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Muito bom dia. Completam-se amanhã 50 anos em que os portugueses votaram pela primeira vez em eleições livres e justas. Para que isso fosse possível, foi necessário desenhar regras novas, sendo que algumas delas ainda se mantêm quase intocadas, como as relativas aos círculos eleitorais e ao método de Hondt. Desde então, o país e o mundo mudaram, as campanhas eleitorais também, e estamos a entrar em mais uma. Pelo que queremos recordar no Contracorrente de hoje, não só como foram e o que significaram essas eleições de 1975 e por que estamos agarrados a regras criadas nessa altura. Bom dia, José Manuel Fernandes.

Bom dia.

Que regras?

Bem, duas delas já estou a falar e que são relevantes. O método Hondt e os círculos eleitorais, mais ou menos como eram na altura. Não são exatamente os mesmos, mas no essencial são. O que mudou? Muito pouco. Havia três círculos nos Açores. Vamos lá ver, qual era a lógica dos círculos? Os círculos eram os distritos, com duas particularidades. Na altura não havia ainda regiões autónomas, os Açores eram divididos em três distritos e foram os três distritos que foram a votos, separadamente, com listas diferentes. Horta, mais pequeno, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, que era o maior. E depois não havia propriamente círculos de emigração como há hoje, até porque as eleições tiveram algumas particularidades. Havia uma certa desconfiança sobre os emigrantes e sobre como é que eles votariam, sobretudo vindos dos partidos mais à esquerda. Desconfiança que se mantém ainda hoje em alguns aspetos, por exemplo, para as eleições presidenciais. E só muito recentemente é que se começou realmente a facilitar quer o recenseamento, quer o voto dos emigrantes. E depois tínhamos um círculo, que eu já nem me lembrava dele, só agora reparei que existia, que era Moçambique.

E Macau ainda há.

Não, Macau que eu lembrava-me bem. Macau lembrava, um círculo eleito por meio duzia de pessoas, um partido que só existiu dessa vez, chamado ADIM, isso lembrava-me.

Um cantacho fantástico.

Elegeu um deputado, não foi?

Elegeu um deputado, claro. Não me lembrava de haver esse círculo eleitoral, nem consegui perceber quem é que foi eleito por lá. Mas enfim, fora esses detalhes, há aqui uma coisa que é um padrão. Nós estamos bloqueados, em termos de sistema eleitoral, em duas ou três discussões e não saímos delas há muito tempo. Uma é a proporcionalidade e como é que se garante essa proporcionalidade. Outra é a existência de círculos por distrito e se esses círculos, que nalguns casos elegem muitos deputados, Lisboa, por exemplo, mais de 50 deputados, são círculos onde haja identificação entre o eleitor e o eleito. Portanto, em que se conheça o seu deputado. Em alguns círculos mais pequenos, com dois, três, quatro deputados, eu admito que isso aconteça. Agora, o nosso voto, sobretudo se for num dos partidos maiores, se alguém votar num partido maior, o 20º, 25º, 18º, ninguém faz a mínima ideia de quem está a eleger. Isso é igual desde o princípio e há aqui várias discussões que se colocam desde o princípio, que é: isto são listas fechadas por partidos, o que quer dizer que há uma grande preponderância das lideranças partidárias na definição das listas. Nós não temos um sistema misto, não temos um círculo de compensação, não temos muitas coisas e continuamos, de alguma forma, presos quer a este modelo eleitoral, quer a outra questão que curiosamente tem a ver com algo que eu creio que já só existe para termos eleitorais, que são os distritos, porque no resto desapareceu tudo. Na altura, nós tivemos muitas divisões administrativas no país e supostamente deveríamos ter tido uma regionalização, que a maior parte das pessoas que se pronunciaram em referendo disseram que não e não há consenso sobre essa matéria ainda hoje. Tivemos muitas divisões no país ao longo dos tempos, várias, umas meramente geográficas, outras com caráter mais administrativo, mas a única que foi sempre sobrevivendo, sobretudo nos últimos dois séculos, foram os distritos. E agora dirás: "Mas por quê?" As províncias, que eram aquilo que nós aprendíamos na escola e aquilo que ainda está no imaginário. As Beiras, o Alentejo, o Ribatejo, o Algarve, a Estremadura, Trás-os-Montes, Minho, tudo isso que são coisas com que nós ainda identificamos muito. Aquela pessoa é do Minho, não dizemos aquela pessoa é do distrito de Braga ou do distrito de Viana do Castelo. Há um transmontano, não dizemos é do distrito de Bragança. Apesar disso, os distritos mantiveram-se. Eu creio que isso tem muito a ver com o facto de os distritos terem sido organizados muito em torno da zona de influência de cidades. Em todos os distritos, exceto num, há claramente uma cidade capital Digamos assim. Há alguns em que às vezes há cidades rivais, mas basicamente há uma cidade que é a capital.

Qual é a exceção?

A exceção é Braga, porque tem ali Guimarães, a cidade onde se diz que de alguma forma também começou a nacionalidade. Sempre ali houve uma tensão e há uma tensão e ficam muito próximas e a universidade está nos dois sítios. O distrito de Braga é um pouquinho exceção. Mas para a maior parte dos outros distritos, há distritos onde há outras cidades com algum relevo, por exemplo, Vila Real, também tem Chaves. Bragança, a própria Dioceses se chama de Miranda. Mas é uma coisa antiga, Miranda hoje em dia é uma cidade com pouca expressão, pequena. E por aqui adiante, dando outros exemplos, mas basicamente é isto. Por exemplo, Castelo Branco também tem a Côja, que tem vindo a ganhar.

Um tem o politécnico, o outro tem a universidade.

Está assim de vez em quando umas situações, mas basicamente isto foi uma coisa que consolidou. Na altura havia tudo, havia juntas distritais, havia governadores civis, a administração pública estava organizada por distritos. Hoje isso desapareceu praticamente. A administração pública há um esforço para organizar por regiões-plano, como se chama. A região Norte, a região Centro, a região Lisboa e Vale do Tejo, a região Alentejo e a região Algarve. Houve um esforço para fazer isso, não quer dizer que esteja já tudo assim. Creio que ainda há alguns organismos da administração pública que são capazes de não estar totalmente organizados por regiões, mas houve muito esse caminho e sobram basicamente os distritos para os círculos eleitorais, para pouco mais que isso. Feita esta pequena incursão, ainda esta semana publicamos aqui um artigo em que se fala: vocês queixam-se de haver partidos com muitos votos desperdiçados, mas os votos desperdiçados é uma consequência do método de Hondt. Na verdade, os votos desperdiçados não são uma consequência do método de Hondt, os votos desperdiçados são uma consequência de haver círculos que elegem poucos deputados. E que nesses círculos que elegem poucos deputados, se eu não eleger deputados de todos os partidos, os votos nesses partidos são votos que não têm tradução em nada. Mas atenção, em eleições isso é normal. Quando nós elegemos o Presidente da República por 51%, há 49% dos votos desperdiçados. Desperdiçados realmente, quer dizer, os candidatos a seguir não têm nenhum poder, não têm nenhuma representação. Nos sistemas maioritários, círculos uninominais, que é o sistema inglês, o sistema americano, o primeiro ganha, nem sequer tem que ganhar por 50%, o primeiro ganha e acabou-se, todos os outros votos não contam.

The winner takes it all.

The winner takes all, exatamente. Isso permite que haja, por exemplo, neste momento em Inglaterra, no Reino Unido, com 30 e poucos por cento dos votos, haja uma maioria de 60% no Parlamento, que é uma coisa até um pouquinho bizarra. Mas eles não colocam isso em causa, é o sistema que têm, é assim que isso funciona, e a gente sabe que é assim que funciona. Tem vantagens, tem desvantagens, podemos discuti-las, podemos aperfeiçoar. Eu sempre achei que se devia aperfeiçoar, mas não creio que esteja aí a bola de prata para mudar o sistema político, que isso é outra coisa. Até aqui, eu diria que estamos dentro da norma. Há, no entanto, algumas coisas que sobram dessa primeira campanha que às vezes são muito boas, muito boas mesmo, e eu acho que é aí que está a chave da importância desta eleição. Aquilo que é bom é o sentido universalista do voto, e o recenseamento, e o segredo, e a forma como as eleições são controladas. Repara, as nossas eleições, até à eleição de 25 de abril de 75, nós em Portugal não podemos dizer que alguma vez tivéssemos tido eleições livres e justas. E há um exemplo disso que é muito óbvio. As pessoas falam disso: "Tivemos 48 anos de ditadura." Tivemos 48 anos de ditadura, mas antes disso tínhamos tido uma coisa que havia voto, havia confusão, havia aparente liberdade, mas também era uma ditadura mascarada de um partido, que foi a Primeira República, com uma trapalhada muito grande e com inúmeras limitações ao direito de voto. Aliás, por exemplo, o voto das mulheres. O voto das mulheres. Na Primeira República havia discursos, há discursos, há atas do Parlamento, em que deputados dizem: "Voto das mulheres, nem pensar nisso, que elas são instrumentalizadas pelos padres e portanto a gente não quer que elas votem." Dizem isto assim preto no branco.

Não só dizem isso nessa altura, como dizem depois, porque quando elas passam a ter direito de voto, isso aliás está escrito até na correspondência do General Sousa Dias, sobre o que é que o Salazar pretendia com dar voto às mulheres. Era claramente assumido que as mulheres não deviam votar.

A primeira vez que o voto vem a Inglaterra e faz mulheres de uma forma mais generalizada, é 31, mas com limites, não é?

Sim, claro.

Depois em 46 isso é alargado. Atenção, entre 31 e 46 praticamente não há Poucas eleições. A seguir à guerra é que o Salazar, o regime, acha que tem necessidade de fazer eleições mais regularmente e, portanto, há eleições que têm já alguma relevância com o aparecimento, a tolerância de forma, umas oposições que se organizavam a essa altura, a tolerância de candidatos da oposição nas presidenciais, depois a maior parte deles não chegam votos. O primeiro que chega a votos é Humberto Delgado. Mas há uma discussão curiosíssima no Parlamento, em 46, sobre o alargamento de voto às mulheres. Estamos a falar de um alargamento de voto que não é universal. Primeiro, porque uma das condições que era colocado para homens e mulheres nesse tempo era saber ler e escrever. E estamos a falar de um país onde há muitos analfabetos. Isto era uma imensa limitação ao direito ao voto, que se traduzia em números do recenseamento muito inferiores aos atuais. Depois, era necessário, além disso, pagar impostos, o mínimo de impostos, 100 escudos, no caso dos homens, 200 no caso das mulheres. Qualquer tipo de imposto, imposto profissional ou perdial, o sistema de impostos era muito diferente do atual. E há uma discussão, não vou agora entrar mais em detalhes, as mulheres também no princípio têm que ter pelo menos o curso inicial, depois a seguir é que isto vai alargar-se mais, já mais próximo do 25 de Abril, no final já do regime. Mas há uma coisa muito curiosa nessa discussão, isto não tem bem a ver com o 25 de Abril, mas é aquilo que muda. Na altura havia a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa. A Câmara Corporativa era uma câmara supostamente representante das corporações e a Câmara Corporativa achava que se devia, sim, senhor, o voto das mulheres, mas as mulheres, se forem chefes de família, viúvas, basicamente, têm direito de voto. Se forem casadas, o direito de voto é do marido. E por quê? Porque isso pode ser um fator de desunião no casal. E na Assembleia da República argumenta-se, na Assembleia Nacional, argumenta-se que não, não há problema, porque o voto é secreto. Não é necessário saberem quem é que o marido ou a mulher votaram. E aí passa. Incrível. É essa coisa que passa. Tanto que passa, que isto está não sei se na Assembleia da República, mas há um cartaz do regime a apelar ao voto, a apelar às mulheres portuguesas, que diz o seguinte, é muito engraçado esse cartaz: "Mulher portuguesa, graças ao Estado Novo, tens: a estabilidade da família, a liberdade religiosa, a ordem social, a paz que preservou o nosso país da catástrofe e destruições da guerra." Isto é pós-guerra. Atenção, eu quando era miúdo, na minha família, os meus avós, quando falavam de Salazar, era: "Salvou-nos da guerra." O Salazar podia ter todos os defeitos do mundo, mas salvou-nos da guerra. Isto era um discurso. E depois a seguir acrescenta: "Se o teu marido, teus irmãos, teus filhos vivem e não marcharam para os campos de batalha, a Salazar o deves. Se o teu noivo não foi morrer em terra estranha, sob os tanques", por aí adiante, "a Salazar o deves. Se os teus filhos", e por aí continua, "votai por Salazar". Portanto, há um apelo claro ao voto das mulheres por Salazar, por Salazar ter salvo os maridos, os filhos, os pais da guerra. É muito interessantista, até porque muitas vezes há aquela ideia de que só se vota a partir do 25 de Abril, as mulheres. Não é verdade, mas é evidente que há uma grande diferença aí. O facto, por exemplo, nessa eleição, ter havido no recenseamento, e esse aspeto é muito- Esse é que é o aspeto crucial. O recenseamento é completamente diferente. Passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório. Depois, há um esforço real de recenseamento. O Costa Braz, que era ministro do recenseamento, faz um esforço brutal para conseguir o recenseamento. O direito de voto é alargado até aos 18 anos. Antes a lei dizia "a maioridade", a maioridade era aos 21. É alargado até aos 18. Por exemplo, se tu casasses antes dos 21, tinhas que ser, como é que se dizia? Emancipado. Emancipado. Eu devia saber isto porque eu casei antes dos 21 e tive que ser emancipado. E casei em 75, ainda.

Portanto, basicamente, não precisaste de uma autorização dos teus pais.

Não é uma autorização, já nem sei exatamente o que foi. Detalhes, sei que foi necessário cumprir uma burocracia qualquer, porque eu tinha na altura 18 anos.

Para obter esse estatuto.

Para ter esse estatuto. E depois deixa de haver a limitação de saber ler e escrever, estamos a falar de uma população que, sobretudo em algumas regiões do país, tem 30, 40% analfabetos, estamos a falar de muita gente, sobretudo nas mulheres. O analfabetismo entre as mulheres é muito maior. Nos homens era um pouquinho diferente e percebe-se que isso vai melhorando, inclusivamente durante o Estado Novo, vai diminuindo e nota-se isso. Há estudos agora recentes, estudos acadêmicos publicados, através dos exames que tinham que fazer pra tropa. Mas aí só há o registro dos homens. E percebe-se que a coisa melhora substancialmente naquele período, e o Nuno Palma e o não sei o que é o outro historiador Publicaram recentemente um trabalho sobre essa matéria a mostrar isso. Mas isso não quer dizer que não houvesse um problema de analfabetismo, que havia, e que na altura foi ultrapassado. Isto muda completamente o corpo eleitoral. Eu não tenho o número exato de quantas pessoas podiam votar antes do 25 de Abril, mas no 25 de Abril temos um total de população recenseada muito elevada, na casa dos seis milhões. Hoje é muito mais, como sabemos, mas por outras razões. E temos uma vontade de votar enorme. Com algumas coisas que, olhando para os resultados, são muito curiosas. Primeiro, a participação nunca mais houve igual. Nunca mais houve nada que se parecesse. Temos, nessa altura, uma participação de quase 92%, 90,6%. Uma participação absolutamente impressionante. Temos outra coisa muito curiosa, isso tem a ver com a forma como aquilo ocorreu. Eu creio que nunca houve tantos votos nulos. Na altura, na contabilidade, não há distinção entre votos brancos e nulos. Eu acho que agora se somarmos os dois, talvez já tenhamos atingido outra vez esse número. Mas temos 7%, praticamente, de votos brancos e nulos. E isso acontece, curiosamente, sobretudo em distritos onde se percebe que há menos alfabetização. Há distritos com quase 11% de votos brancos e nulos, e eu não creio que isso fosse uma consequência do apelo do MFA, ou de uma parte do MFA.

Aliás, é preciso que se entenda e contextualizar isto. A certa altura, começa a haver uma campanha no sentido de que votar, estar com o MFA e com a revolução era, na prática, não votar e dar o poder todo ao MFA. E depois, a certa altura, começa a haver mesmo um apelo ao voto em branco.

Vem, sobretudo, da quinta divisão, que era dominada pelo Partido Comunista.

E eles fazem esclarecimento sobre o voto em branco até ao dia 24 de abril. Até ao dia 24 de abril, há militares da RTP a fazerem esclarecimentos sobre o voto em branco. A dado momento, eu creio, do que vi desse material, que eles terão percebido que as pessoas queriam mesmo votar e não iam nada, ao fim de tantos anos. E era contraditório, porque todo o discurso ia no sentido de ser livre é votar, nos é escolher, e de repente fã dizer para votar em branco. Mas também é preciso que se diga que as eleições de 25 de abril de 1975, ao dia de hoje, elas são livres, indiscutivelmente livres, mas se fosse hoje, haveria um escândalo nacional. Porque há discursos de caráter político evidentes.

Eu vou dizer o seguinte: vou ler aqui uma frase, que é a seguinte: a leitura que foi feita da grande afluência às urnas. A grande afluência às urnas tem um significado contraditório. Por um lado, indica a vontade de amplas massas intervirem na vida política. Por outro lado, indica as pressões exercidas, tornando a descarga do voto praticamente obrigatória, mesmo para aqueles que não tinham a opinião formada. Isto é um comunicado da Comissão Política do PCP sobre as eleições para a eleição constituinte. Eu gostava de saber o que é que o PCP agora dirá amanhã no discurso em que se invocam estes 50 anos, mas é capaz de não recordar estas passagens, até porque mais adiante faz imensas reservas ao que se passa na eleição.

O PCP que nessas eleições, só para contexto aqui dos nossos ouvintes, ficou em quarto lugar com 11%, certo?

Não, terceiro lugar. Estas eleições constituem, de alguma forma, uma surpresa. Nós estamos num tempo em que não há o hábito de publicar sondagens. A única sondagem que surge referida é uma sondagem que é referida num livro do professor Bacalhau, que era um especialista nesta matéria, e essa sondagem, por acaso, dá resultados muito semelhantes àqueles que vieram a acontecer. Estamos a falar de uma sondagem que diz que há muitos indecisos, espere aí que eu tenho aqui os números exatos, que diz que há 48% de indecisos ainda, portanto, não sabem quem vai votar. Eu não sei quando é que isto foi realizado. E que o PS teria 21%, o PPD 14, o PCP 6, o CDS contava apenas 1%, o MDP seria 2%. Bem, não foi assim. De facto, esta arrumação foi quase idêntica, com exceção do CDS, que teve bastante mais votos. O CDS teve 7,6%.

Isso. Sim.

7,6%. E agora, a surpresa aqui é o seguinte: nós vivíamos num tempo em que, por um lado, tínhamos um ambiente comunicacional já dominado, não ainda completamente esmigalhado, mas já muito dominado pelo Partido Comunista e pela extrema-esquerda, mas muito pelo Partido Comunista, sobretudo depois do 11 de março. Eu creio que nessa altura o general Spinola já tinha saído da RTP, por causa da RTP já seguia uma via completamente socialista, tínhamos um ambiente muito nesse sentido.

Aliás, o relatório do 11 de março, e também do 28 de setembro, ainda não estava pronto, o do 28 de setembro já estava, e do 11 de março é distribuído uma versão preliminar exatamente antes das eleições, para dar a ideia de que havia uma terrível, destas eleições de abril de 65, conspiração de direita no país.

Atenção, estas eleições têm mais particularidades, algumas delas O essencial aqui foi: há um ótimo recenseamento e há um sistema eleitoral que sobrevive até hoje e que tem se mostrado, de alguma forma, à prova de bala, com a forma como são constituídas as mesas de voto, a forma como os partidos têm direito a estar presentes em todas as mesas de voto, a forma como está isolado o sítio onde se preenche o boletim. Porque havia alturas em que supostamente o voto era secreto, mas cada partido tinha que dar uma papelinha ao seu eleitor e o eleitor levava a papelinha e quem estava na mesa de voto via que papelinha que era. Os papelinhos não eram todos iguais. Supostamente, o voto era secreto, mas os votos eram enviados pra casa, em casa que se preenchiam as coisas, levava-se. E isto aconteceu em períodos variantes, República, Regime Constitucional. Mas eu acho que talvez o sinal mais claro de que estamos perante um sistema diferente e um tempo diferente, que na altura não é logo evidente, mas que se vai tornar evidente com o tempo, já direi por quê, é: nós tínhamos tido, até ao atual regime, em todos os regimes anteriores em que havia voto, houve voto na monarquia constitucional, e às vezes com o corpo eleitoral até maior que o da República, houve voto na República e houve voto no Estado Novo, quem estava no governo ganhava. As únicas vezes que numa eleição, mas particularmente uma vez, há um governo, por exemplo, na Primeira República, que não é do Partido Democrata ou Partido Republicano, o partido de Afonso Costa, é o governo que depois acaba muito mal, porque tudo aquilo acaba num massacre com o primeiro-ministro morto, na Noite Sangrenta, isto em 1921, é porque as eleições que consagram essa assembleia são feitas já numa altura em que o governo anterior tinha caído e havia ali um governo com uma orientação de republicanos moderados e, portanto, elegeu partidos republicanos moderados e eles formam governo, mas depois tudo aquilo acaba mal, com golpes de Estado e assassinatos, enfim, não interessa recordar esse episódio. Na monarquia também era assim. Na monarquia era quando o rei estava insatisfeito, havia um período que até se chamava de ditadura, o governo caía, subia-se o Parlamento. A ditadura era o período em que os governos estavam sem parlamento, não tinha a carga que hoje tem, tinha uma carga diferente, e habitualmente o governo que o rei nomeava nesse período preparava as eleições de forma a ganhá-las e depois governar até voltar a cair. Ou voltar a acontecer qualquer coisa. A primeira vez que temos em Portugal um primeiro-ministro, um chefe de governo, a perder nas eleições, sabes como é que é? Nestes 200 anos, a primeira vez que isso aconteceu, 2005, quando Santana Lopes perde as eleições. E se quisermos ir até mais longe, a primeira vez em que um primeiro-ministro escolhido em eleições, perde as eleições, é 2011 com José Sócrates. E podemos dizer que, no limite, isso só aconteceu essas duas vezes, porque a outra vez em que um primeiro-ministro vai a eleições e não continua como primeiro-ministro é 2015, Pedro Passos Coelho, mas pode-se considerar que houve ali uma alteração das regras do jogo. Nas regras do jogo anterior, ele teria ganho as eleições, nas regras do jogo posterior, ele perdeu porque não conseguiu formar governo com maioria. E isto foi assim, na minha perspectiva, pelo menos, uma democracia só é democracia quando há alternância. Nós já tínhamos alternância entre partidos. Agora, o chefe do governo ser mandado borda fora, estando na cadeira, digamos assim, acontece pela primeira vez com Santana Lopes, nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha acontecido, naturalmente, durante o Estado Novo, nunca aconteceu na República, não aconteceu na Monarquia Constitucional. Eu acho que com o regime que nós criamos, com algumas regras criadas logo nesta primeira eleição, as regras do recenseamento e as regras da forma como se vota, isso de alguma forma ficou assegurado. Não é possível comprar votos como antes se compravam, cassicar votos como antes se cassicavam. E isto, na altura, não é completamente claro, porque na altura há um debate que se prolonga já com a Constituinte a funcionar, sobre que tipo de democracia devemos ter. Se devemos ter uma democracia eletiva, com partidos, como esta que temos, ou se devemos ter aquilo que se definia como uma democracia popular, em que o que acontecia era: em vez de elegermos representantes, eram os organismos populares de base, assembleias de fábrica, assembleias de bairro, assembleias do que quiséssemos. Populares. Empresa, populares, assembleias populares, que iam elegendo representantes, até chegar a uma assembleia popular, sempre em paralelo com a assembleia do MFA, que não desapareceria, que iria controlando este processo todo. E as votações seriam sempre pra sonar. Não seriam secretas. Há um documento do MFA já depois da Assembleia Constituinte, em que isto é proposto. Como coisa sendo proposta como sendo o modelo pro qual se devia ir. Não foi pra aí que fomos, felizmente. A questão do braço no ar e a questão da assembleia popular de base, são os locais onde as forças organizadas ativistas dominam Mesmo que representem apenas 0,5%. Se fossem em votos, representavam 0,5%.

Dos votos. Sim.

Se forem em voto secreto, 0,5. De outra forma, representavam a maioria. Esta eleição politicamente tem um significado muito especial. Nós temos, até esta eleição, uma lógica completamente dependente dos equilíbrios dentro das Forças Armadas, por um lado, e por outro lado, da pressão da rua. E a pressão da rua não são apenas as manifestações, e os comícios, porque também começa a haver manifestações e comícios organizados, sobretudo pelo Partido Socialista, o primeiro dos quais é um famoso comício contra a unicidade sindical no Pavilhão dos Desportos. Mas há uma conta de cabeças, essas coisas todas, há essas tensões todas, mas que contra ali são o equilíbrio no MFA. E esta legitimidade MFA rua, digamos assim, vai ser contrariada pelo resultado das eleições. E o resultado das eleições, de fato, é uma surpresa, porque como tu ainda há bocado já estavas a referir, o Partido Socialista ganha com larga vantagem, tem quase 38% dos votos. O PSD, por quem muitas pessoas não davam um chavo, fica em segundo lugar com 27%. Não, 26,39. E o PCP, pra grande surpresa, tem apenas 12,5, sendo que o PCP comete aqui um erro, que eles próprios só se aperceberam depois, de tal forma que na eleição de 76 já vão fazer de maneira diferente, que é não perceber logo a subtileza do método de Hondt e a subtileza dos círculos eleitorais. E acredita que ainda pode enganar as pessoas com o MDP-CDE. Logo assim, ao 25 de abril, há uma tensão sobre o MDP-CDE continua ou não continua, o PS sai imediatamente, quem lá tinha, quem não tinha, saem todos e dizem: "Não, isso é pra acabar. Isso era uma coisa que existia por causa de outro regime, era uma frente eleitoral da oposição, agora há liberdade, cada um forma os partidos que quiser." O PCP mantém lá uns compagnons de route, que vai manter durante muitos anos, e mantém aquilo vivo, porque era uma forma de, nas zonas do país onde o martelo e enace estava mais pessoas, eles acharem que iam ter votos. Problema: isto devido à votação, e portanto, o método de Hondt faz com que em muitos círculos onde se calhar se tivessem ido juntos, tivessem eleito mais deputados do que aqueles que acabam por eleger, porque o MDP-CDE só vai conseguir ter 4,14% dos votos e só vai eleger cinco deputados. Precisamente por causa deste fenômeno. Mesmo assim, se somarmos os votos do PCP aos votos do MDP-CDE, dá 16%, um pouco acima de 16%, estamos a falar de essencialmente um em cada sete votos.

Teria 35 deputados. Enfim, conta simples.

Não, eles têm 35 deputados atualmente, ficaram com 35, 30 do PCP e cinco do MDP-CDE, portanto, teriam tido mais se tivessem ido, porque eram 250 deputados, não eram 230 como agora. Cria-se uma legitimidade eleitoral e há uma tensão desde esse momento, uma tensão imediata. Quer dizer, primeiro, nota-se que o PCP imediatamente diz: "Há uma parte do país que votou coagida". Esse comunicado depois tem outros detalhes sobre isso. Ou mal informada ou coagida. Esse discurso era um discurso que até vinha de antes das eleições, feito pelo Vasco Gonçalves, feito pelo Rosa Coutinho. Há entrevistas do Rosa Coutinho a dizer isso também. Dizer: "As pessoas não estão preparadas, mas pronto, tem que ser. A gente comprometeu-se. Vamos ver no que isto dá." Há quase que ameaças. As eleições não podem travar a revolução. No sentido: "Votem bem, porque senão vamos ver o que isto dá." Há quase que isso. E isso traduz nos dias seguintes em atos concretos. E a primeira grande tensão é o Primeiro de Maio, porque no Primeiro de Maio de 74, em que eu nunca mais me ia esquecer dele, porque estive na rua todo dia nesse dia. No Primeiro de Maio de 74, toda a gente está junta. Depois, podia haver ali uns grupos que iam pra aqui, iam pra acolá, mas toda a gente está junta e sobretudo toda a gente está junta. Olha, aqui perto, no Estádio que hoje em dia se chama Estádio Primeiro de Maio, na altura chamava-se Estádio da FNAT, Federação Nacional da Guia do Trabalho, depois INATEL. Toda a gente está junta. No Primeiro de Maio de 75, o MFA, o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, chamam pro palco Álvaro Cunhal e depois não deixam entrar Mário Soares no estádio. E aqui é o primeiro grande momento em que se percebe que isto tem tudo pra correr muito mal, até porque entretanto já estava havendo outras divisões, e vamos entrar no Verão Quente, onde há sempre esta tensão. Como coisa muito curiosa, que é a Assembleia Constituinte só tem alguma liberdade pra fazer uma Constituição a partir, a seguir ao 25 de novembro, com o segundo pacto MFA-partidos, porque praticamente antes, pros partidos poderem concorrer, tinham se comprometido a fazer uma construção não democrática, porque a construção que tinham se comprometido a fazer no primeiro pacto MFA-partidos, quem continuaria a mandar nisto era o MFA. Quer dizer, no primeiro pacto, o presidente da República não era eleito por voto universal e direto. Portanto, só pra teres ideia. Isso só acontece depois do 25 de novembro, depois da derrota dos radicais. Temos aqui um período em que, felizmente, houve esta eleição, porque esta eleição permitiu contrabalançar aquilo que parecia ser

O que se via nos jornais, o que se via nas televisões, o que se via nas ruas, que era: isto é tudo folclore de esquerda radical. Entre PCP e mais pra esquerda, parecia que tudo estava dominado, e não estava.

Estamos a recordar essas primeiras eleições de 1975, no dia 25 de abril. Convidámos para o "Contra-Corrente" o José Miguel Sardica, historiador. Bom dia.

Obrigado pelo convite, historiador.

Eu sou pós-25 de Abril, portanto olho pra isto de outra forma. Que grande turbilhão, tinha tudo para correr mal, mas afinal lá se compôs. É isso?

Bom dia. Eu não sou pós-25 de Abril, sou ligeiramente antes, mas não tenho memória histórica desses dias, a não ser uma memória muito vaga do que foram os anos de 1975, 1976. Eu começaria por salientar que este dia, 25 de abril de 1975, é muito menos conhecido do ponto de vista histórico do que o outro, um ano antes. Porque esse, sim, abriu um ciclo político novo. Mas este outro 25, em 1975, é muito importante porque marca um ponto de viragem naquilo que é a evolução revolucionária. São as primeiras eleições livres, primeiras eleições universais, ou seja, com recenseamento, com voto, maiores de 18 anos, ponto final, independentemente do seu rendimento, da sua instrução, do seu sexo, etc. São eleições justas no sentido em que os resultados foram aceites. Foram contestados, e já lá vamos, mas não houve uma recusa daqueles resultados, que foram resultados surpreendentes pra muitos dos atores políticos que estavam em cena desde 1974. Foram um sucesso organizacional, isso sem dúvida nenhuma, e são eleições novas, porque são eleições que têm recenseamento, em que os diversos candidatos à urna vigiavam as mesas de voto, o voto é secreto, portanto não há fraude eleitoral, não há chapelada, como se dizia até 1910, que era os eleitores serem encaminhados pra urna já com o voto feito, e inclusivamente as urnas poderem ser abertas ou não e punham-se lá outros votos. Havia várias formas de falsificar as eleições. Em 1975, pelo menos a máquina política garantiu que isso não acontecia. Mas são eleições especiais, porque são eleições pra uma assembleia constituinte. Ou seja, não são eleições para delas extrair o governo, esse estava constituído. E a extrema-esquerda é muito clara nos meses e semanas anteriores, dizendo que o resultado, qualquer que ele fosse, não deveria e não poderia ter incidência no equilíbrio das forças políticas em cena. Vasco Gonçalves diz, citando mais ou menos de memória: "Atenção para não perdermos por via eleitoral o que já ganhámos por via revolucionária." E portanto, as eleições são eleições pra uma assembleia constituinte, que iria redigir a Constituição, conforme tinha sido anunciado no dia 25 de abril de 74. Dali a um ano haveria eleições. Elas estiveram agendadas, creio que pro dia 11 de abril, mas depois com o 11 de março e com a chamada Assembleia Selvagem, que é na noite de 11 pra 12, Costa Gomes, penso eu, aceitou a ideia.

Aceitou a ideia que podiam ser em março. Mas em março acontece uma coisa, o recenseamento ainda não estava completamente pronto, porque o recenseamento, de facto, é um grande esforço, e então passam para 12 de abril.

11 ou 12.

11 ou 12. É 12, porque a eleição é uma sexta-feira. Eu penso que é a única eleição que nós temos numa sexta-feira, que nem sequer era feriado ainda na altura.

Não, não era.

O feriado de 25 de Abril só é criado depois.

E depois adiaram apenas duas semanas pro dia 25. Mas esta ideia de ser uma eleição para uma constituinte que iria fazer a Constituição, também nos convida a pensar qual era o lugar que a constituinte e que a Constituição tinham na revolução em curso. E o que nós assistimos, é talvez o principal resultado que vem dessas eleições, é a demonstração de que, de facto, o país que chegava aos jornais, o país que era conhecido entre 74 e 75, que era um país de extrema-esquerda, militar, MFA, radicalizado a partir de setembro de 74 e ainda mais após o 11 de março de 75. Na verdade, havia uma espécie de maioria silenciosa, que deveria ter saído à rua em 74, mas não saiu. Mas essa maioria silenciosa, no sentido de um país mais conservador, de um país mais moderado, que é o país que nas eleições em 1975 vem à tona, que dá a vitória a partidos políticos mais moderados e que, pra surpresa da extrema-esquerda, não dá a vitória que eles talvez tenham antecipado, mas depois começaram a perceber que não seria possível. A frase que eu citei há pouco é um pouco essa, ou seja, não perder por via eleitoral o que se ganhou por via revolucionária. Havia a percepção da extrema-esquerda de que provavelmente as eleições não iriam ratificar aquele radicalismo, queriam fazê-lo recuar. E repare-se que, a constituinte, o PS, o PSD e o CDS somados, portanto, forças moderadas, tiveram 71,9%. O PCP tem seis vezes menos e todas as extremas-esquerda somadas, portanto com o MDP-CDE e com o UDP somados, são 17,4. Portanto, o país radicalizado que controlava o poder.

Não tinha expressão eleitoral.

É um país que, a primeira vez que vai às urnas, a primeira vez que vai a teste Perde e perde, a meu ver, por uma margem larga. E por isso, já aqui foi citado e bem, o 1º de Maio de 1975 é a primeira reação, e haverá outras, o caso República, o caso RTP, o caso DE. Ou seja, o que a extrema-esquerda vai tentar fazer é recuperar nas ruas aquilo que foi o abalo na urna. E nós, a partir do dia 25 de abril de 1975, temos uma situação que é um divórcio entre uma legitimidade de facto, a legitimidade da rua, o MFA, ou seja, temos a resistência de uma revolução militar e radical contra uma legitimidade de iure, ratificada na urna, que é a legitimidade das forças civis moderadas. E, portanto, o Verão Quente é o resultado disto.

O Verão Quente, pergunto-lhe, é uma reação da extrema-esquerda ao resultado dessas eleições, em certa medida?

Sim, em grande parte é. Deixe-me só voltar um ponto atrás. Em abril de 75, portanto, duas semanas antes, no dia 11 de abril, o MFA tinha imposto, como condição para que as forças civis pudessem ir à urna, um pacto. E nesse pacto, não só o Conselho da Revolução ganhava poderes especiais, mas inclusivamente era instituído um novo órgão, que era a Assembleia do MFA, que partilharia com a futura Assembleia Legislativa competência legislativa. Ou seja, o esquema estava montado para que a Constituição fosse apenas quase uma lei técnica, uma lei menor, que não iria definir o que era os contornos do regime e que não iria ter o peso que as constituições devem ter em termos de definir o que são as composições eleitorais, de governo, etc. E portanto, o resultado, ao fim e ao cabo, vai confirmar que é um país conservador, um país mais moderado, menos sintonizado com este radicalismo que acelera em setembro de 74 e sobretudo após o 11 de março. Nacionalizações, ocupações, saneamentos. Essa dinâmica começa logo em março e, portanto, as eleições já acontecem quando se percebe que a extrema-esquerda está a tentar criar um monopólio revolucionário e, portanto, o resultado eleitoral, de duas, uma: ou não aceitavam, mas isso seria abrir o flanco a uma contestação ainda maior. Mas Cunhal, por exemplo, que é eleito, autossuspende-se imediatamente. Quer dizer, ele vai a uma sessão ou duas, como quem diz: "Não é aqui que a luta vai ser feita, não é aqui que eu vou ter que estar ao mesmo nível que outro qualquer." Portanto, Cunhal não é um homem de debate, não é um homem para ir debater com outras forças políticas outras ideias. E Cunhal, eu recordo também isto, meia dúzia de dias depois ou de semanas depois, eu creio que é no início de junho, dá uma famosa entrevista a uma jornalista italiana, de seu nome Oriana Fallaci, em que Cunhal sistematicamente menoriza as eleições. Diz: "Bom, isso não interessa nada, esse resultado não vai determinar o curso dos acontecimentos e das tensões que possam existir." Inclusivamente, diz-lhe: "Em revolução não se obedecem a leis, fazem-se as leis." Como quem diz: "A Constituição é uma coisa, vamos ver qual é que vai ser o resultado." A Constituinte só toma posse, portanto, é eleita em 25 de abril de 75. Creio que a primeira sessão é no dia 2 de junho. Álvaro Cunhal fala no dia 6 de junho, portanto, menorizando imediatamente aquilo que era a tarefa central e mais nobre, que era fazer uma Constituição para definir um regime político novo. E depois, no espaço de muito poucas semanas, já tinha acontecido o 1 de maio de 1975. O caso República penso que é também em maio, 19, 20 de maio. E essa radicalização vai fazer com que o PS e o PSD, e creio que o CDS também, abandonem o governo.

O CDS penso que não estava no governo.

Já não estava.

Já não estava no governo.

Mas o PS abandona o governo.

O PS abandona primeiro, o PSD abandona a seguir. Só que Sá Carneiro não está cá na altura.

E vão pra rua, e vão pra comícios. Ou seja, vão tentar materializar no apoio nacional aquilo que tinha sido o resultado na urna que o PCP e a extrema-esquerda queriam, evidentemente, menorizar. Aliás, o próprio Verão Quente de 75, depois há um pulular ali entre julho e agosto de 75, de uma série de documentos guia MFA, COPCON, documento guia Aliança Povo MFA. Há uma série de hotelistas gonçalvistas, uma série de documentos guia, que são quase uma espécie de Constituição sombra. Ou seja, não nos interessa a Constituição que está a ser feita na sua sede legal, interessa-nos é discutir documentos guia pro governo e pra ação política, que vão ter, não direi peso constitucional, mas vão ter peso na tal legitimidade de facto, quem controla a rua, controla a política. E o Documentos 9, de Melo Antunes, que é o último, que surge apenas em agosto de 1975, é uma entrada dos moderados nessa competição. Não largavam a Constituição, obviamente, mas ela era muito técnica, muito jurídica, discutir artigo para lá, artigo para cá. A Constituinte teve qualquer coisa como 130 sessões e 600 horas, ou 500 e tal horas. Fazer uma Constituição é um debate muito jurídico e muito técnico, ou seja, não chega à imprensa, as pessoas não seguem aquilo. Votaram com entusiasmo, votaram porque sentiram que era um ato importante, mas não conseguiam acompanhar.

A comunicação social não trazia isso. Aliás, não trazia nada.

A pouco eco. Porque muito estatizada e muito radicalizada, também não lhe interessava dar eco.

O que interessava era dar rua. É olhar para as capas desses jornais desse tempo. E aquilo que foi muito relevante, que era o chamado, que ainda hoje mantém, que é o PAOD, período antes da ordem do dia, teve o voto contra do PCP e do MDP, porque não queriam discussão política nenhuma.

Que o debate político entrasse. Interessava-lhes apenas aquela parte técnica que eles esperavam poder influenciar ou não. E a Constituinte está em suspenso, vai fazendo as suas coisas, mas está em suspenso, à espera que na rua se decida. E levou tempo, só no dia 25 de novembro de 1975 é que aquela tensão surda, aquela que a gente chama uma guerra civil de baixa intensidade. Mas é, de facto, aquele verão e outono quente, sobretudo outono quente, ali setembro, outubro, quando cai o quinto governo gonçalvista, o último. Quando o governo vira ao centro, é bom lembrar um episódio absolutamente inaudito, que é o cerco à Assembleia no dia 12 de novembro de 1975, ou seja, quando o PCP, sentindo que estava a perder o controle na Constituinte e nas ruas, manda os sindicatos para um último ato de chantagem, quase. E só a partir do dia 25 de novembro é que os moderados reganham o controle sobre a situação e isso vai ter a concretização política no chamado segundo pacto MFA com as forças políticas e um pacto MFA assinado em 21 de fevereiro de 76, em que desaparece a assembleia do MFA, o chefe de Estado passa a ser eleito por sufrágio universal. Percebe-se que a Constituição vai ser votada consagrando um regime democrático, mas na Constituição fica uma conquista da extrema-esquerda, que é a parte econômica, a irreversibilidade das nacionalizações, a reforma agrária, o artigo um da Constituição, que define que o país deve caminhar rumo ao socialismo. E é isso que leva a uma tomada aparentemente estranha, que tem que ser bem explicada para ser bem compreendida, é que o CDS é o partido que vota contra a Constituição. Não porque fosse saudosista do antigo regime ou antiliberal, ou o que fosse, mas era uma forma de contestar a parte econômica. E é uma parte econômica em que, curiosamente, o PS, que tinha sido o bastião moderado em 75, é o PS que aceita com a extrema-esquerda. Há aqui uma viagem que Mário Soares faz. Não se radicaliza, mas é também com o apoio do PS que esta parte econômica da irreversibilidade, da reforma agrária, que a parte econômica socialista é consagrada. A Constituição é aprovada a 2 de abril de 76 para entrar em vigor em 25, exatamente no dia em que haveria eleições, estas eleições legislativas normais já. Quando a Constituição é votada, e é votada por uma maioria larguíssima, só os 16 deputados, salvo erro, do CDS é que votam contra. É aprovada com 92%, salvo erro, significa que nós vamos ter uma Constituição que é, em si mesma, contraditória ideologicamente, porque é uma Constituição que do ponto de vista político garante um regime democrático, europeísta, livre, mas tem depois uma parte social, um lastro social e um lastro econômico muito radical, que é aquilo que vai ser desmontado apenas na revisão constitucional. Enfim, a de 82, mas sobretudo, na parte econômica, a de 1989. Vamos ter a oportunidade ainda no programa de conversar com dois protagonistas desse tempo, convidados do Contracorrente. Helena, eras muito nova nesta altura.

Sim, bastante. Mas as pessoas crescem muito em processo revolucionário. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa em relação a uma coisa que o Manuel refere, por exemplo, a diferença do recenseamento de 1969, que são as eleições em que houve alguma esperança na primavera marcelista, e que terão sido um marco, com os seus resultados, para que essa primavera ficasse suspensa, porque Marcelo Caetano, ao olhar para aqueles resultados, percebe que o PCP tem alguma visibilidade, que estava lá através de uma organização frentista, mas que aquilo que poderia ser os moderados ou os socialistas não tinham tido resultado, que permitissem afirmar-se Como interlocutores, por assim dizer. Em 75, nós temos 6.231.000 eleitores. Estamos a falar de um recenseamento que terá andado na casa, não dos 100%, mas do que seria o universo, mas quase. Em 1969, nós tínhamos 1,8 milhão de portugueses recenseados. Portanto, aquilo que acontece nas eleições de 75, foi ter se criado um recenseamento no qual as pessoas acreditaram. É feito um enorme investimento, não apenas material, mas recorre-se a figuras muito midiáticas da época. Eu estou a pensar o caso, por exemplo, do engenheiro Sousa Veloso, que apresentava o TV Rural, para apelar ao voto e ao recenseamento. É aí que surge aquela expressão do voto é a arma do povo. E isto vai ganhando algum significado com o passar do tempo. Há um grande apelo e uma grande aposta nesta questão do recenseamento. E a grande questão, que para mim me parece ser fundamental das eleições de 1975, é que o seu resultado não foi posto em causa, nem em Portugal desde aí, qualquer resultado de qualquer eleição tem sido posto em causa. Esta é uma mais-valia extraordinária, quer dizer, em termos do funcionamento da democracia. Estas eleições decorrem, por exemplo, para aquilo que era então o PPD, em circunstâncias muito especiais, causa enorme impressão ver Sá Carneiro votar. Ele chega a Portugal para votar. Ele estava em Londres, estava muito doente, e olhando para as fotografias, vemos uma pessoa afetada de uma extrema magreza. Ele está, de facto, mal nessas eleições, penso que do ponto de vista físico, como é óbvio, e do ponto de vista anímico, ainda mais. Aliás, como vai fazer-se justiça, porque acabou por ser uma mulher muito injustiçada, porque depois apareceu o Selo de Cassis, quer dizer, que era o cosmopolitismo neste país. Mas Sá Carneiro, a mulher, Isabel Sá Carneiro, livrou duas vezes de cometer dois erros políticos que lhe podiam ter sido trágicos. E agora que até estamos no momento em que saiu mais um livro sobre Sá Carneiro, é uma coisa que acontece ciclicamente. Ele pensou não vir votar. E a Isabel Sá Carneiro percebe que ele tem de vir votar. Quer dizer, para ter vida política, ele tem de vir votar. E depois terá ficado tão desanimado a seguir tudo aquilo e com o caminho que as coisas estavam a levar, que pensou em ir para o Brasil. E terá sido ela que disse: "Para o Brasil, não, porque isso também colocá-lo-ia noutro campo da história." Portanto, é engraçado quando se olha, às vezes, um pouco, como se percebe, Mário Soares dizia que a mulher tinha muito feeling político, isto até em relação a um protagonista que vai crescer imenso neste período, que é o general Ramalho Eanes, que acabou presidente da República. E aqui, em relação à Isabel Sá Carneiro, até depois por causa da questão da separação, acabou por ficar um pouco relegada, mas quando se veem estas imagens é muito impressionante. Depois outra coisa que também se tem de entender, a desproporção entre a realidade e aquilo que é noticiado. Este é um assunto atualíssimo, nunca saiu da agenda, mas há duas coisas. A Constituinte tem péssima imprensa. Não é tanto a Constituinte, para ser rigorosa, o parlamentarismo, a partir do momento em que os partidos que eram donos da rua, estou a falar da esquerda, do PCP e da extrema-esquerda, que são donos da rua, percebem que não têm o resultado eleitoral à altura das suas aspirações, por assim dizer, o parlamentarismo passa a ser ridicularizado, é apresentado como algo que não faz sentido. Portanto, muitas das discussões não têm destaque noticioso e o que se destaca muitas vezes é muito mais no sentido de ridicularizar. Aliás, mesmo algo que nos choca hoje muito, que é na questão do cerco à Constituinte, até porque temos uma imprensa completamente dominada pela extrema-esquerda, aquilo que aparece é muito no sentido de literalmente gozar com aquelas pessoas que estavam ali feitas reféns, porque uns adormeceram, claro, a pessoa está ali fechada e adormeciam. É preciso que se entenda que o Parlamento, que nunca teve propriamente uma boa imprensa em Portugal, porque na República acabou por todo um conjunto de vicissitudes por não ter, o Estado Novo, aliás, grande parte da sua legitimidade nasce daquela espécie de crítica em relação à bandalheira que tinha sido o Parlamento, e, portanto, vamos ver logo, podia esperar-se. Houve este entusiasmo tão grande com esta votação. O povo foi votar e depois não tem boa imprensa. E em relação a esta desproporção entre aquilo que são os factos e aquilo que são as notícias, há uma questão. Este dia 25 de abril, eu penso que havia claramente da parte do PCP, e não só, a noção de que os resultados eleitorais não iam ser brilhantes, já tinha havido a questão até do próprio apelo ao voto em branco, e eu insisto sempre muito neste ponto. Quer dizer, aquelas eleições decorreram num ambiente absolutamente excepcional. E se nós formos ver, por exemplo, os noticiários da RTP desse dia, dá-se um enorme destaque a algo, que eu não sei se o José Manuel recorda, eu não recordo, que é que na meia-noite do dia 24 para o dia 25 As pessoas teriam aberto a janela, cantado a Grândola e que teria havido enormes manifestações em Lisboa. Aliás, a RTP tem até reportagens sobre as manifestações noturnas para celebrar a libertação. Ou seja, é isto que está no-

Não há memória nenhuma.

Pois não, não aconteceram. Foram muito poucas. Mas quando nós vamos ver, o destaque noticioso vai muito mais nesse sentido de criar um ambiente quase de repetição do 25 de Abril, de libertação. E não tanto da valorização, destaque daquilo que eram e que estavam a ser e que iam ser as eleições. Nós muitas vezes temos estas ideias, uma delas extremamente perversa, é a ideia de que a Primeira República foi uma espécie de uma democracia que o Estado Novo veio interromper. Isso é uma coisa verdadeiramente assombrosa. E depois, em relação ao 25 de Abril de 1974, esta ideia de que começou ali um processo em que houve uma parte que na verdade esteve contra a liberdade, e que é a extrema-esquerda e o PCP, mas que se assuniram daquela data, o que também acaba por ser, em alguns momentos, verdadeiramente contrassensual. E em relação a essa frase, que já aqui foi repetida, quer pelo José Manuel Sardinha, quer pelo José Manuel Fernandes, "nós não podemos perder por via eleitoral aquilo que ganhámos por via revolucionária." É curioso, porque tirem lá a revolução e fica o que tanto trabalho nos deu a ganhar, é exatamente a frase daquilo que se chamava um dos tenentes de Maio, que são apoiantes de Salazar, até uma ala mais ingênica, por assim dizer. E quando se começa a falar, o José Manuel referiu aqui a questão das eleições, quando depois se pensa fazer eleições para aquilo que era não uma constituinte, mas uma espécie de um plebiscito àquilo que era o texto constitucional, um desses tenentes diz com a maior das naturalidades, como o Vasco Gonçalves: "Nós não podemos arriscar perder em eleições o que tanto trabalho nos deu a ganhar." Portanto, é uma frase repetida por protagonistas dados simpatizantes de regimes mais musculados.

Muito bem. Por falar em protagonistas, temos ao telefone o Hilário Teixeira, foi o deputado eleito mais novo da Constituinte, eleito pelo PCP. Na altura tinha 22 anos. Bom dia, Hilário.

Olá, bom dia. Como está?

Obrigado por ter aceitado o nosso convite.

De nada, com todo o gosto.

O que é que recorda desses tempos?

O que é que eu recordo? Eu recordo, em primeiro lugar, a minha juventude, que era com 22 anos. Hoje estou já velhote, mas enfim, cá estou ainda para as curvas.

Aliás, desculpe interrompê-lo. Bom dia, daqui Helena Matos. Eu creio que chega à Constituinte em substituição de um militante do Partido Comunista que tinha falecido, não é?

Com certeza, foi isso mesmo. Passado 15 dias da eleição da Assembleia Constituinte, o Pedro Soares, que era o cabeça de lista por Santarém, foi o círculo pelo qual eu fui eleito, faleceu vítima de um acidente de viação.

Exato.

Portanto, não chegou sequer a tomar posse como deputado. E nessa circunstância fui eu que fui substituído, porque era o terceiro da lista. Na altura, por Santarém, foram eleitos dois deputados do PCP, eu era o terceiro. Portanto, com o falecimento do Pedro Soares, fui eu que assumi desde o início até ao fim o papel de deputado.

O papel de deputado. Sabia ao que ia?

Sabia, porque já tinha feito a campanha eleitoral. Já tinha a noção daquilo que era. Aliás, eu apesar de jovem, já nas eleições de 73 tinha participado ativamente na campanha da oposição democrática. Na altura, pertencia então à CDE de Torres Novas e percorri todo o distrito de Santarém a fazer a campanha eleitoral já com consciência política, digamos, nessa fase.

Mas de qualquer forma, não seria-

Não foi uma surpresa, porque não estava a contar já, porque inicialmente pensava que seria eleito, porque era o terceiro e tinha todas as hipóteses. Pensávamos nós, iam sair pelo menos três.

Mas de qualquer forma, substituir Pedro Soares, até pela sua própria juventude, não seria fácil.

Com certeza que não. O Pedro Soares tinha uma experiência incalculavelmente superior à minha. Eu era um jovem que estava a dar os primeiros passos, mas ainda tinha uma consciência política muito diferente daquela que tinha o Pedro Soares, naturalmente.

Participou nos trabalhos da redação da primeira Constituição?

Participei na terceira comissão. Haviam várias comissões que se encarregaram das várias partes da Constituição. Eu fui designado como representante do PCP, eu e na altura o Jerónimo de Sousa, para integrarmos a terceira comissão que elaborou a parte terceira da Constituição.

A parte terceira corresponde a?

Direitos e deveres económicos, sociais e culturais. Só que o Jerónimo de Sousa esteve lá pouco tempo. Disse que não tinha vida para aquilo e foi substituído pelo Avelino Gonçalves.

É a parte, como dizia aqui o historiador José Miguel Sardinha, que é a parte da nossa Constituição onde se nota mais a intervenção.

A influência do PCP.

A influência do PCP. Recebia ordens diretas do partido para que a Constituição tivesse determinada redação, Hilário?

Vamos lá ver. Havia um secretariado no grupo de deputados, porque não era grupo parlamentar. Mas isso aí já é outra história.

Sim.

Era o único partido que dizia que não tinha um grupo parlamentar, tinha um grupo de deputados. Havia um secretariado e eu era membro desse secretariado. As questões, as orientações gerais eram tratadas naturalmente nessas reuniões e foi assim. Naturalmente, havia o projeto inicial de cada partido, cada partido entregou na parte também referente a esta matéria. E depois, eu lembro perfeitamente, na primeira sessão, cujo presidente era o falecido Francisco Marcelo Curto, na altura cada partido defendeu naturalmente a sua proposta. E depois houve um consenso no sentido de procurar ir sistematizando as várias propostas e conseguiu-se, apesar de ser uma tarefa algo difícil.

Conseguiu-se. Hilário Teixeira, agora à distância, faria tudo igual ou faria diferente?

Com certeza que faria diferente.

O que é que faria diferente?

Na altura vivia-se um período como penso que vocês estão a transmitir, só apanhei agora uma pequena parte, porque só agora tive hipótese de vos sintonizar. Estão a falar sobre as circunstâncias da Constituinte. O período revolucionário que se vivia com certeza que teve uma grande influência, como é natural, nos trabalhos da Constituinte, embora haja que distinguir duas fases distintas. A primeira fase até o 25 de novembro, a segunda fase depois do 25 de novembro.

O que te distingue entre um e outro?

Distingo porque, como sabem, inicialmente havia o pacto MFA-Partidos, que era demasiado rígido relativamente a determinados aspetos e depois do 25 de novembro houve uma reformulação desse pacto. O pacto inicial foi substituído por um outro, embora mantendo-se a mesma em vigor, esse pacto entre o MFA e os partidos, mas diferente, substancialmente diferente. E portanto, tudo mudou com o 25 de novembro.

Com o 25 de novembro.

E com o cerco à Constituinte.

Eu estava lá.

Sim.

E recordo que aquilo surgiu de uma manifestação, como sabem, dos trabalhadores da construção civil. E depois estávamos convencidos que aquilo não ia dar nada. Pelo menos, eu recordo que na altura o líder dos deputados era o Octávio Pato e ele em contacto com o Cunhal, na altura, queria saber o que se estava a passar, porque ele próprio não sabia o que se estava a passar.

Sim, não sabia mesmo?

Sim, diga.

Deixe-me pegar nesse episódio do cerco à Assembleia para lhe perguntar: no episódio desta semana da "Vida em Revolução" aqui da Rádio Observador, a Helena Roseta, que foi também eleita para a Constituinte, dizia que o PCP, durante o cerco, tinha frango dentro dos seus gabinetes. Isto é verdade? Vocês já estavam preparados para o cerco, é isso?

Frango com franceses. Eu recordo-me perfeitamente, a Helena Roseta se calhar já não se lembra.

Portanto, já estavam preparados, pelo menos logisticamente.

Eu e a Helena Roseta viemos cá abaixo, juntos da entrada principal do palácio, quando estava a decorrer a manifestação, e eu disse à Helena: "Olha, Helena, queres ir ali ao café em frente", que agora já não me recordo o nome, "tomar um café e comer qualquer coisa que eu vou contigo?" Porque eu conhecia um dos elementos do piquete de greve do Sindicato da Construção Civil de Santarém, que era meu conhecido, e eu já tinha falado com ele: "Ó Pedro, olha que se vocês estão aqui muito tempo, eu vou precisar de ir comer, porque eu preciso mesmo de comer". "Não tens problema, tu sais quando quiseres". E eu disse à Helena: "Olha, se tu quiseres, vais comigo, vamos ali àquele café, vamos tomar qualquer coisa". A Helena não quis ir. Isto antes de chegarmos depois à refeição.

O ambiente era um bocadinho intimidante, não?

Está bem, eu prontificava-me a ir com ela, mas ela não quis. Claro que era, até porque naquela altura já se respirava aquilo que iria acontecer depois passados uns dias, no 25 de novembro. A extrema-esquerda tinha uma grande influência, mesmo naquela manifestação. Eu recordo que quando já tinha decorrido uma grande parte do cerco à Constituinte, na altura o então primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo assume-se à varanda principal do palácio e eu estava ao lado dele. E há um elemento cá embaixo que manda-lhe uma palavra provocatória de chamar-lhe fascista. E foi então que ficou conhecido — não sei se posso dizer — pelo almirante "bra da merda", porque ele disse "bra da merda" mais ao fascista, porque um manifestante cá embaixo estava a lhe chamar fascista. Eu que conhecia bem as forças de extrema-esquerda também, porque havia muitos de extrema-esquerda ali a acicatar os ânimos para que aquilo perdurasse. Mas passado algum tempo, por influência também do PCP, o cerco desmobilizou, precisamente para evitar que houvesse um confronto com proporções que não se conheciam as dimensões.

Tempos conturbados. Depois não respondeu não.

Da refeição.

Exato.

As conversas sobre comais cerejas e, portanto, derivei para outras.

Portanto, a determinada altura há falta de comida dentro do Parlamento, mas o PCP tinha frango no seu gabinete.

Essa questão do frango ficou para sempre.

Nós na altura lá no Palácio de São Bento só havia um bar, não havia mais nada, não havia refeitório como há hoje, não havia nada. E com o cerco que se foi prolongando, naturalmente aquilo esgotou rapidamente O bar. E entretanto, não sei porque artes mágicas, aí por volta não sei de quantas da manhã, talvez 2:00, 3:00, não me recordo já, não posso precisar. Sei que um dos elementos dos manifestantes que estavam a fazer o controle das entradas fez chegar uma bandeja com comes e bebes para nós. Eu pensei que aquilo fosse generalizado. Na altura, nem sabia que era só exclusivo do PCP, mas a verdade é que sim, isso foi servido. Não foi uma coisa muito substancial, mas deu para matar a fome.

Para matar a fome.

Na altura, eu recordo-me que com alguns dos meus colegas de outros partidos ainda cheguei a oferecer-lhes. Lembro-me designadamente o Clidás Barreto, o Manuel Dias, embora já não me possam confirmar isto porque já faleceram os dois. Mas sei que ainda convidei alguns se quisessem vir comer. Mas depois gerou-se todo um folhetim à volta disso, que só o PCP é que foi alimentado, que o Olívio França esteve quase a desmaiar.

Sim.

O Olívio França quando foi chamada a ambulância, foi-se embora naturalmente. O piquete de greve permitiu que isso acontecesse. Não foi assim um drama como às vezes se quer fazer.

Eram tempos muito conturbados. Hilário Teixeira já não está ligado ao PCP, continua ligado à política ou não?

Eu deixei o PCP em 91, quando foi o apoio do PCP ao golpe contra o Gorbatchov e a Perestroika. Foi nessa altura que eu abandonei o PCP. Depois participei na Plataforma de Esquerda com alguns daqueles que vieram a ser os dissidentes do PCP da terceira via, porque eu inicialmente integrei o grupo dos seis do Vital Moreira e da Zita Seabra e apoiei em tudo aquilo que eles propuseram. Depois, alguns desses elementos da terceira via vieram a constituir a Plataforma de Esquerda e eu integrei a Mesa Nacional da Plataforma de Esquerda. Estive ligado, aquilo durou para aí dois anos, até que nas eleições do, já não me recordo do ano, em que houve os Estados Gerais do BTERJ, grande parte daqueles elementos da Plataforma de Esquerda apoiaram os Estados Gerais como independentes e alguns foram eleitos deputados.

Muito bem. Hilário Teixeira.

E nessa altura eu deixei de estar na política. Depois ainda tive uma ligação já no final dos anos 90, uma ligação durante algum tempo com o Partido Socialista, mas depois também acabei por abandonar e neste momento sou independente de esquerda.

Muito bem, Hilário Teixeira, agradeço-lhe ter aceitado o convite para enfim reviver esse-

Não tem de quê, eu é que agradeço.

Agradeço.

Obrigado pelas horas.

Hilário Teixeira, deputado mais novo da Constituinte, tinha na altura 22 anos. Que idade teria Ângelo Correia? Bom dia.

Bom dia, como está? Prazer em falar.

Estou bem. Que idade é que tinha na altura, em 1975, quando foi eleito para a Constituinte, Ângelo Correia?

29.

Também era um jovem, ainda é.

Era.

O que recorda desses tempos?

Vamos lá ver. Dos tempos em geral ou da Constituinte em si?

Da Constituinte em si. Bom dia, daqui Helena Matos.

Bom dia. Eu da Constituinte lembro uma coisa que talvez seja pouco habitual as pessoas poderem pensar hoje, mas nessa altura eu senti-me pequenino. Quando entrei naquela casa pela primeira vez, senti talvez um complexo de inferioridade, mas seguramente senti-me pequenino. Aquilo era grande demais para mim, era grandioso demais. Chegar lá e ver o doutor Soares pela primeira vez, o doutor Cunhal, o doutor Rosinha, o Jaime Serra, o Manuel Alegre, era impressionante. E portanto eu vivi grande parte dos primeiros tempos da Constituinte sentado na terceira, quarta ou quinta fila, vendo, ouvindo, aprendendo, mas nunca propriamente me libertando dessa atitude reverencial, se quiser, em relação a muitas daquelas pessoas. Talvez, porventura, a meio, no verão quente. Quando começa o verão quente, é evidente que somos afetados pelos sentimentos exteriores, pela imagem exterior do país, que começava a haver um estado de revolta. Eu não usaria ainda a expressão pré-guerra civil, porque isso eu acho que se tornou mesmo próximo, talvez nos meses de outubro, novembro desse mesmo ano. Mas no princípio era, digamos, no verão quente, a agressividade era mais latente, mais forte. O conflito PS/PC era talvez os dois grandes polos na altura da polarização política do país, eram visíveis e como tal eu introduzi-me melhor, mais facilmente. Cheguei a intervir uma vez, ainda nesse ano, por causa de uma questão que era a questão de Timor, onde no fundo quis fazer uma acoplagem do processo de Timor ao processo nacional, como se fosse, e foi do meu ponto de vista, uma projeção das divisões do MFA e, portanto, da sociedade portuguesa, nesse caso, a sociedade timorense, e tentando explicar que o papel do MFA era negativo, era nefasto. Independente disso Uma segunda situação que eu vivi e senti, sobretudo, foi a profunda limitação que o trabalho dos constituintes tinha. Não era uma Constituinte livre, ponto final. Quando hoje em dia empenhamos muito "a liberdade, 25 de abril", falso. A primeira Constituinte esteve amarrada completamente a um pacto, que é o primeiro pacto MFA-partidos, a partir dos quais nós não nos podíamos mover. E nem sequer nos podíamos mover, porque havia uma comissão do MFA de militares fardados dentro de uma varanda da Assembleia da República, que olhava pra nós e tomava nota de tudo aquilo que nós íamos dizendo. Portanto, sentíamos que o condicionamento político-constitucional era exercido todos os dias e como tal, sabíamos os limites da variação que podíamos aceitar ou não. É evidente que depois do 25 de novembro, quando houve aquele momento de correção da democracia, é evidente que a partir daí nos sentimos mais libertos, mas nunca completamente libertos. Portanto, eu acho que todo o espírito que vivemos até 82, até à primeira revisão da Constituição da República, foi sentir que tínhamos dado passos pra democracia fortíssimos, mas ela ainda era limitada, ainda era condicionada. Havia uma monitorização do processo político feito pelas Forças Armadas. Foi uma condição justa ou não? Enfim, não sabemos. Há uma coisa que sabemos: é o condicionamento que o tempo introduziu. Eu acho que esses dois polos foram, talvez, os dois polos políticos e um mais vivencial do sentimento que no Parlamento se introduziu e se viveu, refletindo a divisão na sociedade civil, na sociedade portuguesa. Eu acho que talvez sejam os pontos mais salientes daqueles tempos que eu vivi.

Muito bem.

E da campanha eleitoral, recorda-se como é que foi?

Recordo.

Andou por Aveiro, não é?

Foi Aveiro. Fui convidado pra ser deputado por Aveiro. Lá fiz a campanha em Aveiro desde julho de 74. A minha mulher era funcionária de uma instituição do Estado e era obrigada a fazer a direção das colônias de férias, naquilo que hoje em dia é o INATEL e essas coisas todas. Que naquela altura já existia muito fortemente, a intensidade com que o anterior regime tinha feito obras dessas era manifesta. E, portanto, havia essa necessidade e as pessoas iam pra lá obrigatoriamente. Como tínhamos uma miúda pequenina, um ano, minha mulher levou, obviamente, e eu que trabalhava em Lisboa, ia lá passar os fins de semana e comecei a fazer a campanha do partido a partir de final de julho de 74. Portanto, a primeira nota que eu dou é: a campanha eleitoral não foi diferente da campanha que fizemos até essa altura, porque até essa altura fizemos dezenas, centenas de sessões de esclarecimento, comícios não, mas sessões de esclarecimento, onde pudemos, do Douro até ao Vouga e um pouquinho mais abaixo, explicar o que é que nós pretendíamos, o que é que nós queríamos. Portanto, a campanha foi um prolongamento, uma extensão, não foi uma inovação.

Essas sessões de esclarecimento são irrepetíveis, porque as salas estavam cheias, não era?

Cheias, às vezes não cheias, muitas vezes cheias de frio, muitas vezes em inverno. Eu lembro uma vez, vou fazer uma vez uma dessas que deu uns pormenores épicos. Mas uma vez lembro que fomos pra um salão, tinham nos dito que era o salão dos bombeiros. Chegamos lá, era, mas era o salão de bombeiros em pedra ainda, portanto, não havia janelas. E era à luz de candeeiros. Fizemos a sessão, mas não interessa, porque tudo isso foi genuíno. Tudo isso ajudou-nos a uma coisa: o povo sentiu-nos como igual. Não éramos diferentes, não éramos distintos. Vivíamos sob o mesmo coberto, sob o mesmo frio, nesse caso. Era intensivo, por quê? Porque eu recebi imensas perguntas, na maioria das vezes completamente diferentes umas das outras. No sul do distrito, nesse caso na Bairrada, era mais sobre o sentido da propriedade, no norte era mais sobre as relações laborais e economia. De qualquer das formas, com um traço sempre comum, que era o que nós pensávamos e sentíamos que era a liberdade e se era também a que eles identificavam como tal. Portanto, foi uma campanha extremamente esclarecedora e quando chegamos ao final da campanha, eu tive uma alegria profunda, porque Aveiro tinha nessa altura 14 deputados. O PPD ainda teve sete, ou seja, o PPD teve sete, metade dos deputados de Aveiro. Naquela altura foi uma glória e compensador. E permitiu-nos até intrusar um partido, deixar raízes na população em geral, que permaneceram no tempo. Aveiro era um bom exemplo, era um bom teatro de operações políticas. Por quê? Porque Aveiro associava o agrário e o industrial. Há muitas zonas onde perguntar: "Qual é o seu estatuto social? O senhor é agricultor ou o senhor é operário da Portucel ou operário de qualquer empresa grande?" Era indiferenciado, porque tinham as duas pertenças simultaneamente. Sociologicamente eram agricultores, eram agrários, mas também eram operários industriais.

E, portanto, era esse o ambiente que se vivia na altura. Foi bom recordá-lo.

Muito positivo.

Muito positivo. Obrigado por ter recordado esse momento.

Obrigado eu, obrigado pelo convite.

Obrigado, Ângelo Correia. José Miguel Sardica, 50 anos depois, qual é o legado dessa Desse primeiro ato eleitoral livre e justo em Portugal e da Constituinte.

A Constituinte deixou-nos um texto que se mantém em vigor até hoje, apesar de revisto sete vezes, salvo erro, com destaque, evidentemente, para a revisão de 1982, que civilizou, não no sentido de a tornar mais educada, mas mais civil aquilo que era o nosso regime político, extinguindo, por exemplo, o Conselho da Revolução.

Aliás, José Miguel Sardinha, que é curiosa esta referência que foi feita aqui por Ângelo Correia ao tal grupo de militares que estavam dentro da Assembleia Constituinte.

Era uma Constituinte limitada.

Pois, eu usei esta expressão meio rara, mas é uma coisa de que se fala pouco.

Era, porque se nós bem pensarmos, até 1982, a democracia foi tutelada, guiada, orientada, supervisionada pelas Forças Armadas. Ora, um regime político democrático deve ser um regime político civilista. Isso, apesar de tudo, demorou-

Não há democracias militares

...eu julgo que não. Isso demorou, se bem pensarmos, oito anos. Demorou de 74 a 82. E do ponto de vista económico, como digo, só com a revisão de 1989, que é uma revisão em grande parte imposta pela nossa adesão à CEE, ou seja, o país aderiu à CEE, mas foi verdadeiramente a CEE que entrou em Portugal e que forçou a uma revolução legal enorme. Portanto, só em 89 é que a revisão constitucional consegue começar a desmantelar a tal parte económica nacionalizada, estatizada. Embora Mário Soares, no seu governo de 76, 78, ficou conhecido na imprensa por alguém que meteu o socialismo na gaveta, porque evidentemente ele começou a compreender que a situação económica era de tal maneira incerta. O PIB vai por aí abaixo em 1975, o desemprego aumentou e o primeiro resgate ou o primeiro pedido de assistência internacional financeira ao FMI feito em 1978, inícios de 1978, evidentemente que já implicou que a carga socialista, a carga estatista que o nosso sistema político tinha, começasse a ser reduzida, mas verdadeiramente só em 89. Depois houve, creio eu, mais cinco revisões constitucionais, mas são revisões técnicas que têm que ver com a adaptação à nova realidade da CEE e depois da UE. Aquilo que verdadeiramente fica é um exemplo, e eu gostava só de lembrar estes números. A abstenção em 1975 foi de cerca de 8%. Portanto, apenas 8% não votaram, decidiram não votar. A abstenção em 2019, se nós olharmos para a curva, teve uma ou outra recuperação, mas a abstenção foi subindo sempre e, portanto, a participação eleitoral diminuindo sempre, numa linha quase contínua até às eleições de 2019. Só recuperou um pouco depois nas eleições de 22, de 24. Agora vamos ver daqui a um mês, o que também é sintoma de que talvez a partir de 2019, nós estejamos finalmente a mudar o sistema partidário que se consolidou ali em 75, 76, ou seja, um grande centro e pouca coisa na margem. E desde 2019, tanto à direita como à esquerda, têm surgido forças políticas novas que dinamizam maior interesse e, portanto, nós temos uma abstenção nas últimas eleições de cerca de 40%. Acho que aquilo que tem que ficar é que, e olhando até para a nossa história, foi de facto a primeira vez em 1975 e deixou esse legado, e é um legado importante, de umas eleições livres, universais, justas e de resultados aceites. Na nossa história, normalmente não eram as eleições que formavam governos, eram os governos que, uma vez escolhidos, faziam eleições para se legitimarem. E, portanto, a primeira vez que efetivamente as eleições têm uma função não de eleger um governo aqui, mas de dotar o país de uma Constituição. Já tinha havido constituintes antes, existiram em 1821, 22, existiram em 1911, determinaram constituições, mas a Constituinte em 1820 é altamente contestada e daí que o regime liberal caia pouco tempo depois. A Constituinte, em 1911, produz uma Constituição que nunca foi verdadeiramente uma Constituição aceite, ou uma Constituição que determinasse um regime democrático e liberal, porque a Primeira República de democracia real, de facto, teve pouco, foi bastantes vezes interrompida. O Estado Novo tinha eleições, mas eram eleições em lista única ou com uma oposição muito controlada. As eleições de 1945, Salazar anunciava-as como mais livres do que a livre Inglaterra. Permitiu inicialmente que se criasse o chamado MUD, mas assim que começou a perceber o que é que podia vir aí, ilegalizou logo aquilo. E, portanto, acabou-se o chamado MUNAF e o MUD em 1945. E de facto, se nós pensarmos, e deixe-me só acrescentar isto, há um instituto de sondagens ou de opinião que fazia algumas sondagens muito rudimentares. Em 73, há uma sondagem feita com uma amostra reduzida, mas que o inquérito tinha várias questões e uma delas era: escolha entre é melhor que um só decida por todos ou é melhor que nós decidamos por todos? Em 1973, venceu largamente a frase: "É melhor que nós decidamos por todos." E a primeira manchete que o Expresso faz em janeiro de 73.

É como uma sondagem.

6 de janeiro, é como uma sondagem, e a manchete era: "63% nunca votaram". Havia uma pedagogia do valor do voto que já vinha desde 69. O marcelismo, aliás, é equívoco naquele sentido em que vai à procura de uma legitimidade eleitoral. Isto é novo. Vai à procura que as eleições possam, de alguma maneira, retificar ou ajudar aquele élan reformista e por isso aceita que haja uma CDE comunista e uma pseudo, onde Mário Soares começa a aparecer como alternativa. Há aqui uma espécie de expectativa do dia em que os portugueses possam finalmente votar e que o voto conta. E é essa expectativa que sai messicamente à rua no dia 25 de abril de 75, com uma participação de 91,6%, 91,7%. E num país que, eu estive a ver aqui os números do analfabetismo, que há pouco eram referidos. Em 1950 eram cerca de 40%, em 1960, 29%, o que vai contra aquela lenda de que o Estado Novo apostou na desalfabetização. Não é verdade, há um investimento claro. E em 1974, a média nacional era 25,6. As mulheres mais, o campo mais, a cidade e os homens menos. Mas num país em que um português em cada quatro não votava, a participação eleitoral ser 91 é um feito extraordinário.

José Manuel Fernandes.

Muito rapidamente. Nós temos que ter presente que havia um guião para o que se devia ter passado, e esse guião era o guião da Revolução Russa. É o guião que está de alguma forma escrito ou previsto num livro chamado "Rumo à Vitória" de Álvaro Cunhal, tese ao 6º Congresso do Partido Comunista. E esse guião não impedia, de alguma forma, eleições para uma constituinte, mas podiam ser como as da Revolução Russa. Na Revolução Russa, há eleições para a Assembleia Constituinte já depois da revolução. Essas eleições são ganhas não pelo Partido Bolchevique, mas pelos socialistas revolucionários, mas como a ala de esquerda marxista tem a maioria absoluta imediata na Assembleia Constituinte e não se chegam a reunir. Quer dizer, chegam a reunir e o Partido Bolchevique impede que elas trabalhem. Nesse tal comunicado que eu já citei, no ponto seis diz.

No tal comunicado do PCP após as eleições de 75.

No tal comunicado do PCP após as eleições, no último ponto diz assim: "As eleições são uma nova e rica experiência, dado o objetivo preciso e limitado: a elaboração da Constituição e dado o pacto estabelecido com a MFA", que já falámos várias vezes dele, "e os partidos políticos acerca das orientações gerais da Constituição a elaborar, das eleições não resultarão alterações sensíveis na situação política. O processo revolucionário continua na sua dinâmica própria e original." É isto que o PCP escreve quando se conhecem os resultados eleitorais. Havia um guião para seguir, felizmente esse guião não chegou ao fim.

Muito bem. José Manuel Fernandes, Helena Matos, até segunda-feira. José Miguel Sardica, muito obrigado.

Muito obrigado eu por ter sido convidado.

Por ter estado aqui connosco. Até à próxima, obrigado.