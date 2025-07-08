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O mote foi dado há mais de 150 anos, em 1861, nas conferências do Casino, numa intervenção que ainda hoje é lida e relida. Chamava-se ela "As causas da decadência dos povos peninsulares", mas as teses aí defendidas são cada vez mais contestadas, o que não significa que o nosso país se tenha tornado o país rico que sonhávamos ou sonhamos ser. Pior, porventura, depois de um final do século XX auspicioso, o nosso século XXI tem sido uma desilusão e ainda recentemente soubemos que boa parte do crescimento da nossa economia ainda se deve à transferência de fundos da União Europeia. Soubemos até que 90% do investimento público nos últimos anos foi suportado por esses fundos. Nesta altura em que temos um novo governo e a esperança que não seja apenas para alguns meses, queremos regressar no Contracorrente à discussão sobre as razões do nosso atraso persistente. Bom dia, José Manuel. Esta é uma das tuas obsessões e hoje vamos ter uma ideia provocatória para discutir.

Sim, é verdade. Ora bem, este é um tema que nós estamos quase sempre a regressar. Aliás, nós tínhamos este programa preparado e depois a atualidade obrigou-nos a mudá-lo, precisamente quando foi conhecida aquela notícia de que Portugal era um dos países da Europa, ou mesmo o país da Europa, em que para o investimento público, a maior percentagem era de fundos europeus, portanto, 90% do nosso investimento público era garantido por fundos europeus. A média europeia é 14%. E na altura, isto suscitou alguma reflexão, mas porventura deveria ter suscitado mais reflexão, porque este é um tema que, pelo menos no discurso público, anda, como tu referiste, há 150 anos. Talvez as respostas dadas nessa altura por Antero de Quental é que não sejam as mais acertadas, e é isso que vamos tentar perceber. Até porque passaram 150 anos e alguns problemas até se agravaram depois dessa conferência, apesar das razões apontadas por ele terem desaparecido. Ele falava dos jesuítas, falava da centralização da monarquia absoluta, falava do sistema económico dos descobrimentos. Digamos que falar disso hoje em dia é capaz de ser um bocadinho fora de moda, fora de tom, fora de oportunidade. Já não está bem em cima daquilo que nos conta. E, pelo contrário, alguns destes temas foram vistos de pernas para o ar. Ora bem, o outro ponto de partida para este Contracorrente é também um livro que aborda precisamente este tema e que é um sucesso de vendas, algo que é anormal no nosso país, quando falamos de um livro de história económica. Falo de "As Causas do Atraso Português", do Nuno Palma. O Nuno Palma é um académico que ensina no Reino Unido e que tem participado em alguns debates públicos em Portugal. Ele vai estar conosco no programa e ele tem um ponto de vista de que boa parte dos nossos problemas tem a ver com aquilo que na literatura científica económica é chamada de doença holandesa. O que é a doença holandesa? A doença holandesa tem este nome por causa de um período na história da Holanda em que, de repente, apareceram muitos recursos e isso, em vez de permitir recursos fáceis, recursos que permitiam que as pessoas se sentissem ricas, que o país se sentisse rico, isso, em vez de induzir desenvolvimento económico, investimento em novas indústrias, em capacidade de gerar riqueza no futuro, fez com que houvesse algum amolecimento. E o Nuno Palma identifica a nossa doença holandesa, digamos assim, a nossa armadilha dos recursos, que é outro nome que às vezes é dado para isto, na descoberta do ouro do Brasil. E dá um exemplo muito direto, muito concreto, que é: até à descoberta do ouro no Brasil, nós estávamos, ponto um, com o mesmo nível de rendimento médio da maior parte da Europa, portanto, estávamos em linha com a Europa. Os descobrimentos não tinham provocado uma deslocação, um atraso, nem sequer a ocupação pelos Filipos. Estava a haver investimento na indústria, enfim, indústria da época, estamos a falar em algo que se passa no final do século XVII, portanto, há muito tempo. A seguir à restauração, parecia estar tudo a correr bem. E depois, com a chegada do ouro do Brasil, nós temos um século inteiro, que vai do Dom João IV ao Marquês de Pombal, em que deixa de haver qualquer estímulo dos reis para falarem com os agentes económicos, com o povo, com a nobreza. Por quê? Porque há dinheiro, não é preciso convocar as Cortes, temos um século sem convocar as Cortes e, portanto, o país começa a divergir. Quer dizer, temos mais recursos porque chega o ouro e temos menos riqueza no final deste período. Isto não foi corrigido durante o período da monarquia liberal, houve muitas guerras civis, muitos problemas, e é nessa altura que surge precisamente Antero de Quental e esse texto. Famoso. A Primeira República foi catastrófica, o Estado Novo permitiu, na segunda metade, sobretudo depois da adesão à CEE, uma aproximação à média da Europa, mas como todos sabemos, muito insuficiente. Nós tivemos um final do século passado bom, não foi sempre glorioso, mas foi bom. Estávamos a achar que éramos o país da moda na altura da Expo 98 e de repente o século XXI tem sido muito mau, com altos e baixos, com as crises todas que conhecemos. Por quê? Talvez a resposta esteja, em parte, na tal referência aos recursos europeus. Agora não temos ouro do Brasil, temos dinheiro da União Europeia e esse dinheiro da União Europeia aplicado pelo Estado, aplicado no Estado, o IPRR é porventura um bom exemplo disso, essa dependência que nos vai permitindo gastar dinheiro noutras coisas, porque não temos gastado dinheiro naquilo que é o investimento no futuro. Gastamos dinheiro no dia a dia, o dinheiro dos impostos é para o dia a dia. Isso talvez ajude a explicar por que nós não damos a volta. Evidentemente que há muitas outras razões que vale a pena debater. Quando se discute isso, há muita gente que tem escrito sobre estas matérias no mundo inteiro, porque isto é um tema do mundo inteiro, por que há uns países que crescem mais do que outros, por que são importantes as instituições. E se fala em instituições extrativas e instituições inclusivas, que aliás, deu origem recentemente a um Prêmio Nobel, que é um tema também em Portugal. Por que muitas vezes se referem questões que têm a ver com a geografia, se bem que nisso eu acredite menos, apesar de haver aqui também temas importantes e alguns autores, até também têm sucessos de vendas que falam sobre isso. "A Armadilha da Geografia", é um livro que está aí também às vezes nos tops das livrarias. Há muitos temas que vale a pena refletir, porque independentemente dos governos que vão passando e que nós temos visto que, ainda hoje estamos a ver quando certo dia que mudam os governos e os problemas parecem continuar iguais, há, porventura, aqui um tema de fundo que temos que encarar de frente. E esse tema de fundo é que há seis anos, João Miguel Tavares convenceu-me a publicar aqui na Edições Observador, uma coletânea de textos meus, textos meus e textos do Rui Ramos, e o título do meu livro com meia dúzia de textos daqueles que eu tenho aqui publicado no Observador chamava-se "Como Garantir que Portugal Ficará Pobre para Sempre", que era aquilo que a gente estava a fazer na altura e que, se quer que lhe diga, acho que continuamos a fazer. Vamos a isso também.

Bela discussão então. Até já, José Manuel.

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