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Muito bom dia. É hoje apresentado em Lisboa o livro "José Sócrates: Ascensão", de João Miguel Tavares. Cobre o período que vai de 1957, ano em que nasceu o antigo primeiro-ministro, a 2005, ano em que chegou ao cargo de chefe do governo. É o primeiro volume de uma obra a que o autor pensou chamar "José Sócrates Nunca Existiu", um livro que tem como únicas fontes o que foi publicado em jornais e em livros e que procura perceber como é que o chamado Menino de Ouro do PS nos enganou e como é que o país se deixou enganar. João Manuel Fernandes, bom dia. O país deixou-se mesmo enganar?

É uma pergunta que às vezes podia ser a pergunta do milhão de dólares.

Sim.

O João Miguel esteve para dar esse título ao livro.

Ele está aqui conosco, daqui a pouco conversamos com ele.

Ele está aqui conosco, acabou por pôr só isso na contracapa do livro: "O homem que nos enganou e o país que se deixou enganar." Eu vou ser sincero, acho que houve aqui muita coisa que teve a ver com o país, o país de uma forma genérica, com a vontade que o país tinha que algumas coisas acontecessem, com aquela cultura que nós vemos noutros meios políticos que não são só os relacionados com o José Sócrates, que é: "Ok, há aqui umas dúvidas, mas ele faz. Vamos pôr uma pedra em cima deste assunto." A preocupação ética não será tão rigorosa assim, mesmo das elites, e no caso do José Sócrates, está muito em causa as elites, a começar por aquilo que eu julgo que é uma das zonas onde há maiores falhas, que é no jornalismo e na forma como, apesar de tudo, durante estes anos todos, o jornalismo teve dificuldade em lidar com este tema.

Porque era o José Sócrates ou porque era o primeiro-ministro?

Não, porque era o José Sócrates, porque era o Partido Socialista. Ser o primeiro-ministro talvez fosse menos importante do que tudo, no caso dos jornais.

Eu pergunto isto porque o José Sócrates tem uma personalidade muito forte e muito combativa.

O José Sócrates, a forma como ele combatia cada vez que um problema era levantado, a forma como ele saltava para cima de quem fazia as perguntas, literalmente, saltar para cima não é exagero. Eu vou contar um episódio. O João Miguel teve um processo ainda antes de ele ser o primeiro-ministro. Eu não tive diretamente nenhum processo, mas estive noutros processos em julgamentos com o José Sócrates e tive muitas polémicas. Houve uma coisa que se passou comigo e isso que se passou comigo foi, porventura, a primeira coisa que me fez desconfiar um bocadinho. Não é desconfiar, é estar alerta. E depois, quando referi isso na redação do jornal em que eu trabalhava na altura, que era "O Público", foi um dos jornais que esteve mais atento a José Sócrates, percebi que era um tema que ninguém dava importância nenhuma. Eu vou explicar por quê. Muito rapidamente. José Sócrates nasceu no mesmo ano que eu. De alguma forma, crescemos os dois no mesmo ambiente cultural e político, apesar de ele ter crescido na Covilhã e eu ter crescido em Lisboa. Mas uma das coisas que desde o princípio dizia, eu sei o que as pessoas da minha idade se tinham interessado ou não interessado pelo país e pela política logo, e no caso dele, ele só aparecia mais tarde. Mas seja lá como for, havia muito nas pessoas desta idade a ideia de que a política se faz por convicções, por sonhos, algo que vinha de termos, de alguma forma, feito o final da adolescência e o princípio da juventude num regime autoritário. E houve um dia, Presidência Aberta do Ambiente, em que eu estou a acompanhar o Mário Soares e vamos ao distrito de Castelo Branco. E no distrito de Castelo Branco aparecem dois deputados desse distrito, o que havia de ser o primeiro-ministro, na altura era apenas um deputado e líder do Partido Socialista, António Guterres, e um outro deputado desse distrito, José Sócrates, que eu não conhecia, eu não fazia juntos no parlamentar, não fazia ideia quem aquele era. Eu sabia que ele era a pessoa que tratava do ambiente no Partido Socialista, sendo que, por razões essas não políticas, mas familiares, o ambiente era uma coisa à qual eu tinha um carinho muito particular. Já falei isso aqui muitas vezes, meu pai era biólogo, é uma das primeiras figuras do ambiente em Portugal, no nascimento das instituições públicas e era uma área que eu acompanhava. Há uma coisa ali que eu acho estranha, que é: o responsável pelo ambiente vai acompanhar, durante um dia inteiro, Mário Soares no seu distrito com um ar de enjoo absoluto. De fret, estou aqui a fazer um fret. E aquilo até teve algumas partes interessantes, por exemplo, uma visita ao Tejo Internacional, onde havia uma reserva, onde havia grifos e aves raras de edificação. Eu achei aquilo estranho e depois comentei com o meu pai, que era da área do ambiente, e era próximo do Partido Socialista, se ele sabia quem era o José Sócrates. E ele disse: "Sei." E deu-lhe umas aulas, porque ele quando chegou ao Parlamento, andou à procura do que é que estava livre Viu que estava livre o ambiente e veio para o ambiente. Havia um outro deputado, que era o Leonel Fadigas, que a princípio era o primeiro responsável do ambiente, mas era uma figura de terceira divisão dentro do Partido Socialista, e que era o responsável pelo ambiente. Meu pai fazia parte apenas do gabinete de estudos. E terá dado umas aulas ao José Sócrates. Eu disse: "Mas esta pessoa, de facto, não veio para o ambiente porque tivesse uma vontade, uma pulsão, uma inquietação, uma preocupação com esta área, mas apenas porque viu aqui uma oportunidade política". Eu fiquei assim: isto é uma pessoa que tem a mesma idade que eu. Não é isto que eu espero de políticos.

Sentiste que havia ali uma visão utilitária da política?

Unicamente: há aqui uma oportunidade, vou aproveitá-la. E isto é o que ele fez a vida toda, que agora percebemos bem, até com a ajuda deste livro do João Miguel.

Ele dizia isso, de ter ido para o ambiente, com uma enorme candura.

Mas isso ele disse muito depois.

Não, nessa altura. Sei perfeitamente. Estávamos a ir da Universidade Católica até à Praça de Espanha a pé, os dois a andar. Ele ainda com os seus casaquinhos de bombazino. E ele explicava-me claramente. Ele explicava isso porque o PS tinha pessoas muito boas em muitas áreas. E é verdade, o PSD tinha destacado figuras como o Pimenta e havia ali uma área, uma oportunidade à espera de qualquer pessoa. E ele dizia.

Até isso funcionou um bocadinho, porque eu conhecia bem, e conheço, e sou amigo, por razão de interesses, o Carlos Pimenta. Mas eu não conhecia o Carlos Pimenta antes de ele ser secretário de Estado do Ambiente. E mais uma vez, quando ele chegou a secretário de Estado do Ambiente, perguntei ao meu pai se ele sabia quem é que era. Ele estava desconfiadíssimo e disse: "É uma pessoa que vem de uma empresa que trata de contentores e coisas portuárias", porque o Carlos Pimenta era engenheiro. E eu estava na altura a fazer um trabalho, trabalhava no Expresso nessa altura, em meados da década de 80, governo do Bloco Central, foi a primeira vez que ele foi secretário de Estado. Tinha 26 ou 27 anos. E eu fui ao Parlamento falar com ele e ele diz: "Não, eu já tinha um grupo de estudo, o GEOTA, criado dentro do IPSD". Não se tinha uma área de raiz, que nós saibamos, ele é engenheiro eletrotécnico. Mas, no entanto, era algo que tinha a ver com ele. Ele já tinha criado naquela coisa das juventudes, ele era pouco mais do que saído da JSD, nem sei se ele foi da JSD, mas dentro da área do PSD já estava a tratar do assunto. E a primeira conversa é a conversa de um entusiasta, uma pessoa que está a viver aquilo com paixão absoluta. Aliás, como tudo na vida do Carlos Pimenta é feito com muita paixão. E eu, de repente, tenho isto, e depois tinha havido a seguir vários responsáveis do ambiente, já ainda com Cavaco Silva, que tinham tudo menos paixão. Olho para o que vem a seguir do PS e fico um pouquinho desconfiado. Mas é ficar com o pulgo atrás da orelha. Não posso fazer um julgamento de uma pessoa apenas por causa disto. E eu lembro que uma das primeiras vezes, que eu já era, mais tarde, diretor do Público, e é necessário fazer um perfil dele. Eu conto esta história. Disse: "Há aqui uma coisa." É uma pessoa que foi para o ambiente, mas não era por tal convicção. E a reação dos jornalistas, sobretudo da política, era: "Isso é que é bom, é um gajo que sabe aproveitar as oportunidades." A convicção não fazia parte da equação. E eu fiquei: se calhar sou eu que sou um bocadinho ingênuo, sou um bocadinho idealista. Não insisti muito no assunto. Já contei esta história algumas vezes, não muitas, mas estou aqui a perceber porque é que, talvez por causa disso, eu tive sempre alguma desconfiança. E de resto, não tive muito contacto com o José Sócrates, não era fácil. Penso que só almocei uma vez com ele, já não sei em que circunstâncias, sei exatamente qual foi o restaurante, porque era um restaurante onde ele ia muito e que eu também gostava, era um restaurante italiano que ficava na Rua Artilharia Um.

Sim.

Agora já não me recordo o nome do restaurante, mas era um restaurante que há 20 anos era muito coisa. E foi um almoço um bocado tenso.

Estás a falar do La Trattoria?

Não. É um mais abaixo. Já não me lembro como é que se chama.

Casanós, talvez?

Não é o Casanós.

Não, era mais abaixo.

Não, é um que fica mais abaixo. E ele estava furioso, mas absolutamente furioso, por causa de um desenho de um cartunista, que tinha feito uma ilustração. Na altura, o Público fazia uma vez por ano uma edição em que em vez de ter fotografias, tinha só ilustrações, por causa do Salão da Ilustração de Lisboa. Fazíamos isso. E havia uma ilustração, e a ilustração era sobre a incineração e tinha lá uma caveira. E ele achava que aquilo era um ataque pessoal a ele. Eu tentava explicar: "Mas deixa lá, acha que eu vou dizer ao cartunista para tirar a caveira, para voltar a pôr a caveira? É a criatividade dele. Está a ligar isso para quê?" Mas era o estilo dele, o animal feroz, aquela pessoa que nunca desistia de nada. Há mais um ou dois episódios, conversas por telefone, não vou aqui contar, mas havia sempre ali alguma coisa que eu achava estranha. particular impressão: os sinais de enriquecimento aparecem muito cedo. Aparecem muito cedo. E isto eu recordo num congresso do Partido Socialista, que é em 2000 ou 2001, já numa fase tensa de António Guterres à frente do Partido Socialista, em que a contestação interna é protagonizada pelo Manuel Maria Carrilho. O Manuel Maria Carrilho é assobiado, é um congresso muito desagradável, porque a gente pode ter muitas coisas a dizer de Manuel Maria Carrilho, mas num congresso de um partido, aparecer uma divergência e ser assobiado. O Sócrates depois, quando foi líder do Partido Socialista, sabia fazer muito pior aos seus adversários nos congressos, que é pô-los a falar às duas da manhã, com a colaboração do Almeida Santos, que era o presidente da mesa. Já agora, é isto que eu assisti, tenho que dizer tudo. Nós já tínhamos tido problemas com o José Sócrates por causa dos artigos do José António Serejo, de quem o João Miguel Tavares agradece logo no arranque, faz uma homenagem, que é talvez o único jornalista que desde o princípio começa a escavar as coisas e nunca larga o osso. Ele, aliás, nunca larga o osso. Conheço muito bem o José António Serejo, nunca larga o osso e portanto, começou a escavar as coisas de casa. E já tinha havido questões, na altura penso que o primeiro caso era a DECO, umas coisas que tinham a ver com dinheiros da DECO. Isso levou a tribunal, eu tive um julgamento por causa disso, imensas trapalhadas, porque ele nunca achava que as coisas passavam, passava sempre ao contra-ataque. Aliás, desde o princípio, há aqui uma história que é contada logo no início, de uma discussão com um PSD lá da Covilhã, por causa de uns telefonemas e uns almoços na Câmara da Covilhã, quando ele ainda era funcionário, no jornal do Fundão, que acaba em tribunal. E ele consegue vencer, o que é extraordinário. Portanto, o José Sócrates consegue vencer contra aquele que havia de ser presidente da Câmara, ou era já na altura, presidente da Câmara da Covilhã. Nessas complicações, nesses momentos, de facto, ele contra-atacava sempre. Telefonava aos jornalistas, criava um ambiente muito particular. Mas voltando à história do congresso, que é muito importante, e que é também revelador do sinal de que não era possível deixar de ver. Eu lembro-me que uma das jornalistas que faz a cobertura do congresso, quando regressa, faz um comentário que eu nunca mais me esqueci. E na altura não tinha o milionésimo das suspeitas do que estaria para acontecer, que é: lá andava o José Sócrates a passar por trás da mesa, ele tinha um palco, com um blusão, ou um casaco cabedal, daqueles que se via à distância, que custava aquilo que habitualmente um secretário de Estado, não sei se ele na altura era ministro ou secretário de Estado, habitualmente não tem dinheiro para comprar. Não é costume andar vestido daquela forma. Não foi o único membro de um governo, devo dizer, de que eu tive sinais idênticos. Houve outros, até de outros setores políticos, em que eu tive a mesma perceção de que isso podia estar a acontecer. Houve ali mais um momento em que eu fiquei com suspeitas. Só que depois era tudo mesmo muito complicado de fazer, porque ele sai do governo, as coisas não se ligam muito e as coisas só regressam quando há as primeiras sombras de dúvidas sobre o Freeport. Foi numa eleição contra Santana Lopes, toda a gente estava contra Santana Lopes, toda a gente queria ver-se livre de Santana Lopes, e portanto, aquilo surge em condições de fuga de informação suspeitas, digamos assim, e portanto, ninguém quer pegar no caso Freeport. O caso Freeport só renasce quatro anos depois. Fica ali a borburar nas redações e a borburar no Ministério Público. Depois reaparece quatro anos depois, já numa altura em que acontece tudo. E agora vou dar outro exemplo, que para mim é talvez o mais importante e o que é mais complicado para aquilo que foi a reação das redações a José Sócrates, que é o caso da licenciatura. O caso da licenciatura apareceu primeiro no Expresso. No Público, quero dizer. Eu já sabia qual era o ambiente, já conhecia toda a pressão que havia. O jornalista que está a tratar disso não é o José António Serejo, é o Ricardo Felner. Eu vou acompanhando o assunto, na altura eu sou diretor, e mesmo assim há muita pressão e nós vamos publicar aquilo tudo. Ocupa várias páginas, mas não é manchete. O ambiente era de grande pressão e eu disse: "A gente não vai deixar isto na cartela." Repare, eu tinha tido conversas telefónicas com o próprio José Sócrates, nem vou aqui referi-las, não interessa agora para o caso, e o artigo sai. Em relação a alguns artigos, algumas questões, o tempo era muito diferente do de hoje. Às vezes havia temas que eu não tinha 100% de certeza que aquilo que um João Semão me trazia tivesse todas as pernas para andar, digamos assim. Às vezes não eram. Dedução em cima de dedução. Isso não se passou só com este caso, passou-se com outros casos. E eu, regra geral, preferia publicar E permitir que de alguma forma houvesse escrutínio público, designadamente das outras redações, para ver se não era uma coisa só nossa, do que dizer não sai. Tive alguns conflitos por causa disso, porque havia inclusivamente pessoas que estiveram comigo em direções do público que eram de opinião contrária. Por acaso não foi nunca com o José Sócrates, foi com outras pessoas e pelo menos num caso foi com o António Cerejo. Ora bem, e no dia seguinte, de repente ninguém pega no assunto. E durante uma semana ninguém pega do assunto. E nós sentíamo-nos cercados, literalmente cercados pelo José Sócrates, cercados porque entretanto tudo se fecha, a gente não tem sequer contacto. O José Sócrates tinha combinado comigo o único almoço que íamos ter desde que ele era primeiro-ministro, isso já se tinham passado para aí dois anos, e o almoço estava marcado para o dia em que sai a notícia, porque ele estava a tentar evitar que a notícia saísse. E quando de manhã eu ligo ao assessor a perguntar onde é que é o almoço, ele disse: "Estava à espera de almoçar depois do que fez?" Acabou-se. Eu acho que nunca mais vou ter fisicamente de falar ou encontrar-me com ele. Mas o que se passa nessa altura é que há uma notícia na "Renascença", há uma rajada de telefonemas para todas as redações e todas percebem, todas querem perceber, ou todas entendem, ou todas deduzem que é uma construção do Público, do Cerejo, do Fernandes, daqueles gajos que têm um ódio contra o José Sócrates, e aquilo fica uma semana silenciado. Só é quebrado esse silêncio pelo Expresso. E devo dizer que nisso, pelo Expresso, dirigido na altura por Henrique Monteiro, que avança contra a opinião do seu diretor adjunto, Nicolau Santos. Já agora vamos dizer aqui os nomes todos que é para as pessoas saberem o que se passou, porque Nicolau Santos escreveu na altura num blog ou numa coisa online a dizer que tudo o que estava a ver sobre esse assunto eram inventonas. Há muito para contar.

Vamos contar mais histórias até ao meio-dia, até porque temos também em estúdio o João Miguel Tavares, mas por motivos de agenda temos de receber o Jorge Fernandes, que é investigador, politólogo, também membro do painel do programa Fora do Baralho aqui da Rádio Observador. Bom dia, Jorge.

Olá, João. Olá a todos.

Jorge, a ascensão de José Sócrates é sinal do quê?

A ascensão de José Sócrates em si mesma não denota um sinal particular. O José Sócrates, independentemente daquilo que nós pensemos dos seus méritos ou deméritos enquanto político e tudo o que se passou depois, é indiscutivelmente um político hábil, um político muito eficaz. Era um excelente comunicador, era muito eficaz em debates, fazia muito boas campanhas eleitorais. Eu desde muito cedo, e aqui tiro o chapéu em direto e em público quer ao José Manuel Fernandes, quer ao João Miguel Tavares, porque eu na altura era um ilustre desconhecido que seguia atentamente aquilo que eles escreviam e tudo o que eles escreviam sempre me fez muito sentido, apesar de eu na altura já dar os primeiros passos na academia em Portugal, onde podem imaginar que aquilo que eles escreviam não era exatamente popular, especialmente dentro de certos meios. Mas independentemente daquilo que José Sócrates se revelou mais tarde, para o Partido Socialista era evidentemente racional apoiar uma pessoa como José Sócrates, que tem indiscutivelmente qualidades que naturalmente deram grandes vitórias ao Partido Socialista. Durante uns anos, o poder do Partido Socialista, especialmente durante a primeira maioria absoluta, era realmente absoluto. Nada se fazia em Lisboa sem pelo menos o consentimento tácito de José Sócrates e da sua entourage. E sabemos bem, por exemplo, que Aníbal Cavaco Silva, que apesar de tudo parece-me que foi um bocadinho injustiçado pela história, sofreu bastante. Nas relações entre Belém e São Bento, Cavaco Silva muitas vezes acabava por ser um bocadinho injustiçado porque de alguma maneira não tinha remotamente a lealdade institucional que merecia e muitas vezes José Sócrates acabava por conseguir jogar, de alguma maneira, cartas menos limpas e Cavaco saía muito mal da fotografia. Eu acho que o livro do João Miguel Tavares toca num conjunto de pontos que me parecem muito relevantes, que é o facto de as redações e de muitos jornalistas não terem feito o seu trabalho. Mas eu acho que a pergunta que importa no fundo fazer neste momento é, em primeiro lugar: não fizeram o seu trabalho por ignorância, por incompetência ou com dolo? Isto é, havia pessoas certamente que sabiam, mas se calhar a quem interessava que aquelas notícias não saíssem. Havia pessoas que queriam que certas notícias não ganhassem demasiada tração. O José Manuel Fernandes estava há pouco a falar de várias pessoas nos jornais Eu lembro perfeitamente disso, quando o público começou a noticiar as primeiras coisas, o processo da licenciatura, o Freeport, etc., tudo aquilo nos outros jornais era apresentado por muita gente como uma campanha negra, uma campanha da direita, que queriam dar cabo de José Sócrates e da legitimidade política que ele tinha. Mas se isto para mim foi preocupante, aquilo que para mim, apesar de tudo, me surpreendeu mais, foi o que se passou depois da queda de José Sócrates. E convém relembrar que José Sócrates cai em 2011 na situação em que nós conhecemos. Nós nunca conseguiremos saber isso, porque na vida real não existem contrafactuais. Mas teria sido muito interessante perceber como é que a história política de José Sócrates teria terminado se não tivesse havido aquele choque exógeno da crise internacional, da troika, tudo aquilo. No fundo, o que é que teria acontecido a José Sócrates se Portugal tivesse uma trajetória econômica, apesar de haver uma recessão, etc., mas normal, digamos assim, em tempos normais. E aquele tempo não era um tempo normal. E convém relembrar, de resto, que em 2011, depois de todas as notícias, e foram muitas mesmo, depois de levar o país à bancarrota, depois da troika, José Sócrates teve 1 milhão e meio de votos. Quer dizer, isto não é uma coisa de somenos, apesar de tudo, é impressionante a capacidade eleitoral que muitas pessoas, não só nas elites, mas os próprios eleitores conseguem, de alguma maneira, esquecer ou ignorar aquilo que já sabíamos na altura. Mas eu vou concluir só dizendo aquilo que eu acho que é o mais grave para mim, em todo o caso de José Sócrates, foi o que aconteceu depois de José Sócrates sair do poder e depois de se tornar evidente para toda a gente, já ninguém poder negar aquilo que se passou durante aqueles anos, que é o facto de ter havido, no fundamental, uma elite ministerial e política ligada ao Partido Socialista que sobreviveu basicamente incólume. Floresceu mais tarde. O governo de António Costa, por exemplo, é um governo que no fundamental, é um governo de José Sócrates, sem José Sócrates. Se olharmos para a elite ministerial e política de António Costa, pessoas que eram secretários de Estado com José Sócrates subiram a ministros, etc. Portanto, no fundamental, a continuidade no Partido Socialista do ponto de vista das elites ministeriais e políticas é absolutamente quase arrepiante, por um lado. O mesmo pode ser dito de uma certa elite jornalística. No fundo, isto remete-nos para a ideia de que o país não é capaz de realizar sanções sociais. Nós podemos pensar em democracias um bocadinho mais sofisticadas do que a nossa, em que certas pessoas que estiveram muito próximas de José Sócrates, que o defenderam até à morte. Estou a pensar, por exemplo, Pedro Adão e Silva, que jurava a pés juntos que almoçava regularmente com o Abrantes, do blog "Câmara Corporativa", e quem viveu aquele tempo sabe muito bem o que é que isto representa, que jurava a pés juntos que almoçava regularmente com o Abrantes, assim como Fernanda Câncio, há posts ainda nos blogs em que ela afirma, a pés juntos, que conhecia a pessoa. E hoje sabemos que aquilo é tudo mentira, que essa pessoa, na verdade, não existia enquanto pessoa, que simplesmente era um alias que era pago pelos nossos impostos, de resto, para fazer propaganda na altura, enfim, numa versão muito preliminar do que são hoje as redes sociais. E o interessante sobre tudo isto é que estas pessoas mantêm-se incólumes e a sua reputação, apesar de em alguns casos ter sido beliscada, mantêm-se no fundamental incólume e elas conseguem, apesar de tudo, continuar as suas carreiras. Eu estou a pensar, por exemplo, Pedro Adão e Silva foi candidato ao Parlamento Europeu em 2014, foi vice-presidente do Parlamento Europeu.

Pedro Silva Pereira.

Pedro Silva Pereira, perdão. Exatamente.

Foi secretário de Estado de José Sócrates enquanto foi ministro do Ambiente.

Sim, e depois quando José Sócrates era primeiro-ministro, ele era literalmente o braço direito. A ideia de que alguém como Pedro Silva Pereira, a sua carreira política não termina no dia em que tudo aquilo que sabemos sobre José Sócrates vem a público, só num país como Portugal ou só numa democracia muito fraca, digamos assim, é que isso é pensável. Num país um bocadinho mais sofisticado e numa democracia um bocadinho mais robusta, essas pessoas eram eliminadas da vida pública e política, não tinham mais direito de vir à praça pública e falar com a mínima legitimidade. Porque convém relembrar, apesar de tudo, José Sócrates fez as tropelias que fez e sabemos tudo, e eu admito que poucas destas pessoas, ou nenhuma até, soubesse da total extensão daquilo que José Sócrates estava a fazer, mas certamente muitas coisas. Estou a pensar, por exemplo, nas relações com Ricardo Salgado, nas relações com Joe Berardo, na ligação de Joe Berardo com a OPA da PT, muitas destas coisas. José Sócrates apesar de tudo não é o super-homem e que é onisciente e omnipresente. Como Nosso Senhor Jesus Cristo, José Sócrates necessariamente tinha que ter um conjunto de lugares-tenente que certamente o ajudariam, quanto mais não seja do ponto de vista logístico, de ponto de vista mais básico, reuniões, falar com este, falar com aquele. E portanto, a ideia que todas estas pessoas estavam completamente no escuro e que havia um homem que sozinho fazia tudo, dá muito jeito para a narrativa atual e para salvaguardar a legitimidade Não só destas pessoas, mas do Partido Socialista, mas infelizmente não poderá corresponder remotamente à realidade. E quem pensar um bocadinho usando meramente o senso comum, percebe que as coisas são como são. E, portanto, aquilo que me custou, infelizmente, em Portugal, acima de tudo, foi perceber que ninguém foi sancionado. José Sócrates, claro, é um pária neste momento, mas ninguém foi sancionado, o Partido Socialista não teve nenhuma sanção no fundamental.

E também não fez nenhum processo de autorreflexão.

E também não fez nenhum processo de autorreflexão. Houve duas ou três pessoas no espaço público que tiveram a hombridade de dizer. Eu lembro, por exemplo, que Clara Ferreira Alves escreveu um texto inequivocamente a dizer: "Eu estava convencida disto assim assim, fui enganada, peço desculpa." Foi absolutamente inequívoca e claramente admitiu que tinha defendido José Sócrates, que para além do razoável, que tinha sido enganada e pediu desculpa. Vale o que vale, mas foi uma pessoa que eu apreciei, esta foi uma atitude que eu apreciei particularmente. E a mesma coisa com o Partido Socialista, António Costa inventou aquele estribilho do: "À justiça o que é da justiça", etc. Mas sob esse ponto de vista, então deixam de haver consequências políticas. Voltamos à velha ideia de Pina Moura de que a ética é a Constituição da República ou é a letra da lei. E, portanto, enquanto um político cumprir a lei no mais estrito sentido, não há nenhuma consideração ética a fazer. E sob esse ponto de vista, parece-me que não só o Partido Socialista falhou clamorosamente, as elites falharam, mas há aqui também uma grande componente dos eleitores, porque eu acho que os eleitores descontaram demasiado rápido tudo aquilo que aconteceu e deviam ter penalizado de forma muito mais contundente o Partido Socialista nas urnas, por causa de todo este caso.

Jorge, agradeço-te. Muito obrigado por teres juntado a nós hoje no "Contra Corrente", onde estamos a analisar a ascensão de José Sócrates a partir do livro que vai ser apresentado hoje do João Miguel Tavares. Bom dia, João.

Olá, bom dia.

Quem é que deve fazer o maior ato de contrição no país sobre a ascensão de José Sócrates?

Se eu tivesse que escolher, talvez o Partido Socialista, diria eu. Porque existem várias responsabilidades, partindo do pressuposto que hoje em dia a maior parte das pessoas estão convencidas que José Sócrates foi um primeiro-ministro indigno, tendo em conta aquilo que é o seu comportamento, eu não vejo grande forma, independentemente de sabermos quais são os níveis de corrupção, parece-me mais ou menos estabelecido que este senhor não tinha a estatura moral, ética para ter sido primeiro-ministro. Acho que aqueles que tinham a obrigação de ter visto em primeiro lugar, era o Partido Socialista. Alguém me dizia há pouco tempo, com imensa graça, que não é por acaso que a palavra vetting não tem tradução em português. Porque o vetting é aquela ideia de que um partido também deve analisar, em primeiro lugar, as pessoas que ascendem dentro dele. E portanto, que também existe uma responsabilidade política, cívica, ética, dos próprios partidos vigiarem aqueles que ascendem no seu interior. E acho que os primeiros a fechar os olhos tiveram que ser o Partido Socialista. Não é possível que tanta gente, tantos companheiros de estrada de José Sócrates nunca tivessem visto nada, não soubessem nada, até porque mais tarde, já depois da detenção, já depois da acusação da Operação Marquês, surgem os zunzuns. São mesmo zunzuns porque ninguém o diz abertamente, mas sim, aquele político realmente disse, aquele colega de partido que realmente nós desconfiavamos, havia ali qualquer coisa estranha. Mas a verdade é que essa estranheza nunca se corporizou e nunca ninguém verdadeiramente falou. Talvez com exceção de Manuel Maria Carrilho, que tenha sido o mais vocal. E depois há figuras como Henrique Neto, mas são figuras que a maior parte das pessoas não conhecem. E isso significa que o Partido Socialista esteve imensamente distraído. Essa, para mim, é a primeira responsabilidade.

Imensamente distraído ou imensamente focado em conquistar o poder e manter-se no poder?

Sim, acho que a distração advém dessa ambição. É uma distração estratégica, porque José Sócrates, quando tem hipótese de chegar a primeiro-ministro, ele também tem sorte, note-se. Sócrates tem uma sequência de sortes que fazem com que ele fosse, por volta de 2004, 2005, a pessoa melhor colocada para ser primeiro-ministro. Ele primeiro tem sorte com o caso Casa Pia, porque o caso Casa Pia é um processo que atinge brutalmente o Partido Socialista e a liderança de Ferro Rodrigues, desde logo porque o Paulo Pedroso era o seu braço direito, de Ferro Rodrigues, e o partido sai em sua defesa de uma maneira muito firme e no processo de defesa de Paulo Pedroso, António Costa também é envolvido. Ele, na altura, era o chefe da bancada parlamentar do PS e é também apanhado em escutas, que depois rapidamente se conhecem.

A falar sobre o segredo de justiça.

A falar sobre o segredo de justiça, uma famosa conversa com Ferro Rodrigues, em que surge a expressão: "Estou me cagando para o segredo de justiça." Essa expressão não é de António Costa, é de Ferro Rodrigues. Mas percebe-se que António Costa está envolvido em várias demarches para saber o que se estava a passar e em contactos com as próprias magistraturas. E, portanto, António Costa sai fragilizado desse processo. António Costa tinha, na altura Podemos considerar que tinha melhor currículo do que Sócrates e estaria melhor posicionado do que ele para substituir Ferro Rodrigues, mas ele acaba por ser muito afetado pelo processo e coloca-se de lado. O próprio Ferro Rodrigues acaba por se afastar do governo, em parte, certamente com um desgaste por causa do processo, mas eu diria em primeiro lugar, aliás, isso é público, porque o presidente Jorge Sampaio, que era um amigo de há muito tempo de Ferro Rodrigues, escolhe Pedro Santana Lopes, aceita que Pedro Santana Lopes tome posse como primeiro-ministro na altura em que Durão Barroso decide sair. E portanto, essa queda de Ferro Rodrigues facilita a vida a José Sócrates para conseguir ascender a secretário-geral do PS. E logo de seguida, em cinco meses, cai o governo de Pedro Santana Lopes por causa de todos os desastres que são conhecidos. E muito rapidamente José Sócrates chega ao cargo de primeiro-ministro. É verdade que pode-se dizer que nesse intervalo não foi um intervalo suficientemente longo para existir um escrutínio aprofundado, mas na verdade, eu acho que esse escrutínio em Portugal pura e simplesmente não é feito. Não era feito no passado, continua em boa medida a não ser feito no presente. Eu gosto muito de sublinhar isso. E portanto, houve muita gente realmente distraída. Em primeiro lugar, o PS. Em segundo lugar, eu diria, os jornalistas que estavam mais próximos do PS e que faziam política e que ouviam os tais zum-zums. E depois, a partir de um certo momento, a partir da história da licenciatura, depois das Casas da Guarda, o regresso do processo Freeport, começa isto em 2007, 2008. Quando nós chegamos a 2009, eu acho que já ninguém tem grandes desculpas para dizer: "Eu não fazia ideia, eu não vi." E é verdade. Desculpem, é que em 2009, o Partido Socialista esteve todo atrás de José Sócrates.

O Jorge Fernandes, sobre o clima que se vivia nas redações na altura, aventava aqui três hipóteses para não se falar muito sobre José Sócrates: ou negligência, ou dolo, ou ignorância. Tu estavas nas redações ativamente enquanto jornalista a escrever sobre a atualidade. Queres discorrer um pouco sobre isto? O que se passava nas redações? O José Manuel já falou um pouco da redação do Público. Tu estavas no...?

Eu estava no Diário de Notícias, mas quer o José Manuel, quer a Helena, eu acho que podem falar disto com mais propriedade, porque eu, como jornalista, estava na área da cultura e depois numa fase posterior, fui editor de sociedade durante cerca de um ano. Portanto, eu nunca estive verdadeiramente metido na política, apenas como comentador. E isso é completamente diferente de quem está no meio. E quem está no meio conta histórias extraordinárias, muitas das quais eu não pude colocar no livro, exatamente porque o livro tem o método das fontes abertas. Eu queria mostrar que as coisas estavam à vista e portanto eu recorri a jornais e a livros, e não andei a entrevistar jornalistas, mas claro, os jornalistas falam comigo. Há histórias extraordinárias. Ainda agora me contaram uma que eu não tinha ideia, que me disseram que José Sócrates pouco depois de chegar a Lisboa, estava a organizar jantares em Sintra com jornalistas em que estava a Edite Estrela, o Armando Vara, as pessoas que estavam mais próximas dele, para começar a construir aquela networking que também justifica aquilo que o José Manuel esteve a contar do próprio ambiente e que a Helena confirmou, e que é verdade, que o ambiente foi apenas uma área que ele estrategicamente apanhou para dizer: "É aqui que eu vou subir, é através disto que eu vou subir." Note-se que ele no início dos anos 90, é uma história muito mal contada, que ninguém sabe os contornos, numa empresa de combustíveis e de venda de pneus. Na Sovenco. Imaginem, o homem do ambiente estava de repente nos negócios dos combustíveis e das vendas de pneus. Isto mostrava as suas convicções verdes. Mas essas pessoas, os jornalistas de política, tiveram certamente noção dessa ascensão de Sócrates. E a verdade é que quando se aproximam as eleições de 2005, não há muita coisa no espaço público, mas já há, ainda assim, bastantes coisas. Há os artigos do Serrão, que é mais do que um, o caso da sede da Deco, que não é um caso de corrupção, mas que mostra muito bem a maneira como José Sócrates exerce o seu poder. Há um outro caso mais pequeno em relação à Biblioteca da Covilhã, mas já tinha saído no Independente um caso, que era o caso da Cova da Beira, que eu dedico muito espaço ao caso Cova da Beira neste livro, porque é um caso absolutamente escandaloso, em que está tudo. E esse sim, é um caso de corrupção, incúria, incompetência, quer dizer, tudo e mais alguma coisa. E quando nós ouvimos o José Manuel descrever o que se passou com a licenciatura, é muito parecido com o que se passou com a notícia do caso Cova da Beira. José Sócrates reagiu, tentou impedir a publicação da notícia e a notícia saiu escondidíssima numa página interior do Independente.

Muito bem. José Sócrates, ascensão. Lançamos a pergunta: será que afinal José Sócrates nunca existiu? Existiu ou não foi, Helena?

Existiu. E o que eu acho que é interessante, o livro do João Miguel Tavares tem muitos dados interessantes, mesmo quem acompanhou muito isto na época, às vezes ficamos muito surpreendidos, porque há coisas que já não nos lembrávamos, outras que na altura não prestámos atenção. Há aqui uma questão. Nesta época, eu tinha criado uma revista de ambiente e daí que a questão da Cova da Beira sempre me tinha parecido algo de muito estranho E a juntar a isso, que tinha se criado na Europa a convicção de que a área do ambiente era uma área nova das políticas, mas já noutros países nós víamos aparecer associados à área do ambiente grandes casos de corrupção, porque eram menos escrutinados, porque foram vistos como áreas de inovação, como a proteção dos animaizinhos. As pessoas que estavam ali eram políticos, mas não eram políticos como os outros, eram novos. Havia este efeito novidade que levou a que não se percebesse que era uma área com muito dinheiro. Os jornalistas na altura, o comentário era diferente, mas o próprio olhar político era diferente sobre esta área. Olhava-se de uma maneira muito mais para as obras públicas, para os ministérios que tinham aquelas pastas mais tradicionais e que no ambiente, achava-se que era uma espécie de ministério da juventude em verde. O escrutínio era muito menor. O caso Cova da Beira, de facto, já configurava ali uma maneira de estar que levantava imensas dúvidas. E há aqui no livro do João Miguel Tavares, uma coisa que eu acho que é fundamental e que é: as pessoas em geral, se têm a imprensa livre e mesmo sem a imprensa livre, mas neste caso estamos a falar de um país com a imprensa livre, a desculpa "eu não sabia" não é geralmente verdade. Eu a primeira vez que tive consciência disso foi quando estava a fazer uma coisa que tinha a ver com os anos 30 em Portugal e mesmo com censura, há muita informação. Até porque a censura, no caso em Portugal, nos anos 30 era muito direcionada e, portanto, a ideia do "eu não sabia" não se aplica. Presumo que esse trabalho terá sido feito, não conheço, mas quase de certeza que foi feito. Por exemplo, para aqueles grandes crimes da humanidade, do século XX, há informação. Mesmo naqueles países. Esta ideia sempre que as pessoas têm depois a posteriori: "Os alemães não sabiam." Eu não sei como é que será ou como é que terá sido na União Soviética, porque aí é diferente. Mas mesmo quando se vem dizer: "Não se sabia o que estava a acontecer na Alemanha."

Não sabia, mas também não quis saber.

Não sabiam porque não quiseram saber. Mesmo em relação a Estados totalitários, eu agora aqui estou a referir-me à Alemanha nos anos 30 e 40. Há muita informação. Estamos a falar de países que tinham imprensa, porque há muitas notícias correntes. Agora, claro, passando para uma democracia e para factos de corrupção, isto é muito mais evidente. Havia muita informação disponível e o João Miguel fez muito isto, que é a partir daquilo que está disponível, o que estava escrito, o que se podia ter ouvido, o que se ouviu, o que se viu. E nesse sentido, a própria forma como o livro é construído é uma mensagem, porque as pessoas gostam sempre de acreditar, e isto aconteceu para grandes casos também, que é: houve depois uma investigação que teve-se acesso àquele relatório, ao documento que provava as coisas. E porque isso é interessante do ponto de vista da construção de um guião, não estou a dizer que isso às vezes não tenha acontecido, mas para estas coisas, isso é uma forma de desculpabilização, é o "eu não sabia". Não, sabia e tinha todos os meios para saber, porque nós temos de perceber que mesmo, por exemplo, quando o José Sócrates escreve e publica aquele livro, "O Dom Profano: Considerações sobre o Carisma", não são umas figuras laterais que estão na apresentação daquele livro. E eram pessoas que mais que tinham meios para saber. Não souberam porque não quiseram saber. Nós temos figuras gradas do Partido Socialista, e não só, nesta apresentação deste livro. E o que contrasta em absoluto com aquilo que acontece agora recentemente num outro livro feito por José Sócrates. A própria forma como o livro está construído, não é neutra, porque sempre esteve muita informação disponível. Não sei como é que será o segundo volume deste livro, que o João Miguel já nos prometeu, mas por exemplo, a questão da licenciatura, o Balbino Caldeira começa a publicar aquilo no blog, ele não teve acesso à informação. A certa altura tem, mas no início ele está a cruzar informação. Depois tudo aquilo que se vai sabendo a posteriori. Em relação a Cavaco Silva, note-se que quando começa o escândalo da licenciatura, o Cavaco protege-o. E protege tendo o sentido: pronto, essas coisas há sempre, diz-se sempre essas coisas. Por quê? Porque ele de facto tinha aquele perfil, e isso percebe-se muito bem também aqui neste livro do João Miguel Ele fazia. Aliás, o caso de Sócrates, que eu acho que se transformou numa tragédia, eu um dia escrevi e eu acho que vamos quase a caminho disso. Pelo que vi, por agora, eu devo acabar comigo a defendê-lo. Porque como as pessoas que tanto o defenderam o deixam cair, e agora o caso da Fernanda Câncio, que é vergonhoso, mas vergonhoso, e que se refere como é esta pessoa. Aquela gente, e não estou a referir-me aqui especificamente à Fernanda Câncio, andavam à volta dele, parecia uma trupe de artista, de clube de fãs, e agora dizem esta pessoa? Isto eu acho que é um considerante pessoal, faz-me muita confusão. E que insultaram, as pessoas começaram a ter dúvidas, mas o José Sócrates tinha qualidades e o que aconteceu foi uma tragédia para Portugal, porque ele tinha condições para reformar Portugal, que poucos primeiros-ministros tiveram. Porque o Partido Socialista era um partido charneira, era um partido forte. Por outro lado, ele era um líder muito mais à direita do que aquilo que era habitual no Partido Socialista, mas tinha a habilidade suficiente.

Tinha maioria absoluta.

E tinha a habilidade suficiente para pegar ali em coisas para entreter a esquerda e deixá-los muito contentes, achar que estavam a fazer muitos progressos. Uma causa disto, uma causa daquilo. E não só, e houve coisas que foram importantes. E tinha aquela capacidade de fazer, num mundo político muito atormentado e em que se tem quase medo de fazer reformas e mexer, ele não tinha isso. Ele tinha ali genica, havia essa possibilidade. O facto de tudo aquilo ter acabado como acabou, foi um desastre também para Portugal. Portugal teve ali uma oportunidade de ser reformado sem termos de chegar à troika. Agora, em relação à questão, que também aqui já foi colocada, eu penso que até por ti, onde é que ele teria chegado se não tivéssemos tido uma crise? A crise que tivemos? Teria chegado a Belém. Teria sido presidente da República. Eu lembro-me de ter escrito isto e lembro-me de o ter dito na televisão, ter dito que o José Sócrates queria ser presidente da República numa altura já muito complicada. E percebi, na altura isso foi assim: "Esta mulher alucinou." Mas a verdade é que se percebia, e ele queria chegar a Belém, até porque o facto de ser presidente da República dava-lhe algum tipo de imunidade, que era aquilo que ele já precisava naquele momento. Mas tenho a certeza que teria mesmo chegado a Belém. E depois não sei o que é que nos teria acontecido a nós. Porque há aqui duas coisas a ter em conta. Em Portugal, nós temos uma sociedade civil fraca, mas sobre isso o João Miguel poderá teorizar bastante, e temos pouco escrutínio, e temos ainda menos escrutínio com políticos de esquerda. Não é por acaso que nós temos tido tantos escândalos associados a figuras de esquerda, porque o escrutínio é muito, e não estou a referir-me apenas a Portugal, o escrutínio é muito inferior. E no caso do ambiente foi vergonhoso. Eu fazia ambiente, tinha revista, fazia comentários de ambiente numa coisa que havia que era o CMR Rádio, e lembro-me, havia uma atenção enorme a tudo, a Fernão Cavaco Silva. Uma atenção enorme em relação às coisas do ambiente. Tinha havido a questão daqueles peixes que morreram em Vila Franca de Xira, no rio Tejo. Lembro-me até, foi a primeira e única vez que andei de helicóptero, de se fazer uma coisa aqui na área de Lisboa, dentro do helicóptero, pois via-se aquela charada toda, que as unidades industriais acumulavam, maiores ou mais pequenas, naquilo que era as suas instalações, como havia muita recolha de lixos urbanos e de lixos industriais, aquilo que era um bocado o caos do ambiente nessas matérias.

Sobretudo nos resíduos, não é?

Sim, muita questão dos resíduos.

Não era um bom exemplo, antes pelo contrário.

Aliás, o José Sócrates tem até essa alteração. O ambiente não é só a questão dos resíduos, é muito mais do que isso.

Sim.

E o que é curioso, é que a partir do momento em que o Cavaco cai, as mesmas pessoas que achavam tudo muito interessante para falarmos do ambiente, desinteressaram-se completamente. Os peixinhos continuavam a morrer, os lixos continuavam, mas eles já não viam aquilo. Ou seja, houve uma série de questões que foram muito interessantes na área do ambiente enquanto serviram para iludir o Cavaco. A partir do momento em que o Cavaco sai, o assunto perde aquela tração que tinha anteriormente. Eu acho que é preciso também ter isto em conta. Eu acho que não seria possível um José Sócrates no PSD. Não porque não haja pessoas com o mesmo perfil, mas porque não aguentava.

Não aguentavam por?

Nem o partido aguentava, e a própria pressão das oposições seria muitíssimo superior, porque de facto uma figura deste perfil, para fazer o que fez e chegar onde chegou, precisa de ter um apoio dos seus. Isso ele teve. Eu não vejo o PSD conseguir aguentar, ainda vai, porque candidatos aí está sempre muito.

Ia perguntar se também não terá havido alguma condescendência por parte do PSD, enquanto partido da oposição, em relação ao José Sócrates.

Tinham muito medo de ficar mal na fotografia, porque aquela gente abre a boca e...

E a direita estava ao seu lado no início do seu próprio mandato como primeiro-ministro.

O líder que a direita gostava de ter. E de facto houve isso, porque ele parecia vir a fazer algumas reformas e houve coisas que ele fez que a direita nunca tinha tido coragem de fazer. Quem é que divulga o número de médicos que estão afetos a funções sindicais e de professores? Foi ele. Estava furioso com os sindicatos e pôs aquilo tudo cá fora. Há uma série de coisas que José Sócrates faz e que a direita pensa: "Nós gostávamos de ter feito isto", mas não tinham coragem, por assim dizer. Ele goza disto. Tendo tudo isto em conta, eu acho que sim, José Sócrates aconteceu. O que eu acho que é muito preocupante, e igualmente preocupante como José Sócrates, é as condições que permitiram que ele acontecesse. Eu acho que pode perfeitamente voltar a acontecer. Quando António Costa não é penalizado politicamente por ter dito Sócrates Aldrabónus. Mas como Sócrates Aldrabónus?

Repara, tu apanhaste isso bem, eu também cito isso no livro, mas é bom as pessoas terem consciência, e é extraordinário essa opção de António Costa, que a expressão Sócrates Aldrabónus foi uma frase que aparece no livro do Joaquim Vieira, na republicação da biografia do Mário Soares, ou seja, quando ela é preparada para ser editada. Entretanto, já saiu em livro, mas originalmente foi preparada para ser editada com a revista Sábado, em pequenos volumes, e o Joaquim Vieira decidiu fazer uma pequena atualização, e é aí que António Costa fala. Mas note-se, é trabalhar para os livros e para ficar na história. Portanto, ele quer certamente que haja uma pequena frase sua que aparece num livro, mas ele nunca falou naquilo publicamente, aquele Sócrates Aldrabónus nunca foi dito em voz alta em frente a nenhuma câmara de televisão.

Sabes por quê? Porque eu acho que não é verdade, o caso dele.

Sim. Eu também acho que o Sócrates Aldrabónus também não é verdade.

Não é verdade.

Pode-se dizer que pode ser verdade na dimensão, ou seja, as pessoas não terem noção dos milhões que se está a falar.

Talvez a dimensão.

Mas por aí. Mas o resto eu também acho que não aldrabou ninguém.

Talvez a dimensão, mas por exemplo, quando ele sai do governo para a Câmara de Lisboa, não sai sem saber nada.

Para mim, a prova de que ele sempre soube ou sempre desconfiou, e é uma prova muito pesada, é a cerca sanitária. Não é possível que António Costa não estivesse à espera. Isto para as pessoas estarem orientadas, em novembro de 2014, quando Sócrates é detido, António Costa foi eleito secretário-geral há muito pouco tempo e a detenção de Sócrates coincide praticamente em dias com o congresso que o vai entronizar como secretário-geral. E nesse preciso momento, António Costa reage com uma velocidade notável. Aliás, é politicamente brilhante. António Costa é politicamente brilhante, coloca uma cerca sanitária a dizer: "Lá está, há política que é política, há justiça que é justiça." Não é exatamente essas as palavras, mas segue um SMS basicamente para toda a gente que é importante no PS, e esse SMS tem uma função: é dizer "Estejam caladinhos, Sócrates está fora deste congresso, ninguém vem aqui para os púlpitos defendê-lo." E isso é evidente que só é possível quando essa desconfiança existe. E a seguir, em dezembro, segue-se a famosa frase de António Costa, que ficará para a história da política portuguesa: "Ele está a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade", que é mais uma vez uma frase politicamente brilhante, mas também de uma tal crueldade que faz com que José Sócrates corte relações com António Costa e que depois saia do PS.

Não, mas antes disso, ainda há uma coisa interessante, que é a ida a Évora.

Sim.

A ida a Évora. Eu só lá fui uma vez.

A ida de António Costa a Évora.

De António Costa a Évora.

Esta frase dita a saída.

Só lá vai uma vez, leva um casaco inacreditável.

Vai com o Mário Soares.

Xadrez tweed verde e azul.

Muito estranho. Tudo aquilo é uma visita de médico.

É uma visita de médico, porque o António Costa fica a gritar com ele o tempo todo e ele depois sai e o Sócrates fica a falar com o Mário Soares e depois eles juntam-se, que eles foram juntos, o Costa e o Soares, e depois ele está cá fora e é à porta da prisão de Évora que faz a famosa declaração do "ele está a lutar pelo que acredita ser a sua verdade."

Aliás, António Costa considera que Sócrates tem lá Mário Soares exatamente para tornar impossível qualquer conversa mais direta entre Sócrates e Costa. Afinal, imaginemos, o que o Costa deixa implícito é que-

Ou seja, levou Mário Soares para se blindar.

Se Mário Soares não estivesse lá, não porque António Costa o que defende é que Mário Soares só está lá porque Sócrates tem interesse nisso, porque conta que estando lá Mário Soares, ele não se pode pôr ali a fazer perguntas diretas sobre o envolvimento de José Sócrates em determinados casos. Agora, isto leva-nos a uma outra questão, e que é: sim, o Partido Socialista, sim, aquela ideia de que havia um Sócrates, primeiro-ministro, que eles acompanhavam nas medidas, que era uma figura carismática, exemplar, e depois havia um outro Sócrates que durante a noite se dedicava a outras atividades, ou outra noite, outra parte do dia, não sei. Quer dizer, absolutamente nada disto cola. Aquela gente passou dos governos de Sócrates para os governos de António Costa, como se nunca tivesse estado lá. Hoje é curioso, porque é o não nome, é o nome que eles não pronunciam. O Fernando Medina, por exemplo Quando se refere àqueles anos, por questões de natureza econômica, refere os anos, diz de tantos a tantos, é como se não tivesse acontecido, mas houve ali uma forma de exercício de poder de que eles gostaram. Não estou a falar da parte da corrupção, estou a falar da parte de estamos aqui, somos nós que estamos no poder.

Eles, de facto, tratavam-no como o Menino Dourado. A pessoa que trazia as vitórias, trazia as eleições. Porque repare, não é só quem está no governo, é tudo o resto. Nestes partidos de poder, é muito mais coisas do que isso. É o que vem por ali abaixo.

Mas aquilo que o Jorge Fernandes estava a dizer, e muito bem, isso é realmente muito importante. José Sócrates, enquanto foi primeiro-ministro, teve uma espécie de braço esquerdo e braço direito, e foi Pedro Silva Pereira e Augusto Santos Silva. O caso de Pedro Silva Pereira é especialmente escandaloso, porque ele está nos seus gabinetes desde muito cedo, desde os tempos em que era secretário de Estado do Ambiente e foi subindo. O caso de Pedro Silva Pereira, o filho dele esteve na casa de Paris. A mulher de Pedro Silva Pereira foi remunerada por empresas do universo Carlos Santos Silva. E Pedro Silva Pereira não se percebe bem que impacto político é que teve essa cumplicidade, porque é verdade que ele não teve propriamente uma carreira política em Portugal, mas como dizia o Jorge, e bem, foi para o Parlamento Europeu, foi vice-presidente do Parlamento Europeu. Eu vi-o inúmeras vezes como comentador, penso que da RTP. Eu não consigo compreender que uma pessoa com este tipo de proximidade não seja pelo menos incentivada pela comunicação social, pelas pessoas, pelas televisões onde ele está a comentar e dizer: "Faça-me pelo menos um favor, se quer comentar. Comente primeiro o que foram estes seus anos, estas suas décadas, verdadeiramente, ao lado de José Sócrates." Pedro Silva Pereira nunca o fez. E, portanto, é extraordinário. Reparem, eu não estou a falar em corrupção, como estava a Helena a dizer, e bem. Augusto Santos Silva, por exemplo, nunca na vida alguém suspeitou de qualquer coisa ou de qualquer dinheiro mal gasto na sua carreira política. Não é disso que estamos a falar, mas é de responsabilidade política. Pedro Silva Pereira é o maior cúmplice político de José Sócrates ao longo de toda a sua carreira e até hoje não teve que apresentar uma justificação e continuou a ter uma carreira política como se nada fosse. Augusto Santos Silva, até há pouco tempo, foi presidente da Assembleia da República e teve ambições de ser presidente da República. Um homem que o defendeu como ele o defendeu, é inconcebível que não haja responsabilidades políticas. E, portanto, é esta espécie de esquecimento. Daí este título original, que depois acabou por cair, do "José Sócrates Nunca Existiu". Porque dá a ideia, e eu cito aí o Eduardo Lourenço, que nós vivemos um período em que estávamos todos profundamente doentes, mas andamos a fingir que estávamos com saúde. E esse fingimento nunca acabou. E ao mesmo tempo, nós estamos aqui em estúdio, três pessoas que de facto escreveram e criticaram muito José Sócrates enquanto ele era primeiro-ministro. Mas não foste tu que tiveste o privilégio de reunir três grandes gênios à tua mesa. Certamente, somos pessoas com o nosso valor e inteligentes, mas não era preciso sermos absolutamente brilhantes, prescientes, para termos visto isto. Não era preciso ter os olhos especialmente arregalados. Era preciso era fazer muita força para fechar os olhos. Isso sim, e foi isso que aconteceu.

Eles vão criar um tipo de argumentário, que se manteve, e que é o: "E daí?"

Eles, desculpe.

Este círculo do José Sócrates, que era o: "E daí?" Uma pessoa chegava, começava a levantar questões. "E daí?" E não é crime. Criou-se durante aqueles anos, e é uma coisa que está cá na sociedade portuguesa e que é: se não é crime, ou seja, se não houver uma condenação, não há nada a dizer. E isto aconteceu sucessivas vezes. A pessoa comentava, dizia, não sei o quê. "Não, não é crime, vamos esperar para ver, vamos ver se é crime." Não havia mais outro valor que não fosse aquele que fosse determinado em tribunal. Daí que quando José Sócrates chega a tribunal, é já a fase final. Mas se José Sócrates nunca tivesse passado à condição de arguido, para eles, estaria sempre, para esse grupo, do qual nós temos que pensar advogados como o Magalhães e Silva. O Magalhães e Silva senta-se nos estúdios de televisão a teorizar, a justificar as coisas mais mirabolantes. José Sócrates foi preso, e foi preso na manga do avião. E a dada altura, o país discutia exaustivamente se se podia prender ou não uma pessoa na manga do avião. Nunca se discutiu os fatos, era sempre esta questão da manga do avião. Foram horas nos estúdios de televisão discutindo se alguém podia ser preso numa manga de avião.

Era sempre a fuga ao segredo de justiça, a presunção de inocência e depois também a defesa da vida privada, que são tudo valores profundamente estimáveis, mas que são utilizados de forma habilidosa para basicamente impedir um debate público que era profundamente urgente.

João, este livro é sobre a ascensão de José Sócrates. Parece que a ascensão de Sócrates é um sinal também da fraqueza da nossa democracia, que deixa emergir, enfim, não queria qualificar, mas se calhar as soluções

Menos boas do país.

Não, eu acho que não tanto isso. Aqui, se calhar, passamos para a fase de elogios de José Sócrates. A Helena já referiu isso, e eu esforço muito neste livro por sublinhar isso, até porque como eu tenho aquela fama de obcecado e porque escrevi muito sobre ele e parece que estava sempre a apontar o dedo e a carregar nas feridas, e na altura acho que era muito urgente fazer isso enquanto ele foi primeiro-ministro, mas agora com esta distância, o José Sócrates é ao mesmo tempo uma personagem fascinante e convém perceber como é que ele lá chegou. E nota, ele chegou lá com mérito. É muito importante sublinhar, José Sócrates, sem se perceber bem como, verdadeiramente, porque não se percebe de onde é que vem aquele talento político, até porque é tardio. José Sócrates inscreve-se primeiro naquilo que na altura era o PPD, mas depois vai para a universidade, desliga-se do PSD, vai para a universidade e de repente é no início dos anos 80, quando aparece na Câmara da Covilhã, que de repente abraça a carreira política ao mesmo tempo, ele acaba por ser um funcionário público nesse aspecto irrelevante, abraça imediatamente a carreira política e ascende com talento e a uma velocidade surpreendente. Aliás, uma boa prova disso é, por exemplo, os irmãos Patrão, nomeadamente o Jorge Patrão, que são pessoas que no início da carreira eles claramente estão equilibrados, em termos de estatuto, em termos de lugares na concelhia, e muito rapidamente José Sócrates ascende e toma a dianteira de uma forma que tu percebes que é meritocrática, desde logo, por uma razão muito simples, que é Jorge Patrão e Luís Patrão nunca se zangam com ele, continuam amigos dele pela vida fora, o que significa que reconhecem o talento daquela pessoa. Portanto, nem sequer há aquela competitividade. É nós os dois entramos para uma redação, mas rapidamente percebemos que a pessoa ao nosso lado é melhor do que nós. E portanto, esse reconhecimento é evidente e a velocidade que ele toma conta da concelhia, a velocidade que toma conta da federação, a maneira como imediatamente tenta profissionalizar a própria federação. Tenta ter debates, tenta ter discussões. Ele de repente tem quase uma espécie de mini governo sombra dentro da federação. Isso mostra o enorme talento político de José Sócrates. Portanto, há uma ascensão meritocrática dele e essa ascensão meritocrática é uma parte boa da democracia. Eu arranco o livro a dizer que José Sócrates é a primeira pessoa que junta duas coisas. É alguém que não tem pedigree, não tem currículo familiar, vem do interior de Portugal, de uma família de classe média, a certa altura. Mas isso não é novo, aconteceu a muita gente, mas as pessoas que tinham essa herança familiar, para chegarem a lugares de poder, tinham que ter um currículo acadêmico, um percurso profissional à toda a prova. E Sócrates também não tem isso. Portanto, ele não tem nem família, nem currículo. Portanto, ele chega lá a partir das estruturas dos partidos da democracia portuguesa, e isso eu penso que só seria possível na democracia, porque noutro regime ele não teria passado pelas cancelas desse regime, dessas cancelas hierárquicas muito bem estabelecidas. Portanto, essa ascensão, boa parte dela é meritocrática. O problema é que ele, ao mesmo tempo, tem evidentemente uma espécie de lado negro. O lado negro da força à qual ele se entrega.

Acho que já havia sinais, mas ninguém os valorizou.

Eu acho que já havia sinais.

E tu deste um exemplo no final da primeira parte, o caso Cova da Beira.

Mas nota que isso é muito tardio. O caso Cova da Beira, quando é noticiado, muito tardio. Muito cedo, antes de ele ser primeiro-ministro, claro, mas é de 1999 quando sai a primeira notícia do Independente, e é um caso que surge quando ele já é secretário de Estado do Ambiente. Portanto, aí estamos a falar da segunda metade dos anos 90. Mas essa primeira ascensão toda, até ele lá chegar, até se tornar um homem de grande confiança de António Guterres, é uma ascensão meritocrática e aquilo que nós hoje desconfiamos que pode ser uma espécie de cultura de corrupção, era ao mesmo tempo uma cultura de solidificação de poder. É por isso que eu também perco muito tempo neste livro a descrever aquilo que é o mundo autárquico, porque esse mundo autárquico é muito mal conhecido, até por nós jornalistas que vivemos em Lisboa, que trabalhamos em Lisboa, esse microcosmos autárquico é absolutamente fundamental para explicar o percurso de José Sócrates. Depois, quando chegamos realmente a 1999, ao caso Cova da Beira, que era aquilo que eu estava a falar no final da primeira parte, é muito interessante, porque quando eu ouço o José Manuel descrever a maneira como o público publica a primeira notícia da licenciatura, e note-se, o caso da licenciatura andou a borbulhar nos blogs desde 2005, desde que o Balbino Caldeira publica o primeiro post, que é logo a seguir às eleições de março de 2005. E qual é ali a questão? A questão é que a investigação que o Balbino Caldeira, que não era jornalista, estava a fazer, era altamente credível. A partir de certa altura, ele tem documentação e ele está realmente a fazer um trabalho de investigação. Aquilo é muito credível. E quando o público e o Ricardo Dias Felner avançam para isso, eles percebem que aquilo é credível, aquilo é notícia.

Mas é o país em que a editora com o qual o Balbino Caldeira tinha acordado editar aquele livro, deu para trás. O Balbino Caldeira fez edição de autor.

Sim. Há mais casos desses.

Pois, mas naquela altura, aquele livro, quem não?

Há um juiz que também escreve um livro sobre ele, que tinha um editor normal, e quando o editor vê o conteúdo do livro, não consegue editar.

Sim. Durante o tempo que o Sócrates foi primeiro-ministro, existem basicamente quatro livros sobre ele Um é o "Menino Dourado do PS", de Eduarda Maia, que é a biografia oficial pra qual ele fala e os amigos todos falam. Note-se que é um livro muito elogioso, embora Eduarda Maia, também fazendo alguma justiça, faz um trabalho muito grande de levantamento de informação, foi um livro bastante útil pra mim pra escrever este livro. E depois existem três livros que, de certa maneira, podiam ser entendidos como ataques a José Sócrates. Não eram ataques, eram a descrição. Um deles era do Rui Costa Pinto, que era também uma pequena biografia, que ele editou na sua própria editora, uma editora de autor. Há o livro do Balbino Caldeira, que ele nunca conseguiu editar em lado nenhum e disponibilizou na net.

Esse livro foi editado pelo Costa Pinto na editora, o que não teve depois foi distribuidor. A distribuidora recusou-se a distribuir o livro.

Sim, o livro era praticamente invisível. E houve ainda um livro do João Menard Garcia sobre o Freeport, que também saiu de forma mais ou menos obscura. E, às vezes, as pessoas perguntam: "E hoje em dia achas que o escrutínio é melhor?" E falam sempre do André Ventura e do Chega. E eu digo: "Eu, pelo menos, sobre o Chega, já tenho meia dúzia de livros lá em casa." Meia dúzia de livros. E José Sócrates, que era aquela figura, não teve livros publicados sobre ele em grandes editoras enquanto ele foi primeiro-ministro, a não ser aquele. Mas regressando à questão da licenciatura, nós estamos a falar-

Desculpa, só um parêntesis. Era poder e isso poderá fazer a diferença.

Claro que era poder.

É o que faz a diferença.

Mas é que fingir que não era poder.

Não chega.

Não chega?

Era poder e vontade de o exercer. Voltando à questão do Ventura, eu gosto muitas vezes de dizer isto, é simultaneamente uma provocação, mas uma verdade. André Ventura pode vir a ser uma pessoa perigosíssima pro sistema político nacional, mas nunca o Estado de Direito até hoje esteve tão em causa do que no tempo em que José Sócrates foi primeiro-ministro. Eu não estou a exagerar. O poder que aquela pessoa conseguiu acumular, porque foi capaz, é extraordinário. É evidente que ele não conseguiu pôr rolhas na boca a todas as pessoas, mas, por exemplo, conseguiu despedir Manuela Moura Guedes. Manuela Moura Guedes acabou a carreira dela quando estava à frente do jornal com maior audiência em Portugal e foi despedida em véspera de eleições, e José Sócrates ganhou as eleições na mesma. Mas voltando à notícia do Independente, ela foi publicada no Público dois anos depois destas notícias se saberem. Isso prova também as cautelas que eram necessárias e também um grau de ameaça, porque bate também com a história da Cova da Beira de 1999. Era José Sócrates a telefonar pras direções, a dizer que aquilo não era nada, que aquilo era mentira, depois a insultar os jornalistas, a ameaçar com processos, constantemente. Era esse o padrão.

No meu caso concreto, deu a entender, a certa altura, que estava muito bem com o meu patrão.

Exato. Aquele era também um tempo ainda, juntamente com a questão da OPA da Sonae, que ainda por cima metia a OPA da Sonae.

Metia a OPA da Sonae pelo meio.

Eram questões altamente sensíveis, em que houve gente que resistiu, mas é mesmo isso. Naquela altura, era preciso resistir. Não foi fácil, e por isso eu presto homenagem às pessoas. Este livro é simultaneamente uma grande crítica ao escrutínio jornalístico e uma homenagem aos jornalistas. Em simultâneo, porque houve poucos, mas muito bons, que fizeram um trabalho extraordinário. O José António Sareja é um bom exemplo. E depois houve muita gente que fechou os olhos, não quis saber e que não teve paciência.

O poder que José Sócrates exerceu, o poder, não aquele que os eleitores lhe deram, o outro tipo de poder e de pressão, nasce muito de algo que é muito difícil de enfrentar e que na altura era um bocadinho o eixo que ia das redações ao Frágil, ao Lux. Eram as pessoas que ditavam, não era tanto o que era verdade ou mentira, mas o que era aceitável, o que se podia dizer, o que se podia escrever sem se passar pro lado errado das coisas, sem se ficar transformado numa gaja reacionária. Eu vi coisas escritas sobre mim absolutamente extraordinárias. Aliás, dá-me imensa vontade de rir quando vejo aí nas caixas de comentários dos blogs. Quando vejo aí essas coisas hoje, dessas pessoas que se queixam de bullying, de serem insultadas, não sabem o que é ser insultado. Não me afetou rigorosamente nada. Mas este grupo, que agora diz que de fato não o conheceu, que não o viu, ou fazem de conta disso. E isto chama a atenção pra uma coisa que a mim me preocupa, que é se hoje, daqui a um ano, dois anos, surgisse alguém com o mesmo tipo de perfil ou com a mesma pulsão pra exercer o poder assim, se isso era possível. E eu digo que sim. Digo que sim, sobretudo se for de esquerda, porque se for de direita, o escrutínio será muito maior. Mas há aquela expressão do general prussiano, é como se houvesse ali uma mobilização disponível à esquerda, não tanto em torno de um projeto político, mas em torno de um caudilho, de alguém que eles vejam como um seu.

Sim, o que não é necessariamente as pessoas estarem a fechar os olhos de propósito, sabendo que ele era corrupto. Não é isso. As pessoas fechavam os olhos porque ele era dos nossos e porque estava a oferecer, nomeadamente a uma esquerda.

E estás a dizer isso porque és reacionário, porque és de direita. Não pode ser, porque não sei o que quer dizer.

E ele estava a oferecer à esquerda cosmopolita, e que naquela altura, ainda numa era pré-redes sociais, dominava o espaço midiático de uma forma muito superior à de hoje em dia, que: "Eu estou a lutar pelas vossas causas", e eram causas absolutamente fundamentais. Tanto a questão do aborto como a questão do casamento gay eram fundamentais.

Legalização do consumo de drogas leves, também.

Sim, isso já vinha mais atrás. Mas o fato dele ser um grande cavaleiro dessas causas de costumes progressistas.

De uma esquerda urbana.

De uma esquerda urbana foi fundamental para conquistar essa esquerda, ao mesmo tempo que ele conquistava uma boa parte da direita favorecendo os negócios e sendo amigo do investimento e, claro, criando uma clique empresarial à sua volta.

Houve algumas pessoas que lhe fizeram frente Recordo-me, por exemplo, de Francisco Van Zeller na CIP por causa do aeroporto de Lisboa, que foi um tema muito complicado e que levou muito tempo a resolver. A famosa OTA. O ambiente era muito contrário. Eu sei que vinha de trás a história do Santana Lopes. Eu conheci pessoas vivas. Lembro-me de algumas pessoas do PSD que numa festa de aniversário, pouco tempo antes da eleição, apareceram de gravata cor-de-rosa quase que a dizerem: "Eu não vou votar no Santana Lopes."

Sim.

Portanto, havia um ambiente muito particular. Agora, eu creio que também havia, às vezes, alguma falta de rigor, porque, por exemplo, se nós fôssemos ler com atenção o programa eleitoral do Partido Socialista, que o levou ao poder, era um programa eleitoral reformista, mas não liberal como os liberais gostavam de dizer que era. Não era, era um programa dirigista da economia. Lendo com cuidado. Coisa que ele, aliás, cumpriu integralmente, que era a parte reformista, que era a parte dirigista da economia, porque era o que ele acreditava.

Mas não era tanto o programa, era a atitude. É o estilo.

Era o estilo. Sim, mas o que lá está também é relevante. Apesar de ter sido escrito por António Vitorino, é relevante, porque as pessoas tinham a ideia de que era um PS moderno, mas não era um PS tão moderno como isso em termos de economia.

Mas quando ele sobe ao poder e ganha as eleições, ele logo no primeiro discurso está a atacar a questão das farmácias, que era um lobby poderosíssimo, e também a questão das férias judiciais e dos juízes. E depois está a lutar contra os professores. E de repente, as pessoas olhavam para aquilo, sobretudo porque vínhamos de um governo muito confuso, de Santana Lopes, mas também a memória que havia de Sócrates era o de ser também uma espécie de homem de confiança de Guterres. E Sócrates vem e transforma-se rapidamente num anti-Guterres. Onde todo ele era indecisão, ele era ação, que verdadeiramente, eu tento explicar isso no livro, parece-me ser verdadeiramente a filosofia de vida, às vezes parece ser a grande ideia que ocupa boa parte da sua cabeça, porque isto continua até aos dias de hoje. Agir, avançar, avançar, resistir, resistir, resistir, avançar, avançar, avançar. Aliás, é porque este tipo de enquadramento intelectual tem as suas limitações que eu acho que Portugal vai ao charco. O Sócrates é um político com um imenso talento, uma imensa capacidade de fazer, de organizar equipas, de fazer com que as coisas aconteçam, mas quando chega à crise das dívidas soberanas, aquilo está muito para lá das suas capacidades, da sua matriz intelectual, para saber como agir. E ele aí vai ao charco e leva o país com ele, porque a sua estratégia de ação, ação, ação, resistir, resistir, resistir, era uma coisa cega e totalmente ineficaz naquela altura da nossa história.

Mas eu acho que há aqui uma coisa, que é o PS tem de repensar muita coisa. Sobretudo, o PS procura sempre o homem, o gajo que os leve lá. Ou seja, ficaram órfãos da figura de Mário Soares e quando aparece o José Sócrates, é este. Ou seja, não olham para os líderes na perspectiva de alguém que está aqui. Não.

Isso também não é um pouco o mal do país, Helena?

Também.

Há um certo sebastianismo na política.

Sim, mas ali houve olhar para Sócrates muito, e depois isto tem a ver com a relação que vai estabelecer com o Mário Soares, a ideia de que este, porque o PS não é um partido qualquer, o PS é o partido do regime, o PS é o partido fundacional do regime. E portanto, ali não é um partido como os outros. Aí, agora sim, pode estar a transformar-se num partido como os outros. É uma coisa que implica passar a pensar de outro modo. Portanto, a questão do Sócrates é muito isso, e ele de fato tem esse lado. E também isso explica a atração, a atratividade que ele tem, porque é preciso, a dado momento, é quase que um processo de imbecilização em curso. Quer dizer, ninguém acredita que se tenha um cofre com notas que vêm de um tempo. Isto é absolutamente inverosímil. Parecia que estávamos numa história do "Lá vai um". Como é que era possível as notas? E tinha lá euros no tempo do volfrâmio? Como é que é? Portanto, trocaram as notas de escudos pra euros e voltaram a pô-las lá dentro. Era tudo tão ridículo, tão constrangedor a dado momento, mas isto acontece porque Sócrates não foi apenas uma questão política. Para muita gente, Sócrates foi uma questão de fé no sentido do caudilho. E é um processo de passar da crença.

Ele tinha uma capacidade de atrair pessoas incrível, porque, por exemplo, há uma história, quando ele entra, uma das primeiras medidas deriva logo, penso eu, do primeiro discurso. A gente recorda-se das farmácias, mas também havia a vontade de fazer alterações do sistema de justiça.

Sim.

Sim, as férias e os juízes.

E ele entra em choque com o lobby dos juízes.

Sim.

E nessa altura, enfim, passado pouco tempo, eu tive um problema, que aliás levou depois até uma condenação em Portugal e uma absolvição no Tribunal Europeu com o presidente do Supremo Tribunal.

Com o Noronha Nascimento.

Com o Noronha Nascimento. E o texto que eu escrevo sobre o Noronha Nascimento é o único texto que eu tenho reproduzido integralmente e elogiado no Abrupto. No Abrupto, não, no blog dele, no blog da Câmara Cooperativa. Na Câmara Cooperativa. Numa altura em que a prioridade do Sócrates era combater o lobby dos juízes. Penso que na altura ainda está em guerra com o Noronha Nascimento. Noronha Nascimento, que depois é absolutamente fundamental, é um dos seus defensores mais importantes. Na altura, perto de 2009, quando surge a questão do pagamento das escutas, do Estado de Direito.

Da face oculta.

Da face oculta, desse processo todo. E, portanto Ele vai capturar não só Nuno Morgado Nascimento, como um procurador-geral da República, que não era o que ele tinha escolhido inicialmente. O que ele tinha escolhido inicialmente foi vetado por Sampaio. Aquilo é uma segunda escolha, fica-se com a sensação de que é alguém mais independente e no fim também acaba de alguma forma submetido. Aliás, em circunstâncias que ele continuava a almoçar com ele já depois de ser primeiro-ministro.

Sim, mas mais uma vez eu acho que pode ser questões de cultura. É uma certa subserviência em relação àquilo que é a capacidade de alguém exercer o poder de primeiro-ministro de uma forma muito musculada. E isso é que realmente preocupa, que é o país todo cedeu a essa força.

João, para escreveres este livro, "José Sócrates: A Ascensão", recorreste às fontes diretas, já que o disseste, foste recuperar leituras, textos que foram escritos nos jornais durante o percurso da ascensão de José Sócrates. O que é que aprendeste sobre o país que não sabias e que lições se podem trazer para o presente?

Sim. Eu comecei este livro com uma tese. E a tese era que estava tudo à vista. E foi a partir daí que eu trabalhei com este método de fontes abertas e isso implicou ler milhares de jornais e centenas de livros. É um trabalho bastante demencial para depois coser tudo isso. Mas eu queria mostrar esse mecanismo. Não se trata tanto de uma questão de descoberta, porque eu já tinha a tese. É a capacidade de o livro, que eu acho que consegui, provar essa tese. E nesse aspeto, a surpresa é só, que eu acho que muita gente tem, a Helena já disse isso, mesmo quem conhece bem este processo, que é bolas. A quantidade de informação que está aqui reunida é muito impressionante. Ou se sabia ou era possível saber muita coisa. Muitas das histórias que eu aqui refiro foram conhecidas já posteriormente, quando começou a existir suspeitas sobre ele. Mas elas são baseadas em fontes que também já estavam disponíveis, ou seja, era possível ter sabido antes se esse escrutínio fosse feito. E muitas vezes as pessoas perguntam: "Um livro de 500 páginas, mas não dava para ter contado isto em menos páginas?" E a resposta é não.

É o texto de um livro em 500 páginas.

Exato.

Só de acabar são 500.

Eu, por princípio, só escrevo dois volumes. Não, porque o que me interessa mesmo é o José Sócrates até a detenção de novembro de 2014, portanto, a parte da queda. O próximo volume vai ser poder, esse já está a ser escrito e é muito importante. A parte da queda, não sei se tenho muita paciência para ela, até porque não sei até onde é que verdadeiramente José Sócrates cai, embora tudo na vida dele é uma telenovela tão grande que às vezes ele torna-se irresistível como personagem. Mas para mim, a dimensão deste projeto tem a ver com uma necessidade, para usar uma expressão que a Helena já usou, de levantamento relativamente exaustivo das coisas. Eu quero que isto seja mostrado para se perceber tudo o que se sabia. E para que ninguém possa dizer que era necessário ter uma presciência espetacular. Não era. As coisas eram bastante evidentes e eu acho que é importante que o país tenha consciência disso para evitar continuar a fechar os olhos. E eu às vezes dizia: "Não sei se o livro vai ser um sucesso", dizia lá em casa, coitados que me estavam a aturar já há tantos anos a escrever isto, e foi um peso que eu também tirei de cima das costas com a publicação deste primeiro volume, porque isto exigiu realmente muito trabalho, muitas horas e muito afastamento. Mas eu sempre disse: "Eu não sei se isto vai correr bem". Felizmente, acho que está a correr bem, mas eu quero que isto fique nas prateleiras da Biblioteca Nacional. Eu quero, porque esta história precisa mesmo de ser contada, é uma história muito importante da nossa democracia e isto não é só um livro sobre José Sócrates, é realmente um livro sobre o país de José Sócrates e que permitiu José Sócrates, porque acho que há falhas institucionais grandes e há também uma falta de cultura, de liberdade e um excesso de respeitinho. E medo.

Já o disseste aqui, já disseste noutros sítios.

Deixa-me só dar uma conta, que é uma coisa que é importante. Há coisas que às vezes nós dizemos: "Mas como é que foi possível?" Por exemplo, tu no livro referes que levou muito tempo a perceber-se que não havia fortuna do volfrâmio, que era o argumento permanente. Eu recordo-me de ter conversas com um dos jornalistas que mais investigou o José Sócrates, que é o Percimento do Cerejo, esse à altura dizer: "Como é que é possível? Não pode haver esse dinheiro todo." "Sabes, há o volfrâmio." Mas isso tem que se precisar, há o volfrâmio, porque é a justificação que vinha sempre. E há, na minha mente, investigações que ele não consegue chegar ao fim, não consegue trazer nada. Há coisas estranhas, que tu referes aí, diz ele, há mesmo uns terrenos em Setúbal da família, que na altura não conseguem chegar ao fim porque não se consegue atar os nós todos. E em parte, porque também há, na administração pública portuguesa, na forma como nós temos isto organizado, para puxar os cordões todos é quase impossível. A história das casas da Guarda, ele consegue fazer, porque da primeira vez que lá vai.

Ele, o Cerejo.

Ele, o Cerejo, consegue fazer, porque da primeira vez que lá vai para consultar os processos, ele não se identifica como José António Cerejo, dá outros nomes que estão na identidade. Nós temos muitos nomes.

Sim, não usou o apelido.

Não usou o apelido Cerejo e passa pelos pingos da chuva. Quer dizer, a segunda vez que lá tenta ir para acabar a investigação, ou a terceira, quando tenta acabar a investigação, já não consegue. Era do género, pode consultar dois processos por dia, uma vez por semana.

Sim, o Teixeira da Mota escreveu isso, é muito engraçado. É mesmo. O que a Câmara Municipal da Guarda, na altura, já depois de ele se identificar, lhe permitiu investigar, eram estas as regras: segundas e quartas-feiras Sendo que ele tinha que ir lá de propósito das 9 às 10 da manhã. Era uma hora por dia em dias intercalados. Isso mostra muito o que foi o ambiente daqueles tempos. Isso é realmente muito importante trazer à luz para que todos nós tenhamos consciência dessa dificuldade.

Até para que não se repita, já que o disseste em outros sítios também.

Para que não se repita.

Pode acontecer que se repita.

Costuma-se dizer que a história não se repete, mas a história rima. E eu acho que é possível que ela rime. E é mais fácil que ela rime exatamente por este trabalho de memória não ser feito. Só para ter tido programas como este, de duas horas, a recordar este tempo, eu acho que isto é muito importante, porque é assim que as coisas se inscrevem, para utilizar uma expressão do Gesil.

Eu sei que temos muito pouco tempo e há só uma coisa que muito me enerva em relação a esses tempos, que é quando as pessoas dizem ao José Manuel ou de outros jornalistas: "Porque tiveram muita coragem." Isto não era preciso. Vamos por partes. Houve tempos em que foi preciso muita coragem, mas não foram estes. Portugal era uma democracia, era preciso ser capaz de assumir aquilo em que se acreditava. Não era preciso ter uma coragem como quem estava a enfrentar a PIDE ou mais não sei o quê. Vamos ver, as pessoas têm também muitas desculpas para a sua cobardia e é fazer dos outros muito corajosos. Foram corajosos.

Eu concordo contigo, mas nalguns casos e nalgumas pessoas era preciso ter a coragem de perder um emprego.

Pois.

Que se calhar, para qualquer um de nós, não é preciso uma coragem extraordinária, mas muita gente teria que ter tido a coragem de perder um emprego. Não tem nada a ver com combater a PIDE.

Sim.

Mas é algum tipo de coragem importante em democracia e que imensa gente não teve.

Não teve. Em 30 segundos, José Manuel.

Vamos ver se alguma coisa se aprendeu. Se percebemos que, por exemplo, a situação devia ter sido aprendida, nomeadamente no Partido Socialista, como a Helena explicou bem, está longe de ter sido aprendida, mas eu creio que o mal passa por outros partidos, não é só pelo Partido Socialista.

Muito bem. João Miguel. João Miguel, sim, José Miguel é outro. João Miguel, muito obrigado por teres estado aqui conosco.

Muito obrigado pelo vosso convite.

E é hoje o lançamento, não é?

Sim, é hoje às 18h30. É hoje às 18h30, na Livraria Almedina, ali numa nova livraria que abriu na Fonte Esporreira de Melo, em Lisboa. A livraria é pequenina, portanto, quem estiver interessado chegue cedo, porque depois no final pode não caber.

Muito obrigado. Está de regresso amanhã o "Contra Corrente".