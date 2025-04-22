Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Muito bom dia. Na semana passada, a Justiça britânica estabeleceu que o sexo é binário e que o termo mulher se refere apenas à mulher biológica. Foi um processo que começou na Escócia, aberto sobretudo por associações de feministas e de lésbicas, e que agora termina numa sentença sem recurso e que irá obrigar as autoridades a reverem muitas das suas políticas. Por exemplo, quem pode ou não participar em competições desportivas femininas, ou até quem pode ou não frequentar os balneários ou as casas de banho de mulheres. Será que estamos a assistir ao fim das campanhas em torno dos direitos dos transgêneros? José Manuel, bom dia. Parece que esta decisão vai trazer muitas mudanças?

No Reino Unido, seguramente. E em várias outras frentes, penso que também sem grandes dúvidas, designadamente porque há muitas questões que têm começado a causar, nalguns casos perturbação, noutros casos revolta mesmo. E por isso, antes de irmos ao tema, tens aí um som que eu gostava que passasses.

Então o que é isto, José Manuel Fernandes?

Reconheceste?

Sim, em parte.

Em parte? Mas não a letra.

Não.

Isto é uma canção que é muito comum, que é a canção do adeús dos escuteiros. Sempre que há um encontro de escuteiros, no final, quando eles se despedem, cantam esta canção e eu comecei a ouvir isto e disse: "Meu Deus, eu conheço esta música, mas esta letra não estou a ver bem o que é."

Era alguma coisa como: "Chegou a hora do adeús, irmãos, vamos embora."

Alguma coisa assim do gênero, exatamente. Essa canção dos escuteiros tem origem numa canção tradicional escocesa. E quando falo escocês, isto é celta, nem é bem inglês. Chama-se "Auld Lang Syne", acho que é assim que se diz, é o nome da canção. É impronunciável, é um nome muito estranho. E este som que nós ouvimos foi o som das mulheres escocesas que lançaram esta campanha, este processo judicial, que terminou no Supremo Tribunal Britânico, na sequência de uma decisão do governo escocês, que nestas coisas tentou sempre levar tudo mais longe. Em boa parte, por causa deste tipo de polémicas, o governo do SNP, o Scottish National Party, o Partido Nacional Escocês, o partido independentista acabou por perder peso, perder poder, caiu a primeira-ministra da Escócia. A lei que estava aqui em causa, ou melhor, a norma que estava em causa e que foi contestada por estas mulheres, e já voltamos a estas mulheres, que é importante falar delas, era uma norma que permitia que qualquer pessoa bastasse dizer que se considerava do sexo não biológico. Um homem dizer que era mulher, uma mulher dizer que era homem, para isso estar assente. Mas isso aí, já havia muitos passos dados nesse sentido. Só que aquilo era uma coisa para dizer. E portanto, se um homem se declarar mulher, conta para as quotas das administrações das empresas. Tem havido um pouco por todo lado, uma política de quotas, podemos concordar ou não concordar, no sentido de promover a presença de mulheres nos parlamentos, nas administrações das empresas, em muitos setores. E portanto, se não chegares lá por teu mérito próprio, declara-te mulher, talvez entres pela quota. E as mulheres acharam que já era demais, acabou. Já se tinha chegado a um nível, acabou. Até porque aquilo que é mais curioso aqui, voltamos a estas mulheres, eu recomendo que as pessoas procurem estas celebrações da sentença no YouTube e vejam o vídeo, porque olha-se para aquelas mulheres e percebe-se que estamos perante aquilo que antigamente se diria: mulheres provavelmente não muito bem comportadas. Por que estou a dizer isto? Estou a dizer de acordo com aquilo que são os preconceitos, as ideias feitas. Aquilo basicamente era uma associação de mulheres LGB, lésbicas, em concreto, que achou que a forma como tudo isto estava a acontecer era não só uma violência para as mulheres, como particularmente uma violência para as mulheres com aquela preferência sexual, comportamento sexual. Isto começou por grupos ativistas que, por regra, se colocam bastante à esquerda. E o que é muito curioso, porque no Reino Unido, e eu creio que isso aconteceu em muitos outros países, ou está a acontecer em muitos outros países, houve uma espécie de rendição dos partidos mais centristas, mais moderados, e nalguns casos mesmo de partidos de direita, em relação a este tipo de ativismo, porque este ativismo de equiparação de tudo é um ativismo que vem claramente de grupos minoritários, extremistas Muito ruidosos, mas muito pequenos e sem limites. E eu digo sem limites porque este fim de semana, em Londres, mas não só, mas em Londres é que é importante, houve manifestações. Vieram protestar e o que fizeram durante a manifestação que se dirigiu ao Parlamento de Westminster? Não acharam nada melhor do que vandalizar a estátua da mais importante sufragista britânica, uma mulher que no século XIX lutou pelo direito ao voto das mulheres, que não tinham direito ao voto ainda, parte dos países não tinham, e no Reino Unido só tiveram, penso que por volta de 1900 e alguma coisa. E ela destacou-se nesta luta. Aliás, o nome sufragista vem do sufrágio, do inglês. Nós também temos sufrágio, mas sufragist é que era conhecida. Essa estátua ficou vandalizada nessa manifestação, o que mostra o grau de extremismo destes ativistas. Bem, agora vejamos aquilo que estava em causa nesta sentença. Basicamente, o que o tribunal decidiu foi saber se uma lei britânica, uma lei do Reino Unido de 2010, salvo erro, uma lei que consolidou a legislação relativamente aos direitos dos vários grupos, estava ou não a ser bem aplicada naquele caso. E o que ele disse: "Não, não está, porque, como tu disseste aí, o sexo é binário. A lei de igualdade de 2010 abrange tudo e já protege as minorias sexuais, portanto, a orientação sexual e mesmo aqueles que sejam transgênero, mas não podemos atropelar os direitos de outros grupos da sociedade." E, neste caso concreto, estamos a falar de um grupo que até é majoritário, que são as mulheres. Há mais mulheres que homens. Portanto, que até é majoritário. Bem, agora, este tema de dizer algo que devia ser mais ou menos óbvio, é um tema que devia ser pacífico, mas não é pacífico. E eu vou te ler, vou voltar a ler, já li hoje de manhã no lançamento disto, mas vou voltar a ler algo que eu acho muito interessante ou muito perturbante, conforme o ponto de vista. "As diferenças observadas entre os sexos", eu estou a citar, "as diferenças observadas entre os sexos não se justificam simplesmente pela pertença de uma pessoa a uma categoria biológica presente à nascença." Ter pipi ou ter pilinha. Como se costuma dizer, quando o bebê nasce. Mas que resultam, sobretudo, de construções culturais. Onde é que isto está escrito? Isto está escrito no manual de educação pra cidadania, livro oficial do Ministério da Educação para, chamo a atenção, primeiro ciclo do básico. Portanto, os professores de crianças entre os seis e os 10 anos são doutrinados, não tenho outra expressão pra isto, desta forma. Não apenas doutrinados, eles citam autores, naturalmente, é um livro cheio de citações de autores, é um manual cheio de citações de autores. E quando as pessoas dizem: "Sim, mas isso é uma coisa mais ou menos consensual." Bem, nesta mesma página, em nota de pé de página, a nota de rodapé, como sendo a autora de referência, aparece uma senhora chamada Judith Butler. Judith Butler é uma espécie de papisa dessas teorias, mas quem fizer uma busca por Judith Butler no Google, entrevista com Judith Butler, onde é que vai encontrar a mais recente entrevista em Portugal com Judith Butler? No esquerda.net, que é o site do Bloco de Esquerda. É disto que estamos a falar. Nós temos um manual de educação pra cidadania oficial, do Ministério da Educação, que reflete as opiniões e a doutrina de algo que, julgo que toda gente tem a percepção de que não é a posição majoritária dos portugueses.

E nem sequer dos do Bloco de Esquerda.

E é isso que eu ia acrescentar.

Nem sequer dos pais e das mães do Bloco de Esquerda.

De onde isso tudo vem? Isso tudo vem de uma evolução, que uma parte dela decorreu de forma, eu diria, as sociedades vão evoluindo, as mulheres não tiveram sempre os direitos que têm hoje, nem os acessos que têm hoje, nem a posição na sociedade que têm hoje. Portanto, há uma evolução natural. E houve um período, a partir de uma determinada altura, em que o tema da orientação sexual passou a ser considerado um tema normal. Enfim, não vamos agora discutir moral, mas ninguém passou a achar-se que não se podia discriminar alguém porque um homem gostava de um homem ou uma mulher gostava de uma mulher, preferia esse tipo de relações e, portanto, isso tornou-se um adquirido. E então temos aquilo que eram as orientações sexuais, mas isto não punha em causa a biologia. Aliás, mais, estes movimentos nasceram dizendo que isto, de alguma forma, decorria da própria biologia, portanto não eram E repare neste pormenor: não eram simples construções pessoais e aspectos culturais, eram tendências inatas. É isso que justifica que, por exemplo, na lei portuguesa, muito recentemente, se tenham proibido as chamadas terapias de conversão. Por quê? O discurso por trás disso é porque isso vai contra a biologia. Vai contra aquilo que é inato naquela pessoa. Não é uma perturbação psicológica, não é um desequilíbrio psiquiátrico, não é uma coisa passageira, é inato. Repare, isto foi a linha de raciocínio deste movimento, até que apareceram os transgêneros, os transexuais. E ao LGB acrescentou-se o T, e depois o Q, e depois o I, e por aí adiante. Aqui coloca-se um problema, porque é preciso ir contra aquilo que é evidência genética. E evidência genética, como eu já expliquei aqui várias vezes. Vamos lá ver. Primeiro ponto: a existência de sexo. E há sexo nas plantas, mesmo que as pessoas não saibam. Há dimorfismo sexual nas plantas, há ovários e há gâmetas nas flores. Não fiquem chocados. Por que nós achamos que é importante as abelhinhas? É que as abelhinhas permitem levar os gâmetas de uma flor pro ovário de outra flor ou pro óvulo de outra flor. O próprio não se autopoliniza. Isso resulta de centenas de milhões de anos de evolução biológica, acontece para garantir a diversidade dentro de uma espécie. Nós não somos todos iguais. E a mistura constante dos genes para não sermos todos clones uns dos outros. E por isso é que há sexo. E isto não é uma invenção recente, não é uma descoberta recente. Nós não conhecíamos todos estes mecanismos, ainda não sabíamos que havia DNA, ainda não sabíamos nada dessas coisas. E já um senhor chamado Charles Darwin, no seu livro sobre a origem das espécies, explicou que a seleção permite a evolução. Foi a sua grande inovação científica. É uma seleção que se faz através da sobrevivência dos mais aptos. Todos nós já aprendemos isso. E da chamada seleção sexual. E o que a seleção sexual é? Machos e fêmeas têm preferências e escolhem habitualmente os mais aptos do sexo oposto. Isso é particularmente evidente nos mamíferos, e nós conhecemos isso de todo lado. Há muitas espécies em que há o mais dominante, que é a regra o mais forte, e depois esse mais dominante, por regra o mais forte, sugerirá uma prole mais forte. Podia continuar a falar por aqui, poderíamos estar aqui horas. Vão ver o David Attenborough, vão ver essas coisas todas, está tudo mostrado, todos os documentários de natureza. Estou apenas a falar daquilo que é a importância da existência de dois sexos. No meio disto tudo, por vezes, e por isso é que também há evolução, há erros de cópia, coisas desse gênero. E de vez em quando há situações em que, também por razões biológicas, nós podemos considerar que um homem e uma mulher não são totalmente homem ou totalmente mulher. São casos muitíssimo raros. Que existem. Indo pra um tema que vamos falar aqui hoje, que é uma das grandes consequências desta decisão, que é o tema do desporto feminino. Há, na história, situações que envolveram, por exemplo, julgo que uma somali, num caso. Noutro caso, uma norueguesa, em que foram campeãs olímpicas ou campeãs de grandes provas, mas tinham ali qualquer coisa de estranho. E depois as suas medalhas foram-lhes retiradas. Estamos a falar que já passaram-se décadas, não foi ontem. À décadas. Foram-lhes retiradas, não porque elas não tivessem o aspecto exterior. Elas nunca tinham tomado hormonas, nunca tinham feito qualquer operação, não tinham feito nada. Acontecia apenas que tinham, às vezes nem sequer em todas as células do corpo. Nós sabemos que temos os homens e as mulheres. O cromossomo XX, os cromossomas XX, os homens XY. E elas eram XXY. Tinham uma morfologia de mulher, mas a presença do cromossomo Y tinha permitido que durante fases de desenvolvimento, houvesse presente no corpo delas hormonas masculinas com efeito muito relevante na sua prestação desportiva. Isso foi, em tempos que já lá vamos, suficiente pra que elas fossem desqualificadas. Agora, a tese que surgiu e aquilo que começou a acontecer, e nós vamos ter hoje aqui conosco uma atleta portuguesa, numa modalidade um pouco bizarra, que a gente acha que, em princípio, não há nenhuma vantagem dos homens, mas que está muito sob o foco da atenção, que é o bilhar. Porque neste momento, a final da competição de bilhar feminino no Reino Unido, os dois participantes eram dois homens transgê-- quer dizer, duas mulheres, nem sei como é que hei de definir. Dois homens que se definiam como mulheres e, portanto, duas mulheres transgénero.

Dois homens que naquele dia se declararam mulheres, porque não é obrigatório. Isso ainda é mais perverso.

No Reino Unido, há uma lei que não é obrigatório fazer nada. Tu não tens de fazer nada.

No dia em que há um prémio aliciante, monetário, as pessoas chegam, declaram-se mulheres, participam na competição, obviamente ganham.

Isto no desporto não é um detalhe. Primeiro, só para as pessoas terem perceção disto. Nós todos sabemos que morfologicamente, o corpo das mulheres e o corpo dos homens é diferente. Podemos não perceber, olhando para as pessoas, qual é, por exemplo, a capacidade muscular. Mas há uma coisa que todos entendemos: as mulheres têm ancas mais largas, porque precisam dar à luz crianças com uma cabeça muito grande. Não sei se haverá algum outro mamífero que também nasça com cabeças tão grandes. Mas na relação entre o tamanho do corpo e o tamanho do bebê, não há nada como o Homo sapiens. E portanto, apesar de ser um momento arriscado na vida das mulheres e complicado, todos sabemos isso, as ancas das mulheres são mais largas. Ora, isso cria, à partida, sem mais nada, não há aqui hormonas que entrem em prática para isto, cria uma desigualdade na forma onde se ancoram os músculos, desigualdade nos equilíbrios, desigualdade nisso tudo. Bastava pensar nisso para pensar que há coisas que não eram possíveis de fazer daquela mesma forma. Quando passamos para outros níveis. Vamos falar aqui em médias, que é mais fácil. Um homem adulto, em média, tem 41%, não é 10%, é 41% mais massa não gorda no seu corpo. Estamos a falar de sangue, ossos e músculos, sobretudo. Nós percebemos facilmente que sangue, ossos e músculos é muito importante para as prestações desportivas. Em média, os homens adultos têm mais 45%, em termos de massa, do que uma mulher. Têm mais de 50% de massa muscular nas pernas e nos braços, têm 75% mais. E é por isso que nós, por exemplo, numa prova que em princípio poderia ser igual para todos. Ginástica olímpica. Reparemos que o tipo de exercícios que se pede são completamente diferentes. As mulheres não fazem argolas, as mulheres não fazem cavalo com alções. Os homens não vão para as paralelas assimétricas, nem para a trave. Por quê? Porque nuns aquilo que conta é, sobretudo, a massa muscular, nelas, sobretudo, conta é a flexibilidade. E a flexibilidade tem muito a ver, designadamente, com a necessidade de carregarem um filho e darem à luz. Isto devia ser evidente, não devia ter que ser explicado.

É o que se chama a ordem natural das coisas.

É a ordem natural das coisas. Isto não se transforma, de repente, dizendo: "Se mudares de sexo até aos 13 ou 14 anos, não tens testosterona e, portanto, não desenvolves tantos músculos e, portanto, podes ser depois mulher e competir com as mulheres." Quer dizer, não tens ancas de mulher. Não passas a ter só por causa disso. Se fizeres uma operação para tirar o pênis e pôr uma vagina artificial, não passas a ter ancas de mulher. Estamos a falar de coisas diferentes. Isto é muito relevante. Eu vou só dar um número. A mulher mais rápida do mundo nos 400 metros é uma senhora chamada, pelo menos quando eu tinha estudado, se é capaz de já ter havido outra que ultrapassou, mas nessa altura, foi há três anos, era Allyson Felix, nos 400 metros planos, que era na altura campeã olímpica, já houve outros Jogos Olímpicos entretanto. A marca que ela faz é batida todos os anos, 15 mil vezes por homens. A melhor mulher perderia 15 mil vezes numa corrida. Se conseguisse correr 15 mil vezes num ano, acho pouco provável. É desse tipo de coisas que estamos a falar. Depois há outras coisas que são muito relevantes na forma como tudo isto evoluiu. E eu acho que temos que voltar depois, no fim, ao tema português, que é esta ideia de que eu chego e declaro E portanto, chega e declara-me certo para ser membro do conselho de administração, ou se chega para eu ir concorrer nas provas de natação ou nas provas de seja no que for. Até há diferenças no xadrez. Esta evolução causou, naturalmente, muitas dúvidas, até porque eu estou perante situações em que não preciso fazer nada ao meu corpo. E de repente, ora ponhamos na situação: as mulheres, por regra, e isto foi muito uma motivação daquele grupo de mulheres que se revoltou. Desde o primeiro uma mulher é uma mulher, uma mulher não é um corpo com vagina, é um corpo que menstrua, como começou a aparecer em documentos nas Nações Unidas. Não é apenas um corpo que menstrua. Foi aí que começou a revolta. Algumas delas: "Não nos tratem assim". Isto permitiu que de repente viesse essa coisa de quê? Balneários unissexo, casas de banho unissexo. E há histórias, por exemplo, uma das mulheres que apareceu nisto e que testemunhou foi: "Eu, uma mulher de 50 e tal anos já, fui violada quando tinha 14 anos, nunca disse a ninguém. E de repente estou no meu ginásio e entro para o balneário, alguém que se despe para a minha frente e que tem um órgão sexual masculino. E eu ia desmaiando e nunca mais quis fui fazer ginástica. Nunca mais meti naquilo. Nunca mais, acabou." Por quê? Porque as agressões sexuais, a maior parte delas são protagonizadas, são feitas por homens, não são feitas por mulheres. As mulheres são as vítimas. Não estou a dizer que seja a totalidade, mas é a maior parte.

Claro.

Esmagadora maioria. Há aqui um lado mais fraco que tem que ser protegido. Nós percebemos tudo o resto. Pessoas que se declaram mulheres vão para prisões, vão para prisões de mulheres e depois violam outras mulheres que lá estavam presas, porque de repente estão todos misturados. Isto fica complicado. Voltando ao tema português, e só para acabar, porque eu não queria demorar mais tempo, temos aqui já uma convidada em estúdio e que ainda por cima sobre o tema da jurista que sabe muito mais do que eu. Eu gostava de chamar a atenção que este tema não está ausente da campanha eleitoral. Nem todos os partidos publicaram manifestos com detalhe, mas alguns fizeram. O Partido Socialista, por exemplo, não toca diretamente neste assunto, mas toca na obrigatoriedade. Estou a citar o programa do Partido Socialista: "Assegurar a obrigatoriedade da disciplina de educação para a cidadania, deixando claro que essa dimensão não é opcional." Estamos a falar daquela mesma disciplina que tem aqueles manuais fornecidos pelo Ministério da Educação. Isto não é opção, toda a gente tem que ir pela aquela cartilha. Como é que isso se infiltrou por todo lado é outro tema, mas é o que está. E depois temos outro partido, que é visto sempre como muito fofinho, que é o Livre, que tem no seu programa natural uma proposta. E a proposta é: incluir, através de uma revisão constitucional, as categorias de identidade de género, expressão de género e características sexuais no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Ora bem, o que diz o artigo 13º? E vamos ver se necessitamos lá pôr mais alguma coisa. O que diz o 13º, peço desculpa que a citação é um bocadinho longa, porque o artigo é longo, foi sendo acrescentado ao longo do tempo. "Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas e ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual." E os fofinhos do Livre querem acrescentar aqui a identidade de género. Não lhes chega a orientação sexual. Querem acrescentar também a identidade de género com efeitos que nós nem sabemos quais seriam, mas que talvez quem percebe mais de leis e de Constituição nos ajuda a perceber.

Muito bem. Está lançado então o "Contra Corrente" de hoje. Temos já aqui conosco a Teresa Melo Ribeiro, advogada. Bom dia, obrigado por estar conosco.

Bom dia, muito obrigada pelo convite.

No "Contra Corrente". Vamos contar com a sua análise a este caso, até pelo menos ao meio-dia. Como é que lê esta decisão do Supremo Tribunal Britânico?

Leio com muito interesse, entusiasmo e esperança que tenha efeitos no continente europeu. E normalmente tem. O que acontece nos países anglo-saxónicos, Estados Unidos e Inglaterra, o que de bom acontece e o que de mau acontece, acaba sempre por atravessar ou o Atlântico ou o Canal da Mancha. E eu acho que neste caso vai-se ter. Mas antes ainda de comentar a decisão, eu não resisto a fazer um comentário. Infelizmente, fomos confrontados com a morte do Papa Francisco ontem. E durante o dia todo, ontem e hoje, enfim, têm merecido muitos elogios relativamente ao Papa Francisco, de todos os quadrantes. E eu gostava de trazer à colação, porque está muito ligado com esta decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, uma posição fortíssima do Papa Francisco Ele várias vezes se pronunciou, mas o ano passado teve uma afirmação muito forte relativamente à ideologia de gênero, que ele próprio chamou de ideologia de gênero. Quando se quer ser politicamente mais neutro, fala-se em teoria de gênero. Mas verdadeiramente o que está em causa é uma ideologia, uma conceção da sociedade, ainda por cima assente numa falsidade, que é a nossa realidade biológica e o nosso sexo não nos determina em nada, apenas os nossos sentimentos podem determinar aquilo que nós somos. E o Papa Francisco, o ano passado, disse que a ideologia de gênero era uma das colonizações ideológicas mais graves dos tempos modernos. Por quê? Porque tendia a eliminar as diferenças entre homem e mulher, ao ponto de acarretar o cancelamento da humanidade. Isso levou, inclusive, eu não sei se se recordam, mas o ano passado o Dicastério para a Doutrina da Fé produziu um documento chamado "Dignitas Infinita", que o Papa subscreveu e assinou. E no último capítulo, tem a identificação de várias causas de maior ataque à dignidade da pessoa humana. Pessoa humana entendida para a religião, para a Igreja Católica, como um conjunto de corpo e alma. O nosso corpo não pode e nem deve ser um objeto, é sujeito. Nós somos o nosso corpo. E entre as várias causas de ataque à dignidade da pessoa humana, esse documento integra a teoria de gênero, integra a mudança de sexo, integra, como já se sabe, o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido. Portanto, eu gostava que esta onda de grande reconhecimento das qualidades do Papa Francisco levasse os políticos a subscreverem algumas das posições. Mas em relação à decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, eu gostava de chamar a atenção para dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, a pergunta que foi colocada no recurso apresentado pela associação For Women Scotland era se o termo mulher e o termo sexo, na Lei da Igualdade de 2010, devia ser entendido como no sentido biológico ou no sentido legal. E por que distinguir entre sexo biológico e sexo legal? Porque no Reino Unido, como em vários outros países, o legislador entendeu, a partir de certa altura, que as pessoas podiam legalmente mudar de sexo. Só que eu gostava de chamar a atenção para um aspecto importante. Durante muitos anos, os países que em primeiro lugar admitiram a mudança da menção de sexo, normalmente nos registros civis, tinham um conjunto de requisitos e de exigências fortíssimos, que exigiam que as pessoas vivessem um determinado número de anos no sexo para o qual queriam mudar. Enfim, nós já sabemos que o sexo é imutável, não muda, mas vamos aceitar essa latitude.

Que é uma transposição total.

Tinham que viver vários anos no sexo para o qual queriam mudar, tinham que ser objeto de esterilização. Em muitos países, exigiam a imposição de cirurgias, de tratamentos hormonais, hormonas cruzadas ou de cirurgias. Portanto, para mudar o corpo, para conformá-lo com o sexo. A decisão, se a pessoa fosse casada, tinha que se divorciar. Os processos demoravam anos até serem apreciados e os juízes, era um tribunal que determinava. O que aconteceu algum-

Portanto, não bastava apenas a vontade.

Não bastava a vontade. E fazendo uma referência, no Reino Unido, existe uma lei, a Lei de Reconhecimento de Gênero, que é 2004, que tem alguns destes requisitos, ao contrário, depois tivemos tempo, da lei portuguesa. Mas a lei do Reino Unido determina que só os adultos é que podem pedir para mudar de gênero, que têm que apresentar dois relatórios médicos a atestar a existência de disforia de gênero, que é como agora se chama, perturbação de identidade de gênero, têm que provar que viveram dois anos no gênero para o qual querem mudar e se forem casados, têm que ter uma declaração do cônjuge que aceita a mudança e têm que emitir uma declaração, quase sob compromisso de honra, que pretendem continuar o resto da vida naquele. Ou seja, a própria lei do Reino Unido tem exigências. O que aconteceu em vários países por causa do ativismo trans? Porque ontem ou hoje eu ouvi o José Manuel Fernandes a dizer, e eu concordo inteiramente, aliás, já penso nisso há muito tempo, a sigla LGBTQI2N+, o L, o G e o B, já deviam estar fora desta equação. E aliás, dos maiores e das vozes mais ativas, e bem, quer dizer, envergonha-me a mim, enquanto mulher heterossexual, mas das vozes mais ativas contra estes excessos do movimento trans, são dos Ls e dos Gs, das lésbicas e dos homossexuais. E a mim, enquanto mulher heterossexual, envergonha-me porque penso, olho para o lado e penso: "Onde é que estão as mulheres heterossexuais a defender os seus direitos?" Mas aquilo que aconteceu foi, por um lado, os ativistas quiseram terminar com exigências de cirurgias. Não é preciso, para mudar de sexo, fazer cirurgias, mudar o corpo, e começaram a defender a eliminação de qualquer requisito. A decisão inglesa é importantíssima, mas a lei portuguesa, hoje em dia, não tem requisito nenhum. A lei de 2018. Nada, eu amanhã posso fazer um requerimento ao conservador, digo que quero mudar a menção do sexo masculino, e o conservador tem oito dias para deferir o meu pedido. Não tenho que provar absolutamente nada. Mas a nossa lei de 2011, aprovada durante o governo do engenheiro José Sócrates, foi a primeira lei no mundo, que veio exigir apenas, prescindiu de todos aqueles requisitos que eu referi, de ser no tribunal, de ser cirurgias, anos na vivência, enfim, uma série deles. E exigiu apenas a apresentação de um relatório médico, elaborado por uma equipe multidisciplinar, que tinha que ser subscrito obrigatoriamente por um psiquiatra e um psicólogo, a atestar a existência, na altura chamada perturbação da identidade de género. Foi a primeira lei no mundo que apenas exigiu isso. Depois, a Argentina, Malta, Dinamarca. O que que aconteceu na Inglaterra? Como o José Manuel disse, em 2018, a Escócia, que sempre foi muito progressista neste domínio, aliás, até levou à admissão da primeira-ministra escocesa por causa do problema das prisões e do que estava a acontecer com as mulheres trans, aprovou uma lei que disse: "Cotas para administrações de organismos públicos e no conceito de mulher integramos não apenas as mulheres, não apenas quem tem um certificado de reconhecimento de gênero, de acordo com a tal lei de 2004, mas qualquer pessoa que viva como mulher ou que se afirme mulher." Elas recorreram para o tribunal, o tribunal deu-lhes razão no início e o governo escocês emitiu umas orientações dizendo: "Então a lei deve aplicar-se às mulheres e a quem tenha um certificado de reconhecimento de mudança de gênero." Elas voltaram a recorrer para o tribunal, o tribunal não lhes deu razão e recorreram para o Supremo dizendo: "O que releva é o sexo legal, isto é, é a menção de sexo feminino que consta do certificado, ou é o sexo biológico?" E o tribunal disse uma coisa e por referência a quê? Por referência à Lei da Igualdade de 2010, que tem um conjunto de características que são protegidas de atuações discriminatórias. E o que o Supremo Tribunal veio dizer é que seria profundamente injusto, discriminatório, atentatório do equilíbrio da lei de igualdade, considerar que mulher ou sexo não é o biológico, e será o legal, porque ia violar os direitos das mulheres, nomeadamente das mulheres lésbicas, embora aqui esta referência acho que era desnecessária por parte do tribunal, e ia violar todas as situações de espaços ou serviços ou atividades que estavam apenas reservados às mulheres.

Muito bem. Helena Matos, é a sentença de morte do radicalismo transgênero?

Não, não é de modo algum, mas é importante que isto tenha sido dito, embora, como já aqui foi dito, é absurdo que tenha de ser um tribunal a vir dizer aquilo que é óbvio. Nós sabemos que existem homens e existem mulheres. De alguma forma, aquilo que se tem procurado, e até muito na rejeição e nas críticas a essa decisão do tribunal, é continuar a manter as mulheres naquele que é o seu papel muitas vezes mais tradicional, que é sacrificarem-se pelos homens. E portanto, há sempre esta crítica de que as mulheres que contestaram e que levaram este caso a tribunal estão a pôr em causa a integração dos transgêneros. E portanto, elas devem, de alguma forma, abdicar de todo um conjunto de direitos que têm para ajudar a integrar os transgêneros. É curioso, porque essas coisas nunca são pedidas aos homens. Agora, isso é um completo absurdo. As pessoas têm de conseguir ou não afirmar-se nas sociedades.

Esse foi um argumento muito verbalizado pela escritora J.K. Rowling, que de resto patrocinou financeiramente a causa.

O que nós temos aqui, e não é apenas em relação às questões das identidades sexuais. Nós, em geral, temos hoje na sociedade uma espécie de tirania do sentir. É uma tirania, para mais, muito hipócrita. As pessoas acham que se sentem novas, que se sentem cultas, as pessoas sentem-se. Não quer dizer que o sejam, mas sentem-se. E acreditam que o sentir-se lhes dá uma equivalência a ser. Agora, é claro, é muito bom nós sentirmos, mas não quer dizer que isso possa ser confirmado no estatuto, mais a mais quando esse estatuto põe em causa aquilo que são os direitos dos outros. A nossa própria dificuldade de relação com a morte passa um pouco por isso. É que nós temos a obrigatoriedade de nos sentirmos, por exemplo, jovens. Se alguém diz que não se sente jovem, isto é quase uma heresia, porque as pessoas têm de se sentir jovens. E a ideia é que se sentirem, são. Isso acontece também muito em relação à doença. A ideia é que se a pessoa se sentir saudável, que é saudável. Infelizmente, não é assim. E a biologia não é um capítulo da sociologia ou das ideologias. Às vezes era bom que fosse, mas geralmente não é. Nós estamos numa luta com a biologia. É uma coisa que já tivemos noutros contextos históricos que levou a enormes crimes. Podemos falar das questões raciais. Extermínios de raças, extermínio daqueles que são considerados inferiores, por exemplo, dos deficientes, tratamentos médicos obrigatórios para pessoas Que não representavam um perigo para ninguém, mas que se considerou que tinham comportamentos que não eram adequados. Não é a primeira vez que isto acontece. O que surpreende sempre, ou pelo menos a mim, é como os mesmos erros voltam a ser cometidos noutros contextos. E é isso que assistimos. Eu acho que, neste caso, foram cometidos e estão a ser cometidos crimes muito graves. E não estou a referir-me em relação às mulheres. Estou, por exemplo, a referir-me em relação às crianças, sobretudo em relação às meninas, porque isto afetou muito mais, e tem afetado muito mais as meninas e as adolescentes. A exposição a hormonas, e todas as mulheres que tomam a pílula ou que tomaram a pílula sabem disso, tem consequências. Aliás, uma das coisas que se diz é que nunca há uma pílula masculina porque os homens, que são muito cobardes, nunca aceitariam. Nunca conseguiriam tomar aquele comprimido todos os dias. E depois também não estariam para suportar as consequências de uma pílula masculina. E como é óbvio, por exemplo, uma das questões que se coloca agora com estas imersões hormonais que estão a ser feitas aos jovens nestas questões dos bloqueadores, é o aumento, por exemplo, dos cancros, nomeadamente cancro de fígado, que está a aparecer, porque estamos a falar de dar banhos de hormonas a jovens adolescentes. Isto é muitíssimo grave. Por outro lado, comprometeu-se para sempre aquilo que é a qualidade de vida de muitas crianças/adolescentes. Não só não terão uma vida sexual digna desse nome, porque tudo isto é feito por causa de uma alegada identidade, sendo que ninguém explica exatamente que vida sexual é que aquelas pessoas vão ter ou não vão ter. Não se explica as consequências que existe para a sua saúde de tudo aquilo e de tudo aquilo que fica comprometido, no sentido até da irreversibilidade e das consequências que tudo aquilo tem. Eu não sei quantos anos terei de vida, mas espero ainda ter os suficientes para não deixar esquecer isto e recordar às pessoas que patrocinaram isto, nomeadamente em Portugal, aquilo que aconteceu. Nós tivemos, e acho muito bem, a denúncia do que foram os abusos sexuais da Igreja, nós tivemos a denúncia de casos de pedofilia, vimos sempre a dificuldade que é para os visados confrontarem-se com isso, e isto tem de ter uma avaliação. E como é que políticos do centro, centro-direita, centro-esquerda, admitindo que nos extremos poderá sempre haver mais alguma loucura e uma muito maior irresponsabilidade, mas como é que o centro e outras instituições da sociedade civil se deixaram ficar cativas por este tipo de discurso de grupos ultraminoritários? Isto levanta-nos também questões em termos de democracia.

Tens resposta para essa pergunta?

Tenho. É o seguinte: eu acho que o que aconteceu é que este centro político acabou por se refugiar completamente nas questões econômicas e financeiras, perdeu o discurso dos valores e da sociedade, e quando perde o discurso dos valores, fica completamente desorientado e cai num relativismo absoluto que o tornou, objetivamente, cúmplice, nomeadamente destes crimes com as crianças. Vamos perceber o seguinte: para eu fazer uma cirurgia, se eu quiser pôr uma banda gástrica, eu tenho que ter uma avaliação psicológica. Tenho de ir a consultas de psiquiatria, é feita uma avaliação, tenho que ter consultas antes. Não estou só a falar das questões gástricas. Estou a falar de psicologia e outras especialidades que acompanham antes e depois. E pode ser recusada a cirurgia. Imaginemos que eu era uma pessoa obesa, queria muito fazer aquela cirurgia, e a cirurgia pode ser recusada se se considerar que eu não tenho condições emocionais para a fazer. Ou então, tenho que fazer um acompanhamento até que esteja efetivamente, psicologicamente, num estado considerado adequado para fazer essa cirurgia. Mas posso submeter-me a todos estes tratos, porque existem as cirurgias, muitas vezes, quando há mesmo cirurgias.

De mudança de sexo.

Mudança de sexo, sem essa avaliação, começou a ser considerada essa avaliação e esse acompanhamento intrusivo, uma coisa normativa. Isto dá conta de um desnorte absoluto que se apoderou das pessoas. Depois temos aqui uma coisa que também parece ser importante. Nós temos aqui, vamos ter quem nos fale dessa questão do desporto, mas não é apenas a questão do desporto. Nós temos, por exemplo, lá em Inglaterra, uma das coisas que aconteceu no Reino Unido é que quando se dá a mudança, ou quando as pessoas declaram que são do outro sexo, por exemplo, profissões que têm de ter um registro profissional. O caso dos médicos, porque há médicos que cometem faltas graves. O seu registro era apagado, ou seja, o médico tem um determinado número, falando de uma forma grosseira, tem um determinado número de registro, e este caso é real. Quando passa de homem e se passa a declarar mulher, é como se tivesse renascido profissionalmente. E portanto, tudo aquilo que tinha feito, de bom ou de mau, e aqui o grande problema é o mau, lá para trás, ficou apagado. Outra questão: nós passamos a vida a ser confrontados com o problema das revistas policiais, nem vale a pena falar aqui em Portugal Em geral, as revistas policiais, seja nas ruas, seja nos aeroportos, por exemplo, aqueles sítios onde podemos ser sujeitos a uma revista, a lei portuguesa indica que deve ser preferencialmente, e sempre que possível, por pessoa do mesmo sexo. Pois é, mas não é só a pessoa que está a ser revistada que pode não ser do sexo que se declara. E esta questão tem se colocado, por exemplo, muitas vezes com homens que se assumem como mulheres e depois vão ser revistados por mulheres polícias, mas também ao contrário. Estamos no aeroporto e de repente a revista é feita por quem? Por um homem que se declara mulher. E muitas vezes é mesmo só uma questão de declarar, porque o seu aspecto é completamente de homem, mas está no lado feminino. Esta corrida frenética para se mostrar que se estava ali a patrocinar uma qualquer inclusão, começou a gerar problemas gravíssimos, e eu continuo a achar que o mais grave é sem dúvida o das crianças. Aqui, nesta matéria das mulheres, nós temos neste momento esta decisão deste tribunal no Reino Unido. Eu não sei como é que isto depois se vai repercutir nos outros países. O José Manuel há bocado falava aqui da questão da educação para a cidadania. Nós vemos, por exemplo, aqueles disparates completamente absurdos, esses aí não são contra natura, são contra os nossos mecanismos de pensamento, que é tentar fazer designações neutras. Este ano, aliás, penso que é em Cambridge, não tenho a certeza, é numa das universidades, que acharam por bem que a cerimónia de graduação fosse feita em latim, porque o latim tinha neutro. Agora lá uns latinistas a explicar: tinha neutro, mas não tinha neutro para aqueles casos. Há ali uma invenção do latim.

O pior que aconteceu no Reino Unido foi no metrô de Londres, os avisos ao invés de serem ladies and gentlemen, que é o avisos educado, passou a ser folks, malta. Malta, tenham cuidado, vai chegar o metrô.

Malta é feminino. Sei lá o que é.

Se fosse em Portugal, terias de ter malta, malteses, que não tem nada a ver com metropolitano, nem com pessoas que andam de metrô. Não só surpreende a loucura a que se chegou, o absurdo, mas como sociedades democráticas e que se pautam por uma questão de pensamento com alguma racionalidade, acabam a ser passíveis de serem controladas por grupos minoritários. E como, e isto é particularmente visível nas universidades, que é uma coisa também que nos deve fazer pensar, porque eu sei que neste momento está tudo em tremeliques e cheliques e outras coisas acabadas em iques, por causa do que está a acontecer, nomeadamente em Harvard, mas as políticas de diversidade, equidade e inclusão que alegadamente estão a ser colocadas em causa neste momento pela administração Trump, não é a administração Trump que vem politizar a universidade, ela estava politizadíssima e aquilo que temos neste momento poderá ser uma interferência de sinal contrário, mas a interferência já lá estava, porque a diversidade, a equidade e a inclusão transformaram-se, como se dizia antigamente, na República Democrática da Alemanha. Não era república, não era democrática, não era alemã. Aquilo em que a diversidade, a equidade e a inclusão se transformaram foi em mecanismos de controle da sociedade por grupos ultraminoritários. E para acabar, e como de costume, as primeiras a sofrer, porque nestas coisas, não sei se está na biologia, se foi escrito pelos deuses, não sei como é que é, as primeiras a sofrer são as mulheres. E portanto, acho que aquela decisão daquele tribunal inglês é daquelas coisas que as mulheres têm de celebrar. Quer dizer, sacrificar-nos, porque há uns homens que se querem sentir mulheres, ou que se sentem mulheres, acho muito bem que se sintam o que eles quiserem. Apenas para acabar, lembrei-me agora. Nós já estávamos na questão dos trans espécie. Não é?

Das pessoas que se sentem cão ou outra coisa qualquer.

Sim, aquele aluno da universidade lá em cima, que se sentia lobo e que a faculdade debateu se ele devia ser tratado como lobo. Sendo que quanto mais não fosse, os lobos não vão à universidade e detestariam estar na universidade. E em Espanha havia um que se sentia peixe. A questão é a subversão daquilo que são as regras da sociedade e daquilo que é um pilar fundamental das sociedades, que é o chamado bom senso.

Por falar em regras, Alexandra Cunha vive no Reino Unido, é jogadora de bilhar ou pool, como se diz em inglês, tem jogado contra jogadores, jogadoras, enfim, deixou-nos aqui o seu testemunho. Vamos ouvir.

Olá, bom dia a todos. O meu nome é Alexandra Cunha, resido no Reino Unido, sou jogadora profissional de pool e estou aqui convosco na Rádio Observador. Foram-me perguntadas algumas coisas, se eu pudesse participar e dar a minha opinião, e é com muito gosto que o faço. Como é do conhecimento público, o modelo sociopolítico inglês é conhecido e reconhecido por promover a inclusão social e das minorias, em que os transgêneros estão obviamente incluídos, porque são uma minoria Esta inclusividade causa bastantes problemas, porque este modelo então chamado inclusivo, estava, na realidade, a excluir as mulheres da sua singularidade, individualidade de serem mulheres. E estava a nos ser negada a nossa participação, e só a nossa participação, de mulheres, nascidas mulheres, em competições femininas. Muito foi falado sobre a clara e óbvia vantagem de indivíduos nascidos homens no desporto, em qualquer desporto, inclusive no xadrez. Já falamos nisto há uns tempos, penso que há volta de um ano. Isto foi muito discutido e neste momento está provado, até na velocidade da cada abertura, a diferença, porque já é possível medir a velocidade com que um homem abre uma partida de pool e uma mulher. A vantagem é abismal. Com esta situação de ser clara e óbvia a vantagem de indivíduos nascidos homens nos desportos, nós estávamos a ser invadidas, porque neste momento já não era só a participação de um, havia muita gente já a entrar em todos os desportos de elite. E como vocês viram nas notícias, os homens estavam a ganhar as competições femininas todas, que é uma coisa fantástica. Porque eu quando comecei a jogar pool, tinha 17 anos. E na altura não havia competições femininas, porque nós não éramos suficientes mulheres a jogar pool. E então eu tinha que jogar contra os homens. E andei uma vida inteira a lutar para ter competições femininas e as modernices e a evolução normal da vida, se é que se pode chamar evolução, levou-me a ter que lutar outra vez pelos meus direitos de ter competições femininas, porque aquilo que eu, enquanto atleta, sinto e senti, eu e muitas de nós, é que estávamos a ser literalmente roubadas dos nossos direitos, porque eles vêm, eles nem precisam de ser transexuais. Aqui em Inglaterra, de acordo com a lei, bastava que se identificassem como non-binary, quer dizer, nem tinham que se identificar como homens ou como mulheres. Se acordassem um dia de manhã e se sentissem femininos, podiam jogar uma competição feminina. Nós que dedicamos uma vida inteira ao desporto e tentar sermos o melhor que podemos ser no desporto, isso é um ultraje. Porque os prêmios em dinheiro estavam sendo todos levados por eles, e os primeiros prêmios, e não havia nada que a gente pudesse fazer. E eu, pessoalmente, deixei de jogar determinadas competições, porque mentalmente estava-me a arrasar. Estava a sentir-me arrasada, porque não havia nada que eu pudesse fazer, porque biologicamente não é possível. Não é fisicamente possível. E chegamos ao cúmulo de, há duas semanas, a final do Ultimate Pool feminino aqui da Liga Profissional de Pool da Inglaterra, foi jogada, a final, por dois transgêneros. Dois homens jogaram a final nacional feminina. Esteve em todo lado nas redes sociais, porque realmente roça o ridículo. Eu vi muitas vezes estes transgêneros, estes indivíduos a dizerem: "Mas a lei aceita e prevê que isto aconteça". E a minha resposta era sempre: "Isso é uma atitude egoísta, porque não é por estar na lei. Vocês sabem que têm vantagem, portanto, não é por estar na lei que torna a situação correta, porque a situação não é correta. E vocês sabem que não é correta, estão a usar a lei para o vosso benefício. E uma pessoa, seja que gênero de pessoa for, não merece respeito quando não respeitam os outros". Portanto, eu acho que aqui a mensagem é basicamente esta: se querem ser respeitados, respeitem. Porque eu sei que eles sabem que têm vantagem. Mas pronto, agora a lei foi clarificada, há cinco dias, referente à igualdade no que se refere à admissão legal do que é ser mulher, e as entidades desportivas terão que rever as suas condições de admissão para competições, pois se não o fizerem e continuarem a admitir homens nas competições femininas, estão, na realidade, a transgredir a lei. Vão ter que refazer tudo, felizmente, e espero muito sinceramente que dentro em breve eu tenha tudo de volta à normalidade, ou nem lhe quero chamar normalização, quero lhe chamar justiça, porque é o que é justo. É assim que devia ter sido sempre, porque esta inclusão só está a excluir mulheres que não querem fazer parte deste circo, porque, na realidade, é um circo. Ou era, vamos ver se agora as coisas mudam. Ainda decorrem presentemente processos no tribunal iniciado por atletas transgênero e pelas federações nacionais de pool. Portanto, ainda há muita coisa a decorrer nos tribunais, de atletas que puseram as federações em tribunal e federações que puseram os atletas em tribunal. E com isto tudo Com esta clarificação da lei, é 95% garantido que as federações vão ganhar. Porque algumas federações, inclusive aqui de pôlo, iniciaram uma terceira opção para estes atletas, porque tinham o feminino, o masculino e o transgénero, e nunca nenhum deles se inscreveu nesta opção, que seria a opção que faz sentido. É uma situação que não consigo falar pelo que vai na cabeça das pessoas, só posso transmitir o que vivenciei e o que fez à minha carreira. Vamos esperar que esta clarificação mude muito a realidade presente no Reino Unido e vai mudar também em outros sítios importantes, como prisões e no Serviço Nacional de Saúde. Mas, no fim de contas, eu acho que esta vitória, ou esta clarificação da lei, que na realidade é uma vitória, é mais considerada uma vitória do bom senso, do que faz sentido. O que mais vos posso dizer é que espero realmente que tudo volte à normalidade e que as competições femininas sejam exclusivas a mulheres, a indivíduos que nasceram mulheres e assim se mantiveram. Acho que só me resta terminar com a ideia de que eu considero que a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros. E eu quero que todos saibam que aquilo que as pessoas quiserem ser, e o que se quiserem identificar como, e o que gostam de comer ao almoço, e a sua cor preferida, para mim é igual, é completamente indiferente. Toda a gente deve ser livre de fazer o que bem entender com a projeção e com o intuito de ser feliz, desde que o que elas fazem não destrua a felicidade dos outros. Portanto, aí entra o que eu chamo de respeito. Espero que tenha sido útil a minha contribuição. Espero que o tempo em Portugal esteja bom e que toda a gente que tenha o sol a nascer, desfrute. Cumprimentos a todos. Obrigada por me receber.

Obrigado nós, Alexandra Cunha, pelas preocupações desta jogadora de bilhar, que vive no Reino Unido, a quem pedimos um testemunho aqui no Contra Corrente. Teresa Melo Ribeiro, a política está a ficar, de certa forma, refém das agendas das minorias?

Eu não acho refém. Eu desde algumas décadas acho que é mesmo o grande motor dessas minorias, porque as próprias minorias acho que são utilizadas. As minorias só têm o poder que o poder lhes confere ou permite. E de facto, quando se vão terminando algumas causas fraturantes, é preciso outras. Eu gostava de chamar este testemunho, foi importante para mostrar, entre várias outras coisas, as consequências práticas de decisões políticas. É muito bonito dizer-se no papel que quem quiser pode mudar o sexo no registo civil. E muda. E o que é que acontece depois? Quais são as consequências disso? Adquire os direitos e as obrigações do novo sexo legal. Não perde os direitos que tinha, mas adquire novos. Só que ao adquirir novos, está a interferir com a situação e a posição do outro sexo. Mas eu gostava de chamar a atenção para uma contradição que às vezes passa um pouco despercebida. Como sabem, o conceito de género começou a ser utilizado, importado, essencialmente dos países anglo-saxónicos, porque eles muitas vezes falam em gender como o sexo. Mas depois da Conferência de Pequim de 1995, o género passou a ser entendido e a ser apresentado como o centro de todas as políticas públicas. Desde 95. E de facto, por exemplo, em Portugal, começaram a ser aprovados planos de igualdade de género. Quando se falava em igualdade de género, falava-se em igualdade género feminino e masculino. Ótimo, igualdade entre homens e mulheres, desde que não se destrua a sua diferença anatómica, biológica, a maneira de ser diferente. O que é que aconteceu a certa altura? O que se dizia era: o sexo é uma condição natural, inata, mas o género é relevante por quê? Porque é fruto de uma construção cultural e social, e começou a distinguir sexo de género. Ninguém nega, eu pelo menos não nego, que obviamente, a nossa personalidade e o nosso desenvolvimento tem muito a ver, e é muito causado pela sociedade onde nós nascemos, onde crescemos, pela época. Portanto, obviamente que há uma interferência social e cultural. Qual foi o passo dado? E já agora uma coisa, estes denominados estereótipos de género, papéis sociais e culturais normalmente associados a homem e mulher, apesar de tudo, tinham E eram suscetíveis de ser objeto de uma apreciação objetiva ou objetivável. Eu posso dizer e consigo descrever o que se esperava no século passado ou o que se esperava no final do século passado, de um homem ou de uma mulher na sociedade. Hoje em dia é cada vez mais confuso. Mas qual foi o passo enorme que foi dado e que foi associado à introdução da expressão identidade de gênero e de autodeterminação da identidade? É que já não é a anatomia, não é a biologia, é o cultural e social. O passo a seguir foi: já não é a cultura e a sociedade que determinam quem somos, somos nós que determinamos quem somos, em função da nossa percepção e sensação interior.

Era aquilo que dizia a Helena Matos há pouco, o sentir.

O sentir. E, portanto, o nosso sentido, quando é exteriorizado, quer ser encarado como um direito. E nós deixamos de ter sequer uma realidade objetivável ou suscetível de uma apreciação objetiva, seja a biológica, seja a cultural, e de repente o universo vai para o interior de cada pessoa e aquilo que ela sente é aquilo que ela é. Por isso, quando nós temos um manual que diz o direito a ser nas escolas, as palavras pesam, isto é intencional. Eu não sou livremente. Eu, ser humano, desenvolvo a minha personalidade com liberdade, mas a minha identidade, não. A minha identidade não é, nem pode ser, nem deve ser autodeterminada. Todos nós nos lembramos dos movimentos de autodeterminação, por exemplo, nas antigas colônias ou províncias ultramarinas, ou em todo o mundo colonizado. Autodeterminação é: o povo tem o direito de decidir o seu próprio destino. Qual foi esta passagem da igualdade de gênero para a autodeterminação da identidade de gênero? Por isso que não é à toa que o LIVRE, como aliás, no último processo de revisão constitucional, que depois caiu e caducou com o fim da assembleia, todos os partidos de esquerda queriam alterar o número dois do artigo 16 da Constituição, que só tinha sido alterado uma vez, em uma revisão de 2004, para introduzir a orientação sexual. Aquele número dois do princípio da igualdade nunca foi alterado. Todos os partidos de esquerda queriam introduzir identidade de gênero, expressão de gênero, características sexuais. Por quê? Porque é na identidade de gênero que agora está o cerne, porque a nossa identidade de gênero é autodeterminada e não é, nem deve ser, porque eu não sou mulher porque me tornei mulher. Eu sou mulher porque nasci mulher. Depois, a minha orientação sexual é por mim determinada. Aliás, no artigo ontem, a professora Patrícia Fernandes dizia uma coisa.

Vamos deixar o Fernando ouvi-la daqui a instantes.

Uma expressão muito interessante e que o José Manuel Fernandes também já referiu. Durante muito tempo, quando foi a luta feita pelos homossexuais, dizia-se: a homossexualidade não é uma preferência sexual, é uma condição natural, é uma condição inata, e portanto, a pessoa não deve ser discriminada porque não pode ser responsabilizada. Quando entramos nos movimentos trans e na autodeterminação da identidade de gênero, há uma volta de 180°. Já nem o nosso sexo biológico pesa para nada, não determina nada. É tudo fruto da nossa vontade interior. Portanto, demos um salto de 180°, porque, obviamente, é tudo decisão.

Não quero colar-lhe nenhuma expressão, mas-

Mas qual? Pode colar que eu não...

Isso é um egoísmo coletivo, quase.

Não é um egoísmo coletivo, é um individualismo distópico. Porque, obviamente, aquilo que eu sinto, eu sou livre de sentir o que eu quiser. A partir do momento em que eu quero que o Estado me reconheça o direito de impor aos outros e à sociedade, o que eu sinto é que é o mal. Eu consigo perceber, e obviamente continua a haver casos. Eu não gosto de falar disforia de gênero, porque tem apenas a ver com o sofrimento. Eu preferia falar de perturbação da identidade sexual e psicológica. Mas há casos limites, excepcionais, em que de fato os problemas da identidade psicológica com a identidade física são de tal forma graves que requerem um tratamento, e sempre requereram um tratamento especial. Só que a partir do momento em que se dá às pessoas, como acontece em Portugal e desde 2018, o direito de mudarem de sexo sem dizerem mais nada que não seja querer mudar de sexo, qual é a consequência? O registro civil existe por alguma razão, como o registro de propriedade ou comercial. São aqueles atos relativos ao estado das pessoas que são tão importantes para a segurança e estabilidade de uma vida em sociedade. E portanto, são organismos públicos que registam fatos da nossa vida, e as pessoas têm que confiar. Os registros relativamente a fatos inexistentes ou nulos são nulos ou inexistentes. A pessoa tem que confiar na sociedade. Quando alguém tem o registro que é do sexo masculino, eu tenho que poder confiar que aquela pessoa é homem. Só que a partir do momento em que se admitiu a mudança de menção do sexo e nome no registro civil, por exemplo, português, sem nenhuma condição a partir de 2018 até hoje, eu já não confio. E eu devo dizer, segundo os dados oficiais do Registro Nacional, entre 2011 e 2017 mudaram de menção do sexo, pouco mais de 500 pessoas, porque entre 2011 e 2017 era preciso ter um relatório para atestar a disforia, a perturbação. Entre 2018 e meados de 2014 mudaram mais de 3 mil.

Entre 2018 e 2024.

Entre 2018 e 2024, mais 3 mil, sendo que 62% do sexo feminino para o sexo masculino e 38%, sendo que dessa porcentagem, cerca de 6% a 8% são menores, porque uma das coisas que a lei de 2018 veio fazer, foi permitir a mudança de menção do sexo no registro civil. O maior problema, há pouco a Helena falou, e depois podemos falar um bocadinho mais, desta possibilidade de uma transição legal de sexo, é o que antecede, que é uma transição social de sexo, que está a ser promovida, incutida junto dos jovens, em particular nas escolas públicas desde 2018, e é o passo seguinte a uma transição social de gênero, que são a administração de bloqueadores de puberdade, de terapias hormonais cruzadas e de cirurgias, que são mutilações. Há quem diga que estas cirurgias em crianças e em jovens é um dos crimes mais graves comparados com as lobotomias e com outros crimes graves feitos em outras alturas.

Só uma coisa que eu quero acrescentar.

Repetimos, tens um som da Patrícia Fernandes.

Eu sei que tens muito pouco tempo, mas também para chamar a atenção para outra coisa. Há vários hospitais no mundo que se têm confrontado com um problema. Quando se levou isto ao limite, deixou-se as pessoas sem cuidados de saúde adequados, porque como os homens que se passaram a declarar mulheres entendem que têm de ir ao ginecologista e não ao urologista, e vice-versa, nós temos pessoas, por exemplo, com doenças oncológicas que não estão a ser acompanhadas.

Porque ficam na terra de ninguém.

Os homens continuam a ter próstata, sejamos práticos, e continuam a ter cancro da próstata.

As mulheres trans continuam a ter próstata. E os ginecologistas habitualmente não são especialistas nessa área.

Os ginecologistas não tratam próstatas. Este é um problema real neste momento.

Muito bem, já que falamos da Patrícia Fernandes, é professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, escreve no Observador, acompanha estas questões em torno da teoria do gênero. Patrícia não pôde juntar-se a nós em direto, mas fez questão de nos enviar uma intervenção áudio com uma reflexão. Vamos ouvir.

Bom dia, eu começo por pedir desculpa por não poder participar diretamente no "Contra Corrente", mas não podia deixar realmente de partilhar algumas ideias a propósito da decisão do Supremo Tribunal Britânico da semana passada. Uma decisão que foi recebida, eu que acompanho estes grupos e estes movimentos, com muito entusiasmo por parte das feministas e de muitos movimentos de lésbicas feministas, que estavam com pouca confiança, como diz Helen Joyce, uma das figuras principais deste movimento e que está ligada a uma das associações, uma das organizações que contribuiu para este processo, o Sex Matters. E Helen Joyce tinha já partilhado que não estava muito confiante na sua vitória e, portanto, a reação foi de muito êxtase, muita emoção para uma decisão muito esperada, muito desejada, mas que, na verdade, cria uma ambiguidade de sentimentos. No meu texto, refiro o texto de um jornalista da Spectator, que no fundo diz: "Ok, eu estou muito satisfeito com a decisão do tribunal, mas nós tínhamos mesmo que ter uma decisão do tribunal, uma sentença do tribunal, para dizer o óbvio, aquilo que todos nós sabemos?" E que foi isso que, na verdade, que aconteceu, na medida em que o tribunal veio dizer claramente que só existem dois sexos biológicos e que não é uma questão de autodeterminação ou de escolha individual que permite que um homem, porque aqui a questão é sobretudo essa, pela sua vontade, possa passar a receber o tratamento que era protegido, que é protegido para as mulheres. E por isso há uma certa ambiguidade nesta recepção, mas na verdade, trata-se de uma decisão que era necessária. Portanto, era necessário recorrer aos velhos mecanismos liberais, ao Estado de Direito, às decisões judiciais, à garantia dos direitos individuais, para combater um movimento que teve origem nas academias norte-americanas no final dos anos 90, aquilo que temos vindo a conhecer e a designar como teoria do gênero, e que pretende, na verdade, esbater estas fronteiras e terminar com esta ideia de naturalidade, de uma referência à natureza e à biologia, defendendo a ideia de que tudo depende da forma como nós nos comportamos, a questão da performance, de como decidimos viver a nossa identidade e que isso depende de uma escolha individual. Essas ideias tornaram-se muito populares nos últimos anos desde o início do século XXI nas academias norte-americanas, mas chegaram com particular ênfase à sociedade britânica e foi esta sociedade, na verdade, a responder com maior entusiasmo. Isso não é estranho, porque encontramos no Reino Unido a origem do feminismo liberal e dos grandes movimentos e da grande tradição feminista, e foi ela a principal impulsionadora de uma resposta contra esta tentativa de destruir as referências fundamentais baseadas na natureza, na realidade e na biologia, e que permitiram às mulheres e também aos movimentos lésbicos, porque parte do problema tem a ver com um aspecto fundamental da associação lésbica, que é baseada na exclusão de homens, e, portanto, esta ideia de que os direitos garantidos por estes grupos devem ser protegidos por forma a não ficarem submetidos a princípios de autodeterminação e de escolha individual. Estas teorias e estas acadêmicas que trabalham no domínio destas teorias do gênero, têm realmente como objetivo modificar, transformar o mundo, terminar com aquilo que elas entendem que é uma sociedade patriarcal, de exploração do homem, heteronormativa e de binariedade forçada. Portanto, o objetivo declarado, elas não escondem isso, é transformar a sociedade. Só que o problema é que estas ideias, que podem ser muito interessantes e muito estimulantes em contexto acadêmico para quem está em casa, como é o meu caso, a ler livros atrás de livros sobre estes temas, e são sempre divertidos. Mas o problema é que estas teorias, quando se pretendem aplicar à prática, geram vítimas, que estão geralmente nos grupos mais sensíveis. E é o caso aqui, porque estas ideias estimularam vários jovens e, sobretudo, jovens meninas a fazerem transformações nos seus corpos, que, na verdade, se traduzem com efeitos que vão perdurar no tempo e que destruíram a sua dimensão biológica, nomeadamente a parte fundamental para uma mulher, que é a capacidade de ser mãe, e que tiveram impactos concretos na vida de jovens adolescentes e jovens meninas que se sentiram motivadas a acreditar nestas ideias de que se podiam libertar do seu corpo. E por isso, termino meu artigo também a chamar a atenção para este aspecto. Porque as ideias, a teoria e as universidades são lugares excelentes, sobretudo na área das humanidades, para a especulação filosófica, mas não nos podemos esquecer que há consequências práticas e, neste caso, o preço a pagar e as vítimas vão ser esquecidas, muito provavelmente, mas vão carregar nos seus corpos este peso para o resto da sua vida. E portanto, também o meu texto, e acho que esta história toda em torno do gênero e da transexualidade, também nos faz recordar que temos que olhar com muito cinismo para aquilo que vem das universidades e para todos aqueles que nos prometem a transformação do mundo.

O texto a que se referia a Patrícia Fernandes está publicado na seção de opinião do Observador com o título "A Politização do Gênero". Teresa Melo Ribeiro, temos poucos minutos até o final do Contracorrente. Pediu uma palavra para um comentário sobre as chamadas teorias da conversão.

Não, terapias de conversão e tem a ver com o que a professora Patrícia Fernandes acabou de dizer e com o que o José Manuel Fernandes há pouco referiu. Uma lei que foi infelizmente promulgada pelo senhor presidente da República no início do ano passado, veio criar um novo tipo de crime. E tudo isto está relacionado. Que é um crime previsto no artigo 176-C do Código Penal, que são atos contrários à orientação sexual, à identidade ou expressão de gênero. E este novo crime vem dizer que quem submeter outra pessoa a atos que visem alterar ou reprimir a orientação sexual, a identidade ou expressão de gênero, mediante, nomeadamente, tratamentos cirúrgicos, tratamentos farmacológicos, práticas com recursos psicoterapêuticos, psicológicos ou comportamentais: pena de prisão. Quem tentar praticar um ato, ainda que não o pratique: pena de prisão. Quem promover estes procedimentos: pena de prisão. Quanto menor for a idade da vítima, mais grave é a pena. E depois os criminosos deste crime podem ser condenados na proibição de exercer, por exemplo, responsabilidades parentais até 20 anos.

Qual é o problema?

O problema é que este crime não é para proteger as pessoas LGBT, ele só foi criado para proteger as pessoas trans, porque no número dois deste artigo, porque primeiro, o termo está errado. Terapias de conversão sexual é aquilo que é feito no âmbito da transexualidade. Aí é que há terapias. Quando eu dou hormônios cruzados, eu estou a tentar fazer uma conversão sexual. Aquilo que o legislador chamou, e lá fora também se chama terapias de conversão sexual, é intencionalmente para deturpar, porque um pai Um professor, um psicólogo, um médico, um ministro de culto, que alguém vai ter com ele a dizer: "A minha filha tem cinco anos, agora diz que não é uma rapariga, é um rapaz." Um pai não tem o direito de levar uma criança, um jovem, um filho, a um psicólogo, a um padre, a um amigo? Eu sou tia de muitos sobrinhos. Amanhã, um sobrinho meu que diz ser rapariga, eu vou falar com ele, eu vou tentar perceber porque é que é. Isto é um crime. Só qual é a intenção de criminalizar estas condutas? Não é só incutir, como incutiu, medo em psicólogos, em psiquiatras, que já foi denunciado na sociedade portuguesa, de poderem vir a ser acusados de cometer crime. É limitar o direito do exercício dos pais na educação dos seus filhos. Por quê? Porque o número dois deste novo artigo vem dizer: não são puníveis os procedimentos e atos referidos no número um, se forem realizados no contexto da autodeterminação da identidade de género ou expressão de género. Ou seja, as verdadeiras terapias de conversão sexual não são punidas. São aquelas que envolvem cirurgia, medicação para o resto da vida, com consequências gravíssimas. Essas terapias verdadeiras de conversão sexual têm um nome soft de terapia de afirmação de género. Do género sentido, autodeterminado, autodiagnosticado. As falsas terapias de conversão sexual estão a impedir a mim, dando consentimento, estão a impedir os pais, os psiquiatras, os psicólogos, os ministros de culto, qualquer que seja a sua religião, de dar conselhos para que alguém altere ou reprima a sua identidade.

Rapidamente, Teresa Melo Ribeiro, a lei deveria ser abolida ou deveria ser trabalhada?

Não. Para mim, a lei deveria ser completamente abolida. De qualquer das maneiras, já foi muito bom, na minha opinião, que a senhora Provedora de Justiça, na sequência de um pedido que lhe foi apresentado, tenha enviado para o Tribunal Constitucional, no dia 2 de abril passado, um pedido para ser declarada a inconstitucionalidade desta punição.

E quais foram as notícias que viste sobre este assunto? Pois é isso, esse também é um assunto. É que, na verdade, não há notícias. Nós temos também um enviesamento claro noticioso neste campo.

Helena, deixa-me só acabar contigo. É porque isto é política. Isto é política e é política parcial. Esta questão, vamos lá ver, o que está aqui em causa? O que está aqui em causa é exatamente o mesmo que levou Stalin a combater a genética.

Pois, exatamente.

É exatamente a mesma coisa. Porque isto é uma coisa que, se quisermos, vem desde o mito do bom selvagem, que é assim: o homem é um papel em branco onde escrevemos o que quisermos. Não há natureza humana. E portanto, podemos fazer dele o que quisermos. E portanto, a genética não conta, a genética sempre atrapalhou estas agendas. O problema é que a genética existe, portanto Darwin existe, a evolução existiu, os sexos existem, essas coisas existem. É ciência. E é extraordinário como pessoas que se dizem estar do lado da ciência são, no fundo, anticientíficas e recusam a realidade, e combatem a realidade em nome de uma agenda que é: o homem, o ser humano, é um papel em branco, não há natureza humana, nós escrevemos lá o que quisermos e, portanto, podemos construir as cidades utópicas que nos apetecerem. E isto tem um objetivo, e o objetivo é destruir a sociedade em que vivemos, em que se sabe uma coisa simples que é: a natureza humana é o que é, e por isso deve ser enquadrada, devem existir leis, devem existir normas, devem existir culturas, devem existir tradições, porque senão é aquilo sobre o qual escreveu o Thomas Hobbes, é o caos. Mas há quem ache que é para aí que quer ir, porque, no fundo, o que eles estão é contra a nossa sociedade. Não é apenas a defender umas microminorias, é: estão contra a nossa sociedade. Têm uma agenda de substituição desta sociedade por outra, e dos nossos valores por outros. Não têm a coragem de o dizer abertamente, como apesar de tudo diziam os comunistas quando diziam que queriam substituir o capitalismo pelo comunismo, só que isso hoje em dia passou de moda.

Teresa Melo Ribeiro, agradeço-lhe uma vez mais ter estado conosco aqui no Contra Corrente, que está de regresso amanhã. Até amanhã.