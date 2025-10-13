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Começa agora mais um Contracorrente, esta segunda-feira, sobre o resultado das eleições autárquicas. Gostamos sempre de conhecer a sua opinião, por isso participe, ligue-nos para o 91 002 41 85, envie-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp, usando o mesmo número, ou então deixe os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site do Observador. Carla. Podíamos apresentar uma longa lista de feitos para confirmar que o PSD é o vencedor da noite eleitoral. Mais Câmaras, mais mandatos, mais votos, Moedas reeleito em Lisboa, Pedro Duarte a vencer o Porto. O partido consegue assim as presidências da Associação Nacional de Municípios e de Freguesias. No balanço da noite eleitoral, o PS também consegue algumas autarquias importantes, como Viseu, Évora ou Coimbra. O Chega ganha pela primeira vez a presidência de Câmaras, três, mas assume que o partido ficou aquém dos objetivos. No Contracorrente de hoje, vamos por isso analisar os resultados destas eleições autárquicas e o que elas significam. José Manuel, achas que há sempre uma leitura nacional destes resultados, mas também dizes que as explicações estão no local, no terreno.

Há uma leitura nacional, claramente. E essa leitura nacional, basicamente é óbvio. Há um movimento do eleitorado no sentido de reforço, de uma forma global, dos partidos à direita, incluindo aqui o Chega, apesar dos resultados do Chega. O problema dessas coisas é sempre a questão das expectativas. Depois daquilo que o Chega tinha obtido nas eleições legislativas, achava-se que o Chega ia repetir, mesmo que em pequeno, o que tinha conseguido. Era impossível. Isso talvez tivesse acontecido se estivéssemos em 75 ou 76, nas primeiras eleições legislativas, onde os partidos basicamente ganharam as Câmaras onde tinham ganho as eleições legislativas, com algumas alterações que têm muito a ver, naquele caso concreto, com quem já estava no terreno, e quem já estava no terreno era sobretudo o PCP, com as Câmaras que vinham das comissões administrativas do período do PREC. Isto é muito relevante, porque de facto, os novos partidos conseguirem implantar-se em eleições autárquicas é extraordinariamente difícil. Nós tivemos uma situação, por exemplo, em que houve um partido que não chegou tão alto como o Chega, mas que chegou muito alto, chegou aos 18%, que foi o PRD. Houve eleições autárquicas muito pouco tempo depois e nem sombra. Nada. E foi num período diferente, 86. Eu creio que aqui o que é muito relevante é, de facto, as pessoas no terreno, mas há mais do que isso. Eu estava agora a ouvir há pouco todos os nossos entrevistados do Explicador, e era quase alucinante. Ganharam todos. E ganharam todos largo.

Mas acontece sempre isso.

Mas a este nível, não.

Mas nas autárquicas é sempre um bocadinho mais fácil de ganhar.

O PCP, que está quase reduzido ao osso do osso, é evidente que não foi esmigalhado como foi nas últimas eleições legislativas. Porque não ia ser. Mas lá conseguiu. "Ah, recuperámos Montemor-o-Novo." Sim, recandidataram o presidente da Câmara que lá tinha estado antes, que não podia ter se recandidatado nas últimas eleições, Montemor-o-Novo voltou a ganhar. E esses são muito fenómenos locais. Há imensos exemplos, podíamos passar aqui o programa todo a contar exemplos. Eu há pouco dei um exemplo de Lisboa, da diferença como em Lisboa, que é um centro urbano, onde nós achamos que as pessoas votam politicamente, nós temos um PCP, que até tem um bom resultado em Lisboa, comparativamente àquilo que teve a nível nacional, com João Ferreira. Não elegeu o segundo vereador, vamos ver se há recontagem, ele ficou a 11 votos de eleger o segundo vereador. Talvez a recontagem permita isso, há sempre pequenos acertos, mas também talvez não permita. Mas aqui o interessante é que João Ferreira tem 14% dos votos na freguesia de Carnide, para a Câmara, e o PCP ganha a freguesia de Carnide, ou a CDU, com 41%. A Helena mandou uma mensagem a dizer: "Isso foi a guerra dos parquímetros". Entretanto, um colega meu mandou uma outra mensagem a dizer: "Não. Eu moro em Carnide, é uma zona com bairros sociais onde o PCP sempre foi muito forte e ganhou sempre a junta de freguesia, sempre teve a junta de freguesia nestes 50 anos e, portanto, é uma continuidade". Mas estás a ver, há sempre um fator local muito relevante, mesmo num sítio como Lisboa, em que nós achamos que é urbano, em que as coisas são muito importantes. Nós não precisamos ficar só em Lisboa, vamos aqui para o lado, o concelho do lado, Oeiras, e a votação absolutamente esmigalhou tudo do Isaltino Morais, nove vereadores em 13, salvo erro, é completamente esmagadora.

Mas igualmente previsível.

Previsível, mas estamos a falar da melhor votação de sempre, que ele teve ali, nunca tinha tido uma votação tão elevada.

E com alguns partidos a apresentar candidatos que pretendiam dar luta, no caso do Chega, com o Pedro Frazão.

Claro, o Chega com o Pedro Frazão, o Livre e o Bloco com Carla Castelo. Portanto, Carla Castelo tem um resultado bastante mais fraco do que aquilo que eram as expectativas desses dois partidos, o que também é significativo, porque podia ser uma espécie de voto de refúgio de quem não queria votar no Isaltino.

O PS com Ana Sofia Antunes, que também é um nome que esteve no governo.

Completamente conhecido. Há muita coisa interessante a ver. Eu não consegui verificar Aqui na Amadora, a Susana Garcia conseguiu ou não ultrapassar a votação de Pedro Passos Coelho há 28 anos, mas creio que sim. Ela fica mais perto, mas é uma margem relativamente pequena para o novo presidente de câmara, que agora tem a possibilidade de ser um recandidato e os recandidatos, os incumbentes, têm enorme vantagem. Era uma boa oportunidade pra mudar, não mudou, portanto agora já vai ser mais difícil no futuro. Digo eu, daquilo que é a minha experiência do que habitualmente se passa nas câmaras. Há muita coisa que tem a ver com fenômenos locais e não são só as listas de independentes. Há listas de independentes a ganhar nos sítios, mas é uma lista de independentes que, por exemplo, consegue evitar a vitória do Chega no Montijo, e é uma lista de um independente, que era o presidente da junta da freguesia, que faz a diferença. O Chega, de facto, até essa freguesia ser contada, esteve sempre à frente e até com alguma margem, mas depois o presidente da junta candidatou-se à câmara e essa freguesia virou, mas virou por muito pouco. É muito interessante olhar pra o que se passa também no sítio onde o Chega ficou muito perto de ganhar, que é Sesimbra. O Chega ficou muito perto de ganhar por causa da votação onde? Quinta do Conde. Onde ganha muito largo. Eu não vi ainda o detalhe do que se passou em Palmela, outra câmara onde o Chega ficou muito perto de ganhar. E por que eu estou a chamar a atenção pra isto? Porque o Chega não teve o resultado que esperava ter, de maneira nenhuma, mas triunfalismos dos outros partidos acho que é não ver o que está a passar. Enfim, o Chega agora tem uma prova a fazer, que é provar que aquela quantidade enorme de candidatos que arranjou não lhes vai acontecer o que aconteceu aos que arranjou há quatro anos, que foi um desastre absoluto. Portanto, eu acho que nestas eleições houve algumas coisas que são-

Desculpa, João Nuno, porque elegeu muitos vereadores.

Elegeu muitos vereadores. Não sei ainda quantas presidentes de juntas de freguesia, mas tem juntas de freguesia um pouco por todo lado. Portanto, também tem juntas de freguesia, é preciso não esquecer isso. Isso vai ter relevância. As juntas de freguesia, a votação ainda é mais coisas concretas, coisas menos ideológicas, mas vamos ver o que se vai passar um pouco por esse país todo. É uma prova importante pro Chega, porque o Chega até agora, praticamente nunca se emancipou da figura de André Ventura. E tira agora estes pés no terreno, que pra todos os efeitos são menos do que esperava, mas já são muito mais do que os que existiam. Talvez permita que ao partido lhe aconteça alguma coisa. Repare, eu ontem estava a ouvir o José Luís Carneiro a dizer que "aguentámos e tal, não nos aconteceu". Se nós pensarmos com um bocadinho de racionalidade naquilo que acontece a partidos que chegam ao sistema mais tarde, verificamos que quando descemos pra o nível local e às vezes regional, esses partidos levam muito mais tempo a afirmar-se. Em França, por exemplo, o Partido Socialista, que praticamente desapareceu nas eleições pra Assembleia Nacional, até os republicanos, que são os antigos gaullistas, que também têm votações muito fracas, quando nós olhamos pra quem dirige as regiões, pra quem dirige as câmaras, o PS continua a ter a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo. Localmente, há uma resiliência, uma capacidade de resistência dos partidos tradicionais, precisamente por terem estruturas no terreno e pessoas no terreno e gente conhecida. Os macronistas, que era um partido que essa eleição vai mandar na França. Não foi só a União Nacional que tem aquela espécie de voto útil contra. Não havia razão pra haver voto útil contra os macronistas, mas aos pouco conseguiram a nível de implantação no terreno em França. O que mostra que as eleições locais têm mesmo uma lógica diferente. Mas dito isto, eu acho que há outros sinais que é preciso tirar. Primeiro, o Partido Socialista, em particular, tem que olhar pro que se passou em Lisboa e o que se passou em Loures, porque são dois caminhos diferentes do partido. O presidente da Câmara de Loures, que foi perseguido, ostracizado, vilipendiado pelo partido, teve um dos melhores resultados do PS a nível nacional. Um dos chefes de fila das críticas ao presidente de Loures, que foi Alexandre Leitão, é bom recordá-lo, no Parlamento, até escreveu textos e tudo, teve um resultado, que como ontem o João Ferreira muito justamente assinalou, ficou aquém da soma dos partidos que entraram na coligação desta vez, há quatro anos. Quando toda gente subiu, ele próprio teve mais votos, enfim, tem menos em porcentagem, mas teve mais votos num tempo difícil pra o PCP. Alexandre Leitão não conseguiu ter sequer os votos todos que tinha tido há quatro anos e numa altura em que o PS recupera a Junta de Arroios, a famosa Junta de Arroios, onde aconteceu aquilo que tinha acontecido. Muitas pessoas atribuem a isso a vitória de Carlos Moedas. Eu acho que porventura é exagerado, mas alguma influência teve. Portanto, são vias que são distintas e quem ontem estava a ouvir o discurso de Alexandre Leitão percebe essa diferença. Ele insiste. Continua a falar como se estivesse a falar num país de luta de classes, e que aliás faz parte um bocadinho daquilo que foi o espírito daquela coligação O espírito daquela coligação, e desse ponto de vista, eu não posso deixar de referir uma coisa de alguém que passa sempre nos pingos da chuva, chamado Rui Tavares. Rui Tavares fez uma intervenção na semana passada dizendo: “É agora ou nunca. Ou elegemos Alexandra Leitão, ou nunca mais a Câmara de Lisboa vai vir pra esquerda, porque isso sociologicamente está a mudar e vêm aí os ricos que vão expulsar os pobres.” Por que ele disse isto? Ele disse isto porque, de acordo com as estatísticas do INE, a evolução do rendimento médio dos habitantes da cidade de Lisboa, em termos da comparação entre 2018 e 2024, salvo erro são esses os números, o rendimento médio dos cidadãos de Lisboa cresceu mais do que cresceu, por exemplo, em Almada, ou do que cresceu mesmo até em Oeiras. O que não me surpreende muito, porque Lisboa perdeu habitantes, perdeu eleitores. E muitos desses eleitores que perdeu eram pessoas, por exemplo, idosas, porque as pessoas não ficam cá para sempre.

Não está provado em relação ao Fernando Ruas, não é?

Não está provado. Não ficam cá pra sempre e muitas delas tinham rendimentos mais baixos. As coisas não são apenas: "de repente está a acontecer, porque a gentrificação, essas casas são muito caras, vêm pra cá os ricos, fogem os pobres." Há um pouco de tudo, porque Lisboa também é o município do país, a par com o Porto, não sei qual dos dois está à frente, com a maior percentagem de habitação municipal, habitação pública, não é só municipal. Em Lisboa, não estamos nos 2% de média nacional, estamos acima dos 10%, é um quadro diferente. Esta ideia vem do Rui Tavares e teve origem, a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi Pedro Noah Silva num texto do Público. E depois isto foi: “Estamos a perder é por causa da luta de classes. De repente, os ricos não votam em nós.” É muito curioso, porque algumas das freguesias mais ricas da cidade de Lisboa, não todas, a mais rica das ricas sempre votou mais à direita, as mais ricas, Restelo, Estrela. Outra que tem um rendimento médio bastante elevado, que é Misericórdia, acho que é assim que se chama. Pode até apanhar o Bairro Alto, durante várias eleições foi a freguesia com maior porcentagem de voto de partido, o partido do Rui Tavares. Às vezes, a ideia de que as pessoas votam só com a carteira. Basta olhar pra o que se está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos, em que são os pobres que votam à direita e os ricos que votam à esquerda. Em termos médios, como é óbvio. Não estou a dizer que isso seja preto e branco. Esta mentalidade eu acho que é fatal para os partidos do PS pra esquerda, se se mantiverem lá, e aparentemente não têm vontade de mudar, a começar pelo Bloco de Esquerda, que é talvez o maior derrotado da noite. Porventura, o maior derrotado da noite, tem uma verdadeira catástrofe eleitoral em termos do número de votos, dos lugares que tinha, de tudo. E que eu nem sequer atribuo apenas à ausência de Mariana Mortágua, que esteve ocupada com outros temas, porque esses outros temas também lhe deram muita visibilidade. Só que isto representa uma evolução do que é o núcleo duro dos eleitores do Bloco, é que o partido se começa a resumir. Esse núcleo duro é o núcleo duro daqueles manifestantes que foram, na terça-feira da semana passada, rasgar e queimar o livro do Seidemann sobre Israel. A coisa mais horrível que é possível imaginar. São os manifestantes da Climáximo, que vão continuar a estar muito presentes, já convocaram para a greve. Aliás, a última manifestação da Climáximo, metade das bandeiras eram sobre o fim do fóssil e a outra metade eram bandeiras da Palestina. Tudo aquilo se mistura.

Mas essa gente afasta o eleitor tipo do Partido Socialista. Eu ontem, e não vamos aqui dizer nós, porque são factos da vida de cada um, perguntei a uma pessoa com quem estava a fazer comentário sobre uma pessoa, só por acaso, não esteve na fundação do Partido Socialista e pura e simplesmente não tinha vindo votar. Não tinha votado nas eleições em Lisboa. E isto é um sinal, aquele eleitorado não quer ver o seu PS numa coligação em que o PS não manda. Até podia estar lá a Mariana Mortágua, mas tinha de haver uma figura do PS suficientemente forte, consensual e transversal para mostrar que ali quem mandava era o PS e que o PS tinha ideias próprias e ideias de centro.

O António Costa fez coligações deste gênero.

Exatamente.

O João Soares fez coligações deste gênero.

Claro, mas era o PS que mandava.

O Jorge Sampaio fez coligações deste gênero.

Mas a imagem que passava é que era do PS, coordenada pelo PS e com as ideias do PS. Os outros é que se juntavam ao PS. E aquilo que a Alexandra Leitão, que já de si é radical, somou o seu radicalismo ao radicalismo dos outros. E isto afasta os socialistas.

Sim. E eu acho que isso é muito relevante. Não sei até que ponto é que vai ser incorporado pelo Partido Socialista, porque o Partido Socialista vai ter agora outra prova, que é saber que candidato presidencial é que apoia E que resultado tem esse candidato presidencial, porque ontem foi publicada uma sondagem sobre eleições presidenciais e havia um empate técnico a três, mas um desses três não era António Jesús.

Não era António Jesús. A Maria João Avilez põe as mãos à cabeça. Vou-lhe pedir para esperar um bocadinho mais.

Não posso deixar de pôr. Vou andar com elas daqui até Janeiro.

Vou-lhe pedir que espere só um bocadinho. O André Azevedo Alves está ao telefone e vamos aproveitar a oportunidade de o ouvir também. André, bem-vindo. Antes de presidenciais, vamos falar do que aconteceu esta noite nas eleições autárquicas, talvez pelo PS, que era o ponto de partida final desta conversa. O Partido Socialista vai ter de fazer alguma reflexão, nomeadamente com estes dois caminhos, a estratégia Loures e a estratégia Lisboa?

Sim, parece-me que esse é, do ponto de vista do Partido Socialista e no que concerne ao Partido Socialista, o principal resultado da noite eleitoral de ontem. É o contraste entre a vitória esmagadora de Ricardo Leão em Loures, que importa recordar historicamente está longe de ser um terreno fácil para o Partido Socialista. Portanto, a vitória esmagadora de Ricardo Leão não pode ser explicada pelo território, e o contraste com a derrota, que é uma derrota pesada, talvez a derrota mais pesada da noite não só para o Partido Socialista, mas para a frente de esquerda liderada por Alexandre Leitão, perante um presidente de câmara que, inclusivamente no próprio PSD e na AD, se reconhecia estar perante uma reeleição que seria difícil, portanto, perante uma situação que não era propriamente confortável. Há incumbentes muitas vezes em que a reeleição está praticamente garantida. Não era claramente o caso de Lisboa. E portanto, sem obviamente retirar mérito a Carlos Moedas e a vitória em primeiro lugar dele, mas a vitória de Carlos Moedas passa também muito pela reação contra a frente de esquerda e contra a percepção de radicalismo, não só da candidata que liderou essa frente de esquerda, mas de toda a coligação. E eu destacaria, acho que talvez a cereja no topo do bolo tenha sido Mariana Mortágua juntar-se mesmo na reta final da campanha e aparecer com grande destaque junto a Alexandre Leitão, que a mim me suscita a ideia: mas será que quem está a liderar a campanha do Partido Socialista e dessa frente de esquerda tem alguma noção da realidade em que está? Porque francamente, olhando para aquelas imagens e olhando para o que foram aquelas declarações, todo aquele evento parecia até planeado pela campanha de Carlos Moedas. Ou seja, se na campanha de Carlos Moedas estivessem a pensar: "O que é que nós poderíamos colocar Alexandre Leitão a fazer para mobilizar ao máximo o nosso eleitorado, e nomeadamente o eleitorado que pode estar a pensar abster-se ou votar no Chega, que pode não estar muito satisfeito com a gestão autárquica?" E eu francamente tenho dificuldades em imaginar que a campanha de Carlos Moedas conseguisse colocar Alexandre Leitão a fazer algo melhor do que precisamente aparecer ao lado de Mariana Mortágua nos termos em que apareceu.

Ainda assim, e em termos mais globais, André, José Luís Carneiro tinha razão quando disse que o PS tinha voltado?

Eu acho que o PS globalmente não tem uma má noite. Ou seja, claramente as autárquicas correram melhor à AD. Luís Montenegro tem razões para sorrir. Há vitórias muito importantes para a AD, nomeadamente Porto, nomeadamente a reeleição em Lisboa, que como referi, estava em causa, Vila Nova de Gaia, Sintra. Portanto, há um conjunto de vitórias importantes, mas o PS pode também legitimamente reclamar um conjunto de vitórias, nomeadamente em capitais de distrito, desde logo simbolicamente Viseu, mas também Coimbra, Faro, Évora. Portanto, há um conjunto de capitais de distrito e cidades de média dimensão que são relevantes não só do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista da base eleitoral e da base do aparelho partidário, e que serão, a meu ver, muito importantes para o PS continuar a ter uma possibilidade de se firmar como um grande partido e como um partido de alternativa. Para isso, os quadros do partido, o aparelho do partido, precisa de bases, precisa de pontos de apoio. E este conjunto de capitais de distrito e um conjunto de outras vitórias em que, apesar de algum recuo eleitoral global, o PS ainda assim conseguiu ter. E eu acho que para a nova liderança do PS, não foi uma má noite eleitoral. Agora resta saber até que ponto, nomeadamente, voltando à clivagem fundamental entre Loures e Lisboa, entre Leão e Leitão, até que ponto a liderança do PS vai conseguir primeiro tirar ilações dessa clivagem e depois reorientar o partido, porque sabemos que há elementos de esquerda radical com muito peso dentro do próprio Partido Socialista. Têm pouco peso eleitoral, como se constatou mais uma vez, para lá das fronteiras do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, mas têm peso interno. Até que ponto a nova liderança conseguirá limpar o partido e reorientar o PS para um caminho que eu acho que é um caminho que fica em aberto face aos resultados destas autárquicas. Estas autárquicas mostram que há um caminho para o ressurgimento do PS. Agora, esse caminho, a meu ver, claramente é o caminho de Loures, não é o caminho de Lisboa.

Já relativamente ao Chega, já vimos várias interpretações de que isto foi uma derrota, o bipartidarismo voltou, ou não, o Chega está a fazer o seu caminho a nível autárquico, que é mais lento. Como é que olhas?

Em primeiro lugar, em relação ao Chega, acho que houve várias interpretações, incluindo ao longo da noite do próprio André Ventura, o que eu achei particularmente interessante.

Uma adaptação.

Exatamente. Não é só de várias pessoas no Chega, isso é o próprio líder do partido, ao longo da noite foi variando a análise. Quer dizer, a primeira intervenção de André Ventura foi uma intervenção, talvez quando o próprio não tivesse bem noção de que a noite não seria particularmente brilhante, e quando ainda havia esperança pelas declarações que ele fez até de conquistar mais autarquias do que as que o Chega conquistou, foram mais entusiastas. Portanto, ele foi elenko, foi um discurso quase triunfante. Depois, à medida que os resultados foram caindo, esse discurso, e bem por André Ventura, aliás, a sagacidade de André Ventura acho que é unanime ou quase unanime reconhecida, o discurso foi ajustado, porque de facto aquele primeiro discurso face ao que foram os resultados finais seria caricato. Acho que pro Chega, repito, acho que quem de facto sai melhor é a AD e, portanto, saindo a AD melhor, dificilmente o Chega poderia sair particularmente bem. O Chega não cumpre o melhor cenário, que seria um cenário de ter o número mais substancial de autarquias, de conquistar até, eventualmente, uma grande autarquia e de ter um piso autárquico ainda maior. Agora o Chega face a 2021 progride claramente. É importante, apesar de não conquistar mais, apesar de tudo conquistar algumas autarquias e em particular parece-me que Alcocheira simbolicamente é importante, e mesmo o Entroncamento sendo uma pequena autarquia, se as coisas correrem bem poderá também ser bastante importante para o Chega. Consolida a base eleitoral. Há aqui um aspecto também que eu acho que é importante e que não tem merecido muita atenção. O Chega ao concorrer isoladamente em todos os conselhos do país, as pessoas tiveram a oportunidade, os eleitores que votaram nas legislativas no Chega, mesmo aqueles que não repetiram o voto, viram o Chega no boletim de voto. Isso é algo que não aconteceu com a iniciativa liberal ou com o Bloco de Esquerda ou com o Livre. E eu acho que também esse é um passo importante pra consolidação do Chega como um grande partido ou potencialmente um grande partido em Portugal. Agora, ao mesmo tempo, acho que as autárquicas também mostraram pro Chega ou confirmaram pro Chega que há uma grande falta de quadros, nomeadamente quadros a nível local. Muitos dos resultados, a meu ver, não podem ser dissociados dos próprios candidatos e candidatas que o Chega apresentou. Aliás, curioso, uma última nota sobre o Chega, que um dos poucos resultados de maior expressão em que o Chega fica relativamente próximo do resultado das legislativas é Sintra. E Sintra, a meu ver, por quê? Porque apesar de Rita Matias não ter obviamente um perfil de experiência de gestão, de experiência autárquica, por esse ponto de vista até seria uma candidata mais fraca do que outros candidatos que o Chega apresentou, mas é uma figura que arrasta eleitorado. É uma figura a seguir a André Ventura, é claramente a segunda figura do partido.

Sim, e ela fez muito pouca campanha, devo dizer.

Exato.

Eu sou de Sintra e reparei. Comparativamente ao que fez quer o Marco Almeida, quer a... tem que ser-

Ana Mendes Godinho.

Ana Mendes Godinho. Estava sempre com o Ana.

Ana Mendes Godinho foi infatigável.

Omnipresente.

Omnipresente. Cantava, dançava e discursava todos os dias.

Sim, mas isso é porque ela estava nas redes sociais. O Marco Almeida também esteve em todo lado. E a Rita Matias só lá apareceu já na parte final da campanha. Eu creio que, na verdade, ela não queria correr o risco de ganhar. Isso é outra coisa.

Bem, isso creio que nunca teremos essa confirmação ou talvez em livros de memórias.

Eu tenho por intuição, tenho a certeza que ela não queria ganhar.

Mas de qualquer forma, ela é neste momento a única pessoa que dentro do Chega se pode perfilar fazendo uma alternativa a Ventura. O Frasão e o Pinto não...

E o próprio Pedro Pinto, que mesmo em Faro.

Também não fez muita campanha, ao que parece.

Sim, mas teve, apesar de tudo, uma votação em que ficou claramente abaixo dos valores de Sintra num terreno que à partida até poderia ser mais propício em contexto autárquico, como é o caso de Alcocheira demonstra. Eu acho que Rita Matias claramente se afirma, isso já não é propriamente novidade, mas estas autárquicas reforçam o facto da candidatura protagonizada por Rita Matias ter sido diferente de muitas outras protagonizadas por outros candidatos do Chega, realmente a consolida, eu diria que uma única grande figura do Chega pra lá do líder, do líder incontestado. Eu acho que a própria Rita Matias não está neste momento em condições de assumir a liderança num futuro próximo, mas claramente é a única outra grande figura que o Chega tem e o bom resultado conseguido em Sintra, apesar de ter mais de 23% em Sintra, acho que tem que ser considerado um muito bom resultado, três vereadores face a quatro do PS e quatro da coligação liderada pelo PSD também. E ainda mais com esta nota que eu já não estava a dizer, de ter feito pouca campanha. Claramente o eleitorado, e um eleitorado muito importante pro Chega, um eleitorado urbano da grande Lisboa, reconhecem Rita Matias, certamente não a experiência autárquica ou de gestão que ela não tem, mas reconhecem Rita Matias a credibilidade política que o eleitorado em muitos outros conselhos do país, e desde logo, por exemplo, lá em Lisboa também, não reconheceu aos candidatos apresentados pelo Chega.

André Silva Alves, muito obrigada pela tua análise. Um bom dia aqui olhando para algumas das conclusões que podemos tirar das eleições autárquicas, Maria João Vilies Estava a dizer que tinha a intuição de que Rita Matias não queria vencer Sintra. Faz muita falta no parlamentar ao CHEGA.

Ela tinha que estar lá, ser mostrada lá, executar trabalho lá, ter com pessoas ao Conselho de Sintra, tudo isso. Mas ela pode ser mais útil a Ventura, que não tem muita gente para onde se voltar, quadros de primeira categoria, que eu acho que a Rita Matias pode vir a ser. Tudo aparenta, pode vir a ser um quadro de primeira, que Ventura não tem. E neste momento, ela talvez faça mais falta, não em Sintra, mas na capital e no círculo muito íntimo político de André Ventura. Mas fez muito bem em se candidatar, porque evidentemente que alargou o espaço do CHEGA no Conselho de Sintra e pode usar bem os dois pés, um na política central com André Ventura e o outro lá. Eu achei inteligente a escolha dela e percebo que politicamente tenha sido melhor para ela não ganhar.

Ainda assim, e ontem concretamente, diz, José Manuel.

Só queria dizer o seguinte: eu no lançamento do programa disse que nós provavelmente íamos ter uma segunda parte dedicada ao Médio Oriente, mas não vamos ter ainda porque o Trump não falou. Estamos à espera que chegue no Parlamento, mas o que se está a passar é completamente histórico.

Eu escrevi isso agora.

É absolutamente histórico. Quer dizer, amanhã, Netanyahu vai à cimeira no Egito. Já vi chegar há pouco Blair. O presidente da Indonésia vai visitar Israel, nunca tinha acontecido na história. Estamos a viver tempos muito relevantes no Médio Oriente.

Terá pronunciado aqui com dois ecrãs.

Terá pronunciado a palavra Shalom, não é? O presidente da Indonésia. Eu queria também chamar a atenção, a propósito disso, que nós vivemos dias, semanas, meses na mistificação do genocídio. Eu acho que em Gaza se sofreu imenso, mas basta olhar para o que se está a ver na televisão e isto não são imagens de um povo que esteve sujeito a um genocídio.

Já é a Jordânia que estás a ver.

Mas nós vimos imagens.

Não, mas vimos já.

Mas também se falava de genocídio. E nós vimos imagens do genocídio no Ruanda, nós vimos imagens do genocídio na Europa, mesmo sem termos de ir aos nazis, vimos imagens terríveis do que aconteceu na Jugoslávia, e isto não tem a ver com aquilo.

Deixe-me só acrescentar uma nota. As imagens passaram imediatamente a ser outras quando se decidiu que haveria mesmo a troca, quando foi percetível que o plano era para ser pelo menos assinado e a troca de prisioneiros. E durante três dias viu-se as ruas de Gaza, mesmo entre ruínas, cheias de uma juventude feliz, enérgica, a correr, não esfarrapada, não magríssima, não tristíssima.

Aliás, estavam bem contentes, celebravam.

Evidente, com certeza. Eu partilhei e escrevi, e partilho com o José Manuel e a Helena, a ideia que houve uma manipulação extraordinária que levou inclusivamente à queima daquele livro do Henrique Zimmermann, que eu considero um ato de uma-

A ataques a judeus no Cairo.

Exatamente, na Palestina e em França.

O Henrique é um excelente jornalista, uma pessoa incrível.

Idóneo, ultrassério.

Ultrassério. Eu cruzei-me com ele no Porto, por coincidência, no dia seguinte, quando ele ia lançar o livro. Não fui ao lançamento do livro dele, mas estava no Porto, no mesmo hotel, e ele estava bastante perturbado.

Estava muito perturbado. Eu falei com ele e estava muito perturbado também.

Muito perturbado, o que é normal. Ele, para todos os efeitos, é um judeu, e um judeu passar por uma experiência de queimar um livro é qualquer coisa. Até fiquei arrepiado só de dizer estas palavras.

E isto aconteceu enquanto nós debatíamos as eleições autárquicas.

Mas a gente volta às eleições autárquicas depois. Não sei se já temos de ir para intervalo ou não.

Já no Parlamento, a ser aplaudido no Parlamento israelita.

Mas temos que depois ver o que ele diz.

Helena Matos, que leituras é que fazes dos resultados das eleições de ontem, que terminaram há pouco tempo? Houve momentos em que a contagem chegou mesmo madrugada adentro.

Olha, queria apenas dizer que o Prêmio Nobel de Economia foi entregue a três pessoas, entre as quais está um israelita. Ele não tem apenas nacionalidade israelita, é norte-americano também, mas que dá um pouco conta das razões do sucesso daquele país minúsculo e do seu próprio peso e do peso do conhecimento. Voltando agora aqui às nossas autárquicas, porque apesar de tudo, uma pessoa fala de política, mas tem sim dias em que a emoção fala mais alto. Eu acho que há aqui várias questões. Eu acho que, em primeiro lugar, é óbvio que o PS, quando percebe e constata, e demorou muito tempo para se perceber que o PS não ia ganhar a Câmara de Lisboa e do Porto, passamos imediatamente para uma outra explicação, que era a questão do PS ter ganho várias capitais de distrito, o que é importante, mas não é apenas pelo simbolismo de não ter ganho Lisboa, Porto ou Sintra, que também é um grande concelho, mas porque aquele voto que o PS quer, que é um voto urbano e jovem, não me parece ser confirmado por estas vitórias. Ou seja, estas vitórias do PS remetem o PS para um perfil de voto menos urbano, menos jovem. Portanto, pode ter vindo chamar a atenção para o PS que aquilo que ganha pode não ser com as pessoas de que precisa para poder ter uma grande vitória nacional. O PS parece-me que consolidou eleitorado nestas eleições, mas continua com aquela dúvida sobre aquele eleitorado que perdeu e que não tem conseguido recuperar, e eu acho que estas eleições confirmaram isso, que é o que precisa de voto urbano, precisa de voto jovem, e esse eleitorado não está a conseguir captar. E esse eleitorado está muito mais no PSD e na Iniciativa Liberal, mas que em termos autárquicos não conta, e portanto, há essa questão. Depois, temos aqui um outro efeito que eu acho que é o efeito Ventura, e que é: de repente, tudo acabou, tudo é definitivo, tudo vai passar a ser completamente diferente. E tal como André Ventura anunciou que o bipartidarismo tinha acabado, ontem dizia-se que o bipartidarismo tinha voltado. Apesar de tudo, é menos despropositado do que Ventura disse, porque Ventura disse isto numas eleições legislativas e no qual o seu partido tinha atingido uma votação absolutamente extraordinária para aquilo do patamar que tinha partido. E não acho que o bipartidarismo tenha voltado. Não podemos estar nestes anúncios espantosos, um pouco contaminados pela maneira de comunicar do Chega. Por quê? Porque nas legislativas, o bipartidarismo, não sabemos se vai voltar. Essa é a grande questão para as próximas legislativas. Nas autárquicas é completamente diferente, e isso já aqui foi dito, e tem sido dito em todos os sítios, o tempo de conseguir um resultado razoável em autárquicas para um partido que está a começar, nós não sabemos qual é, porque na prática nunca nenhum fez. Aqueles que têm bons resultados em autárquicas são aqueles-

São os deste sempre.

São os deste sempre. Aquilo que o Chega está a fazer é inédito. Porque como o José Manuel dizia, o PRD não conseguiu nada. E depois tivemos outros partidos que foram aparecendo, como é o caso do Bloco, e que não conseguiram nunca ter representatividade autárquica. Portanto, nesse sentido, aqui o percurso do Chega é muito menos ribombante do que foi nas legislativas. Eu acho que aquilo que irá acontecer nas próximas autárquicas ao Chega depende muito daquilo que os seus autarcas agora conseguirem fazer. Não se pode voltar a reproduzir. Poder, pode, mas não dá jeito ao Chega, aquele modelo dos outros vereadores, que se desenganam todos com o partido. Acho que será muito importante perceber como é que vai ser o desempenho, sobretudo na Câmara de Albufeira e do Entroncamento. Note-se que a Câmara de Albufeira é ganho por alguém com experiência, porque é ganho por alguém que vem do PSD. E pode ser que o Chega, penso que seria um objetivo, não sei se de algum modo isto é concretizável ou viável, que era conseguir ter muitas vezes aquela imagem que o PCP conseguiu fazer com muito sucesso, que era: as pessoas podiam não ser comunistas, podiam abominar os comunistas nas legislativas, mas eles eram bons autarcas. E então, durante muito tempo, vários atos eleitorais, havia sempre esta ideia subjacente, as pessoas que de modo algum eram comunistas, diziam que podiam votar nos candidatos da APU ou da CDU, para a sua autarquia, porque eles eram bons autarcas. Não sei, de modo algum, se o Chega vai conseguir fazer isto, mas neste momento, e com o quadro eleitoral que nós temos para as autárquicas, o Chega é fundamental para assegurar a governabilidade em várias autarquias. E aqui chegamos a um outro ponto. Isto é um projeto que já dura há imenso tempo, que é mudar a lei das autarquias. Nós fizemos mesmo aqui um contra-corrente sobre isso. Deixaríamos de ter três boletins de voto, passaríamos a ter dois boletins de voto. Aquilo que era o governo da câmara resultava das listas que se faria conjunta assembleia municipal, resolvia uma lista, formava para o governo da República. E neste momento, com estes resultados, temos de perceber se os partidos vão continuar a achar isso interessante. E quando digo os partidos, aqui falo, por exemplo, do Chega, se isso lhes será interessante neste momento, porque aqui nós temos realmente maiorias absolutas, mas temos menos maiorias absolutas do que já tivemos. Depois temos coisas muito extraordinárias, que é: há assembleias municipais, os presidentes de junta de freguesia também votam nas assembleias municipais. Sobretudo agora, com esta desagregação das freguesias, nós temos assembleias municipais, como é o caso, por exemplo, de Gaia, que virá a ter para aí 24 presidentes de junta de freguesia a votar O que dá quase tantos presidentes de junta de freguesia quanto deputados na assembleia municipal.

Já é menos do que era no ano passado, mas Gaia e Barcelos, por exemplo...

Gaia agora, com a desagregação.

Sim, mas não sei quantos membros da assembleia municipal têm, não fui verificar. Mas por exemplo, Barcelos, que antes da reorganização era o concelho do país com mais freguesias, tinha mais de 80, salvo erro, passou a ter muito menos, mas assim continuou com imensas e acho que é uma das câmaras do país com o maior número de eleitos para a assembleia municipal para compensar.

Sim, porque isto até distorcia os resultados eleitorais.

Isto misturava aquilo que nós habitualmente temos, a representação proporcional com representação maioritária.

Sim.

O presidente de junta é a representação maioritária, é o mais votado, pode ser presidente de junta com 25% dos votos, como aliás agora deve haver presidentes de câmara com menos de 30% dos votos, porque é uma representação maioritária. E depois o resto era proporcional. Em Lisboa era um exemplo desses. Em Lisboa tínhamos uma assembleia municipal com uma clara maioria de esquerda, onde Carlos Moedas tinha imensas dificuldades em fazer o que quisesse.

Muitas vezes não ia, saía a meio. Esta questão desta mudança da lei autárquica vai ser agora, sabes que tinha sido entregue já um projeto ao Carlos Abreu.

Em 97.

Como?

O António Vitorino falou muito bem daquilo que vocês estão agora a falar, o José Manel e a Helena, ontem na Sic Notícias. Defendeu uma urgente modificação da lei autárquica, mas acrescentando, eu não consegui ouvir, estava na mesma sala, mas não tão perto que eu visse concretamente. Defendeu que em 1997 se chegou a discutir isso. Isso legislou.

Sim, eu sei, legislou-se e havia um caminho a fazer, mas o tema não é preto ou branco.

Mas pelo menos há um princípio, há um papel.

Só para explicar rapidamente o que pode estar em causa, além daquilo que a Helena estava a referir. Nós temos executivos municipais que são presididos. Nós elegemos o presidente da câmara e não elegemos apenas, ao contrário do presidente, do primeiro-ministro. Portanto, o presidente da câmara é o cabeça de lista do partido mais votado. Ponto final, parágrafo.

Exatamente, ponto final.

O que significa que nós a seguir temos um governo municipal em que o primeiro-ministro pode não ter maioria. Ora bem, isto acontece apesar de tudo, em poucas câmaras. Na maioria das câmaras há maiorias absolutas. E ainda ontem reparámos, eu não sei os números finais, nas 125 câmaras, faltavam 11 do PSD, o PSD tinha maioria em 105. Portanto, é maioria. Qual é a vantagem e a desvantagem que isto tem? A desvantagem é óbvia. Estás a governar com a oposição, obrigado a entender-te com a oposição. Qual é a vantagem que apesar de tudo tem? É que estamos a falar de um estatuto de vereador que dá acesso à informação que não têm os deputados municipais. Portanto, se nós queremos que os executivos sejam homogêneos ou quase homogêneos, temos que pensar que poderes é que tem a assembleia municipal. E que condições é que temos na assembleia municipal, porque senão não temos fiscalização, nem equilíbrio de poderes. Há inclusivamente a teoria de que devíamos ter uma solução, que eu julgo que existiu no século XIX em Portugal, que é uma solução interessante. Eu estou a dizer isto e sobre isso não está fechado, que elege o executivo municipal e do executivo municipal faz parte um vereador da oposição, que é uma espécie de vírus do Pinóquio.

Contraponto.

Não é só para contraponto. Quer dizer, o deputado municipal é alguém que, enfim, há algumas situações diferentes, Lisboa é um bocado diferente, por exemplo, mas na maior parte do país, o deputado municipal tem uma vida em que tem uma reunião por mês ou uma reunião de dois em dois meses, onde vai lá ver o que é e votar as coisas. Não tem realmente a rotina de estar ali a olhar para os papéis. E quando nós sabemos que na maior parte das câmaras dos conselhos do país, não há sequer comunicação social. E sobretudo a comunicação social que existe é dependente das câmaras, temos que ter cuidado com a reforma. Não há leis em cima da mesa para dizer.

Mas ela é precisa.

Sim, alguma coisa tem que ser feita.

Exatamente, o forte é isso.

Alguma coisa tem que ser feita. Agora, não é só de repente passarmos de um extremo para o outro, porque de facto, no poder municipal há muitos temas e hoje em dia não estamos a falar de orçamentos pequenos, por exemplo.

Nada algum. Aliás, essa é outra das características destas autárquicas, foi a tónica colocada nomeadamente pelo presidente da República na necessidade e no apelo a que os portugueses votassem, chamando a atenção para aquilo que falta do montante que está disponível do PRR e aquilo que ainda está por executar do PRR. E Marcelo Rebelo de Sousa chamava a atenção para que esta é uma ocasião única, que nunca mais receberemos tanto dinheiro e, portanto, apelava nesse sentido aos portugueses para que fossem votar. E isto é curioso porque, por um lado, confirma aquilo em que Portugal, na prática, está mais ou menos transformado, que é num país que executa fundos.

As molas.

Que vê a sua fonte de riqueza nos fundos aos quais consegue ter acesso, mas por outro lado, dá também conta daquilo que o José Manuel aqui dizia, e que é Neste momento, aquilo que passa, os montantes, as verbas que passam pelas autarquias. As autarquias, neste momento em Portugal, têm muito dinheiro. Não apenas as do fundo do PRR, mas também outras verbas, seja as que decorrem da tributação sobre o imobiliário, as taxas turísticas, tudo isso. As autarquias têm muito dinheiro e eu muitas vezes interrogo-me sobre o interesse público, o interesse nacional ou às vezes quase o efeito contraproducente da aplicação dessas verbas.

O Nuno Palma está sempre a falar disso. O Nuno Palma é o historiador económico.

Não é despejar dinheiro.

É despejar dinheiro e não ter pressão pra resolver os problemas.

Não estar organizado a sua distribuição.

É a chamada maldição dos recursos, quando tens muito dinheiro, não tens que dar conta disso.

Sim, por exemplo, e havia mesmo em relação a algumas freguesias em que tinham acabado de votar muito cedo, isto passava-se também mais nas ilhas, e em que era: "Aqui como são quase todos funcionários públicos, a vida acaba muito cedo, saem todos às 15h30 ou às 15h", ou lá como é que era, nós ouvíamos isto. Ou seja, a autarquia, o grande empregador do conselho, é um espelho, é um reflexo de um país em que muitas vezes este poder autárquico já foi chamado o país real, do qual este poder é em boa parte responsável. Depois, é curioso, porque em relação a um dos grandes vencedores da noite, que é Isaltino Morais. Isaltino Morais ganha não apenas pela porcentagem que tem. Eu acho que ele teve, sem dúvida, uma das campanhas mais inovadoras em termos da sua propaganda, os Isaltinos, a plataforma, tudo isso, mas a legitimação moral e ética de Isaltino não advém apenas do seu eleitorado, que é sem dúvida aquele do país, um dos que tem habilitações literárias superiores, mas também porque se repararmos, o executivo de Isaltino acabou a fornecer nomes a outras campanhas, nomeadamente a de Carlos Moedas.

E também Cintra.

Exatamente. Aquilo que poderia ter sido, aqui há uns anos, uma espécie de um ativo tóxico, dizer-se: "Porque esteve com Isaltino", agora era apresentado como uma mais-valia. Recordo, aliás, o Carlos Moedas a dizer que tinha ido buscar uma pessoa para resolver o problema dos lixos, a higiene urbana. Portanto, sem dúvida, Isaltino como vencedor pelos resultados que teve e por esta espécie de normalização que também conseguiu. E depois eu acho que temos realmente aqui uma questão, há partidos que não conseguem mesmo afirmar-se autarquicamente. Parece-me ser o caso da Iniciativa Liberal, não creio que venha a conseguir. Só quando está em coligação, vimos o falhanço de Rui Rocha, em Braga. O Bloco de Esquerda tem lá outras maneiras de se organizar em congresso, essas coisas, mas a linha crítica de Mariana Mortágua existe e o Bloco nunca se conseguiu afirmar nas autarquias, mas agora acho que o Bloco pode estar em vias de se tornar cada vez mais na ala esquerda do Partido Socialista, da qual aliás, já não se distingue.

Desculpa, mas o Rui Rocha não teve assim um resultado tão mau em Braga. A Iniciativa Liberal tinha tido 9% nas legislativas e subiu pra 12,5%. Obviamente não foi eleito. Mas valeu mais do que valia nas legislativas, o que não é uma regra.

Maria João Velez, que conclusões é que tira, que partidos é que saíram destas eleições muito diferentes daqueles demais?

Apesar de tudo, podem dizer que ganharam todos, não vou agora dizer por quê, já foi aqui repetido. Olhando pra frente, e nacionalizando isto, eu acho muito interessante saber se o muito compensado acordar hoje de manhã do Luís Montenegro, contente, aliviado, orgulhoso, o que se quiser dizer, porque de fato teve uma grande vitória, vai levá-lo a ser capaz de distinguir entre satisfazer as várias clientelas e algumas justamente, com certeza, ordenado, vencimentos muito baixos, questões de justiça versus injustiça, etc. Se vai fazê-lo ponderar continuar a despejar dinheiro e a tomar medidas, ou se esse talento lhe dará a força, a lucidez, a visão necessárias pra começar a pensar em Portugal reformado, e não ajudado com mais uma esmola. Pequeno entre parêntesis, aquilo que a Helena estava a dizer, que o Presidente da República disse: "Ai, cuidado, vejam lá o PRD", e eu ouvi também. É o último, não disse esmola, com certeza por pudor, mas eu senti-me uma portuguesa representante de um país que vive quase de mão estendida. E portanto, para que não viva, podia-se começar a pensar já naquilo Que reformas se poderiam instalar no país e fazer para que a gente começasse a alimentar-nos a nós próprios, a sermos capazes por nós próprios, e não de um turismo que pode passar de moda.

O primeiro-ministro fica mais validado para poder ter este tipo de abordagem?

Fica mais responsabilizado, é muito mais do que validado, fica responsabilizado. Ganhou nas mais populosas e naquelas onde até ao minuto em que se disse que era o AD que ganhava, a mídia, de uma forma geral, mantinha muito a ideia do taca-taco, já tarde, noite. E foi só quando de fato se tornou irreversível, é que se percebeu aquilo que era previsível um bocadinho antes. Eu apostei, e posso trazer aqui os apostadores, que ganhava Lisboa, Porto e Sintra.

Mas mesmo nas sedes dos partidos, eles estiveram sem perceber exatamente como é que a coisa acabava até relativamente tarde.

Sim.

Os staffs estavam muito cuidadosos.

Podia, de facto.

Mais cuidadosos que alguns comentadores e que alguns dos seus nos estúdios de televisão. Aliás, o PS foi tão cuidadoso, que aquilo estava dividido em salas e haveria uma que só se abriria se houvesse uma vitória. Depois havia alguns sinais na candidatura de Pedro Duarte, no Porto. A certa altura, viram-se passar umas caixas com uns flutes para champanhe.

Elucidativo.

Mas aqui no PS, em Lisboa, havia uma sala em que habitualmente eles não estavam no hotel, estavam no Fórum Lisboa, e aí o que se via era uma sala vazia, mas vazia mesmo.

Eu também filmei, era uma coisa impressionantíssima.

As pessoas teriam até noutro sítio, não quer dizer que não estivesse lá ninguém, mas havia ali algum tempo, alguns dados que estavam a chegar pouco tranquilizadores e que iam sempre dando muito conta disso. Aliás, é também evidente que a dado momento, e isso percebia-se quem estava em estúdio de televisão com pessoas dos partidos, que eles estavam a receber dados que diziam que aquilo que se estava a saber oficialmente não correspondia àquilo que eles já tinham como certo.

Eu gostava só de acabar o meu raciocínio dizendo, portanto, em relação à AD, agora passando para o governo, eu gostaria que houvesse uma mudança, que esta vitória alavancasse a responsabilização perante uma governação. No primeiro governo de Luís Montenegro, era um primeiro governo, ele de fato teve que ajustar vencimentos, mexer em dinheiro e dar dinheiro, com certeza que sim. Mas estamos a ver que no segundo, mesmo sem maioria, tendo que negociar com duas tenazes como o PS e o CHEGA, nós não vimos nele, independente da circunstância ser difícil, nós não vemos em Luís Montenegro essa vontade, esse fôlego, esse ímpeto, esse "eu tenho que reformar isto".

Nem ontem à noite.

Nem ontem à noite. Mas ontem à noite ainda posso perceber que ele queria falar para os seus autarcas.

Disse que o PS era o maior partido do país.

Exatamente, e para os seus autarcas que trabalharam bem, etc. Depois, fica por saber, já vou ao PS e termino com o PS, fica por saber se terá havido ou não. Nunca saberemos. Um efeito Pedro Passos Coelho na vitória de Marco Almeida, porque ele foi lá duas vezes. Não vai assim a muitos sítios.

Foi uma vez à Amadora.

Sim, e à Amadora. E, portanto, não se pode medir, mas eu ficarei sempre com esta dúvida. Agora, o PS tem que olhar também para si, porque de que PS estamos a falar? É um PS que não tem candidato, não sabe ainda quem vai apoiar. Pode aparecer outro.

Candidato presidencial.

E se aparecer outro, o partido divide-se, porque se aparecer outro, é com certeza à esquerda, e há ali uma extrema-esquerda, e a Helena aludiu a isso. Eu antes dizia que eram primos direitos, o Bloco de Esquerda e a extrema-esquerda do PS. Agora acho que são irmãos, qualquer dia direi que são siameses. Mas tem que se definir. Claro que os partidos têm tendências, só que ali é muito visível. E bastava ter ouvido Pedro Costa ontem, numa estação de televisão, na CNN, Pedro Costa, filho de António Costa, a desfazer Alcindo Leitão, apesar de tudo, candidato à capital do país, para perceber como aquilo está aceso. Está aceso.

Vai haver uma reunião da comissão política dentro de uma semana, será muito importante para definir.

Que PS? Estamos a falar de que PS?

Eu tenho uma dúvida, Maria João, mas é em relação ao Luís Montenegro, e que eu acho que nós corremos o sério risco de que ele, que não é um homem com ímpeto reformista, ache mesmo que tem ganho por não agitar o país.

Para não maçar os portugueses, claro.

Não é? Aliás, o Observador tem hoje um título, que eu acho que é mais uma profissão de fé, uma aspiração do que propriamente um desejo, que é: "Montenegro ganha fôlego para governar." Mas será?

O que é que se entende por governar?

Eu acho que, porventura, Montenegro quer continuar assim. E em cada vitória que tem, pode estar a reforçar a convicção de que deve ser assim, porque se tivesse feito alguma coisa, então poderia não ter ganho.

Não, não pode estar a explicar melhor. E isso deve ser um dilema absolutamente tremendo. Mas já há uma coisa que é uma prova irrefutável: nós não estamos Quase em lado nenhum. Vivemos do turismo, somos completamente irrelevantes e já houve épocas em que não fomos internacionalmente e na Europa. As nossas exportações não estão no seu melhor, não há nenhum sinal exterior de que seja importante para o governo o setor empresarial, quem cria riqueza. Só se melhora um país, só se pode pagar bem aos portugueses, e até pagar aquilo que eles merecem. Os muito bons já se foram embora, mas tentar que os que ainda ficaram, que sejam mais compensados financeiramente, possam casar, sair de casa, formar família, comprar uma casa, alugar uma casa. É preciso ver também o outro lado do não querer reformar. É nós ficarmos uma espécie de país sem relevância, com turistas. "Tantos turistas, tanta gente a comprar cá casas, que engraçado." E depois só ouvimos falar estrangeiro nas ruas, e quê? Portugal é o quê? É um bocadinho como o Partido Socialista, tem que escolher.

E não viram ontem nenhum sinal, ou melhor, os sinais que os eleitores deram, votando ontem para as eleições autárquicas, é que Luís Montenegro deve continuar a fazer o que está a fazer agora.

Isso eu acho que é um sinal. O governo tem alguma coisa, e Luís Montenegro, a ver com esta vitória. É uma espécie de continuação, uma autoestrada que é a mesma, seguiu-se pela mesma. Uma autoestrada lisa, estável, sólida.

Sim, há uma estabilidade na governação de Montenegro, porque também é preciso ter em conta, embora eu acho que esse efeito se vai diluindo, mas Montenegro assegura uma estabilidade do dia a dia que os governos de Costa não estavam a conseguir. Não temos cenas de pancadaria nos ministérios, não temos dinheiros dentro de caixas.

Misteriosinhos.

Em chefes de gabinete. Há este lado grotesco do dia a dia a que, felizmente, Montenegro nos tem poupado. Nesse sentido, na minha opinião, é positivo. Por outro lado, Montenegro tem tido uma gestão política daquilo que é, por exemplo, a Segurança Social, na qual se tem reforçado muito a ideia de que haverá sempre um complemento, um apoio, uma opacidade muito grande sobre aquilo que é a realidade, nomeadamente em termos da Segurança Social. Acho que percebeu, e isso aí percebeu claramente, que tinha de ter uma intervenção clara na questão da legislação, da nacionalidade, sobre imigração, porque quando chegou ao governo, as coisas estavam mesmo já fora de controlo e, nesse sentido, tem estado a capitalizar isso. E conseguiu tirar uma conflitualidade que havia, que era cíclica, que era no Ministério da Educação, e agora tem ali um foco no Ministério da Saúde. Mas se nós repararmos, há ministros do governo do Luís Montenegro, não estou a dizer que eles não fazem nada, mas têm uma vida mediaticamente muito descansada, porque nesse sentido, não tem nada a ver com aquele alvoroço em que tínhamos estado.

Helena, mas não é só questão de ministra, desculpa. É o estado do Serviço Nacional de Saúde que proporciona esta desordem. Bebés a nascerem do chão da entrada de uma maternidade.

De um hospital.

Sim. Não digo que a ministra seja a pessoa talvez mais dotada ou mais indicada. Agora, ninguém pense que se mudar o ministro, mudam as coisas no dia seguinte, isto é uma reforma de anos. Mas deixe-me dizer uma coisa, estava a falar da Segurança Social. Foi tudo o que a Helena disse, mas eu tenho que acrescentar: mas quando é que se reforma e repensa uma Segurança Social que vai lesar os nossos netos? Quando é que se inverte isso? Quando é que alguém pensa que assim não pode ser? É o que eu chamo fazer alguma coisa de sério e de profundo para o país.

Sim, e nós vimos o país nessa matéria e nesse sentido, Montenegro não se tem esforçado por trazer mais claridade a isso. Nós tínhamos, por exemplo, aquela infantilidade e ser repetida à exaustão agora, isto a propósito das contribuições dos imigrantes para a Segurança Social, e que tem a ver com o que os imigrantes estão a salvar a Segurança Social, o que não só não é verdade, mas tem por base um raciocínio absolutamente vigarista, mas de vigarice pura. Há uma diferença entre a percentagem de imigrantes que descontam e a percentagem que representa o valor desses descontos, que é diferente, porque nós temos 17% de imigrantes a descontar. Entre os contribuintes da Segurança Social, 17% serão imigrantes, mas apenas 12% das contribuições vêm dos imigrantes. Mas temos que perceber uma coisa, estas pessoas Vão ter direito às suas reformas. É quase criar a ideia de que os imigrantes estão a pôr o dinheiro e depois coitados dos imigrantes, adeusola que se faz tarde. E depois um dia arranjamos outros imigrantes para pagarem as reformas destes imigrantes. E isto vai levar às tais declarações do Presidente da República. Ou seja, é um país em que se não se fala, e Montenegro não tem falado isso, da questão da necessidade de produzirmos riqueza. O país tem que produzir riqueza, o país não pode viver a achar que vai encontrar em cada esquina um novo ouro do Brasil, seja esse novo ouro do Brasil, os fundos da União Europeia, depois os imigrantes que vêm salvar a Segurança Social, para ter como se andássemos sempre por esse mundo fora à procura do grupo ou da instituição que nos vai dar aquele dinheiro providencial. Não nos libertamos ainda dos ciclos da pimenta, do ouro.

Exatamente.

Aquelas declarações do Presidente da República vão voltar. Eu percebo, é fundamental, as autarquias têm de ser bem geridas, há muito dinheiro em cima da mesa e também temos que ter cuidado por causa da corrupção.

Mas a forma como o Marcelo disse aquilo, é muito esta ideia: vamos lá buscar ainda aquele dinheirinho. Eu posso ir ao banco de António Costa? Mas é uma menorização da nossa cidadania, de nós próprios pessoas, homens e mulheres, enquanto portugueses, que me desconsolo e desilude a um ponto que não é possível.

E será que essa-

Nós um dia teremos que perceber quanto é que isso nos custa, porque já falámos várias vezes disso. As próprias regras dos fundos europeus não só distorcem a economia no presente, no sentido de nos levarem a fazer coisas que não seriam as prioritárias, como muitas vezes sobrecarregam o futuro, porque implicam custos de manutenção, porventura desnecessários. Mas como há essa mitologia de que há dinheiro, temos que gastar.

É mitologia, exatamente.

Há dinheiro, temos que gastar, é melhor gastá-lo. Portanto, não se fazem os investimentos mais acertados, mais corretos, mais judiciosos e mais repetitivos, sobretudo mais repetitivos, ter a ideia de que no futuro aquilo se... Uma coisa é usar os fundos para aquilo que tem a seguir, é fundamental para o funcionamento da economia, outra coisa é usar os fundos em coisas que muitas vezes são obras de fachada. Sim, na União Europeia embrulha tudo isto muito bem, mas depois há uma espécie de bebedeira com o dinheiro e com a necessidade de usar o dinheiro. Nós havemos de falar disso muitas vezes.

Mesmo assim, a entrada de Castro e Almeida foi melhor do que a anterior governação, que então não tinha sequer metade do plano implantado, tratado e concretizado.

Sim, claro. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na forma como os fundos para habitação provavelmente não vão ser usados, e era porventura aquilo que poderiam ter orientado mais, basta pensar nisso. E o problema é: por que há essas dificuldades? Não é por causa das eleições autárquicas. Este fim de semana publicamos aqui um texto do Fernando Santo, que publicámos muitas vezes, a explicar que hoje, para construir, não vou querer enganar, mas um quarto numa residência de estudantes custa o que custava há poucos anos construir um T1. E um quarto para idosos, numa residência de idosos, que tem outras obrigações, outras normas legais que nunca mais acabam, custa um T3. Isso são normas de país, já nem digo da Suécia, os suecos costumam ser mais pragmáticos. São normas criadas por quem acha que em vez de dar condições, tem que dar luz.

Eu posso fazer uma pergunta à Helena e ao José Manuel? Nós podemos olhar para o mapa autárquico que ficou hoje como, apesar de tudo, uma resistência dos partidos fundadores do regime, daquilo que se chamam os partidos do sistema, já gastos e velhos. Ou como, apesar de tudo, a possibilidade que daqui a quatro anos as autárquicas já repliquem o mapa parlamentar no mapa autárquico.

Creio que não, até por uma razão simples: nós temos muitos presidentes de câmara que vão entrar no seu primeiro mandato e habitualmente ganham. O que significa que o número de câmaras a mudar de mãos, a alternância.

Mantém nos próximos 12 anos.

Tu repara, tu tiveste uma mudança de ciclo em 2001, outra mudança de ciclo em 2013, outra mudança de ciclo em 2015. Isso vai de 12 em 12 anos, por causa precisamente da limitação de mandatos. Se isso vai acontecer ou não daqui a quatro anos, os prognósticos correm mal. Há sempre presidentes de câmara que são zilzões. Mas em princípio, isto é um processo que é muito-

Eu já estava mais a falar politicamente.

Sim, eu creio que vai depender muito.

Que era a esperança de André Ventura. Poder dizer: "Eu sou o segundo, como sou no Parlamento e no país."

Maria João, daquelas três câmaras que André Ventura conquistou, numa delas, que é a Câmara da Madeira.

São Vicente.

São Vicente, o Chega não tinha ganho nas legislativas, tinha ficado cá muito para trás. O PSD tinha tido 50% nas legislativas. Não fazia parte do mapa, aqueles 60 e tal municípios em que eles tinham ficado em primeiro lugar, não estava lá Não estava lá São Vicente. Está agora porque havia um candidato lá. Agora temos, por exemplo, esta situação: no Montijo temos um novo presidente da Câmara, que era o presidente da junta de Montijo e Ascensão. Esse presidente da Câmara, que é eleito numa lista de independentes, não foi do PSD, vai aguentar-se, não vai aguentar-se? Há tantas situações que é difícil perceber.

Estabelecer uma regra ou uma medida.

E depois há um grande ponto de interrogação gigante, que é saber: estes inúmeros autarcas que o Chega tem, o que é que vão fazer? Porque a primeira experiência correu muito mal.

Muito mal.

Como é que vai correr esta leva? O que é que vão fazer? Ontem eu vi a Rita Matias dizer: "Eu vou assumir o lugar de vereadora, portanto continuo como deputada, venho cá às reuniões da vereação." É perfeitamente possível. O São Cristóvão fez isso em Lisboa, as pessoas às vezes esquecem-se desses detalhes.

Não, eu lembro.

É perfeitamente possível. Mas como é que vai ser governar Sintra? Sintra está numa situação em que Marco Almeida ganhou, mas não tem maioria e vai ter que fazer acordos ou com o PS ou com o Chega.

É um conselho tremendo.

E é um conselho muito difícil, muito grande, muito complexo e muito desequilibrado. Como é que vai correr a governação? Mesmo aqui em Lisboa, se o Chega ficar com dois deputados, não é uma figura de tanto destaque como Rita Matias, mas com quem vai acordar Carlos Moedas? Vejo muito difícil que possa haver acordos minimamente estáveis com a vereação de Alexandre Leitão, até pela qualidade dessa vereação. Mas vai fazer com João Ferreira, nalguns domínios.

Eu acho que vão cair quaisquer linhas vermelhas que haja.

Já fez.

Já fez, há pontos em que é possível fazer, depende dos temas. Eu creio que não vai haver coligações formais, como às vezes há, como por exemplo, Rui Moreira fez com Mendonça Pizarro. Rui Moreira fez com Mendonça Pizarro uma coligação no Porto, e Mendonça Pizarro tinha o pelouro da habitação ou de bairros sociais. No primeiro mandato, quando Rui Moreira não tinha maioria. Esse tipo de acordos vai acontecer e até que ponto é que esse tipo de acordos vão incluir o Chega? Incluindo o Chega, vão ser feitos só pelo PSD ou também vão ser feitos pelo PS? O PS andou a dizer que nunca faria. O PS também andou a dizer sempre que não faria, mas como é que o PS vai governar Faro?

Pela natureza e especificidade de uma câmara, que não é igual a uma governação.

Claro, as pessoas às vezes não entendem isso.

É a realidade que vai ditar e reclamar que caiam as linhas vermelhas. E aliás, posso dizer aqui que talvez haja um dia em que Luís Montenegro acorde e diga: "Mas eu tenho aqui 60 e tal por cento dos votos nesta câmara." Quer dizer, o centro-direita, e decida deixar cair aquelas linhas vermelhas. Estou a conjecturar aqui.

Por exemplo, a Câmara de Cascais, onde não havia maioria absoluta, agora temos.

Quem é que ficou em segundo, que eu não me lembro?

Ficaram os três quase com os mesmos votos. Ficou em segundo o PS com 16%, depois com quase 15% o Joanie e quase com 15% o Chega. Cada um deles com dois vereadores. E o PSD tem cinco vereadores. Vai fazer coligação com algum destes?

Vai ser tremendo.

Não vai ser fácil. Talvez se o Liberal tivesse conseguido eleger, mas não conseguiu, fosse mais fácil. Mas tal como está, eu creio que o mais difícil de fazer destes três é com o Joanie. Pelas razões?

Mais difícil.

Mais difícil.

A desconfiança com o PSD.

Família zangada é o pior de tudo. O PS tem um candidato que era fraco, o Chega também. Não sei como é que ele vai fazer para governar. E há imensas câmaras assim. Outra câmara assim, agora é do Partido Socialista, Amadora. Amadora também não tem maioria. Pode fazer maiorias com o PSD, com Susana Garcia, ou com o Chega, que também elegeu. Há inúmeros casos desses. Quem se viu livre desse problema foi o-

Subjacente a isso há uma realidade.

Quem não tem esse problema é Isaltino Morais.

Não tem Isaltino, nem tem outros.

Nem Ricardo Leão.

Nem Ricardo Leão.

Mas, de qualquer forma.

Tem que fazer caso da realidade.

Meneses tem esse problema também. Meneses também não tem maioria.

Mas é um velho.

Sim, é um velho. Agora, o que eu acho que vai ser muito interessante, eu penso que o PS anuncia qual é que é o seu candidato presidencial na próxima semana, no dia 19, se não estou em erro.

Sim, não sei em rigor o dia, seria uma semana depois.

Nós agora temos alguns eventos curiosos e importantes. Vai ser muito importante ver se Carneiro se sente suficientemente tranquilo para apoiar Seguro, que eu julgo que é o que ele quer fazer, ou se aquilo vai dividir o partido.

Mas é aí precisamente que eu quero chegar. Ou seja, o Pedro Nuno Santos suspendeu o seu mandato como deputado, obviamente porque não quer estar nestas coisas de discussão do orçamento, não quer que o seu nome fique associado à viabilização do orçamento. E eu acho que nós podemos estar aqui a entrar numa zona-

Que aparentemente não vai ser necessária, porque o PS não vai precisar.

Sim, mas de qualquer forma, talvez gostasse mesmo de votar contra. E eu acho que nós podemos estar aqui a assistir a algo muito complicado na área da esquerda. Ou seja, da ala esquerda do Partido Socialista, o Pedro Nunismo, com um bloco em perda. E podem juntar-se aqui Dois factos.

Iriam ao Livre fazer amor.

Exatamente.

Fazer olhinhos.

O que pode acontecer isto, acho que é de olhar com muito cuidado, porque por um lado, o Bloco perdeu atratividade e no PS, porventura, há quem comece a acreditar que pode vir do PS uma refundação dessa esquerda, com um José Luís Carneiro mais ao centro. Mais a mais, se agora apoiar o candidato presidencial António José Seguro, eu tenho uma grande dúvida que é: o que vai fazer Pedro Nuno Santos? Porque pode acontecer ali algo.

A mim já me passou pela cabeça mais que uma vez.

Ele, Pedro Nuno.

Que Pedro Nuno Santos e o grupo Pedro Nuno Santos pode tentar fazer em Portugal, o que um antigo líder do SPD alemão fez na Alemanha, que é juntar-se aos partidos à esquerda e formar um partido novo. Que no caso da Alemanha é o Die Linke. E a pessoa que eu estou a falar é o Oskar Lafontaine. Agora, há um precedente europeu, de alguma forma em França também.

E há a maneira como Pedro Nuno saiu.

A liderança da extrema esquerda francesa é feita por um antigo ministro socialista, que é o Mélenchon, foi ministro de um governo socialista. Enfim, são tempos interessantes, mas perigosos.

Perigosos, sim, mas é preciso lembrar que Pedro Nuno saiu muito zangado, muito ressentido, muito azedo, e isso pode fazer nascer uma má semente, ou pelo menos uma semente.

E ontem quando se ouvem as declarações de Pedro Costa sobre Alexandra Leitão, percebe-se que o PS neste momento tem aquilo que, na minha opinião, já lhe tem vindo a complicar a vida há algum tempo, que é uma espécie de grande união de enormíssimos ressentimentos. Nós vimos isso quando foi a própria eleição de Pedro Nuno, na prática havia uma espécie de coligação das pessoas que odiavam António Costa, que era o seu grande denominador comum, não era o projeto que eles tinham para o país ser mais de esquerda ou mais de direita, era não gostarem de António Costa, e portanto vão apoiar Pedro Nuno Santos. Quando Pedro Nuno Santos tem aquela hecatombe eleitoral, rapidamente se passam para José Luís Carneiro. E ontem, quando Alexandra Leitão perde, percebe-se que mais do que os maus resultados, os bons resultados, a tal questão do ressentimento pode vir a trazer ao Partido Socialista um momento difícil na sua vida e eventualmente, aquilo que qualquer líder do Partido Socialista tem sempre de evitar, que é uma cisão, mas a tentação pode ser muito grande, até porque há muita gente no Bloco, penso eu, neste momento disponível para patrocinar esse tipo de aventura, da qual penso que não haverá grande benefício para ninguém. É como se o PS não conseguisse neste momento integrar aquilo que são as habituais correntes dentro de um partido, tornou-se uma espécie de enfrentamentos entre ódios.

Mas para isso se materializar rapidamente, eu acho que era necessário que tivesse surgido, que não surgiu, um outro candidato presidencial naquela área. Catarina Martins não cumpre essa função, apesar dela ter tido resultados melhores que o Bloco. E António Filipe é só para estar lá para assegurar o eleitorado do PCP, e os números de que se falaram não apareceram. Portanto, não apareceu ninguém.

Olha, Helena, mas eu julgo saber que pode um dia sabermos que está em curso uma grande reflexão sobre o que nós, extrema-esquerda, vamos fazer. Quer no PS à esquerda, quer no próprio Bloco. Não é nada, o que é o Bloco hoje?

Mas é que no Bloco, ainda há pouco estava aqui a ouvir o Jorge Costa no nosso pecador. O Bloco tem uma convenção agora para o mês que vem. E nessa convenção não se prevêem novidades, porque Mariana Mortágua encabeça a moção, por enquanto é moção, não há delegados eleitos. Encabeça a moção da direção, que é a direção há décadas. Portanto, foi a direção que vem desde Louçã. E a oposição interna, que é uma oposição ainda mais à esquerda, nalguns aspetos, não creio que tenha grandes hipóteses. Portanto, não vejo o Bloco... Aquela ala do Bloco que poderia renová-lo, que era a ala que vinha não do PSR, nem da UDP. A Joana Mortágua é da UDP, a Joana foi mesmo da UDP. A Mariana foi mais próxima de Louçã. Agora, a ala Política XXI, que vinha do Miguel Portas e também de outras figuras, do Semedo. De alguma forma, a própria Catarina Martins, que não vem de lado nenhum, essa ala hoje em dia, acho que mais depressa vai para o Livro do que se junta ao Bloco. Esse tipo de pessoas, esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento, mais depressa se junta ao Livro. Agora, o Livro tem muitas componentes que são atrativas para a chamada esquerda não alinhada.

Mas era desse campo que eu estava a falar, não era só do Bloco. Era de um campo. À esquerda do PS, mas contando com a extrema esquerda do PS.

Hoje está mais centrada no Livro do que no Bloco.

Enfim, percebemos como as eleições de ontem suscitam muitas reflexões. Maria João Vilas, muito obrigada por ter participado em algumas delas neste Contracorrente, de olhos postos também no Médio Oriente, mas será assunto para outro programa. Até amanhã.

Até amanhã.