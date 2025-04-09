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Muito bom dia. Uma empresa americana garante ter recriado o chamado lobo terrível, uma espécie desaparecida há mais de 10 mil anos. É aquele lobo semelhante ao que aparece na série "Guerra dos Tronos". Esta mesma empresa quer trazer de volta à vida os mamutes lanudos e o dodô, uma ave extinta já no longínquo século XVII. A coisa tem graça, mas levanta dúvidas técnicas e também éticas. Será que isto está de alguma forma relacionado com o reaparecimento de algumas espécies consideradas extintas, como por exemplo, a cabra do Gerês? José Manuel Fernandes, bom dia.

Bom dia.

Ao interferir assim na natureza, o ser humano está, de alguma forma, a agigantar-se e a fazer de criador de todas as coisas?

Vamos lá ver isto com um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque, primeiro que tudo, verdadeiramente não foi recriada uma espécie desaparecida. Não foi desistinta a tal espécie de lobo, lobo terrível, como quisermos. Só pra se ter uma ideia daquilo que se tem falado, e tu falaste aí basicamente de três coisas, que é o que se tem falado mais, está tudo ligado a essa empresa, que é uma empresa chamada Colossal Biosciences, e é uma empresa que tem bastante valor já, 10 mil milhões de dólares. Estamos a falar de uma empresa grande, com dinheiro e com financiamento, e que tem se aplicado em temas, como se percebe, de biotecnologia, engenharia genética, por aí em diante. Ora bem, aquilo que se tem falado mais são de três operações. Por um lado, esta que agora foi noticiada ontem, ou anteontem, que é a recriação do chamado lobo terrível. Na verdade, não é disso que estamos a falar e eu já explico melhor por quê. O lobo terrível, o que é que era? Nós associamos isso ao lobo da "Guerra dos Tronos", à ideia de que era um lobo de grandes dimensões, um canídeo de grandes dimensões, algo desse gênero, mas não é sequer do mesmo gênero dos Canis. Os Canis, que há várias variantes, chacais, por aí em diante, ele não é. Os chacais também podem ter outros gêneros. Não é. Todos os cães, por incrível que pareça, são derivados do lobo cinzento, Canis lupus. Pois é, o Canis lupus domesticus, com variedades que não acabam, e nós percebemos que alguns não se conseguem reproduzir entre eles. Como não seja por questões de tamanho. Percebe-se que não é fácil misturar aquelas duas características. Mas aquilo é basicamente manipulação humana, feita geração após geração, seleção de uns mais agressivos, menos agressivos, mais pequenos, maiores, com mais moura e menos moura, e por aí adiante. E alguns, devo dizer, selecionados por razões puramente estéticas, que fazem os animais sofrerem imenso. Por exemplo, aqueles que não têm nariz, quase, têm a cara esborrachada. Aquilo é horrível. Como diz um amigo meu veterinário, aquilo é ótimo pros veterinários, dá-lhes imenso dinheiro a ganhar porque eles estão sempre doentes. Mas fora isso, pro cão é mau e aquilo só vale pros concursos de beleza, mais nada. Mas são todos derivados do lobo cinzento e não vamos contar agora a história de como é que se aproximaram do homem. É fascinante como é que tudo isso aconteceu, mas é outra história. E depois temos aquilo que as pessoas associaram, de alguma forma, àquele lobo grande da "Guerra dos Tronos", mas que, como eu disse, não é um Canis. Aqui estamos a falar Canis lupus, lobo cinzento, mas não é um Canis. O nome científico é, e não é fácil dizer, Aenocyon dirus, e Aenocyon vem de: ainos é terrível em latim, e cyn é dog.

Cão.

Cão. É uma conjugação destas duas palavras e vem assim. A primeira vez que apareceu, lá apareceu nos Estados Unidos, sobretudo num grande local onde havia centenas, ou dezenas, pelo menos, de ossadas, e percebeu-se que era um animal de alguma dimensão, grande, como um lobo grande, como um cão grande. Estamos a falar de algo que possa ter 70, 80 quilos, por exemplo. É um cão de grande dimensão. Mas depois, com os estudos genéticos, percebeu-se que não, isto não só não era um canídeo, no sentido de Canis, era algo que se tinha diferenciado há, os números podem variar um bocadinho, mas se teria diferenciado basicamente há volta de cinco, seis milhões de anos. A Nature disse que são 5,7 milhões de anos, é um número muito exato, mas terá sido por aí. Ora bem, pra nós termos ideia, eu acho que este aspecto é importante, se pensarmos em cinco, seis milhões de anos, é mais ou menos o mesmo tempo, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, que A árvore da evolução dos primatas, para um lado foram os chimpanzés e para o outro lado foram os hominídeos. Estamos a falar de tentar juntar dois ramos que se separaram na mesma altura que nós nos separamos dos chimpanzés. Agora, o que esta empresa fez? Ou o que esta empresa está a tentar fazer. E está a tentar fazer isto com estes lobos e também, diz ela, com os mamutes lanudos. Porque ambos desapareceram há relativamente pouco tempo, estamos a falar de 10 a 13 mil anos, desapareceram no final das glaciações, como desapareceram muitas outras espécies. E a própria origem desse desaparecimento, às vezes, é discutível, porque há quem diga que desapareceram basicamente porque os gelos recuaram e as condições naturais se modificaram de forma radical. Há quem diga que, sobretudo na América do Sul, isso tem a ver com a chegada do Homo sapiens. E que houve muitas espécies que foram afetadas por isso. Quem ler, por exemplo, o Harari, aqueles livros daquele historiador famoso, que agora está na moda, Israelita, ele atribui aquilo ao homem. Eu, quando li aquilo, fiquei com dúvidas, porque eu coincido também com o final das glaciações, portanto, com alterações do ambiente muito grandes e por isso houve muitas espécies, por exemplo, de mamíferos grandes da América do Sul, que desapareceram nessa altura. Não creio que tenha sido obrigatoriamente por causa da chegada do homem. Enfim, a ciência não esquadrinhou ainda esse aspeto de um dia para o outro. Obviamente, não está claro. Nós estamos a falar do momento em que desaparecem os mamutes, desaparecem os lobos terríveis, digamos assim, que é como lhes chamam em português. Se bem que, como eu disse, não é um lobo, é até uma coisa taxonomicamente diferente, e muitas outras espécies. Esta mesma empresa está a tentar também fazer reviver um passarinho, ou passarão, aquilo era relativamente grande, que desapareceu nas Ilhas Maurícias. Se tem falado muito ultimamente por causa daquela arquipélago onde está Diego Garcia, Chagos, ilhas inglesas, uma zona muito polêmica nos últimos tempos, as Ilhas Maurícias.

Vai ser tarifada.

Sim, está bem, mas as Ilhas Maurícias são habitadas, atenção. Nós não estamos a falar de pinguins. Aí existia um pássaro, que era o dodô, que está presente em muitos museus, empalhado, em muitos museus de história natural, em muitas partes do mundo, porque era um pássaro que não voava. Aquilo era uma zona que não era habitada, entre o homem, digamos, os colonizadores europeus e os animais levados pelos colonizadores europeus, o pássaro não voava, "kaput". Passado o século XVII ou XVIII, desapareceu. E há uma certa nostalgia do dodô. Enquanto, por exemplo, deste cão ou deste lobo, o que nós temos é ossos, ossadas, mas com 10 mil anos, pelo menos. Se, por exemplo, no caso dos mamutes, não temos apenas isso, temos grandes partes do corpo congeladas. E temos aquela ideia de que recuperar o ADN pode ser fácil e se nós tivermos o ADN, reconstituímos o animal ou a planta, ou o que for. Está um pouquinho esta ideia, mas isto não é exatamente assim. Quem viu o "Parque Jurássico", a ideia é muito fascinante. Não sei se recordam como é que aqueles dinossauros eram reconstituídos. Vocês lembram-se?

Sim, através de uma amostra retirada de um mosquito que estava conservado em âmbar, não era?

Em âmbar, exatamente. O mosquito pica o sangue. O âmbar é basicamente resina petrificada. Nessa resina ficaram presos insetos. Esses insetos teriam picado os dinossauros, guardado lá dentro um bocadinho de sangue de dinossauro e ia-se lá buscar o genoma para reconstituir os tiranossauros e essas coisas. E aqueles raptores que faziam aquela coisa toda daquela ilha especial. Mais os sapos. Mais muita coisa. Na verdade, isto é muito mais complicado. Um genoma não tem meia dúzia de bases, tem milhões. No caso concreto dos mamutes, estamos a falar de uma diferença entre aquilo que é o genoma de um mamute e o genoma de um elefante, que andará na casa dos muitos milhares de bases. E aquilo que esta empresa até agora fez, foi usar-- quando estamos a falar de bases, estamos a falar de genes. De genes, de pedaços de DNA. O que esta empresa fez foi utilizar quatro destes milhares, para experimentá-los em ratinhos, porque a gente com ratinhos consegue manipular muita coisa, fazer muitas experiências biológicas, introduzir, ver quais eram os que estavam ativos e não ativos, que faziam crescer ou não crescer o pelo, e criam os ratinhos lanudos. Pronto, sai com o pelo muito comprido Fez umas fotografias muito bonitas com isso. E agora o que fez com este lobo, digamos assim, foi algo de relativamente parecido. As diferenças genéticas entre um elefante asiático, porque é nos elefantes da Ásia que se está a pensar a partir deles criar um mamute, e um mamute, estão estimadas em 1,5 milhões de diferenças. E aquilo que se fez, neste caso concreto, foi mexer em quatro. Estamos numa distância.

Falta muito ainda.

Falta muito. Quer dizer, foi experimentar um bocadinho, que tem uma influência. E isto não é nada de outro mundo, porque nós podemos vir a fazer coisas deste género, introduzir genes, a desativar genes, por exemplo, em plantas, por razões que têm a ver com obter plantas mais eficazes. Há quem fique muito aflito com isso e tenha muitos problemas com essas coisas, mas se eu conseguir, por exemplo, e já foi feito isso, conseguir que um arroz tenha mais vitamina D, consigo combater certo tipo de doenças que existem em certas partes do mundo onde há déficit de vitamina D, só para dar um exemplo. Mas há quem ache que isto são organismos geneticamente, os famosos OGMs, e que deve ser tudo proibido. Eu não acho. Acho que a gente evoluiu muito e, portanto, não tenho essa perspectiva. Agora, uma coisa é eu fazer melhoramentos destes, que são relevantes, outra coisa é eu achar que recrio, que tenho, no limite, o poder de Deus, entre aspas, digamos, para não estar a ofender crentes ou ateus. Sem me meter nessa matéria, mas que no fundo sou um criador. Isso é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque eu não imagino que seja possível nós-- vamos imaginar isto. Se o momento em que esses dois ramos de animais relativamente parecidos, fisicamente, estamos a falar do Canis lupus e do outro, que eu tenho que ficar lá a dizer o nome, que eu não fixei, o Aenocyon dirus. Se estes dois animais, as suas árvores se separaram há seis, sete milhões de anos, e se se acha que levando uns genes que nós conseguimos recuperar nos dentinhos e nos ossos e os metermos num lobo cinzento americano, conseguimos de novo isto. Atenção, não temos um lobo terrível. Ou então estamos a fazer uma coisa que é, vamos imaginar que é possível. Imagina que isto, em vez de fazermos com o lobo, fazíamos com chimpanzés e humanos. Já era preciso escolher se partimos de um chimpanzé para pôr os genes ou partimos de um humano e íamos pôr no humano genes de chimpanzés ou no chimpanzé genes de humanos. Quando a gente chega a este nível, percebe o tipo de problemas e de dilemas, nomeadamente éticos, que estas coisas levantam, porque até aqui nós estamos a dizer: "Isso é uma coisa pouco viável". Bem, neste caso, destas duas espécies, elas separaram-se há, como eu disse, seis, sete milhões de anos. Mas a árvore do Homo sapiens e do Homo neanderthalensis separaram-se há muito menos tempo. E nós temos por aí genes Neanderthalensis à fartazana. Há muitos, é fácil recuperá-los. É preciso recuar um bocado atrás, porque eles extinguiram-se, apesar de tudo, há mais tempo do que se extinguiu o lobo terrível. E nós sabemos, até porque há muitos testes genéticos. Eu não fiz ainda esse teste, não tenho direito de fazer para experimentar, mas tenho amigos que fizeram testes genéticos que dizem qual é a percentagem de genes de Neanderthal que nós temos. Nós já sabemos tanto sobre isto.

O homem tem 50%.

Sim.

Cada um 2%, 3%, mas tudo junto são cerca de 50% do genoma Neanderthal.

Sim, claro. No conjunto da humanidade. Ora, cada pessoa por si pode variar bastante e, por exemplo, onde há mais é nos europeus. Digo já, nós achamos que somos os mais, às vezes.

Os mais puros não somos.

Os mais puros, desse ponto de vista, não somos. Por quê? Porque era cá que viviam os neanderthais, basicamente por isso e porque houve cruzamentos. Não é por outra razão. E sobre isso ainda se está a aprender muito e a evoluir muito. Houve grandes evoluções nos últimos anos no estudo disso. E o Neanderthal, nós nem sabemos bem, de uma forma concreta, porque é que o Homo sapiens tinha, de facto, as vantagens que teve relativamente ao Neanderthal para, na prática, o extinguir. Que foi aquilo que aconteceu. Por quê? Quer dizer, por exemplo, a dimensão do cérebro no Neanderthal era maior que a nossa. Nossa, enfim, Homo sapiens.

Portanto, em tese, seria mais inteligente. Em tese.

Em tese. A gente sabe que as coisas não são bem assim. O tamanho do cérebro não é correspondente à inteligência das pessoas. Não basta olhar para a testa de uma pessoa e dizer: "Epa, aquele tem a testa alta, portanto, é inteligente". Era uma coisa que se dizia quando eu era miúdo, mas era um disparate. Há aqui muitos terrenos muito complicados. Há terrenos que são, ao mesmo tempo, fascinantes, porque eu, se perceber melhor como é que algumas coisas funcionam, posso evoluir, por exemplo, em áreas como a saúde. Por que é interessante este tema dos mamutes e dos elefantes? Uma das razões por que é interessante e porque é fascinante para os cientistas, e não só, é porque os elefantes são, das espécies que nós estudamos e conhecemos, uma das que desenvolve mais tardiamente cancros. Por quê? O que os protege ou não protege disso? Isso é um tema que este tipo de estudos, que são estudos genéticos e de proximidade, pode ajudar nós percebermos melhor o que é que aqui se passa. Os elefantes têm uma longevidade maior, mas não são assim tão grande a diferença para os seres humanos para se perceber isso. O que acontece? O que tem a ver? Tem a ver só com a dimensão da massa corporal, tem a ver com outras coisas? É um tema, sem dúvida, muito importante quando nós sabemos que praticamente com o aumento da esperança de vida, quase todos nós vamos ter um cancro. O sobrinho Simões costuma dizer isso. As pessoas acham que chegam aos 120 anos sem nada. Não, pelo menos um cancro vão ter. Pode ser uma coisa sem grandes problemas, que se trata rapidamente e se resolve. Enfim, noutros casos, não é. Isto é um tema que, de facto, é fascinante. Mas, por outro lado, nós podemos estar a abrir caixas de Pandora. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo relativamente recente, de há 100 anos, mais ou menos. Há 100 anos, havia um problema na Austrália com algumas produções agrícolas. E então achou-se uma coisa que é muitas vezes feita e bem feita, que é controlar os insetos, sobretudo, que comiam, davam cabo da produção. Se encontrarmos um predador para esses insetos, no caso da Austrália, isto é muito relevante. Por quê? Porque como a Austrália se isolou do resto das terras firmes há muito tempo, há na Austrália variedades, por exemplo, mamíferos, que não há em mais parte nenhuma, os marsupiais. Uma das espécies, além do dodô, é o tigre-da-tasmânia. É o sonho de recuperar o tigre-da-tasmânia. Nós conhecemos histórias com ratos, com coelhos, com não sei o quê, na Austrália, depois tornam-se em pragas.

É por isso que eles têm umas fronteiras tão fechadas. Ninguém lá entra sem lavar as botas, por exemplo.

Eu sei, por exemplo, exatamente. Já me aconteceu. Ter que olhar o par de botas por baixo e ver se ficou lá presa qualquer coisa para entrar na Austrália. Os sapatos, nem é preciso botas. Não é o único sítio que isso acontece. Já me aconteceu também na passagem da América do Peru para o Chile. Também havia problemas semelhantes na passagem de coisas que vinham da América Central para a América do Sul. Aqui acreditou-se que com um predador de insetos, um dos mais pacatos de todos, sapos. Sapos comem insetos. Eu, por exemplo, gosto muito. Tenho lá sapos no sítio onde vivo. De vez em quando, faz muita impressão a algumas pessoas que lá vão, mas sapos e outras coisas. Mas também tenho morcegos, que são ótimos, porque assim tenho menos mosquitos. Ter morcegos perto de casa é ótimo. Os morcegos comem o seu peso em insetos todos os dias. São melhores que algumas coisas mais artificiais. Só que o problema é que quando chegaram os sapos, há uma outra espécie de marsupial, nós não conhecemos muito bem, mas é um gênero chamado Dasyurus. Não é muito conhecido cá, não é muito sexy, mas que é muito querido por ser lá na Austrália, que de repente ficou ameaçado e em risco de extinção neste momento. A gente quando mexe nos equilíbrios, pode introduzir desequilíbrios muito complicados. Para acabar e para não demorar mais tempo, queria só dizer uma coisa que achei bastante graça. Por um lado, esta empresa está a falar de algumas das espécies. Todos os dias extinguem espécies e provavelmente todos os dias também aparecem novas espécies. Mas neste momento, nós estamos a assistir, e há quem tenha essa tese, à chamada sexta extinção, porque na história da Terra, houve cinco momentos já em que de repente desapareceu quase toda a variabilidade de espécies do mundo. A última, a mais recente, foi quando desapareceram os dinossauros, e se abriu caminho para os mamíferos e, portanto, para nós. Foi um desastre para os dinossauros. Nós não estaríamos cá, provavelmente, sem esse desastre ecológico que o tal meteorito que terá chocado com a Terra. Dito isto, há uma questão que é muito interessante, que é: os mamutes. Há duas espécies que nós gostaríamos, que são muito sexys, o dodô e o tílix da Tasmânia. São muito queridas das pessoas, elas estão nos museus de história natural, vai-se lá, olha, que chique, que bom que era que a gente conseguisse recuperar isto. Mas atenção, todos disso extinguem espécies. E algumas relevantes, que nós nem sabemos que estão a desaparecer. Porque são tantas, sobretudo nas zonas dos trópicos, que nem sabemos que estão a desaparecer. Uma das coisas curiosas que eu não sabia, e que ontem percebi ao ler sobre isto, é que estamos a falar de mamutes, e os mamutes foram a primeira espécie identificada como tendo extinguido no mundo. Vamos lá ver. Até ao final do século XVIII, havia umas coisas que a gente não sabia bem o que era, mas não havia a ideia de que o mundo não tinha sido sempre o mesmo. Para simplificar, dizendo de uma forma simples, o mundo era um mundo da Arca de Noé. Tinham salgado os animais todos lá pra dentro, e depois tinham saído todos outra vez. Era uma coisa estável. E de repente, por acaso, numa expedição feita por um francês, uma coluna militar francesa, no Ohio, numa altura que aquilo ainda não era independência americana, estamos a falar de coisa há mais de 250 anos, 260 anos ou 270 anos, há uma expedição em que os franceses também tinham a parte dos militares, que eram índios, tribos locais. Eles descobrem um depósito com umas coisas que não sabem bem o que são, uns ossos muito grandes. Eles trazem aquilo pra Paris, e em Paris, no tempo da Revolução Francesa, final do século XVIII, há um cientista chamado Duvier, que diz: "Isto foi uma espécie que se extinguiu. Isto foi um animal que existiu, que já não existe". Porque ao princípio isto não se acreditava, dizia-se: "Havemos de encontrá-lo".

Não tinha lugar na arca.

Havemos de encontrá-lo. Quando apareceu aquilo, um osso daquele tamanho e não havia elefantes, ninguém tinha visto ainda elefantes ou coisas parecidas com essas, na América, de repente, dizem: "Mas nós não conhecemos isto tudo, ainda há muito por desbravar, havemos de encontrá-los".

Ele vai aparecer.

Ele vai aparecer. Não apareceu. Entretanto, apareceram ossos parecidos também na Rússia e na Sibéria. E dizem: "Se calhar, houve aqui uns animais que desapareceram". Depois, a seguir, começou a encontrar-se registro fóssil, por aí adiante.

Até porque os paleontólogos, desculpe interromper, encontram-se animais bem preservados.

Agora, eu estou falando-

Em gelo. As pessoas têm mesmo uma imagem de como é que era o animal.

Os mamutes, temos animais completos.

Sim.

Completos e não apenas os ossos.

Conservados no gelo.

Conservados no gelo. Mas isso é mais recente. Eu estou a falar de uma coisa que se passou há muito tempo, e ainda antes de haver aquela ideia, porque ainda há pouco tempo se discutia se os fósseis marinhos que nós encontrávamos no alto dos Andes estavam lá porque houve evolução e houve a tectônica das placas, ou se foram restos deixados pela tal inundação da Arca de Noé. Havia quem tivesse essas teses. Ainda há quem tenha essas teses, mas isso não faz sentido científico nenhum. Mas nós sabemos isso, passamos no século XIX com os fósseis e com outras coisas. O Darwin, o Wallace e outras figuras desenvolveram a teoria da evolução das espécies e como as coisas iam passando umas pras outras, e a ciência como é hoje. Mas é curioso como isso dá uma volta. Começamos no mamute, mamute americano, que é o mastodonte, como chamam àquele. Começamos no mamute americano e voltamos outra vez, neste caso, não a um mamute americano, mas a um mamute lanudo. Voltamos ao mesmo ponto nesta tentativa de recriar espécies desaparecidas. A primeira que registamos o desaparecimento e porventura uma das primeiras que queremos recriar.

Muito bem. Está lançado então o debate hoje no "Contra Corrente" sobre a desextinção de espécies. Já ouvimos aqui a voz do João Adrião, gestor ambiental e florestal. Bom dia, João. Bem-vindo.

Olá, bom dia.

Antes de mais, esclareça-me aqui, o que foi desextinto, ou o que esta empresa reclama ter desextinto, não foi um lobo terrível, pois não?

Não, não foi. Não foi nem uma desextinção. Como o Zé Manuel explicou, houve aqui umas modificações genéticas, creio que em 17 genes, mas de lobo cinzento. Porque partilham genes e os genes manifestam-se em determinadas características ou comportamentos, por exemplo, a dimensão maior, e manipulou-se alguns genes do lobo, mas que são do lobo, para estas crias que nasceram terem esses genes, que fazem parte do fundo genético do lobo, por isso, eles, na verdade, continuam a ser lobos. São genes que existem, podem não se manifestar todos ao mesmo tempo, mas que existem na população atual de lobos, por isso, isto basicamente são lobos.

Mas não são o tal Aenocyon dirus.

Não, porque esse não era um lobo. Como o Zé Manuel explicou, evolutivamente separou-se da corrente que depois originou os lobos e os cães, e está mais próximo ali das raposas e dos coiotes Temos os ossos, como o José Manuel disse, mas nós não sabemos como é que era este animal. Uma coisa é certa, provavelmente não era branco, como estes filhotes que nasceram brancos, porque era um animal que especula-se que também pudesse existir na Ásia, mas existia na América do Norte até a Argentina, que mesmo na Idade do Gelo, tinha zonas tropicais, subtropicais e quentes, e por isso provavelmente seria um animal assim género um coiote com amarelos, com vermelhos, com pretos e não um animal branco.

E não branco, não dava muito jeito esconder-se no meio da folhagem verde com um pelo branco.

Um predador tem que se disfarçar. Aqui estamos a falar de um predador, para todos os efeitos. E essa parte sabemos que é um predador, porque não há dúvida, porque basta olhar para o tipo de dentição de um fóssil para sabermos se é predador ou se é herbívoro.

Ainda assim, não deixa de ser extraordinário, ou não? Não.

Acho que não é. Porque basicamente é um lobo. O que é extraordinário é nós termos um nível de modificação genética que acontece desde o Neolítico, desde que começámos a selecionar variedades de trigo ou de cevada, desde que domesticámos os animais e começámos a selecionar as vacas mais amigáveis, os cavalos mais amigáveis. No caso do cão, estima-se que já há 30 e tal mil anos que possa ter começado o processo de domesticação do lobo, ou porque o homem se chegou ao lobo, ou porque o lobo se chegou ao homem.

Provavelmente as duas coisas.

Pois, provavelmente as duas coisas.

E por razões que nós hoje, quando temos os cãezinhos em casa, talvez não gostássemos muito de admitir. É porque os lobos gostam de lixo, como nós às vezes vemos quando andamos a passear um cão. E gostam daquele lixo que nos faz mais impressão. E provavelmente eles aproximaram-se dos acampamentos humanos por causa disso mesmo, porque vinham aproximar-se desses dejetos. Não é só lixo, não é propriamente o lixo, é dejetos mesmo. E isso é uma coisa que quando nós imaginamos termos esses seres na nossa casa com grande proximidade, começou assim. Hoje em dia, a maior parte deles só como ração.

Exato. Portanto, não é extraordinário. Ainda assim, o João falava na evolução das espécies, mas com base no seu desenvolvimento natural. Aqui temos manipulação.

Pronto, é isso. Mas o que eu estava a dizer é que essa manipulação existe há milhares de anos. O que existe agora é um nível de pormenor, de conseguirmos fazer aquela modificação que desejamos, aquela alteração que desejamos, sem ter que passar por milhares de experiências até sair o resultado ideal. Nós agora sabemos que é ali pelo gene. Vamos lá, provocamos aquela alteração. O nível de pormenor é muito maior, mas o processo é precisamente o mesmo da seleção de trigo, que se formos comparar um trigo de há 10 mil anos com o trigo atual, é algo muito maior e muito mais produtivo. Ou os cães atuais com os cães de há 10 mil anos, todos eles. O processo foi basicamente o mesmo, de seleção e manipulação genética, só que não sabíamos que era o nível genético. Agora sabemos, sabemos como fazer e temos um grau de pormenor muito superior, mas creio que não passa disso.

E qual é o limite?

O limite, não sei. O limite está no futuro. Eu também não vejo a coisa com uma grande nuvem negra, como o José Manuel disse, porque podemos tirar daqui inúmeras vantagens. Para nós e até, talvez, para a reconstituição de ecossistemas, mas isso é muito complicado, porque nós não conhecemos como é que eles eram, e eram num mundo diferente, que já não existe. Mas para nós tem muitas vantagens e como não conseguimos parar o vento com as mãos, dificilmente vamos conseguir parar este processo, que é milenar e que nos traz muitas vantagens.

Mas agora com grau de cientificidade maior, não é? Porque agora é o homem que olha para a espécie e a consegue modificar, ou recriar, ou apurar.

Recriar, como eu disse, ainda não.

Ainda não. Apurar.

Eles dizem que sim, mas apurar, sim, num grau muito maior, claro. E depois haverá aqui formas que nós, enquanto sociedade, se isto seguir um processo linear, que também não é certo, mas seguir e se avolumar, terá que haver formas de conseguir balizar isto. O filme "Jurassic Park", aqui invocado pelo José Manuel, o Michael Crichton trouxe aqueles pontos fundamentais do que pode pairar sobre nós, que era basicamente a imprevisibilidade, portanto, fatores que não são previsíveis, que por mais que juntemos 100 ou 200 pessoas a pensar sobre isto, vai haver sempre qualquer coisa que escapa. O caos, porque por mais que haja planos, regulamentos, também qualquer coisa falha. E depois a natureza humana em si, porque a ganância, a traição e esse tipo de coisas humanas vão sempre também acontecer. Como se costuma dizer, as políticas não podem ser contadas com a boa vontade das pessoas, porque se contarem é má política, porque vai sempre haver uma franja em que não existe.

Tem sempre tudo, qualquer coisa para correr mal.

Pois, tem sempre.

Mas João, é claro que não é possível trazer de volta espécies extintas. Isso é claro.

De momento, que eu saiba, é impossível. Isto porquê? Porque o que nós fizemos, neste caso, o que foi feito e no caso do rato.

Sim, quando fala disso, há espécies ou subespécies que porventura se pode conseguir, mas mesmo assim o sucesso tem sido muito limitado, que é o caso, por exemplo, de fazer regressar ou de se extinguir, digamos assim, subespécies, por exemplo, a cabra pirenaica. Havia várias subespécies na península Ibérica, cabra do Gerês, mas, por exemplo, em Espanha houve uma subespécie que eles tentaram clonar, como fizeram à ovelha Dolly, e não correu bem.

Era o Bucardo. É dos Pirenéus.

Bucardo, é um bocardo. Pirenéus, exatamente. É um bocardo dos Pirenéus. E aí havia um animal vivo, em que se pôde tentar ver se era o último. Vamos ver se isto não desaparece de vez. As coisas não são assim tão fáceis como parecem. Aliás, ao papel ovelha Dolly não deu grande sequência.

O animal só viveu uns minutos.

Viveu uns minutos, João.

Nesta questão dos lobos terríveis, a questão aqui não está nos genes que existem atualmente no lobo, como eu expliquei, que são basicamente genes do lobo e portanto são lobos. O que diferencia este animal extinto são precisamente os genes perdidos e esses talvez nunca tenhamos forma de os poder recuperar.

E há outra coisa que é, por exemplo, mesmo o caso do dodô. O dodô nós se calhar conseguimos recuperar. O dodô desapareceu há poucas centenas de anos, podíamos recuperar tudo. Vamos imaginar que nós conseguimos encontrar um animal parecido, que fornecesse o resto, digamos, o ovo, para o dodô poder nascer, a partir de um ovo. E depois quem é que lhe ensinava o comportamento? Porque ele não tinha pais.

E onde é que ia viver? No sítio onde se extinguiu.

E onde é que ia viver? Como é que lhe ensinava como ele fazia? As aves a gente sabe, ficam no ninho e depois não sei o quê. Quer dizer, há aqui um processo, nas espécies vivas que não é assim. Elas são lançadas e acabou-se, ninguém lhes ensina nada. Mas quando estamos a falar de seres para todos os efeitos, muito complexos, como mamíferos ou aves, a coisa é um bocadinho mais complicada.

Era necessário fazer a tal programação, é isso, João?

Estes animais extinguiram-se e nós nem sequer percebemos muito bem porque é que eles desapareceram. O que é certo é que o resultado prático foi esse, eles desapareceram. Uma coisa é montarmos um jardim zoológico, onde as pessoas possam ir ver um animal recriado. Agora, o ambiente, nós não podemos saber, porque, por exemplo, na Ilha Maurícia, não vamos tirar de lá as pessoas e mesmo que tirássemos, há ali muitas alterações, algumas desconhecidas. Podia acontecer de metermos lá o animal e ele morrer outra vez.

Por exemplo, vítima de doenças?

Ou de outra coisa qualquer que o tenha levado à extinção. Sei lá, uma introdução de uma planta qualquer que fosse venenosa, os ratos que lhe comiam os ovos, qualquer coisa.

Pode uma espécie extinta ser recriada, Helena Matos? Poder, até pode. Ou não?

Sim, em teoria, pode. Depois as coisas, passadas a teoria à prática, sendo certo que temos que perceber o seguinte: o facto de não poder ser agora, não quer dizer que não possa ser daqui a 15 ou 20 anos. De qualquer forma, isto prende-se com o imaginário muito mais antigo. É a questão da quimera. Estes seres fantásticos que sempre povoaram o imaginário da humanidade. Aliás, o termo quimera, depois até tem uma versão científica, sobre as quimeras genéticas. E a esfinge do Egito era filha da quimera. A ideia sempre de se poder ver um lado em que se conjugavam o inconjugável, sempre fascinou. É claro que depois, no século XX e XXI, isto tem a sua transformação. E depois tivemos, desculpa só interromper, durante anos a questão do imaginário em torno do dragão. O dragão vai povoar.

Não viste "Guerra dos Tronos"?

Sim.

Acho que isso foi no passado.

Sim, mas eu estava a pensar mais na-

Nunca foste ao estábulo do dragão.

Eu estava a pensar mais nas questões religiosas, o São Jorge e o dragão, então eu ia chegar aí.

Descobrimos que o José Manuel é um crente em dragões.

Não, mas fui um assumido fã da "Guerra dos Tronos".

Portanto, temos aqui este lado sempre deste imaginário com as criaturas fantásticas. Isto sem irmos até à China, onde a questão do dragão ganha, ou à cidade do Porto, para não deixar ninguém de fora, onde a questão da figura do animal fantástico ganha uma outra dimensão. Depois, nós tivemos no século XX, XXI, acrescentou-se isto, um universo do "Jurassic Park". Esta possibilidade de nós termos estes animais, conseguirmos trazê-los de novo, embora num ambiente que imaginamos seguro. Esta ideia que estão ali isolados e que nunca conseguiriam. Para já, conseguiriam andar e interagir entre si como se estivessem nos pretéritos tempos em que tinham existido. E depois esta ideia de que é seguro. Aliás, o livro começa e acaba de uma forma em que nós percebemos a tragédia ou o que vai acontecer.

Qual livro?

O "Jurassic Park". Krypton. Lembra aquele Krypton.

Está um casal Com uma filha numa ilha próxima e são mordiscados por um daqueles pequeninos. A minha capacidade de fixar os nomes daqueles animaleses não é muita. Tirando aqueles óbvios, tirando o tiranossauro rex, o raptor e essas coisas. E curiosamente, percebe-se que eles já tinham saído para fora. E depois, no fim, percebe-se que os ovos que um dos personagens rouba, também já está fora daquele espaço. Ou seja, ficou aquilo que se chama cinematograficamente falando, uma narrativa aberta. Agora, é claro que a nossa capacidade de fabular em torno destas criaturas fantásticas, neste sentido, é imensa. Basta falar com qualquer criança de quatro, cinco, seis, sete anos. Eles sabem os nomes daqueles bichos todos, falam deles como se tivessem existido. E é muito curioso como é que nós acreditamos que eles eram mesmo assim. Eu, à parte dos sons, por razões outras da minha vida profissional, tive de andar a explorar sons e a certa altura era fascinante ver como é que se concebem sons de animais que nós nunca ouvimos.

Esse nome não é completamente aleatório, não é?

Pois não, mas sabes como é que são os dos tiranossauros rex? Acho que era do tiranossauro. Alguns sons.

Apresenta a nós com esse som.

As tartarugas em acasalamento.

Mas isso era para arranjar.

Pois, claro. São feitos.

A certeza que seja assim é difícil, porque nós hoje temos dinossauros vivos.

Sim, claro, as aves.

As aves.

As aves, sim.

As aves são dinossauros vivos. São os descendentes dos dinossauros. As aves são mais próximas dos dinossauros do que um lagarto a um jacaré.

Sim.

Mas também têm muitas vocalizações diferentes.

Estás a falar dos pterodáctilos. Mas é uma coisa tipo nos pterodáctilos, é isso? Se quisesses recriar o som.

É difícil. Eu sei que tem a ver muito com questões, mas nós não temos tecidos moles. Sem tecidos moles é muito difícil lá chegar.

Sim. Nós temos o imaginário reservado para este tipo de seres imaginários, seja na mitologia, seja depois vimos como isso é incorporado na parte religiosa. Sempre a questão do combate, para matar o animal, o caso de São Jorge.

São Jorge matou um dragão.

Sim, e depois os cavaleiros também, que matavam o dragão. E depois, no século XX, XXI, chegamos a este universo do parque, este animal como uma espécie de animação de parque. E isso é curioso e vai prender-se aqui com o aspecto, uma outra coisa que não tem nada a ver com isto, que é a questão da reintrodução. Nós durante um século tivemos um discurso sobre a questão da extinção das espécies. O impacto que a extinção das espécies tinha tido nos habitats e por que tinha acontecido a extinção das espécies. E isto levou a que nós tivéssemos políticas de recuperação de espécies e de reintrodução de espécies. E quando estamos a falar de recuperação de espécies, a recuperação é de espécies que ainda têm exemplares vivos e depois tenta-se, como por exemplo, foi o caso em Portugal com o lince. Ou o caso dos pandas, que estavam praticamente extintos, e depois tentam-se formas de procriação em cativeiro. Mas um cativeiro muito condicionado para que eles depois tenham condições de sobrevivência na natureza. A própria existência de jardins zoológicos, como sabe, nestes tempos é uma coisa um pouco polêmica, tem sido muitas vezes justificada com o fato de os jardins zoológicos se terem tornado, por todo um conjunto de razões, numa espécie de reserva, até de alguns especímenes.

Reserva genética.

Sim, reserva genética.

É considerado importante. Nós temos reservas genéticas em sítios, às vezes, muito-- por exemplo, uma das melhores reservas genéticas do mundo fica na Noruega, na ilha de Svalbard, onde está penso que a maior biblioteca de sementes. E por quê? Para lá do círculo ártico, num sítio onde, em princípio, não são contaminadas com fungos e outras coisas do gênero. Estão conservadas aí. É uma espécie de biblioteca genética.

Sim, até porque há aqui uma outra coisa, quando se fala desta possibilidade de desextinguir animais, nós também teríamos de desextinguir os seus alimentos. Porque não são necessariamente como são agora. Mas passando agora aqui para uma questão mais próxima, que é a questão sobretudo das reintroduções. Nós temos em Portugal dois programas de reintrodução, um com bisontes que estão na zona das Termas de Monfortinho, Vale Feitoso. Depois também temos reintrodução de cerdos. São cerdos, não são veados.

De veados também temos em alguns lados e temos alguns ungulados para caça. Os muflões, por exemplo, são os carneiros selvagens. Já agora, essa do bisonte é discutível que seja uma reintrodução, porque nós não sabemos se ele cá existiu antes.

Pois, exatamente. E aí chegamos àquilo que eu acho que é às vezes um pouco a ideia de parque. Ou seja, o olhar para o espaço, para o campo, como um parque, porque no caso dos veados e dos cerdos, não há dúvidas, dos ungulados, que eles existiram, mas temos de perceber que quando eles existiram, também existe essa possibilidade, por exemplo, em relação ao urso Ainda não é tanto uma reintrodução, é mais os seus territórios. Pode estar a expandir-se, aqui no caso português, através de Espanha. Também temos a mesma questão, aí também não é uma reintrodução, mas são políticas de grande proteção em relação ao lobo, e que é quando esses animais, e deixando aqui de lado a questão dos bisontes, mas os bisontes estão em espaço confinado, não andam a circular em liberdade. É que as pessoas também se relacionavam com os animais de outro modo. Não só havia grandes predadores, como as pessoas se relacionavam mesmo com os animais de outro modo. E, portanto, nós podemos estar aqui a chegar a um momento em que, por um lado, temos uma legislação muito dura do ponto de vista da proteção, mas simultaneamente estamos a expor as populações a contactos com animais, que existiam antigamente, mas que elas têm de respeitar com as leis de agora.

Helena, há um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito significativo e que me surpreendeu imenso, quando foram os grandes incêndios de Pedrógão em 2017, que foi ter noção de que um tipo de cervídeo, cervídeos são corços, veados, por aí adiante, que antes, na década de 80, eu quando comecei a trabalhar e quando estudava Biologia, havia cervídeos em Montezinho, lá em cima nos charcados, que eu fui lá vê-los. Havia outros na Herdade da Contenda, ao pé da Barranca. Teria havido outros na famosa Herdade de Torrebela, mas teriam sido todos mortos na altura da ocupação. E de repente, em 2017, há cervídeos em todo o centro do país. E isso cria um problema à reflorestação com as chamadas e miraculosas espécies autóctones. Eles não comem os eucaliptos, não comem os eucaliptos pequeninos, não comem os pinheiros pequeninos, mas comem os carvalhos, os castanheiros, todas essas coisas. E isso faz com que quem tenta reintroduzir isso tenha que ter um custo, além da rentabilidade, uma reintrodução dessas ser a décadas e não a 20 anos, ter um custo completamente diferente. E isto era uma realidade que nós, muitas vezes, nos esquecemos quando achamos que tudo é fofinho, porque só vemos no jardim zoológico ou nos filmes do Disney.

Não é, pois não, João?

Não só. Só uma questão. Não só, como há aqui uma questão, e que é: a nossa paisagem, em Portugal, é uma paisagem humanizada. E nós temos de pensar, quando olhamos para aquilo que fica fora de Lisboa e fora do Porto, se o que nós queremos é um parque bilhete postal ou se queremos locais onde haja atividade económica, onde haja atividade agrícola.

Idealmente, com jacarandás.

Idealmente, com jacarandás. Exatamente. Agora tudo com jacarandás. É um pouquinho esta jacarandização da natureza. E isso é uma coisa que eu vejo com preocupação, porque se há alguma espécie que está ameaçada neste momento na Europa, é o homo que faz agricultura. Porque existe muito este lado tipo rancho. Eles vão, cantam as modinhas do tempo das tetravós, toda a gente fala das atividades do antigamente, mas depois, de facto-

Achas que ainda é assim, Helena?

Completamente. Mas é cada vez mais, porque depois o que se acha é que as pessoas que vivem ali, é certo, estão muito envelhecidos e são todos pensionistas, atividades econômicas, nada. E muitas vezes existe uma visão claramente bilhete postal daquilo. Nada se pode fazer e depois tem que se perceber. Sim, é muito certo. Os veados, se quiserem os bisontes, os lobos, é tudo maravilhoso. Mas tem que se perceber que quando esses animais estavam lá a sério, as pessoas também se relacionavam com eles de outra forma. As pessoas te explicavam o que é uma cova de lobo. Era um pouco isto, este lado. Tudo aquilo resultou da intervenção humana.

A maior parte das pessoas não faz ideia do que era uma cova de lobo, mas era uma coisa muito cruel.

Era, horrível. Mas é isso que eu te estou a dizer.

João.

Eram tempos muito cruéis.

Matavam-se às centenas, todos os anos.

Quando temos esta tendência para trazer de volta espécies que antes povoavam o nosso território, isso cria problemas ou não?

Sim, inevitavelmente.

Cria à espécie que é reintroduzida e às restantes que já cá estão.

Nós sabemos, quando foi no século XIV, a peste, guerras e fomes varreram a Europa e a zona onde hoje é Portugal. Isto ficou muito despovoado e houve vilas desertas na Alemanha, na Inglaterra. Em Portugal, talvez não, mas aldeias mais pequenas, casais, desapareceram e mesmo as maiores cidades tiveram algumas, Coimbra, por exemplo, quedas de 90% da população. Houve ali umas décadas em que o território ficou mais ou menos como agora, ao abandono. E estes animais, que já na altura estariam no limite da extinção, os javalis, os veados, os ursos, tiveram ali um balão de oxigénio e cresceram um pouquinho. Mas a coisa resolveu-se rapidamente, a população recuperou. A população humana recuperou rápido e investiu muito na pecuária. Nós não temos grandes números em Portugal, mas em Espanha, a via mestra da transumância, sabe-se que as ovelhas, por exemplo, passaram de cerca de um milhão para cinco milhões de ovelhas transumantes. Os animais, os veados, os javalis, basicamente ficaram quase sem espaço, ficaram confinados a poucos sítios e alguns só sobreviveram por tapadas reais e pelas coutadas da Coroa. Os lobos, pelo contrário, tinham ali comida com fartura. Eram milhões e milhões de animais, fora os animais de transporte e de lavrar, que também matavam ou morriam sozinhos, e eles tinham muita comida. E o homem respondia a isto matando-os. A Coroa pagava prêmios monetários, na altura, talvez equivalentes a um mês de salário, para quem matasse um lobo, e foi repetidamente ao longo dos séculos.

Hoje paga-se também indeminizações por causa dos lobos, e às vezes não são lobos, são cães selvagens, como sabes.

Na altura pagavam para os matar.

Sim, mas agora paga-se por causa das ovelhas.

Houve as chamadas campanhas de extermínio dos nocivos, em que havia valores que eram pagos consoante o tipo de animal. Depois, são os animais todos que gastamos imenso dinheiro para tentar preservar. Mas sim, as campanhas dos nocivos.

A questão é que se gastava muito dinheiro, porque via-se pelas disposições régias, que depois às vezes aquilo tinha que entrar com dinheiro da fazenda, e depois às vezes os prêmios recuavam porque não havia dinheiro para os pagar. As pessoas queixavam-se que eles não eram pagos a tempo. Mas ainda assim, matando-se centenas por ano, durante três ou quatro séculos, eles não desapareciam. Até parecia que cada vez eram mais. E eles acabam por começar a desaparecer quando também esta vida pastoril entra em declínio, porque não há comida. Mas este declínio, que começa pela Europa, e por isso também temos a maior parte do desaparecimento do lobo na Europa por volta do século XIX, quando as pessoas, com a Revolução Industrial, começam a abandonar os campos para as cidades. Aqui demorou mais tempo, e entra já bem dentro do século XX. Isto deixa para trás espaço sem grande proveito econômico, porque aquilo eram basicamente terras de pedra e de mato, que davam para o gado e pouco mais. E davam para o gado porque era a forma de as pessoas subsistirem. A partir daí, não tendo grande viabilidade econômica, ficam ao abandono. A vegetação cresce rapidamente, os matos, as árvores.

E os lobos não comem carqueja.

Não comem, mas notamos logo que o javali começou logo a expandir a partir dos anos 60, quando também começa o êxodo rural.

Sim, e depois ainda houve a peste suína, que fez recuar. Neste momento, é uma praga. Já fizemos um programa sobre isso.

Os javalis.

E depois, claro, os carnívoros vêm atrás dos herbívoros. Ao fim de umas décadas, num espaço que lá está. Isto cria dificuldades para quem ainda lá vive, para quem ainda tem três ou quatro cabritas.

Eu gosto especialmente do "ainda".

Porque ainda existem. Poucas, mas ainda existem.

Nós também estamos a assistir a uma transformação muito grande daquilo que é a paisagem humana do ponto de vista rural, e a incompreensão urbana perante isso é enorme. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo um homem, e não era um passeante que não conhecesse nada do espaço, um turista distraído ou um ciclista urbanita, em Santa Maria da Feira, que fosse por ali. Era um homem que tinha um estaleiro e que morreu na sequência de ataques de cães assilvestrados. E isto é grave, até porque existem programas de proteção de alegados amigos dos animais para proteger essas matilhas de cães assilvestrados. Mas a questão não é apenas essa, é a forma como a notícia foi feita. A Lusa fez a notícia, que foi espalhada por todo lado, e dizia que como o espaço não estava vedado, por isso é que tinha acontecido o ataque. O homem estava ali e os cães entraram ali porque o espaço não estava vedado. Esta é exatamente a tal ideia Jurassic Park que está espalhada por todo lado. Ou seja, se tudo estiver vedado. Ora, o campo não é vedável. Nós não podemos vedar as hortas, não podemos vedar os arrozais, não podemos vedar os campos onde estão.

Quer dizer, e a mata?

Pois, e a mata em si mesma também não é vedável.

Não se pode fazer cercas por todo lado.

Claro. E portanto, é exatamente esta a ideia de olhar para aquilo que é a natureza e o espaço rural como se fossem jardins românticos, daqueles que tinham um cadeado e que se fechava à noite. E aristocrata. De alguma forma, é uma visão aristocrata daquilo que era um espaço do povo.

Já temos em linha o Pedro Prata, é diretor executivo da Rewilding Portugal, associação que promove a renaturalização do Vale do Côa. Bom dia, Pedro.

Não está.

Pedro? Bom, não temos o Pedro Prata, diretor executivo da Rewilding Portugal, associação que promove a renaturalização do Vale do Côa. Já vamos receber o Pedro Prata. João, há muitos preconceitos e muitas ideias feitas sobre o que é o campo, o que é o mundo natural, o que é o interior português. Isso molda, de alguma forma, as políticas públicas dos últimos anos, ou tem moldado as políticas públicas dos últimos anos?

Sim, e eu volto ao exemplo das três ou quatro cabritas. Fala-se, por exemplo, das indeminizações, que o José Manuel estava a falar, por mortes De lobos. E depois pensamos num idoso já reformado, que tem ali quatro ou cinco cabrinhas, mais por piada, não é por mais nada, é porque viveu a vida toda atrás do rebanho. Não vai ter um cão zarrão de guarda para quatro ou cinco ovelhas, ou quatro ou cinco cabras, não vai ter cercas para proteger dos ataques dos lobos. E depois se não tem, então já não recebe indenização, porque não fez a proteção devida, que está exigida pelo ICN para pagar. Isto não tem grande cabimento. Ou as cercas elétricas para proteger uma hortazinha dos javalis.

Não pode ser.

Caricato. Já temos em linha o Pedro Prata. Bom dia, Pedro.

Olá, bom dia.

Bom dia. O Pedro é diretor executivo da Rewilding Portugal, associação que está a promover a renaturalização do Vale do Côa. Pedro, o que é que já conseguiram fazer aí?

Olhe, conseguimos fazer muita coisa, inclusive a viver neste território, que é uma coisa que parece que é mais fácil dizer de Lisboa do que estar cá e fazer as coisas. Portanto, esse contacto direto com as pessoas e acompanhá-las na proteção e na promoção da biodiversidade é o que eu faço no dia a dia, in loco. E o resultado acho que está visível. Tem havido muita reportagem, muita informação pública sobre o que fazemos e acho que os objetivos foram alcançados na medida do possível, não tanto quanto desejaríamos, mas trabalhamos para isso.

Estão a reintroduzir espécies, Pedro?

Não, infelizmente não temos a possibilidade legal nem a permissão para o fazer. Acho que é uma grande falha do Estado português que não permite esse tipo de atuação, porque há muitas espécies que claramente estão em falta ou com os seus números muito reduzidos e que beneficiariam de um apoio para o podermos fazer.

Por exemplo.

Dou-lhe um exemplo assim muito claro e muito simples. Cabra-montesa, uma espécie que até já está em Portugal e que veio por expansão natural, que simplesmente atravessou a fronteira de um lado para o outro, mas ela está em falta na boa parte dos cumes das serras deste país. Só não está lá porque não há vontade política para acontecer. O habitat está mais do que disponível, a sua necessidade em termos ecológicos é mais do que evidente, portanto, politicamente se não se quer fazer, é porque não se faz. Outra, castor. As cabeceiras dos rios neste momento sofrem de uma incapacidade funcional do ecossistema para sequestrar água. A única espécie que faz isso muito eficientemente, que é um engenheiro do ecossistema, é o castor. Só não está no cimo das cabeceiras dos rios para sequestrar a água na paisagem e tornar as paisagens mais hidratadas e mais biodiversas, porque politicamente não se quer. Portanto, claramente esses são dois exemplos tão claros e tão simples que podiam ter sido adotados há tanto tempo.

Pedro, quando diz politicamente não se quer, estamos a referir-nos a quem? A quem ou a quê? Porque às vezes não é alguém em si.

São as responsáveis pela gestão desses processos, tanto a nível de licenciamento como a nível de definição de políticas. Ou seja, o ICNF ou o Ministério do Ambiente. E isso é o resultado de anos de política de sucessivos governos, em que a proteção ambiental ou a promoção da biodiversidade sempre foi o parente mais do que pobre da política toda ambiental que se foi prosseguindo.

Mas se vocês quisessem reintroduzir o castor, teriam capacidade?

Claro, imediatamente.

E isso necessitaria de quê? É apenas uma autorização do ICNF?

Neste momento nós fizemos um estudo da possibilidade para o caso do castor e isso implica conhecer bem os territórios e ver em que áreas é que eles seriam mais aptos a serem reintroduzidos. Essas localizações estão identificadas, conhecemos qual é que será o seu impacto a nível ecológico, mas também a necessidade de prevenir qualquer outro tipo de impacto a nível de infraestrutura ou de outras atividades econômicas desses territórios, o que é uma coisa relativamente simples e para a qual já existe muito conhecimento acumulado. Para além do mais, estamos em contacto com todas as redes internacionais que muito facilmente nos providenciariam animais com qualidade, com diversidade genética, e que permitia aumentar o pool genético e a diversidade da espécie a nível europeu.

E bom dia, daqui Helena Mati. Temos predadores suficientes, caso fosse introduzido o castor e/ou a cabra?

Não temos predadores suficientes porque o lobo-ibérico continua num declínio acentuado há vários anos. Aliás, os números que vieram a público recentemente com o novo censo dão cerca de 20% de redução. Esses números são bastante positivos, porque a redução será muito mais acentuada do que isso. Portanto, existem suficientes predadores? Não, mas esses predadores também não têm presas. Isso é um dos grandes problemas que leva a que os poucos que ainda resistem tenham comportamentos de necrofagia e predação de animais domésticos, porque também não encontram habitats sem distúrbio e com densidade suficiente noutras áreas.

Mas há aí no Vale do Côa, lobos?

Há muito poucos.

Uma outra coisa. Nós temos neste momento um animal que é apresentado como uma praga, já foi muito menos frequente, era praticamente só presença nos livros do Asterix, e temos neste momento muitos javalis em Portugal e muitas queixas por causa dos javalis. Com a sua experiência de quem está no terreno, como é que acha que se pode controlar esta situação?

O javali é um dos grandes beneficiários das alterações do território e das alterações climáticas. Portanto, ele recuperou abundantemente porque encontra muitas condições para o fazer. E expandiu-se para áreas onde há muitas décadas não estava presente e isso criou dificuldades de relacionamento, como é óbvio, com muitas das atividades econômicas e principalmente agrícolas desses territórios. O que nós vemos é que a forma como está a ser feita a gestão deste problema é um pouco navegar à vista. Se há muitas queixas sobre danos ou acidentes de viação, então dão-se licenças pra matar. Essas licenças para caça, normalmente, vão na forma de caça de salto ou de montaria, que são altamente disruptivos das estruturas sociais dos próprios javalis e das áreas de refúgio que eles ocupam. Ou seja, espalham-nos ainda por territórios muito maiores na sequência dessa tentativa de controle. Além do mais, é uma espécie que tem uma taxa reprodutiva muito alta. E portanto, mesmo controlando a população por via da caça, que normalmente se foca nos grandes tropelos, nos machos, isso implica que a capacidade de reprodução e de recuperação da espécie ainda seja maior. Aliás, há estudos a nível ibérico, muito bem realizados e feitos, que demonstram que de fato a caça para ser eficaz no controle do javali devia ser focada em fêmeas e jovens. O que não é o caso todo com a atividade cinegética. E portanto, se queremos mesmo ser sérios no controle e na gestão dos efetivos de javali, então temos que o fazer de forma sistemática, dirigida àquela parte da população do javali que tem a capacidade reprodutiva, e não em busca de troféus, que no fundo o que fazem é multiplicar o número de machos disponíveis mais jovens pra continuar a reprodução. Neste caso, o javali precisa de habitat contíguas e grandes, e precisa encontrar barreiras de medo, e isto é o que não está a ser feito. Barreiras de medo entre o que são as áreas selvagens e as áreas agrícolas, florestais ou com outro tipo de utilização. E não sistematicamente entrar dentro dessas áreas.

O que quer dizer com barreiras de medo? Desculpe lá. O que é uma barreira de medo?

É concentrar as atividades cinegéticas na fronteira entre aquilo que é o natural e a paisagem humanizada. Ou seja, criar para as populações de javali uma barreira nessa fronteira que provoque o medo de a atravessar.

Como? Caçando?

Com caça, com cinegética. O que eu estou a dizer é: se continuamos a fazer cinegética dentro das áreas naturais, dentro das áreas de repouso e de refúgio dessas populações, obrigamos a dispersar pra fora dessas áreas, provocando ainda mais distúrbio na população e, portanto, consequentemente, possibilidade maior de haver conflito com as atividades humanas. Ao invés disso, concentrarmos essa relação cinegética nas áreas da orla das atividades humanas, criando essa barreira de medo com o perigo de serem caçados. E focando essa caça naquela capacidade reprodutiva da população, então sim, era possível haver efeitos. E isso foi testado, por exemplo, nas orlas da área metropolitana de Barcelona, para evitar que os javalis entrassem dentro do perímetro urbano. E foi esse o foco: criar uma barreira de medo e focar o alvo naquela capacidade reprodutiva. E isso é cientificamente demonstrado que há efeito. Simplesmente libertar licenças de caça pra se entrar em zonas de refúgio e abater machos tem o efeito contrário.

Mais uma pergunta, agora sobre um outro animal. Tanto quanto penso, vocês estão a acompanhar aquela manada de oito bisontes europeus que estão na Herdade do Vale Feitoso. Como é que está a correr esta experiência? Portanto, estes animais estão num espaço cercado, é isso?

Sim, estão numa cerca de cerca de 30 hectares, que é uma cerca cinegética com bastante segurança e da qual não vão sair. Tem sido uma experiência muito interessante.

Sim.

Tem sido uma experiência muito interessante para observar qual é que foi o comportamento daqueles animais neste ambiente. E o que foi interessante de observar foi exatamente aquilo que, por um lado, se esperava e, por outro, foi surpreendente. Esperava-se que sim, eles mudassem o seu comportamento para terem uma alimentação mais de browser, ou seja, de ramejador, que come essencialmente ramos e pequenos arbustos, e não tanto de grazer, no sentido de pasto e se alimentassem exclusivamente de herbáceas. Observou-se essa transformação da sua dieta. Também se observou uma alteração do seu ritmo circadiano. Tendo uma latitude muito mais a sul, é normal que aproveitem as horas de calor para descansar e as noites para se alimentar, o que é o oposto do comportamento nas latitudes mais a norte. E por outro lado, o interessante também foi ver, e isto foi surpreendente, qual é que foi o seu impacto a nível do ecossistema, tanto na estrutura como na diversidade da vegetação. E no caso do parque em que estavam, havia e há vários focos de espécies invasoras, de acácia, de eucaliptos e outras. E foi interessante ver que com a sua dieta muito mais ramejadora naquele espaço, a principal fonte de interesse do seu apetite alimentar foi a acácia, em que descascavam a acácia pra comer a casca e com isso reduziam a capacidade vital da espécie e muitas dessas acácias acabaram por morrer. Portanto, também teve esse efeito no impacto sobre as invasoras.

E qual é o objetivo com este projeto, Pedro? É espalhar bisontes pelo território nacional?

Este projeto é uma Vem dentro da linha que temos andado a prosseguir, de trazer grandes herbívoros como forma de gestão dos habitats e do coberto vegetal. Certamente, quando houver oportunidade e condições, procuraremos usar esse e outros herbívoros de grande porte para fazer esse trabalho.

Pedro, está ligado à restauração de ecossistemas. Deixe-me perguntar-lhe, como é que viu e como é que leu as notícias dos últimos dias que dão conta de que uma empresa terá extinto uma espécie, o lobo terrível. Já percebemos aqui que não é um lobo terrível, mas é algo parecido com o lobo terrível e quer trazer para a atualidade animais que outrora povoaram o planeta, como o mamute ou o dodo.

Sim. Vi com alguma surpresa o anúncio, mas com algum agrado e também alguma preocupação. O agrado vem pelo facto de se trazer para cima da mesa os assuntos como a extinção, porque vivemos em plena sexta extinção em massa. A taxa de extinção atual é centenas de vezes superior à taxa natural de extinção de espécies. Portanto, isto qualifica este tempo como um tempo de extinção e que é reconhecido como a sexta grande extinção em massa, e desta vez provocada não por um meteorito, mas pelas atividades humanas, e é claramente esse o principal fator de extinção. E o anúncio trouxe para cima da mesa essa evidência, e que não é comum ver os media tão dedicados sobre o assunto. Por outro lado, tive a atenção de ler os anúncios e claramente aquilo não é uma desextinção, nem muito menos é um dire wolf ou um aenus dirus, como nós conhecemos da paleontologia. É um lobo modificado, tal como um cão também é um lobo modificado e, portanto, não há aqui grande novidade. O que me preocupa é que o trabalho que estava a ser prosseguido por esta empresa na desextinção de espécies tão importantes como o tigre-da-tasmânia, o dodo e outros, me preocupa que o anúncio feito não vaza encontro às capacidades técnicas para fazer esse trabalho tão importante, que é trazer algumas destas espécies que se extinguiram por atividade humana e que a atividade humana, com a capacidade de conhecimento e tecnológico, neste momento poderia trazer de volta.

Obrigado, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco esta manhã. Pedro Prata, diretor executivo da Rewilding Portugal. Já temos em linha também o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos. Bom dia, Henrique. Bom dia. Não, ainda não temos o Henrique Pereira dos Santos. Vamos tê-lo a qualquer instante aqui no Contra-Corrente. João Adrião, tenho aqui uma pergunta para si. Temos estado a falar de espécies animais, mas é possível, por exemplo, recuperar espécies vegetais sem comprometer os equilíbrios dos ecossistemas?

O problema é nós sabermos qual é que é esse equilíbrio. Eu acho isso muito complicado. No filme até há uma passagem que é precisamente-

No filme do Jurassic Park.

Exato. A Laura Dern, que é uma paleobotânica, e fala precisamente sobre as plantas e diz que é impossível reconstituirmos um ecossistema que está extinto. E não sabemos por que é que as coisas se extinguiram. Eu estava a ouvir aqui a conversa sobre os javalis. Os javalis controlavam-se há 100 anos porque não havia mato. Os javalis precisam de mato para se esconder, para ter as crias, para se refugiar, para escapar dos caçadores, para escapar dos lobos. E o mato ia pra lareira, ia pro fogão, ia pra iluminação, ia pra tudo isso. Ia pro gado comer, ia depois pra fazer o estrume, pra adubar os campos. Não havia mato, por isso também não havia javalis.

E curiosamente, há coisas muito distintas. Eu lido com javalis. Porque no sítio onde vivo, vivo no meio da serra de Sintra, e há lá javalis, e de vez em quando entram os javalis, não é pela casa adentro, mas quase. Pelo menos pelo terreno adentro. Fiz cercas elétricas, nada desse género.

Mas eles têm medo dos cães.

Sim, mas os cães durante a noite não estão. E eles são sobretudo ativos durante a noite. E aquilo que me dizem, e este ponto da caça é difícil. Aquilo que dizem, por exemplo, os caçadores, é que naquela zona os javalis são mais gordos que no Alentejo, porque têm mais alimento, por incrível que pareça. E por quê? Porque é uma zona onde há muita bolota, por exemplo, porque há muitos sobreiros. As pessoas que não têm ideia acham que os sobreiros só estão no Alentejo. Não, os sobreiros estão um pouco por todo o país. Há sobreiros no Gerês. E por isso eles têm alimento e não são assim tão perigosos, por exemplo, pra agricultura, como porventura serão em sítios onde se calhar só há cascas e eucaliptos, por exemplo.

Muito bem. Já temos em linha o Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista. Bom dia, Henrique.

Olá, bom dia.

Bom dia. Henrique, trazer de volta animais para locais de onde eles saíram não é perigoso?

Quer dizer, é perigoso no sentido em que toda a estupidez é perigosa. Mas eles também não vão sobreviver, nesse sentido. A ideia de andar a reconstruir o passado é uma coisa que não tem sentido nenhum, não tem nenhuma utilidade social, não serve pra nada. O problema não é ser perigoso, é simplesmente ser uma maneira pouco inteligente de gastar recursos. Mas se alguém quiser gastar a sua fortuna em brincadeiras dessas, também não tenho nenhuma objeção que seja mais do que as objeções que eu tenho em relação à introdução de espécies exóticas. Acho é que não faz sentido

A pôr recursos públicos, chamemos-lhe assim, da sociedade nisso. Se algum maluco quiser fazer isso, para mim é igual, há de haver algum maluco que queira queimar notas de euros. É uma coisa sem interesse.

Sim, Henrique, bom dia, daqui Helena Matos. Começamos por falar agora destas coisas mais ou menos quiméricas.

Mais ou menos?

Sim, dos lobos que afinal não são lobos, dos lobos terríveis, ou quando vemos a questão de, por exemplo, poder trazer os mamutes de volta. É claro que já será um bocadinho diferente a possibilidade de se voltar ou terá mais hipóteses de sucesso a questão de se fazer reviver o pombo passageiro nos Estados Unidos. Têm já bastantes estudos nessa área. Na verdade, este pombo viveu até o início do século XX, é muito diferente daquilo que seria trazer um animal ou fazer reviver um animal já extinto há muito mais tempo. Mas para lá disto, que é muito mais teórico e que eu acho que tem muito a ver com uma noção da natureza, quase como um parque de animação, nós estamos neste momento com reintroduções e aí as coisas são muito mais visíveis e reais. Nós temos neste momento uma manada de oito bisontes europeus nas Termas de Monfortinho. Não sei, aliás, o João Adrião, que está aqui em estúdio connosco, há bocado alertava que talvez não seja muito correto estarmos a usar o termo reintrodução para os bisontes em Portugal. É claro que estão num espaço fechado.

São cercados, sim.

Cercado. Mas temos as questões das cabras. Ouvimos aqui há pouco o presidente da Rewilding Portugal a referir a questão de se poder reintroduzir os castores ou a cabra. Vemos também a questão, que é mais jornalística do que real, do urso, por exemplo, que já existiu em Portugal. Como é que vê isso?

A questão do urso é diferente da questão dos bisontes ou dos castores. Na questão do urso há uma expansão natural de ocupação da área do urso e, portanto, se ele aparecer, bem-vindo, é ótimo. Sim, senhor, encantado a vida, não tenho nada contra isso. Faz parte da dinâmica normal das coisas. Os bisontes são uma operação de marketing, não é mais nada, não tem nenhum interesse do ponto de vista ecológico, não tem nenhum interesse do ponto de vista social, mas é uma boa maneira do rewilding ir mobilizar recursos, mobilizar atenção, mobilizar comunicação e ganhar notoriedade. Isso não tem nada a ver com conservação ou com ecologia, é puro marketing, que é uma das grandes especialidades do rewilding, são muito bons nisso. E eu não tenho nada contra o marketing. Mas é marketing, não serve para nada, tal como andar a fazer o Taurus, andar a fazer retroseleções para encontrar uma espécie. É uma maneira de captar dinheiro, não é mais nada. Há umas pessoas que ficam muito entusiasmadas com isso e dão dinheiro para isso. Está bem. Mas não tem nada a ver com conservação, nem com gestão de recursos. Tal como andar a refazer mamutes não faz sentido, mesmo o pombo passageiro de que se falou. O problema do pombo passageiro, há uma parte que teria alguma relação com alguma caça excessiva, mas essencialmente aquilo tem a ver com a alteração da paisagem daquela zona dos Estados Unidos, que eram basicamente florestas e que deixaram de ser. Portanto, agora pretendem fazer o quê? Voltar a pô-las lá? Tirando lá as cidades americanas, tirando lá Chicago e põem florestas? Não vão fazer isso. Então trazer o pombo também não vale a pena. Nesse sentido.

E como é que vê, agora aqui já com animais bem reais e do nosso tempo, muitas vezes temos ouvido isso aqui até no espaço europeu, o alargamento do território ou do número de alguns exemplares de algumas espécies está a criar alguma conflitualidade com as populações. O caso mais celebre, por causa do pónei, é o do lobo, do pónei do Slavón Darlaian, mas nós temos as questões do lobo, temos a questão dos javalis. Como é que se pode gerir isto do ponto de vista da natureza e das populações?

Eu devo dizer uma coisa: eu estou numa sala de espera de um hospital, peço desculpa se houver barulho. Vou lendo e o livro que estou a ler por acaso é até de José Manuel Fernandes, um livro que ele escreveu há uns 12 anos ou 14 anos, sei lá quantos foram.

Meu Deus!

Exatamente, sobre a sua vida de maoísta. Exatamente esse.

Espectivistas.

Eu acho o livro divertido e é muito curioso. E essa história do pónei faz-me lembrar exatamente a lógica que ele vai descrevendo dos partidos maoístas, dos partidos marxistas-leninistas, em que é preciso arranjar um pretexto para obter um efeito de comunicação. Essa história do pónei é uma treta inventada pelas pessoas que são contra a caça ao lobo e, portanto, como é difícil dizer: "A caça ao lobo não deve ser feita porque nós não gostamos da caça ao lobo, apesar de o lobo estar em expansão", inventaram a história do pónei. Não é que ela seja totalmente inventada, tal como os maoístas não inventavam totalmente. Quer dizer, põem a comunicação daquela forma. Na verdade, o que está aqui em causa, é evidente que há algumas espécies que têm conflitualidade. Mas isso faz parte, é da natureza das coisas. Claro que se um pastor que produz Numa zona onde há lobos, ele tem com certeza cães de guarda. Se ele produz numa zona onde não há lobos, ele não tem necessidade de ter cães de guarda, que são cães que precisam de alimento e que custam dinheiro. Portanto, naturalmente, deixa de os ter. Se há uma expansão de lobo, de uma zona onde é habitual estar para uma zona onde ele durante décadas não esteve, ou durante muitos anos não esteve, ou pelo menos não tinha nenhuma presença, nenhum efeito nos rebanhos, ele não está preparado pra lidar com essa situação. E isso, evidentemente, vai aumentar a conflitualidade. É preciso perceber que isso existe, é preciso perceber que o problema existe e lidar com essa conflitualidade. Não vejo aí nenhum drama. Essa conflitualidade, obviamente, é uma parte que pode ser empolada por percepções erradas ou não, mas mesmo as percepções não são uma abstração, é uma coisa real. Temos que tratar elas. Mas isso faz parte da dinâmica normalíssima da relação que nós temos com a natureza, nós sociedade, nós indivíduos com a natureza, é assim. A natureza muda, nós também, e pronto, temos que conviver com isso.

No meio disso, temos uma legislação que demora mais tempo a mudar. Por exemplo, nós temos o aumento do número de exemplares de lobos em Espanha, mas tivemos um produtor de gado de Valladolid, que foi condenado a quatro meses de prisão e a pagar uma indenização de seis mil euros à Junta de Castilla y León, porque, na verdade, ele matou um lobo que lhe tinha morto as ovelhas. Ele fez uma armadilha pro lobo, basicamente. E o lobo morreu. Estamos a falar de um homem de 84 anos. Muitas vezes temos uma lei que já não se adequou à realidade.

Isso faz parte das dinâmicas sociais, das nossas dinâmicas sociais. Se a maioria dos eleitores são urbanos e acreditam que o lobo está em extinção e que está um grande problema, tal como acreditam que os eucaliptos são uma coisa terrível, e não leem um artigo científico, como não lê a maior parte dos adversários do eucalipto nos últimos 30 anos, mas a maioria dos eleitores pensam assim, a maioria dos eleitores irão votar assim. Faz parte da dinâmica normal da sociedade. Isso é válido pros lobos, como é válido pros impostos, como é válido pra outras coisas. É assim. E portanto, o que acontece é que a quantidade de pessoas, consequentemente de eleitores, que têm uma relação mais direta ou mais próxima com a gestão do patrimônio natural, é muito baixa. A quantidade de pessoas que têm uma relação indireta, baseada nos filmes do Walt Disney, ao ponto de hoje já quererem cortar a cena da morte do Bambi, naquele clássico do Walt Disney, se eles são a maioria, vão votar de maneira que a legislação depois seja o que é. Agora, o fato é: a população de lobo europeia está claramente em expansão. No caso de Portugal, os relatórios são muito cautelosos e dizem que está estável, mas está estável há anos. Aliás, há um exercício que nunca é feito, que é o de olhar para as espécies que estavam em risco de extinção há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e ver quantas delas é que efetivamente se extinguiram. Porque se forem muito poucas, como provavelmente são, significa que se calhar os nossos critérios pra definir o que está em extinção ou não, estão errados, ou pelo menos são pouco rigorosos. Na medida em que passamos o tempo todo a dizer que as espécies estão em extinção, mas se calhar elas não se extinguem. Algumas se extinguem, com certeza.

Ou então, Henrique, pode ter sido feito algum esforço no sentido de as preservar, ou não.

Pode, mas isso tem muito pouca importância. A natureza está um bocado nas tintas pros nossos esforços, na verdade. E isso, no caso, por exemplo, do lince, é evidente que os períodos de maior escassez de lince, que dão origem àquelas campanhas, correspondem, de maneira geral, a situações em que há uma doença nos coelhos, como a mixomatose ou como a pneumonia hemorrágica viral, e diminui enormemente a população de coelhos e, portanto, consequentemente, diminui enormemente a população de linces, que é atribuído, e bem, às doenças do coelho. Depois, quando na sua dinâmica natural, os coelhos que eram sensíveis àquela doença morrem, sobram os outros, e, portanto, os coelhos começam a aumentar outra vez, naturalmente, as populações de linces começam a aumentar outra vez. O que nós vamos dizer? Que é porque entretanto os coelhos lidaram com aquela epidemia? Não, é por causa dos esforços de conservação. Treta! Os esforços de conservação terão alguma importância, não seria eu a dizer que não faz sentido ter uma política de conservação, mas a verdade é que são uma gota d'água naquilo que é a dinâmica normal das espécies e das sociedades, e da produção, e da natureza e da paisagem. E, portanto, não é, com certeza, por causa dos esforços de conservação que, apesar de continuarmos a dizer há anos e anos que as espécies estão a extinguir, que elas não se extinguem. Não é verdade. Nós é que temos uma visão do nosso poder que é excessiva.

Lá está.

Até achamos que somos capazes de refazer lobos que se extinguiram, ou mamutes que se extinguiram, porque achamos que nós somos tudo

Fantásticos e podemos fazer tudo. Não, na verdade, não podemos.

Não podemos. Foi esse o ponto de partida do "Contra Corrente" de hoje. Eu peço desculpa estar a apressar, Henrique, mas estamos a ficar com pouco tempo. Agradeço-lhe. Muito obrigado por ter estado conosco aqui hoje no "Contra Corrente". José Manuel Fernandes, notas finais.

Notas finais, muito rapidamente.

Posso só interromper? O João Adrião, que é nosso convidado em estúdio e que está no campo, ia fazendo que sim.

Não, só houve aqui uma pequena discordância com o Henrique, quando ele disse que era queimar notas. É que isto pode trazer muito dinheiro, efetivamente.

Isto?

O trazer espécies.

Conservar espécies.

Ou pelo menos desacastrar. Isto de dizer que se traz um lobo, eventualmente capta muitos fundos e muitos doadores. Isto pode trazer muito dinheiro. Alguma empresa ou algum parque.

Algum parque.

Eu queria dizer assim, eu ouvi entrevistas com a Beth Shapiro, que é chefe cientista daquela empresa, a Colossal Biosciences. E ela diz coisas que, por um lado, fazem todo sentido, nomeadamente uma entrevista que deu à "New Scientist", do ponto de vista de encontrar aspectos que permitam, por via da bioengenharia, melhorar o nosso conhecimento da saúde e ir para outros campos. Mas depois, noutras declarações, por exemplo, umas que eu encontrei no "New York Times", parecem-me no domínio do delírio, que é do gênero: "Nós precisamos de mamutes, porque com os mamutes vamos combater as alterações climáticas. Porque eles vão refazer e são bons, porque há uma zona onde há permafrost, lá em cima na Sibéria, e eles vão ajudar a conservar o permafrost". Permafrost é terra gelada. Onde é que o mamute vai ter influência na terra gelada? E de fato, é um problema, aquela terra quando descongela, liberta muito metano, e o metano tem um efeito estufa que é várias vezes superior ao do dióxido de carbono. Isso tudo é verdade. Agora, não vamos por ficções, porque precisamos de fundos para alimentar o nosso projeto científico. Apesar de, como eu disse, do ponto de vista do projeto científico em si, ainda bem que se fez a Dolly, e se percebeu que com a Dolly a gente não ia ter o admirável mundo novo do Huxley, em que era tudo clones. Ainda bem que se percebeu isso. Mas há outros caminhos, e a ciência é feita disso, de tentativa e erro.

Muito bem. João Adrião, muito obrigado por ter vindo ao "Contra Corrente". Helena Matos e José Manuel Fernandes, estamos de regresso amanhã para mais um tema e mais um "Contra Corrente". Até amanhã.