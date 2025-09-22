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A semana passada, a Rússia de Putin testou por três vezes a capacidade de resposta da NATO. Primeiro foi uma incursão de drones na Polônia, depois uma passagem pelos céus da Romênia e, por fim, um voo de 12 minutos de caças MiG-31 pelo espaço aéreo da Estônia. O artigo quarto da NATO foi acionado, o Reino Unido enviou mais aviões para a Polônia, mas fica a dúvida no ar: foram apenas incidentes isolados, como sucederam tantas vezes no passado, ou tratou-se de atos de provocação deliberada? Será que Putin está mesmo a testar a prontidão da NATO? E o que significa tudo isto pra guerra na Ucrânia? É tudo isto que queremos debater no Contracorrente de hoje. Bom dia, José Manuel. Achas mesmo possível que um dia Putin ataque um país da NATO?

Racionalmente não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Nós já vimos, nomeadamente na guerra da Ucrânia, que o urso russo é poderoso, é grande, é gordo, mas não é lá muito eficaz no que respeita às capacidades de combate. Portanto, poderia ser uma tragédia, mas para todos os efeitos é um perigo. E se há algo que é uma constância da forma de atuar de Putin é, por um lado, o regresso permanente àquela ideia de que o fim da União Soviética foi a maior tragédia do século XX e que, portanto, há que reconstituir de alguma forma aquilo que com a União Soviética se transformou no maior império russo, maior mesmo que o Império dos Czares, e não é preciso chegar ao Pacto de Varsóvia também pra falar de expansão territorial em algumas áreas. E, por outro lado, a ideia de que pode ir testando os adversários pra ver se eles reagem ou não, só conhecendo, de facto, uma linguagem. Entre as pessoas que o inspiram, nós temos o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Lavrov, que costumava dizer que pra perceber a cabeça dele era preciso perceber Pedro, o Grande, e Catarina, a Grande. Eu acho que é bom acrescentar aqui o nome de Stalin, porque também só reconhece a linguagem da força e, desse ponto de vista, a forma como os países da NATO reagiram mostrou duas coisas. Primeiro, que há preocupação. Repara, em poucos dias foram acionados duas vezes o artigo 4º. O artigo 4º não é o artigo 5º.

Sim, não é o 5º.

Portanto, o artigo 4º é o artigo que apenas estabelece a necessidade de consultas mútuas entre os países da NATO, mas não foi acionado muitas vezes. Foi acionado nove vezes até hoje, desde que a NATO existe, e a maior parte delas recentemente, em 2014, com a Crimeia, em 2022, com a invasão da Ucrânia, e agora duas vezes, na Estônia e na Polônia. Na Turquia aconteceu mais vezes, mas noutras circunstâncias. E a percepção que fica é perceber até que ponto é que há estado de prontidão da NATO pra reagir a uma provocação, sendo que a situação destes países em alguns aspectos é diferente. A Estônia é um micro país, é um país muito pequenino, sem qualquer profundidade estratégica, como se costuma dizer, com grande dificuldade em reagir. Não é sequer a Finlândia, que é vizinha, que tem, de resto, uma língua muito parecida com a Estônia, é uma família de línguas que só se fala na Finlândia, na Estônia e vê-la tudo na Hungria. É quase tão estranha como o basco. Nem se conhece bem a origem. E depois tens a Polônia, que já é outra história. A Polônia tem um dos maiores exércitos europeus, é o país que mais investe na sua defesa e tem uma história de relação com a Rússia bem complicada. São situações diferentes, mas conhecendo Putin, conhecendo o que ele começou por fazer na Geórgia, depois o que ele fez na Crimeia, depois o que ele fez agora, quer dizer, na Crimeia/Ucrânia, e agora em toda a Ucrânia, nós não podemos excluir que haja vontade de voltar a Narva, que foi onde Pedro, o Grande, travou uma grande batalha na chamada Grande Guerra do Norte com os suecos. Aliás, aviões suecos que também estiveram no ar por estes dias, não nestes incidentes que tu referiste, mas num outro incidente que teve a ver com a plataforma petrolífera polaca ao largo de Kaliningrado, que é aquele enclave russo que fica mesmo colado à Polônia. Portanto, nós temos uma situação de tensão e a questão que se coloca é saber até que ponto há graus de prontidão nestes vários países para o caso de Putin escalar e que vontade existe de os acionar. E desse ponto de vista, houve uma reação formalmente correta, uma reação operacional mais ou menos, e a questão é saber o que é que vamos mudar no dispositivo pra estar melhor preparados. Há já quem tenha começado a mudar claramente o seu dispositivo, a Finlândia. Os países bálticos também têm procurado fazê-lo, mas com meios e recursos muito menores. Portanto, vamos falar um pouco disso tudo e também do papel, pra todos os efeitos, dos Estados Unidos numa Europa que em muitos aspectos continua sem capacidade de defesa.

Até já, José Manuel. Até já. Faça parte do Contracorrente, ligue 91 002 41 85. Entro em direto logo a seguir ao Jornal das 10.