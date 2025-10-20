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Segunda-feira, 20 de outubro, seja bem-vindo ao Contracorrente, onde hoje vamos analisar a candidatura de António José Seguro à Presidência da República e o apoio confirmado ontem oficialmente por parte do Partido Socialista. Fica assim mais perto de Belém o antigo secretário-geral socialista. É isso que queremos saber com a ajuda de vários convidados, com o comentário do José Manuel Fernandes e da Helena Matos e com a sua opinião. Já sabe que pode participar no Contracorrente comentando a transmissão vídeo no YouTube do Observador e nas nossas redes sociais, mas pode também usar o número de telefone 910 024 185 para entrar em direto ou para nos deixar uma mensagem de voz. O Contracorrente começa agora e é conduzido pela Carla Jorge de Carvalho. Bom dia, Carla.

Bom dia, Nelson. O PS aprovou ontem em Comissão Nacional e sem votos contra o apoio à candidatura presidencial de António José Seguro. Fizeram-no, contudo, sem aparente entusiasmo e com o líder a dizer que isso não retirava aos socialistas liberdade para fazerem o que entendessem. Numa altura em que o candidato subiu alguma coisa nas sondagens e surgem notícias que vai ser apoiado por figuras da direita política e social. O que valerá, afinal, este apoio quase envergonhado de um PS ainda a lamber as feridas eleitorais? É isso que queremos debater no Contracorrente de hoje, até porque também tivemos este fim de semana a apresentação oficial da outra candidatura de esquerda no terreno, a de Catarina Martins, com o apoio formal do PS. José Manuel, bom dia mais uma vez. Achas que Seguro fica mais perto de poder chegar a Belém? Vai ser um trunfo para o candidato?

Invita realmente. Mas ficamos ontem com muitas dúvidas sobre a dimensão do trunfo e sobre a força do trunfo. E se será um trunfo de ouros, como se costuma dizer, ou não. Primeiro que tudo, nós estamos, de facto, perante uma corrida presidencial que em muitos aspectos é diferente de todas as anteriores, mesmo da famosa corrida de 1986, em que houve segunda volta e por aí adiante. E eu acho que é diferente, porque nós temos um painel de candidatos que não teve a projeção como na história portuguesa que tiveram os candidatos anteriores, praticamente todos. Eu vou tentar recapitular. Nós tivemos duas eleições muito marcadas por ser um candidato militar. A eleição de 76, Ramalho Eanes e depois um conjunto de outros militares, o tal Sá Carneiro de Carvalho, Pinheiro de Azevedo, por aí adiante, e a de 1991, em que Ramalho Eanes se recandidata e há Soares Carneiro como candidato da direita, nessa altura, contra Ramalho Eanes.

81. Disseste 91.

Eu disse 91, 81. Peço desculpa. E depois entramos numa fase que já é de alguma regularidade constitucional, regularidade democrática, com candidatos civis, com poderes presidenciais já diminuídos. E aquilo a que assistimos é uma sucessão de candidaturas e de presidentes que de alguma forma eram as figuras grandes da nossa democracia. Mário Soares, claramente um dos fundadores da democracia, fundador de um dos maiores partidos, crucial nos anos da revolução, primeiro primeiro-ministro eleito democraticamente, e poderíamos continuar, e tem 10 anos de presidência. Depois temos um outro líder do Partido Socialista, que tinha tido uma vitória eleitoral importante na Câmara Municipal de Lisboa, tinha uma história, tinha um passado conhecido, um passado de lutas acadêmicas, era uma figura que podemos discutir, mas que indiscutivelmente não tinha sido apenas um líder do Partido Socialista que perdera umas eleições. Agora nem sequer estamos aí. E depois tivemos o homem com mais sucesso eleitoral na história democrática portuguesa, Cavaco Silva. Cavaco Silva foi 10 anos primeiro-ministro e 10 anos presidente da República, quatro maiorias absolutas. Vai ser difícil bater esse recorde. A seguir, vem Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa ainda nos gerou a ilusão de que estávamos um bocadinho no ciclo dos maiores. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma forma, já não o era. Ele era o maior pela comunicação social e pelo papel que tinha tido. Mas politicamente a vida tinha-lhe corrido mal até aquela altura. Tinha perdido a eleição pra Câmara de Lisboa contra Jorge Sampaio, tinha sido eleito líder do PSD um bocado por falta de comparência de mais alguém e tinha deixado a liderança do PSD sem sequer ir a umas eleições. As vitórias políticas que tinha, porque teve algumas, eram sobretudo resultado de negociações, desentendimentos, referendos. Mas era uma figura muito conhecida, tinha acompanhado a nossa vida democrática nos mídia.

Tinha a política a correr nas veias, até pelo apelido.

Tinha a política a correr nas veias e não se percebeu isso. Agora temos um painel de candidatos que, para todos os efeitos, independentemente das suas qualidades, e já lá vamos, a vida não lhes correu tão bem do ponto de vista político, aqueles que são políticos. Repara, Marques Mendes teve um papel muito importante como segunda, terceira figura de outros líderes partidários, designadamente Marcelo Rebelo de Sousa. Foi líder efémero Do PSD, e depois faz novamente um percurso a tentar voltar à superfície como comentador. Mas nunca ganha eleições grandes, digamos assim, como líder ou como candidato a autarca, ou coisa desse gênero. A história de António José Seguro, de alguma forma, é semelhante. Ele acaba por não conseguir ir a umas eleições, é defenestrado por António Costa, como todos nos recordamos. Tem uma carreira política que, em muitos aspectos, até considero não apenas importantes, mas um bocadinho contra corrente. Por exemplo, ele foi das pessoas que no tempo de José Sócrates, dentro do Partido Socialista, procurou no Parlamento, e um bocadinho até, às vezes, contra a corrente, aprovar legislação e fazer algumas coisas que tivessem a ver com o tema da corrupção. Não foi só ele, foi também, por exemplo, João Cravinho, mas João Cravinho já não está entre nós. Mas seja lá como for, não teve muito sucesso político. Depois temos um caso um bocadinho à parte, que é o caso de André Ventura. André Ventura é um candidato, para já é um foguetão político, não sabemos onde é que o foguetão nos leva, mas de facto é o homem que faz tudo no Chega. É diferente, mas não tem ainda a espessura política que tinham os outros candidatos presidenciais.

Até pela idade.

Até pela idade. Sim, até pela idade, nenhum dos outros era tão novo como ele. E depois temos o almirante. Ou, se quisermos, Gouveia e Melo, para não lhe estarmos a chamar almirante, porque ele já está na reserva. Gouveia e Melo é uma história diferente. Tem aspetos em que é uma espécie de regresso ao passado, no sentido de regressar ao tempo dos candidatos militares sem ser militar. É também a ideia de regressar a algum tipo de candidaturas que, de alguma forma, vieram de fora da política diretamente, como por exemplo, Sampaio da Nova, que não foi eleito. Não foi uma história de sucesso, foi também alguém que aparece na vida pública por causa de uma intervenção que fez, curiosamente uma intervenção que fez num 10 de Junho, a convite de Cavaco Silva, torna-se uma figura muito querida de setores à esquerda e depois é o candidato em 2016. Seja lá como for, nós temos um painel, temos um quadro que é completamente diferente do de 86. Repara, em 86 nós tínhamos quatro figuras indiscutíveis da grande política portuguesa. Tínhamos Mário Soares, claro, foi quem ganhou. Tínhamos o fundador do CDS, Francisco Amaral. Tínhamos aquele que tinha sido o braço direito de Mário Soares ao longo de toda a vida no Partido Socialista, e antes até disso, alguém que vinha dos anos 40, estava há 40 anos na vida política, mais ou menos ativa, porque às vezes basicamente era apenas um advogado dos presos políticos, mas na vida política, que era Sá Carneiro, desde os tempos de estudante. E tínhamos a primeira, e até agora a única, mulher que tinha chegado a ser primeira-ministra, Maria de Lurdes Pintassilo. Eram figuras fortíssimas. Eu acho que nenhum destes candidatos, queiramos, queira ou não, tem a mesma força, independentemente das suas qualidades. Eu não estou a apoucar as qualidades de nenhum deles, mas não é a mesma coisa. Parece que estamos perante uma situação em que ou aqueles que porventura poderiam ocupar esses lugares, aparentemente não têm interesse pelo lugar. E falo das duas maiores figuras à esquerda e à direita, que talvez pensem chegar a Belém, mas que claramente se desinteressaram desse trajeto, que é Passos Coelho à direita e António Costa à esquerda. Ambos já foram primeiros-ministros, ambos porventura perceberam de uma forma diferente quais são ou não os poderes da presidência. Passos Coelho parece-me claramente alguém que gosta de fazer e não apenas de supervisionar. O caso de António Costa é um pouco diferente, não consigo perceber completamente alguns aspetos de António Costa. Mas não querem, não estão lá. Isso é que importa. E por isso, indiscutivelmente, há aqui uma espécie de vazio, em alguns aspetos, relativamente ao que poderia ser esta campanha para ser uma campanha, não lhe vou chamar uma campanha de primeira divisão, mas uma campanha ao nível de algumas campanhas anteriores, designadamente 86. Porque, por exemplo, em relação a 86, 86 foi muito importante, não apenas pelos protagonistas, mas por aquilo que ficou definido. Quer a primeira, quer a segunda volta, eram muito importantes para definir, ponto um: na primeira volta, quem é que mandava na esquerda, para ser assim cru e direto. Se mandava na esquerda a esquerda democrática e socialista, se mandava na esquerda uma coisa estranha que misturava terceiro-mundismo, populismo, algum socialismo, porque Sá Carneiro é para todos os efeitos era socialista, e nunca deu sinais de ser outra coisa, realmente. Mas havia ali os populistas da Pita Silva, havia a aposta dos populistas do PRD, para todos os efeitos, era um partido populista, de centro, mas populista. Havia ali várias coisas que estavam em jogo. E ganhou o socialista democrático, e foi determinante para nós termos a afirmação por longo tempo, mesmo que tenham passado por um período longo de purgatório, do Partido Socialista Portanto, isso ficou definido nessa altura. E depois, a seguir, algo que deu um país dividido ao meio, empate, mas também foi muito importante para a afirmação de algo que eu creio que porventura teria acontecido da mesma forma se o vencedor fosse outro, mas que é a ideia do presidente de todos os portugueses. Portanto, que era algo que com aquela disputa tão forte.

Foi importante dizer.

Foi importante dizer e foi importante fazer, sobretudo no primeiro mandato de Mário Soares. Depois as coisas ficam um pouco diferentes, mas cria-se essa percepção de que quem está ali representa os portugueses todos, independentemente das visões que possam ter existido antes. Isto é, em alguns aspectos, fundacional para a democracia que temos. Eu não estou a ver que desta vez nós tenhamos o mesmo tipo de dilemas. O quadro dos candidatos é muito diferente e muito caótico desse ponto de vista, até na arrumação esquerda e direita. E portanto, temos aqui algo em que provavelmente muitos de nós vão olhar para os candidatos menos por aquilo que eles possam representar pelo seu passado político, mas por aquilo que eles são como pessoas, aquilo que eles podem antecipar do que possa vir a ser o seu trabalho em Belém. Mas isso é uma coisa que porventura é importante para nós, que seguimos isto com mais atenção, que até é uma parte que nós conhecemos pessoalmente. Mas para os eleitores não sei bem como isso vai funcionar, para ser franco. Até porque a percepção que os eleitores possam ter disto é um pouco diferente. Dito isto, deixe-me só ir muito rapidamente, porque eu não queria ocupar mais tempo, ao tema do Partido Socialista. O Partido Socialista, para ser franco, raramente teve uma relação tranquila com as eleições presidenciais, o que não deixa de ser um pouco extraordinário para um dos principais partidos portugueses. Em 1976, pós-revolução, consenso, era Ramalho Eanes, acabou-se. Em 81 já se complicou tudo. Em 81, o secretário-geral, Mário Soares, autossuspende-se, uma coisa bizarra que nunca mais se repetiu, para não apoiar Ramalho Eanes, mas o partido apoia. Portanto, uma situação já de desconforto, claramente, com aquela eleição. Em 86, o Partido Socialista divide-se. No limite, divide-se. Com Salgadezinha de um lado e Mário Soares do outro. Não foi nada fácil. Em 96, Jorge Sampaio tem que pôr o pé na porta para ser o candidato presidencial, literalmente, porque não era dos amores de António Guterres. Mas põe o pé na porta bastante cedo, anuncia na Ala Magna da Reitoria de Lisboa a sua candidatura. Não foi na Ala Magna.

Na Reitoria.

Foi no edifício da Reitoria, não foi na Ala Magna. Mas foi no edifício da Reitoria, um sítio até muito simbólico, porque foi onde ele tinha travado as suas lutas estudantis durante a sua juventude. Mas mais uma vez ali, pronto, depois o PS acaba por não ter grandes estados d’alma, mas há ali um primeiro problema. 2006 é uma catástrofe. 2006 é a catástrofe máxima do Partido Socialista. A partir daí, os socialistas não conseguem eleger um socialista para a presidência. O PS não consegue ter ninguém dos seus na presidência. Em 2006, percebe-se que Alegre quer ser candidato e José Sócrates inventa Mário Soares. Mário Soares tem uma campanha desastrosa. Alegre fica à frente de Mário Soares, o que é absolutamente imprevisível para quase toda a gente. Mário Soares acreditava, sinceramente, que ia ser quase um passeio no parque a sua eleição. Eu almocei com ele pouco tempo antes da campanha iniciar-se. Dizia: "Mas, doutor, as sondagens não batem certo." "Não se preocupe, quando chegar à estrada, o Cavaco desaparece, isso vai ser diferente." Não foi nada assim, como todos sabemos, foi uma coisa completamente diferente, mas foi um Partido Socialista que ficou bastante maltratado. Simplesmente, na altura, a preocupação de José Sócrates, isso é todo um outro debate, era: "Eu tenho a minha maioria absoluta, quero é tratar disto, não quero ninguém que me comande em Belém." Depois, em 2011, candidata Manuel Alegre e faz uma jogada que eu não sei até que ponto é que foi combinada pelo Partido Socialista para picar Cavaco Silva com Defensor Moura, que fez uns debates particularmente aguerridos e criou ali um ambiente venenoso na campanha. 2016 é novamente uma divisão. O Partido Socialista não diz quem apoia, mas está de coração com Sampaio da Nova e tem a sua antiga presidente, Maria de Belém, a concorrer. Depois tem uma catástrofe eleitoral. Em 2021, António Costa está numa situação em que vem num namoro com Marcelo Rebelo de Sousa, não se quer meter muito nisto e deixa que se candidate alguém que o detesta, que é Ana Gomes. E não diz nada. Pronto, ok, vai Ana Gomes. A situação atual não é espetacularmente diferente do que foi a situação em 2021. É mais ou menos alguém que vai, que se candidata, que não é do amor. No caso do líder Carneiro, até não creio que seja, mas ontem percebia-se que César só não espeta uma faca nas costas de Seguro porque não pode. Parecia que estava com vontade de o fazer.

Quando tem ciática é mais ou menos a mesma coisa que se esfaquear.

Portanto, temos uma situação novamente complicada. E atenção, muitas pessoas às vezes dizem: "Ana Gomes ficou à frente de Ventura." Vocês recordam-se quais eram as percentagens?

Recorda-nos.

As percentagens foram 12 vírgula coisa % para Ana Gomes e 11 vírgula coisa % para André Ventura

Teve 12,96% dos votos.

Sim, não chegou a 13%. Um candidato do Partido Socialista com 13% dos votos depois dos desastres eleitorais que nós tivemos. O ambiente é diferente, não há um candidato à reeleição, é uma eleição mais aberta. Não há aquilo que acontecia na altura, que havia um candidato do Partido Socialista, mas o coração de António Costa estava com Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje já sabemos que não está, que não há nada como divórcios litigiosos, como foi o caso, para as coisas ficarem azedas. Já falámos isso aqui na sexta-feira passada. Hoje, aquilo que eu sinto muito, e vou voltar a citar uma coisa que eu fiz aqui no lançamento, é que isto tem muito a ver com, e repare, passa-se algo parecido também dentro do PSD, só que talvez não com este grau de acinte e da acrimónia, que não é apenas arrastar os pés, é ter a percepção de que aquele não é um dos nossos e nós detestamo-lo. Mas tem que ser, porque as aparências contam e as aparências têm que fazer alguma coisa. Eu, nessas alturas, lembro-me sempre de uma frase que é apócrifa, que eu não sei se de fato corresponde ao autor, apesar de lhe cair muito bem. É uma frase que atribuem a Churchill. Churchill, para quem não sabe ou não se recorda, mudou de partido ao longo da sua vida. Começou conservador, Tory, passou pra liberal. Liberal, na altura, eram os Whigs, não havia trabalhistas ainda com a força que existem hoje no Parlamento Britânico, depois voltou a ser conservador e durante a maior parte do tempo conservador, até ser primeiro-ministro, era detestado e ele também detestava, fazia intervenções violentíssimas contra os líderes do seu partido, designadamente durante a década de 30, o período do appeasement com o Hitler. Ora bem, ele então, numa altura, não sei em que momento, porque eu nunca consegui confirmar a autenticidade histórica deste momento, ele estava no Parlamento Inglês, sentado, no início de uma sessão parlamentar. O Parlamento Inglês tem as bancadas uma em frente à outra, não é um hemiciclo como o nosso, que eu acho que é uma disposição interessante, mas é outra discussão. Senta-se ao lado dele um jovem deputado, porventura a primeira vez que era eleito, e vira-se para o Papa e diz assim: "Então pronto, aqui são os nossos, deste lado, e do outro lado são os nossos inimigos." Ele diz: "Não. Do outro lado são os nossos adversários." O que é uma coisa muito significativa. O outro partido, a oposição, dependendo da altura, não são inimigos, são adversários, são rivais, se quisermos. Mas depois acrescenta algo que é fabuloso, que é: os nossos inimigos estão deste lado. Os nossos inimigos são aqueles que a qualquer momento nos espetam uma faca nas costas. E eu só estou à espera de ver quantos é que vão fazê-lo a António José Seguro no Partido Socialista, porque vai haver nas redes sociais, em entrevistas.

Acho que isso vai acontecer.

Vai haver, com certeza. Neste momento, já estamos muito próximos das eleições para haver surpresas. Não é impossível. Sá Carneiro se apresentou candidato em novembro, o calendário era igual, ainda estamos em outubro. Em novembro, na altura daquele caso, de 85. Não há sinais de que isso possa acontecer por cá, mas há claramente uma percepção que os dois candidatos que se situam mais à esquerda, António José Seguro e Catarina Martins, quando a gente soma os votos, aquilo vale menos do que vale a esquerda eleitoralmente, o que leva a entender que haverá uma boa parte da esquerda que neste momento já estará a olhar para Gouveia e Melo como sendo o seu possível candidato. Podemos falar um bocado melhor disso, sobre como é que, por exemplo, André Ventura está a tentar apresentá-lo como candidato da esquerda.

Já lá vamos, até porque temos aqui um apoiante de António José Seguro, Francisco Assis, que está conosco ao telefone. Bom dia, Francisco Assis.

Bom dia.

Bem-vindo. Ainda bem que ouviu aqui este resumo histórico que o José Manuel Fernandes fez sobre a relação do PS com os candidatos presidenciais. Estamos nesta fase, há pouca vontade de apoiar o candidato António José Seguro por parte do Partido Socialista.

Bom dia. Antes de mais, agradecer o convite que me fizeram. É com muito gosto que participo neste programa, dada a estima que tenho pelas pessoas com quem vou conversar. Eu creio que a situação é, apesar de tudo, diferente. Na verdade, olhando para este historial, nas últimas eleições, o PS falhou completamente a abordagem das eleições presidenciais, por diferentes razões, mas há ali um elemento que é mais ou menos constante, por um excesso de calculismo, nalguns casos até de oportunismo de algumas lideranças do Partido Socialista. Neste momento, estamos numa fase completamente diferente. O atual presidente não se vai recandidatar. As sondagens apontam para uma disputa muito intensa logo na primeira volta. Neste momento, não se consegue prever quem é que vai passar à segunda volta. E o Partido Socialista tomou uma posição diferente. Essa decisão tinha sido já tomada pelo anterior secretário-geral, Pedro Nuno Santos, que tinha anunciado que o PS tomaria uma posição desta vez, e o atual secretário-geral, José Luís Carneiro, manteve essa linha de orientação e manteve até escrupulosamente, na medida em que disse que será numa Comissão Nacional que se fará a aprovação do nome, e assim foi. Foi ontem o que aconteceu. O que é que se passa neste momento no PS, na minha interpretação? A esmagadora maioria dos socialistas, dos militantes, dos simpatizantes mais próximos, dos eleitores mais fiéis, estão claramente com António José Seguro. E nós temos visto e temos vindo a verificar nos últimos dias e semanas Que de todo lado, todo o país, todas as estruturas distritais, concelhias, presidentes de Câmara reeleitos e agora eleitos pela primeira vez no dia 12 de outubro, deputadas, deputados, todas as figuras do Partido Socialista têm vindo a manifestar claramente o seu apoio ao candidato António José Seguro. E ontem a Comissão Nacional do PS, de certa maneira, até foi atrás daquilo que já era uma onda de apoio ao António José Seguro por parte da esmagadora maioria, creio eu, pela minha interpretação, do Partido Socialista. Nesse sentido, não parece que o PS esteja num estado de divisão como esteve noutras circunstâncias, sobretudo quando foi a disputa há uns anos entre a Maria de Belém e o Sampaio da Nova. Agora não me parece que seja nada disso. Creio que há uma adesão clara ao Seguro. Por outro lado, o António Seguro projeta-se muito para além do Partido Socialista, também é um dado importante. Ele não se limita a suscitar adesão no eleitorado tradicional do PS, bem pelo contrário, até pelo seu percurso histórico nos últimos anos, pelas declarações que tem vindo a proferir, ele tem claramente capacidade de penetração no centro e até nalgum centro-direita, e também tem capacidade de penetração à esquerda. E, por outro lado, há um dado que aqui foi referido e que me parece que é um dado fundamental: não existe mais nenhuma candidatura de esquerda e não parece que vai existir com força. Temos uma candidatura muito respeitável, da Catarina Martins, mas é uma candidatura evidentemente muito limitada do ponto de vista da possibilidade da sua expressão eleitoral.

Há também a de António Filipe.

Sim, as duas, exato. De que sou aliás amigo, o António Filipe, já me esquecia. Mas há duas candidaturas, uma muito colada com o Bloco e outra com o PSD, que hoje, como sabemos, são forças com pouca expressão na vida política portuguesa. Portanto, para além do Seguro conseguir entrar pela sua personalidade, pelas suas características, conseguir entrar no centro e nalgum centro-direita, haverá depois um momento em que o eleitorado de esquerda vai ter que fazer uma opção, porque eu estou convencido que ele vai passar à segunda volta, que o eleitorado de esquerda vai ter que fazer uma opção entre um candidato que pode custar mais ou custar menos, que pode achar que está mais ou menos próximo. Recordemos quando o doutor Mário Soares foi eleito pela primeira vez presidente da República, era odiado por uma base eleitoral significativa, que eram os apoiantes do Partido Comunista, que na altura eram muito significativos, mas que na segunda volta votaram nele, porque entre ele e o professor Francisco de Amaral entenderam que tinham a obrigação. Fizeram um congresso extraordinário, foram votar, o doutor Álvaro Cunhal pediu até para, se necessário, tapem a cara do candidato no momento do voto, mas votaram. Eu julgo que numa segunda volta ele terá essa capacidade de federar praticamente toda essa esquerda. Agora, neste momento, a esquerda em Portugal não é maioritária e, portanto, ele para ganhar as eleições presidenciais, tem que concitar o apoio dessa esquerda, mas tem que também conseguir penetrar nalgum eleitorado que nos últimos atos eleitorais votou claramente em partidos mais à direita. E eu julgo que ele é a pessoa em melhores condições para isso e que racionalmente a maioria dos dirigentes e militantes do PS perceberão isso. Portanto, eu não estou excessivamente preocupado. Até nem estou preocupado, devo dizer, porque acho que a situação hoje é diferente. Ontem o PS formalizou o seu apoio, o doutor António José Seguro naturalmente estará reconhecido por esse apoio e valoriza esse apoio. Efetivamente, do ponto de vista afetivo, esse apoio é importante, até porque ele foi líder do PS, mas ele sabe que para ser presidente da República tem que ir muito para além das fronteiras atuais do Partido Socialista.

Francisco Assis, bom dia, daqui Helena Matos.

Bom dia, como está?

Eu estou bem. Eu quero perguntar-lhe o seguinte: como é que está o apoiante Francisco Assis? Ou seja, é um nome de peso no Partido Socialista, mas corrija-me se eu não estiver correta, em 2021 apoiou Ana Gomes. Agora, em 2025, está a apoiar António José Seguro. Estamos a falar de pessoas da área socialista, mas a área socialista, como saberá muito melhor que eu, é muito diversa. E, portanto, estamos aqui de uma candidata que é vista como da ala esquerda do Partido Socialista a um candidato que, como referiu, tem a possibilidade até de ir buscar votos ao centro-direita. O que o leva? É Francisco Assis que, sentindo-se bem, espero eu, está a mudar o seu sentido de voto ou é errado interpretar como interpreto a grande preocupação em que o PS continua ausente a sério da disputa eleitoral para a Presidência da República?

Não, eu não estou a mudar. Indiretamente são duas personalidades muito distintas, mas são duas personalidades por quem eu tenho um imenso respeito. Têm em comum algumas coisas que são fundamentais para alguém que aspira a ser presidente da República. Independência, coragem, grande sentido do dever cívico. Isso são questões fundamentais. E têm as qualidades, do meu ponto de vista, intelectuais para o desempenho dessa função. Há cinco anos eu entendi que o Partido Socialista tinha a obrigação de apresentar um candidato à Presidência da República. A meu ver, por calculismo político puro, o PS optou, ainda que não oficialmente, por apoiar o professor Marcelo Rebelo de Sousa. A ideia de que o PS há cinco anos não apoiou ninguém não é inteiramente verdade. De facto, houve uma parte significativa do PS. A direção de então do Partido Socialista objetivamente apoiou o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, provavelmente, até se terão arrependido um pouco da decisão que tomaram na ocasião, mas quando o então secretário-geral, e que era primeiro-ministro na altura, deixou claro que aquele era o seu candidato, numa cena que se me recordo bem.

Na Autoeuropa.

Exatamente. Na Autoeuropa, de uma maneira assim um pouco Estranha, mas declarou claramente. Quando a maior parte dos dirigentes, dos ministros, dos secretários de Estado, de toda a estrutura dirigente do PS que estava então no poder, apoiou o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é evidente que, de uma forma, porventura, não muito frontal, mas de uma forma clara, que foi percebida pelas pessoas, apoiaram. E houve depois uma parte do PS que entendeu que devia haver um outro candidato. E essa candidata foi a doutora Ana Gomes, eu apoiei e tive todo o gosto em apoiá-la, sabendo que nós não concordamos em muita coisa, mas as pessoas não têm que concordar em tudo para se apoiarem umas às outras num processo político. Desta vez, a personalidade que emerge como candidato, e eu apoiei desde o primeiro momento, julgo até que fui uma das primeiras pessoas a manifestar esse apoio, foi o António José Seguro, com quem tenho uma ligação de há muitos anos, com quem disputei até em tempos a liderança do Partido Socialista, que é uma pessoa de quem sou amigo, que me parece que tem as características adequadas para ser um bom candidato e um bom presidente da República. Para ser um bom candidato, pelas razões que eu enunciei há pouco, porque consegue penetrar também no centro e centro-direita ou naquilo que é neste momento o centro e centro-direita, o voto é muito variável. E, por outro lado, é alguém que tem também uma ligação profunda com a esquerda, com o Partido Socialista em particular, na medida em que até foi secretário-geral do partido. Portanto, é um bom candidato. E a meu ver, será um bom presidente da República, porque é um homem com sentido da moderação, com capacidade de diálogo, com o correto entendimento dos poderes presidenciais e capaz de falar para todos os setores da sociedade portuguesa.

E o apoio do PS vai ser mais do que aquela declaração de ontem? Ou seja, na verdade, o apoio do Partido Comunista Português ao doutor Mário Soares nos idos de 1986 foi muito importante, não só porque o PCP controlava o voto, tinha uma capacidade de influenciar o voto dos seus militantes que os partidos democráticos em geral não têm, e porque o PS é um partido de grandes debates internos, e também porque pôs a sua máquina, na verdade, a trabalhar. E o PS, e nós sabemos como é difícil uma campanha presidencial, António José Seguro vai poder contar com a máquina do PS e não me vai dizer que a máquina não é importante na campanha.

Não, mas as máquinas já tiveram mais importância do que a que têm hoje. Hoje as campanhas têm outra natureza, as campanhas libertaram-se muito das máquinas partidárias. E por isso é que tem havido também surpresas em várias eleições por essa Europa fora.

Mas sabemos que é um bocadinho uma mentira conveniente dizermos que Marcelo Rebelo de Sousa não contou com a máquina do PSD.

Com certeza que contou, mas mesmo que não tivesse contado, ele teria sido na mesma eleito presidente da República, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Hoje a realidade é bastante distinta, mas de qualquer das formas, o que é a máquina do PS? Em grande parte, a máquina do PS é uma máquina muito descentralizada. Por exemplo, hoje os autarcas têm um peso muito grande em qualquer partido político. Os líderes distritais têm um peso muito grande e pelo que eu sei, a esmagadora maioria dos líderes distritais e a esmagadora maioria dos autarcas já declarou, sem qualquer reserva mental, o seu apoio ao António José Seguro e estarão dispostos a participar ativamente na campanha eleitoral. Por isso, o Largo do Rato digamos assim, não é hoje tão influente e tão determinante como era há 20 ou 30 anos atrás desse ponto de vista. As coisas estão muito mais descentralizadas e, portanto, o que é importante para o António José Seguro, para além dos apoios que terá que ter noutros setores, do que ele pode esperar do PS ou dos socialistas, é que haja um grande empenhamento daqueles que verdadeiramente têm relação direta com a sociedade portuguesa. E esses são fundamentalmente os que são autarcas, são dirigentes distritais, são alguns dirigentes nacionais, como é evidente. Há muitas pessoas que têm expressão mediática, mas têm depois escassa capacidade de penetração eleitoral. Não vou referir aqui nenhum nome, como é evidente, embora me estejam a ocorrer vários. E portanto, o ter ou não ter o apoio dessas pessoas, não só não é fundamental, como até não é relevante do ponto de vista do sucesso ou insucesso eleitoral.

Francisco Assis, e se António José Seguro não for eleito, isso vai ser visto como uma derrota para o Partido Socialista também?

Sim, se o António José Seguro não for eleito presidente da República, é óbvio que o nosso espaço político será derrotado. E nesse sentido, também o Partido Socialista será derrotado. Isso é evidente. Nós apoiamos o António José Seguro e o seu resultado será o nosso resultado, como é evidente. Embora o seu resultado seja mais do que o nosso resultado, pela razão de que haverá muitas pessoas que também se sentirão derrotadas se ele perder e não são do Partido Socialista. Em relação ao Partido Socialista, é evidente que a situação é muito clara. Se o candidato que nós apoiamos perder, nós perdemos. Se o candidato que nós apoiarmos ganhar, nós teremos razões para estarmos satisfeitos. Mas repito, esta eleição é uma eleição muito particular. Os partidos têm hoje uma capacidade de influência direta muito menor do que a que tinham há uns anos atrás. E eu estou plenamente convencido que este apoio é um apoio importante, é um apoio até, repito, afetivamente muito relevante, porque ele foi secretário-geral e fez toda uma vida político-partidária dentro do Partido Socialista, mas ele há muito que se distanciou, é uma figura hoje que tem um apoio popular muito mais vasto do que aquele que representa o Partido Socialista.

José Manuel Fernandes. Francisco Assis. Diga-me uma coisa, qual era o candidato ideal para disputar a segunda volta com António José Seguro? Qual era aquele que seria mais vantajoso?

A resposta óbvia é André Ventura. Mas tirando André Ventura...

Eu não sei qual é o ideal. Eu gostaria que a segunda volta fosse disputada entre um destes três candidatos. Do lado da esquerda, evidentemente, e do centro-esquerda e do centro, enfim, deste espaço político, que fosse o António José Seguro. Eu vejo à direita, no espaço do centro-direita, dois bons candidatos: o doutor Marques Mendes e o doutor Cotrim de Figueiredo. Tanto um como outro são dois bons candidatos. A circunstância de não os apoiar, de não concordar com eles em muitas coisas, não me leva ao sectarismo de considerar que não são duas personalidades diferentes, mas dois bons candidatos. E portanto, seriam sempre duas boas soluções, duas boas alternativas para a Presidência da República. É nessa perspectiva que gostaria que a segunda volta fosse travada entre estas personalidades. De um lado, o António José Seguro e do outro, uma destas duas personalidades.

Francisco Assis, muito obrigada. Agradecemos a disponibilidade para estar connosco. Bom dia e uma boa semana. Vasco Rato, está conosco aqui em estúdio também. Bom dia. Vasco Rato revelou o apoio a António José Seguro nos últimos dias. E estamos aqui a falar numa arrumação esquerda-direita, ainda funciona?

Não, creio que não. Antes de mais, bom dia. Eu estou em acordo com muito aquilo que ouvi agora do Francisco Assis, exceto esta última parte, justamente, em que faz esta arrumação que Seguro é um candidato de esquerda e Mendes e Cotrim de Figueiredo são candidatos de direita e, portanto, a segunda volta é esquerda e direita. Se eu achasse isso, jamais.

Consideraria votar num candidato de centro-esquerda.

Jamais. Como também não voto no Partido Socialista em eleições legislativas. Mas estou de acordo com outra coisa que o Francisco Assis disse, é que o António José Seguro, de facto, vai muito para além do Partido Socialista. E isso talvez explique alguma hesitação que se verificou ontem por parte do Partido Socialista. Mas isso deve-se à natureza destas eleições. Estas eleições são muito diferentes de legislativas, não tem nada a ver, a bom rigor.

Mas, de facto, o que estamos a ver é que há um candidato para cada partido que está representado no Parlamento.

Há candidatos para todos os partidos e para todas as pessoas dos partidos, vários candidatos. Eu agradeço muito o vosso convite.

O CDS não tem candidato, apesar de tudo.

Mas tem tido. Já teve.

Sim, já teve. De facto, todos os outros partidos, quase todos os outros partidos têm, não tem o CDS, não tem o Livre.

Sim. Mas eu agradeço muito este convite, mas eu presumo que esteja ligado a uma notícia que apareceu na sexta-feira sobre passistas que apoiam Seguro. Vamos lá ver. A notícia está bem construída, está correta, portanto nada contra a pessoa que a fez. O título é, porém, abusivo, porque eu não sei exatamente o que é que é passista, mas eu presumo que é pessoas que expressam alguma admiração por Passos Coelho, que se reveem na figura política. Mas se isso é um passista, quer dizer, há passistas em todos os lados. Há passistas na candidatura do Seguro, enfim, não enjeito o rótulo. Na candidatura do Seguro, do Marques Mendes, do almirante Gouveia e Melo, portanto, não vejo que se possa dizer que há um movimento desta ou daquela natureza na candidatura do Seguro. Agora, eu apoio Seguro, não por ser passista ou antipassista, seja o que for, mas apoio Seguro, atendendo à leitura que eu faço do sistema político e dos desafios que se colocam neste momento e, talvez mais importante, dos perfis dos candidatos. Vamos lá ver, uma escolha presidencial é escolher entre pessoas. Este é o único cargo unipessoal onde a personalidade, o temperamento diria até, dos candidatos é muito importante. Os poderes presidenciais são tão vagos e ao mesmo tempo tão limitados que para todos os efeitos, cada personalidade constrói uma presidência diferente. As presidências de Soares, de Cavaco, etc., foram muito diferentes, porque os poderes são, de facto, vastos, num certo sentido, mas muito limitados noutro sentido. E, portanto, a personalidade, as características pessoais são absolutamente decisivas. E é nesse sentido que eu acho que o António José Seguro é a pessoa, nesta fase, mais indicada para ser presidente da República.

Nesta fase, o que é que há neste momento que a personalidade de António José Seguro possa encaixar, contrariar, apoiar?

Há muitas coisas. Há uma crispação, um radicalismo, uma intolerância, uma irrazoabilidade, muitas vezes no discurso político. E António José Seguro é O contrário disso. É uma pessoa sensata, uma pessoa moderada, uma pessoa ponderada, que me parece muito importante no exercício das funções. Mas, a meu ver, há outro ponto que me leva, por exemplo, a apoiar Seguro e não Marques Mendes, que é uma coisa muito simples, que é a governamentalização da Presidência da República. Nos últimos 10 anos, um dos legados tóxicos de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi, porventura, o pior presidente da República e seguramente que há 20 ou 30 anos ainda andaremos a dizer que foi o pior presidente sempre, fez duas coisas que, a meu ver, são tóxicas. A primeira é: governamentalizou a Presidência da República. O que deveria ter feito ao longo dos anos, em vez de ser um cheerleader, um fã, fazer claque do António Costa, era ter apontado os problemas, alguns avisos à navegação, ter exercício um poder de moderação. O que não fez, governamentalizou o cargo e, ao mesmo tempo, esvaziou, porque o poder da presidência, em muitos sentidos, é o poder da palavra. Aquele efeito solene do poder da palavra. E ele fez o contrário, banalizou a Presidência da República. A meu ver, eu acho que Marques Mendes tem uma concessão da presidência que se aproxima, não estou a dizer que seja igual, com o devido respeito por Marques Mendes e a sua autonomia política, mas acho que o modelo dele, até pela forma como fez apreciações ao longo destes anos em comentário televisivo, eu creio que Marques Mendes acha bem a forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o cargo. E não me parece, antes pelo contrário. Agora, também não acho chocante que haja pessoas do PSD, que é o meu caso, a votarem em António José Seguro ou a votarem no almirante Gouveia e Melo, como há pessoas do Partido Socialista a votarem também nos outros candidatos. E, portanto, eu acho bem que o Partido Socialista apoie alguém que é um histórico dessa área política, mas o António José Seguro, como já disse várias vezes, é um candidato superpartidário e não se reduz ao Partido Socialista. Agora, os militantes do Partido Socialista também têm de pensar muito bem naquilo que estão a fazer, porque vamos lá ser realistas. A forma como eu leio a situação é a seguinte: o André Ventura vai passar à segunda volta. E, portanto, o que se trata agora de saber é quem será o candidato que irá enfrentar André Ventura, se será Marques Mendes, António José Seguro ou Gouveia e Melo. E é essa a escolha. E é assim que eu acho que os militantes do Partido Socialista têm de pensar nisto.

Francisco, vamos desenvolver essa ideia. Na segunda parte do Contracorrente, vamos atualizar as notícias, mas já voltamos. Até já.

Segunda parte do Contracorrente, seja bem-vindo. António José Seguro fica agora mais perto de Belém com o apoio oficial do Partido Socialista. É isso que estamos a tentar saber. Já sabe que pode participar com a sua opinião. Utilize o número de telefone 910 024 185. Pode também deixar uma mensagem de voz ou comentários através da transmissão em vídeo do Contracorrente no YouTube e também nas redes sociais do Observador. Carla, Jorge Carvalho, contamos também com muitos convidados para analisar estas hipóteses de António José Seguro, desde ontem apoiado oficialmente pelo PS.

O apoio que surgiu ontem e a questão que te coloco agora, Helena Matos, é se esse apoio vai mudar alguma coisa na candidatura de Seguro.

É essa a mesma pergunta. Porque materialmente, e esta dúvida eu ouvi aqui o Francisco Assis, e não foi por acaso que lhe fiz a pergunta, porque essa é a grande questão. Porque se for um apoio efetivo, quer dizer, vou ali e já volto. Os militantes do Partido Socialista, para mais, até têm mostrado uma forte disponibilidade para votar ou para se abster, consoante aquilo que lhes dita o coração. Portanto, não precisam da autorização do secretário-geral para decidir em quem vão votar. Eu acho que é importante a estrutura e isto que aqui disse o Francisco Assis é uma boa notícia para António José Seguro, mas pode não ser uma boa notícia para o PS. Ou seja, Francisco Assis foi muito claro a frisar a questão das distritais, dos autarcas do PS. Nós vimos, aliás, como o PS é um partido cada vez mais distrital nas últimas autárquicas, portanto, o PS não conseguiu ganhar nem Lisboa, nem o Porto. Isto é um partido, agora, não quer dizer que isto permaneça, de modo algum, mas neste momento é um partido de capitais de distrito e, portanto, há aqui uma espécie de dois PSs que estão frente a frente e também, creio eu, que irão estar nestas presidenciais. Portanto, há aqui esta luta dentro do Partido Socialista que, de alguma forma, esta candidatura de António José Seguro é também Não é a expressão dessa luta, mas pode e certamente acentua essa clivagem que existe dentro do Partido Socialista. Aliás, basta ver a forma como, por exemplo, Alexandra Leitão explica a sua derrota pra se perceber tudo o que está ali para ser digerido e para ser entendido. Há pouco o José Manuel Fernandes dizia que não estão nesta candidatura presidencial, nesta corrida presidencial, aqueles que são os dois nomes que naturalmente enfrentariam esta campanha, António Costa e Pedro Passos Coelho. É certo que sim, mas também é certo que há um outro nome pelos socialistas que se perdeu, por razões que todos conhecemos, embora às vezes evitemos falar delas. Quem está a ser julgado não é o cidadão José Sócrates. Nós neste momento tratamos aquele julgamento como se fosse o do cidadão José Sócrates, que é sem dúvida o cidadão que vai a tribunal, mas quem está a ser julgado é um homem que foi primeiro-ministro de Portugal, e foi primeiro-ministro de Portugal com o apoio extraordinário e indiscutível do Partido Socialista e de uma boa parte do eleitorado. Ele foi eleito democraticamente, como se sabe. E portanto, não só teria sido o candidato mais que natural do PS a Belém, como até se sabe, foi o sonho que ele acalentou a determinado momento pelo sonho de ser presidente da República, porventura também para dessa forma conseguir evitar o encontro com a justiça portuguesa. Portanto, o PS fica, por essa razão, amputado daquele que teria sido o seu melhor candidato à Presidência da República e António Costa não quer ser candidato a Presidência da República, Pedro Passos Coelho não quer, e pois aí sim entramos naquilo que o José Manuel aqui descreveu. Mas acho que convém referir que o PS perdeu para a justiça aquele que teria sido o seu grande candidato à Presidência da República. Portanto, nós chegamos aqui a uma campanha em que é como se estivéssemos a olhar para os protagonistas que lá estão agora, mas sempre com a sensação que lá no fundo estão os outros. E isso pode ser particularmente válido em relação a Passos Coelho, não para a Presidência da República, mas para um regresso à política ativa, para o cargo para o qual ele sempre se tem sentido vocacionado, que é o de primeiro-ministro. Portanto, estamos aqui numa espécie de ausentes que podem ser mais influentes ou podem ter uma maior preponderância, pelo menos no imaginário dos portugueses, alguns deles nomeadamente, do que os presentes. Agora, voltando à questão do apoio material, eu acho que o apoio material é essencial para que exista uma campanha à Presidência da República. E nesse aspecto, podem dizer-me que o almirante Gouveia e Melo está a fazer uma corrida sem esse apoio, tentando reproduzir de algum modo aquilo que foi oficialmente ou midiaticamente a forma como se organizou a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. É certo que ela conta com o apoio da máquina do PSD. Eu sei que hoje há as redes sociais, que desde que haja dinheiro há possibilidade de se montar uma campanha, mas vamos ver como é que esta campanha de Gouveia e Melo corre, porque na verdade fazer uma campanha sem contar com aquela estrutura local e muitas vezes nacional de um partido é particularmente difícil. Não sei como é que irá correr, mas vamos ver. Depois, eu acho que temos aqui uma outra questão e que passa por algo que isso sim remete para 1986, e que é a possibilidade de haver uma refundação do Partido Socialista. O que é importante em 1986, sobretudo no primeiro mandato de Mário Soares, pois o segundo já foi mais dedicado a outras coisas, é qual é o futuro do Partido Socialista. Quando Mário Soares chega a Belém, não é apenas um socialista que chega a Belém, é uma perspectiva do que vai ser o Partido Socialista e é a capacidade de o refundar, até porque o Partido Socialista estava bastante mal. Nós temos neste momento um secretário-geral que é encarado por uma boa parte do Partido Socialista, uma boa parte midiática, porque este é um dos problemas. Eu acho que há uma parte do Partido Socialista que confunde os likes com os votos, e acho isso há muito tempo. E portanto, como a ala mais à esquerda tem muitos likes, e é muito arrogante, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural, e muito megalômana, confunde aquilo que é a sua visibilidade midiática com aquilo que é o seu apoio no terreno e com aquilo que o terreno quer. Isto levou a erros trágicos, como foi o facto da escolha de Pedro Nuno Santos para secretário-geral. Continuo a achar que se o escolhido tivesse sido José Luís Carneiro para secretário-geral, muito antes, no tempo em que foi escolhido o Pedro Nuno, muito provavelmente Luís Montenegro não teria sido primeiro-ministro, é uma opinião minha. Agora, que José Luís Carneiro é primeiro-ministro, a possibilidade de António José Seguro chegar a Belém ou conseguir protagonizar uma Umas presidenciais em que ele não ganhando, também não sejam vistas como uma derrota. E isso eu penso que acontecerá, provavelmente, se a segunda volta for com Gouveia e Melo. Muito provavelmente António José Seguro perderá, mas não será humilhante. Pode haver uma janela para uma espécie de realinhamento do Partido Socialista. Depois, eu disse que muito provavelmente António José Seguro perderia com Gouveia e Melo. Contudo, e isso também faz parte da tal pesporrência e megalomania da ala esquerda do Partido Socialista. Depois estas coisas aqui confundem-se muito, os costistas com a ala mais à esquerda. Mas aquela arrogância da bolha de Lisboa, um pouco jacobina do Partido Socialista, levou-os a não se lembrar e a subestimar que António José Seguro derrotou António Costa em debate. António José Seguro foi particularmente subestimado, ridicularizado por essa outra parte do Partido Socialista. Mas António José Seguro não é um antagonista fácil. Ele, de facto, é afirmativo quando debate. Diz.

Foi sobretudo no primeiro debate, o segundo já tínhamos o António Costa preparado para o que aí vinha.

Mas quase ninguém fala desse primeiro debate, ou seja, faz parte da ideia que António Costa ganhava todos os debates. Não é verdade. E não é verdade com António José Seguro naquele primeiro debate. António José Seguro é aguerrido. Aquela ideia de um candidato, uma espécie de titubeante, não corresponde ao perfil. Podemos ter um António José Seguro, um candidato muito mais difícil para os outros do que aquilo que se possa aparentemente esperar, porque todo aquele tempo que ele esteve calado, o fato do costismo ter criado aquela narrativa de que António Costa, claro, tinha herdado António José Seguro, pode vir a tornar-se... eu vejo que o Vasco Rato está a olhar pra mim interessado.

Com muito interesse. E concordo, é isso mesmo.

Não é?

É.

Agora, o que eu não sei, e talvez o Vasco Rato já não goste tanto daquilo que eu vou dizer a seguir, é se o apoio de algumas pessoas de centro-direita não pode ser um presente envenenado para António José Seguro. Todos nós sabemos, eu acho que o PS para ganhar tem que ir ao centro. E tem que ir ao centro, e tem que ter o apoio do centro-direita ou de eleitores desta área política. Sim, nós sabemos como, por exemplo, o doutor Mário Soares teve o apoio, aliás, isso é fundamental para perceber bem como é que isso aconteceu. Perceber, ouvir aqui o podcast, que está neste momento no Observador, sobre a eleição mais louca de sempre, em 86, e perceber com quem é que estavam os grandes empresários de Portugal. E como é que apoiaram Maria de Lourdes Pintasilgo, materialmente falando, para que ela permanecesse na corrida e tirasse votos da Zanha, permitindo a Mário Soares passar à segunda volta ou ter uma possibilidade de lá chegar. Mas o PS precisa de estar ao centro, muitas vezes tendo um discurso de centro-esquerda. E isso vai ser particularmente difícil. Eu vejo claramente, eu se estivesse na candidatura de Catarina Martins, António José Felipe, André Ventura.

António Filipe, não é António José.

António Filipe. André Ventura. A primeira coisa que lhes diria para dizerem quando tivessem à frente o candidato António José Seguro é: o senhor tem o apoio dos passistas.

Não, dos passistas, não.

De alguns passistas.

Um em particular, acho eu, porque os outros não sei se são passistas ou não.

Aliás, é um grande mistério. Vasco, depois vamos ouvir a resposta, mas é um grande mistério. Quem é que Passos escolhe apoiar nestas eleições?

Eu acho que ele já foi claro sobre isso, não foi?

Ele disse que não sentia na obrigação de apoiar ninguém. Portanto, pensamos que não sente uma obrigação de apoiar mais ninguém.

Não vai declarar publicamente.

Ele não vai declarar publicamente que apoia ninguém. Agora, em quem vota, não sei. Estamos a falar um pouco disto porque houve uma manchete do Expresso sobre um jantar num restaurante lisboeta. E o Vasco Rato esteve nesse jantar, mas tiveram nesse jantar pessoas variadas. E há um outro que é também colunista do Observador, que é o Gonçalo Poças, que amanhã faz um texto um bocado irritado com essa notícia.

E ele tem razão.

O texto sairá amanhã, só que chegou agora e já o li. Quem achar piada ler um texto bastante irritado com o Expresso e com o tipo de jornalismo que o Expresso faz.

Mas já agora...

Achas que o texto terá chegado a Belém?

Qual texto?

Esse.

O do Expresso?

O do Expresso.

Se terá chegado a Belém ou ouvido a Belém?

Como é que terá sido lido em Belém?

Não faço ideia. Se calhar fizeram o título em Belém.

Pois é.

Eu disse há pouco, se me derem um minuto só. De fato, a notícia é verídica, houve um jantar há um mês, um mês e tal.

E as pessoas que estão na notícia estiveram lá de fato.

Havia um conjunto de pessoas

Que representam ou enquadram-se em várias sensibilidades. Esta coisa do passismo é muito curiosa, porque eu acho que é difícil de encontrar alguém no centro-direita, direita moderada, que não seja passista no sentido de ter respeito por aquilo que fez o Passos Coelho. Eu percebo que o título, o cabeçalho do Expresso, também sai no fim de semana em que há esta reunião. O jantar foi há três, quatro semanas, um mês. O título não corresponde à realidade. Há pessoas que são passistas. Há pouco aqui no Rádio Observador tivemos o Duarte Marques, que é o mandatário da campanha do Marques Mendes, que também foi apoiante e reviu-se.

Que pode ser também rotulado de passista.

Com certeza.

Carlos Carreiras também não poderia ser rotulado passista.

Com certeza, então Carlos Carreiras fez parte da liderança. Estão em todo lado. O António Nogueira Leite também está na campanha do almirante Gouveia e Melo. Eu não vejo qual é o problema de haver uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, que em tempos passados apoiaram Passos Coelho e agora acham que este é o melhor candidato. Porque isto, mais uma vez, não tem nada que ver com política partidária, com eleições legislativas, tem que ver com as características de uma personalidade para desempenhar um cargo unipessoal. Se Catarina Martins olhar para Seguro e disser: "Ah, você tem o apoio dos passistas." Ainda bem que ele tem, porque assim poderá ganhar. E uma coisa eu tenho certeza, é que não há ninguém de direita que apoie a candidatura de Catarina Martins e portanto não terá possibilidade nenhuma de ganhar. Pelo menos o António José Seguro tem a possibilidade de ganhar. Mas vamos lá ver uma coisa. Se alguém pensa que os votos da esquerda são suficientes para dar a vitória a um qualquer candidato, está muito enganado. O país mudou, é bom ter esta noção. E portanto, a esquerda hoje em dia, sozinha, não elege presidente coisa alguma. A menos que um candidato oriundo da esquerda, neste caso António José Seguro, consiga construir uma coligação que vá desde o centro-esquerda ou esquerda moderada, até à direita moderada, não ganha eleições. A minha leitura da situação é que o André Ventura vai à segunda volta.

Portanto, não dá a Henrique Gouveia e Melo essa indicação que as sondagens todas dão.

Dou. Vão duas pessoas à segunda volta, um deles será André Ventura, não tenho dúvidas sobre isso. Há mudanças estruturais na sociedade portuguesa e hoje temos três polos políticos. André Ventura, em campanha eleitoral, tem poucas dúvidas que consiga mobilizar o seu eleitorado e levar pessoas às urnas. E isso representa sensivelmente 18% a 20 e poucos por cento. Tenho a convicção de que Ventura passará à segunda volta, se é o mais votado ou não na primeira, não sei, mas será um dos dois mais votados.

Portanto, se António José Seguro passar à segunda contra André Ventura.

É presidente da República.

É presidente da República.

E se Marques Mendes passar, também o é. Eu não falo muito no almirante, porque eu acho que aquela candidatura está cheia de contradições, de ambiguidades. O próprio almirante fez um grande serviço à pátria, servindo as Forças Armadas. Sobre isso não há dúvidas específicas. Agora, é um homem sem experiência nenhuma política. Não basta ter 35 anos e querer ser presidente da República. Política é uma atividade como qualquer outra, que tem regras escritas, não escritas, é preciso conhecer as instituições. As entrevistas, aquilo que o Gouveia e Melo tem vindo a dizer nos últimos meses, mostra alguém que está a aprender on the job, vai improvisando, vai aprendendo. Se Marques Mendes tem uma experiência talvez excessiva, Gouveia e Melo peca pela experiência. É preciso ter experiência e conhecer o sistema. Não basta dizer: "Sou antissistema." Alguém que é antissistema propõe-se moderar o sistema? Que disparate é este? E são estas contradições que eu acho que vão esvaziar a candidatura de Gouveia e Melo.

Mesmo que pareça que os portugueses estão um bocadinho zangados com o sistema e com os partidos.

Não, mas os portugueses estão zangados. Isso é indiscutível. Mas isso não significa que daqui a três meses irão votar em Gouveia e Melo. Muito desse descontentamento, aliás, irá para o André Ventura, por isso é que o André Ventura também entra na corrida.

E há outro fator que eu acho que é importante para o André Ventura entrar na corrida, que é: ele apercebeu-se de três coisas. Primeiro, que o Chega não podia estar ausente da corrida, não tinha ninguém que pudesse cavalgar, por assim dizer. Segundo, que Na corrida estava um outro representante dos novos partidos com peso, que é Cotrim Figueiredo. Portanto, ele também não podia.

Outro persista, aparentemente.

Persisti, no limite. E por fim, que o Chega ia ter um resultado que nunca seria, porque uma coisa é o que ele diz que vai ter 30 câmaras, outra coisa é a noção que ele pode ter das câmaras que pode conquistar. Acho que ele nunca acreditou nisso. Podia acreditar em seis ou sete, mas não em 30. E que, portanto, havia necessidade numa eleição seguinte não marcar outra vez posição. Agora, nós vamos ter uma eleição que eu, neste momento, diria difícil de prever o que vai acontecer. Nós, na tal eleição parecida ou semelhante, ou com semelhanças de 1986, um ano, seis meses das eleições, quem parecia que ia ganhar era Maria de Lurdes Pintasilgo. Ela esteve à frente nas sondagens imenso tempo. E não eram sondagens tão boas como as de hoje, não tinham a mesma precisão científica que têm as de hoje, eram diferentes, mas ela esteve imenso tempo à frente. E de facto, Mário Soares veio de trás.

E ganhou por escassíssimo.

E ganhou com uma margem. Não foi tão escassa como isso.

2%.

2%, sim.

Não me lembro bem.

Mas foi uma campanha em que foram determinantes algumas coisas, como os debates. Os debates tiveram audiências brutais. Não sei se este vão ter, até que ponto é que as pessoas lhes vão dar atenção.

Mas os debates têm tido muitas audiências.

Mas não têm comparação com os de outrora.

Pois não, só havia um canal.

Na altura havia só um canal, toda a gente estava a ver o mesmo canal, é outro mundo. É mesmo outro mundo. A campanha natural teve importância. Sentia-se. Eu fiz a campanha natural na rua e percebi que ela tinha importância. Quer dizer, aquele famoso episódio da Marinha Grande, não sei quantos votos determinou, mas determinou muitos votos. E houve outra coisa que eu não sei que peso vai ter nesta campanha, que é o voto útil. O voto útil logo na primeira volta, que é uma coisa que muitas pessoas não têm noção que aconteceu, mas já aconteceu. Eu conheço pessoas que na primeira volta votaram em Mário Soares para na segunda volta votarem em Freitas do Amaral, portanto apoiantes de Freitas do Amaral que não queriam na segunda volta o Salgado Zenha. Portanto, preferiam, apesar de tudo, correr o risco de ter um candidato mais perigoso.

Porque achavam que Salgado Zenha era mais perigoso, tinha mais capacidade de vencer.

Perigoso para a democracia, perigoso para o regime, se quisermos, precisamente por ter o apoio do Ramalhenes, do PRD, do PCP, que se percebia que vinha aí, que tinha um candidato fantoche para desistir, como desistiu. E no limite também do que representava a candidatura de Maria de Lurdes Pintasilgo, que era uma figura que teve uma evolução, depois até foi eurodeputada do Partido Socialista, mas que na altura era muito um catolicismo terceiro-mundista, coisa que é difícil de imaginar, porque praticamente podemos dizer que desapareceu.

A importância do voto útil na primeira volta. O Vasco está um bocadinho a alinhar por aí quando diz que entre Marques Mendes e António José Seguro, um deles passará.

As sondagens têm vido a ser penalizadoras para o Governo ML, mas ele ainda não saiu da liderança, ainda não deixou de ser o líder nas sondagens. Têm vindo a ser penalizadoras, sem dúvida, e não sei como é que as coisas vão ocorrer daqui para diante. Há uma parte de voto, que eu chamaria voto zangado, voto descontente, que eu suspeito que mais facilmente se divide entre o Almirante e Ventura do que os outros candidatos. E depois, a própria evolução. A primeira volta vai ser muito determinante. Eu creio que vai haver voto para perceber quem é que eu quero ter na segunda volta. Eu não estou tão seguro quanto o Vasco de que facilmente André Ventura estará na segunda volta. Não tenho a certeza disso, precisamente por causa da presença do almirante.

Eu também não tenho.

Por causa da presença do almirante. E vai buscar uma parte do seu voto.

Uma coisa me parece certa: se António José Seguro não tem um resultado honroso, admitindo que não ganha, mas se não tem um resultado honroso, isto tem claramente ondas de choque dentro do Partido Socialista, porque o Partido Socialista está, neste momento, na minha opinião, numa fase crucial da sua existência. E portanto, se António José Seguro não tiver o tal resultado honroso, ou se voltarmos aos tempos do Pocofinho, aquilo que temos é um reforço dessa ala esquerda dentro do Partido Socialista e o que, na minha opinião, pode comprometer não o futuro mediático, mas o futuro eleitoral do Partido Socialista. Note-se que nós estamos a falar de um candidato, que é António José Seguro. De alguma forma, estamos a voltar à crise do irrevogável. Este homem, tudo indica que poderia ter sido primeiro-ministro e não foi, porque durante aquela crise, se o país tivesse ido para eleições, como estava mais ou menos a ser concebido por Cavaco Silva, se o país ter ido para eleições, ele teria sido primeiro-ministro, e não foi porque o PS não deixou. A oposição veio de dentro do PS e, portanto, este homem fez um acordo, por exemplo, para o IRC com Passos Coelho, que António Costa mal se apanhou em São Bento, rasgou. Portanto, aquilo que nós também temos nestas presidenciais é uma espécie de ver quem é que vai mandar no Partido Socialista.

Sabes que às vezes isso pode não ser o melhor para ajudar António Guterres Seguro neste momento. Pode não ser o melhor e pode nem sequer ser o melhor para o Partido Socialista. O período pós-eleição de Mário Soares foi muito difícil no Partido Socialista, não apenas por terem perdido a eleição, por terem tido aquele desastre eleitoral, que aliás é prévio à eleição de Mário Soares. O Partido Socialista pode ganhar umas eleições tendo tido uma derrota catastrófica nas legislativas, como o caso de Mário Soares demonstra. Só que não há aqui nenhum Mário Soares, é preciso ter noção. Os tempos são outros. E depois Mário Soares procurou determinar quem eram os líderes do Partido Socialista. Fez a vida negra a Constâncio, fez a vida negra a Jorge Sampaio, menos negra do que fez a Constâncio, e depois também andou muitas vezes a sapar o terreno a António Guterres, ao ponto de no ano antes das eleições de 95, em que as eleições em que o PS vai regressar ao poder, o fim da segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, em que ele já não se candidata, ele faz um congresso para rivalizar com o congresso.

Com os Estados Gerais.

Com os Estados Gerais do Partido Socialista, faz o Portugal e o Futuro, acho que é o que se chamava. Para tentar colocar o partido mais à esquerda do que Guterres o estava a colocar. A partir de Belém não se consegue comandar o Partido Socialista.

Mas pode-se recentrá-lo.

Não sei, não teve sucesso nenhum o Mário Soares nisso. Não teve sucesso nenhum, devo dizer com toda a franqueza.

Ouve uma coisa, Zé Manel. Se o Soares não tem ganho aquelas eleições presidenciais, a primeira volta, no estado fanicado em que estava o Partido Socialista, para não dizer outra coisa, podia ter sido tudo muito mais difícil.

Não, mas isso é óbvio, era o que estava em causa na primeira volta. Mas aqui estamos a falar de uma situação diferente. Não é exatamente igual, porque o Partido Socialista corre o risco de se partir, tem tensões internas muito grandes. Tensões internas e pressões externas, quase nesse sentido. Não sei bem o que vai acontecer. Sinceramente, apesar de tudo, o Partido Socialista ter continuado a ter uma forte base autárquica não é um tema de menor importância. Estava ali a olhar para uma televisão que está aqui a passar, a mostrar o almirante com um socialista ao lado, com um antigo ministro da Saúde.

Ruido de Campos.

Ruido de Campos.

Que se absteve ontem na reunião da comissão política do Partido Socialista, sendo que faz correpto à direita também. Há muitos candidatos. Acha que vão todos a eleições em janeiro? Essa contagem. João Cotrim Figueiredo, André Ventura, Marques Mendes.

São candidatos que representam várias sensibilidades. Acho bem, é um serviço, mais uma vez, patriótico, desgastante para eles, para as famílias, acho muito bem que o façam. O problema me parece ser um pouco mais vasto. Esse problema do Partido Socialista, que a Helena e o José Manuel estavam agora a referir, é um problema bastante grave. Diria que é um problema estrutural. A esquerda hoje tem um problema, que é como posicionar-se, que tipo de questões, que tipo de respostas pode dar para o futuro. E no caso do Partido Socialista, sobretudo quando muitos dos problemas foram criados pelo próprio Partido Socialista. Ou seja, por exemplo, a questão da imigração, a questão da saúde, estes problemas foram largamente criados pelo António Costa. E o Partido Socialista agora, o que se pede é que tenha respostas aos problemas que criou. E isso implica que haja um processo de autoavaliação, de autocrítica, que terá de ser feito, senão o Partido Socialista, como força relevante na sociedade portuguesa, desaparece. Isso parece-me claro. O problema à direita é o outro. É também que de parte do PSD, o que temos neste momento, é uma gestão do cotidiano, como se não houvesse problemas. Um certo costismo mais competente, mas não se está a encarar os problemas do país e sobretudo os problemas estratégicos sobre a defesa, sobre a questão europeia, sobre o endividamento, sobre os impostos, muitas questões em que estamos praticamente em gestão. E até agora, poder-se-á dizer que Montenegro tem andado a gerir os ciclos eleitorais ou a oferecer aumentos para reformados, para jovens, etc., nos últimos dois anos. Mas isto acabou. Agora há um conjunto de reformas que terão de ser feitas. Porque se o PSD também não as fizer, então virá alguém que as faz. E por isso é que eu acho que André Ventura vai ter um bom resultado, porque as pessoas podem não identificar-se com as soluções avançadas por André Ventura, mas identificam-se com o diagnóstico. As pessoas estão efetivamente, como está também aqui a ver-se na televisão, as pessoas estão fartas. Estão fartas de ano após ano, os serviços piorarem, os impostos aumentarem. Estão fartos de um presidente da República que fala que não sabe quais são os números oficiais do Estado português quando ele era chefe de Estado.

Desculpa interromper. Também acho que se repararmos, nós temos

Da extrema-esquerda até àquilo que se pode considerar, considerando André Ventura de extrema-direita ou direita radical, talvez o candidato mais histriónico será certamente André Ventura. Os demais são de uma sisudez e de uma institucionalidade que assombra. E eu acho que este é o primeiro grande efeito Marcelo, ou seja, os nossos atuais candidatos não há pulos, não há saltos, não há falar. Ou seja, é como se cada um deles se posicionasse, em termos de estilo, de retórica, de apresentação e de comunicação, e todos eles estão claramente assessorados nessa matéria, no lado oposto daquilo que foi Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é um dos grandes responsáveis, não apenas de muita coisa má que aconteceu no país e de muita irresponsabilidade da governação de António Costa, face à qual não teve qualquer critério de exigência, mas da própria degradação da função presidencial. E, portanto, neste momento, eu acho que há uma espécie de efeito anti Marcelo que já está patente neste estilo de campanha. É tudo muito mais austero na forma como se apresentam. Eu acho, aliás, que o efeito almirante Gouveia e Melo em boa parte nasceu porque aquele homem, com aquela postura, ainda por cima estava nas Forças Armadas, à partida, assim que aparecia, era o anti Marcelo. E isso também me parece que penaliza aquele que aparece ou que apareceu como o candidato em sequência de Marcelo, que é Marques Mendes.

Exato.

Temos um ouvinte em linha, vamos ouvi-lo, chamá-lo. José Pedro Amaral, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, bem-vindo.

Bom dia, antes de mais agradecer ao Observador pelo fato de estar a colocar um tema tão premente da atualidade política, o apoio do Partido Socialista a António José Seguro. Eu penso que, e sendo juiz em causa própria, penso que o António José Seguro é, de facto, um candidato que ocupa o centro da área política em Portugal. Naturalmente que o apoio do Partido Socialista é um apoio natural e normal de alguém que foi um ex-secretário-geral, que foi um ex-ministro, que foi um ex-eurodeputado, que foi alguém que trouxe para a vida política temas como a transparência, a valorização do sistema político, uma nova reforma do Parlamento e, portanto, o António José Seguro deixou uma marca no Partido Socialista quando foi seu líder, uma marca positiva para os portugueses, positiva para aqueles que defendem a transparência e a valorização do sistema partidário e político. Mas naturalmente, a candidatura de António José Seguro é uma candidatura que abrange o centro da atividade política. Como se pode perceber, o António José Seguro recolheu e está a recolher ao longo dos últimos dias e meses o apoio que vai do centro-esquerda ao centro-direita, que vai por questões da transparência e da seriedade. E naturalmente, este apoio do Partido Socialista vem somar mais um elã nesta candidatura, que é uma candidatura que soma todos os dias, é uma candidatura em que os portugueses podem confiar de um homem sério e honesto. E claro, naturalmente, o Partido Socialista não poderia ficar de fora de escolher um dos seus melhores e de dar o apoio a um dos seus melhores, sabendo que a candidatura presidencial é uma candidatura independente e que o António José Seguro já afirmou isso variadas vezes, que agradando, naturalmente, o apoio daqueles que se juntam, que será sempre uma candidatura livre, como ele anunciou desde o seu primeiro momento. Mas naturalmente, este apoio somar-se-á a outros, naturalmente, não só de partidos políticos, mas diversos atores da sociedade civil que se juntarão a esta onda e que poderão, muito fincadamente, aliás, as sondagens começam a dizer isso, a possibilidade muito grande de o António José Seguro ser um dos atores da segunda volta para as eleições presidenciais.

Mesmo que nomes como Augusto Santos Silva, por exemplo, assumidamente digam que António José Seguro não tem o perfil para ser presidente da República.

Os portugueses e o Partido Socialista habituaram-se a sermos um espaço de diversidade. Cada um pode dar, naturalmente, a sua opinião, e eu não concordando com a opinião do professor Augusto Santos Silva, a respeito, mas o professor Augusto Santos Silva percebeu que essa não é, de todo, a opinião do centro da política portuguesa, do centro-esquerda, da maioria do Partido Socialista, que ainda ontem confirmou o apoio esmagador ao António José Seguro, e de muitos aqueles que se situando na área do centro-esquerda e, naturalmente, no Partido Socialista, a casa mãe do António José Seguro, vão somando apoios. O professor Augusto Santos Silva é um ator, naturalmente, percebendo que neste momento ocupa um espaço muito minoritário, mas claro, como é evidente, os portugueses saberão sempre respeitar e o candidato naturalmente respeita todos aqueles que têm uma opinião contrária àquela que é a da maioria dos portugueses e do Partido Socialista.

José Pedro Amaral, muito obrigada por nos ter ligado. José Pedro Amaral pertence à Comissão Política do Partido Socialista e aqui a explicar.

À Comissão Nacional.

À Comissão Nacional, peço desculpa. À Comissão Nacional do Partido Socialista, fica feita aqui esta correção, agradecendo o telefonema que aqui nos deixa. Vasco Crato, falávamos aqui há pouco que se calhar os candidatos naturais a estas presidenciais seriam outros. Será importante saber em quem é que António Costa vai votar em janeiro.

Antes de mais, só uma nota, quem não tem perfil presidencial é Santos Silva, porque se tivesse era candidato. Em quem é que António Costa vai votar? Provavelmente, não votará em António José Seguro, nem em Marques Mendes, e muito menos em André Ventura. Portanto, exclusão de partes, julgo que votará em Gouveia e Melo. Vamos lá ver. Eu creio, não estou na cabeça, jamais poderia estar na cabeça de António Costa, mas julgo que ele não quererá alguém vindo do Partido Socialista em Belém. Também não tem simpatia especial por Marques Mendes.

É o que resta.

É o que resta. E a candidatura Gouveia e Melo, eu acho que vai transformar-se nisto: é o que resta. É o resto das pessoas que não gostam do Seguro. E isso é muito curto, sobretudo para alguém que quando anunciou a candidatura, fê-lo insistindo que vinha fora dos partidos e agora o que se vê é que fica com os restos dos partidos. É curto. E acho que isto vai tornar-se muito evidente nos próximos meses.

Quando a campanha estiver na rua. Eu não fiquei esclarecida em relação em quem é que votava Passos Coelho, porque disse que sabíamos em quem é que Passos Coelho votava.

Não, eu não disse isso, até porque não sei, porque nunca lhe perguntei, nem sequer ele disse em quem é que ia votar antes de toda a gente saber. O que é estranho quando se fala numa conspiração, num complô.

Dos passistas, ainda por cima.

Ainda por cima, como se não tivessem cabeça própria. Não, eu acho que o que ficou claro-

É em quem não vai votar.

Não se sente obrigado a votar em X, Y, não sei o quê. Ou seja, o voto dele, como o voto de todos os cidadãos portugueses, é um voto livre que será determinado e será expresso nas urnas. Agora, o que me parece que isso que quer também dizer é que não se sente obrigado a dizer publicamente se vota em A, B ou C. Portanto, não diz que vota em Mendes, mas também não diz que não vota em Mendes. Simplesmente não diz nada. Diz: "Não me sinto obrigado a ir por este caminho ou por aquele caminho". E eu acho que se as pessoas querem saber como é que ele vai votar, se calhar devem perguntar-lhe. Mas duvido que responda, porque o voto é secreto, as pessoas não são obrigadas a revelar o seu voto. Eu estou a revelá-lo porque não é que o meu interesse em comparação com o Passos Coelho, eu sei que não interessa nada, mas as pessoas podem revelar o seu voto porque sentem que nesta altura têm alguma coisa a dizer, ou podem simplesmente votar e dizer: "Olha, votei em quem me apeteceu" e, no fundo, os portugueses não têm nada, na realidade, a ver com isso.

Exato, não. Mas seria interessante, Helena Matos, saber em quem é que Passos Coelho votará em janeiro?

Seria, sem dúvida, muito interessante, até porque existem vários candidatos. Tem pessoas que estiveram com ele, o caso do Coutinho de Figueiredo. Não sei.

Helena, as pessoas que estiveram com ele foi metade do país, quarenta e tal por cento do país. Portanto, o Coutinho não é mais nem menos do que muitas outras pessoas. Eu percebo é que dê jeite de dizer isso para ver se o voto vai todo num sentido, mas não vai.

Pois, e isto conduz-nos, quem esteve com ele foi metade do país, conduz-nos exatamente, nós passamos aqui a vida a falar do passismo, qual é que é o futuro? Porque, de facto, estão pessoas que estiveram com Passos Coelho em diferentes partidos, nós vemo-los em diferentes partidos, e vão certamente desde o Chega ao PSD, à Iniciativa Liberal, temos diferentes pessoas. O que é que vai acontecer a esta presença? Note-se que, e por acaso o Marques de Almeida chamava a atenção para isso no artigo que tem hoje no Observador e que, de facto, faz parte do balanço negativo que eu e o Vasco partilhamos sobre aquilo que é o mandato do atual presidente da República. Ninguém se reivindica do marcelismo, ninguém. Nestas presidenciais, ninguém se diz marcelista, ninguém diz eu quero fazer o mandato como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Repare-se, Gouveia e Melo foi buscar os mandatos de Soares, por exemplo. Mas temos passistas. O Passos saiu. Aliás, pra semana vai-se até assinalar a data em que ele chega. Tem ali uma data. Não há marcelistas. E isso é muito evidente. E nós temos aqui esta questão, esta palavra que está na política portuguesa, que não se sabe ao que é que pode levar e que está entre o dilema de ser a força, porque é de facto uma presença mais inútil na medida em que não se concretiza, porque Passos quer ser primeiro-ministro, mas para isso o Luís Montenegro tem de deixar de o ser, coisa que talvez só a justiça possa antecipar antes do seu término natural. Mas este termo existe e basta andar com Passos Coelho na rua para perceber que ele mantém um ativo político extraordinário. E isso é, sem dúvida, um ativo político. Mas é um ativo político sobre o qual existe uma grande incógnita. Outra das grandes novidades destas presidenciais, que ainda vão agora no seu princípio, é que elas mantêm na cena política um homem que não está na política, que é Passos Coelho. Em relação a António José Seguro, que é disso que estamos aqui a tratar

As últimas sondagens têm sido várias e também chamamos sondagens neste momento, muitas vezes aquilo são inquéritos, a base é muito pequena, o número de pessoas que servem para a amostra é muito pequeno. O José Manuel referia a questão de que o Governo em eles se tem sempre mantido à frente. Agora, eu creio que há aqui uma outra questão, eu não sei se António José Seguro pode ou não passar à segunda volta e se passando ganhará ou não, mas há aqui alguma coisa que é fundamental e que é se André Ventura fica ou não abaixo de António José Seguro. André Ventura da outra vez ficou abaixo de Ana Gomes por muito pouco, mas ficou. Mas neste momento, com o crescimento que o Chega teve, o André Ventura precisa de mais. Pode não ir.

Mas repara, o Chega teve 23%, salvo erro, nas últimas eleições. André Ventura teve 11,5, é metade. Agora não pode ter isso. A questão é saber se ele consegue mobilizar os 23% que mobilizou para as legislativas, se consegue mobilizar o mesmo tipo de votos ou se esse voto está dividido. Portanto, e desse ponto de vista, estas eleições, aliás, como o Miguel Pinheiro escrevia este sábado aqui no Observador, são eleições muito importantes para ele, porque ele em presidenciais valeu mais que o partido. De repente valer menos, para ele é problemático. E essas eleições, desse ponto de vista, são difíceis para ele. Não acho que seja uma coisa fácil ele conseguir repetir, porque se ele repetir a votação que teve nas legislativas, está na segunda volta, com bastante facilidade. Mas se ficar abaixo de 20%, a coisa está em aberto. Nós nunca imaginamos ir para esta eleição com quatro candidatos. É que não é um candidato na segunda volta e três a disputarem o outro lugar. É quatro a disputarem os dois lugares e, no limite, a possibilidade de termos um quinto, se as coisas se baralharem um pouco daqui para diante e vamos ver como é que correm os debates, porque Cotrim Figueiredo está com sondagens bem acima daquilo que é o seu ponto de partida, nalgumas nem sequer muito longe de Seguro. O que não quer dizer que isso vá acontecer, porque agora a dinâmica é completamente diferente. Mas vai haver muita gente a pensar: "Quem é que eu vou colocar na segunda volta? Vou votar em quem para estar na segunda volta? Quem eu quero lá estar?" Com uma coisa muito perversa, que é: pode haver desta vez voto útil. Isto é o que eu vou dizer, é mesmo perverso. Voto útil em Seguro para garantir que o outro candidato que passe, ganha. Isto é, eu ponho lá Seguro, o meu candidato é o melhor colocado para ser a outra pessoa a passar, e eu tenho a garantia que se for o Seguro o adversário, o meu candidato vai ganhar. Vai haver muito jogo.

Mind games, como dirias.

Mas eu estou a dizer, isto é para nós, que somos a bolha de Lisboa, a bolha elitista, a bolha que faz contas. O meu partido cidadão não faz estas contas. Chega lá e diz: "Eu gosto deste, não gosto daquele, inclino-me mais para este, inclino-me mais para aquele". Não está a fazer e não olha para as sondagens com a atenção com que nós olhamos. Atenção.

Claro, e é normal que haja emoção também nesta escolha. Vasco Rato, muito obrigada por ter estado aqui estas duas horas conosco no "Contra-Corrente", que regressa amanhã com um outro tema. Até lá.