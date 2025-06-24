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Muito bom dia. No Contra-Corrente de hoje debatemos as mudanças à Lei da Nacionalidade. Participe até ao meio-dia com a sua opinião, tem à sua disposição o número de telefone 91 002 41 85.

O tema imigração voltou ao Conselho de Ministros. O governo aprovou ontem o conjunto de alterações à Lei da Nacionalidade, que pretendem tornar mais difícil, ou pelo menos mais demorado, o direito ao passaporte português. Estão previstas também medidas que pretendem dificultar o reagrupamento familiar, previsto na Lei dos Estrangeiros, a que se pretende que seja apenas aplicável a menores. Maridos e mulheres terão de passar pelo processo normal para obter residência. Entre as propostas de lei, abre-se também a possibilidade de retirar a nacionalidade a quem cometa crimes especialmente graves. De uma forma geral, estas medidas procuram travar o afluxo de estrangeiros e surgem no momento em que a imigração se tornou num dos temas mais presentes no debate político. As alterações ainda vão ter que passar pelo crivo da Assembleia da República, mas chegam já hoje aqui ao Contra-Corrente. José Manuel, vamos ter de detalhar seguramente algumas destas propostas, mas genericamente parece-te que vão no bom sentido?

De uma forma geral, parece-me que sim, porque sinalizam uma preocupação e sinalizam uma mudança de políticas que já vêm do anterior governo, quer dizer, do anterior governo de Montenegro, mas que para todos os efeitos é relevante, porque nós tivemos umas políticas nos últimos anos, pela mão do Partido Socialista/Geringonça, que levaram a mudanças muito profundas deste panorama. Eu acho que nunca é demais recordar o que se passou, porque nós tivemos coincidência de dois ou três fatores que fizeram com que muito rapidamente, de alguma forma, o país começasse a mudar. E mudar num sentido que, na minha perspectiva, pode ser complicado e perigoso. Aliás, basta olhar para o que se passou noutros países para ter noção claríssima disso. Nós éramos um país onde em 2003, não há muito tempo, 20 anos, quase não havia imigrantes. Nós tínhamos tido alguns imigrantes cá para a Expo, para aquele período de muitas obras públicas, mas depois eles tinham também um período em que havia muitos imigrantes que vinham de outros países da Europa, da Europa de Leste, mas que entretanto esses países começaram a recuperar. A Ucrânia, por exemplo, ou a Polónia, ou a Roménia, ou Moldávia, e muitos desses imigrantes regressaram a casa. Tínhamos ali em 2003, 2% da população, 250 mil pessoas eram estrangeiros. E os dados, é um cálculo, ou melhor, são dados da AIMA, que têm alguns problemas que eu já falarei. Teremos à volta de 1,6 milhões. Estamos a falar de 15% a 16% da população, com a eventualidade deste número pecar por defeito, porque estamos a falar dados da AIMA, não dados do INE, e este número pode ou pecar por excesso, por estarmos a falar de pessoas que foram realizadas entretanto saíram do país, pode ter acontecido, porque Portugal está a ser usado como porta de entrada na Europa, ou pode estar a acontecer que também entretanto há meio milhão de pessoas que não estão aqui incluídas porque os seus processos ainda não foram tratados. Há aqui algumas dúvidas sobre a dimensão exata deste fenómeno, mas isto é uma alteração gigantesca, porque ao mesmo tempo que isto aconteceu, nós tivemos portugueses, ou melhor, pessoas nascidas em Portugal a sair de Portugal. E a sair jovens qualificados. Não só, atenção, a gente fala muito em imigração de jovens qualificados, que é muito visível, mas para alguns países da Europa continuam a sair pessoas menos qualificadas e até, porventura, mais idosas. Temos, de repente, um país que foi um país de emigração com E transformado num país de imigração, que é para nós, eu diria mesmo historicamente, uma absoluta novidade, sobretudo com esta dimensão. Este é o primeiro fator. E depois há um outro fator, que não é menor. Durante muito tempo, nós tivemos muitos imigrantes em Portugal que partilhavam conosco ou língua, ou as referências culturais. Ou porque vinham de países de expressão portuguesa, das antigas colónias ou do Brasil, ou porque vinham da Europa e de alguma forma, vindos da Europa, tinham a mesma matriz cristã. E sempre tivemos, claro, em Portugal outras matrizes, mas eram muito pequeninas, com muito pouca expressão. E agora continuamos a ter como maior contingente brasileiros, seguidos por angolanos, mas há uma percentagem muito grande, que é muito visível, sobretudo em algumas zonas do país, daquilo que nós chamamos indostânicos, portanto paquistaneses, srilankeses, indianos, Sri Lanka, por aí adiante, nepaleses, com uma presença fortíssima e aqui sim, não falam a mesma língua, não têm a mesma cultura, não têm as mesmas referências, não pensam da mesma maneira, não têm a mesma religião. Há aqui várias também, há sikhs, há muçulmanos, há hindus, há um pouco de tudo, mas as referências são outras, claramente. Podia dizer: "Há um choque cultural." Não, há um choque cultural e há um choque de volume, porque quando tens Uma presença tão forte de imigrantes, uma presença muito forte de pessoas que vieram para cá para dar a volta às suas vidas e que estão disponíveis, quer para trabalhos que nós não estamos disponíveis e podem ter impacto no mercado de trabalho fazendo descer os salários, quer para viver em condições que nós também já não estamos disponíveis e portanto criar problemas no mercado da habitação. E isto pode ter uma dimensão que nós muitas vezes não nos apercebemos. Por exemplo, quando nós falamos da habitação, às vezes dizemos: "há muitas casas vazias e não há casas para arrendar, para comprar e os preços sobem." Bem, uma parte das casas vazias são de portugueses que estão fora de Portugal, não estão a viver cá, as casas estão vazias, mas não querem desfazer-se delas. Isso pode tanto acontecer numa aldeia, num bairro no subúrbio ou no centro de Lisboa. Eu já vivi na minha família em situações dessas. Às vezes as casas estão alugadas, às vezes não estão. E depois temos uma outra situação, que já está no país todo e quem faça perguntas fora da sua bolha percebe-se disso, que é essas pessoas estão disponíveis para viver muitos em casas pequenas, coisa que nós, as pessoas que já cá vivem, que se habituaram a uma certa progressão da sua qualidade de vida, não estão disponíveis. O que isso significa? Significa que estas pessoas, apesar de terem trabalhos piores, ao juntarem-se numa mesma casa, podem pagar rendas, por exemplo, mais elevadas. E eu já encontrei casos destes na Beira Interior. Não estou a falar de Lisboa, estou a falar da Beira Interior. Em Lisboa também sabemos, vimos reportagens.

Também vês isso no Alentejo.

E vejo isso no Alentejo, encontra-se por todo lado. Há aqui uma realidade nova que não podia deixar de criar fricção e de criar choque. Achar que isto é uma invenção de xenófobos ou racistas é ser cego, é ser míope, é ser deliberadamente não querer ver os problemas. Não, há problemas que surgem, e surgem sobretudo nas zonas de contacto com esta realidade, que regra geral são as zonas onde não vivem ou não têm conhecimento os nossos bem falantes, que acham sempre que isto são problemas inventados. E só se fala de imigração porque existe o Chega. Não, o Chega nem começou por falar de imigração. O Chega começou a falar de imigração, mas não foi por aquilo que começou. Ele começou a falar quando isto começou a aparecer como problema. E ele, que é um partido que não ignora estas situações, começou a usá-las. Sendo que esta situação não é sequer idêntica em todo o país. Nós estamos a falar, e volto aos números da AIMA, em Lisboa, os números da AIMA, finais do ano passado, provavelmente agora serão mais, estamos a falar de Lisboa, distrito de Lisboa, de 431.918 estrangeiros. 19 estrangeiros. Isto é, alguns ricos, nós sabemos que isso está a acontecer, estão a fazer subir, por exemplo, o custo da habitação para as classes mais efluentes. No teu concelho é muito evidente isso, Cascais, em Lisboa também, alguns bairros de Lisboa, e com outros efeitos secundários. Ainda ontem estava a ver um presidente de câmara aqui da Grande Lisboa dizer: as pessoas ou encaram rapidamente e de uma forma mais enérgica o problema da habitação ou vão explodir outra vez os bairros de barracas, que já estão a explodir, e às vezes de um dia para o outro, num fim de semana, porque quando há uma pressão muito grande. Repara, onde é que os portugueses foram viver quando foram para Paris na década de 60? Para os bidonville. Hoje já não há bidonville à volta de Paris, mas viviam em bidonville. Quem quiser procurar, procure bidonville português e vejam o que aparece em filmes, reportagens, tudo o que quiserem. A segunda maior concentração distrital é em Faro, a terceira em Setúbal. Sendo que, e este aspeto também é muito relevante, isto acontece ao mesmo tempo que nós temos no nosso país um tema de demografia. Os portugueses têm poucos filhos. E muitas vezes estes imigrantes que chegam têm mais filhos. Nós não temos estudos sérios sobre os números que eu vou referir a seguir, no sentido de perceber o que eles significam realmente. Mas, em 2015, 16% das crianças nascidas em Portugal eram filhas de mães estrangeiras, o que já era anormal, porque não havia 16% de imigrantes nessa altura. No ano passado foram 33%, um em cada três. Mais, na Grande Lisboa, na Península de Setúbal e no Algarve, estamos a falar de metade dos nascimentos. Metade dos nascimentos. E a subir todos os anos. Temos aqui algo que é ainda mais estrutural. Nós achamos: "o nosso índice de fecundidade está a melhorar." Está a melhorar porque há muitos nascimentos de filhos de mães estrangeiras, que podem ser, em muitas circunstâncias, pessoas que estão cá a viver, pode ser noutras circunstâncias, algo que sabemos que acontece se perguntarmos a pessoas que trabalham nos hospitais, que é estrangeiras, neste caso concreto, que vêm a Portugal ter o filho e depois vão-se embora outra vez. Começou por acontecer com alguns PALOP e agora aparentemente também acontece com situações de outras regiões do mundo. Por causa do sistema que temos Não estou a dizer que o sistema seja fácil de mudar e que se mude de um dia para o outro. Agora, estas situações existem e não podemos fechar os olhos a elas. Nesse quadro, as mudanças que têm vindo a ser propostas e que, de alguma forma, acompanham uma tendência europeia, são mudanças bem-vindas, porque isto não pode continuar assim. Isto acontece por razões que têm a ver com a economia, há falta de mão de obra e, portanto, há importação de trabalhadores, mas como ao mesmo tempo não há capacidade de integração, criam-se tensões. É isso que temos estado a viver. Não será muito fácil aqui, como não foi em lado nenhum da Europa, e nos Estados Unidos também, conseguir controlar esta situação. Agora, olhando para as medidas que foram tomadas, por exemplo, é evidente que nós podemos dizer: falar de nacionalidade e falar do reagrupamento é começar a construir a casa pelo telhado. De alguma forma é, estamos a falar de um processo que fica mais adiante, a questão começa na entrada. Isto não tem a ver com a entrada, tem a ver depois com a estabilização, mas são sinais. Nós estamos ainda com um regime em que a nacionalidade é possível de obter com cinco anos, com uma prova de português muito básica e sem nenhum teste, nem nada que tenha a ver com cultura, história, identidade, nada disso. Na Europa, sem teste, praticamente não há ninguém. A Itália, apenas. O nível de prova de falar a língua é algo que praticamente todos os países têm. Isto não é um detalhe, isto pode ser muito importante. E quem conhece pessoas que trabalhem em escolas da Grande Lisboa, escolas públicas, sabe que neste momento praticamente todas as escolas da Grande Lisboa confrontam-se com um problema, que é: têm muitas crianças que não é não falarem português, não falam português nem falam inglês. E portanto, o problema é: como é que se ensina crianças em relação às quais nós não temos isso. E depois não é uma língua, são mais do que uma, são várias. Chegam e têm que ser acolhidas, ninguém está a sugerir que fiquem fora. Portanto, desse ponto de vista, o que se propõe agora, relativamente ao agrupamento familiar, é que a chegada dessas crianças seja feita de forma, no mínimo, mais ordenada e haja lugar nas escolas, capacidade de as acolher nas escolas, capacidade de elas aprenderem a língua portuguesa. Nós sabemos que quando chegaram as crianças ucranianas, para dar um exemplo, que toda a gente está sempre a citar, há 20 anos, quando vieram muitas, não só aprendiam muito rapidamente o português, como se tornavam rapidamente os melhores alunos das escolas. Isso aconteceu por todo lado. Quem quer que conheça professores, eu conheço muitos, sabe disto. Isso foi vivido nas escolas do país. Não estamos a falar da mesma situação hoje. E não vamos viver, no caso dos filhos dos brasileiros, esses falam português, mas sobretudo os filhos daqueles que chegam e que não falam português, e que são cada vez mais. Encontrar escolas com dezenas de nacionalidades, algumas sem falar português, é complicado e quem negar isto está a enfiar a cabeça na areia. Portanto, dizendo isto, em muitos dos países europeus, ou já estão com períodos para nacionalidade de 10 anos, Espanha, Itália, ou estão a caminho disso. A Suécia mudou de cinco anos, vai mudar a partir do ano que vem para oito anos. A Dinamarca já está com nove anos. Portanto, esta é a tendência. E de facto, algo que agora vai ser introduzido, não temos ainda, todos eles têm, de alguma forma, prova de conhecimento da língua. Conhecimento da língua, claro, mas além da língua, da cultura, da identidade, dos valores constitucionais. Aspeco muito importante. Todos os países procuram que as pessoas se integrem na sua cultura. Isto é, da minha perspectiva, central. Por que é central? Para existir uma democracia, o que pressupõe a existência de uma democracia? Não é apenas quem tem mais votos ganha, vence. É quem tem menos, as minorias sabem que os seus direitos vão ser respeitados e que, portanto, podem vencer numa outra altura, podem vencer na próxima eleição e respeitam as regras porque há umas regras comuns. Essas regras comuns existem porque existe uma identidade, que a gente chama de identidade nacional. E por isso eu estou disponível para agora perder, para amanhã ganhar. E é esta partilha de destino, que no fundo, como se diz, é uma partilha intergeracional. Eu herdei o país dos meus pais e vou deixá-lo aos meus filhos e, portanto, esta identidade permite que se viva pacificamente, mesmo quando se está em desacordo com quem governa. Quando nós, de repente, temos quem não conhece os valores constitucionais, não se identifica com eles, as coisas podem ficar mais complicadas. E não é apenas, de repente, ter Respeito pelos direitos das mulheres diferente, que é aquilo que muitas vezes se fala. Ou um vestir diferente, ou um comer diferente. O comer e o vestir é como o outro.

Não pode não ser, porque se tu estás numa escola e de repente-

Estavas a falar de tapar a cara.

Se tu estás numa escola e de repente, além de teres que ter refeições alternativas, começas a não poder cozinhar carne de porco, porque não consegues garantir que na escola os talheres não toquem na carne de porco. Isto é real em França.

Sim, isso são situações-

Ou as festas do final do ano, ou já não podes ter a festa das mães. Por exemplo, tivemos agora um esfaqueamento em França numa coisa que tem a ver com uma festa.

As pessoas têm que ter noção do seguinte.

O dia a dia torna-se um inferno.

Eu conheci uma pessoa que era uma pessoa qualificada, um francês que está a viver em Portugal, ele era do sul de França, veio viver Portugal, mas não é um francês rico nem é um francês pobre. É um francês de classe média, mas qualificado, que estava bastante radicalizado politicamente e a gota d'água tinha sido o seguinte: ele era do sul de França, costumava ir à praia, um destes anos foi à praia com a mãe ou com a família, com os primos, com os irmãos. Estava a fazer aquilo que muitos de nós fazemos na praia, que é beber uma cerveja, e apareceu-lhe um muçulmano a dizer que ali não se bebia álcool ao pé dele. Na praia dele, digamos assim, na praia onde ele cresceu, no sítio onde ele tomou banho desde miúdo. Vem alguém dizer: "Aqui não, senhor, não bebe cerveja, porque está a beber álcool e nós não podemos ver ninguém beber álcool". Quando estas coisas acontecem, e acontecem, eu não posso fingir que elas não existem. Eu não tenho que impor a minha religião a ninguém, a minha religião, os meus hábitos ou os meus costumes, mas tenho que ter noção. Aqueles que chegam têm que perceber que há uma pré-existência que deve ser respeitada. E que essa pré-existência não deve ser respeitada porque é melhor ou porque é pior. Não, essa pré-existência é nossa e é aquela que nos permite viver em democracia com valores de tolerância, integração e respeito pela lei. Não sei se em França isso acontece, mas no Reino Unido chegou a acontecer, tolerância para que nalgumas zonas, nalguns bairros, nalgumas comunidades, se aplicasse a Sharia em vez de se aplicar a lei britânica. A lei britânica tem características de common law um pouco diferentes das nossas. A lei é menos escrita e mais derivada do que os tribunais vão decidindo. Mas há uma distância enorme entre isto e a Sharia. Não é isso que estamos a falar. Dito isto, esta evolução parece-me uma evolução numa boa direção. Há temas aqui que podem ser difíceis. A questão de saber se se pode ou não aplicar como pena acessória a perda de nacionalidade a quem cometa crimes muito graves, tem sido contestada pelos constitucionalistas. A ideia em si não me choca. Mais uma vez, está a questão: tens que respeitar a nossa forma de vida e aqui há questões que podem ter a ver, inclusivamente, com o mundo do crime, que são complexas e sabemos que, por exemplo, no que respeita a alguns gangues, estes curiosamente vindos do Brasil, eles estão cá muito presentes. O famoso, agora não me vem o nome, PCC.

Primeiro Comando da Capital.

Primeiro Comando da Capital, o PCC, por aí andará. E no caso dos brasileiros, vão continuar a beneficiar de um regime mais favorável para obter a nacionalidade do que os outros. Eu não tenho nada contra os brasileiros, estou só a constatar. Timorenses e palopas.

Não, os timorenses tinham um regime diferente.

Talvez tivessem.

Os timorenses e os brasileiros. Os timorenses, por infortúnios históricos.

Ainda há a questão do problema do reagrupamento familiar, das regras europeias, são ou não são cumpridas. Aqui a questão é tratar maridos e mulheres como trabalhadores que chegam e, portanto, têm que cumprir essas obrigações e, sobretudo, tratar os filhos, os dependentes, no quadro mais do reagrupamento familiar. Evidentemente que pode haver aqui zonas cinzentas difíceis de digerir. Agora, achar que o sistema que tínhamos tido de portas escancaradas era suficiente, não dá. Eu creio que alguns dos esforços que estão a ser feitos provavelmente são bem-intencionados, mas não sei se resultam. Por exemplo, aquilo que tem a ver com o acordo feito com as associações empresariais relativamente à chamada de imigrantes, conhecendo nós a nossa inexistente rede consular, ou quase inexistente rede consular, e a forma como isso funciona, não sei se serão suficientes. O governo assume que isto pode criar problemas de falta de mão de obra. Vou fechar um bocado isso. E é possível que aconteça com reflexos no próprio crescimento económico. Agora, o ótimo é inimigo do bom, a gente tem sempre que encontrar aqui um equilíbrio e a política é a arte do compromisso. Portanto, vamos ter que perceber que se não tentarmos resolver este problema, o que podemos ter do outro lado é a implosão dos sistemas democráticos. E a implosão dos sistemas democráticos começa por não perceber aquilo que Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, socialista, tem dito. E o que ela tem dito é que pra ela cada vez mais claro que o preço da imigração em massa é pago pelas classes mais baixas. E é isso que temos que ter noção. Portanto, quem disputa a casa sobrelotada não é quem vive Nos sítios mais afluentes, quem tem que ir ao posto de trabalho. Quando nós temos muita gente a oferecer-se pra trabalhar por pouco, é a lei da oferta e da procura, os salários sobem muito mais devagar. Porque há muita gente a oferecer-se pra trabalhar por pouco. E estamos a falar de quem ganha menos, não estamos a falar dos CEOs. Temos essas situações, e essas situações do ponto de vista do equilíbrio das sociedades e do que politicamente podem representar, são explosivas. Podem ser explosivas, como percebemos pelo que se passou ou se está a passar em muitos países da Europa. O que os socialistas dinamarqueses com esta senhora fizeram, foi adotar políticas que os bem-pensantes acham que são de extrema-direita, mas com isso secaram a extrema-direita dinamarquesa, o Partido Popular dinamarquês.

Temos as pessoas certas, seguramente, aqui no estúdio para nos ajudar a perceber e a contextualizar também estas medidas, o presidente da CIP, Armindo Monteiro, e Ana Sofia Branco, é especialista em políticas sociais. Muito bem-vindos. Ana Sofia, começava por si, ainda também muito genericamente, se as propostas que saíram ontem do Conselho de Ministros acompanham as boas práticas da integração de população imigrante no país.

Bom dia, obrigada pelo convite, obrigada a quem nos está a ouvir. Fazendo aqui um enquadramento daquilo que é a questão da atribuição da nacionalidade e como isso tem efeito do ponto de vista da integração ao nível europeu, dar nota que atualmente nós assistimos a quase 50% de países em que aplicam cerca de cinco anos e 50% de países que atualmente estão com enquadramento entre os sete e os 10 anos. Recentemente tivemos a Alemanha que faz uma diminuição, passa de cinco pra oito, e muito recentemente tivemos na Itália um referendo com a tentativa de introduzir uma passagem dos cinco para os 10 anos, mas esse referendo acabou por não ter um quórum significativo e essa medida não foi pra frente. Isto só para contextualizar aqui que esta atuação perante aquilo que são as regras relativamente à atribuição da nacionalidade, não está, para já, com uma correlação do ponto de vista europeu entre aquilo que são os sistemas mais à direita, aquilo que são o enquadramento político mais à direita ou enquadramentos mais socialistas, mas responde essencialmente àquilo que são as pressões do ponto de vista daquilo que é o sistema social, daquilo que são os meios pra integração social. No âmbito daquilo que eram os pressupostos da atribuição da nacionalidade em Portugal, nós não tínhamos teste cívico, como foi aqui mencionado. E por que a importância do teste cívico? Porque quando atribuímos uma cidadania, estamos a atribuir aqui três dimensões: o direito àquilo que são os direitos cívicos, o direito àquilo que são o acesso político, portanto, à participação política, e estamos a contribuir para o acesso à cidadania social, portanto, o acesso a todos os sistemas sociais, daquilo que se entende como acesso à saúde, à educação, à habitação, à participação em comunidade.

Aos apoios sociais.

Aos apoios sociais e tudo o que é essa esfera. Eu não falaria de um teste cultural, falaria de um teste de acesso à cidadania, daquilo que é observar uma participação, uma integração desta população imigrante naquilo que são as dinâmicas sociais, perceber e saber o sentido daquilo que é a nossa liberdade, daquilo que é a nossa Constituição. E há uma série de países que têm como teste, o teste da análise daquilo que é o conhecimento da Constituição, e daquilo que é também as questões sociais, daquilo que são as relações, daquilo que é os códigos penais. E eu recordo quando estava na faculdade, que uma professora de Direito me dizia que quando visitamos algum país, não devemos só olhar pro guião cultural desse país, mas também pra aquilo que são as regras do ponto de vista do Código Penal desse país, sob pena de cometermos alguma infração que naquele país é punida involuntariamente e que no nosso não é, e que deveríamos ter uma noção. Acho que isto é essencial. Uma outra questão aqui que importa salientar, é que também neste quadro da atribuição da nacionalidade, há países que permitem a dupla nacionalidade, mas há países que não permitem essa dupla nacionalidade. Nós ainda somos um dos países que permite a dupla nacionalidade. Há aqui alguma tendência para alteração em alguns países, e o José Manuel Fernandes já mencionou aqui, a Finlândia em 2024 passou pra oito anos, a Suécia está com um referendo em cima para em 2026 passar pra oito, a Polônia tem uma proposta para 10 anos. O que se entende aqui do ponto de vista daquilo que é o impacto na integração e por que estas medidas surgem agora? Surgem por força daquilo que foi um estrangulamento da capacidade do país em absorver o número de pessoas que estavam a chegar. E como foi aqui mencionado, e quando se fala de imigração, falamos sobre isto, houve um volume muito grande, um volume exponencial de pessoas que entraram no território nacional sem a capacidade dos serviços conseguirem acompanhar a possibilidade de integração. E por quê? Porque também houve aqui uma alteração do perfil migratório. Esse perfil migratório coloca exigências do ponto de vista daquilo que é os sistemas sociais, do ponto de vista da educação, amplamente mencionado, do ponto de vista da saúde, porque prestar uma consulta a alguém que não fala a mesma língua, que coloca desafios ao setor da saúde, aos médicos, aos auxiliares, aos enfermeiros que estão nesses serviços, e coloca também aquilo que é toda uma pressão sobre as sociedades no sentido de terem a capacidade de ir absorver esta população no seu tecido. Foi aqui também mencionado, e isso é verdadeiramente importante, em todos os processos de inclusão social, a identidade partilhada é essencial. E, portanto, é essencial que quem chega e quem está, se encontrem em algumas esferas e, portanto, nessas esferas onde se vão encontrar, vão sentir essa identidade partilhada e vão sentir essa confiança. É fundamental que essa confiança exista na população e, portanto, estas medidas hoje anunciadas, naturalmente, há aqui algumas que levantam questões do ponto de vista constitucional e falamos aqui da retirada da nacionalidade através da prática de um crime e, portanto, alguns constitucionalistas já vieram mencionar e tornar público que isso pode ter alguma interferência naquilo que pode passar ou não no ponto de vista da Assembleia da República, porque põe em causa aquilo que quando atribuímos uma cidadania, qual é o fator de retirar essa cidadania, embora, naquilo que foi mencionado e que foi tornado público, essa retirada ficava ao livre arbítrio do juiz que tomasse essa decisão. Portanto, não era uma relação causal, era uma análise que ficava à responsabilidade do sistema judicial.

Como uma pena acessória.

Exatamente, como uma pena acessória e que teria que ter uma análise daquilo que tinha sido o crime praticado e se esse crime constituía risco, creio, de reincidência ou teria provocado danos graves para tal. Uma outra questão aqui que se coloca tem a ver com o reagrupamento familiar. Efetivamente, o reagrupamento familiar tem o enquadramento de uma diretiva europeia de 2003, e essa diretiva europeia vem aqui colocar aquilo que são os requisitos para a atribuição do reagrupamento familiar. Isto decorre do fato de, particularmente em França, ter se identificado que precisava-se de trabalhadores, mas os trabalhadores vinham a seguir associados às famílias e, portanto, a Europa viu-se confrontada com a necessidade de ter um enquadramento, uma diretiva que legislasse, portanto, que orientasse quais são os requisitos. Os requisitos eram essencialmente as pessoas terem uma habitação, terem condições para receber essa família a que se propunham receber e, em alguns casos, até alguns países europeus entendem que é necessário a observância de ter um seguro de saúde. Não é o nosso caso em Portugal, porque temos o Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, o que assistimos aqui, e eu acho que esta é uma das zonas mais crítica e sensível, foi a uma redução do ponto de vista da possibilidade do reagrupamento familiar. Partindo aqui do pressuposto, e enquanto assistente social, que a família normalmente tem um efeito muito positivo do ponto de vista daquilo que é a normalização da vida em sociedade, a integração, portanto, uma pessoa acompanhada da sua família passa a ter uma maior responsabilidade e a família funciona essencialmente como algum fator de controle social. As pessoas sabem que não estão sozinhas, o indivíduo do gênero masculino sabe que não está sozinho, sabe que vai trabalhar.

Há uma rede de diferença.

Há uma rede, há uma relação, sabe que deve regressar a casa.

Há compromissos familiares.

Há compromissos sociais e isto é o dia a dia da população e estes compromissos sociais criam alguma capacidade ou aceleram aquilo que é o processo de vinculação. Embora em todos os processos de integração, importa aquilo que é a observância da necessidade ou quando alguém entende que está disponível para essa integração. E estes tempos, os tempos dos 10 anos, para uns não serão necessários os 10 anos, porque vêm com o pressuposto de se integrar laboralmente, de pagar impostos, de colocar os seus filhos nas escolas portuguesas e estão a fazer todo o caminho deste processo de integração. Noutras comunidades, até os próprios 10 anos, pode-se observar que esse processo de integração não aconteceu, porque vivem fechados sobre as suas comunidades, não houve uma aprendizagem da língua portuguesa. Dar nota aqui também e só em fase final.

Sim, mesmo para concluir.

Em fase final, dizer que Estas alterações que estão a ser produzidas na lei de estrangeiros não têm efeito naquilo que é a lei do asilo e, portanto, continuamos a observar, do ponto de vista do asilo, aquilo que resultou de uma assinatura no ano passado pelo anterior governo, mas o governo já do primeiro-ministro Montenegro. Nós assinámos um pacto global para as migrações e asilo, onde nos comprometemos a receber quotas daquilo que vai ser a reinstalação de um número significativo de requerentes que estão a aguardar pela apreciação. E também aqui observamos a necessidade de implementar esta importância da obrigatoriedade da aprendizagem da língua portuguesa como peça essencial para a integração e para a inclusão da população na sociedade. Obrigada.

Vamos ter mais tempo, Ana Sofia Branco, na segunda parte, até para falarmos com mais detalhe de algumas destas medidas, mas o presidente da CIP também está aqui, com outra limitação de horário, ao que julgo saber. Bem-vindo, Armindo Monteiro. Estas medidas respondem, de alguma forma, às necessidades dos empresários ou os empresários e as empresas vão ter de se adaptar a partir de agora? Se forem aprovadas, obviamente.

Olá, bom dia e parabéns por mais um tema absolutamente atual. Esta capacidade que o Observador sempre tem de trazer assuntos relevantes para a discussão. Esta questão da imigração pode ser discutida ou numa perspectiva humanista, de refugiados, uma visão fraterna, no fundo, recordarmos aquilo que nós, enquanto portugueses, beneficiamos de outros países que igualmente nos acolheram. Todos nos recordamos dessa força de trabalho que emigrou para a Alemanha, para a Suíça, para França, para Luxemburgo, mas também aí, e é este ponto que eu queria referir, aquilo que estava em causa era uma perspectiva económica, ou seja, os portugueses contribuíram de forma ativa e positiva na construção ou na reconstrução da Europa e por isso tiveram uma oportunidade de vida e responderam com uma integração na sociedade de cada um desses países. Por isso, aquilo que eu hoje gostaria aqui de ter não é essa perspectiva, digamos, mais humanitária, mas é uma perspectiva económica, porque é esse o papel que aqui represento enquanto presidente da confederação empresarial. E por isso, na perspectiva da economia, nós temos que ter esta noção: Portugal somos 10 milhões. A população mundial são oito mil milhões. Portanto, nós nunca poderíamos acolher todos se quiséssemos. Por isso, a questão que me parece que aqui é importante é não ter uma perspectiva de todos os que querem vir, mas de todos os que Portugal mais precisa. E a economia precisa, efetivamente, de um grupo em quantidade e em qualificações muito objetivo e muito bem definido. E por isso, para além de todos os que Portugal mais precisa, também é importante ter em conta aqueles que querem efetivamente residir e trabalhar em Portugal. Algo que não podemos ser, e o José Manuel Fernandes há bocado referia isto, nós não podemos ser efetivamente uma sala de espera de embarque para a Europa. Não podemos ser uma porta de entrada para um mercado que, porventura, oferece outras condições que nós não estamos a oferecer. Por isso, quando oferecemos a oportunidade de virem trabalhar e residirem em Portugal aos trabalhadores estrangeiros, nós temos que ter este diálogo e este compromisso, porque isto é um compromisso.

Que até agora não existe.

Não existe porque nós não somos exigentes sob o ponto de vista de qualificações, nós não somos exigentes sob o ponto de vista de condições para atribuição da residência e também não o éramos para atribuição de algo que deverá ser mais exigente, que é a própria cidadania. O cidadão português, tenha ele nascido ou não em Portugal, tem um conjunto de direitos, mas tem um conjunto de obrigações. E nós tivemos a preocupação de conceder direitos e não exigir obrigações. Isto, naturalmente, provoca uma desconfiança em relação àquele que nos visita e que, de repente, é nosso vizinho, que não deveria acontecer, desde que as regras estivessem definidas. Agora, se nós efetivamente não definirmos direitos e não exigirmos obrigações, naturalmente que haverá desconfiança, haverá dificuldade na integração, problemas de vizinhança muito evidentes. A economia precisa, efetivamente, de trabalhadores estrangeiros. Não há outra forma.

E ainda precisa, porque como temos visto, entraram muitos nos últimos anos. Ainda precisa de mais mão de obra do que aquela que existe neste momento no país?

Ainda precisa, por duas razões. Primeiro, porque os dados estatísticos, a nossa perceção nas empresas confirma que estão errados. Nós temos, em Portugal, registos de imigrantes que já não estão em Portugal, não exercem nenhuma atividade económica e temos outros que ainda não fazem parte dos números oficiais.

Portanto, os números não mostram a realidade, os números oficiais.

Não mostram a realidade. Há uma diferença de tempo entre uns e outros.

Não temos estrangeiros a mais, não temos imigrantes a mais.

Portanto, o primeiro é que os números estão errados. O segundo é que temos qualificações diferentes. Nós, para baixa qualificação ou para mão de obra indistinta ou indiferenciada, como costumamos dizer, porventura, já teremos um número adequado. Agora, aquela transformação da economia que exige uma economia não de mínimos, portanto, não é uma economia de salários mínimos, mas também não é uma economia de qualificações mínimas, essa economia não está satisfeita Essa economia que exige qualificações e recursos para transformação da economia, para o tal valor acrescentado, para nós termos a capacidade de subir na cadeia de valor, essa não está feita, porque os instrumentos que nós tínhamos de atração desses recursos foram combatidos. Era, sobretudo, por via fiscal, que nós estávamos a criar essa atração de talento. Não conseguimos reter esse talento.

E uma outra questão: alguns profissionais de outros países muito qualificados. Estou a pensar, por exemplo, o caso da medicina, que será sempre o mais notório, mas não só. E que enfrenta outro problema, que é o problema das ordens e das corporações, que em Portugal têm funcionado muito como um entrave ao reconhecimento de competências claras, e estamos a falar de competências efetivamente existentes. Portanto, isso existe.

Tal qual. Este ponto é, de facto, muito oportuno, porque cria-se por via do regulamento das corporações as tais regulamentações que na lei da imigração não existem.

Pois, claro.

E aqui acabam por ser ditadas não por um país, mas por uma ordem, por uma corporação.

Ou por um sindicato. Eu estou a pensar, por exemplo, penso que teve de ser mudado, mas o setor da pesca era muito claro, parecia quase que tínhamos o Nuno Álvares Pereira dentro de cada traineira. Só podiam ser portugueses, nomeadamente em funções de chefia. E penso que terão sido alterados, porque senão não havia sardinha.

Essa é mais uma confirmação que, por vezes, os sindicatos não defendem os trabalhadores, mas defendem os sindicalizados. E isso é uma diferença muito substancial, porque realmente nós não podemos ter leis ad hoc e não podemos ter leis para uma determinada profissão. As leis têm que ser, de facto, para o país, uma lei nacional. Se nós não conseguirmos atrair esta qualificação...

Mas atrair ou retê-la?

As duas coisas. Retê-la, desde logo, os próprios portugueses que nascem em Portugal, que estão neste momento a sair. Esses, nós não estamos a conseguir reter. Mas também aqueles que vêm e que saíram fruto de uma alteração de circunstância, que era: havia uma lei de enquadramento fiscal que tornava benéfica a sua presença em Portugal, era competitiva, era atrativa e por esse momento, de um momento para o outro, ela deixou de existir. E, portanto, deixamos de ter instrumentos que naturalmente Espanha aproveitou de imediato. É ver para onde foram muitos dos que estavam a residir em Portugal. Por isso, essa economia que nós tanto precisamos e que qualificamos os portugueses nos últimos 20, 30 anos, que subimos nos rankings, nos escalões de qualificação, nós neste momento nem sequer a alfabetização exigimos para a entrada em Portugal. Significa que não temos a mínima qualificação. Já não se trata de iletracia, trata-se muitas vezes de analfabetismo. Como é que nós queremos uma economia próspera, qualificada e de valor acrescentado com estes requisitos e com este talento?

Vou pedir-lhe para ficar só mais um pouco. Vamos atualizar as notícias e continuamos a perceber o que é que precisam os empresários portugueses. Até já.

Está no ar a segunda parte do "Contra Corrente". Estamos a debater as alterações à Lei da Nacionalidade. Pode participar até ao meio-dia através do 910 024 185.

E estávamos a falar ainda com o presidente da CIP, Armindo Monteiro, que ontem, na apresentação das conclusões do Conselho de Ministros, ouvimos o ministro Leitão Amaro dizer que a economia ia ter de se adaptar a esta nova realidade. O que isso significa?

A economia adapta-se e tem-se adaptado, tem-se provado que é resiliente nos vários desafios. Mas era bom que a economia tivesse ajuda e que não tivesse que ser a economia a corrigir, às vezes, aquilo que nós vulgarmente chamamos os custos de contexto, que nos atrasam e que não nos puxam para cima, mas, pelo contrário, nos atrasam e nos fazem ser menos competitivos em relação aos nossos parceiros europeus. Por isso, notamos da parte do Executivo uma preocupação nas qualificações, notamos uma preocupação na exigência dos requisitos para os trabalhadores que querem realmente residir e trabalhar em Portugal. Agora, é preciso naturalmente criarmos incentivos, porque há outros países que já o estão a fazer. Nós temos que ter a noção que se nós atrairmos pessoas que vêm ganhar o salário mínimo, porque naturalmente mais não é possível, porque as qualificações também são mínimas, é óbvio que vamos ter uma economia de mínimos.

Mas portanto, isto quer dizer que a nossa economia já não precisa de trabalhadores de baixas qualificações, ou seja, setores da agricultura, de restauração, estão fechados?

Nós onde precisamos neste momento de mais pessoas é efetivamente para ajudar a crescer a nossa economia. Vou dar um exemplo. Nós hoje falamos muito em inteligência artificial e achamos que é uma palavra bonita para fazer brilhar nalguns discursos, mas a pergunta é: o que é que nós hoje, na economia real, estamos a aproveitar a inteligência artificial? De que forma? E não precisamos logo passar para o topo de termos agora uma sala de programadores a criar sucedâneos dos ChatGPT ou outras formas. Não, estamos a dizer: de que forma é que nós estamos a conseguir encontrar ajuda às empresas com aquilo que hoje já existe, já está disponível? Automatizações. Hoje há vários recursos que estão disponíveis, que as empresas ainda não estão a utilizar Porque não temos ainda pessoas qualificadas para o fazer. E isso é uma responsabilidade das empresas? Claro que sim.

Nem a geração mais bem preparada do país tem capacidade.

A geração mais bem preparada é uma geração que normalmente se diz dessa forma, mas é uma geração melhor qualificada. Mas o fato de estar melhor qualificada, não quer dizer que esteja melhor preparada para o mundo do trabalho. E normalmente confunde-se uma coisa com a outra. Nós precisamos de ter currículos adequados às necessidades das empresas. Nós precisamos de ter pessoas que estejam hoje "up to date" com todas as tecnologias, mas que sejam capazes de transformar, por via da sua ação, a vida das empresas, a oferta de produtos e serviços das empresas, torná-las mais eficientes. E estou dizendo as empresas, mas posso dizer o Estado, a administração pública, porque a administração também precisa desses recursos e desses talentos. O problema é que nós nos preocupamos em atrair pessoas que vão ter funções na base da pirâmide, seja na administração pública, seja nas empresas, mas precisamos das outras. Nós precisamos também, na messe dos oficiais e na messe dos sargentos, de pessoas, porque as chefias é que vão depois determinar todo o resto.

Precisamos de lhes pagar.

Mas só conseguimos pagar a partir de que há uma manifestação de qualificações. Se houver qualificações mínimas, o salário para essas pessoas será um salário mínimo.

Aqueles acordos que assinaram com o governo para a chamada de quadros de imigrantes do quisermos, estão a funcionar?

Havia verde que eu referia. Pelo menos estão a impedir algo que é como era os 400 mil pedidos que estavam absolutamente parados à espera de uma autorização de residência. E o simples fato de estar a haver uma triagem com exigências está já a diminuir essa imigração de porta aberta, não digo sequer aberta, escancarada que nós tínhamos, onde tínhamos pessoas que efetivamente vinham apenas porque era fácil de vir, mas que em muitos casos não pretendiam sequer residir aqui. Pretendiam era, sobretudo, entrar na Europa, mas aqui era uma plataforma de entrada.

Quando há pouco diz que os números estão errados, estão errados por excesso ou por defeito?

Por defeito em relação àqueles que se julga que estão em Portugal.

Não são atualizados?

Exatamente.

Serão 400 mil ainda.

E que há, de facto, uma necessidade. Sabe onde é que se nota bem, José Manuel Fernandes? Nota-se bem quando pedimos o pagamento por conta bancária, porque o cartão de contribuinte normalmente não é suficiente para abrir uma conta bancária. E por isso que quando verificamos que a determinado trabalhador temos que fazer o pagamento, que não é possível fazer por conta bancária, percebemos logo que há ali alguma dificuldade. Por isso, nós não podemos ser muito rápidos na atribuição do cartão de contribuinte. Nós temos que ver se temos condição para atribuir o cartão de residente.

O cartão de contribuinte é o que o Estado gosta.

Exato, mas esse atribui na hora seguinte. Aterrou em Portugal e já tem o cartão de contribuinte. Mas agora o cartão de cidadão, que onde ele permite ter uma conta bancária, permite ter um contrato de arrendamento, permite, porventura, até pedir um empréstimo para uma compra de habitação, esse demora.

O acesso à saúde, por exemplo, também.

Exatamente.

O número de beneficiário e o número do utente.

É incrível como efetivamente nós temos esta capacidade de convidar para trabalhar e não convidar para viver. Se nós não tivermos essa capacidade de oferecer um posto de trabalho, mas ao mesmo tempo um projeto de vida, estamos a ter uma má política de imigração. E essa, as empresas também não apreciam. As empresas não apreciam apenas satisfazer um posto de trabalho. As empresas têm que estar inseridas, enquadradas, não ser nenhum problema, tem que ser uma solução para a comunidade. Portanto, atrair pessoas que resolve o problema instantâneo da produção, mas depois cria problemas de vária natureza, não é seguramente uma solução. Não é esse o Portugal para o qual as empresas querem contribuir. Portanto, com esse sentido de responsabilidade, nós aderimos a esse protocolo de imigração. Naturalmente, não é um protocolo perfeito, mas de entre os problemas que existiam, alguns foram corrigidos. E também o José Manuel Fernandes há bocado referia bem, algum dos trabalhadores estrangeiros que mais nos procuram em Portugal, nós não temos representação diplomática nesse país, o que é desde logo uma dificuldade de base.

José Manuel Montalvão, sabemos que tem limites de tempo. Muito obrigada por ter passado aqui uma boa semana, uma boa viagem que vai fazer agora. Helena Matos, o que retiras das conclusões que aqui foram tiradas?

Este aspeto que o José Manuel Montalvão aqui chamou a atenção é importantíssimo. Quando se fazem aqueles títulos a dizer que os imigrantes estão a salvar a Segurança Social, que são as contas de merceeiro mais extraordinárias que alguma vez vi serem apresentadas, ninguém quer saber quais é que vão ser os direitos de pensão desses imigrantes, nomeadamente, porque como vários deles mudam-se para país

Pensão e outros direitos. Porque para todos os efeitos a escola pública não é paga, os serviços de saúde não são pagos. Não estou a dizer que isso seja representador de uma carga muito grande.

Estás a falar de uma coisa que é: as pensões constroem-se com base em carreiras. Quando há estas mudanças de país para país, e nomeadamente com países com os quais nós nem sequer temos relações ou não temos uma intensa atividade diplomática, acontece que os direitos dessas pessoas não são acautelados, até porque não basta trabalhar num país para podermos constituir o direito a ter uma pensão quando nos reformarmos. Depois mudam para outro país e mudam para outro país e eles vão perdendo a construção do valor da sua pensão. Eles têm direito à reforma, mas são claramente prejudicados nessas contas, até porque como sabemos, as nossas seguranças sociais estão altamente deficitárias e portanto, o que nós temos sempre é a penalização do abandono ou do sair da carreira. Portanto, mais do que retóricas histéricas em torno dos imigrantes, valeria a pena efetivamente começarmos a perceber que estas pessoas podem estar a ser prejudicadas pela forma como descontam e mudam de país e alertá-los para isso. Essa é uma das questões e acho que é muito grave que isso não tenha acontecido. Depois isto é curioso, porque tudo isto muda muito de repente. A forma como as sociedades se adaptam é inevitável. É muito curioso. Eu lembro-me quando foi durante a Covid, que ainda não se podia falar das questões da imigração, houve aquelas notícias que davam conta de um hostel em Lisboa, na zona do Almirante Reis, que estava claramente com caso de Covid entre as pessoas que lá estavam. E na altura, eu lembro-me que fiz até um levantamento dos termos que foram usados na imprensa para falar sobre estas pessoas, que eram os migrantes, os imigrantes, pessoas retiradas, estrangeiros, hóspedes, refugiados, requerentes de proteção ou requerentes de asilo. Eles depois foram levados para a base da OTA. E depois é muito curioso que na altura tivemos uma notícia que dizia: "19 refugiados de hostel em Lisboa com casos de coronavírus estão em fuga". Mas para onde é que eles estavam a ir se estavam em fuga? Se eram refugiados, nada disto fazia sentido. Nós passámos de uma fase em que claramente tínhamos uma espécie de várias cortinas sobre este assunto, depois às vezes tínhamos aquelas notícias que nos diziam que havia um senhorio em Lisboa que de repente tinha ficado muito surpreendido porque tinha recebido 33 vales postal numa caixa de correio, que havia edifícios na cidade de Lisboa que tinham quatro andares com mais de mil registos de moradores. E portanto, passámos desta fase, de uma estupefação absoluta para, de repente, este ter se tornado um assunto de tal forma importante que inaugura, do ponto de vista da apresentação de medidas, aquilo que é a atividade de um novo governo. O primeiro Conselho de Ministros deste governo do Luís Montenegro é dedicado a este assunto. Eu acho que houve vários fatores que contribuíram para isto. Um deles foi, como se viu naquela notícia que eu referi, que foi aquela terrível confusão e identificação entre refugiados e imigrantes. Um refugiado é um refugiado, tem determinados direitos, é uma circunstância absolutamente excepcional. E aquilo que se exige a um refugiado, ou que se espera, é completamente diferente da expectativa que existe em relação a um imigrante. Portanto, esta confusão, que eu acho que foi absolutamente perniciosa e acabou a virar-se contra os imigrantes. Criou-se aquela ideia que eles recebem isto, recebem aquilo, o que é completamente diferente, porque uma coisa é quando chega um refugiado tem direito a determinado tipo de apoios porque é refugiado. Veio fugir, não estava a pensar vir trabalhar para outro sítio. Esta foi uma e acho que isto foi dos maiores erros que foram cometidos. Depois temos uma outra coisa, que são aquilo que eu designo como fantasias históricas, que é quando se diz: "Todos aqui chegaram, foram acolhidos". Há um pormenor. Os celtas, os godos, os alanos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os ostrogodos, os burgúndios, os lombardos, e escapam-me certamente alguns, não foram acolhidos. Eles chegaram, mas não foram acolhidos. Não é a esse sistema que nós queremos regressar, penso eu. Nós estamos numa outra forma de acolhimento e integração e temos de ter em conta que estamos a falar de países com Estado social. E é muito diferente receber imigrantes em países com Estado social ou receber imigrantes em países sem Estado social. Eles, em geral, e isso nota-se pelos próprios portugueses quando emigram, há países para os quais nunca se emigra. Os países comunistas nunca têm problemas com a imigração. Nunca ninguém quer ir para lá. Aquilo é uma maravilha, mas nunca ninguém quer ir para lá. Tentam sair de lá, mas ir para lá, não. Portanto, podem fazer todos os seus discursos maravilhosos que quiserem sobre os direitos dos imigrantes, porque não há um problema que lhes assista.

Quem saía dos países comunistas, quem fazia o processo de imigração, depois não podia voltar. Portanto, eram banidos e não voltavam a entrar no território. Desculpe este parêntesis, mas pela capacidade de mobilidade que existe num país comunista, quer de entrada, quer quando sai, também não se volta a entrar.

Ou mesmo dentro do próprio país comunista. Das coisas mais interessantes hoje é perceber o que se chama possibilidade de migrar, por exemplo, dentro da República Popular da China É claro que as pessoas podem passar de uma região pra outra, mas quando chegam à outra região, se é uma região de um nível acima, podem não ter direito a ir pra um hospital, podem não ter direito a colocar os seus filhos numa escola, podem não ter sequer direito a ter casa. Portanto, há um controle absoluto e férreo, não é já o passaporte, como acontecia na União Soviética, mas a verdade é que se adoecem, ficam à porta do hospital se não têm o direito a viver naquela cidade, por exemplo, por ser de um nível superior àquele de onde são originários. Nós temos um estado social que assegura determinados serviços: escola, serviços de saúde e determinado tipo de apoio. Isto leva a que se tenha de ter em conta aquilo que agora está aqui previsto na legislação, e que é a capacidade de receber, tem de estar condicionada à capacidade desses serviços serem assegurados, porque senão, para já, as pessoas ficam numa situação de enorme fragilidade. E nós vemos, nós já aqui fizemos alguns programas, por exemplo, nomeadamente sobre o aborto e o número elevado de interrupções de gravidez que são praticadas por mulheres estrangeiras que não vêm cá nesse turismo de saúde, mas que estão cá, por exemplo, nomeadamente os PALOP, pode muitas vezes querer dizer que elas estão com dificuldade de acesso ao SNS e a consultas de planeamento familiar, por exemplo. E nós, por outro lado, temos os próprios portugueses que têm visto o seu SNS degradar-se por outras razões que nada têm a ver com os imigrantes. E, portanto, temos de atender a esta capacidade destes serviços, porque para nós não é culturalmente aceitável. Para um chinês pode ser culturalmente aceitável que na sua cidade uma pessoa seja impedida de entrar num hospital e fica a morrer à porta do hospital, porque não vive naquela cidade nem tem o direito de lá viver. Para nós é culturalmente impossível aceitar que alguém fique a morrer na porta do hospital e não seja atendido. Eu gosto muito da cultura em que vivo, portanto, acho que temos de atender à capacidade dos serviços públicos de atenderem a estas pessoas. Depois acho também que houve aqui mais outros erros, que foi a desvalorização do perfil da imigração. Os imigrantes não são objetivamente, não são culturalmente todos iguais e não chegam todos do mesmo modo. A nós aconteceram-nos duas coisas ao mesmo tempo complexas, que foi: chegaram num curto espaço de tempo, muitas pessoas, porque é completamente diferente as pessoas chegarem, por exemplo, ao longo de 10, 15 anos, ou chegarem em dois, três, quatro, cinco anos. E essa é uma mudança de perfil que eu acho que teve um enorme impacto. Depois temos uma outra coisa, que é o perfil do imigrante que está a chegar e que se é de uma cultura muito diferente e chega num número muito significativo, é óbvio que vai haver choque, porque se for uma comunidade muito pequena, o choque não se coloca. Porventura, não haverá nenhuma comunidade mais fechada que a chinesa. São fechadíssimos. Mas, tendo em conta a sua não muito significativa expressão em termos numéricos, acaba por não causar choque nem atrito. A forma como a imigração chega em número e em perfil cultural, é preciso ter em conta. E aí chegamos a um problema muito complicado, sobretudo com a imigração que vem de países como o Paquistão ou como a Índia, e que é pelo menos metade da população, que são a questão das mulheres. Portanto, a questão dos direitos das mulheres, ou aquilo que nós consideramos ser os direitos das mulheres, entra frequentemente em choque com os nossos hábitos, costumes e leis. Mas não só, eu acho que se tem que ter em conta, e agora aqui entram as questões do reagrupamento familiar, o seguinte: na maior parte ou boa parte desta imigração, quando há o reagrupamento familiar, e que sim, eu acho que deve ser circunscrito, e aí concordo com a proposta do governo, deve ser circunscrito àquilo que pra nós é família nuclear, pai, mãe, filhos. E digo isto por quê? Porque nós não aceitamos a poligamia. E a mim tanto se me dá que as pessoas vivam com uma, duas, três, quatro mulheres, cinco, seis, sete, oito, nove ou 10. O que eu sei é que não pode acontecer o problema que acontece em França, que é de repente temos duas, três senhoras e só uma delas é que tem direito à pensão.

Acontece em França, acontece em Portugal. Nas comunidades guineenses é supercomum.

Sim.

Supercomum. Não serão muito numerosas ainda, mas é muito comum. Olha, e lembras de um caso quando tiraram, não sei quantas crianças a uma senhora que morava ali por Mira Sintra, vou por essas zonas. Basicamente, aquilo era um caso de um senhor que tinha várias senhoras.

Que o senhor tenha, é um problema do senhor e das mulheres que vivem com ele. Agora, o problema é outro: vai-se ou não reconhecer o direito à pensão a todas essas senhoras ou vai repartir-se essa pensão? Isto não é uma discussão abstrata, esta discussão acontece. E em França tem levado a enormes problemas. Essa é uma das questões. Depois, temos claramente as questões do vestuário, das burcas, que acho que nas nossas ruas as pessoas podem circular com o que quiserem na cabeça. Agora, de cara tapada não devem circular. Depois temos outra coisa, que se chegou aos limites, como é o caso de Espanha, que é os chamados menores não acompanhados. O lugar dos menores é com as suas famílias. Nós temos enormes dificuldades, mesmo com os nossos próprios menores, que por razões que deveriam ser sempre muito ponderadas e muito bem analisadas, que são retirados às suas famílias ou as suas famílias consideram que não têm condições para cuidar deles. Portanto, esta ideia que tem levado a enormes problemas em França, enormes problemas em Espanha, vêm os menores, vamos fazer centros pra os menores. Isto é questões mais complexas. Eu, pessoalmente, acho que o lugar dos menores é com as suas famílias. Excepcionalmente, no caso dos refugiados, devem aceitar-se menores que vêm não acompanhados. Nós sabemos como isso acontece em vários fluxos de fuga de cenários de guerra ou de extermínio, mas em termos de imigração, a questão dos menores não acompanhados, aquilo que os espanhóis designam por "menas", parece-me ser complicadíssimo. Depois, acho que são muito importantes duas coisas, e não estou a tratar da alteração da lei, nem vou tratar. Quando existem ordens de expulsão, elas devem ser cumpridas. Não estou a falar de tirar nacionalidade, estou a falar de ordens de expulsão. E por quê? Os franceses emitem ordens de expulsão imensas. Depois não as cumprem. Isto leva a que não se acredite no sistema. E não só. A pessoa que está com uma ordem de expulsão, que não é cumprida, fica a viver num limbo de ilegalidade.

Então é bloqueada por tribunais que têm também uma lógica muitas vezes difícil de entender.

Exatamente.

E às vezes tribunais europeus, o que complica mais a coisa, porque são o suprassumo da burocracia.

E eles ficam nesta circunstância. E quando nós vamos ver vários crimes, nomeadamente aqueles crimes mais complicados, agressões, etc, são muitas vezes praticados por estas pessoas que estão com ordens de expulsão não cumpridas, acabam por ficar ali num limbo muito difícil. E por fim, acho que acreditar no sistema é essencial. Ou seja, seja qual for a legislação que tenhamos, e até pode ser aquela que nós temos neste momento, eu acho que deve ser alterada, mas tem que se acreditar no sistema. Eu gostaria apenas, antes de terminar, de ler uma parte de um e-mail que me mandou um ouvinte, que é português, mas que casou com uma senhora iraquiana. E ele explicou-me todo o processo pelo qual teve de passar. Ao fim de três anos, ele casou. Ele é português e casou, isto está ok.

Casou em Portugal.

Casou em Portugal. Ele teria direito à nacionalidade portuguesa pela via do casamento. Depois de aguardar três anos, foi iniciado o processo com a entrega de todos os documentos exigidos numa conservatória do registo civil em Lisboa. A conservatória do registo civil, ao fim de um ano, transferiu o processo para a conservatória dos registos centrais. A conservadora entendeu que devia ouvir a mãe do senhor e, portanto, sogra da senhora, que por acaso vivia noutro sítio de Portugal. E então, o processo tem uma fase nessa outra conservatória, de outro sítio de Portugal, onde é ouvida a mãe do senhor e sogra da senhora sobre se o casamento era real. Depois, a conservadora dos registos centrais resolveu, por bem, enviar o processo para o Ministério Público, o qual veio a convocar a senhora, a esposa iraquiana, para o Tribunal da Relação de Lisboa, para perante um coletivo ela responder sobre questões de história, cultura e língua portuguesa. Efetivamente, foi interrogada a senhora, foi interrogada a família alargada do senhor português que tinha casado com a senhora, e a senhora teve a nacionalidade portuguesa. O senhor diz que gastou €700. Foi um processo que durou algum tempo. Como se viu, teve um grande apuramento. A questão que o senhor pergunta, que me parece que faz algum sentido, é: se tivermos em conta os milhares de estrangeiros que não sabem falar nem escrever português, assim como todos aqueles que embora falantes português, não falam nem escrevem corretamente, desconhecedores da nossa história e da nossa cultura, mas aos quais o Estado português atribuiu e atribui a nacionalidade portuguesa, o que se passou? Ou seja, uma das grandes questões que se coloca são as fraudes, que sobretudo em relação a algumas origens, objetivamente, só podem ser fraudulentas, porque não se percebe como é que aquelas pessoas podem ser portuguesas. E depois temos outros que têm todo este processo. O senhor não põe em causa o processo nem todos os passos que lhe foram exigidos, mas parece-lhe manifestamente que haverá diferenças.

Ora bem, falando de diferenças e de igualdades, se calhar é uma boa passagem para o nosso próximo convidado, o juiz Rui Moura Ramos, foi presidente do Tribunal Constitucional, portanto a pessoa mais acertada para podermos ter conosco. Muito bom dia e muito bem-vindo ao "Contracorrente". Daquilo que se conhece, do que saiu ontem do Conselho de Ministros, vê algum risco de inconstitucionalidade?

Eu acho que o risco pode ser evitado. É evidente que não conheço os termos em que a proposta vai ser formulada, mas o que a Constituição proibir, obviamente, é a perda por motivos políticos. Isto creio que não está em causa na perda da nacionalidade que eventualmente poderá resultar deste projeto. Por outro lado, em termos de aquisição, não há qualquer risco. O que acho, sobretudo, é que é tentar uma ponderação correta dos diversos interesses em jogo, que são aqueles que de alguma forma foram enunciados na parte que eu pude assistir do vosso programa e que justificam uma ponderação particularmente atenta à diversidade das questões que se suscitam e até ao enquadramento geral desta questão, que é uma questão de civismo, uma questão particularmente importante, que tem vindo a ser sentida como tal em grande número de Estados europeus nos últimos tempos, e que justifica que, no nosso caso, se reflita sobre a adequação Que as soluções legais portuguesas têm no momento presente, a uma problemática diferente daquela que nós conhecemos nos últimos tempos.

Isto quer dizer, em todas as matérias que foram ontem apresentadas, a questão da possibilidade de retirada de nacionalidade é aquela que exige um maior cuidado na elaboração da lei?

No meu ponto de vista, claramente. No meu ponto de vista, claramente. Nós temos uma solução, que é uma solução que tem que se considerar particularmente generosa. Repare que nós temos, no fundo, uma situação em que não há perda, a não ser que o interessado queira perder a nacionalidade. Quer dizer, no fundo, dificilmente se pode ir mais longe do que isto, até conceptualmente. Essa solução foi uma solução que se justificou no seu tempo. É preciso não esquecer que Portugal tinha tido, pouco tempo antes, situações de retirada da nacionalidade de forma indiscriminada. Estou a falar das consequências da descolonização no plano da nacionalidade e, portanto, o legislador entendeu, e no meu ponto de vista, bem, reagir a essa tendência que se verificou e que passou mais ou menos como se nada tivesse acontecido. E, portanto, o legislador pôs um travão a esse procedimento. Hoje em dia, as coisas são eventualmente diferentes. Há problemas em que pode romper-se a ligação em que assenta o vínculo de nacionalidade. Se essa ruptura decorrer da vontade do particular, que é titular do vínculo, pois justificasse-se há que o Estado repense os termos em que se pode pôr termo a essa ligação. No meu ponto de vista, no entanto, isso deve ser uma solução de último recurso, e só em casos particularmente contados. Eu diria que o problema se deveria resolver a montante, num cuidado na atribuição e na aquisição. E aí sim, se poderão evitar a criação de situações que mais tarde degenerem em situações de outro tipo. Porque, no fundo, se a nacionalidade for uma nacionalidade efetiva, verdadeira, se aquela pessoa tiver utilizado aquele estatuto, só circunstâncias muito limitadas é que deverão permitir, no meu ponto de vista, que sem a sua vontade, se possa pôr fim a esse estatuto. Porque o comportamento criminal também existe no cidadão português e, portanto, há outras formas de o sancionar.

Sim, exatamente, com a lei geral. Quem nasce em Portugal vai continuar a ser cidadão português. Há aqui regras que dizem que os pais precisam de residir no país há pelo menos três anos, com título de residência, e o pedido não é automático. Isto faz sentido?

Isso já é assim.

Já é assim, não há aqui qualquer novidade.

Pode haver diferenças no detalhe. Mas nós tivemos uma situação de jus soli, de nacionalidade com base no nascimento, entre o Código Civil de 1967, portanto, o Código Civil do século XIX, e a lei de 1981. A partir de 81, deixou de haver um jus soli automático. Quer dizer, o simples fato de nascer em Portugal, que era relevante até esse momento, deixou de o ser. Se a pessoa nascia em Portugal de progenitor pai ou mãe estrangeira, era necessário que o pai ou mãe estrangeira estivesse em Portugal há um determinado número de anos, que não eram particularmente elevados, e até depois exigia-se que houvesse uma manifestação no sentido da vontade de ser português.

Ana Sofia Branco queria acrescentar alguma coisa, está aqui conosco em estúdio.

Estava a dar nota que acho que a diferença que acontece é que o período aumentou, portanto, passamos a três anos, e aquilo que está na proposta é a indicação que tem que ser um título de residência. E na altura, creio que a alteração era que poderia ser um documento legal. Portanto, se a pessoa tivesse um pedido de proteção internacional ou se tivesse uma autorização de residência provisória, ela poderia já constituir, em algumas conservatórias, o mecanismo, o canal para conceder a nacionalidade a crianças nascidas em Portugal, desde que a mãe já tivesse esse documento há um ano. E, portanto, eu acho que a grande alteração aqui passa para os três anos e para a confirmação de que tem que ser um título de residência.

Fica esse esclarecimento. Juiz Rui Moreira Ramos, relativamente ao reagrupamento familiar, parece haver aqui na proposta do governo uma diferença de tempos quando estamos perante profissionais altamente qualificados que ficam fora desta regra. Isso pode trazer aqui alguma dificuldade constitucional ou não?

Confesso, eu não conheço a proposta. O reagrupamento familiar tem regras. Essas regras deverão ser respeitadas, em grande medida, elas decorrem até de direito da União Europeia. No que toca a uma facilitação dos tempos do reagrupamento familiar, o Estado português é sempre livre de o fazer. É claro que essa situação não se deve converter num tratamento desigual de situações iguais. Portanto, no fundo, o problema aqui é evitar uma discriminação que possa considerar-se não justificada.

Juiz Rui Moreira Ramos, muito obrigada.

E, sobretudo, que não seja arbitrária.

Claro, exatamente.

Que não possa ser considerada arbitrária, que haja uma justificação para isso, nesse sentido.

Muito bem, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foram muito úteis numa fase em que a lei ainda vai ter, de facto, que passar por discussão no Parlamento e poderá ter alterações. Ana Sofia Branco, de volta aqui à conversa, há também a ideia que ficou de ontem de que as entradas de cidadãos estrangeiros vão ficar limitadas à capacidade de resposta do Estado em áreas como a habitação, a saúde, a educação. Olhando para as dificuldades dos nossos serviços, isto afasta para muito longe a possibilidade de termos um reforço grande de mais estrangeiros em Portugal, de mais imigrantes.

Pode ser uma consequência, mas também é real e, portanto, quando nós temos uma degradação do Estado social, ele pode contribuir para a erosão das democracias. E creio que o que está aqui em causa é uma tentativa de travar aquilo que, e como foi amplamente dito durante esta manhã, foi uma entrada de um número muito significativo de população num curto espaço de tempo e que vai fazer uma pressão muito forte sobre aquilo que são os sistemas, sobre aquilo que são as áreas de intervenção do Estado social, e elas não tiveram capacidade de acompanhar, de absorver esta população. Foi também aqui dito, e é de salientar, que os imigrantes não podem, não devem ser só vistos como uma força de produção e, portanto, é por isso que entra aqui a necessidade de termos políticas de acolhimento, no sentido de proporcionar ao número de migrantes que temos a capacidade de acolher e de responder a um nível de bem-estar satisfatório. Portanto, é princípio daquilo que são as sociedades ocidentais e daquilo que é o compromisso de Portugal, porque Portugal tem um compromisso para com o bem-estar. E ele choca a população, e a população vê-o com distanciamento, com manifestações que foram claras nas últimas legislativas e aquilo que foram os resultados das eleições. Há uma manifestação. Há uma preocupação, não querendo aqui fazer uma relação causal entre aquilo que foi o movimento dos votos nas últimas legislativas e o processo da imigração, mas também não se pode deixar de retirar que há efetivamente uma relação. Não é única, não é exclusiva. Há efetivamente todo um movimento por força daquilo que é a incapacidade deste Estado social ir respondendo às necessidades da população em geral, quando a população sente que há um aumento significativo de pessoas a entrar e que as vê em situações de grande constrangimento, e grande constrangimento é a viverem em habitações sobrelotadas, sem condições de higiene, a não terem a capacidade de aceder ao Serviço Nacional de Saúde, a não ter capacidade das escolas de promover aquilo que foi ontem falado, dos mediadores socioculturais, que estão em cima da mesa, mas que os mediadores socioculturais têm o seu limite. As escolas vão ter que ter um equilíbrio entre o número de crianças que precisam desses mediadores socioculturais e o número de crianças que não precisam desses mediadores socioculturais. Não podemos passar de um extremo, de uma percentagem de 30, 40 crianças a precisar desse apoio por barreiras linguísticas, para depois uma percentagem superior de 70, 80%, porque não há essa capacidade de, em tempo curto, em tempo útil, responder a todo este processo de integração.

Até porque com 70, 80% não integram.

Não integram, exatamente. Portanto, passa aqui um movimento contrário. Portanto, são pessoas que passam a ser absorvidas.

Eu acho que há aqui outra questão. Eu ouvi o Armínio Monteiro e tenho estado aqui ouvindo a Ana Sofia Branco. Nós concebemos o Estado social, ou eles foram concebidos para, de alguma forma, permitirem aos cidadãos viverem de forma digna nos seus Estados, muitas vezes até independentemente dos seus rendimentos. Mas isso são intenções e coisas que aconteceram no princípio. E agora, até independentemente desta questão da imigração, mas também com ela, nós temos de entender se não estamos a pedir ao Estado social, ou se os Estados sociais não podem estar perversamente a patrocinar uma economia de salários muito baixos.

Essa é claramente aquilo que diz a socialista dinamarquesa.

E é que aquilo que nós temos aqui é que quando se vai pedir ao Estado, aqui ao Estado português: "Ai, porque tem de haver habitação..." Para os imigrantes e não só, e também para as pessoas que têm rendimentos muito baixos. Temos de ter políticas de apoio. Na verdade, o que nós estamos a estimular e a patrocinar, porque o SNS não tem capacidade. Nós estamos a patrocinar empresas que pagam muito mal, que pagam baixo. Não se pode confundir, de modo algum, acolhimento com patrocínio de más condições de trabalho e de más condições de vida, isto por parte das empresas, que é claro, querem vender muito barato e vender muito e vender cada vez mais barato. E depois, vem o contribuinte e o estado social a pôr ali tudo aquilo que falta. Isto é também uma perversão social e também uma perversão em relação às empresas, porque se calhar há coisas que não podem ser vendidas ao preço a que são vendidas.

É a tal mudança da forma como a economia por arrasto social.

Não é só fazer outras coisas. Provavelmente, temos de perceber que nós estamos a pagar por determinados bens um valor que não é economicamente viável. Se aquelas pessoas tivessem um ordenado que lhes permitisse pagar uma casa, pagar o básico da sua vida, aqueles produtos não poderiam ser vendidos àquele valor. Eu não tenho nenhum prazer em pagá-los mais caro.

Alguns problemas têm a ver com a globalização, também. Porque tu não terias telemóveis ao preço que têm se eles não fossem fabricados na China e na Índia, e não terias, provavelmente, aquilo que tens vestido com o preço que compraste, se não viesse da Índia, ou não viesse do Paquistão, ou não viesse da Indonésia. É evidente que há um lado de otimização da economia que está sempre a ser regulado, é sempre a ser equilibrado. Aquilo que me preocupa mais é aquilo que estava a dizer há pouco, a criação de desequilíbrios que gerem ruturas democráticas. Já não são apenas ruturas sociais, são as ruturas sociais terem uma consequência na rutura democrática. E nós, de repente, não termos mecanismos para suportar isso.

Não ficarmos no estado em que está aquelas cidades irlandesas que neste momento têm manifestações diárias, são cidades onde a pressão de imigração, o número de imigrantes cresceu muito num curtíssimo espaço de tempo e aquilo que eram factos que no passado se esperaria que as autoridades resolvessem, como o caso de uma agressão sexual a uma adolescente. Havia a indignação, a comoção, mas esperava-se que as autoridades fossem capazes de resolver, rapidamente se transforma num rastilho terrível, com perseguições a imigrantes provenientes de um determinado país e com uma situação que nenhuma democracia pode tolerar, que são ver cidadãos seus organizados em milícias a irem a casa de determinadas pessoas que são provenientes, no caso, da Roménia, e dar-lhes ordem de saída da cidade. E, por outro lado, ouvir as pessoas a dizer que não acreditam que os crimes sexuais praticados pelos imigrantes sejam investigados e penalizados. E em Inglaterra percebe-se perfeitamente porque é que eles o dizem. Isto não é possível. O que eu acho é que isto tem a ver, agressões sexuais sempre houve, praticadas por nacionais, por imigrantes, não sei o quê. A questão é quando se deixa de acreditar no sistema. E eu acho que para desequilibrar o sistema, o fator tempo e número foi. Ou seja, achou-se que a chegada em três ou quatro anos do mesmo número de imigrantes que tinham chegado ao longo de 10 anos, iria produzir o mesmo resultado. Não, produziu um outro género.

Nunca tinham chegado antes. Isto é completamente novo aqui neste caso. Em Portugal é completamente novo.

O que acontece é que quando a população sente que aquilo que são os sistemas que estão criados, o sistema judicial, quando ele é inoperante e cria sentimentos de segurança, a população sente que vai ter que agir pelas próprias mãos. Nós estamos no momento crucial de começar a ter uma atuação, e uma atuação que tem também como principal beneficiário a própria comunidade imigrante, porque estabelece segurança, porque senão nós temos uma divisão e aumenta aquilo que é a polarização entre a população, passamos a agir por conta e risco e há um descontrole daquilo que é segurança e daquilo que é coesão nacional. Para o bem-estar, para a paz social, é muito importante este controle do Estado, é para isso que existe o Estado. O Estado existe para controlar esta situação do ponto de vista daquilo que é proporcionar à população o sentimento de segurança, aquilo que é proporcionar à população o acesso ao Estado social, aquilo que é proporcionar à população mecanismos efetivos de integração social. Falávamos aqui da questão da industrialização e efetivamente, aquilo que têm sido os governos na Europa, e grande parte deles nos anos 70 e 80, foram optando, por isso é que hoje assistimos uma desindustrialização do nosso país e dos países em geral, porque foram optando por aumentar aquilo que era o nível de acesso a bens da classe média, portanto, aumentaram o nível de bem-estar da classe média através disto mesmo que estávamos aqui a falar. Passamos todos a comprar bens a preços muito mais baratos e aumentou a nossa capacidade de compra e satisfez aquilo que era a classe média, aumentando o seu estilo de vida. E o que isso aconteceu? Aconteceu e teve como efeito a desindustrialização, porque passamos a comprar os produtos lá fora em vez de os comprar cá dentro. São opções econômicas que se tomam, muitas vezes com o peso eleitoral por detrás delas e que depois vêm a ter consequências a médio e longo prazo, fazendo aqui um parêntesis daquilo que é o nosso tema central hoje.

É um parêntesis importante, isto está tudo ligado.

Está tudo ligado e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma mensagem que recebi agora de um ouvinte com alguns números que mostram até que ponto andamos baralhados. E é difícil, inclusive, definir políticas públicas quando não sabemos que realidade estamos a enfrentar. Há pouco o Armando Monteiro referiu que os números reais não são verdadeiros. Basta pensar no seguinte: segundo a AIMA, há 1.546.000 residentes estrangeiros em Portugal, mas esses números não coincidem, porque esses números da AIMA são para final de dezembro de 2024. Os números de 30 de junho de 2024, portanto, seis meses antes, havia 446 mil por regularizar. Isto soma ou não soma? Estamos nos 2 milhões ou, entretanto, isto acertou um pouco? Saíram ou não saíram? Não sabemos. E depois outro número muito impressionante. Segundo a Entidade Reguladora da Saúde, em 2023 havia 1.785.000 inscritos no SNS. É mais ainda. Mas segundo dados da Pordata, 2024, a descontar para a Segurança Social, 300 mil. Isto não bate certo. Nós precisamos de saber qual é a realidade. E uma das coisas mais aflitivas para mim, já há bocado citei aquele caso em relação a quem está a nascer ou não está a nascer. Os números que eu dei há bocado para Lisboa e fui fazer a conta. Para Lisboa, números do final do ano passado, e se forem verdadeiros, estamos a falar de 20% da população do distrito de Lisboa. Se pensarmos que uma parte do distrito de Lisboa, porventura a parte norte, a parte mais rural, tem menos do que as partes urbanas, estamos provavelmente a dizer que em zonas muito urbanizadas, Lisboa, porventura, estamos com porcentagens acima dos 20% de estrangeiros. Atenção, não estamos só a falar, estamos a falar de uma realidade plural. Em Lisboa há muitos estrangeiros ricos, mas há muitíssimos mais pobres. E basta andar na rua. Se nós sairmos daqui a pouco, metermos no carro e tentarmos chegar ao centro da cidade, estamos numa enxame de motocicletas, escuso dizer o resto. Às vezes até é difícil conduzir. Mas podemos optar por apanhar um TVDE.

Ou o metro da Linha Verde.

Ou o metro da Linha Verde. Tudo isto nos dá um retrato que quem vive noutros mundos não percebe. Eu continuo a insistir, acho que este ponto é: a rutura pode se dar pelo lado social e pode se dar pelo lado percepcional. Da perceção, porque estes temas não surgiram aqui porque de repente houve um partido que os trouxe. Há o facto de um partido que os trouxe, mas foi o Partido Socialista ao permitir que entrasse tanta gente tão depressa ou criar condições para que isso acontecesse. Eu até admito que uma boa parte das pessoas que entraram já cá não estão, se foram embora, mas mais uma vez, nós não sabemos. E é muito complexo, muito difícil, gerir o que quer que seja às escuras. E eu acho que vamos ter que continuar a debater estes assuntos e espero que desta vez o Parlamento não faça o que fez nalgumas das últimas, que é enquistrar essas posições de um lado e do outro, e não se chegar a parte nenhuma, como aconteceu com o SEF, como aconteceu com a Polícia de Fronteiras, porque nós não falámos disso também. Não falámos disso também. Há o problema da unidade da PSP para as fronteiras. Há uma coisa aflitiva neste momento.

Não há uma unidade especializada.

O Aeroporto de Lisboa é uma porcaria de um aeroporto, mas passar pelas máquinas do Aeroporto de Lisboa, mesmo aquelas que supostamente viam automaticamente a nossa cara, é um tormento. As pessoas passam horas ali, não digo horas, mas passam muito tempo, muito mais do que deviam passar. E ali cruzam-se duas coisas que também estão cruzadas na nossa realidade, que é por um lado, os que chegam para cá ficar e os que vêm para nos visitar. E nós estamos com ótimas receitas do turismo, mas há um outro lado da medalha que muito divide.

Essa unidade para estrangeiros é também muito importante, não apenas numa perspectiva de controle de fronteiras, segurança, mas porque a própria realidade dos estrangeiros é muito mais complexa do que aquilo que nós, à partida, nesta espécie de bondade em que caímos, imaginamos. Aquelas discussões com facas e barras de ferro que aconteceram em Alpiarça, Caldas de Rainha ou aqui em Lisboa, na Rua do Bem Formoso, prendem-se com diferentes políticos entre eles.

Não políticos, mas coisas de partidos. Coisas que eles importaram do Paquistão e do Bangladesh, sobretudo, partidos rivais.

E tem de haver uma capacidade de perceber e de atuar nestes casos, não olhar para eles e ter, de facto, aquela atitude que se classifica como racista noutros contextos. „Ah, são imigrantes, eles são todos iguais e estão aqui todos à espera de ser acolhidos por nós." Não, eles têm diferenças entre eles, muitas vezes muito grandes.

Eles têm uma herança. Nós todos temos uma herança.

E tem de haver capacidade de intervenção nestas matérias, depois do desmantelamento do SEF. E eu sei que fica sempre muito habitual dizer-se: „Ah, foi a questão do Bloco de Esquerda", sim, em relação à Lei de Estrangeiros e Fronteiras, mas ninguém obrigou António Costa a demitir a diretora do SEF, que ele mesmo tinha nomeado para o SEF e que era uma pessoa muitíssimo competente. E não se pode subestimar que Ana Catarina Mendes tem, nesta matéria, uma responsabilidade, sem dúvida, muito superior à de Catarina Martins.

Ela ideologicamente pensa isto. A Ana Catarina Mendes e a Catarina Martins pensam o mesmo.

Não vamos continuar a culpar o Bloco e o PCP, o PS fez aquilo que achou que queria e que devia fazer. E houve também uma coisa muito complexa, que foi a repartição por seis entidades daquilo que eram as competências do SEF. Isto foi uma decisão que foi ao contrário daquilo que se faz por toda essa Europa fora e pelo mundo civilizado.

Não é possível recuperar o SEF?

Que é a concentração num serviço, até porque, como se percebe pela imigração que temos, nós temos, neste momento, não é apenas línguas que não conhecemos, são alfabetos que não dominamos, são formas de identificação da população que nós muitas vezes não temos capacidade de averiguar. Portanto, quando se espatifou aquela estrutura, na verdade, diminuiu-se a capacidade de intervenção do Estado português, a segurança dos cidadãos portugueses e a fiabilidade do próprio sistema de segurança dos próprios estrangeiros e dos próprios imigrantes. Portanto, eu acho que foi absolutamente criminoso aquilo que aconteceu.

Mas enfim, o balanço faz-se e o futuro vamos ver como vai ser. Para já, os documentos passam, ou as propostas passam para a Assembleia da República. Lucía Branco, muito obrigada por ter vindo este fim de semana aqui mais uma vez discutir este tema da imigração. Regressamos amanhã. Até amanhã.