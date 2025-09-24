Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta quarta-feira. Depois, para entrar em direto, para nos dar a sua opinião, só tem que ligar 91 002 41 85, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp, 91 002 41 85. Carla.

A Polícia Judiciária e o Ministério Público fizeram ontem buscas na TAP e pediram acesso aos e-mails trocados pela equipa de Pedro Nuno Santos, tudo ainda por causa da indenização paga a Alexandra Reis. Esta operação aconteceu poucas horas depois de o governo ter publicado o caderno de encargos para a privatização de 49,9% da TAP. E mesmo tratando-se de uma coincidência, é inevitável fazer a pergunta: será que as polémicas que marcaram os últimos anos da transportadora aérea ainda podem condicionar um processo de venda que aparentemente reúne largo consenso? E já agora, o que se exige aos possíveis compradores nesse caderno de encargos? É tudo isso que queremos debater no Contracorrente de hoje com o José Manuel Fernandes. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

Será que o fantasma de Pedro Nuno Santos ainda assombra a TAP?

Parece que sim. Mas eu acho que não é só isso. Eu vou ser franco e já sei que vou ter muitos juristas e muita gente a discordar de mim. Mas vamos lá ver. O tema daquela indenização é um tema que, em muitos aspectos, é uma discussão jurídica sobre a capacidade ou não. Foram duas discussões, uma discussão jurídica e uma discussão política. Uma discussão jurídica sobre se Alexandra Reis tinha os meses ou não suficientes pra poder receber uma indenização daquela dimensão, porque há um estatuto de gestor público e pra aqui, pra acolá e pra acolí. Esse é um tema. O outro tema é até que ponto o poder político que quis sacudir a água do capote tinha não apenas água, mas um bocadinho mais de sujidade nesse capote. O tema político já foi super discutido, já foi discutido até à exaustão, já deu água pela barba a dois ministros, Pedro Nuno Santos e depois João Galamba. Todos nos recordamos daquela cena no gabinete, depois do facto de o secretário de Estado ter escrito um livro com o assessor que protagonizou a cena. Histórias que já passaram, verdadeiramente. O que todos desejamos é virar esta página e voltar a ter uma TAP privada, e eu explicarei porquê. E, por outro lado, temos a questão jurídica. Aquilo que está agora a ser investigado pelo Ministério Público, que é saber se houve ou não gestão danosa, cumplicidades, favorecimentos. Francamente, eu acho que já percebemos todos o que se passou e interrogo-me se o Ministério Público não tem mais nada que fazer. Eu sei que à face da lei é isso que ele tinha que fazer. E quando chegamos a estas alturas, a gente também temos que nos interrogar até que ponto a lei, nos termos em que está desenhada, é a melhor de todas. Penso eu, sem ser jurista e sem querer entrar em grandes detalhes, que isto é o princípio da legalidade. A partir do momento que há algo porventura ilegal ou determinadamente ilegal, de acordo com o famoso relatório da Inspetoria-Geral de Finanças, o Ministério Público não tem outra alternativa a não ser investigar. Em vez de poder fazer aquilo que, na minha perspectiva, porventura decorreria do bom senso e do bom uso dos recursos, que é: "Isto não tem pés pra andar, vamos enviar pra o cesto de papéis, arquivar, o que quisermos, porque nós temos coisas mais importantes pra fazer". Sei que nem todos estão de acordo com esta perspectiva, sei que deixar o princípio da oportunidade implica, porventura, uma interferência de vários poderes na autonomia do Ministério Público, mas quando nós olhamos praquela investigação e nos interrogamos onde aquilo pode levar realmente e se vale a pena estar tantos anos passados a dar outra vez pontapés nas pedras e ver se lá há mais lacraus, fico incomodado. Relativamente ao tema da TAP e ao tema do caderno de encargos, a única coisa que espero é que as coisas corram depressa, porque em relação à TAP, aquilo que é preciso resolver é um tema político. A TAP não deve ficar com maioria de capital público, como neste momento fica, pela proporção do Partido Socialista e do Chega. Deve poder ser uma empresa completamente autónoma, que possa fazer aquilo que uma TAP pública acaba por não poder fazer. Uma das coisas que ela não pode fazer é gerir à vontade, sem casos Alexandra Reis. Outra coisa que ela também acaba por não poder fazer é que sempre que toma decisões que porventura incomodam o político A ou o político B, sejam os voos pro Porto, pra Faro ou até pra Lisboa, o tema vai à Assembleia da República e não é assim que se gerem empresas. Além disso, nós também sabemos, isso é outro tema, que a presença pública naquele tipo de empresas é extraordinariamente limitada, tem um limite muito grande, que é o Estado não pode lá pôr dinheiro. E como não pode lá pôr dinheiro, no caso daquilo estar em aflição, o melhor é deixar o mercado funcionar. Vamos falar disso tudo, voltar a um tema eterno no debate público português, que é a TAP, e aparentemente também Alexandra Reis, Pedro Nuno Santos e o seu secretário de Estado.

E a história não acaba, não é? Até já, José Manuel.