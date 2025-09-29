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São 08h16, é hora de conhecermos o tema do Contracorrente deste início de semana. Depois, já sabe que pra entrar em direto basta ligar-nos 91 002 41 85, é o número que também pode usar pra nos enviar a sua mensagem de voz, o seu áudio pelo WhatsApp. Carla.

O governo apresentou no final da semana passada mais um pacote destinado a relançar o mercado da habitação. Um pacote onde se destacam medidas de alívio fiscal e medidas destinadas a aliviar o calvário dos licenciamentos. De todas as medidas, houve uma que de imediato polarizou as discussões: o estabelecimento de um teto para considerar que uma renda é moderada, ficando esse teto nos €2.300. Foi só este número que ocupou os dirigentes dos diferentes partidos da oposição, mas no Contracorrente de hoje não queremos afunilar o debate, queremos falar de tudo. José Manuel, certamente já perdeste a conta ao número de vezes que discutimos medidas pro setor da habitação aqui no Contracorrente. Bom dia, achas que desta vez vamos poder ficar tranquilos à espera dos resultados?

Ainda não.

Ainda não dá pra perceber.

Pra já, temos que perceber o pacote todo. Pelo que vimos daquilo que foi apresentado por Pinto Luz, ainda falta, não sei se a terceira e a quarta parte, pelo menos faltam ainda pacotes daquilo que o governo define como sendo o seu plano estratégico. Portanto, em dezembro teremos medidas sobre a mediação imobiliária, as heranças indivisas, as PPP, os programas de apoio à renda, os condomínios, o crédito bancário, os despejos. Há aqui também muita coisa que estamos à espera, provavelmente questões mais legislativas. E eu creio que até agora houve passos que eu considero positivos, foram já apresentados dois pacotes, um no dia 18 de setembro e outro na semana passada, 25 de setembro, e que têm algo que é pelo menos claro, que é um esforço de não complicar as coisas. Algumas das últimas medidas nesta área, sobretudo as do tempo da ministra Mariana Gonçales, complicaram tudo. Olhando pra estas, percebe-se que algumas dessas coisas estão a ser desmontadas, mas há áreas muito relevantes onde há muito caminho a fazer, na minha perspectiva. Nós temos discutido muito isto várias vezes e quase sempre com o mesmo foco, que é: nós construíamos muitas casas até há 20, 25 anos atrás. Chegou a haver, porventura, até excesso de oferta no mercado da habitação. Depois, por circunstâncias várias, que têm muito a ver com a crise, mas não só, a construção passou para praticamente um décimo do que era antes, e hoje está muito abaixo daquilo que chegou a ser. Passamos de mais de 100 mil casas construídas por ano para 10 mil, depois 15 mil, agora 25 mil. E além disso, temos um número elevadíssimo de habitações não ocupadas. Eu não gosto muito do termo devolutas, porque às vezes podem ser simplesmente habitações de pessoas que estão temporariamente fora de Portugal, ou então construíram-nas pra passarem cá as férias, como é o caso, por exemplo, de muitos imigrantes. Uma das coisas que sinto faltar neste programa ainda é: o caminho está lá, descomplicar a forma de construir, criar mais condições pra que se possa ter licenciamentos rápidos, encontrar mecanismos que estimulem o mercado, mas nós percebemos que há domínios onde às vezes pergunto: "Mas por que não se foi um pouquinho mais longe em um desses?" Por exemplo, tu referiste há pouco a questão dos €2.300 como sendo aquele limite que toda a gente discute: "Ah, quem é que pode pagar €2.300?" Olha, sabes uma coisa, eu acho é que não se devia pagar IVA tão elevado na construção, ponto final, parágrafo. Se estiveres a construir pra habitação, tens IVA reduzido. Se a habitação é considerada um bem de primeira necessidade, por que é tratado de forma diferente de outros bens de primeira necessidade? Por que é penalizado fiscalmente? Não é fácil resolver isso, devo dizer-te. E aliás, há um texto que nós publicamos hoje aqui no Observador em que isso é explicado, porque uma boa parte da rigidez do IVA neste mercado e da complicação que, pra todos os efeitos, vai ser perceber como é que eu construí a casa, quando é que me é devolvido o IVA, se não é devolvido o IVA, se posso garantir que vou ter nas minhas contas finais pra construir a casa, vou vendê-la abaixo dos tais 600 e tal mil euros, ou se vou conseguir alugá-la abaixo dos €2.300. Tudo por aí adiante, tudo pontos de interrogação. Isto deriva em parte de regras europeias que não têm pé nem cabeça e que aparentemente, na Europa, em vez de se descomplicarem regras, acrescentam-se comissários. Agora há o comissário da habitação, vamos resolver o problema. E não se tira da lei aquilo que na lei atrapalha os países, como por exemplo, o facto de não poder haver IVAs reduzidos na área da construção e habitação. Temos muitos nós cegos pra desatar. Há um caminho que começa a ser feito, mas sobretudo naquilo que tem a ver com um dos aspetos mais importantes, que é a descomplicação. O que é prometido entre aquilo que era um antigo Simplex e a nova proposta. Antigamente prometia-se começar a construção ao fim de 20 dias, agora posso começar a construção ao fim de oito dias. Apetece-me pagar pra ver, fazer como aquele: acompanhe e aposte no jogo. Vamos ver no que isto dá. Nós vamos falar um pouco disso tudo, depois, mais detalhe, a seguir às 10h.

Até já, então.

Até já.

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