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8:20 é hora de conhecermos o tema do "Contra Corrente". Depois, pra entrar em direto, só tem que ligar 91 002 41 85, é o número que também pode usar pra nos enviar a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. Carla. Mais Câmaras, mais mandatos, mais votos. Lisboa, Porto, as presidências da Associação Nacional de Municípios e de Freguesias. Podíamos até elencar outros fatos, mas estes bastam para confirmar que o PSD é o vencedor da noite eleitoral. O PS também consegue algumas conquistas importantes, como Viseu, Évora ou Coimbra. O Chega ganha três Câmaras, mas assume que o partido ficou aquém dos objetivos. No "Contra Corrente" de hoje vamos analisar os resultados destas eleições autárquicas. José Manuel, bom dia. E alinhas na ideia de que estes resultados têm também uma leitura nacional?

Sim, tem uma leitura nacional, mas devo dizer que olhando pra eles com mais detalhe, percebe-se que muitas das flutuações que ocorreram têm explicações locais, sobretudo explicações locais. E desse ponto de vista, há, porventura, alguns aspectos que foram ontem destacados nos discursos partidários, nos boletins partidários, que eu tenho alguma dificuldade em considerar que estão corretos. Por exemplo, havia a ideia que o José Luís Carneiro procurou passar de que o PS poderia quase que ser esmagado nessas eleições. Era uma ideia pouco realista, porque nós sabemos que o Partido Socialista partia de uma posição fortíssima nas autarquias, tinha muitas Câmaras em risco, é um facto, por causa da mudança de presidentes de Câmara, mas a inércia, o conhecimento do terreno e ter figuras locais é fundamental neste tipo de eleições e, portanto, o partido não iria desaparecer de maneira nenhuma. Eu, por exemplo, durante a campanha não consegui ter nenhuma ideia e até bastante tarde não fiquei com a certeza de que perdesse a Associação Nacional de Municípios, e não perdeu por muitas Câmaras. Acabou por perder, mas não por muitas Câmaras. Já no que respeita ao Chega, o Chega teve, de facto, um resultado nas legislativas extraordinário para aquilo que é um partido tão novo. Mas transformar um resultado em legislativas, em resultados autárquicos é extraordinariamente difícil pra um partido que, por um lado, não tem ainda a implantação de terreno que têm os partidos tradicionais e, sobretudo, tem muito poucas figuras para além do seu líder. Tem algumas que colocou no terreno. Um dos deputados conseguiu ser eleito em Albufeira, outros que tiveram resultados, que não sendo resultados de vitória em concelhos em que o Chega tinha sido o primeiro partido, foram resultados, apesar de tudo, com votações significativas. A Rita Matias aqui em Sintra ou a candidatura de Faro. Mas independentemente disso, há de facto inúmeros fatores locais que são muito relevantes, que explicam enormes flutuações de uma eleição pra outra localmente. Gaia é uma Câmara que foi reconquistada por-

Luís Filipe Menezes

...Luís Filipe Menezes, e Gaia era uma Câmara onde o PS tinha uma vantagem esmagadora no anterior mandato. O presidente em exercício saiu. Aliás, teria sempre que sair, falem de limitação de mandatos, porque teve o mandato cassado. Aquele famoso caso que chegou até o Tribunal Constitucional. Portanto, há um fator local aqui muito grande, mas é indiscutível que o Luís Montenegro e o PSD saem reforçados na sua imagem depois destas eleições. Venceram as principais apostas e os danos que tiveram aqui ou acolá não são de maior monta, até porque na reta final, por exemplo, o PSD conseguiu conservar a Câmara de Braga e a Câmara também de Aveiro, que eram duas Câmaras que podiam ter estado em risco e onde o PS cresceu muito. Ou melhor, a corrida esteve muito em aberto em Braga, porque foi uma corrida a três, em Aveiro, porque foi uma corrida entre dois irmãos. Mas são tudo questões muito locais. Portanto, tudo questões que têm a ver com figuras locais. Dito isto, eu creio que há duas ou três lições também importantes a tirar destas autárquicas. A primeira é que eu suspeito que vamos ter muito mais Câmaras com dificuldades em governabilidade. Esse é um palavrão.

Muito locais.

Fazer a esta hora com tão poucas horas de sono é muito complicado.

Hoje é um dia muito difícil pra muita gente.

Exatamente. São Câmaras difíceis, Câmaras grandes, onde há presidentes que não têm a maioria e, portanto, vamos ver a que tipo de geometrias vamos assistir. As pessoas falam mais de Lisboa e Porto, naturalmente, mas temos também Braga. Há muitas outras Câmaras nessa linha.

Coimbra, acabamos de falar com a Ana.

Mesmo Coimbra, onde a vitória foi um pouco mais folgada.

É cinco, cinco os vereadores.

Mas não deu pra ter maioria absoluta. E nessas Câmaras, em inúmeras Câmaras do país, quem pode desempatar podem ser ou coligações, ou acordos, ou centro, digamos assim, em que, na prática, o presidente ou do PS ou do PSD se vai entendendo com a principal força da oposição, que às vezes são de outros partidos, às vezes são grupos de cidadãos. Houve muitos grupos de cidadãos que ou ganharam, ou ficaram em segundo lugar em muitas autarquias. E, para além disso, temos também o Chega. O Chega pode ajudar a fazer muitas maiorias em muitas Câmaras, e não é só em Lisboa. Em Lisboa, aliás, o Chega conseguiu um resultado que não se esperava de acordo com as primeiras sondagens que saíram. Acabou por eleger dois vereadores contra apenas um da CDU, por 11 votos, penso eu. Pode ser que isto ainda mude, porque agora há sempre a recontagem e há votos nulos, que às vezes são recuperados. Pode ser que isto mude, mas pra já o que temos é o Chega com dois vereadores e João Ferreira sozinho na Câmara a representar o PCP em Lisboa. Mas há muitos resultados interessantes.

Vamos falar melhor sobre eles, José Manuel.

Vamos falar melhor sobre eles, mas não vamos ter o "Contra Corrente" todo pra eles, em princípio. Portanto, nós vamos iniciar o "Contra Corrente", de facto, pelas autárquicas, mas hoje, excepcionalmente, porque há um outro evento excepcional que está a ocorrer neste momento em Israel, muito provavelmente vamos ter a segunda parte do "Contra Corrente", a partir das 11h, pra falar sobre o discurso que Donald Trump, entretanto, vai fazer no Knesseth. Ele já aterrou, como tu referiste há pouco, no Aeroporto Ben Gurion, que fica perto de Tel Aviv, agora há de seguir para Jerusalém. E os reféns estão a começar a ser libertados. Vamos ver o que é que ele diz e ver o que é que podemos também falar sobre esse momento que pra todos os efeitos é muito importante, não é?

Até já então, José Manuel.