas atuações externas. E por isso, esta questão de Trump poder desiludir os eleitores no plano econômico pode fazer a diferença e pode ser um mecanismo pra Europa resistir a esta pressão.

Major-general Arnaut Moreira, muito bom dia.

Muito bom dia a todos.

Obrigado por se juntar a nós. Já falamos aqui no programa na armadilha de Tucídides, que descreve basicamente a tendência pra guerra quando uma potência emergente ameaça substituir uma potência hegemônica. A Europa viveu em negação, presa na outra armadilha, que é a armadilha da ideia de paz perpétua do Immanuel Kant.

A Europa tem dois aspetos que no meu ponto de vista são essenciais e que devemos distinguir. O primeiro é a ideia da Europa. A ideia de Europa é uma coisa relativamente recente. A Europa existia do ponto de vista geográfico, mas não existia uma ideia de Europa. O que nós temos assistido ultimamente é que nós quando pensamos nas respostas que a Europa vai dar, nós não estamos a pensar na Europa verdadeira, o que nós estamos a pensar é na ideia da Europa. Isto é, a ideia da Europa assumiu, nas nossas percepções do sistema internacional, quase a figura de um Estado que tem uma capacidade própria, uma soberania própria em vários domínios do poder e que pode exercer esses e que pode e deve, conduzida pela ideia da Europa. Ora, há uma separação muito grande e muito visível entre aquilo que é a ideia da Europa, que todos nós dizemos quando nos referimos a isso, "a Europa deveria..." Entre esta ideia da Europa e aquilo que é a Europa constituída por um conjunto de Estados, Estados esses que não apenas têm os seus interesses de natureza própria, como muitos deles estão vivendo à custa de coligações frágeis de poder no interior de cada um dos Estados. Portanto, a Europa prática tem um conjunto de limitações que nós, no nosso discurso abrangente do sistema internacional, nos esforçamos por esquecer. Para nós, existe a ideia da Europa e a Europa é uma coisa que se pode considerar como sendo um ator a nível mundial. A Europa tem dois problemas em relação a Trump. Primeiro, tem uma dependência estratégica do ponto de vista da segurança. Nós nunca conseguimos na Europa levantar um pilar de segurança e defesa que nos garantisse um mínimo de autonomia. Isso tem uma razão de natureza histórica, foram as guerras na Europa. As guerras na Europa com a militarização dos países Levou a que houvesse uma enorme desconfiança sobre a forma como nós nos armamos e sobre quem deve liderar este processo na Europa. Nós ainda hoje, sobretudo depois do desaparecimento do Brexit, andamos à procura de um motor. O motor está um bocadinho gripado. Esta nossa ideia de que o motor era a França e a Alemanha está hoje em dia bastante danificado. Nós ainda tivemos uma esperança, que foi quando o Reino Unido pertencia à Europa. A maioria de nós, europeus, preferia uma liderança a três do que uma liderança apenas entre a Alemanha e a França. E agora temos a Itália que aparece também nesta equação. Ou seja, a Europa dos interesses é uma Europa muitíssimo diversa e é muito difícil conseguir consensos na Europa dos interesses, contrariamente à ideia da Europa do ponto de vista conceptual, onde tudo parece simples e fácil de resolver. A Europa demorou 26 anos a discutir o acordo do Mercosul. Ora, num único discurso, Trump acorda de manhã e resolve 12 ou 15 assuntos e diz que resolveu mais 35. O nosso processo de decisão na Europa foi construído para um sistema internacional vivendo com base numa estabilidade estratégica que deixou de existir. Nós não podemos ter uma Europa ativa, um ator importante no sistema internacional, mantendo os processos de decisão como existiam no mundo que já não existe. Uma das coisas que vai certamente resultar, nós temos muita dificuldade em falar sobre o futuro, porque Trump muda o futuro todos os dias. Temos muita dificuldade em falar sobre o futuro, mas eu julgo que é uma coisa que está já subentendido entre todos nós. A Europa vai ter que mudar. Vai ter que mudar naquilo que é a sua arquitetura do ponto de vista do processo de tomada da decisão. Nós não podemos atravessar uma tempestade com conselhos europeus que reúnem uma vez todos os meses ou duas ou três em três meses, para adiar a decisão para o próximo Conselho Europeu sobre matérias que são absolutamente necessárias para manter a Europa à tona. Em resumo, nós falamos muito em Europa, porque acreditamos na ideia da Europa, mas a Europa é um conjunto de Estados que não conseguiu ainda, do ponto de vista institucional, organizar-se para dar corpo à tal ideia de Europa.

O teste guerra na Ucrânia e Gronelândia poderá constituir aqui uma espécie de despertar?

São abanões, pelo menos. São abanões perante aquilo que é a nossa incapacidade. Eu tenho sobre isto uma opinião que às vezes pode não ser exatamente consensual, mas a minha ideia é que Trump tem razão na maioria das coisas que diz. Onde ele não tem razão é nos métodos que utiliza. Na identificação dos problemas, é evidente que Trump tem razão. Isto é, nós não investimos suficientemente em defesa para fazer face a uma Federação Russa ofensiva e imperial que está a atacar dentro da Europa. Deveria ter sido a Europa a ter os meios suficientes e necessários para dissuadir qualquer invasão da Federação Russa sobre um território de natureza europeia. Trump tem razão quando diz que este é um problema essencialmente europeu, isto não é um problema essencialmente norte-americano, a invasão de um território europeu por parte da Federação Russa. Tem razão. Trump tem razão quando diz que nós não ligamos nada ao Ártico.

Exatamente.

O que nós gostamos é de fazer patrulhas navais no Mediterrâneo. O Mediterrâneo tem ótimos portos para atracarmos os nossos navios e termos ali um porto pro grande fantástico. Ninguém quer ir para o Ártico. Nós, Europa, à sombra das facilidades que herdamos da proteção dos Estados Unidos, deixamos que um conjunto de vulnerabilidades que só existiam do ponto de vista potencial e do ponto de vista de cenários que nós achávamos que se não iriam realizar, de repente se materializassem. E nesse sentido, estamos a correr atrás do prejuízo.

Senhor General, satisfação aqui, se puder, uma curiosidade. Nós falamos muito da Gronelândia e falamos muito do Alasca, por aí adiante, mas numa ilha que faz parte da Noruega e que é a ilha mais a norte de todas, a mais próxima do Polo Norte, que é Svalbard, há uma concessão russa. Não é uma concessão militar, são umas minas. Qual é a preocupação que há com essa concessão? Ao fim da Segunda Guerra.

Ela foi feita num outro cenário e, portanto, foi feita num cenário em que o Ártico não representava a importância estratégica que hoje em dia representa. Aquilo era uma ilha coberta de neve, onde havia minas e onde houve oportunidade de alguém se interessar pela sua exploração. O cenário de natureza da importância decorre da importância que a China veio a dar a toda esta zona. Porque naturalmente que, olhando para o mapa mundial, a China vai procurar uma rota para a sua rota marítima da seda, que não passe por estreitos que não controla.

Ela já assumiu.

Ora, a rota do Ártico é uma rota fantástica para a China. Não apenas é mais perto, mas porque se faz sem estreitos e porque se faz ao longo da segurança da costa da Federação Russa. Nós andamos a olhar pouco para os mapas nas projeções polares. Nós olhamos muito os mapas convencionais e o Ártico é uma coisa que temos dificuldade de visualizar do ponto de vista geográfico. Mas vamos ter que começar a olhar para os sistemas de projeção cartográfica polares, porque o que vamos ver é que à volta do Ártico, o grande país é a Federação Russa. Ora, se a China e a Federação Russa podem colaborar no Ártico, a China vai ganhar a segurança da navegação ao longo de toda a costa da Federação Russa. E não devemos esquecer que há uma coisa que está adormecida, porque o seu desenvolvimento acabou por não interessar sobretudo aos Estados Unidos: a questão das plataformas continentais. Já houve um submarino russo que já foi colocar uma bandeira no mesmo sítio geográfico do Polo Norte, nas profundezas do Polo Norte.

Lá debaixo, exatamente.

Exatamente. Reivindicando uma plataforma continental que daria à Federação Russa uma capacidade imensa de exploração das riquezas que estão ali debaixo daquele mar gelado.

A propósito, sabendo eu que temos já muito pouco tempo, não quero perder esta oportunidade de lhe perguntar o seguinte: como sabe, foi o ano passado, porque já estamos em 2026, mas em 2025 nós tivemos aqueles títulos muito animados e muito felizes a dizer: "É oficial, Portugal é o primeiro país a proibir extração de minerais no fundo do mar até 2050". Tudo isto parecia ser radioso e maravilhoso, mas a verdade é que este tipo de opções, se calhar, têm que ser revistas.

O mar é a nossa última fronteira. Nós, na verdade, do ponto de vista da superfície terrestre, já estivemos em todo o lado. O mar e as profundezas do oceano continuam a ser o nosso último limite antes do espaço. Nós já estamos provavelmente até mais adiantados na parte espacial, no espaço, na descoberta do espaço, do que estamos naquilo que são as profundezas.

Sim, mas quando um país como Portugal, que tem uma costa desta dimensão, resolve proibir extração de minerais no fundo do mar, em 2025 estava um bocadinho distraído.

Sim. Eu julgo que essa opção foi uma opção de proteção dos nossos recursos. Em face da incapacidade de nós tentarmos, o melhor é congelar este processo. É assim que eu vejo isto.

Exatamente.

Nós não temos neste momento capacidade para, do ponto de vista tecnológico e industrial, explorar esses recursos que temos aí, o melhor é declararmos esses recursos como uma espécie de uma grande reserva natural onde ninguém pode pesquisar. Parece-me que a opção foi mais essa do que propriamente uma opção de natureza de conservacionismo. De olhar para os oceanos apenas de um ponto de vista verde e de conservação da natureza. Foi mais a nossa incapacidade para explorar esses recursos.

General Armando Moreira, muito obrigado. Agradeço-lhe ter estado connosco no "Contra-Corrente" e muito bom dia. José Manuel, notas finais em um minuto e meio.

Bem, eu creio que é importante percebermos até que ponto a velha lição de Tucídides se mantém atual e por que esse livro continua a ser lido em todas as academias passados 2500 anos, que é essencialmente a idade que ele tem. Estou a falar da história da Guerra do Peloponeso e do facto de a força militar não ser a única força que existe. Pelo contrário, há outros tipos de poderes: poderes económicos, poderes financeiros, poderes geográficos. A geografia tem muita importância e é uma coisa que nós muitas vezes esquecemos. Aliás, houve uns livros com algum sucesso recente chamados "A Vingança da Geografia", acho que foram best-sellers quase em todo o mundo, que eu recomendo vivamente a leitura. Não falam apenas do Ártico, falam de outras regiões do mundo. Nós muitas vezes esquecemos. De resto, são tempos perigosos, mas fascinantes.

Como sempre.

Como sempre. Manuel Castelo Brando, muito obrigado por ter vindo ao "Contra-Corrente". Helena e o José Manuel, estamos de regresso amanhã, sendo que o José Manuel estreia daqui pouco o teu novo podcast. Diz lá o título.

O título é "O Resto é Ciência".

E o resto é ciência, muito bem. Para ouvir depois do jornal.

E o dois vamos estrear só tentar perceber porque é que estamos sempre com estas tempestades e dizem que há tempestades atrás umas das outras e agora lhes damos nomes.

Hoje é o Joseph.

Hoje é o Joseph, não sei o que é que vem a seguir.

Ontem foi a Ingrid.

Ingrid foi insuportável.

Mas há razões para isso.

Há razões. É para ouvir depois do jornal do meio-dia. Até amanhã.