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8:14, é hora de conhecermos o tema do Contracorrente desta terça-feira. Para entrar em direto logo a seguir ao jornal das 10, basta ligar 91 002 41 85, mas também pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz, o seu áudio, através do WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 91 002 41 85. Carla. A escolha de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal foi polêmica. Saiu diretamente da cadeira de ministro das Finanças. O mandato não deixou também de ser marcado por controvérsias, desde a sugestão de que poderia aceitar ou mesmo desejar substituir António Costa como primeiro-ministro quando ele se demitiu, até às mais recentes dúvidas sobre a prudência do negócio para construir a nova sede do Banco Central nos antigos terrenos da Feira Popular em Entrecampos. Como se tudo isso não bastasse, não só o governo tem adiado a indicação de quem será o sucessor, como este fim de semana o primeiro-ministro até sugeriu que Centeno poderia suceder a Centeno. Mas será que isso faria sentido? Eis o ponto de partida para o Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia. Criticaste muito a nomeação de Mário Centeno quando aconteceu. Mudaste a opinião no balanço destes cinco anos à frente do Banco de Portugal?

Não.

Não.

Infelizmente, não mudei de opinião. Pelo contrário.

Confirmaste.

Vamos lá ver, qual foi o problema da nomeação de Mário Centeno? Basicamente, o que aconteceu com a nomeação de Mário Centeno é que um governador de um banco central, por definição, deve ser alguém independente do sistema bancário, porque vai regulá-lo, mas também independente do poder político, porque há decisões que tomam o sistema de bancos centrais que muitas vezes interessam aos políticos e podem ser influenciadas pelos políticos. Falo, por exemplo, da definição das taxas de juro. Nós neste momento, por exemplo, assistimos a uma discussão precisamente sobre essa matéria entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Reserva Federal, que é o nome do banco central lá, é a Reserva Federal. Portanto, a claríssima independência entre essas duas entidades deve estar acima de qualquer tipo de dúvida. Não é só em Portugal que há essas transferências quase diretas. Aquela lá em Espanha, o governador do banco espanhol também veio do governo do Pedro Sánchez. Parece que é um hábito de socialistas. Portanto, acontece a outros países, quando nós vamos ver os currículos dos governadores dos bancos centrais, são currículos sobretudo técnicos, muitas vezes em institutos de estudos, nos bancos centrais, nas universidades, mas por regra não têm uma componente tão política como é o caso de Mário Centeno. Poder-se-á dizer, Mário Centeno é um técnico que foi ocasionalmente político. Ora bem, durante o período em que ele esteve à frente do Banco de Portugal, parece que se empenhou em demonstrar que isso não é bem assim. E isso aconteceu em mais do que uma ocasião. Aconteceu quando ele deixou que se instalasse a percepção de que poderia aceitar ser primeiro-ministro para substituir António Costa. E repare, não é um detalhe, não foi uma especulação, é algo que resulta também de uma entrevista que ele deu ao Financial Times. Portanto, há aqui algo que foi para além do normal. Para ser piedoso. E depois, foi também alguém que mudou as regras de comportamento do Banco de Portugal no que respeita à sua interferência na área política, porque o Banco de Portugal tem uma tradição antiga e muito meritória de realizar estudos e divulgá-los com regularidade. Tem um boletim, o boletim tem os seus balanços habituais da situação do país, as previsões económicas, essas coisas todas, e tem também estudos, que aliás, há estudos antigos do próprio Mário Centeno, quando era técnico do Banco de Portugal, que foram publicados nesse boletim. Ora, inovando, eu estou a fazer aqui aspas com as mãos, as pessoas não estão a ver, mas inovando, Mário Centeno entendeu que tinha que fazer uma espécie de longos editoriais, que depois nós líamos e mais pareciam a defesa do seu legado como ministro das Finanças do que propriamente longas reflexões sobre aquilo que é a missão do Banco de Portugal. Podemos estar ou não estar de acordo, podemos avaliar bem ou mal essas intervenções, mas é uma percepção de que ele nunca quis sair dos holofotes do espaço público. E quando se começou a especular sobre possíveis candidatos presidenciais, aconteceu mais um fato que, na minha perspectiva, causou alguma perplexidade, que foi algo que poderíamos tomar como até meritório, que é uma proximidade com as pessoas, proximidade com os cidadãos. Ele começou a aparecer em escolas, a fazer palestras, a tirar selfies. Eram palestras técnicas num país com pouca literacia financeira, sem dúvida muito importantes. Simplesmente, estávamos numa fase em que ficava na dúvida se ele estava a fazer isso apenas porque entendia que nós temos défices de literacia financeira e deve haver maior proximidade entre as instituições públicas e as escolas, ou se estava a testar as águas para uma eventual candidatura presidencial. Como se tudo isto não fosse suficiente, houve algumas decisões dos últimos dias que são também bastante Perturbadoras. Uma é não apenas a decisão que nós podemos dizer que tem criado há tanto tempo, finalmente alguém decidiu relativamente à construção da nova sede. Foi o tema ontem aqui forte da manchete do Observador durante grande parte do dia, uma investigação do Luís Rosa, um tema que deixa muitos pontos de interrogação, que não sabemos se vai ficar bem resolvido, que tem muitos riscos para quem suceder a Mário Centeno e que depois é acompanhado por um gesto de propaganda, que é toda a administração, todos os governadores e vice-governadores foram lá deitar uma pazinha de cimento e deixar uma placa a dizer que tinham estado todos lá a deitar a pazinha de cimento. Ao mesmo tempo que isto sucede, também soube ontem que ele fez à última da hora algumas nomeações, no mínimo discutíveis, para lugares de topo no Banco de Portugal, designadamente o chefe do gabinete de apoio ao governador, que pensava eu, devia ser alguém da confiança do governador. Pois bem, era alguém que lá estava, que era de facto da confiança deste governador, amigo dele, colaborador dele, julgo que até autor de um livro com ele, cujo mandato foi prorrogado e fica-se na dúvida se foi prorrogado para condicionar o seu sucessor, se foi prorrogado apenas para garantir que o seu amigo tinha direito a uma reforma mais elevada. Enfim, houve mais nomeações deste gênero e bastante duvidosas, que criaram mal-estar dentro do banco. Por isso tudo, eu creio que o que lamento é que este suspense tenha durado até aqui. Provavelmente, ele também tem razões engendradas pelo próprio Mário Centeno, por causa de um conjunto de incompatibilidades que ele sugeriu que os seus amigos socialistas fizessem e foram feitas no Parlamento já depois de ele estar no Banco de Portugal e que torna mais difícil encontrar um sucessor. Mas falaremos disso tudo com mais detalhe depois das 10h00.

Depois das 10h00. Até já, José.