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São 8:16, é hora de conhecermos o tema do Contracorrente. Depois, pra entrar em direto, só tem que ligar pra nós: 91 002 41 85. É o número que também pode usar pra nos enviar a sua mensagem de voz pelo WhatsApp, se preferir. Deixe os seus comentários nas redes sociais ou no nosso site. Carla. Passou mais uma semana e ainda não há acordo entre os partidos para a eleição de um conjunto alargado de cargos, com destaque para o preenchimento de três vagas no Tribunal Constitucional. Em causa está também a Provedoria de Justiça, o Conselho de Estado e vários outros lugares cujos titulares têm que ser eleitos na Assembleia da República, por regra, por uma maioria de dois terços. O acordo tem sido sobretudo difícil no que respeita ao Tribunal Constitucional, pois o Partido Socialista quer manter a regra de indicar metade dos membros eleitos pelo Parlamento, e o Chega quer poder indicar um nome. No Contracorrente de hoje, vamos tentar perceber o que está em causa. José Manuel, bom dia. A eleição dos juízes em falta no Constitucional é, de fato, assim tão importante?

Eu acho que é bastante importante e é, sobretudo, um momento revelador da forma como os partidos são ou não capazes de funcionar num tempo que é diferente do tempo a que estávamos habituados. Nós temos muitos lugares. É um princípio das democracias que o poder não está todo concentrado no Poder Executivo. Portanto, há Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, mas mais do que isso, há vários mecanismos de alguma forma limitar o Poder Executivo. E esses mecanismos passam por lugares que, por exemplo, pra nomeação, pra sua escolha, implicam maiorias de dois terços, o que faz com que tenha sido possível e seja possível, isto é uma regra geral das democracias, ir obrigando os partidos mais importantes a fazerem acordos mínimos, mesmo quando vemos momentos de polarização política, como aqueles que vivemos em Portugal. Eu diria que o momento crítico pra polarização política foi a formação do Governo da Geringonça em 2015. Mas já vamos nisso há mais de 10 anos. Entretanto, o panorama político mudou muito e é uma nova realidade. E desse ponto de vista, o Tribunal Constitucional. Nem todos os países têm tribunais constitucionais, da maneira que nós o temos. Há países em que é o Supremo Tribunal que desempenha as funções de Tribunal Constitucional ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Há vários mecanismos possíveis, com diferenças, mas sempre com esta preocupação, que é equilibrar o sistema e garantir que há os chamados pesos e contrapesos, checks and balances, portanto, a maneira de garantir que nunca há uma concessão total de poder. Dito isto, no nosso caso concreto, nós temos não apenas o Tribunal Constitucional, mas um conjunto de outros lugares, alguns mais importantes do que outros. Por exemplo, eu não atribuo demasiada importância ao Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República, que não tem poder nenhum, na prática. O Presidente da República ouve, em certas ocasiões, o Conselho de Estado, mas pode decidir ao contrário, não está obrigado a nada por uma decisão dessas. E nem sequer as suas reuniões são formalmente reuniões políticas, no sentido das posições de seus membros serem conhecidas publicamente. Houve casos em que o Conselho de Estado esteve décadas antes de conhecermos as atas dessas reuniões. No caso do Tribunal Constitucional, é completamente ao contrário. O Tribunal Constitucional é um tribunal que, por vezes, tem uma intervenção política grande. Isso já aconteceu em vários momentos da nossa história democrática, momentos em que era preciso, por exemplo, perceber qual o limite de determinadas maiorias e até que ponto, inclusivamente, as decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional eram decisões mais constitucionais no sentido estrito do termo ou numa leitura político-constitucional do nosso texto fundamental. E aquilo que nós sabemos é que, mesmo tendo nós uma construção bastante detalhada, digamos assim, há muitos pontos em que, por vezes, é necessário uma interpretação. E essa interpretação não é meramente jurídica, porque há algumas profissões que quando há mais do que uma pessoa presente, nós sabemos que vamos ter várias opiniões. E os juristas também não escapam essa regra. É impossível prever tudo e, portanto, nós podemos, conforme aquilo que é, por exemplo, a visão que existe sobre a nossa sensibilidade relativamente a direitos que podem ser conflituantes, quais são os direitos a que damos mais valores. E isso não está escrito preto no branco, no texto constitucional, é preciso haver uma interpretação. E essa interpretação, nos tribunais constitucionais, vai seguindo também, muitas vezes, o espírito do tempo, aquilo que é a evolução da própria sociedade, porque é mais fácil e mais correto, digamos assim, fazer com que as leis evoluam ao ritmo da sensibilidade da sociedade do que estar sempre a alterar textos constitucionais. Daí a importância do Tribunal Constitucional. E nós sabemos que houve alturas em que o Tribunal Constitucional português permitiu novidades, por exemplo, a realização de referendos em determinadas condições. Isto foi determinado, tornou-se possível, porque houve uma revisão constitucional, mas depois os termos do referendo, tudo isso, teve que passar pelo Tribunal Constitucional. Foram mudanças. Houve alturas em que o tribunal limitou certas alterações que o poder político do momento queria fazer em questões, por exemplo, mais societárias. Houve outras em que abriu o caminho. E isto não é um detalhe Temos hoje no Parlamento e no país um equilíbrio político diferente daquele que determinou as revisões constitucionais fundamentais, que são as de 82 e 89, sobretudo para este caso a de 82, que foi quando foi criado o Tribunal Constitucional. Portanto, é natural que haja novos equilíbrios e é isso que está em causa neste debate. Às vezes há muita coisa por aí, tachos para aqui, tachos para acolá. Não creio que seja o que está em causa, mas está em causa perceber como é que o Tribunal Constitucional pode ou não, e de que maneira, refletir aquilo que é a sensibilidade da sociedade em determinado momento, tendo consciência de que, até pelo próprio mecanismo, que tem mandatos de nove anos, os mandatos dos juízes não coincidem com as maiorias políticas que os elegem ou com as maiorias de dois terços que os elegem. O que também tem a ver com esta questão do equilíbrio de poderes, que é haver maiorias diferentes, não termos as maiorias todas alinhadas na mesma direção. Portanto, haver alguma tensão entre as diferentes maiorias e, neste caso, haver alguma tensão entre a maioria, neste momento, no Tribunal Constitucional, se podemos falar disso exatamente, não podemos falar disso do ponto de vista estrito do termo, e as maiorias políticas que se vão formando, que podem formar-se e desfazer-se muito rapidamente, como nós vimos nos últimos meia dúzia de anos. É um pouco sobre isso que vamos falar e sobre a legitimidade ou não, que sobretudo o Partido Socialista tem, neste momento, para bloquear um acordo e querer fazer da questão constitucional um tema que pode, por exemplo, ter reflexos no próximo orçamento de Estado.

Exatamente.

É isso que vamos falar a partir das 10h00. Importante explicar que não estamos aqui só a falar de tachos, estamos aqui só a falar de puzzles, de jogos de pequeno poder, é uma coisa mais complexa do que isso quando falamos de um Tribunal Constitucional.

É isso mesmo. Até já, João. Até já. Faça parte do Contracorrente, ligue 91 002 41 85 e entra em direto depois do jornal das 10h00. Já sabe que se não puder, pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então deixar os seus comentários nas nossas redes sociais ou no nosso site.