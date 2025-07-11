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"Contra-Corrente" com José Manuel Fernandes, que é aberto aos ouvintes depois do jornal das 10. Para se inscrever, ligue 91 002 41 85 e no decurso do programa, depois do jornal das 10, pode participar com a sua opinião também através das nossas redes sociais e do site do Observador. Aproveite a caixa de comentários para escrever a sua opinião. Carla.

O governo anunciou ontem a privatização de 49,9% da TAP e pela primeira vez parece haver uma maioria clara no Parlamento a favor, pois só a extrema-esquerda esteve contra nas primeiras reações. Falta, no entanto, consenso para privatizar a companhia por inteiro e continuam a ouvir-se no debate público muitas referências a temas que pouco terão a ver com a TAP propriamente dita, ou que pelo menos não dependem dela, ou de saber quem é o dono dela, como, por exemplo, o futuro do Aeroporto de Lisboa ou a garantia de voos para outros aeroportos portugueses. É também um pouco sobre isso que no Contra-Corrente de hoje vamos querer ir um pouco mais longe e saber se chega privatizar 49,9% ou se devemos vender a TAP toda, chegar aos 100%. José Manuel, bom dia. Imagino que prefiras uma TAP 100% privada, certo?

Certo.

Esta era fácil.

Esta era fácil, digamos assim. Imagino, primeiro pela história da companhia e depois por aquilo que se está a passar na Europa, em Portugal e no mundo. Ou nós queremos uma companhia aérea chamada TAP, que apesar de tudo vá servindo os portugueses e nós possamos entrar lá e os funcionários falam em português e por aí adiante, ou vamos continuar a ter aquela TAP que é Take Another Plane, porque o serviço não é aquele que nós esperamos. Ainda ontem eu vi em algumas televisões e nalguns fóruns, debates sobre esta matéria, e fico de vez em quando completamente espantado com alguns argumentos que são ditos e mesmo com algumas das coisas que foram ditas na argumentação oficial sobre garantir, por exemplo, que os aeroportos nacionais continuam a ser servidos e por aí adiante. Carla, eu não sei se tens ideia, mas neste momento não há nenhum aeroporto nacional em que a TAP garanta mais de metade, nenhum aeroporto relevante, eu não fui aos micro, em que a TAP garanta mais de metade dos voos, nem sequer em Lisboa. Em Lisboa há alguns anos ainda era assim, mas já não é. Há aeroportos, como o aeroporto de Faro, em que a TAP assegura 3% dos voos. No aeroporto do Porto, a TAP assegura 11%, pelos últimos números que eu tenho, é menos de um terço da Ryanair, menos de metade da EasyJet. Mesmo em Ponta Delgada, a TAP é esmagada, primeiro pela SATA, o que é normal, é uma companhia regional que também está a ser privatizada, e depois por companhias low cost. É este o panorama. Portanto, eu não sei porque é que de repente há políticos, há pessoas que não sei em que companhias é que elas voam quando vão para algum sítio e vêm dizer, ou por exemplo, o deputado da Madeira que agora temos muito preocupado de repente e tal: "A TAP vamos deixar de ter voos para a Madeira". Vamos lá ter juízo. Não é essa a realidade hoje. Hoje, com a TAP pública e no futuro, talvez aconteça algo que é ela até recuperar um pouco, porque uma das coisas que vai ser possível acontecer é haver investimento. De acordo com as regras europeias, a gente pode querer sair da Europa e ser pobres, ainda mais pobres do que somos, mas de acordo com as regras europeias e regras de concorrência, não pode haver ajudas de Estado, não pode haver investimento público, não pode haver investimento na TAP. Como é que essas pessoas imaginam a TAP a continuar a evoluir sem investimento? Não é possível! Pura e simplesmente é preciso haver injeções de capital para poder fazer o investimento, porque os microlucros que a TAP teve nos últimos anos e que estão a cair rapidamente, porque os acordos de emergência estão a acabar e os salários estão a aumentar. Portanto, vamos ver se este ano ainda há lucros, porque no primeiro trimestre não correu assim muito bem. Esta é a situação. E depois há outra coisa. A tendência em toda a Europa, mesmo nas grandes companhias, é elas criarem grupos grandes que são a mesma companhia, não são apenas associações pra gente ter o mesmo cartão e somar milhas, são as mesmas companhias. Hoje em dia, a nossa vizinha Ibéria está dentro de um grupo que é dominado pela British Airways. A grande KLM está dentro de um grupo que é um pouquinho mais paritário, mas também está lá a Air France e por aí adiante. A famosa Alitalia, que andou a arrastar-se tantos anos, está agora a ser engolida pela Lufthansa. Este é o destino. E mesmo assim, só para teres uma ideia, na Europa, 45% dos voos são garantidos por cinco companhias. Portanto, aqui há uma concentração no mercado e a tendência é esta. Dessas companhias, duas são low cost. São dois grupos já gigantescos, a EasyJet e a Ryanair. Nos Estados Unidos, há quatro companhias que têm 80%. A nossa evolução provável é ir na direção em que seguiram os Estados Unidos. Ter uma otimização com poucas companhias ou poucos grupos e depois ter zonas de nicho, há sempre ofertas especiais e possibilidades especiais em todo lado Mas não penso ser essa a vocação da TAP. A ideia de companhia de bandeira morreu, acabou, não pensem mais nela. À conta da ideia de companhia de bandeira, os contribuintes portugueses deram milhares de milhões de euros para a TAP que não vão recuperar. Ontem foi, aliás, relativamente bem explicado, enfim, com algum cuidado político pelo ministro, que o valor para recuperar os 3 mil milhões de euros, era preciso que a TAP valesse o que valem companhias 10 vezes maiores, com 10 vezes mais aviões e 10 vezes mais passageiros. Estamos a falar de companhias cotadas em bolsa, portanto, privadas. Air France. Até os franceses já têm as companhias cotadas em bolsa. Este é o caminho. Infelizmente, ficamos para trás por conta de opções ideológicas, porque isto podia ter ido numa direção completamente diferente em 2015, voltou tudo para trás. Se em 2015 não tivesse havido a privatização inicial, à companhia podia ter acontecido o que aconteceu à Alitalia e ter literalmente implodido. Eu acho extraordinário como ainda vejo pessoas a dizer mal do David Neeleman nos comentários. O David Neeleman salvou a companhia, que estava sem capacidade para comprar combustível quando foi privatizada, estava no limite dos limites. Tinha aviões arcaicos, andava a comprar aviões que não serviam para nada, que era para aumentar o prejuízo. Inovou de forma radical, nomeadamente nas carreiras para os Estados Unidos, e ainda há pessoas que vêm dizer que ele foi um desastre. Não, um desastre foi quem tratou de lhe fazer a vida negra. E hoje, felizmente, os portugueses, que são mais argutos que algumas destas pessoas que ainda comentam por aí, os portugueses, de uma forma muito clara, nos últimos estudos de opinião que têm sido conhecidos, dizem: "Vendam, privatizem". Não é toda a gente, não há uma maioria esmagadora, mas dois terços, sensivelmente, as percentagens variam de sondagem para sondagem. Mas a opinião é esta. Por quê? Porque muitos portugueses fazem aquilo que tu fazes e eu faço, quando andamos à procura de uma viagem de avião, eu e a Tecna andamos de avião, porque é mais barato ou não se atrasa, a TAP anda sempre muito atrasada, ou por aí adiante, há muitos motivos. E isto é uma parte do caminho, porque há outra parte do caminho que as pessoas ainda não se aperceberam. Na Europa estão a entrar companhias de dimensão absolutamente brutal e magnífico serviço. Eu vou falar de uma delas que talvez surpreenda a maior parte das pessoas. Chama-se Turkish Airlines.

E o aeroporto, também queres falar dele?

Tem um aeroporto fabuloso, e aí percebes o que é realmente um hub. Nunca será imaginável que em Portugal tínhamos algo de semelhante. Não é imaginável, por razões geográficas simples. Basta olhar para o mapa-mundo, e perceber por onde é que os aviões passam numa direção ou noutra. E além disso, no outro dia estava na Foz do Porto e de repente vejo um escritório da Turkish Airlines no Porto. Também está a operar cá, e isto vai mudar tudo. Querer ficar congelado, como algumas pessoas querem ficar congeladas, é mau. E por isso, eu creio que o governo fez agora isto a 49,9% por duas razões, uma por necessidade e a outra boa. A por necessidade é: não há consenso político no Parlamento para ir além dos 50%, é o que é. Talvez daqui a uns tempos haja, neste momento não há. E por oportunidade, porque assim aumenta o leque dos possíveis interessados, porque podem entrar, por exemplo, as grandes companhias do Golfo, toda a gente conhece, a Etihad, a Emirates e por aí adiante, que não poderiam entrar se fosse mais de 50%, por razões de regras europeias. Vamos ver como é que isto tudo acaba. Para já, não me parece estar a começar mal. Falamos melhor disso tudo, há muita coisa aqui para falar, muitas coisas interessantes.

E vamos ter convidados muito interessantes.

Exatamente. Vamos ter convidados que andaram a estudar estes assuntos durante muitos anos e a trabalhar neles.

É isso. Até já, José Manuel.

Até já.

"Contra Corrente", que vai para o ar depois do jornal das 10. Pode participar 910 002 4185.