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Muito bom dia. A literatura está a ser alvo de censura no bicentenário de Camilo? Como é que os escritores podem passar um bigode aos que os querem silenciar? Está no ar o Contracorrente, participe através do 91 002 41 85.

É que nem de propósito, neste ano em que se assinalam os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco, o país vive uma polêmica em torno da publicação de um livro. A editora temia que um livro da autoria de Germano Almeida fosse alvo de processos judiciais. A ação da obra decorre num festival literário e os autores que ali costumam participar aparecem como personagens. Tudo isto nos leva agora a esta questão, Helena Matos, será que o medo dos tribunais está a condicionar a literatura?

Sim, isso está, e não estamos aqui a falar desse livro. Eu trabalhei em séries de televisão e posso dizer que os guiões eram vistos e revistos também do ponto de vista jurídico.

Pelo gabinete jurídico, também.

O que acontece? Estamos a falar muitas vezes de séries históricas em que são feitas referências a pessoas. É claro que num guião, se nós insistirmos muito... Eu vou dar aqui um exemplo que tem tudo a ver com tudo. 1975, 76, rede bombista em Portugal. Havia uma rede bombista de direita e havia uma personagem que tinha aquelas armas, era um militar, objetivamente associada à direita, e trazia aquelas armas, e eu achava que era muito interessante que se dissesse que aquelas armas iam pro Cónego Melo. O Cónego Melo, objetivamente, esteve associado. Isso não saiu do guião, mas foi posto com cuidado, no sentido de se dizer: "Dizem que..." Ou seja, mesmo coisas que estão nos jornais, existe este tipo de leitura que se tem que fazer, porque nós estamos a falar muitas vezes de pessoas reais. Quer dizer, o Cónego Melo nunca foi julgado no caso, eu estou a falar aqui no meu caso. Nunca foi julgado, portanto, a pessoa tem de ter algum cuidado pra não pôr tudo aquilo.

Mas nesse caso, tu estás a dizer, houve um gabinete jurídico que disse: "É melhor não fazerem isto", ou houve a autocensura?

Não, isso também vai um pouco daquilo que se pode dizer.

Autocensura ou bom senso?

Não houve autocensura. Há formas depois de dizer isto. Como é que se diz? "Diz-se que..." Ou é uma notícia de jornal. "Está aqui, olha, estás a ver o que dizem? Olha, os padres também estão metidos nisto." Aquelas coisas. Portanto, este tipo de questões coloca-se em geral. Mas nós quando estamos a falar, por exemplo, de uma série histórica ou de um documentário, temos que ter cuidado. Num documentário, não é dizermos aquilo que nos passa pela cabeça. Se aparecer alguém e dizer: "Então, está aí a dizer que o meu trisavô pôs uma bomba na Capelinha das Aparições em Fátima?" Uma bomba mesmo. A pessoa tem que ter papelinha à frente, porque uma coisa é um documentário, mesmo uma série de caráter histórico, tem que ter cuidado porque as personagens são reais. Agora, nós aqui estamos a entrar no domínio da ficção. E isso já é um outro patamar. Porque, em princípio, nós imaginamos que as pessoas ficcionam por onde querem e para onde querem. Vamos começar por resumir. Para já, vamos explicar, as sociedades também precisam de uma pausa. Eu sei que nós estamos em crise política, que vamos pra eleições, mas o Camilo faz 200 anos e um livro em Portugal que seria sem publicado. Temos de perceber: a censura é uma coisa, a censura enquanto exame prévio é um exercício que impede a saída de um livro. Portugal não tem isso. Não tem isso, felizmente, nos dias de hoje, já teve, mas isso é o chamado exame prévio. O exame prévio pode dizer: "Este livro não sai por esta e por esta razão." Ou o livro já estar em Portugal, por exemplo, e o livro não pode circular por esta e por aquela razão. Eu sei que se mete tudo, em geral, no mesmo saco, mas as coisas não são iguais. E portanto, passando agora para aqui, aquilo que temos é uma decisão que é livre. Hoje, a decisão já é outra. Germano Almeida e a editora já chegaram a um acordo, o livro vai sair, mas o que estava em causa era a editora não publicar. Isso é uma liberdade que também existe, que é a liberdade de não publicar. O que também tem de ser respeitado, porque esta ideia de que se tem que publicar tudo. É como as pessoas que fazem opinião ou que fazem comentário. Estão a fazer comentário. Depois de um dia dizem que não querem mais o comentário deles. "Ai, não, que eu fui censurado." Alma de Deus, hoje é censurado pela mesma razão que no passado foi escolhido.

Queres contar a história que está aqui em causa? Logo o ponto de partida.

Era isso mesmo que eu ia fazer.

Até porque acabou de sair uma novidade que se calhar não tiveste tempo, que acabou agora de surgir pelo público. Parece que há acordo para a publicação do romance.

Sim, temos também no Observador uma notícia.

Vamos às notícias.

Desculpa. Então fui eu.

Tinha aqui a notícia aberta do Miguel Pinheiro Correia no site do Observador.

Muito bem, então fui eu que não vi.

Não, estava a reembarcar até às 10:00.

Sim, aliás, o site do Observador tem feito um acompanhamento muito interessante. O Expresso teve também um bom artigo no início desta polêmica, o seu a seu dono. Depois, por acaso, o Observador tem estado a acompanhar bem este assunto. E aquilo que temos é que neste momento se chegou a um acordo. O que é que está aqui em causa? O Germano Almeida, que é um autor, e não é um autor qualquer, é um Prêmio Camões. Ou seja, se uma editora diga que não quer publicar um romance meu se o enredo me desse, faria sentido. A senhora não tem nenhuma experiência de ficção ou qualquer coisa assim. Agora, o Germano Almeida é Prêmio Camões. Em princípio, não se diz que não. É uma pessoa consagrada e até é disputado. Portanto, a ideia não é dizer que não. Há um festival literário em Portugal que é muito conhecido. Depois temos aqui no estúdio O Bruno Vieira Amaral e o Carlos Bobone certamente poderão confirmar ou desmentir isso que eu vou dizer: o Crime no Espectro é o mais importante festival literário que nós temos.

Pelo menos o mais antigo. Acho que se pode dizer que é o mais importante, é que ele também está mais estabelecido.

Sim, tem mais notoriedade.

Já tem 20 e tal anos.

Mais mediático.

Mais mediático. Até porque há pessoas que têm sempre a sua presença naquele festival, que já vêm há muitos anos, que estão lá. Portanto, há aqui todo um lado de importância em relação a este festival, que faz uma ligação muito interessante, muitas vezes, exatamente com autores cabo-verdianos, africanos, também com autores sul-americanos. É um festival que para aquilo que é Portugal, tem a sua notoriedade. Ele, o que concebeu? Por acaso, uma bela ideia: que é um crime no festival. O livro era para ser apresentado durante o festival e era um crime no festival. Já sabes que eu adoro crimes. Tudo isto me parecia maravilhoso. À partida, como leitora, potencial leitora. Havia um crime que acontecia e depois eram os próprios autores, aqueles, como eu referi atrás, e não por acaso, que há autores que são presença regular naquele festival, iam desvendar o crime. E ele fez uma coisa que é: em vez de arranjar ali um nomezinho para cada um e nós estarmos todos a perceber quem é que era quem, ele pô-los lá com os seus nomes. Eis senão que quando tem o texto pronto, aquelas coisas, fez aquilo que é habitual, que é mandar o texto para, no caso, foi para duas pessoas, e depois acaba a ser contactado pela editora, no sentido que o livro não seria publicado, porque havia pessoas que se tinham sentido invadidas na sua privacidade. Fim de citação. Eu penso que ninguém gosta de se ver passada a personagem. Ou pelo menos, deve ser uma sensação um pouco incômoda. Há um livro, de que jamais direi quem é o autor, que me fez uma personagem, como vocês calcularão, uma coisa muito insignificante. Apareço lá numas breves linhas e li e não gostei nada. E ele trata-me muito bem, mas eu não achava nada.

Que honra.

Se dizer melhor.

Se quer dizer quem é.

Nunca! Era o que faltava.

Agora queremos saber.

Era o que mais faltava. Nunca, nem a minha família sabe, o segredo vai comigo. Senão eles iam logo dizer: "Eu sempre disse isso." Mais a mais, quando a pessoa estará lá com o seu nome e em várias páginas, o que não deve ter pessoa que crescinha alguma. É claro que depois é preciso uma distância e ao fim de algum tempo a pessoa até acha graça. Já temos esta notícia, pois isto foi polêmico. Houve várias explicações por parte do autor, por parte da editora. Claro que apareceram logo outras editoras interessadas em publicar o livro, porque estamos a falar, como eu referi, de Germano Almeida, um autor que tem um interesse garantido à partida. No site do Observador vê-se isso, com a notícia do Miguel Pinheiro Correia, das 10h01, o título é: "Ameaças de tribunal e denúncias anônimas: polêmica entre Germano Almeida e a LEIA chega ao fim com acordo para publicar novo livro." Mas este caso chama-nos a atenção para uma questão, e que é: vamos deixar de chamar censura àquilo que não é, mas censura no sentido de ser exercido por um poder estatal que impede a publicação de livros ou artigos, ou de informação também. Mas nós temos, hoje em dia, outro tipo de fenômenos. Muitas vezes é a questão da autocensura em determinados assuntos. Aliás, uma das questões que se colocavam em relação ao livro é que a dada altura, note-se, é importante explicar isto, Germano Almeida é cabo-verdiano. E a certa altura, porque ele fazia ali uma referência sobre os pretos. Portanto, também havia estas questões. E depois temos uma outra coisa, e estas questões da autocensura, que acontece hoje em dia, ao escrever de uma forma para flertar. Por exemplo, hoje em dia existe uma grande pressão para que os livros, ou as séries, ou os guões de filmes tenham sempre personagens não brancos, tenham sempre também pessoas daquilo que se considera ser as minorias de gênero ou como lhes quiserem designar. Eu acho que já aqui contei que a certa altura estava a trabalhar num guião, aqui há alguns anos, e vieram perguntar-me se seria possível colocar num grupo que era maoísta em 1975, um rapazinho homossexual. Não sei se sabem o que aconteceria a um rapaz homossexual em 1975 num grupo maoísta.

Sim, não era a coisa melhor do mundo.

Pois não, não era. Era um burguês degenerado. Nenhuma autocrítica o salvaria. Às vezes, porque existe realmente este tipo de pressão e depois existe aqui uma questão que é o receio dos processos. E esta questão dos processos parece-me ser importante. Este ano, aliás, também houve outra data, até porque houve a morte da Maria Teresa Horta, e falou-se muito das Novas Cartas Portuguesas. As Novas Cartas Portuguesas não são censuradas. Não é o Estado português quem censura as Novas Cartas Portuguesas. Há uma queixa em tribunal. Há uma queixa em tribunal e a partir do momento em que há uma queixa por pornografia e outras coisas assim. Agora podem perguntar quem é que fez a queixa. Mas tendo a queixa feita, o livro foi apreendido, a edição foi apreendida e houve até um julgamento, que já vem a acontecer depois.

Helena, desculpa, corrija-me se estiver enganado, eu creio que não existia exame prévio aos livros.

Havia uma lista.

No sentido formal do termo, não existia. As pessoas sabiam que se arriscavam.

Arriscavam.

Arriscavam a os livros serem apreendidos. Era possível comprar. Houve vários períodos, eu lembro-me, por exemplo, de edições dos anos 40 para aí, de livros do Karl Marx, que em vez de Karl Marx, vinha Carlos Marques. Nos anos antes do 25 de Abril foram editados os principais livros do Lênin, mas com o nome Vladimir Ilitch Ulianov, que era o nome próprio dele. Lênin era o pseudônimo, mas com que ele ficou conhecido e por aí adiante. Essas coisas aconteciam. Às vezes esses livros eram apreendidos. Eu fiz isso várias vezes.

Vendiam por baixo do balcão.

Vendiam por baixo do balcão. A gente sabia qual era, conhecia o autor. "Por acaso ainda tem?" Ele tirava debaixo do balcão e dizia: "Pronto, ainda cá está um".

E basta ver aquilo que eram os anúncios, por exemplo, que as publicações Dom Quixote colocavam nos jornais, a publicidade, para perceber que em relação aos livros, a coisa era muito lata. Depois houve livros que até, e eu penso que acontecerá o mesmo a este do Germano Almeida, como foi o caso do "Dinossauros Silentíssimos" do José Cardoso Pires, que não teve qualquer ameaça de suspensão de publicação, mas correu essa notícia ao que muito contribuiu, o José Cardoso Pires dizia sempre, para que não se esclarecesse esse assunto, porque tinha até a sua divulgação internacional. Eu penso que era em Itália, eu não tenho a certeza, que o livro até tinha uma indicação.

Esse foi outro livro, foi "O Hóspede de Jó", que teve a primeira edição em Itália, nos anos 60. A primeira edição mundial foi em Itália e que em Itália apareceu com uma cinta que dizia: "O livro que foi censurado em Portugal", quando o livro não tinha sido censurado em Portugal. Na verdade, depois há uma resposta, creio que no Diário da Manhã.

Sim, Diário da Manhã.

A acusar o aproveitamento do-

O Diário da Manhã era o diário do regime

O diário conhecido por Diário da Manhã.

Mas o Diário da Manhã era mesmo o diário do regime.

E há um ataque até ao aproveitamento que foi feito por parte da editora e do escritor.

Pois, eu penso que terá sido mais a editora, embora o José Cardoso Pires dizia: "Não desfaçam isso." Mas isso era com aquela graça, que ele naturalmente tinha. Esta questão dos processos, esta questão da judicialização da vida, o Zé Manel tem aqui falado muito e é um assunto que lhe é muito caro, que é o peso que os gabinetes jurídicos, por exemplo, têm neste momento na atividade económica, como muitas vezes nós temos, sobretudo as grandes empresas, neste momento, o seu departamento jurídico para ver o que se pode fazer, o que não se pode fazer e contornar todo aquele mundo de regulamentos e procedimentos, e que nas grandes empresas é um custo que elas conseguem absorver, as grandes e médias, mas depois no caso das pequenas empresas, isso pode mesmo acabar por ser sufocante, muitas vezes. Vemos também, e por acaso eu acho que hoje, espero até que um dos nossos convidados, que vai entrar por telefone, consiga falar um pouco nisso. Por exemplo, na saúde, uma das coisas que se coloca é que o medo dos processos, o medo terrível dos processos que está instalado em muitos hospitais, até na opção por determinado tipo de tratamentos, leva a que hoje se arrisque muito menos. Houve terapêuticas que foram feitas no passado e os médicos arriscavam muito mais.

Mas agora há os consentimentos para alguns tratamentos, algumas intervenções mais invasivas.

Claro, mas estamos a falar em um domínio mesmo de risco. Porque muitas dessas intervenções são feitas quando já não há alternativa. E posso dizer, como pessoa que passou por isso, são umas sessões de esclarecimento sobre o terror, bastante complicadas. Até porque não há alternativa. A pessoa ouve aquilo tudo, mas já sabe: "Olhe, sabe aquele penhasco que está ali, o senhor vai cair e é horrível", mas não tem alternativa ao penhasco. Mas muitas vezes estou a falar mesmo da opção por tratamentos, por arriscar um bocado, e isso hoje, o medo do processo, de alguma forma, tolhe. Estará a tolher. Depois aquilo que temos aqui é aquilo que nós achamos sempre, que as pessoas criam, que a criatividade é livre e de repente, porque estamos a falar da ficção. Não estamos a falar de uma série documental, não estamos sequer a falar de um livro de inspiração histórica. Não, estamos a falar da ficção e nós imaginamos que a ficção, porque é ficção não tem limite. E não é por acaso. Eu acho isso, e nós temos aqui pessoas que têm um conhecimento por experiência própria, de escrever, tudo isso, que eu acho que será interessante ter em conta que muitas vezes nos períodos de maior ou de censura, ou de autocensura, ou de maior medo de ficar mal na fotografia, os autores refugiam-se, muitas vezes, em questões de ficção científica. Isso era muito comum, por exemplo, na União Soviética, eles passavam a vida a escrever sobre umas coisas que se passavam nos planetas estranhos. Porque era a forma de isso acontecer. Vimos no passado, muitas vezes na literatura de viagens, que não lhe vamos chamar um gênero, mas que é um paradigma que tem em Portugal exemplares muito interessantes. Vemos como muitas vezes se põe na boca do estrangeiro aquilo que nós não ousamos dizer sobre nós. O exemplo sempre que se vai buscar é o da peregrinação. Mas funciona, porque o estrangeiro pode dizer de nós aquilo que nós mesmos não podemos dizer sobre o nosso mau governo, sobre os nossos vícios, sobre os nossos erros. E eu muitas vezes, quando entro nas livrarias e vejo aquilo cheio de umas coisas Isto começou a me acudir ao pensamento quando comecei só a ver dragões. Uma coisa são os dragões das crianças, que sabem aquela coisa toda sobre os dinossauros. Sabem tudo sobre os dinossauros, nunca os viram, mas pronto, tudo sobre dinossauros. Mas quando começo a entrar nas livrarias e vejo aquilo cheio. Primeiro ainda havia dinossauros, depois começaram os dragões para aqui, dragões para acolá. E a certa altura comecei a olhar para a Guerra dos Tronos e para tudo isso e pensei: é uma forma de se falar sobre o nosso tempo e de fazer a ficção que nós não podemos fazer, ou que achamos que não se faz. Ali há bons, há maus, depois os bons são maus. Há muitas vezes aquilo que os nossos heróis, quando fazemos ficção sobre o nosso tempo, não têm essa margem porque pode ficar mal na fotografia, porque é mulher, porque é homossexual, ou porque é branca, ou porque não é branca, ou porque não sei o quê, ou porque teve escravos, ou porque o tetravô dele teve escravos. Portanto, essas coisas todas. E acho que muitas vezes nós temos um discurso, é como a virtude. Aquelas sociedades que exaltam muito a virtude, têm grandes pecados. E muitas vezes estas sociedades, como é o caso do nosso tempo, todos os dias exaltamos a liberdade e achamos a liberdade uma coisa extraordinária, mas é a liberdade em relação ao tempo em que ela foi reprimida no passado, e em um passado do qual consensualmente estamos todos de acordo para dizer mal. No caso, o Estado Novo. É bizarro que se exclua disto a República, a Primeira República, onde a liberdade efetiva de publicação também não era muitas vezes muito garantida. E depois escamoteamos estas coisas em relação ao presente. Eu sei, o país vai para eleições legislativas. Estamos em 2025, não em 1935, e nós estamos aqui a discutir a questão da publicação ou não publicação de um livro. E eu, por exemplo, interrogo-me, e falámos disso aqui esta manhã, se agora alguma editora ousaria publicar o Manifesto Anti-Dantas. Não porque o Estado proíba que saia o Manifesto Anti-Dantas, mas porque o Manifesto Anti-Dantas, objetivamente, é um discurso de ódio contra uma pessoa. Ridiculariza essa pessoa, provoca um vexame terrível a essa pessoa. Essa pessoa foi objetivamente prejudicada, até na avaliação que veio a ter como escritor. O Júlio Dantas tem boa poesia, tem algumas coisas interessantes do ponto de vista poético. E como cidadão, porque ficou dele uma imagem de um homem servil, sem princípios, sem valores, uma espécie de lesma perante o poder. O Júlio Dantas fez as letras dos fados do primeiro filme sonoro português, "A Severa". Esse filme foi alvo de uma fraude. O homem que o financiou era empregado bancário, literalmente, fez um desfalque no banco para poder financiar o filme. Não há outra forma de explicar isso. Chamava-se Amador Rebelo. E Portugal estava naquele trauma terrível do Alves Reis. Portanto, não se cria confusões nenhumas. E o filme foi arrestado. Para nossa grande sorte, nós não tínhamos meios para sonorizar um filme. E o filme estava em Paris para ser sonorizado. Quando o banco pede o arresto, se o banco tivesse levado o filme, nós nunca teríamos tido o nosso primeiro filme sonoro, que aquilo teria acabado com os nossos tempos de justiça, a apodrecer por ali e a destruir-se. Assim, enquanto esteve lá fora, em França, as pessoas ligadas ao filme, o melhor caso do Leitão Barros, conseguem convencer o banco que não tem utilidade nenhuma com aquilo do filme e demarcam-se completamente do financiador. Vêm todos para os jornais dizer muito mal do homem que tinha financiado o filme e a demarcar-se dele, porque eles queriam era salvar o filme. E houve uma pessoa que foi ao tribunal como testemunha abonatória do homem. E dizer que aquilo era um erro, uma desventura, levado pelo entusiasmo. Foi o Júlio Dantas. O outro foi o diretor-geral das prisões, a dizer que ele na cadeia tinha ensinado aos presos a ler e escrever. Às vezes acontecia isso, a pessoa responsável pelos serviços prisionais irem a tribunal defender alguns presos, dar conta da forma como eles na cadeia procuravam ajudar os presos. Mas este lado, por exemplo, ao passo que aqueles que tinham estado do lado festivo da história. Que é aqueles que fizeram o manifesto, não só o Almada, mas todos aqueles que tinham apoiado o Manifesto Anti-Dantas, de alguma forma, são muitos daqueles que depois vão estar associados a este primeiro filme sonoro. E quem vai a tribunal, quem teve coragem para ir a tribunal defender o Amador Rebelo, que realmente tinha feito um disparate tremendo. Mas não era aquela figura negra que eles estavam a tentar fazer, foi mesmo o Júlio Dantas. O homem foi prejudicadíssimo. Ainda hoje, às vezes digo: "A poesia do Júlio Dantas é muito barroca, mas tem ali uma ou duas coisas que não são más." Esta mulher está parva.

Ficou mais forte a cena do Oásis.

Sim.

Ficou mais forte.

Olha, eu fui a tal ponto que nunca li nada.

Só mesmo o manifesto.

Sim, mas eu gosto imenso das segundas e terceiras figuras da literatura, porque às vezes descobrem-se coisas muito interessantes

Já aqui apresentaste os nossos convidados.

É meu e dos nossos autores.

É nosso e temos aqui o Carlos Maria Poppo, que é crítico literário. Este caso, não o manifesto anti-detas, mas este caso da Germana Almeida. Isto é muito fora daquilo que é o mundo da edição?

Acontece suficientemente pouco para ser notícia. Agora, o que me parece é que casos destes, hoje em dia, só podem acontecer em circunstâncias muito especiais. De facto, por um lado, a liberdade é um problema para os escritores e, sobretudo, para os ficcionistas. Aquilo que eles fazem deixou, de alguma maneira, de ser visto como uma coisa importante. E os escritores, os romancistas, vê-se muito que se torcem todos para pôr afirmações chocantes, coisas polêmicas. Isso vê-se muito. Há uma literatura muito carregada de choque. E não só em Portugal. O James Wood, um crítico literário, falava muito disso a respeito dos Estados Unidos. E, de facto, é uma coisa que se vê. Nós quando olhamos para os livros que no último século ou nos últimos dois séculos foram, de alguma maneira, censurados, nós pensamos: "O que se publica hoje, que é muito mais chocante ou muito mais impressionante do que aquilo que foi censurado, é óbvio." Se nós pensarmos, sei lá, os problemas que teve a "Madame Bovary". Hoje em dia, vemos os livros que são muito mais chocantes. Eu penso que houve livros que mesmo no Reino Unido levaram décadas a serem publicados. Não sei se o "Toulouse", por exemplo. Exato, e "O Amante de Lady Chatterley" foi um problema grande. Há muitos livros que tiveram problemas que hoje em dia nunca teriam. Estamos a ver, quase sempre na área da moral. Na moral e de costumes, digamos assim. Mas na política é a mesma coisa. Na política ainda é mais fácil de ver. Agora, o que acontece é que o que os escritores, hoje em dia, os ficcionistas, têm a dizer sobre a moral, sobre a política, parece que é, de alguma maneira, irrelevante. E a prova disso é que ninguém tem problemas por causa desse género. Por que pode ter problemas? Pode ter problemas ou por questões pessoais, que é mesmo o caso. Saiu em Portugal, há não muito tempo, um livro sobre um crime num festival na Póvoa de Varzim, em que é desfigurada uma jornalista, que é feito pelo Francisco José Viegas. E não teve problema nenhum. E está identificado o Onésimo Teotónio Almeida, a personagem que está identificada, mas creio que com a autorização do próprio. Sim, exatamente. O que é a grande diferença? É ter nomes. O que é que atinge? É a personalidade, é o ego, são as coisas muito individuais. Fora disso, é muito difícil olhar-se para aquilo que um ficcionista faz como uma coisa importante a ponto de ter consequências. E isso, de alguma maneira, é um retrato triste também da ficção. É a ideia de que: "Sim, senhor, está bem, ele está lá a escrever umas coisas, mas isso não é muito importante, não é nada sério."

Não afeta.

Exatamente. Eles que se entretenham lá com as fantasias, no mundo a sério, no mundo histórico, no mundo político, isso sim, nós temos processos e temos ameaças de processos. E se eu retratei esta pessoa desta maneira ou daquela, pode haver problemas. Agora, ficção, isso não interessa, isso é outra coisa. E isso, por um lado, é um bocadinho triste. O que é o único outro aspecto para lá da personalidade, daquilo que de alguma maneira pode não ser ficção na ficção, que pode trazer problemas? São as tais questões identitárias. Mas o problema não é tanto jurídico. Aí é um tipo de pressão diferente. Nós temos alguns grupos que vêm dizer mal deste livro ou daquele, ou até das próprias editoras. Até, muitas vezes, limitações a quem pode ou não pode traduzir. À etnicidade e ao gênero de quem pode ou não pode traduzir. Sim, traduzir ou escrever alguma coisa numa perspectiva ou noutra. Ou num certo papel. Exatamente, sim, todas essas coisas. Muitas vezes, isto também entra numa lógica que não é só moral, tem também uma lógica de mercado. Nós, cá em Portugal, é um bocadinho diferente, mas isso vê-se nos Estados Unidos, que se for publicar um romance sobre transexuais, a probabilidade de as pessoas que se interessam pelo assunto ligarem ao facto de ser ou não escrito por um transexual é grande e, por isso, pode levar a que seja até uma decisão econômica eu publicar ou não um livro de uma pessoa que não é um transexual a escrever sobre transexuais. Este tipo de autor não terá a leitura que Que nós pretendemos que torna o livro viável. Portanto, misturam-se muitas coisas, o que torna o problema complicado. Nós não podemos exigir a ninguém que invista o seu dinheiro por questões morais em algum livro. Ao mesmo tempo, é de alguma maneira perverso eu avaliar um livro por quem o escreveu. Mas a verdade é que isso pode trazer consequências económicas que quem tem um negócio tem de saber avaliar, por isso é todo um problema complicado. Agora, já não é bem uma questão de censura, é uma questão que entra num problema para lá disso, de haver, de facto, um referiamento à liberdade de expressão, que é dado por outras vias.

Sim, que tem outro contexto aqui no mercado editorial. A montante, Bruno Vieira Amaral, e na produção, na criação literária. Na ficção há mais liberdade. Este caso, que é o ponto de partida, é estranho neste momento, que um escritor de ficção possa estar a causar este incômodo.

Não é estranho, tendo em conta que ele usou como personagens pessoas reais.

Reais vivas.

Viv as, e que supostamente terão tido acesso ao livro, terão tido conhecimento, senão não haveria nenhuma ameaça de processo judicial. Foi assim que a Leya justificou o cancelamento da publicação do livro. Portanto, alguém que se sentiu retratado e com razões para isso, no entendimento da Leya, fez essa ameaça e a editora fez uma avaliação e disse: "Bem, é melhor não publicarmos." O que eu acho estranho isso, não acho estranho que uma editora faça essa ponderação, porque de facto tem custos. Não é só o processo. Se houver uma ordem tribunal para arrestar o livro, isso implica um custo, e não é um custo pequeno, para a editora. Depois há todas as outras questões do foro pessoal, não sabemos da ligação da Leya com as pessoas que fizeram a queixa. Não sabemos se são autores também da Leya.

Ficou-se com a ideia que alguns seriam. Alguns ou pelo menos algum seria. Ficou-se com essa ideia, porque no próprio comunicado há uma referência.

Sim, é proteger também os autores da Leya.

Mas aqui eu não acho que estejamos a falar em nenhum momento de censura. Aliás, o Germano Almeida teve uma atitude que eu achei bastante descontraída até em relação ao caso, dizendo que não se tratava de censura, mas falou de um ato de prepotência da editora. E aquilo que eu achei estranho foi que o editor, no caso é o histórico editor Josefrino Coelho, não tenha servido de intermediário entre uma decisão da editora, da administração, através do gabinete jurídico, e o autor, para dizer: "Olhe, temos aqui este parecer jurídico, o que é que fazemos?" Parece que a decisão foi logo: vamos cancelar, e pronto. E por isso é que na altura, antes de agora ser anunciado este acordo entre a editora e o escritor, houve essa ruptura e o Germano Almeida até disse que iria publicar o livro em Cabo Verde. Mas nada disto me parece estranho, a não ser este facto de não haver aqui uma comunicação mais aberta e uma explicação razoável que tivesse sido dada ao autor, porque o próprio autor se manifestou disponível para fazer alguma alteração, por exemplo, alterar o nome da personagem, não usar o nome da pessoa real. Portanto, eu acho que isto não é um caso de censura e em muitos casos não estamos a falar de censura, nem formalmente, nem informalmente. E é preciso nós não exagerarmos. A Helena há pouco dizia, e com razão, quando um cronista é despedido de um jornal, cessa a colaboração. Isso não é censura, não podemos estar a gritar censura censura todo o tempo, senão depois deixamos de saber o que é censura. O que não significa que, não havendo censura formal de um Estado que impede a publicação de um livro ou tem o poder de proibir a circulação de um livro, não quer dizer que não existam outros mecanismos de pressão que funcionam quase como uma censura. E quando esses mecanismos de pressão são exercidos sobre as editoras, sobre a figura do editor, isso depois levanta questões complicadas.

Que mecanismos podem ser esses?

Esses mecanismos tanto podem vir de cima, de quem é o dono da editora. Imagina, a proibição ou indicação para um editor, ou seja, o responsável editorial pela escolha dos autores e dos livros, receber a indicação de que aquele autor não deve ser publicado Isso pode existir, porque não é conveniente, porque é uma pessoa que não interessa ter naquela editora. Isto pode acontecer e os critérios não serão conhecidos, é apenas uma indicação. Pode acontecer também um fenômeno diferente, que é a pressão vinda de baixo. Nós tivemos o caso do Woody Allen, que o livro dele, a autobiografia, não foi publicada porque os funcionários da editora fizeram pressão, não porque o livro não tivesse qualidade, não porque não tivesse interesse econômico, porque certamente seria um sucesso, mas porque foi um boicote à figura, à pessoa do Woody Allen.

Já houve os boicotes à figura da J.K. Rowling.

Da J.K. Rowling, mas mais do que isso, e estamos a falar aqui de nomes, porque o Woody Allen não teve nenhum problema depois em publicar a autobiografia noutra editora e a J.K. Rowling também não vai ter problemas em publicar em outros sítios. O problema é para os autores que estão a aparecer.

Não para aqueles que já têm nome.

Claro, e são afetados, mas de outra maneira. Mas para aqueles que estão a aparecer, e vou dar aqui um exemplo, isto ainda não chegou cá com esta intensidade, mas nos Estados Unidos, há uns quatro ou cinco anos, havia um autor, ele na altura identificava-se como um leitor de sensibilidade para cinco das grandes editoras. E o leitor de sensibilidade é o quê? É alguém que faz uma leitura prévia de um manuscrito, de um livro, e diz: "Bem, há aqui linguagem problemática." Por exemplo, ser um leitor de sensibilidade negro para ver se pode haver ali qualquer coisa no livro que ofenda a comunidade negra. Ele identificava-se como um leitor de sensibilidade e um crítico. E esta pessoa defendia, e manifestou isso várias vezes, que só os homossexuais podem escrever sobre histórias homossexuais, só as mulheres podem escrever, por exemplo, sobre a história do sufragismo, em ficção, e esse tipo de coisas. Depois ele publicou um livro. Publicou um livro que conta a história de uma relação entre dois homossexuais com a guerra do Kosovo como pano de fundo. E sofreu depois na pele aquilo que defendia que se aplicasse aos outros. Ou seja, teve uma turba a invadir o Twitter e a criticar o livro e a dizer que ele não tinha o direito de usar, por exemplo, a guerra do Kosovo como pano de fundo, que era alguma coisa séria e de uma forma tão ligeira.

Homossexuais kosovares.

Por acaso é que não eram, ainda por cima eram americanos.

Não, o que eu quero dizer é escrever, o autor teria que ser um homossexual kosovar.

Exatamente.

Isso aconteceu com o Afonso Reis Cabral e a tradução de um livro também para os Estados Unidos.

As editoras têm o direito de não publicar, se não quiserem publicar um livro. Mas claro que houve uma apreciação, tanto quanto se sabe, uma apreciação, também houve um receio da polêmica.

Também foi uma reação preventiva.

É, mas isso acontece muitas vezes. Eles perceberam: "Vamos ter aqui um problema, que é: temos um homem branco, cisgênero, heterossexual a escrever sobre..."

A escrever sobre a história de um trans.

E nos Estados Unidos isto é um problema, e cada vez tem mais peso nas decisões editoriais. Eu gostava que os editores, as pessoas responsáveis pela escolha dos autores e pela construção do catálogo, tivessem o máximo de liberdade para responderem pelas escolhas que fazem. Obviamente que aqui na ponderação das escolhas entram muitos fatores, e pode haver o fator econômico. Há autores que deixam de ser publicados em certas editoras porque não vendem. Isso é um fator, aí o critério não é a qualidade literária, porque aquele autor não vende. Isso existe, acontece cá em Portugal e em todo o mundo. E há outros fatores que nós podemos achar que, por sua vez, também são mais problemáticos. Como este: por que eu não vou publicar um livro aqui, ao qual eu reconheço qualidade literária, só com receio da polêmica? Mas nós sabemos que é assim que funciona hoje. E isso é uma forma, eu não digo de censura, mas é de condicionamento da liberdade editorial, porque se não estamos a publicar um livro com medo das reações, não só do público, já não estou a falar de processos judiciais, estou a falar das reações do público e da publicidade negativa que isso pode trazer sobre a editora, então isso é um condicionamento forte. E eu até vou mais longe do que isso, quando não falamos apenas do conteúdo dos livros, quando estamos a falar, por exemplo, do que um autor escreve nas redes sociais, porque há autores que não são publicados da mesma forma.

É o caso da autora do Harry Potter, a J.K. Rowling.

Mas a J.K. Rowling, uma vez mais, claro, a questão não é o que está nos livros.

Sim.

Mas ela não sofre, porque já tem um estatuto, isso não a afeta da mesma forma que poderá afetar outros autores. Mas há autores que são muito mais vulneráveis a esse tipo de boicote por coisas que escrevem nas redes sociais. Da mesma forma que há editoras que escolhem os autores ou decidem publicar um autor em função do número de seguidores que têm nas redes sociais, outros que podem não querer arriscar a publicação de um autor por causa daquilo que ele escreve nas redes sociais e que pode ser, lá está, problemático. Ora, quando nós entramos aqui nesta multiplicidade de fatores que condicionam a liberdade de escolha dos editores, não estamos a falar de censura no sentido clássico, mas estamos a falar de condicionamentos muito fortes que põem em causa, como é óbvio, a liberdade do editor. E eu quero reforçar aqui o papel do editor, que eu acho que é central, porque uma editora, um catálogo de uma editora, é uma obra de arte, é uma construção de uma sensibilidade, de uma inteligência, de uma personalidade. Se nós sobrepormos a isso toda uma série de critérios economicistas, morais, que têm a ver com o número de seguidores que o autor tem, então estamos a esvaziar por completo esse papel fundamental que é o do editor. Estamos a dizer: "Bem, então basta pôr um algoritmo, criar um algoritmo em que se escolhe E em que os tais leitores de sensibilidade substituem, na prática, o editor. O que é um leitor de sensibilidade? Para mim, o leitor de sensibilidade que eu quero ter é o meu editor, é a pessoa que faz sugestões sobre aquilo que eu lhe apresento, que me faz sugestões que eu acho que tem a autoridade de quem conhece a fundo a literatura. Se aqui começa a entrar toda uma outra série de fatores, então, não podendo falar de censura no sentido clássico, podemos falar de condicionamentos muito fortes à liberdade editorial.

E de estupidez. Como é que hei de explicar? A literatura, esta ideia de que tem de haver uma identificação entre quem escreve e a situação narrada, é um extraordinário contrassenso.

É a negação de tudo.

E a começar a fazer-se uma coisa que podem ser panfletos, mas não tem nada a ver com literatura. O que há de melhor na literatura portuguesa foi escrito por pessoas, estamos a pensar nas Cantigas de amigo. Eles eram homens e escreviam como mulheres. Camões passou por várias das situações, e muitas vezes não são situações, porque nós não podemos ter. Os textos quando são bons, libertam-se do tempo e de quem os escreveu.

Deixe-me só contar esta história, Helena.

E vai ser rápida.

Muito rapidamente. Isto foi contado por uma editora americana que diz que chegou uma autora que queria escrever um livro, estava a preparar um livro sobre uma professora branca no sul dos Estados Unidos, que tinha como alunos, alunos negros. E ela estava a escrever esse romance, mas tinha dúvidas se a representação que estava a fazer desses alunos, apesar de ela ter sido professora nesse estado dos Estados Unidos, se era uma representação justa, se estava a representar bem, se não poderia ser ofensiva. E então pediram a elementos da comunidade negra que lessem o livro pra dizer: "Tudo bem, não há problema nenhum, está representado de uma forma em que nós nos conseguimos rever." Ora, se um escritor não consegue ter a certeza do tipo de representação que está a fazer das suas personagens, então não é escritor. Não estou a perceber.

Não faz sentido que peça ajuda para que alguém lhe explique como é.

De um leitor de sensibilidade pra dizer que eu não me ofendo com isto. Eu até posso querer ser ofensivo.

Então é melhor escrever bulas de medicamentos.

Vamos lá ver, a criação literária não é uma reportagem. Não tem que ser igual, não é a mesma coisa.

E tu podes às vezes querer usar personagens que as pessoas tenham a tua idade.

Uma das importâncias grandes da literatura é permitirem perceber o tempo em que as pessoas viveram. Portanto, há quem consiga fazer isso melhor e quem consiga fazer isso pior. Há quem escreva hoje, por exemplo, romances históricos ou romances com inspiração histórica, que são melhores que história. Os romances da Hilary Mantel, em muitos aspectos, são, porventura, mais reveladores sobre a Inglaterra do tempo de Cromwell. Do primeiro, não é o segundo. Do que propriamente, às vezes, alguns livros de história de historiadores clássicos. Mas isso implica poder criar personagens ou, se quisermos, recriar personagens. Se se escreve um livro sobre um rei, não se esteve lá.

Tem que pedir ao rei pra ler.

Sim. José Manuel, estamos de facto num momento de novas formas de censura e este caso do livro poderá ser uma delas? Acho que sim. Não creio que este fosse o caso em que isso aconteceu, até porque foi resolvido de forma relativamente simples. Acho que as censuras mais complicadas e que foram, até historicamente, mais complicadas, muitas vezes foram os interditos, digamos assim, as autocensuras, aquilo que não se escrevia ou não se fazia por receio. Porque era melhor não, porque era melhor, porque podia ofender, por isto, por aquilo e por outro. Sabemos também que quem muitas vezes rompeu esses interditos, abriu novos caminhos. Há várias áreas da cultura e não apenas da literatura, em muitos outros domínios. Romper interditos não quer dizer que as coisas depois fiquem melhor. Quer dizer que ficam mais abertas, quer dizer, e, portanto, há mais possibilidades. Agora, eu devo dizer que este caso, independentemente do seu fim feliz, e independentemente da questão de haver ou não aqui uma intermissão de tribunais, eu acho que há um outro aspecto no meio cultural português, e como aqui o Bruno recordava, isto é, porventura, o mais antigo festival literário e, portanto, é o sítio onde se encontram todos. O meio cultural português é muito pequeno, muito claustrofóbico e onde a maior parte dos interditos existem sem ser assumidos. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que em Portugal, nos dias que correm, é muito difícil ter verdadeiras polémicas literárias, como apesar de tudo, houve no passado. Por exemplo, Camilo, que estamos a falar. Camilo teve polémicas, algumas delas que ainda hoje falam. Ele era ácido. E, portanto, muitas vezes respondia à bruta. Ele escolheu o cacete, eu vou responder com o cacete. Às vezes Discussões quase que mais retóricas do que substantivas. Mas existiram e existiram no século XIX. Nós lembramo-nos daquele texto do Dantas porque ficou célebre, mas há outras polémicas. Houve, inclusivamente, polémicas do Camilo, por exemplo. Houve uma que teve a ver com a chamada Questão Coimbrã, que tinha a ver com a transição entre estilos literários. Tínhamos o estilo literário, a geração do Camilo, depois a geração a seguir ao Camilo, em que está o Eça, em que está o Antero de Quental, que são gerações já diferentes. Uma mais romântica, a outra naturalista, realista. Eu não sou especialista em literatura, não me vou meter por águas que não conheço em detalhe. Mas há claramente aqui uma tensão, uma polémica, troca de cartas, panfletos. Na altura não havia redes sociais.

Manifestos, não era?

Hã?

Os manifestos.

Sim, manifestos. Às vezes eram folhetos.

Faziam muitos opúsculos.

Opúsculos. Eram coisas às vezes mínimas, de meia dúzia de páginas, que eram impressas e saíam.

Podem ser coisas muito violentas, seja nas polémicas literárias, seja nas polémicas políticas. Quando ouço as pessoas a dizerem que as redes sociais são uma coisa, vão para esses opúsculos e encontrarão lá o que o Carlos ri. Porque é verdade.

Há uma outra chamada Questão da Sebenta, que metia um acadêmico de Coimbra, um professor da Universidade de Coimbra. Isto tem tudo a ver com a transição de estilos literários. Há uma outra também que mete um crítico do Século. O Século já existia na altura, que é o Alexandre da Conceição, e que também tem a ver com isto. Ele acha que alguns romances de Camilo, designadamente "A Corja", são romances para ridicularizar o Eça. Depois há estas coisas, há os camilianos e há os essistas.

Eusianos, não é?

Os eusianos. E que ainda hoje debatem de vez em quando, de forma direta ou indireta. E depois há, inclusivamente, polémicas interessantes, com muitas idas e vindas, num período em que havia censura. Por exemplo, as polémicas do neorrealismo. O neorrealismo é um estilo literário e também artístico, porque também inclui pintura, por exemplo, e outras formas de expressão artística, que não é exatamente o realismo socialista, mas a arte tem que ter um empenhamento político.

Traduzindo: agora tem de vir sempre um negro, uma lésbica, um transgender e um operário.

Na altura tinha que haver um operário, um camponês, um pobre. Tinha sempre que ser assim.

Sempre.

Pronto, tinha sempre que ser assim.

Na pintura, isto deu boas coisas.

Um nativo de Fundão e um malvado.

Um nativo de Fundão e um malvado. Na pintura, isto deu algumas boas coisas. Na literatura, em geral, é muito difícil.

Sim, apesar de haver romances interessantes. Mas, por exemplo, há um romance que deu polémica. Ainda se inscreve na escola neorrealista, mas já sai disso, que é "A Abelha na Chuva", que é um romance bom e que deu imensa controvérsia. E mesmo, por exemplo, o Alves Redol, que tem muitos livros. É um dos grandes autores neorrealistas, um dos mais conhecidos. Tem coisas muito variadas, mas tem alguns, por exemplo, tem um que é o "Barrancos Segos", está correcto o nome?

Sim.

"Barrancos Segos", que é um livro já contra a ditação. Mas que tem uma dimensão que não é apenas a dimensão política. Assim como um outro que até era militante, estava muito ligado ao PCP. O próprio Álvaro Cunhal intervém nestas polémicas, às vezes com pseudónimos, porque ele preparava-se com isso. Ele desenhava, ele escrevia, ele entrou muito nisto. Ele escreveu numa revista cultural, de alguma forma podemos dizer assim, que se chamava "O Diabo", que era o contrário do Diabo atual. Inclusivamente, eu conheci uma pessoa que trabalhou lá no Diabo e dizia que as paredes da redação eram pintadas de vermelho. Enfim, aquilo era uma revista pequenininha. Mas havia estas controvérsias. Eu hoje sinto muitas vezes que há poucas. Por exemplo, eu senti várias vezes, até na minha vida como jornalista, que havia críticos que tinham dois tipos de preocupação, e eu tive discussões com eles. Lembro-me uma vez num caso que era: "Nós temos que escrever sobre este autor que é tão importante." Resposta: "O livro não presta para nada, é melhor fazeres-lhe uma entrevista." Outro caso: "Mas por que nós estamos com tanta poesia, livros de poesia atrás de livros de poesia, não falamos do resto?" "Temos que promover os autores portugueses, porque nós somos poucos." E depois, todos nós temos a percepção de que houve um período em que não se podia dizer mal, por exemplo, do cinema português. Mesmo que ninguém visse nada, que aquilo tivesse 10 espectadores, tinha que se dizer bem da generalidade dos realizadores. E houve alguns críticos que até ficaram famosos por isso. Isto é um mundo pequeno e pobre. Depois, há exceções. Há exceções. Nos últimos anos, talvez, porventura, a exceção que deu mais controvérsia é o João Pedro Georges, que além de ter escrito uma série de artigos que depois se transformaram até em livro, tocando numa das figuras intocáveis, que era o António Mega Ferreira. António Mega Ferreira já morreu e, portanto, eu conhecia-o bem pessoalmente e não li tudo o que o João Pedro Georges escreveu, mas sei que muitas das coisas que ele escreveu estavam certas, só que estava a tocar num papa, isso deu grande polêmica. Houve outra polêmica mais recente, sobre a qual eu não tenho nenhuma opinião. Sei apenas que pegaram-se os dois a propósito de ele escrever uma biografia do Pessoa, que por acaso até foi publicada, penso eu, não me estou a enganar, Boavona, em Portugal, antes da do Zénit.

Não. Foi depois, mas foram muito próximas.

Muito próximas. E estamos a falar de duas biografias com mil páginas.

Sim, mil páginas cada.

Mil páginas cada. Portanto, dois calhamaços. O Zénit é um acadêmico e o João Pedro Georges, sendo também um professor universitário, é de Sociologia. Investigou, sobretudo, retornados e o seu trabalho de investigação como sociólogo. E de repente, era aqui um estranho. Mas ele tem uma maneira de estar e uma maneira de escrever que o faz vir à briga sempre. Eu, pessoalmente, preferia que fosse mais assim, que isto fosse mais comum. Mas eu sei que muitas vezes há a percepção em Portugal de uma coisa que é um grande defeito, que é confundir a crítica ao que se está a fazer com a crítica pessoal. O que também acontece no jornalismo, diga-se de passagem. Eu, de repente, digo: "Isto não presta. Essa peça não presta, essa peça está mal feita, isso está errado. Não foste até o fim." Qualquer coisa desse gênero, as pessoas acham que eu estou a pôr em causa a honorabilidade profissional ou que estou a pôr em causa a pessoa como pessoa. Se eu disser que aquele livro é mau ou que aquele filme é mau, que estou a dizer que a pessoa é estúpida ou que a pessoa é ignorante. Há casos em que eu posso dizer isso abertamente, isto revela ignorância. E qual é o problema? Eu já escrevi isso muitas vezes, mas muitas vezes dizem-me: "Tem cuidado." Felizmente, não preciso ter cuidado.

Mas isto é um ponto que o Tó Mascarenhas Boavona dizia, que hoje em dia há menos impacto, as pessoas podem escrever quase o que quiserem na literatura.

Nós criticamos muito as redes sociais. Acho que em muitos aspectos, com razão. As redes sociais, no entanto, têm um efeito que é: ao mesmo tempo permitem dizer as maiores aleividades, mas escondem muitas vezes aquilo que é importante que não tivesse escondido. Há muitas coisas que hoje em dia surgem pertinentes nas caixas de comentários e nas redes sociais, a que já nem sequer se dá atenção, nem sequer se descobrem, mas que muitas vezes são pertinentes. E as pessoas ficam tranquilas. Já disse o que tinha a dizer, já pus no meu Facebook ou já fiz um tweet, já fiz qualquer coisa desse gênero, e não sentem aquela necessidade que é de ir um pouco além disso. E às vezes era necessário que se fosse um pouco além disso. Eu noto isso, por exemplo, com uma coisa que acontecia aqui há 20 anos. Eu já falei disso várias vezes, que era há 20 anos, antes das redes sociais, acontecia uma outra coisa chamada blogosfera, blogs. Havia os blogs. A rede social circula muito para quem é amigo, para quem subscreveu.

Um circuito mais fechado.

É um circuito muito fechado. E se nós repararmos numa coisa que é: quantos cronistas, críticos, colaboradores e colunistas dos jornais surgiram saídos da blogosfera com os que saíram vindos das redes sociais, não tem comparação. Olhem para a idade da maior parte das pessoas que escreve nos jornais e aparece nas televisões e interroguem-se por que não há gente mais nova e interroguem-se como é que essas pessoas mais novas conseguem ter visibilidade. Porque de facto, antigamente havia uns sistemas em que essas pessoas, até as mais atrevidas, às vezes conseguiam ter visibilidade, fosse nos órgãos de informação tradicionais, fosse depois na blogosfera. E hoje, muitas vezes elas andam por aí, têm que andar por aí, de repente, o país não desapareceu, e nós não as vemos. E isto é também um sinal dos tempos, porque tudo está um bocadinho mais protegido.

Mais controlado.

Mais controlado. E isso não tem a ver com censura, tem a ver com os próprios mecanismos que a sociedade desenvolveu. E, ao mesmo tempo, nós também percebemos que há temas que depois também se transformam em tabus. Eu vou falar de um autor. Não sei se é o autor português, mas os autores portugueses mais vendidos Estão praticamente ausentes das páginas culturais da imprensa e das televisões portuguesas. O ano passado houve um debate entre se era o José Rodrigues dos Santos ou era o outro. Era um outro qualquer que já nem me recordo qual é o nome, que dizia que vendia mais.

A Rosa do Ladrão era muito mais lida que os Maias, por muito horrível que seja dizer isto, mas é assim.

Mas independentemente disso, por que tem ou não tem valor literário? Isso tem direito. Devia ser objeto. A crítica não devia ser feita por omissão. Feita por: "Isto é tão mau que nem escrevo sobre isto." Não, se é tão mau, eu vou correr o risco de escrever sobre isto, mesmo que depois saiba que vou ter umas pessoas que até têm poder, porque, entre outras razões, algumas dessas pessoas vendem tanto que não têm problemas financeiros, não ficam dependentes apenas de irem às Correntes d'Escritas e à sua visibilidade no meio literário para venderem os seus livros. Têm um poder que depois podem responder e têm palcos para isso e conseguem. Não sei, o Carlos Vouga pode ter crítica está um pouquinho no meio disto.

Em relação a essa questão da omissão, eu acho que isso é um lado muito importante, porque hoje em dia é o método mais eficaz de polêmica. Isto é, o que acontece quando há uma polêmica, mesmo que minúscula, num jornal? Alguém escreve sobre um livro, diz mal do livro, o outro responde. Já a reação instantânea das pessoas é: "Ah, publicidade. Pronto, então este já vai comprar." Portanto, mesmo o sentido de eu olhar para um livro, achar que é mau e escrever sobre ele, fica desvirtuado quando a reação que se vai ter é: "Ah, então já vou comprar o livro." Fica quase como se aquilo fosse um favor que se está a fazer ao livro. E o mundo cultural acaba por ter um bocadinho de noção disto, de que o importante é falar-se da coisa. Portanto, se eu sou alvo de uma crítica, o que é que faço? Não respondo. Se de alguma maneira abafa, se não dá polêmica, é a maneira disto morrer, é a resposta mais eficaz. E o que é que acontece? Além disto, há duas coisas: em Portugal vendem-se muito poucos livros.

Não devia ser muito diferente no tempo de Camilo. Camilo era, aparentemente, aliás, é o que conta o Rui Ramos. Tem um podcast, o Resta a História, sobre os 200 anos do Camilo, que é interessantíssimo. Quem estiver a ouvir este programa também deve ouvir esse. E ele diz que é o primeiro escritor que vive da escrita. Eu lembro-me quando era miúdo e em casa dos meus pais havia muitos livros do Camilo. Havia bastantes, ainda estou a vê-los, onde eles estavam, os livros do Camilo, e depois ao lado os livros do Eça. Em número, os livros do Camilo eram muito mais. E eu uma vez perguntei aos meus pais: "Mas por quê?" "Porque ele escrevia de empreitada, porque tinha que escrever pra viver." Eles não tinham noção se quer que era o único. Que nenhum deles era dessa área.

Deixa-me interromper a conversa, porque há limites de tempo do Francisco Teixeira da Mota, que é advogado e que também convidámos para participar. Francisco, bom dia. Obrigada por se juntar. Temos aqui um caso que parece já encerrado e ultrapassado, porque houve acordo entre o autor e a editora. O que sai daqui deste caso? Que reflexões?

O caso do Germano Almeida com a Leya, à partida, digamos que qualquer editora é livre de publicar ou não publicar. A escolha ou opção de publicar ou não é da editora, o autor entrega a obra. Em princípio, presume-se que no contrato, esse direito está salvaguardado também do autor, da sua parte, não aceitar alterações, ou publicam nos termos em que está entregue ou não publicam. Mas, em princípio, havia aqui uma relação de confiança, de contratual, eu não conheço o contrato, que levaria a que a Leya tinha de justificar devidamente uma iniciativa de recusar a publicação. Pelo que eu percebi, isto é tudo do que se diz aí publicamente, o que aconteceu foi que houve uma informação não assumida em termos escritos por parte da Leya, uma mera recusa verbal de publicação, e depois houve uma aceitação verbal de publicação. Portanto, terá havido um mal-entendimento do que estava em causa, não sei se houve alguns desvisados na obra, porque a obra é uma obra que conta lá o encontro dos Correntes d'Escrita, e as pessoas são designadas pelos seus próprios nomes. E há pessoas que podem entender que são vistas de uma maneira mais simpática ou menos simpática. Em geral, eu creio que são todas vistas de uma forma simpática, e que terão transmitido à Leya o seu pouco à vontade. E provavelmente terão recuado nesse pouco à vontade e a Leya transmitiu ao Germano que não havia problema na publicação e acabou o assunto.

Mas Francisco, bom dia, daqui Helena Matos. Há uma questão, e eu sei que perguntar isto a um advogado, se calhar, não é a atitude mais inteligente

Nada é bom de perguntar a advogados.

Pois, mas que é esta crescente presença. Acho que até uma vez falamos sobre isto a propósito, por exemplo, dos tratamentos médicos. Tornou-se tudo muito defensivo, tudo sempre a pensar no que o gabinete jurídico vai dizer. Vemos também na atividade econômica, cada vez mais, as empresas sempre com os gabinetes jurídicos. Pensávamos que talvez esta parte mais artística, por assim dizer, fosse mais preservada dessa presença. Antigamente, as pessoas faziam seguros para se tivessem acidentes. Agora, têm os gabinetes jurídicos para nem sequer terem de chegar à fase de equacionar que pode acontecer um acidente. Ou seja, há aqui uma judicialização muito defensiva.

Jurisdicionalização.

Exatamente, jurisdicionalização das nossas vidas. Sim, diz.

Pois, eu acho que é inevitável, nas sociedades em que nós vivemos .

Assim já não volto a dizer a palavra, Francisco, não vale a pena.

A jurisdicionalização da vida social é uma coisa inevitável, porque as pessoas hoje em dia têm mais direitos e têm mais consciência dos seus direitos.

Francisco, desculpa lá contradiar-te agora, mas não achas também que, por exemplo, aquilo que se passa nos Estados Unidos, onde tudo tem que ter seguros contra processos judiciais, também já chegamos a um ponto em que, por exemplo, no caso dos custos da saúde, festos para os custos da saúde, porque os médicos não fazem nada sem terem um seguro.

Bom, e apesar disso, na América, para avançar com o processo da responsabilidade médica, há uma comissão prévia que tem de avaliar da viabilidade desse processo. Portanto, não se pode meter um processo como aqui, que se mete um processo de responsabilidade médica, indo ao tribunal. Aqui não. Antes do tribunal ter a ação, há uma questão prévia de avaliação de poder a ação avançar. Portanto, até há uma triagem disso. Mas eu penso que não há hipótese nenhuma de travar isso. Quer dizer, não sei se haverá um aumento. Claro que haverá um crescimento, porque a complexidade da vida social é cada vez maior, as responsabilidades são cada vez maiores, os custos são cada vez maiores e as empresas, naturalmente, não estão para perder dinheiro e, portanto, naturalmente, têm de se precaver. Agora, se há gabinetes jurídicos que têm visões mais conservadoras ou mais receosas ou mais timoratas ou não, veja-se o caso, por exemplo, do Ventura de Sousa Santos e daquela polêmica que houve. Também aquela editora, não sei, acho que era a Routledge, retirou o capítulo que aquelas três investigadoras tinham escrito, porque não quis correr riscos. Eu acho que é um bocado inevitável. Agora, se há editoras que estão dispostas a dizer: "Sim, senhora, nós corremos o risco", ou se temos gabinetes jurídicos que dão pareceres chamando a atenção, porque também há um problema de marca. Também a editora que recua, o seu nome não fica prestigiado, porque tem receio de afirmar qualquer coisa que vai contra algum interesse. Eventualmente, até pode haver razão, pode haver uma violação da privacidade de uma pessoa que justificará que não haja a publicação. Não faço ideia. Mas eu não me assusta muito, porque não acho que seja evitável, que haja uma avaliação jurídica de uma empresa que se vem envolver numa determinada atividade, os eventuais custos e riscos. Depois há sempre uma decisão política. Aquilo que diziam era que, no caso concreto, que havia o risco dessas pessoas virem intentar. As pessoas podiam intentar ações, as pessoas visadas, mas teriam possibilidades de ganhar? Portanto, esse risco pode ser avaliado a vários níveis. Ações judiciais qualquer pessoa pode fazer, como digo, uma pessoa vai, contrata um advogado, algumas ações nem precisam de advogado, e avança com o advogado, mete a ação. Mas isso não quer dizer nada. Haver uma ação não quer dizer nada. Depois é preciso ver a viabilidade, a possibilidade de êxito, e isso é que deve ser avaliado como risco, porque a pessoa pode dizer assim: "Sim, senhora, há aqui um risco, mas eu estou disposto a correr o risco, porque acho que vale a pena, em termos editoriais, publicar."

Tu fazes isso muitas vezes, não é?

Quê?

Tu fazes isso muitas vezes.

Não, eu acho que é preciso.

Quer dizer, muitas vezes.

Como advogado de um jornal, como advogado do público, como tu estás no fundo a dizer, muitas vezes é preciso avaliar e dizer assim: "Isto tem possibilidade, vamos meter uma ação. Se calhar vamos meter uma ação, mas qual é a possibilidade de êxito que tem nessa ação? Tem o fundamento de facto legal? Bom, há aqui uma pequena parcela que é discutível e tal". E depois quem dirige, no caso um diretor do jornal ou a administração, se houver alguma coisa que implique, quando às vezes também tem questões, por exemplo, da publicação de publicidade e coisas desse tipo, é preciso haver uma avaliação. Portanto, eu que haja a avaliação, não me parece que as pessoas ou que as empresas possam andar às cegas, porque de facto o mundo já é muito complicado para se andar às cegas. E os custos são enormes hoje em dia. Cá não, mas lá fora, digamos, nas Américas, onde isto é levado mais a fundo, são verbas de milhões. Portanto, como é evidente, uma editora e portanto lá a Inglaterra, pelos vistos, no caso do Ventura de Sousa Santos, entenderam que era melhor retirar aquele capítulo e retiraram. E também não era fácil da parte das autoras do artigo intentarem uma ação para que fosse reposto, porque isso implicava um envolvimento de custos, pois é preciso ver que os tribunais têm custos brutais. Na Inglaterra, todas as questões que, por exemplo, tenham a ver com a difamação Milhões de libras. De tal maneira que não sei se foi o Grant ou um autor qualquer, que a certa altura fez um acordo, porque aquilo que iria pagar em custas era uma coisa maior do que alguma vez poderia ganhar, uma coisa desse tipo. E principalmente se perdesse, era uma coisa brutal. E então decidiu fazer um acordo. Sempre lá fora, porque a nível nacional, nem os custos, nem as indenizações atingem esses montantes exorbitantes. Mas que as empresas têm de pensar nisso, têm, isso não vai ver.

Francisco Teixeira da Mata, o que aconteceria ao caso Saramago se fosse hoje?

O caso Saramago, em que sentido?

O sentido de um livro que não foi escolhido, o "Evangelho Segundo Jesus Cristo", não foi escolhido para um concurso.

Isso foi uma decisão política, como se vê hoje em dia, é uma decisão meramente política, governamental. Nós vemos hoje em dia as decisões governamentais a nível da administração norte-americana, atingem pontos impensáveis e em que as preocupações com a legalidade ainda serão mais reduzidas.

Mas aí não se colocava uma questão de legalidade, porque o poder político escolhe o livro que manda. O que houve, penso eu, que foi um escândalo político ou cultural, por se considerar que Saramago devia ser escolhido, mas para ele ser escolhido, vários outros não seriam. Eu acho que é exatamente como o comentador quer, que não é escolhido.

Não. Aí, não.

Eu recordo, houve um secretário de Estado que contrariou a opinião do júri, ou coisa assim do gênero.

Era o Sousa Lara.

Era o Sousa Lara, sim.

Era o Sousa Lara, e que decidiu não por coisa, porque o Saramago era uma espécie de herege, não era para nada, era uma questão religiosa ou política, de crença. Bom, eu pessoalmente tenho pouca paciência para isso, mas a política move-se por vários valores. Portanto, na altura isso foi entendido como fundamento. Uma pessoa que não concorda, discorda e portanto manifesta a sua discordância, mas quem tem o poder, há aquilo que se chama, não uma arbitrariedade, mas uma discricionariedade da decisão do poder político, que optou por não apresentar. Ninguém dizia para o tribunal ir apresentar.

Isto é diferente daquilo que se passa nos Estados Unidos e não tem a ver sequer, neste momento, com esta administração, porque a administração não tem esse poder. Mas o que se passa em muitas bibliotecas escolares ou em muitas bibliotecas que dizem: "Estes livros não têm que sair daqui". E passa-se dos dois lados. Há uns que saem porque são hereges, há outros que saem porque são...

Não é tanto assim, penso eu.

Tem a ver sobretudo com bibliotecas escolares e com aquilo que se pode ler ou não pode ler e com comissões de pais e coisas desse gênero.

É mais a nível estadual.

Sim, claro, é isso que eu estou a dizer. Não é ao nível da administração central, é nos estados e às vezes nos condados mesmo.

Mas o que eu queria realçar com isso é que a discricionariedade da atuação do poder político é muito grande. E portanto, mesmo quando há questões legais, os poderes não são tão vinculados que se possa dizer: "Não, isso aqui já é uma violação absoluta". Aliás, neste caso, estão vários casos que estão a discutir a esse nível, ao nível dos tribunais, de estar a ultrapassar mesmo. Mas há sempre uma discricionariedade, há sempre, eventualmente, um arbítrio, arbitrariedade, nessas decisões. Eu penso que essa decisão, na altura, estou convencido que se estivéssemos num país de pendor muçulmano, provavelmente a obra do Salman Rushdie não seria apresentada a seja o que for. Portanto, isso aí é o chamado "it is what it is". O que é a realidade político ou cultural de cada país. Aí foi lamentável, esse, pelos vistos, foi uma coisa menor, foi um desentendimento entre a leia e o autor à volta de uma pessoa qualquer, que terá tido conhecimento da obra previamente e que se considerou descrita ou retratada de uma forma pouco simpática, penso eu. A ideia que tenho é que aquilo não tem lá nada que tenha de grave ou de importante ou de insultuoso ou de inflamatório, mas eu acho que foi um bocadinho uma decisão, embora eles referissem um gabinete jurídico, eu acho que aquilo foi uma decisão um bocadinho caseira, nacional. Aquela coisa que ouve alguém que disse: "Vê lá isso, é desagradável". É a sensação que eu fiquei vendo o que vi. Mas pode ter sido havido um parecer mesmo jurídico, mas acho que nunca foi invocado formalmente esse qualquer parecer, nem transmitido esse parecer. Porque nessa altura uma pessoa discutia isso.

E aparentemente não está. Está resolvido, já é público.

Está resolvido.

Muito obrigada, Francisco Teixeira da Mata, por ter estado aqui. Um bom dia e um bom fim de semana. Carlos Maria Borbon, se este caso Germano de Almeida não tivesse sido público, será que a resolução teria sido outra? A questão da reputação também pode aqui ser um fator.

De certeza absoluta. É desagradável, mas é o que é, exatamente. E por isso é que o Bruno também dizia que muitas vezes estes casos não são propriamente problemáticos para os visados diretamente, porque esses são muitas vezes os escritores que não têm problema em arranjar outra editora ou em ir, como neste caso, para o Jornal de Letras primeiro, depois para outros jornais, falar sobre o assunto. O problema está antes com os escritores que estão à procura de ser publicados pela primeira vez ou que são pouco conhecidos.

De certeza que o livro vai vender mais à partida.

De certeza absoluta. Por isso é que há poucas polêmicas literárias, porque de fato se viu que hoje em dia É mais eficaz como instrumento de marketing ter polêmica do que não falar sobre o assunto e deixar a coisa correr. O exemplo do João Pedro Jorge que estava a dar é muito interessante por uma coisa: João Pedro Jorge começou por fazer uma série de artigos, que até deu depois um livro chamado "É Difícil Dizer Bem", sobre lugares comuns e tiques estilísticos de escritores relativamente consagrados. E isso deu uma certa polêmica, é verdade, há uns anos, já há mais de 20 anos. O que é que acontece hoje em dia? O João Pedro Jorge, quando escreve e quando tem reações, de facto, mais intempestivas, não tem que ver com literatura propriamente dita, é mais com as relações entre certos grupos de pessoas e dinheiros públicos e a maneira como esses dinheiros têm pouco escrutínio no mundo cultural.

Esta polêmica do megafreio foi essa.

Exatamente. E isso é um bom exemplo.

Mas ele acho que tem outro livro chamado "É Difícil Dizer Mal" ou uma coisa assim do gênero.

"É Difícil Dizer Bem."

É difícil dizer bem.

Exatamente. Esse aí é o livro mais literário. Hoje em dia, para ter o tipo de reação que João Pedro Jorge teve quando publicou o "É Difícil Dizer Bem", não é possível tê-lo falando de literatura. É preciso ter dinheiro, escrutínio dos poderes públicos, etc. Por quê? Porque quem é visado num artigo como aqueles que ele escreveu sobre o Valter Hugo Mãe ou Eduardo Prado Coelho, sabe que responder, dá mais atenção. Como não há polêmica, as pessoas parecem que estão sedentas de que haja alguma coisa e por isso uma resposta leva logo para uma escala muito maior e dá uma certa publicidade, uma coisa que as pessoas não querem que tenha publicidade. É o caso aqui também, aquilo que seria, de alguma maneira, da parte da editora, uma tentativa de fazer uma coisa com uma certa discrição, a partir do momento em que sai para os jornais, torna-se impossível quase haver outro desfecho que não este. Ninguém quer ficar como o censor. Nem os potenciais queixosos, que a verdade é que toda gente foi entrevistada ou foram pedidas declarações às pessoas de quem o Germano de Almeida disse que tinha enviado o livro e ninguém disse que se tinha queixado, ninguém disse que havia problemas, ninguém quer ficar como a pessoa que se queixa.

Como a pessoa que não gostou.

Nem da parte da editora, que a verdade é que à primeira oportunidade, publica o livro.

Claro, resolve o problema, evidente. Evidente até porque o livro iria ser sempre publicado.

Sim, claro. O problema não é para o Germano de Almeida, nunca seria.

Vocês põem muita tónica nos jovens que estão a chegar. É aí que as coisas acontecem.

É aí que pode estar boa parte do problema.

Claro. Uma editora ou o que quer que seja, um mundo editorial que desiste de um escritor consagrado, sabendo que as editoras não são parvas. Sabem que isto tem um custo reputacional grande. Recusar um livro de um prêmio Camões por medo, mesmo que não seja exatamente medo, mas ter de fazer este equilíbrio entre proteger os outros meus autores, proteger este autor. Uma editora que sabe o custo que isto tem e mesmo assim diz a um autor que é melhor não publicar, que entende que não pode publicar, o que é que será num caso em que não terá este custo reputacional? Porque a outra pessoa não tem a capacidade de tornar público uma coisa que tem uma simpatia evidente da parte do público em geral.

Eu acho que isto tem um pouco a ver com questões culturais e questões de pobreza. Eu recordo uma vez de um caso, que não sei se chegou a tribunal, senão, de uma enóloga, portanto, alguém que fazia vinhos.

Mas isso é um mundo...

Não, calma, uma enóloga e que recebeu de um crítico de vinhos. Aliás, um dos que eu gosto mais, porventura que eu gosto mais, com quem me identifico mais com o gosto, porque isso também tem a ver com o gosto de cada um. Isto é um tema, pronto.

Isto é como os críticos de cinema. Também segues alguns.

E de vinhos a Helena não pode entrar.

Sim. Mas de café, podemos começar já.

E eu recordo-me que ele andou aflito uns tempos, porque aquilo era uma ação até pesada, porque ele deu uma nota má. Ele editava todos os anos, agora já não edita, editava um guia de vinhos anual, com notas de prova e uma classificação.

Sim.

E houve uma enóloga, penso que era uma mulher.

Era.

Houve uma enóloga que achou que aquilo punha em causa o seu bom nome. E por quê? Porque aquilo que podia pôr em causa era o seu emprego, mas isso é algo que nós em Portugal protegemos muito. E é uma das razões também porque eu tenho, às vezes, receio relativamente. Por que em Portugal há tanta endogamia nas universidades? Porque também são formas de autoproteção Não é só para proteger as famílias, porque há famílias em que havia avós, pais, filhos e netos, todos ali sequirinhos, na mesma universidade. É porque há uma proteção relativamente à crítica e, portanto, os que vêm de fora, os que pensam de outra forma, desafiam os que estão. E ao desafiar os que estão, desafiam o poder e, no limite, desafiam o rendimento. Quando não há muito rendimento, naturalmente, o instinto de defesa é maior. Isto é um entrave àquilo que faz evoluir as sociedades, que é a inovação, a concorrência, a competição, a querer ser melhor que o outro. Felizmente, nós temos sempre áreas onde isso não acontece, onde se procura sempre novos talentos. Só que achamos que são áreas menores, futebol. Depois são áreas maiores no que diz respeito ao rendimento. Aí toda a gente anda à procura dos novos talentos, mas no resto, parece um país mais preocupado em proteger, em preservar, sejam as empresas incumbentes, em uma empresa não pode falir, apesar de haver ao lado uma empresa mais competente, mas uma empresa não pode falir, tem que se proteger. E não vou dizer que aquele professor já não dá aulas em condições. Quer dizer, não, não pode ser, coitado, o que ele vai fazer depois? E às vezes ao lado há gente mais competente, há gente mais talentosa. Eu devo dizer que isto passa-se praticamente mesmo dentro das empresas. O facto de, por exemplo, a nossa cultura ser uma cultura em que tem que se progredir por antiguidade e não tem que se progredir por talento, que é uma cultura que, por exemplo, é vigente em muitos setores importantíssimos da sociedade, como por exemplo, os professores. Os professores do ensino básico. Quer dizer, repara, a antiguidade é mais importante que o talento nessas carreiras. E em muitas carreiras da administração pública é assim. E dentro das empresas, às vezes, também é assim. Ainda há pouco tempo, tinha um contrato coletivo de jornalistas em que era assim. Quer dizer, não sei se está em vigor, se não está em vigor, mas em que se dava mais importância à antiguidade e a garantir, do que ao risco, à experiência, poder subir e descer, que é uma coisa que é a forma do mundo evoluir. E eu acho que temos isto, sobretudo, porque somos um país pequeno, pobre, onde todos se conhecem e depois que desagradável é se eu for ao Snob, ao antigo bar dos jornalistas, encontrar aquele que me disse mal. Melhor é não ir ao Snob ou melhor é não dizer mal. Mas como eu gosto tanto do bife, melhor é não dizer mal.

Parece que voltou.

No caso da literatura, há aí um fator importante que é: os autores chamados mais literários, à partida, vendem muito pouco. Um livro que sai numa editora grande, se não vende 2000 exemplares, é difícil ter lucro por uma série de fatores.

Não, é difícil pagá-lo.

Sim, exatamente. 2000 exemplares é ali o limite do lucro.

Se tiver com uma tradução, sem dúvida nenhuma. Se for sem tradução, talvez consiga.

Sim, um pouquinho menos, mas tem este lado. E há muito poucos autores que vendem 2000 exemplares.

Há muito poucos livros em Portugal que vendem 2000 exemplares, não é poucos autores, é muito poucos livros. As editoras editam muito à procura de um que lhes salve o ano.

Exatamente. E pensando nestes autores literários, por que é que as editoras que fazem negócio continuam de alguma maneira a apostar neles? Porque isto tem um certo caminho. Um autor, à partida, vende pouco, mas depois, se ganha um certo prêmio literário, à partida já venderá um pouquinho mais. Depois, também se pode ganhar algum dinheiro com as traduções, mas as traduções também muitas vezes são apoiadas por júris que, de alguma maneira, também dependem da reputação do autor. Por isso, o que acaba por acontecer é que estas polêmicas, o dizer mal de um certo livro ou de qualquer coisa, afetam o percurso, que não é que afete propriamente as vendas, mas o custo reputacional de uma má crítica, do que quer que seja, neste processo todo de o autor que era visto como literário, passa a ser visto como mais fraco, porque de repente começou a ter críticas piores, etc. Há alguns casos de autores que começaram a publicar no princípio do século e ganharam uma série de prêmios e de repente a crítica vem a seguir e se torna bastante mais violenta com eles. E a verdade é que há um certo travão na reputação. Quer dizer, o José Luís Peixoto, mesmo o Valter Hugo Mãe, são exemplos disto. Começam com um certo prestígio literário, ganham prêmios, depois a crítica começa a ser menos simpática com eles e isto, de alguma maneira, atravanca aquele percurso. E isso para um editor que está a apostar não na venda imediata daquele livro, que nem é o caso desses autores, porque esses autores têm um certo êxito, mas que pode ser de outros, que está a apostar não na venda daquele livro em concreto, mas em um percurso, que é este percurso de ir ganhar prêmios, ir ser indicado para os apoios para tradução, portanto, ser traduzido para 20 países e a partir daí já se conseguir ter algum desenvolvimento sustentável do autor enquanto negócio, é um grande problema

O custo reputacional. E por isso é que também há uma certa tentativa de não alimentar a polêmica, não pôr no olho do furacão o que quer que haja de negativo sobre o autor.

Claro.

O que diria Camilo sobre tudo isso, Eurico?

Não diria, ele escreveria. Em relação ao podcast do Rui Ramos, do qual discordo em grande parte, porque eu acho que ele é muito favorável ao Camilo, que é de facto brilhante a escrever, mas por dizermos que o Camilo é brilhante a escrever, não temos de desvalorizar o Eça. De facto existem os dois partidos em Portugal.

Sim, e desvalorizam o Eça no podcast.

Sim.

Sim, de alguma forma desvaloriza. Eu ontem, por acaso, fui ler o-

Isso não é muito correto.

Não.

Fui ver uma história de literatura portuguesa que durante muitos anos era o cânone.

António José Saraiva e Óscar Lopes.

E Óscar Lopes. E o Camilo não é nada particularmente...

Não, porque eles dois, quer o António José Saraiva, quer o Óscar Lopes, eram muito mais pró Eça. Mas realmente escrevem, são formas diferentes de escrever.

Mas atenção, o Camilo é visto sempre como um escritor conservador, para não dizer reacionário, em muitos aspectos.

Mas não necessariamente.

O que nem sequer era verdade, em muitos aspectos. Mas isto foi uma imagem que foi criada dele a posteriori. E, portanto, naquele caso concreto, estes dois autores quando escreveram essa história da literatura portuguesa, acho que é assim que se chama, esses dois autores escreveram e depois até se separaram, se zangaram os dois. Estavam os dois muito ligados ao partido comunista.

Mas de qualquer forma, há duas coisas que é preciso libertar a literatura. Uma é desta ideia de que ela é um manifesto. Também faz manifestos, e eu falei aqui de manifesto antes. Sim, também há manifestos, mas a literatura não é boa pelo seu autor ser reacionário ou progressista, ou por ter lá o negro ou a branca ou a mulher. Eu noutro dia recebi um que tinha assim inscrito na contracapa. Era transgender, era antiesclavagismo, era não sei o quê. Mas eu penso: "Por isso compro um panfleto." Isso não me interessa nada, aquilo ou está bem escrito ou está mal escrito. E as pessoas muitas vezes escrevem com alguma fluência, mas não quer dizer que aquilo chegue para fazer daquilo um romance. E o Camilo, é claro que independentemente de ter estado na guerrilha de Senhor D. Miguel ou não, porque provavelmente nem esteve. O Camilo escreve, tem frases fabulosas, tem construção, é uma maneira diferente de construir a história do que o Eça. Vale a pena, sem dúvida, ler os dois. Leiam os dois e depois façam a comparação. Mas eu creio que nós temos aqui algumas coisas que são importantes, e uma foi aqui referida pelo Carlos e que, em primeiro lugar, é preciso ter isto em conta. Ao longo do tempo, eu agora estou a falar aqui do século XX e não século XXI, aquilo que as pessoas leem mais não é necessariamente aquilo que depois fica para o cânone. Nós tivemos durante anos e anos, havia sempre o livro mais lido em Portugal era "A Rosa do Aldrão". O que não quer dizer que fosse um bom romance. Tem de haver, e há sempre este lado. Mas é muito bom que isso exista, porque só lê quem leu. É preciso ler tudo. O bom, o mau, o péssimo. Agora não digam que a grande literatura é difícil, porque não é. Lê-se muito melhor que alguma daquelas chamada literatura light, que às vezes é muito difícil uma pessoa vencer ali alguns capítulos. Isto é aqui apenas uma observação, não tem nada a ver com esta polêmica. E depois, chegando aqui a isto, é um bocadinho como todos nós, que podemos não ter lido, mas espero que todos gostem da "Meios", há Bulhão Pato. Bulhão Pato queria ficar pra história como um grande poeta romântico. Acabou por não ficar. Toda a gente sabe o nome do Bulhão Pato, não necessariamente por aquilo que ele escreveu, o que é uma grande injustiça, mas também não era o escritor que ele imaginava que era, e teve uma polêmica com o Eça. Nos "Maias", o Tomaz, o Alencar, será porventura inspirado no Bulhão Pato. E eu até, por acaso, acho que o Alencar não é uma maldade em relação, até a personagem é tratada com alguma simpatia.

Alguma simpatia, sim, dentro da acidez costumeira do Eça.

Sim, mas depois o Eça também tem ali uma grande ternura por algumas personagens. Não é pelo caso do Alencar. E dada a altura, o Eça diz, porque o Bulhão Pato é claro que percebeu, depois tem uma polêmica grande, mete outras pessoas, e diz: "Por favor, saia da minha personagem." Porque o Bulhão Pato achava que ele estava a ser retratado no Alencar, e o outro diz: "Saia da minha personagem." E é isso, a literatura são personagens. Não são protagonistas, são personagens. E é isso que se tem que perceber. As pessoas se querem ler notícias, comprem jornais. Se querem ler coisas rigorosas, leiam o Diário de República, a bula dos medicamentos, essas coisas.

Estás a ser mázinha para os jornais agora.

Não, se querem notícias, leiam os jornais.

Não, mas pela questão do rigor, apenas. Às vezes com razão, como sabes, eu tenho...

Sim, mas quer dizer, o resto, isto é literatura. Ou é arte. Mas eu acho que sim, que temos assistido a um crescente, ao mesmo tempo que enchemos o nosso discurso com referências à luta contra a censura, é como se fosse quase um esconjuro, porque nós temos, de facto, mecanismos de autocensura muito poderosos hoje em dia. A autocensura é muito mais Insidiosa do que a censura propriamente dita, porque as pessoas de alguma forma têm orgulho em enfrentar a censura, mas têm vergonha de se autocensurar. E há aqui um silenciamento desta questão da autocensura. Depois, e como o José Manuel fez muito bem em referir, há setores que não lidam mesmo nada com a crítica. Por exemplo, a arquitetura, se eu escrever que o edifício A do arquiteto Z é uma porcaria, arrisco-me claramente a ter um processo. Há setores ainda muito mais complicados. Agora, aquilo que nós assistimos aqui em relação à literatura, eu queria também referir aqui, tivemos, não assim há tantos anos quanto isso, porque aquilo que nós, nesta polêmica que temos aqui com o Germano Almeida, era a possibilidade da editora não publicar o livro, o que nada o impedia de ele pegar no livrinho e ir para outra editora qualquer.

Como ele não sei o que faria.

Pronto. Mas no caso do Henrique Raposo, no livro sobre o Alentejo, houve mesmo uma petição a pedir, a solicitar que o livro fosse suspenso, que o livro não fosse publicado. Todos aqueles discursos sempre sobre hoje somos livres, quer dizer, hoje somos livres se nos preocuparmos com isso, porque a possibilidade de deixarmos de ser livres é mesmo muita. Acreditar que tudo é liberdade só porque não há censura estatal no sentido do termo, é uma visão muito simplificadora da história. E sim, espero, como penso eu e a maior parte de nós, ir ler o livro do Germano Almeida, porque na boa tradição das grandes polêmicas literárias, quando há polêmica, há leitores, e isso é um inestimável serviço prestado à literatura.

À literatura, como o Carlos Maria Bobone aqui também frisou. Muito obrigada por ter vindo ao "Contra Corrente". Uma última nota e estamos nos 200 anos de Camilo, o "Isto Não Passa da Rádio" desta semana vai ser precisamente sobre canções para o amor de perdição. Fica também esta recomendação e bom fim de semana.