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Muito bom dia. No Contracorrente de hoje debatemos a integração de imigrantes. Participe até ao meio-dia através do 91 002 41 85.

A agressão foi brutal. As imagens do rosto ensanguentado de um habitante da localidade espanhola de Torre Pacheco foram rapidamente difundidas pelos órgãos de informação tradicionais e também pelas redes sociais, e foram o rastilho para a explosão de violência que se seguiu. Os agressores foram três jovens marroquinos e em Torre Pacheco, cerca de um terço da população é também de origem marroquina. Extremistas viajaram de vários países da Europa para se juntarem naquela vila da província de Múrcia e só um contingente reforçado da Guarda Civil conseguiu repor a ordem. Em contraste com esta violência e depois com o radicalismo dos extremistas, o Patriarca de Lisboa publicou aqui no Observador um texto importante sobre a doutrina da Igreja no que diz respeito à imigração e ao acolhimento dos imigrantes. Dom Rui Valério apela à compaixão, mas também à responsabilidade, sublinhando que é importante mantermo-nos fiéis à nossa cultura e aos nossos valores. Numa altura em que o tema da imigração é cada vez mais marcado e também divide cada vez mais o debate público, queremos no Contracorrente de hoje partir do que nos possam revelar os confrontos de Torre Pacheco, para ver se há forma de os cruzar com aquilo que nos recomenda a Igreja. José Manuel, percebe-se que a tarefa é difícil.

É difícil porque há aqui vários fatores em jogo que nem sempre casam bem uns com os outros, e alguns deles estão completamente fora do nosso controle. Quando digo completamente fora do nosso controle, que vamos falar daqui a um bocadinho, há dinâmicas demográficas completamente diferentes no mundo de hoje, realidades económicas muito diferentes e depois um mundo global em que toda a gente vê tudo. E como toda a gente vê tudo, percebe bem onde é que se vive com certas condições, onde é que não se vive, onde é que há oportunidades, onde é que não há oportunidades. Sabemos que muito disso é feito de percepções, mas as percepções é aquilo que, de alguma forma, comanda a vida. Até a nossa vida pessoal, até a nossa vida familiar, às vezes. Nós não precisamos de provas científicas para ter certo tipo de percepções. Acreditámos durante muito tempo que o mundo era plano, e ele não é. Por quê? Porque a percepção é essa.

Sim, claro.

A percepção é essa. Comecemos por falar um bocadinho do que se passou em Espanha, porque o que se passou em Espanha tem várias componentes e é bom tentar percebê-las. Primeiro de tudo: Torre Pacheco. Nós googleamos Torre Pacheco, não sei se algum de vocês já fez essa experiência, e o que aparece é um local de férias. "Quer vir para cá?" Aparecem logo aqueles sites de férias colocados para o lugar, porque aquilo, de facto, fica muito perto do litoral espanhol. Múrcia é uma das regiões do sul de Espanha, do Mediterrâneo. Só que Múrcia não é só isto. Múrcia é isto e também uma zona rural. Eu não sei até que ponto, porque não consegui ter informação suficiente, mas eu diria que pode ter paralelos com o nosso Algarve e a nossa costa alentejana. Isto é, zonas onde houve abandono de população, não talvez com a sobrecarga que tem o nosso Algarve, mas talvez menos com a sobrecarga que tem o litoral alentejano, onde há um mundo rural hoje que tem tradição agrícola, mas tem despovoamento e é preciso mão de obra. E depois há novas tecnologias e surgem estufas. Eu comecei a recordar-me disto quando vi esta povoação, Torre Pacheco, em Múrcia. Tinha uma ideia de que quando apareceu em Espanha o Vox, de ter fixado, porque estava qualquer coisa na minha memória, de o Vox estar associado a Múrcia. Fui verificar e, de facto, Múrcia é, das grandes regiões espanholas, depois há zonas onde há bolsazinhas, aquela onde o Vox começou a crescer mais cedo e mais depressa. Ainda hoje é. Evidentemente que há mais zonas, sobretudo parecidas. Almeria, Cádiz, a zona interior de Cádiz, não o litoral, que é o nosso Algarve, cidades médias, zonas de Castela e Leão, mas mais para o sul, Estremadura, aqui perto da nossa fronteira, Comunidade Valenciana, tudo com essas características. Zonas parecidas com essas características, que nós associamos, por exemplo, a algumas coisas que hoje nós vemos no crescimento do nosso Chega, no Algarve, no Alentejo. Parecem paralelos. As coisas não são iguais. Aliás, os partidos não são iguais, são partidos diferentes. E o fenómeno da imigração em Espanha é mais antigo do que em Portugal. Basta olhar para o caso concreto desta povoação. Esta povoação é uma povoação que teve uma evolução muito rápida nos últimos anos. Basta dizer que em 2000 tinha 22 mil habitantes, hoje calcula-se em 40 mil, é quase duplicar, sendo que um terço são imigrantes, e imigrantes quase todos marroquinos. Só que mesmo esses imigrantes não são todos iguais

E isto é uma das coisas que as pessoas às vezes esquecem. Mesmo sendo todos marroquinos, não são todos iguais, eles próprios falam disso pelas reportagens, eu não estive lá.

Sim, mas pelo que se lembra.

Não se pode ir lá num saltinho.

Não foi como ontem.

Não foi como anteontem, que eu pude ir lá ver o que se tinha passado naquele sítio das barracas demolidas. Mas aquilo que eu vi nas reportagens é que há imigrantes que lá estão há mais tempo e já estão, de alguma forma, não direi integrados, mas pelo menos têm uma convivência habitual. Há bairros de mistura de populações e eles próprios dizem que entretanto começaram a chegar outros mais novos e que, porventura até pelas condições do mercado de trabalho, não se comportam da mesma forma. Aliás, ainda ontem em Espanha, na notícia de ontem, houve problemas noutra zona, nas Canárias, com uma pessoa com alguma marginalidade que estava numa casa daquelas de acolhimento para jovens delinquentes, depois foi posta cá fora, acabou morta com um incêndio colocado. Mais um drama. Aí não houve reação. Em Torre Pacheco aconteceram duas coisas. Aconteceu, por um lado, a reação normal das pessoas, e a primeira reação foi uma demonstração pública, pacífica, normal, na sequência do que aconteceu.

Foi um ataque, uma agressão que foi filmada nas redes sociais.

Foi uma agressão que, aliás, tem uma particularidade: quem desencadeia a agressão é, de facto, um marroquino, mas que nem sequer é da região, era de Barcelona, tinha vindo de Barcelona, estava lá a passar o fim de semana ou coisa assim do gênero, não faço ideia. Depois foge, ele é apanhado já no País Basco pela polícia, é localizado no País Basco. Estamos a falar de uma situação em que nem tudo parece o que é. E nem se conhece, eu não consigo perceber como é que aquilo começou, porque terá começado e às vezes as coisas começam sem nós sabermos como. Por que aquele senhor foi agredido daquela forma. Depois sucederam-se muitas coisas. Sucederam-se vídeos falsos, antigos, outras coisas, que foram espalhados nas redes sociais. Depois percebeu-se que se criaram grupos, até internacionais, daquelas coisas subterrâneas que há no espaço virtual, neste caso concreto, de gente muito radical, muito extremista, muito xenófoba, muito racista, que vieram de vários sítios da Europa e foram depois parados quando finalmente a polícia percebeu que tinha que estar presente. Também houve aqui depois uma expulsão política, mas isso é outro problema. Uma tentativa de expulsão política, mas Espanha está, de facto, numa situação muito complexa. Percebeu-se que havia gente que tinha vindo de Itália, gente que tinha vindo de França. Não há dúvida nenhuma. E poucos, não eram muitos. Mas poucos é suficiente pra causar muitos distúrbios, pra poder assustar os habitantes marroquinos daquela povoação. Esta é a situação de lá. Plano de fundo: de facto, temos uma povoação que se transformou nos últimos 20 anos, onde de repente um terço dos habitantes são marroquinos, onde isso já se nota até em indicadores demográficos. O índice de natalidade em Torre Pacheco é bastante superior ao índice de natalidade na região, nem sequer falo da Espanha toda. Pra teres ideia, estamos a falar de um pouco mais de 12 nascimentos por cada mil habitantes. A média anda à volta dos nove na região de Múrcia. Estamos a falar já de populações que têm comportamentos diferentes. Quando estas coisas acontecem e quando sobretudo acontecem num espaço de tempo, apesar de tudo, relativamente curto, há problemas. Quando é uma transição que se faz com algum tempo, é mais fácil garantir a integração e a acomodação. Porque, e aqui coloca-se um problema que tem dado muita discussão, e a discussão não começou ontem, nem começou com estes eventos, começou, se quisermos, já há umas décadas, e não estou a exagerar quando digo décadas, tem a ver com o modelo que é seguido. Há um livro que foi publicado aqui, está traduzido em português, é do Douglas Murray, chama-se "O Suicídio da Europa", onde ele, já quase há 10 anos, quando foi uma das crises migratórias no Mediterrâneo, procurou fazer um ponto da situação do que se estava a passar e andou um pouco por todo lado. Esteve nas ilhas gregas, onde fugiam aqueles que vinham da Síria, aquela criança que morreu, aquela situação toda, ele esteve lá, esteve no sul de Itália, esteve nas zonas de Inglaterra onde isto começou, e ele conta uma coisa incrível, que eu nem sequer fazia ideia. Há, na história do Reino Unido, um discurso famoso, que foi feito na década de 60, por um senhor chamado Powell, que era, na altura, penso que deputado do Partido Conservador, que ficou conhecido como o discurso dos rios de sangue, que era um discurso onde ele, na altura, dizia que estava a haver uma transformação no Reino Unido e que isso podia dar origem à violência. Ele nunca usou a expressão rios de sangue, mas isso ficou, ao ponto de ele ter sido, não direi expulso, mas obrigado a sair do Partido Conservador, completamente ostracizado. E agora, o que é incrível, é que algumas das coisas que ele disse são hoje ditas pelo mainstream político No Reino Unido. Porque houve uma transformação muito grande. No Reino Unido, isto começou com o acolhimento de pessoas que vinham do antigo império. O império britânico desfez-se um pouco antes do nosso, a seguir à Segunda Guerra, com a independência da Índia, do Paquistão, quer dizer, a Índia britânica incluía o Paquistão, mas também África, as Caraíbas. E os primeiros que vieram, vieram sobretudo dessa zona. E nós percebemos que muitos deles já têm hoje, na sociedade inglesa, imensa importância. Nós tivemos um primeiro-ministro de origem indiana. Nós temos uma líder do Partido Conservador negra com raízes nas Caraíbas. Isto parece que tudo está a correr bem, mas sabemos que não está e que há zonas de grande tensão de fronteira. Por regra, quando o choque cultural é maior. E esse aspeto é um aspeto importante que tem que ser considerado. E nós próprios, se quisermos, em Portugal, podíamos ter ideia disso, porque nós já tivemos um momento, há 25 anos sensivelmente, em que tivemos muita gente cá, que depois foi embora, porque entretanto as condições económicas pioraram. Isto na imigração também tem muito a ver com as condições económicas, quando há mais oferta de emprego ou menos oferta de emprego. E na altura, a maioria dos que chegaram eram europeus, sobretudo europeus de Leste. Ucranianos, por exemplo. Ucranianos, romenos, moldavos. E que, ao contrário do que tinha acontecido com os imigrantes que chegavam das antigas colónias portuguesas, não ficavam concentrados na Grande Lisboa, no Grande Porto, nas zonas mais de construção civil, entraram pelo país todo. Quer dizer, nós encontrávamos europeus de Leste no país todo. Foi uma coisa que aconteceu. Depois, entretanto, a situação lá melhorou e cá piorou e a maior parte deles foram-se embora. Alguns ficaram por aí. Por exemplo, na aldeia em que eu vivo, ainda lá há. Aliás, há uma coisa curiosa. Estas coisas tudo tem. As pessoas lá, os ucranianos não eram conhecidos por ucranianos, eram os cranianos. Enfim, aquelas coisas que acontecem em zonas menos urbanas, às vezes acontecem coisas destas. Ora bem, nós temos que ter aqui uma consciência e na Europa, de alguma forma, houve dois modelos. E esses modelos, às vezes, têm variado de um para o outro, que é um modelo, digamos, republicano no sentido tradicional do termo, que nós identificamos mais com a França, e um modelo dito multiculturalista, que nós identificamos mais com o Reino Unido. Qual é a maior diferença? A maior diferença é, supostamente, o modelo multiculturalista procura que quem chega mantenha mais as suas culturas de origem, enquanto no modelo mais francês, a preocupação era que quem chega, pelo menos publicamente, não tenha a mesma expressão e, por exemplo, a forma como todas as discussões em França sobre os símbolos religiosos, que aliás, mataram problemas, até aos próprios cristãos. Toda a discussão sobre os burquinis, um exemplo, que era aquele fato de banho para as meninas muçulmanas usarem nas praias, tudo isso é uma discussão francesa que nunca houve no Reino Unido. Mas nós percebemos, olhando pra realidade, que ambos os modelos não funcionaram muito bem, têm problemas. E, porventura, uma parte dos problemas deriva do volume, daquilo que é o equilíbrio entre a dimensão das populações presentes, e que não é só no momento da chegada, é a seguir, porque depois estas populações têm dinâmicas demográficas também diferentes. Que eu já dei exemplo aqui, só pra o microexemplo desta povoação espanhola. Torre Pacheco. Torre Pacheco. Mas que, olhando, por exemplo, pro Reino Unido, percebemos que Birmingham, ou mesmo uma parte de Londres, têm dinâmicas demográficas muito diferentes das zonas mais... Quer dizer, vamos lá ver, os europeus deixaram de ter filhos e essas populações têm muitos filhos. Pra dizer as coisas com os nomes todos, pra quem não está a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Pronto, pra não haver dúvidas. Tudo isto levou a alguns conflitos e nós não podemos fingir que eles não existem sob pena de depois não conseguirmos encontrar as boas formas de fazer duas coisas que têm que vir juntas, que é, por um lado, acolher quem chega, mas percebendo que não se podem acolher todos. A pressão será sempre maior que a capacidade de oferta. E isto é preciso dizer, a pressão será sempre maior que a capacidade de oferta, porque de facto, há muito mais gente a querer vir pra Europa do que aquela que a Europa eventualmente consegue receber. E, por outro lado, a questão de perceber que a integração de quem chega não é apenas um esforço que nós temos que fazer, é um esforço que quem chega também tem que fazer. Sob pena de as sociedades deslaçarem. Deixa-me falar de livros, às vezes as pessoas acham que isto é culturolivresco ou coisa assim do gênero, mas às vezes nós encontramos em obras, até com alguma idade, explicações pra coisas que estão a acontecer hoje E, porventura, a mais antiga de todas, enfim, eu encontrei não diretamente, mas indiretamente, é o primeiro livro de História da cultura ocidental. Não sei se é da cultura mundial, mas da cultura ocidental, que é o livro do Heródoto. Aliás, o Heródoto, cultura grega, nasceu na Ásia Menor, na atual Turquia, só pras pessoas perceberem que as coisas às vezes mudam um bocadinho de sítio. E ele descreve sobretudo as guerras entre aquilo que ele chamava de Pérsia, mas quem ouvir um dos últimos podcasts daqui do "O Resto é História", o Rei Rams explica que Pérsia, verdadeiramente, os próprios persas nunca se chamaram a eles próprios persas. Chamaram-se sempre iranianos, que é uma coisa que eu próprio não sabia. Mas ele explica isso e diz uma coisa muito curiosa: "O sangue, a linguagem, a religião e o modo de vida é aquilo que distingue os gregos dos persas e dos outros povos". Isto foi dito há 3 mil anos. Enfim, talvez seja um bocadinho, não é bem 3 mil anos, é um pouquinho menos, 2500, 2600, que é quando ele escreveu isto. Mas repara a noção de que há modos de vida, culturas que são marcadas por um conjunto de características que nós hoje associamos à civilização/cultura, não é civilização ser mais civilizado e mais evoluído. É civilização/cultura, é importante. Eu encontrei esta referência a Heródoto num livro muito discutido há 25 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, 24 anos. Tal coisa fazia 24 anos que começamos a falar dele, que foi no 11 de setembro de 2001. Falamos muito de um livro de Samuel Huntington, que era "O Choque das Civilizações". Esse livro, na altura, já tinha 10 anos. Quem é esse senhor? Esse senhor é um cientista político, americano, de Harvard, Columbia, que deu na sua obra até alguma atenção a Portugal, porque um dos livros anteriores dele chama-se "A Terceira Vaga". É um livro muito otimista sobre a vaga da democratização. E Portugal tinha aberto essa terceira vaga, que culminou, se quisermos, com a queda do Muro de Berlim. Mas depois veio Portugal, veio a Grécia, veio Espanha, vieram um conjunto de países da América Latina, da década de 80, vários países que se democratizaram, substituíram ditaduras por democracias. E quando chegamos à essa época hiperotimista, que foi o princípio dos anos 90, há dois livros que estamos sempre a referir, duas obras que refletiram sobre isto. Uma é "O Fim da História", cuja tese central não era que a história tinha acabado, era que a ideia de que havia um sentido na história que levava irreversivelmente em direção ao socialismo e ao comunismo, que era a ideia marxista do materialismo dialético, tinha havido, por assim dizer, uma vitória do liberalismo. Francis Fukuyama não dizia que a história tinha acabado, que devia deixar haver guerras e coisas assim do gênero. Não era isso que estava escrito nesse livro, que houve muita confusão sobre isso. E depois havia este, "O Choque das Civilizações", que não era também um livro a dizer que ia haver guerras entre as civilizações, mas que basicamente dizia assim: nós tivemos um período em que os conflitos se explicaram primeiro pela existência de impérios, depois pela Guerra Fria. Impérios no sentido designadamente do período em que os impérios europeus dominaram o mundo. Foi um período relativamente curto na história da humanidade, mas existiu. E depois tivemos a Guerra Fria, que explicava de alguma forma os conflitos existentes. Ele dizia: "Nós agora vamos entrar numa altura nova, em que o desafio são as fronteiras entre as diferentes culturas/civilizações". É muito curioso ver, nesse livro há um mapa-múndo, que se chama "O Mundo das Civilizações Pós-1990". Repara aqui, é importante o pós-1990. Ele identifica várias, enfim, depois tudo isto é um pouquinho discutível, mas basicamente a cultura ocidental, aquilo que na Idade Média nós chamávamos de Cristandade, mas que hoje é uma coisa mais vaga, basicamente Europa Ocidental, Estados Unidos da América e Austrália. Depois, algo que também de alguma forma é cristandade, mas é diferente, que é a América Latina, sobretudo a cultura latino-americana, depois o Islão, depois uma coisa muito relevante, que na altura não demos importância nenhuma e que hoje devíamos estar a dar toda a importância, que é a fronteira entre a cristandade ocidental e a cristandade oriental, entre aquilo que é o catolicismo, o protestantismo e o mundo ortodoxo, que é uma cisão antiga, que vem do tempo da separação das duas igrejas. Mais de mil anos, uma coisa muito antiga, e hoje temos a guerra da Ucrânia. Que boa parte é isto. E quando olhamos pra guerra da Ucrânia, pra o que um quer e outro quer, e pra forma como aquele povo se divide, nós já tivemos aqui programas sobre isso, há ali fronteiras que são fronteiras religiosas. Quer dizer, cultural/religiosas. E depois, o hinduísmo. E qual foi um dos nossos sustos recentes maiores? Um conflito entre o hinduísmo e o islão na fronteira de Caxemira. Depois ele fala de outras coisas, mas enfim, há uma que aqui, felizmente, tem estado muito pacífica, que é a cultura japonesa. Mas ele chama a atenção para as ambições chinesas Estamos a falar de um tempo, o texto original é de 1991, em que a China era hiperpobre ainda. Isto é pouco depois de Tiananmen, mas já havia muito aquela esperança que a China ia enriquecer, se ia democratizar, se ia tornar igual a nós. Não tornou e eu diria que não temos nada a certeza que algum dia se possa tornar, só porque havia aquela ideia de classe média, democracia. Não é bem assim, infelizmente. Eu acreditei nisso, mas infelizmente não é bem assim. Isto ajuda-nos a perceber e depois, curiosamente, este Samuel P. Huntington, a seguir escreve um outro livro também muito controverso sobre o que é a América, em que ele não acha que a América seja exatamente aquele melting pot que às vezes se diz que é, mistura de comunidades. Diz que basicamente aquilo é uma matriz, naquele caso, protestante, de raiz protestante, onde as imigrações que foram chegando se foram encaixando, mas havia uma matriz base. E que essa matriz estava, de alguma forma, a ser desafiada, e ele depois fazia várias previsões, algumas delas eu creio que até erradas, mas não interessa. Estava a ser desafiada pela chegada de latino-americanos e sobretudo mexicanos que tinham características de imigrantes muito diferentes dos imigrantes europeus anteriores. Os imigrantes europeus anteriores criaram muitos problemas até no século XIX. Alguns dos primeiros partidos populistas e movimentos políticos populistas nos Estados Unidos foi, por exemplo, contra a imigração de católicos que vinham da Irlanda e de Itália. Isto não foi uma invenção agora destes partidos que havia, dos trumpistas. Parece que a gente está a reviver a história outra vez, porventura com elementos novos. Ora bem, é por isso que eu acho que nós temos que cruzar isto tudo e por isso quis fazer esta discussão aqui. Acho que quando discutimos o texto do Patriarca de Lisboa, importante, Dom Rui Valério, precisamente porque chama a atenção para a necessidade de nós percebermos que nestes movimentos em que toda a Europa, e Portugal esteve fora disto, mas já deixou de estar, há algo que é muito relevante, que é o que quem chega faz. Se quem chega consegue ou não integrar-se, adaptar-se, aceitar aquilo que são regras que fizeram a nossa comunidade. E isto é relevante por quê? Porque o fato de sentirmos todos que vivemos em comunidade é um pacto de gerações. Nós sabemos que aquilo que fazemos hoje foi algo que herdamos dos nossos avós, vamos transmitir aos nossos filhos. Portanto, quem está de passagem, por muito que nós tenhamos que tratá-los humanamente, pode não ter a mesma perspectiva, a não ser que fique pra cá e pense no futuro, mas aí tem que pensar também no que é o passado. E isto reflete-se de uma forma muito simples. Para termos democracias, temos que ter alternância de poder. Às vezes ganha um, outras vezes ganham outros. Ora, eu pra aceitar isto, pra aceitar que ganham aqueles de quem não gosto, tenho que ter alguma partilha de destino com eles. Se não tiver uma partilha de destino com eles, é muito mais difícil eu aceitar que às vezes ganham uns, outras vezes ganham outros. E desse ponto de vista, as sociedades que construímos na Europa Ocidental, que estão sob este tipo de pressão, que não vem apenas porque de repente há umas zonas onde as pessoas têm receio de ir porque estão lá pessoas diferentes, ou porque não as compreendem, ou porque abriram restaurantes onde se come comida que elas não gostam, ou porque há percepções ou realidades, nalguns casos são realidades, noutros casos são percepções, sobre aumentos de insegurança e de criminalidade. E há países onde isso mudou muito rapidamente. Eram muito pacíficos e hoje em dia já não são, sobretudo algumas regiões, como por exemplo, o caso mais estudado é a Suécia. Às vezes com exagero. Aliás, hoje há um outro texto também aqui no "Observador", também de uma pessoa da Igreja Católica, do padre João Bastos. Um excelente texto, devo dizer também, em que desmonta alguns argumentos sobre a comparação entre a Suécia e Bagdá, porque de facto não é a mesma coisa, ao contrário do que dizem algumas pessoas aí nas redes sociais, mas também chama a atenção para aquilo que aqui é relevante. E nós, quando olhamos pra isto, não podemos estar apenas nas emoções. E as emoções, pra ser franco, há emoções de todos os lados. Nós não gostamos, se tivermos o mínimo de boa educação, de ver pessoas maltratadas. Mas também sabemos que não precisamos nos sentir desconfortável com as considerações que existem. E por isso, há comportamentos daqueles que chegam, que pra nós são chocantes. E são chocantes por boas razões. Alguns podem ser chocantes por más razões, mas alguns que são chocantes por boas razões. Por exemplo, o tratamento das mulheres é aquilo que é mais vezes referido. Mas há outros, além desses, há outros. De giro, por exemplo, coisas que também têm a ver com higiene. Assim dito de longe, não diz nada, mas quem vive ao lado percebe aquilo que eu estou a falar. Isto é muito difícil e eu acho que às vezes os políticos tendem a discutir isto de uma forma muito pouco integrada. E por isso é que eu acho que quando isto acontece, acontecem casos como aqueles de Múrcia E por isso é que eu acho que nós temos que tentar colocar a discussão num patamar um pouco diferente e temos contigo também quem nos possa ajudar a fazer isso.

Quem nos possa, que está aqui conosco, o padre Ricardo Figueiredo. Obrigada, bom dia. E vamos ter a próxima hora, agora com menos tempo, mas temos a próxima hora para tentar perceber um bocadinho como é que se chega ao equilíbrio. Porque há aqui muitos sentimentos, como dizias, João Nélio, muitos sentimentos de todos os lados. É preciso um fundo comum.

Bom dia e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui num programa que eu ouço muitas vezes e, portanto, é um grande desafio estar deste lado.

Deste lado, agora tornou-se percursor contigo.

Costuma ser bastante mais interessante ouvir.

O padre Joaquim Figueiredo é o responsável pela comunicação do Patriarcado de Lisboa.

Sim, é verdade. Não disse, não o apresentei. Totalmente.

E quanto a este tema, há aqui vários aspetos. É um tema que para a Igreja é um tema naquilo que é a sua reflexão, doutrina social da Igreja, mas também anteriormente, é um tema que tem estado no coração daquilo que é a reflexão católica, vamos dizer assim, e que a doutrina social da Igreja foi chegando a alguns elementos. E quando digo isto, não digo só a questão da migração, vários aspetos da doutrina social da Igreja. É muito curioso como há, em várias áreas, alguns grandes pensadores que, sem saber o que é a doutrina social da Igreja, economistas, mas pela sua reflexão e pelo percurso que eles foram fazendo, chegaram ao momento em que alguém diz isso: "Olha, mas o que estás a propor é o que diz a doutrina social da Igreja", e eles viram como que esta sabedoria de 2000 anos, esta sabedoria acumulada de 2000 anos da Igreja, consegue chegar a alguns elementos. E aqui há três princípios fundamentais, que eu acho que assim como início, aqui o José Manuel Fernandes falou aqui vários temas que eu gostava de abordar. Não sei se vai dar tempo para todos.

Vai dar na próxima hora. Agora só os três princípios.

Só os três princípios fundamentais que a doutrina social da Igreja apresenta é sempre: o primeiro princípio é o direito, existe o direito a migrar. Mas que não é, e este era o segundo princípio, não é um direito absoluto. E esta é uma das coisas que a Igreja coloca muito clara na doutrina social da Igreja, que é: enquanto há outros direitos que a pessoa tem, mas pode ou não pode exercer, o direito a casar, vamos dizer assim. Há o direito a casar, mas nem todas as pessoas têm de o escolher. O direito à migração é um destes direitos, que não é um direito absoluto, mas que a Igreja, sempre que apresenta o direito a migrar, apresenta com um bocadinho de lamento. Ou seja, quando a pessoa tem de migrar, há alguma coisa que não está bem. E este era um dos pontos, depois, que eu gostava de explicar ou de aprofundar. E depois o terceiro princípio sobre este tema da migração é que o direito a migrar é particularmente importante quando estamos a falar da questão dos pobres e dos refugiados. E na última década, sobretudo, houve alguém que veio chamar de forma especial a atenção para este último princípio, que foi o Papa Francisco. E que, por vezes, levou a algumas leituras muito rápidas, e depois sabemos que é muito fácil haver uma politização de alguns pronunciamentos de membros da Igreja Católica, e de altos membros da Igreja Católica, em que houve de vez em quando aqui alguma instrumentalização. E estávamos a falar do artigo do Patriarca de Lisboa. O Patriarca de Lisboa veio exatamente pegando naquilo que o Papa Francisco escreveu e sobretudo numa encíclica que é fundamental sobre isto, que é a "Fratelli Tutti", sobre a fraternidade humana, como o Papa Francisco aí enunciava os outros princípios também para um discurso, para uma reflexão que seja sensata, que seja equilibrada. E aqui o ponto do equilíbrio é que é o aspeto fundamental, porque a doutrina social da Igreja e aquilo que é a reflexão da Igreja, não vou entrar agora aqui em grande especulação epistemológica sobre isto, mas o princípio da reflexão da Igreja foi sempre a noção do equilíbrio. Ou seja, há várias dimensões e o ser católico, quer dizer, ser universal, é todas têm de estar em jogo. E muitas vezes nisto, e quando há estes disputares de violência, é quando se opta por um dos lados em detrimento dos outros. E esse é que é o grande mal, o grande desafio, é como é que nós conseguimos caminhar e ser sociedade e fazer sociedade e ter uma história comum. Mas também construir, somos também construtores de uma história comum. Como é que nós podemos fazer isto em conjunto e aqui entra vários jogos.

Sem o tal choque. Padre Ricardo Figueiredo, estou muito sensível por ter tido esta capacidade de síntese para eu conseguir também aqui ouvir o Alexandre Borges, que está muito mais limitado de tempo. Ele é colunista do Observador, tem, de resto, uma crônica recente agora desta semana, que fala de um caso que também tem dominado muito o debate aqui em Portugal. Alexandre, bem-vindo também ao "Contra Corrente".

Obrigado.

Por que andamos aqui a olhar tanto para Torre Pacheco? Será porque, de facto, aquilo é agora quase uma espécie de um microcosmos de um certo mal-estar alastrado por vários países ou pelo continente europeu, sobretudo?

Olá, bom dia, obrigado antes de mais. É um tema vastíssimo. Vou tentar ter a capacidade de síntese do padre Ricardo Figueiredo. É até muito difícil de saber por onde começar. Eu acho que sim, é como dizes, quer dizer, é um momento em que, de repente, há uma tensão ou a libertação de uma tensão que nós sentimos que pode acontecer noutro lugar, noutro momento, por outro pequeno episódio como aquele. Quer dizer, é só sintoma, de facto, de uma coisa muito maior, que, como te digo, acho que é um tema tão vasto que Vou tentar resumir dentro daquilo que consigo. Esses grandes movimentos migratórios são inevitáveis por um conjunto de razões. Vivemos num mundo cada vez mais populoso, galopantemente populoso, em que a facilidade de locação é cada vez maior, em que, como dizia o José Manuel, a informação percorre tudo e, portanto, muito facilmente as pessoas sabem onde é que estão melhores oportunidades de vida e têm facilidade em deslocar-se pra lá, onde há um enorme desequilíbrio em função das quedas de natalidade no mundo desenvolvido e da sobrepopulação nos países menos desenvolvidos, que incentiva essa mudança, essa transformação. E depois há um recrudescer destes nacionalismos, ou melhor, de movimentos xenófobos e racistas, é uma reação a um tempo em que as fronteiras interessam cada vez menos. Se observarmos à nossa volta, se formos sentar num café, vamos ver a quantidade de gente de todo o mundo que está a trabalhar pra todo o mundo num computador, a fazer transações comerciais, a fazer uma quantidade de coisas que se pararmos pra pensar, já não tem nada a ver com o mapa como nós o conhecemos. E que tendencialmente vão convidar muito mais rapidamente à dissolução dessas fronteiras. Basta pensar no poder gigantesco das enormes tecnológicas, que é superior, a todos os títulos, à maior parte dos países do mundo. São transnações que ali estão. Tudo isto provoca, do outro lado, um movimento de reação. Agora, o que dizia o senhor padre Ricardo Figueiredo e o que diz também o texto do cardeal patriarca Rui Valério, parece-me a questão mais importante. Havendo uma resposta a isto, ela tem de estar do lado do equilíbrio. E é curioso, nós podemos depois ser católicos ou não católicos, mas somos certamente todos da cristandade, da grande tradição cultural cristã, filosoficamente falando, no mundo ocidental. E é curioso que muitas vezes os movimentos que se dizem defensores dessa tradição do mundo ocidental são, de facto, muito pouco católicos na sua atitude manifestamente agressiva e de exclusão de quem chega. Agora, do outro lado, de facto, está esta necessidade, que está muito presente no texto do cardeal patriarca, da questão do equilíbrio. Como o Júlio diz, não podemos olhar nem com medo, nem com ingenuidade. Só há diálogo intercultural, de facto, também houver uma cultura deste laço. E a cultura é isso. Se não me falha a memória, a cultura, no seu sentido mais lato, é o que uma terra dá. É por isso que a palavra é comum à ideia da agricultura e à ideia que nós pensamos muito tipicamente mais das artes. Cultura é o que uma terra dá. É esse diálogo que nos interessa. Finalmente, concluiria dizendo o seguinte: esse equilíbrio deve manifestar-se acho eu numa noção muito realista das coisas. O que está a acontecer é que naturalmente tudo isto alimenta os ditos partidos populistas que correm o risco de destruir os nossos sistemas políticos, baseados nessa desconfiança ou no receio que as pessoas têm. E aqui não podemos ser ingênuos. Há quem estimule isto deste lado. Nós sabemos que a Rússia de Putin é profundamente cínica nestas coisas e, por exemplo, quando aconteceu a destruição da Síria, a guerra na Síria durante mais de 10 anos, em que a Rússia segurou Assad no poder e só o deixou cair agora, porque estava demasiado entretida na sua própria guerra e, portanto, não teve como lá ir segurá-lo, que deixou alimentar um êxodo populacional, que alimentou o grande êxodo migratório, nomeadamente de 2015, e que essa gente fugiria pra Europa e alimentaria justamente estas tensões. Aquilo foi um dois em um inacreditável que conseguiu. E depois tivemos esta mesma Rússia a alimentar os movimentos políticos, a financiá-los, a trabalhar as fake news para alimentar o crescimento destes partidos políticos que iriam galopar o descontentamento populacional e portanto, depois seriam partidos anti-Europa, anti-NATO, enfim, uma série de coisas. Temos que ser atentos a tudo isto, à questão dos partidos populistas que se alimentam disso, do descontentamento popular e também não podemos ignorar o que está na base do receio das pessoas e olhar pra realidade. Diria finalmente isto, ligando à minha crônica de ontem, no exemplo que tivemos em Portugal na semana passada, que nos é mais próximo, da história da lista, da célebre lista elencada pelo Chega na Assembleia, dos nomes que constituiriam toda uma turma em Portugal e que eram todos nomes estrangeiros. Parece que nós, mais uma vez, cometemos o erro de nos ficarmos pela indignação com o modo perfeitamente demagógico e oportunista como aquilo foi feito. E desumano, porque estamos falando de crianças que não têm a menor possibilidade de se defender, que não têm culpa nenhuma de estar nesta situação. Depois o próprio Chega admitiu que nem sequer tinha verificado a veracidade da lista. Tudo isto é muito mau, mas ficámos por isto. Ninguém ou quase ninguém foi ao cerne do problema. Há um problema: o número de alunos estrangeiros nas escolas em Portugal aumentou 160% nos últimos anos. Há 187 nacionalidades nas escolas portuguesas, portanto, seja ou não a lista verdade, nós temos de olhar pra realidade, saber que estas pessoas estão aqui, temos de lidar com elas, temos de ter sistemas educativos que consigam responder a isto

Porque senão essas tensões só vão escalalar. E de outro modo, ter os miúdos na escola estrangeiros até me parece um belíssimo princípio para termos aqui um caminho muito mais aberto para uma inclusão melhor no futuro.

Grande capacidade de síntese também e muitas notas de reflexão. José Manuel, tu queres lançar aqui só mais uma ideia antes de passarmos para o padre Ricardo Figueiredo, com um pouco mais de tempo, não é?

Sim, queria que ouvissem o som que foi passado em Torre Pacheco por aqueles grupos radicais, que é significativo. Acho que chega. O que é isto? Isto é a Marcha Real Espanhola com letra. O hino de Espanha não tem letra.

Pois.

Por razões várias, não tem letra. A Marcha Real Espanhola já teve várias letras. Esta letra que foi passada em Torre Pacheco é uma letra que foi encomendada por um protoditador, um ditador anterior a Francisco Franco, primo de Rivera, pai do Primo de Rivera, que viria a fundar a Falange, e a Falange é o verdadeiro movimento fascista espanhol. Esta letra depois foi usada, até com algumas alterações ainda mais expressivas de nacionalismo, durante o tempo do franquismo. A partir do final do franquismo deixou de ser usada novamente. Nunca foi consagrada como a letra do hino de Espanha, mas é muito significativo que estas pessoas estejam a recuperar a memória de uma letra escrita em 1928, tem quase 100 anos, e cujo sentido político, ou seja, o fato de muitas propostas para haver uma letra do hino de Espanha, faz pouco sentido não haver, apesar das diferenças linguísticas. Podia depois ser cantada em catalão, em basco, em espanhol. Nunca se chegou a nenhum acordo em Espanha, mas ir buscar esta é, a meu ver, bastante significativo do tipo de tensão e de movimentação a que estamos a assistir.

Pois.

As pessoas são capazes, os primeiros acordes, se viram o jogo recente, não correu muito bem em Portugal, com a seleção espanhola feminina, são capazes de identificar. Aqui a diferença é a letra.

A letra. Que faz recordar outros tempos, padre Ricardo Figueiredo, e que nos mostra que de fato estamos num momento de muita polarização quando estamos a tentar equilíbrios. É um momento complicado por aí.

O principal desafio é sempre esta busca de equilíbrios quando se quer uniformizar. Há pouco o José Manuel Fernandes, na primeira parte, falava dos estudos que fizeram, de como muitas vezes se procura uniformizar. Referiu uma obra, penso que dos anos 90. Eu lembrei-me logo de uma obra ainda mais antiga, que no final do ano passado foi finalmente traduzida para português, que é o "Senhor do Mundo", que é uma distopia ao nível de "1984", mas nunca tinha vestido nenhuma tradução portuguesa, curiosamente de um padre inglês, filho do arcebispo de Canterbury, depois converteu-se ao catolicismo, escreveu esta obra, "O Senhor do Mundo", e que imaginou o que seria o século XXI, exatamente com três blocos. O mundo dividido em três blocos e que aparecia o Alphersonburg, que vinha ser o senhor do mundo, que vinha arrebatar toda a orientação. E há sempre este risco de querermos uma realidade uniformizada e, sobretudo, uma realidade uniformizada a partir de sentimentos mais básicos, mais primários, e que este é sempre o grande desafio. E aqui volto àquilo que é a doutrina social da Igreja, que me parece importante, que é a colocação da família na fonte, na base daquilo que é a célula básica da sociedade. Nós, nesta situação atual, no mundo atual que nós vivemos, sobretudo aqui a Europa, depois de tudo aquilo que foi a evolução política do século XX, caímos muitas vezes no exacerbar o papel do Estado ou parecer que o Estado é que é a célula básica da sociedade. E a doutrina social da Igreja sempre se bateu por defender que a célula básica da sociedade é a família e que o Estado tem que estar ao serviço da família. E quando o Estado tutela o bem comum, é sempre em função da família, não é o contrário. Não vamos pôr a família em função do bem comum, mas o bem comum em função da família. E este é um dos argumentos, aliás, a favor daquilo que é a migração. É o direito da família a ter sustento. Se nos países de origem não é possível, há esta possibilidade. E por isso que eu dizia há pouco-

Com o lamento, gostava de dizer que o direito de emigrar não é-

Exatamente. Quando a doutrina social da Igreja fala com o lamento da imigração, é sempre por isso. Quer dizer que há questões nos países de origem que não permitem que a família tenha a capacidade de se valer e de se sustentar. E por isso, também quando se fala de imigração, estamos sempre a falar de uma prioridade da família sobre o Estado.

Não o quero meter em problemas complicados, envolvê-lo aqui em grandes polêmicas, mas quando em Portugal se discute limitações ao reagrupamento familiar, não estamos a caminhar nesse sentido.

A Igreja e o Patriarca de Lisboa no artigo foi bastante claro nisso, a referir a doutrina social da Igreja, que o direito ao reagrupamento é algo que a Igreja sempre se bateu. Quando nós falamos, por exemplo, da realidade da escola, das várias realidades, a noção de família, nós sabemos que se a família estiver reagrupada e se os filhos estiverem na escola, vai haver uma integração muito mais fácil dos pais por causa dos filhos, porque vão ser chamados a isto. Há aqui depois a questão da regulação do número para isto ser possível.

E para ser equilibrado, porque obviamente que coloca muitos desafios à escola.

Não, porque se há um desequilíbrio de número, aí já é mais difícil. O Jamail Fernandes falava da década de 90 do século passado, que foi a época do otimismo. Eu nasci no início dessa época, nasci em 90, portanto eu vivi naquela época que não existiu, porque a gente diz que o século XX acabou com a queda do muro de Berlim em 89, o século XXI começa com as Torres Gêmeas. E portanto, eu nasci naquele vazio otimista.

Um vazio muito bom, muito saudoso.

E que nascemos neste mundo do otimismo. Mas se foi construindo, e aqui outra questão, quando nós falamos da escola, devemos também falar da escola enquanto realidade, enquanto forma de sociabilidade, socialização de proximidade. Estamos a receber migrantes, muito bem. Como é que eles estão integrados, quando nós estamos tantas vezes a falar de cidades do anonimato? É que as pessoas não se conhecem. Os moradores de um prédio de vários andares não se conhecem, não conhecem o vizinho da frente. E é preciso reativar aquilo que são estas lógicas de proximidade. E aqui eu, se calhar, vou ser muito parcial no argumento, mas eu lembro-me que perto da casa dos meus pais havia um bairro, que aliás, foi um bairro de lata, depois foram realojados. Eu lembro muitas vezes, eles iam lá, a minha mãe tinha um papel muito de ser a mãe dali, daquele espaço. E de integrar essas pessoas.

Dos miúdos. Sobretudo as crianças.

Ser simpática para eles. Meus pais tinham um negócio e, portanto, havia muito este-

Apartamento.

A minha mãe dar um mimo. Isto cria uma socialidade em que aqueles miúdos começam a se sentir integrados. E muitas vezes acontecer de ir na rua com a minha mãe, eles lembram-se da minha mãe. A minha mãe agora já está com idade mais avançada, já não consegue, mas continuar a ser reconhecida. Ou então eu fui pároco na zona Oeste, uma zona com muita produção de fruta, e de haver uma preocupação, e eu como era pároco, ainda era muito aquela coisa do senhor prior, em que tínhamos muitos migrantes e muitos migrantes asiáticos, e de haver a preocupação, e havia a mãe dos donos de uma das empresas, que era a mãe daqueles rapazes. Preocupada com quais eram as condições que tinham para habitação, se comiam, e fazer este processo de integração, que era a preocupação dela. Havíamos várias iniciativas lá da paróquia e dela convidar as pessoas para ir ao convívio da paróquia, eles estarem lá, não serem figuras estranhas. E haver aos poucos esta integração, muitas vezes uma integração cultural. Para mim, um dos maiores choques, enquanto eu estava pároco lá no Oeste de Lisboa, e uma vez estava à porta da igreja, e é uma igreja que eu dizia que estava ali no Triângulo das Bermudas, porque tinha a Câmara Municipal de um lado, as finanças do outro e a Junta de Freguesia do outro. Estava ali a igreja no meio.

Estes três poderes, os três B.

Eu estava à porta da igreja, à espera de alguém, e passa um destes migrantes asiáticos e perguntou-me se na igreja era as finanças. Eu: "Não, aqui não se paga nada, estejam descansados". Isto é integração cultural. Quando nós falamos de cultura, e o Alexandre falava da cultura que tem esta ideia daquilo que a terra dá, e que nós muitas vezes vemos a cultura como uma coisa muito elitista, mas temos que ver a cultura, sobretudo, como esta base de sinais, de valores, e este é depois o processo de integração. E o patriarca assinala também isto.

Também está a dizer que quem cá está e que recebe, tem esse dever ou essa obrigação.

Tem esse dever de caridade, em que verdadeiramente o amor vai ser aquilo que vai fazer esta integração. Por isso falava deste papel das mães.

Das cuidadoras.

Que têm sempre mais sensibilidade, muitas vezes, do que os homens, sem querer estar aqui a ser sexista, como é óbvio, mas que têm muitas vezes mais essa sensibilidade de não desistir de ninguém, que era esta expressão que o Papa Francisco usava: a mulher é aquela que nunca desiste de ninguém. E que esta capacidade de ser mãe e de olhar para aquelas pessoas e de fazermos este processo de integração, que é um processo de integração que muitas vezes coloca, e o patriarca de Lisboa também colocou isto no artigo, este desafio. São muitas vezes pessoas que vêm com uma matriz cultural que choca com aquilo que é a nossa matriz. A questão do papel da mulher é uma questão muito importante. O cobrir o rosto de uma pessoa é cobrir a identidade da pessoa. Não é uma questão religiosa, é uma questão política, uma questão cultural, social, mais profunda.

Uma discussão que começa, lá está, quando começa o século XXI com o 11 de Setembro e as burcas.

Exatamente.

Quando começamos a questionar se as mulheres deviam andar de burca.

Em que há, por vezes, um facilitar e um simplificar o discurso. Outro dia alguém punha um comentário que dizia: "Acabem com as burcas e os padres vão ter de deixar de andar identificados como padres na rua". É uma coisa muito diferente. Ou uma freira com véu. Uma freira com véu não tapa o rosto. E o rosto é a identidade da pessoa, é uma questão cultural, política, social. E é este processo, esta integração, que se tem de fazer, que se tem de ter a coragem, mas também ter um coração suficientemente disponível para fazer este caminho.

Dos problemas, só deixa-me pegar nesse exemplo que está a dar nas estufas do Oeste. Um problema também destes trabalhadores é que eles não se fixam muito tempo nos locais. Quando há uma rotatividade tão grande, fica difícil para quem recebe e obviamente também muito para quem chega.

Mas aí entra a questão da importância da família.

Da família. Eu ia dizer da regulação, estava a pensar no Estado.

Na regulação do Estado, mas também a regulação da família, porque quando eles estão sozinhos, quando é um homem que vem sozinho, pode andar mais para o outro. É mais fácil de: "Há esta oportunidade, há outra", e vai circulando. No momento em que há família, em que há uma boa integração familiar, as coisas começam a mudar. E essa questão põe outra questão importante na questão da regulação, que é uma regulação que olha para estas pessoas como pessoas, e aqui sempre o primado da dignidade da pessoa humana, porque quando falamos muito: "Precisamos de migrantes para termos alfaces a preço", desculpem o exemplo das alfaces, mas foi o que eu ouvi outro dia. Pôs aqui uma questão ética muito importante. Então eles são só mão de obra? São só instrumentos? A grande questão hoje, se calhar, aquilo que era há 100 anos a questão do proletariado, é aqueles rapazes que nós vemos em cima das motas das plataformas digitais de entrega. Olhar para aquelas pessoas.

Também são vistos, muitas vezes, como contribuintes.

Que são como contribuintes. Quando eles contribuem, já não estão só a olhar para o bem comum do seu país natal, para onde certamente enviarão fundos que aqui ganham, mas já estão também a participar para o bem comum do país que acolhe. Mas não podemos deixar de olhar para eles como pessoas. A Igreja tem uma capacidade desta integração. Claro que hoje os movimentos migratórios são muito mais rápidos. Quando nós pensamos na queda do Império Romano, e agora estou a falar de uma coisa que vou assustar pessoas, eu sei. Mas nós estamos a falar de um movimento migratório de mil anos. Ou seja, um movimento migratório que começa até criar esta pressão. E a Igreja sempre teve esta capacidade e por isso muitas vezes foi acusada no final da queda do Império Romano do Ocidente. A Igreja ter sido acusada de ter sido uma das-

Edward Gibbon, famoso livro sobre a queda do Império Romano. Hoje em dia a tese é um pouco

Sim.

O livro é importante, mas a tese é um pouco

Mas ainda há quem volta isso. Ou então vamos usar o outro exemplo que o Papa Francisco dizia, que se um dia nos aparecessem extraterrestres, nós dizemos: "Se eles nos pedirem o batismo, nós batizamo-los." A Igreja sempre teve esta. Como a lógica é: já não há judeu, nem grego, não há escravo, não há homem livre, como escrevia São Paulo, e a Igreja tem esta capacidade de acolher. Mas se calhar, então, e isto é aquele fórum que o nosso patriarca cita no artigo, aquele fórum das associações de migração e asilo, instituições católicas que fazem este caminho. A questão é: então qual é o papel destas instituições que já estão no terreno quando se discute uma lei, quando se procuram fazer políticas para isto? E aqui não é só a Igreja, há outras, mas a Igreja Católica tem um trabalho bastante profundo, longo, deste caminho de integração e que é um caminho de integração exatamente olhar para o outro como pessoa e a fazer esta síntese e a fazer este equilíbrio, que é sempre um equilíbrio difícil, não ponho em causa, mas em que precisamos de, nesta regulação do Estado, e que a Igreja reconhece que há esse direito e dever do Estado regular, mas um direito e um dever, sempre em função de uma integração e de olharmos a pessoa pela sua dignidade e não como instrumento. E o argumento da mão de obra fácil e barata é sempre algo assustador.

Já vamos continuar a conversar. Temos o politólogo Diogo Noivo também no "Contra-Corrente" ao telefone. O Diogo Noivo conhece muito bem a realidade espanhola. Bom dia.

Olá, bom dia.

Bom dia e bem-vindo. E como se já não faltassem problemas suficientes em Espanha, este caso de Torre Pacheco está a ter naturalmente impacto também no debate político.

Está a ter impacto no debate político porque essencialmente o sucedido foi retratado como um conflito entre nacionais e estrangeiros. Isso favorece claramente duas agendas políticas. A primeira é a de Pedro Sánchez, cujo partido e o governo estão imersos em ilegalidades várias e escândalos maiores. Corrupção, tráfico de influências, peculato. E a estes casos, se quiser, de justiça, juntam-se duas leis muito controversas, a meu ver, manifestamente inconstitucionais e pior do que isso, que atentam contra o Estado de direito, que é a lei de anistias aos separatistas catalães, lei que de resto já mereceu reparos da Comissão Europeia, e uma outra lei, que é a lei de financiamento da Catalunha, que essencialmente o que faz é perdoar a dívida à Catalunha e permitir que a Catalunha fique os impostos que são cobrados na região. Dito de outra maneira, todos os espanhóis vão pagar a dívida ou parte da dívida da Catalunha, mas os impostos ali cobrados ficam para serem geridos pelo governo catalão. Naturalmente, isto está a gerar enorme celeuma em Espanha. E portanto, um confronto entre nacionais e estrangeiros permite ao Partido Socialista Espanhol e, de um modo geral, às esquerdas radicais e extrema, dizer que há aqui uma ameaça candente da extrema-direita e que, portanto, é obrigação das esquerdas manterem-se unidas no governo dito progressista e, de alguma forma, esquecer todas as polémicas e todos os problemas, porque há aqui uma causa maior, que é a ameaça da extrema-direita, que justifica que o governo se mantenha unido em funções. A segunda agenda política beneficiada com o sucedido é a agenda do Vox, da direita radical populista, que está francamente preocupada porque há ou pode haver eleições no horizonte e o Vox não está a crescer de forma significativa nas sondagens. E, portanto, o relato de uma invasão de estrangeiros criminosos é algo que permite galvanizar as bases E de alguma forma mobilizar eleitorado e potencial eleitorado. Portanto, nós temos tanto as esquerdas como a direita radical populista em Espanha a tirarem manifesto benefício dos tumultos e da tensão social que existem em Torre Pacheco.

Mas isto quer dizer, Diogo Noivo, que a vinda de extremistas de vários outros países da Europa pode fazer crescer eleitoralmente o Vox? Não é visto como um problema.

Não sei se isso faz crescer o Vox. Eu creio que o conflito e sobretudo retratar aquele conflito como uma espécie de combate existencial entre nacionais ou nativos e estrangeiros, isso sim, pode beneficiar o Vox. A vinda de extremistas de outros lados da Europa, nomeadamente da Roménia e de Itália, estamos a falar de grupos ultras, skinheads, portanto de extrema-direita, sem qualquer margem de dúvida. Essa vinda, a meu ver, tem duas leituras. Por um lado, mostra que a extrema-direita espanhola, refiro-me mais uma vez a grupos manifestamente ilegais e violentos, tem ligações internacionais e mais do que ter ligações internacionais, está inserida em redes internacionais de extrema-direita, mas também nos permite uma outra conclusão, que é a extrema-direita espanhola não tem gente suficiente para mobilizar quando surge algo deste tipo. Portanto, tem que recorrer aos seus parceiros de outros países da Europa.

Certo. E relativamente ao comportamento da polícia, foi isso que permitiu de alguma forma estancar o problema?

No início, é evidente que as forças e serviços de segurança, em particular a Guarda Civil, não tinham recursos suficientes no terreno. Convém perceber que isto começa primeiro como um protesto urbano de moradores, ao qual se junta a comunidade cigana local em apoio dos moradores e contra grupos de delinquência juvenil, na maior parte dos casos de origem magrebina, e que só depois chegam, de facto, os grupos ultras e a extrema-direita. Quando isso acontece, de facto os recursos das forças de segurança no terreno eram manifestamente abaixo do que era necessário, mas depois há um reforço que permitiu controlar um pouco as coisas e sobretudo a atitude das polícias foi a de, tanto quanto pude perceber, fechar de alguma maneira aquela vila, impedindo a entrada de grupos de extrema-direita, nomeadamente dos que vinham do estrangeiro. Isso permitiu conter um pouco a violência.

Sim, conseguiram estancar. Murcia, e o José Manuel falou nisso no lançamento do programa, é um bastião do Vox quase desde o início da formação do partido.

Sim, se nós olharmos numa sequência temporal um bocadinho mais ampla, sei lá, de 50 anos, nós vemos que esta região, como praticamente todo o sul de Espanha, era de esquerda e sempre votou à esquerda. Já nos tempos da Segunda República, na década de 30 do século passado, o sul de Espanha é essencialmente um local de tradição operária, socialista, anarquista, sindicalista. Agora, nos últimos 10, 15 anos, estas regiões, que eram regiões manifestamente à esquerda, têm mudado a sua intenção de voto e o seu comportamento eleitoral e têm passado a votar à direita, não só no Partido Popular, mas também no Vox. Haverá várias explicações para isso. Uma dessas explicações é, de facto, uma enorme afluência de imigração. A imigração em Torre Pacheco, já foi dito, corresponde grosso modo a 30% do total de residentes. Esses 30% são imigração extracomunitária, portanto, não vinda da União Europeia. E de facto, nos últimos 20 anos tem havido um crescimento importante de imigração, mas esse crescimento, sobretudo nos últimos cinco, tem sido bastante intenso e, portanto, mais do que o número total de pessoas, tem sido a velocidade, a rapidez com que essa comunidade estrangeira tem chegado.

Ainda que, segundo li, a criminalidade é semelhante ao resto do território espanhol.

Sim, a criminalidade em Torre Pacheco e em Murcia de um modo geral, está em linha com a média nacional. Há, contudo, um aumento quase de 11% de furtos. Recordo que em fevereiro deste ano, o Partido Socialista local, o PSOE local, pediu reforço policial, porque no entendimento do PSOE local, havia um aumento da criminalidade de natureza sexual. E portanto, sim, quando nós olhamos para a criminalidade como um todo, ela está em linha com os números nacionais, mas quando começamos a apertar a malha e olhar para tipologias específicas de criminalidade, há aumentos que em alguns casos são aumentos significativos.

Sim, e esse dato é claramente importante também. Diogo Noivo, muito obrigada. Uma boa dia análise aqui do politólogo Diogo Noivo. Padre Ricardo Figueiredo, e quando a integração corre mal?

Esse é o grande desafio. O último interveniente, o Diogo Noivo, falava de um assunto muito importante que é esta questão da gestão da violência. E que é importante fazer esta distinção. Uma coisa é a criminalidade, outra coisa é a perceção de segurança ou a perceção de insegurança, que muitas vezes acontece e que é muito fácil isto ser projetado naquele que é estranho. Historicamente, há um livro que é "O Estrangeiro", que penso que é de Michel Sertau.

O Camus?

Não, esse estrangeiro é outro. Há um estrangeiro de Camus.

Não, de uma reflexão sociológica, histórica, sobre esta dimensão do estrangeiro, daquele que é estranho. Temos o caso aqui no Rossio de Lisboa, precisamente de haver aquele despoletar de uma violência contra os judeus. A perceção daquilo que é diferente como aquilo que nos desafia e como aquilo que causa uma perceção de insegurança e que põe questões que estão a montante disto, que é: o que se tem feito de gestão dos fluxos de violência? Porque se nós queremos olhar para a pessoa sem estas pulsões da violência, também estamos a errar. Estamos a ignorar aquilo que é a complexidade da pessoa, aquilo que é a complexidade da sociedade, que nós vemos até a um nível mais amplo hoje em dia. Não quero agora estar a mudar o tema, mas fique como desafio, que quando nós vemos todos os debates sobre a segurança, o investimento na NATO, o investimento em segurança, tudo aquilo, se nós deixamos de olhar para as sociedades, para uma nação, como levar ao nível nacional e internacional aquilo que é a figura humana, se o controle e a gestão da violência deixa de fazer parte da perspectiva também da política internacional, como é que, se nós vemos que não há essa perspectiva quando se gere forças militares, como é que vamos estar a gerir isto na sociedade? E isto é um papel importante. Como é que se promove isto? E é muito fácil procurar culpados. A questão da habitação. É muito fácil dizer que os culpados de haver problemas de habitação em Portugal são os estrangeiros, são os migrantes. É muito fácil dizer isto. Agora, alguém já fez uma reflexão profunda ou tentou fazer uma reflexão mais profunda sobre os problemas da habitação em Portugal? Quando nós pegamos nos censos e vemos a quantidade de famílias monoparentais que há em Portugal. É uma questão. Sim, as famílias mononucleares. Se aquelas famílias fossem monoparentais e se tivesse feito um caminho, e não estou a pôr padres no meio disto. Se o governo, se o Estado olhasse para a questão da habitação e olhar: "Ok, há um problema de habitação, mas isto também tem muito a ver com o número de famílias que nós temos. Então vamos tentar criar políticas de acompanhamento, de facilitar apoio à terapia de casais, etc., para quando começa a haver um risco de divórcio, as pessoas terem uma facilidade de serem acompanhadas e de fazer um processo de não acabar uma família." Porque uma família, quando há um divórcio, é uma família que passa só para duas casas. E quando nós vemos números de mais de 400 mil famílias monoparentais, se não fossem, se calhar tínhamos mais 200 mil casas no mercado. Sei que é um padre a falar, estou com o colarinho clerical ao pescoço, mas não queria pôr na questão aí. Mas quais são as políticas, verdadeiramente? Porque é muito fácil promover aquilo que é a insegurança, promover o medo em relação à habitação e dizer: "A culpa são os estrangeiros." Por quê? Porque nos desresponsabiliza a nós que estamos cá. E como é que nós fazemos verdadeiro caminho, fazemos verdadeiros percursos de olhar para a sociedade e olhar para tudo que está acontecendo na sociedade. Portanto, isto aplica-se também às escolas. Se nós tivéssemos mais filhos, haveria também mais crianças. Não me ponho só na questão. Também aí seria importante, mas também a questão na escola do ponto de vista social, que é quando começa a haver sinais de violência, que se promovem logo, do bullying, todas estas coisas que acontecem nas escolas, quais são os processos verdadeiros de acompanhamento que se fazem? É que só se tenta conter. Quais são os percursos, quais são os itinerários verdadeiros de acompanhamento psicológico? Quando o número de psicólogos é tão limitado para uma escola. Outro dia, também aqui no Observador, se falava da importância dos médicos ou dos enfermeiros nas escolas. Tudo isto que era olhar a pessoa no seu todo e deixarmos de olhar a pessoa apenas como número de contribuinte ou futuro número de contribuinte. Agora já não é, mal são registados ao nascimento, já têm logo o número de contribuinte. Quando é que nós começamos a olhar para a pessoa no seu todo, corpo, alma, psicologia, família, contexto, e deixamos de olhar a pessoa apenas para uma dimensão. E este é o desafio. Nós habituamo-nos muito a olhar, e a tal esta dialética marxista, etc., habituou-nos muito a ver uma coisa ou outra, e vemos tudo em conflito. Penso que já devíamos ter ultrapassado isto e aceitar a complexidade, citando aqui o Edgar Morin, olhar a complexidade e o desafio da complexidade, como olhar para a pessoa no seu todo. E tentar olhar para o migrante não apenas como mão de obra, mas olhar como atrás daquela pessoa há uma família, há uma estrutura, há uma projeção. O Papa João Paulo II falava muito da importância da subjetividade criadora. Ou seja, nós olhamos estas pessoas que vêm para cá, podem trazer um input novo, uma realidade nova, uma vitalidade nova, ideias novas, capacidade de construir, de sonhar, que vão trazer uma mais-valia para a nossa sociedade. Olharmos para o outro não como uma ameaça, mas como uma mais-valia. Isto tudo sem ingenuidades. E perceber que há um caminho que se tem de fazer, lá está. Que às vezes as diferenças são muito grandes. Sim, mas este caminho de integração que é importante de se aceitar fazer, e é um caminho que é duro, que é difícil, e daí a importância da regulação da migração. Porque se o número de migrantes é enorme, é muito fácil haver a criação de bolhas dentro da sociedade portuguesa que não se vão conseguir gerir, não se vão conseguir integrar, porque não dá. Cria-se uma bolha no interior.

Repara, há um problema que nós falamos pouco, mas que eu acho que é muito relevante. Nem sei como é que hei de classificar, do tratar, que foi aquela que foi tratada na Assembleia da República com os números das crianças, mas é indiscutível que o fato de termos nas escolas e nas creches, sobretudo nas escolas, não apenas do primeiro ciclo, mas muitas vezes do segundo ciclo, muitas crianças que não é não falarem português, porque uma coisa é não falarem português e não falarem inglês. A comunicação, nós não estamos preparados, não temos estruturas para isso. E não podemos colocar essas estruturas com os problemas que temos. Podemos sempre dizer: "Não pode ser, porque tem que se criar". É fácil dizer que tem que se criar, o problema é conseguir criar. Nós temos milhares de escolas, conseguimos ter essas estruturas nessas escolas todas. É assim que deve ser feito, deve ser feito de forma a concentrar nalguns locais onde se concentram também essas estruturas. Falamos muito das urgências e dos problemas do nascimento, mas depois há outros problemas a seguir. Nós percebemos, porque se nós temos, os números são os números da AIMA, 15%, passamos de 5% a 15% em termos de percentagem da população de origem não portuguesa. A maior parte deles são brasileiros.

A maior comunidade de imigrantes são brasileiros.

A maior comunidade são brasileiros. E diríamos que em muitos aspectos é relativamente fácil. Todas as pessoas sabem que quando chegaram, por exemplo, filhos de europeus de leste, a sua integração nas escolas era rapidíssima. Mas há outras situações. Apesar de falarem a mesma língua que nós, com os brasileiros já é mais difícil. Muitas vezes tem que ver este problema que o senhor padre estava a falar, que é a estrutura das famílias. Nós sabemos, há 300 mil estudos sobre isso, que famílias monoparentais, sobretudo nestas comunidades, ou pelo menos em muitas delas, é crianças com as mães. E muitas vezes isso corresponde a comportamentos dos pais que, no mínimo, já não são de predadores, mas são de desresponsabilização. Além da dificuldade que há na educação, e o papel da mãe na educação é central, designadamente para o elevador social funcionar, depois também há problemas mais tarde, quando se tornam adolescentes, quando os rendimentos em casa não chegam, quando procuram ir à procura de rendimentos de outra forma. Tudo isto está nos livros, como se costuma dizer, e portanto não se resolve se de repente passarmos para 15% da população de um momento para o outro. É muito fácil dizer que nós temos que arranjar casas para todas as pessoas e que as temos que construir, mas é mais difícil ir para algumas zonas do centro de Lisboa verificar que há casas onde se vivem camaratas e camaratas de cama quente, isto é, onde rodam mais que uma pessoa por dia. Há uma parte disso que é criminosa, porque são tráfico de imigrantes. Há outra parte que é só ganância, se quisermos. E a ganância muitas vezes está associada a desespero. Mas tudo isto, nós não podemos dizer enquanto não explodir, não olhamos para os problemas, porque isto pode, de facto, explodir.

Sim.

E muitas vezes explode. E muitas vezes é o grande desafio. Quando temos zonas de grande concentração, por exemplo, quando falamos da questão das crianças, como é que uma turma consegue se ter várias nacionalidades lá presentes, de forma a haver este processo? Porque esta questão das crianças, eu acho que é mesmo importante, porque é a base e os estudos dizem isso. Quando as crianças estão integradas na escola e que há esta integração, é mais fácil os pais fazerem o percurso de integração. Agora, se não há este equilíbrio de termos várias nacionalidades, porque é uma riqueza. Eu sou da periferia de Lisboa e sempre andei na escola pública e sempre numa escola pública bastante multicultural e que sempre nos habituamos a ver isto. Não é que não houvesse problemas, não houvesse dificuldades, mas haver como este percurso intercultural, multicultural e até aquelas final do ano haver aquela partida de alguém de outra nacionalidade trazia aquilo que era o prato típico para haver uma partida. E havia este enriquecimento.

A comida é sempre essa grande ponte.

Sempre se consegue. À mesa resolve-se muita coisa, sempre. Mas que é esta capacidade de fazermos este percurso. A Igreja, por exemplo, o Patriarcado de Lisboa, em particular, tem feito, quando nós olhamos para aquilo que é as nacionalidades dos padres que estão ao serviço do Patriarcado de Lisboa, tem havido, por exemplo, uma relação muito próxima com a Índia, com algumas dioceses da Índia, em que se tem feito um percurso que vêm seminaristas lá para os seminários de Lisboa, em que há este processo de integração, que é justamente aqueles primeiros tempos que entre nós vamos ensinando português, vamos entre o inglês e o português, até que se consegue falar português e que há este processo de integração, mas que também nos dá imensamente.

Mas nós temos que ter consciência que mesmo essa relação que durante muito tempo nós demos como relativamente pacífica, as notícias que nos chegam de Goa Com este nacionalismo hindu do Modi, as coisas estão a complicar-se. As coisas estão a complicar-se e já não há a mesma convivência. Por exemplo, num sítio onde havia claramente católicos, que ficaram lá, não eram hindus, eram indianos. E agora, até o respeito pelos locais de culto não é o mesmo.

E mesmo dentro da Igreja Católica, até viste, no final do pontificado do Papa Francisco, foi uma grande dificuldade exatamente por questões rituais e mudanças rituais dentro da igreja na Índia, exatamente porque os ritos significavam a identidade das pessoas. E este é o desafio constante, é o desafio permanente de como é que se faz isto. Nós estamos num tempo desafiante, em que muito disto que são estes instintos primários saem. Não estou a dizer se é correto ou errado. O resultado nós sabemos que é errado, como isto que estamos a ver, isto que aconteceu em Espanha. Sabemos que o resultado é errado. Agora, a questão está em como é que se faz a gestão disto. Parece-me cada vez mais que a gestão, sim, tem de haver políticas nacionais, regionais, mas tem de haver também um compromisso local, com aquelas associações, identificar aquelas figuras, que são figuras-chave para este momento.

O assunto, recordo-me, talvez o José Manuel ajude-me a situar aqueles confrontos em subúrbios de Marselha e de outras cidades francesas, anos 90, talvez com grandes problemas com segunda geração. Ainda é assim?

Nós já tivemos esses problemas cá. Agora melhoraram um pouquinho, mas estamos a falar da segunda geração, sobretudo dos que chegaram de África.

Palops.

Palops. E às vezes é por coisas compreensíveis, nós entendemos muito bem. Nós temos comunidades que têm níveis de rendimento. A primeira geração, por regra, aceita a terra.

Quer muito vir.

Quer muito vir, tem muita esperança de que vai progredir, tem muita esperança de que vai sair da pobreza. Alguns conseguem, nem todos conseguem. A segunda geração, mesmo sendo educada no mesmo espírito, muitas vezes não tem o mesmo. Isto passa-se em todo lado. Está muito estudado em França. A segunda geração não tem a mesma vontade de arriscar. Quem emigra é alguém que, em princípio, é mais empreendedor, tem mais apetência pelo risco. Quando, pelo contrário, se cresce num tipo de sociedade, há coisas tão simples como isto: eu tenho tênis de marca ou não tenho tênis de marca, ou sapatilhas, pra usar essa expressão do norte do país. E se eu não tenho sapatilhas de marca, que os meus colegas têm, como é que eu as vou ter? E isto, em certas idades, e tu tens filhos dessas idades, sabes que não é um detalhe. Há políticas que antigamente foram vistas como sendo políticas ligadas ao antigo regime, mas que hoje em alguns países estão a ser estudadas como formas de mitigar este tipo de problemas, que é nas escolas usarem-se farda. Porque há ali uma competição pela forma.

A comparação.

A comparação. A farda não é um bib. Eu usei bib quando era miúdo, imagino que era pra não estragar o que estava por baixo, mas é para não criar este tipo de visão.

Mas em Portugal a farda só existe nos colégios onde se paga.

Exatamente. Não sei por quê, ou melhor, sei por quê.

Tu saberás melhor, não é? Até do que eu, porque viveste um meio diferente.

Eu só fiz o pré-primário num colégio que se pagava, depois andei também sempre em escola pública. E já não havia fardas nessa altura. Um dos últimos países onde eu vi fardas, sabes qual foi? Foi Cuba.

Sim, se calhar ainda há.

Se calhar ainda há. Eu só fui a Cuba uma vez e já foi há 20 anos. Mas imagino que sim, os miúdos andam de farda. As fardas aqui em Portugal e noutros países têm a ver com a escola e ela própria uma afirmação de diferença. Por exemplo, em Espanha isso é muito evidente. Quem vai a Madrid percebe: aquela é da escola A+, aquela é da escola só A, aquela já é a escola B. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de algo diferente. E porque há experiências feitas, por exemplo, no Reino Unido, em que em algumas zonas, como isto está mais descentralizado, são coisas locais, eles encontraram uma forma, um pouquinho artificial, de diminuir as diferenças visíveis para tornar as pessoas mais próximas umas das outras. Tudo isto tem que ser pensado. Mas, de facto, como a pressão demográfica é muito diferente entre a Europa e o que está à volta da Europa, estas coisas vão continuar a acontecer. E vão continuar a acontecer aqui, nas zonas onde são mais críticas. Eu lembro que há muito tempo, eu tive um programa com ele durante 10 anos aqui no Observador, o Jaime Gama. Ele dizia uma coisa sobre a imigração, antes de nós sermos confrontados com este problema, que é assim: a nossa sorte é o vento norte. Jaime, o que queres dizer com isso? O vento norte, que é dominante no verão, empurra as bateiras de Marrocos pro outro lado. Aqui também não há estreito, é mais distante, mas não chegam às praias de Faro, como chegam às praias do sul de Espanha ou como chegam às Canárias. Só que agora já não são chaves pelo vento norte. Estamos confrontados com um problema que em quase todos os locais. Repare, uma parte dos conflitos que há na Suécia são originados por comunidades com origem europeia, mas com cultura diferente, vieram dos Balcãs. A tal questão das civilizações, que não é um detalhe. Curiosamente, nesse livro, "O Choque das Civilizações", o Huntington dava como exemplo o que estava a passar nos Balcãs, onde havia um cruzamento de três civilizações: muçulmana, porque ainda havia lá uns restos, e há, na Bósnia-Herzegovina; a eslava, cultura cristã oriental; e a cultura, naquele caso, católica, não era protestante, católica, sobretudo dos croatas. Passaram-se 30 anos do fim da guerra e a Bósnia não existe ainda. A Bósnia ainda são três países. Nós não podemos fingir que vamos resolver isso tudo, porque há um lado menos bom na natureza humana que está cá. Por isso é que a Igreja passa a vida a combater esses aspectos. As pessoas acham que toda gente nasce pura e depois é que é corrompida, mas não é bem assim.

É sempre bom voltar à doutrina do pecado original, sabermos que está cá isso.

Não é bem assim, mas esta questão das migrações, já sabemos, sempre existiram, mas há aqui um problema sempre a montante dos países que levam com que estas pessoas-- voltamos à conversa inicial. O direito a migrar, que significa que os países de origem não são locais felizes. E essa atuação também não se tem feito muito por aí.

Esse tem sido um compromisso a nível internacional mais amplo de olhar, e a Igreja também tem sido sempre muito clara nisto, de haver um compromisso mais amplo de tentar resolver. E o Papa Francisco sempre foi bastante vocal nisso.

Foi aí que foi um bocadinho instrumentalizado quando falava dos portos e dos refugiados.

O Papa Francisco foi esquecido quando dizia isto, mas é preciso ir resolver os problemas também na origem. O que está a acontecer nos países de origem para aí não haver condições para as pessoas quererem ficar e viverem este risco, que é um risco grande, e sabemos, toda a situação do Mediterrâneo chama muita atenção para isso, este risco de correrem risco de vida à procura de melhores condições de vida, à procura de uma oportunidade, e o que há nos países de origem. Este é um grande desafio, é muito fácil nós vermos isto apenas como uma lógica de eles vêm conquistar-nos. De vez em quando há esse medo. Temos de olhar para tudo e para esta sã convivência. Claro que temos aqui muitas variáveis que estão sempre em jogo e o Papa Francisco chamava a atenção também para isso, a questão das alterações climáticas, que muitas vezes fazem com que algumas zonas deixem de ser tão possíveis de viver e de tentar vingar e crescer e ter sustento, mas que implica isso. E também um olhar para a Europa, para o Ocidente do Hemisfério Norte, como um sítio de oportunidades da vida e que nós temos um nível de vida que é bastante simpático do que o que se vive noutros sítios.

Mas com o tal pacto cultural que o João revelou.

Que é necessário e ver a cultura exatamente como este quadro de valores e como este caminho que se pode fazer e de construir uma história partilhada que nós somos chamados a viver. Mas este pacto cultural, sem ingenuidade, é um pacto cultural sério e um pacto cultural em que verdadeiramente eu sou capaz de olhar para o outro como pessoa e como pessoa com quem somos capazes de fazer este caminho. E esse é um ponto fundamental, mas também não é fundamental só para a Igreja, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana é também a base da nossa Constituição e tudo isto que é a nossa legislação, e isto nunca se pode pôr em causa com o risco de deixarmos de ser sociedade e passarmos a ser um campo de guerra.

Por exemplo, nós falamos muito do choque cultural que há, evidente, com questões que têm a ver com a cultura muçulmana e com o papel menor que é atribuído muitas vezes à mulher. Mas se pensarmos na cultura africana, são várias culturas, mas curiosamente no tal mapa do Huntington, há ali uma zona de separação clara, que é uma zona onde atualmente há imensas guerras. E quando ele fala da zona de fronteira, entra curiosamente no norte de Moçambique, onde agora há guerra. Eu fiquei impressionado ao olhar para o mapa que tem 30 anos.

E que faz todo o sentido.

Faz todo o sentido hoje. Mas quando nós falamos, e voltando a Moçambique, nas culturas africanas, as mulheres têm um papel totalmente diferente do que têm nas culturas islâmicas. Um dos nossos acionistas tem uma ação, Girl Move, para promover mulheres africanas em Moçambique. Aliás, já tivemos cá estagiários no Observador, que é um projeto que percebe que para mudar aquelas sociedades é mais importante trabalhar com as mulheres do que com os homens.

Isso em muitas sociedades, o papel da mulher, às vezes mesmo mais discreto, tem influência.

Claro, mas em muitas sociedades não são matriarcais.

São sociedades matriarcais, mas o homem tem o poder político e também o poder económico, muitas vezes. Mas há um lado, de facto, de sociedade matriarcal. E isso percebe-se nos próprios núcleos, na forma como trata dos filhos. Um dos problemas

identificados nos Estados Unidos, é precisamente com a integração. Nos Estados Unidos há muitos imigrantes que chegam de culturas diferentes e nós sabemos que ao fim de pouco mais de duas gerações, estabeleceu-se uma hierarquia. Os que vêm das culturas asiáticas já estão a ser prejudicados nas universidades. Aquelas que tinham cotas antigamente. Alguns que chegam das culturas latino-americanas ainda estão na parte de baixo, mas não estão já na parte mais de baixo de todas, que são os que chegam ou os que estavam de culturas africanas. E não podemos dizer que isso é só por causa da escravatura, porque entretanto muitos superaram isso. Uma das razões, e o Clinton fez reformas contra isso, um democrata, é que os programas sociais criavam prêmios para mães solteiras. E se isso já era uma tendência preexistente, que no fundo, de alguma forma, era contrariado pela nossa cultura, não permeia as mães solteiras. As culturas africanas isso acontece com mais frequência. E quando o sistema de Segurança Social permeia este tipo de situação, gera-se um efeito boomerang. E há uma reforma da Segurança Social feita pelo Bill Clinton, que não tem nada a ver com estes tempos modernos, que foi a última reforma que houve. Agora não se dizem que vão ser reformas nos Estados Unidos, que os partidos não se entendem nunca. Mas que ia precisamente para tentar corrigir o exagero do apoio aos desvalidos, digamos, porque às vezes esse exagero desse apoio gera efeitos perversos. E nós não podemos ficar apenas a pensar naquilo que parece evidente à primeira vista. Nós nesta semana andámos aqui a discutir um tema desses, a propósito de habitação e dessas coisas. Há coisas que parecem evidentes à primeira vista, mas que se não se atalham, levam depois a problemas piores.

É complexo, acho que podemos perceber isso. Os equilíbrios são complexos, mas o choque é ainda pior.

O choque vai acontecendo e sabemos que acontece, mas agora importa é que enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto escolas, enquanto igrejas, paróquias. Esta semana ouvimos também o responsável da comunidade islâmica aqui de Lisboa, também com esta responsabilidade. Até achei uma coisa muito bonita que ele faz sempre a pregação em português, para que haja este processo de integração. Ou seja, que haja este compromisso, este pacto cultural, como falava o patriarca de Lisboa, de fazermos um caminho, de procurarmos estes equilíbrios, que sabemos que são necessários, mas também sabemos que são muito frágeis e que por isso são uma responsabilidade diária e um compromisso diário.

E por isso ainda bem que veio cá falar deles, padre Ricardo Figueiredo, muito obrigada. Um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Já é novo tema.

Voltamos na segunda-feira. Já é novo tema.