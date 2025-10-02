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Telos Pereira renunciou ontem ao cargo de juiz do Tribunal Constitucional, tal como já tinha feito um outro magistrado, e isto por terem terminado os mandatos e a Assembleia da República não ter chegado a acordo quanto à eleição dos novos membros do tribunal. Mas este não é o único organismo que está à espera de novas nomeações. Neste momento, o país está também sem Provedor de Justiça. Falta acordo para a substituição de Maria Lúcia Amaral, que deixou o lugar para ser Ministra da Administração Interna. Aparentemente, estamos perante impasses por causa da emergência do Chega como segunda força parlamentar. É que a escolha destes cargos implica consensos no Parlamento. No Contracorrente de hoje, vamos debater esses impasses e as razões desses bloqueios. José Manuel, e a solução vai ter que ser dialogar com o Chega, parece-te?

Eu acho que um Parlamento tem que se conversar e tem que se conversar no limite com todos. Isso sempre foi assim, mesmo nos períodos mais tensos. Sempre devia ter sido assim. Às vezes as coisas complicam-se. Primeiro que tudo, há muitos organismos que dependem de votações no Parlamento. Nem todos são por maioria absoluta, mas eu próprio não tinha ideia da quantidade deles. Uma coisa é que os jornais esquecem muitas vezes, que é a CADA, Comissão de Acesso aos Documentos da Administração, é escolhida no Parlamento e é método onde. Portanto, é proporcional, não há aqui nada de especial, cada um elege os seus. Fiscalização dos centros educativos. Comissão Nacional de Eleições, está com pessoas em falta. Comissão Nacional de Proteção de Dados, Comissão para Igualdade contra a Discriminação Racial. Esta já percebemos que o presidente é candidato à Câmara de Ponta Delgada e os outros membros, que isto é nomeado pela legislatura e é um representante por cada grupo parlamentar, aquilo aparentemente também está paralisado. Conselho de Estado, aqui não deverá haver alterações, deverão provavelmente reeleger os que foram eleitos na última legislatura, mas ainda não trataram do assunto. Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis do ADN. É método onde, não tem grande dificuldade. Uma coisa importante, Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Isto já tem dado muita água pela barba noutros períodos, e novamente dois terços. Não creio que neste momento faltem pessoas, é um mandato é quatro anos, isto levou muito tempo a resolver aqui há uns tempos atrás, agora deve estar, pelo menos por quatro anos, calminho. Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. A eleição por método onde, mais uma vez. Conselho dos Julgados de Paz, Conselho Económico e Social. Aqui é por legislatura. A última eleição não foi a primeira, e foi uma pessoa bastante consensual.

Pais Antunes, falavas de Pais Antunes.

Pais Antunes. Só me lembrava Pais. Falhou por um voto, depois teve que ser uma segunda votação. Em princípio, se é por legislatura, temos legislatura nova, terá que haver votação outra vez, não consegui perceber se tem ou não que haver. Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, Conselho Nacional de Educação, aqui novamente por eleição do presidente de maioria absoluta e depois é preciso os partidos nomearem, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários. Conselho Pedagógico, é uma coisa assim um bocado extraordinária, mas enfim. Conselho Superior de Magistratura, aqui importante, muito importante, e com problemas. Aqui são dois terços. Acho que neste momento não falta nenhum. Conselho Superior de Defesa Nacional, novamente dois terços. Conselho Superior de Informações, novamente dois terços. Conselho Superior de Segurança Interna, dois terços. Conselho Superior do Ministério Público, aqui curiosamente, ao contrário do que se passa com o Conselho Superior de Magistratura, não são precisos dois terços, aqui é mais fácil. Conselho Superior dos Tribunais Administrativos, Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado. Nós temos muitas entidades, de facto. Entidade Reguladora para a Comunicação Social, essa diz-nos respeito. Foi eleita em novembro de 2023, são quatro anos, vai até 2027. Temos mais dois anos, vamos ver. Provedor de Justiça, um dos casos mais graves. A provedora anterior, ou titular deste cargo, passou para o Ministério de Administração Interna, já lá está há uns meses e o lugar está vago. E Provedoria de Justiça não é um detalhe no nosso sistema político. Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nunca mais acaba. E finalmente o Tribunal Constitucional, que é o mais crítico neste momento e onde se percebe que ainda bem que estes dois juízes, primeiro o Gonçalo Almeida Ribeiro, agora o Telos Pereira, tomaram a decisão que tomaram, porque isto já em alturas anteriores demorou. E isto, no fundo, viola o princípio do equilíbrio de poder. É isso que está em causa. Eu posso ter dúvidas sobre todos estes organismos, se eles fazem sentido, se faz sentido ter tanta coisa, tanta comissão para aquilo e para coloutros. Nós gostamos muito disso, mas há coisas que são estruturais Um tribunal superior, como é o Tribunal Constitucional, é estrutural, um tribunal, um poder de justiça, é estrutural, os conselhos superiores das diferentes magistraturas é estrutural. O Conselho Económico e Social tem a ver com o nosso modelo social, portanto, também é muito importante. Isso não pode ficar assim ao Deus dará. Por quê? Porque os homens não são anjos. Por que eu estou a usar essa expressão, os homens não são anjos? Porque no fundo, esta ideia de que é preciso haver equilíbrios e que isso tem que traduzir em instituições, e instituições que se controlem umas às outras, é uma ideia que na sua origem vem de Montesquieu e da separação de poderes, mas na sua materialização, teve a sua primeira materialização na construção dos Estados Unidos. E quando essa Constituição foi desenhada, foi aprovada, eram 13 estados, já havia construções em vários estados antes disso. E depois foi preciso fazer ali um equilíbrio, designadamente um equilíbrio entre uma coisa que nós hoje achamos que é sinônimo, mas eles não achavam, e não achavam bem, que é democracia e república. Os princípios republicanos, na perspectiva deles, eram mais sólidos que os princípios democráticos, porque o princípio democrático pode sugerir apenas uma maioria. E os princípios republicanos devem garantir não apenas o governo da maioria, mas a possibilidade de as minorias estarem representadas.

Estarem representadas e serem ouvidas.

E depois, na altura, acontece uma coisa que é muito interessante e que hoje em dia é sempre uma referência em quem quer que faça estudos políticos, que é a preocupação que alguns desses constituintes, aquela foi uma assembleia constituinte, tiveram em explicar o que eles tinham aprovado. E tornou-se famoso um conjunto de artigos publicados na imprensa de Nova York sob um pseudônimo chamado Publius, e que dão origem a um dos documentos mais importantes e mais fundacionais da maneira como nós hoje em dia olhamos para a democracia, que é o "Federalist Papers", "O Federalista". São 80 e tal artigos, e entre esses artigos há um que é particularmente interessante, que é o 51º, escrito pelo James Madison, que é um dos pais fundadores, uma pessoa muito referenciada e que tem precisamente essa ideia. Vale a pena ler, porque acho que a frase nos diz tudo: "Se os homens fossem anjos, nenhuma espécie de governo seria necessária. Se fossem anjos a governar os homens, não seriam necessários controles externos, nem internos sobre o governo. Ao constituir um governo em que a administração será feita por homens sobre outros homens, a maior dificuldade reside nisto: o primeiro é habilitar o governo a controlar os governados e, seguidamente, obrigar o governo a controlar-se a si próprio." Depois isto prossegue, é muito interessante ler. Quem quiser procurar, um sítio onde está disponível online é no site do Instituto Mais Liberdade. Não é preciso comprar o livro, o livro é um calhamaço grande o federalista, tem traduções portuguesas, designadamente penso que uma da Gulbenkian e outras eu já não sei de quem, mais do que uma. Independentemente disso, aqui o relevante é como é que na articulação entre os vários poderes, as coisas se controlam. E há mecanismos que no fundo têm a ver com algo que nós, sobretudo em culturas políticas não tão antigas, para ser generoso, que é: nós falamos muito daquilo que se chama pesos e contrapesos ou checks and balances. Checks and balances é mais, digamos, pesos e contrafreios. Isto traduz-se no seguinte: o poder político não tem poder ilimitado, as maiorias não têm poder ilimitado. E como é que nós arranjamos formas dos vários poderes não só serem independentes, quer dizer, a tal ideia, o Executivo tem que executar de acordo com leis produzidas num corpo diferente, que é o legislativo, e depois há ainda um terceiro corpo, que é o judicial, que verifica se essas leis estão ou não a ser aplicadas e quando isso se mistura tudo, temos tiranias. E isso é bem explicado pelo Locke, ainda pelo Montesquieu. O problema é como é que isto se faz. E muitas vezes a forma como se faz é algo que notamos designadamente nestes problemas que estamos a ter agora aqui, que é: se para ter um governo basta ter uma maioria, no caso governos parlamentares, para alguns destes organismos é preciso ter uma maioria de dois terços, que nós em Portugal chamamos de maioria constitucional. Há situações que podemos chegar até maiorias maiores, maiorias de três quartos, maiorias de quatro quintos, para algumas coisas especiais. Não em Portugal, mas há países que podem chegar a esse ponto, e isto com o objetivo de obrigar a que para cargos que não são propriamente aplicar um programa de governo, mas vigiar e controlar os excessos de um governo, haja um mínimo de consenso entre as diferentes forças políticas. E por isso obriga à tal maioria de dois terços e muitas vezes, como também acontece no nosso sistema, termos voto secreto, que é para não haver o domínio das direções partidárias sobre os seus soldados. Além disso, há uma coisa que também acontece muito, que é o desencontrar os mandatos, porque não permitir que uma maioria que chega substitua tudo A maioria que chega pode substituir a parte executiva, pode substituir diretores-gerais, presidentes de empresas públicas, não pode substituir juízes. Há situações, por exemplo, em que isto é feito com a ajuda de uma segunda câmara, onde há duas câmaras nos parlamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é de onde isto vem tudo, de alguma forma. Eles têm a Câmara dos Representantes e o Senado. A Câmara dos Representantes é eleita de dois em dois anos. De cada dois anos, eles elegem todos os membros. O Senado é eleito, não é proporcional. Enquanto a Câmara dos Representantes é proporcional à população, o Senado não é. O Senado representa os estados. Um microestado e um macroestado têm o mesmo número de senadores, dois, e depois um terço é renovado a cada dois anos, o que quer dizer que o mandato, em vez de ser de dois ou de quatro, é de seis anos. Cada senador tem um mandato de seis anos, o que faz com que seja difícil tudo bater certo. De vez em quando, tudo bate certo, isto é, o presidente tem maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, que é o que acontece neste momento e que também aconteceu no primeiro mandato, nos primeiros dois anos de Biden. Mas nos segundos dois anos de Biden já não aconteceu e acontece muitas vezes. Quando chegamos às midterms, há esta mudança, porque há irritação com o poder executivo, há muitas coisas, há uma oportunidade da oposição, que não se esquece de controlar mais o poder executivo. Isto tem muitos alçapões e muitas coisas que às vezes não funcionam bem. Mas isto é o princípio geral. Não quer dizer que isso esteja feito para ser, do ponto de vista executivo, o mais eficiente. É mais eficiente uma coisa chinesa, não é? Eu mando e faço. Não é isso. Isto está precisamente desenhado para abusos, porque os homens não são anjos. E desse ponto de vista, regressando agora ao caso português e aquilo que estamos vivendo neste momento, nós sabemos que o Tribunal Constitucional nisto é um organismo importante, porque para todos os efeitos, quando uma lei esbarra no Tribunal Constitucional, pode ser uma lei com efeitos imediatos sobre o nosso quadro legislativo, para ser aprovada nos termos em que chegou ao Tribunal Constitucional, é preciso ter dois terços no Parlamento. Porque se for apenas um veto político do presidente, basta que a maioria existente no Parlamento volte a votar e acabou-se. O presidente mete a viola no saco, para usar um termo popular. O Tribunal Constitucional não é assim. E portanto, temos aqui algo com controvérsias. Há sempre muita controvérsia em todo lado. E neste momento é um outro tema que um dia talvez possamos discutir, que é até que ponto os juízes podem assumir protagonismo político. Isto varia um bocadinho conforme os sistemas. Há muito aquela discussão sobre o chamado lawfare, usar os tribunais para fazer política, que é uma discussão que temos em Espanha, que temos no Brasil, que acha-se a direita, em Espanha, que acha-se o governo. Em Portugal, que acha-se o Sócrates. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Eu acho que em Portugal não há razão, por exemplo.

Foi muito discutido agora com o chumbo da lei de estrangeiros.

Agora o tema do Constitucional foi muito discutido com o chumbo da lei de estrangeiros, sendo que alguns dos juízes com maior destaque na votação a favor da aprovação saem. É o caso do Gonçalo Almeida Ribeiro, que é um juiz, na minha opinião, eu o conheço pessoalmente, há muitos anos, antes dele ser juiz do Tribunal Constitucional, é uma pessoa fora do vulgar, em termos de qualidade intelectual. Isto é colocar pressão para que conversem, porque para votares dois terços, temos que voltar àquilo por onde eu comecei, é preciso conversar. E nesta altura, antes, às vezes já era difícil conversar entre PS e PSD. Isso tornou-se muito difícil nos últimos 10, 12 anos, por causa da geringonça. A geringonça criou um padrão em Portugal que quase que bloqueou os acordos de esquerda e direita. E durante muito tempo, muita coisa começou a ficar empancada, porque às vezes, por causa da geringonça, o Partido Socialista quis colocar gente da sua área política em alguns lugares. Por exemplo, nós tivemos uma pessoa do PCP e uma pessoa do Bloco no Conselho de Estado, o que não era habitual. Tivemos um juiz do PCP no Tribunal Constitucional, até porque o PCP já teve bastante peso político, que não tem hoje. Já tinha havido, mas tivemos uma juíza, que eu acho que correu muito mal, porque ela passado pouco tempo renunciou indicada pelo Bloco. Mas isto tem levantado sempre muitas complicações, até porque quando isto funciona bem, de alguma forma há acordos de cavalheiros. Eu vou te dar exemplo de situações em que costuma haver acordos de cavalheiros. Provedora de Justiça. Há uma espécie de acordo de cavalheiros de que a Provedora de Justiça, que é alguém que está a zelar pelos cidadãos, é apontada pelo partido que está na oposição. A Provedora de Justiça não tem nenhum poder, só tem poder de recomendação, mas que se for apontada por um partido da oposição, em princípio, é mais independente do poder executivo e por isso vai ter um maior sentido crítico. E quase sempre aconteceu. Vínhamos de uma maioria socialista com uma Provedora de Justiça, Maria Luísa Amaral, que agora está num governo contrário. Isso era uma tradição. Havia outras tradições, algumas foram, por exemplo, quebradas ainda no tempo do José Sócrates, quando era muito importante o peso. Agora é diferente, porque felizmente nós evoluímos. Quando era muito importante saber quem era o presidente da Caixa Geral de Depósitos e quem era o governador de Portugal, hoje em dia esses organismos estão mais independentes. Havia uma espécie de acordo de cavalheiros Que um desses titulares era de um partido e o outro era de outro, ou melhor, das áreas políticas centro-direita, centro-esquerda, não tinham que ser obrigatoriamente dos partidos. Isto foi quebrado quando foi nomeado pelo José Sócrates.

Na Caixa? Armando Vara.

Na Caixa Geral de Depósitos, quando foi Santos Ferreira para a Caixa Geral de Depósitos. E o Armando Vara também, que foi com ele.

O Procurador-Geral da República também entra aqui implemento, embora seja nomeado pelo Presidente.

O Procurador-Geral da República é um pouco diferente, porque o Procurador-Geral da República tem a ver com uma conversa entre o governo e o presidente.

Depende se os ovos estão todos no mesmo cesto.

Sim, e o presidente tem atenção a estas coisas. Houve momentos em que presidentes de um partido se opuseram a nomeações de procuradores-gerais, que sentiram que estavam demasiado alinhados com o governo da altura. Creio que isso aconteceu com o Jorge Sampaio, que fez isso a José Sócrates, uma vez. Depois acabou por nomear outros, que foi ainda pior, é medo que o suneto, mas isso já são outras histórias. Mas há essa necessidade de negociar, não é uma nomeação direta. Evidente que depois há aqui princípios e nós sabemos que o presidente Marcelo teve alguma influência nalgumas, se quisermos, no limite, não nomeações de procuradores na nossa história recente. E mais uma vez, repara, temos mandatos também com duração diferentes. Eu dei ainda há bocado aquele exemplo americano da Câmara dos Representantes e do Senado. No Tribunal Constitucional, nem todos são eleitos ao mesmo tempo e os mandatos são de nove anos. Nove anos não coincide com nada. Não é o mandato do presidente, não é o mandato da assembleia, é um mandato diferente. E neste caso, não são renováveis. Também por que há esta ideia do mandato não renovável em circunstâncias destas? Porque aquilo que se pretende é que ninguém esteja a decidir em função de uma eventual recondução no cargo. Estás a ver?

Claro.

Que é aquilo que a gente às vezes percebe que são as diferenças entre o primeiro e o segundo mandato presidencial. Como nós não temos essa limitação, às vezes pensa-se que há muitas diferenças entre o primeiro e o segundo mandato, porque o primeiro mandato é feito para ser rebelde.

É mais calculista do que o segundo.

É mais calculista que o segundo. Nalguns destes organismos, há esta preocupação, isto não é renovável. Nós temos casos em que isso é absolutamente formal, está na Constituição, é o caso dos membros do Tribunal Constitucional. Temos casos em que não está e de repente se tornou hábito, até em circunstâncias polêmicas, como é o caso do Procurador-Geral da República. Aqui o importante é perceber o seguinte: isto, repito, tem a ver com não sermos anjos, e não sermos anjos obriga toda a gente a falar com toda a gente. E desse ponto de vista, quando nós temos um parlamento que traduz a vontade popular, onde o segundo maior partido é o Chega, é necessário conversar com o Chega e, neste caso, é necessário que o PS também converse. Não é só o governo conversar, falar pra um lado e andar ali de um lado pro outro. É preciso conversarem todos. Isto não se faz à vista das pessoas. Faz-se nos bastidores e sabe-se no fim. E é necessário fazer uma outra coisa, que eu não sei se porventura é uma das razões porque isto se está a atrasar, que é aquilo que já ouvi como possível explicação para este atraso, que é o Chega também tem que se esforçar para apresentar nomes apresentáveis. E nós sabemos que o Chega tem um problema de quadros, acabamos de verificar o que o Chega conseguiu para o governo-sombra, com todos os limites óbvios, que tem a ver também com os problemas das características dos governos-sombras. Mas um juiz do Tribunal Constitucional. A maior dificuldade, neste momento, de ser juiz do Tribunal Constitucional, é que aquilo é um cargo muito interessante se tu fores magistrado judicial, porque é equivalente a ser juiz do Supremo Tribunal, é o topo da tua carreira, mas se fores um acadêmico, e um acadêmico da área do Direito, aquilo quebra-te a tua carreira acadêmica, se estiveres no meio, e impede-te de, durante muito tempo, tu fazeres aquilo que, para muitos acadêmicos de Direito, é a sua principal fonte de rendimento, que são pareceres. E isso tem feito com que muitas vezes nós tenhamos no Tribunal Constitucional, e agora vou ser bruto, pessoas com menos qualidade do que devíamos ter tido. Nem sempre os melhores foram para lá. Muito pelo contrário. O nosso Tribunal Constitucional não é tão tribunal superior como, por exemplo, o Supremo americano, que de facto. Mas aí, repara, o desencontrar de mandatos vai ao ponto dos lugares serem vitalícios. A pessoa só sai por morte ou por renúncia. Ninguém o pode tirar de lá. Que é uma forma precisamente de proteger todos os outros sistemas, fazer o tal limitar os poderes, todos andarem um bocado uns para os outros, que isso só se faz pelas pessoas serem humanas, que é cada pessoa nestes lugares, ou nos vários lugares, representa interesses, e não podemos achar que isso é mau. É a natureza humana. Nós, se ignorarmos a natureza humana, não encontramos sistemas políticos bons, porque achamos que as pessoas só têm boas intenções. Não, as pessoas têm boas intenções e más intenções, e têm interesses que são muitas vezes contraditórios, interesses que podem ser pessoais ou de representação. Aqui é pouco relevante, mas é o jogo dos equilíbrios entre isto tudo que conta. Por isso eu espero que se desencravem estes vários nós, e porventura há aqui alguma destas Comissões que se recusavam a ir ao Parlamento ou até se calhar se recusavam a assistir. Aquela longa lista que comecei a ler, mas enfim. Ainda ontem, de alguma forma, o Paulo Ferreira falou disto no Vencedor, a propósito da ausência de trabalho na Comissão da Igualdade e contra o Racismo.

Sim.

Quer dizer, não existe, não está a fazer nada e ninguém dá por isso. Quando isso acontece, para que é que existe?

Pois, aí é pior. Mas podemos estar à espera do dia 12 de outubro, será isso? Para que depois disso todos comecem a falar uns com os outros. Este clima polarizado também não facilita, Helena.

Houve um homem até discreto, muito comedido nas palavras, muito ponderado, que era Nascimento Rodrigues e que foi Provedor de Justiça e que por 2009 definiu a sua situação como comédia à portuguesa, porque ele também era um homem com uma saúde frágil, aliás, ele morreu numa idade em que isso não seria sequer expectável ainda, e não estaria necessariamente doente com a doença que o vitimou, mas não estaria também com muita saúde. E a verdade é que o PS e o PSD não se entendiam com vista à sua substituição. Ele acabou também por renunciar ao cargo, publicou até uma carta de renúncia, porque isto tinha, à época, Manuela Ferreira Leite e José Sócrates não se entendiam sobre a questão da escolha para o cargo do novo provedor e Nascimento Rodrigues ia se mantendo, arrastando o cargo. Portanto, isto não é inédito, esta situação não é inédita, se virmos do ponto de vista pontual de um cargo. Mas aquilo que está neste momento a ser discutido e que está em cima da mesa, é muito mais uma questão de regime. O regime está bloqueado no sentido em que tudo nele foi concebido para dois grandes partidos. E neste momento nós temos um terceiro grande partido, por acaso é segundo em termos de deputados, e é como se a máquina e toda a forma de pensar tivesse a ajustar-se. E não é apenas em Portugal. A irrupção no cenário eleitoral, de repente, de outras forças políticas e sobretudo porque essas forças políticas estão a ser capazes de consolidar os seus eleitorados, porque aquilo para que estávamos preparados muitas vezes era que apareciam determinados partidos, mas aquilo era fugaz e depois desapareciam. Aquilo que nós temos, e podemos focar-nos aqui no caso do Chega, é que é um eleitorado que cresceu, cresceu muito depressa e que parece consolidar, pelo menos nas legislativas. Logo, ainda precisamos aqui de mais alguns anos, mas o regime tem de se adequar a trabalhar com três partidos médios, nenhum partido grande. Depois, há também nestas aritméticas outra questão, e que é quem é que pode fazer a maioria decisiva. E aí, neste momento, temos claramente uma maioria de direita. Cabe perguntar então se as linhas vermelhas também funcionam ao contrário. Ou seja, porque nós andámos aqui anos numa doideira, na minha opinião, de exclusão de um partido, que era o Chega, e neste momento aquilo que nós temos é uma aritmética que permite, em muitos casos, excluir o PS. Eu não creio que isso seja benéfico. Portanto, o regime vai ter de se adaptar a trabalhar com três partidos médios e entender que, apesar de haver uma maioria de um determinado lado, o outro lado, nomeadamente aqui representado pelo Partido Socialista, na minha opinião, mas é uma questão da minha opinião, não deve ser excluído. Mas isto é óbvio que obriga a que, depois, não se tenha na rua e noutros contextos aquele discurso com o Chega não. Não, sim, porque tem de se também levar o Chega e o PSD, na minha opinião, não deve cair na tentação de fazer, apesar de ter uma maioria que lhe permite fazer isso com o Chega e com o Iniciativa Liberal, um deixar cair o Partido Socialista nisto que são os equilíbrios do regime. Portanto, aquilo que nós temos aqui neste momento não é apenas uma questão de novas contas. Deixámos de ter dois grandes partidos, passámos para ter três partidos médios e é bom que tenhamos noção disso. Nós não temos nenhum grande partido neste momento, muito provavelmente não vamos ter nos tempos mais próximos e, neste momento, não parece que seja, do ponto de vista do país, saudável, adequado e positivo, que o facto de haver a possibilidade de constituição de uma maioria suficiente à direita para deixar cair o Partido Socialista nestes acordos. Agora, isso implica também acabar com a tal retórica das linhas vermelhas com o Chega e da retórica do Chega. Portanto, o grande problema destas coisas é que são concebidas sempre para um determinado tempo. Quando esse tempo muda, aquilo que de alguma forma se considerava ser muito saudável porque afastava outros, vira-se contra os autores dessas engenharias eleitorais e dessas engenharias de equilíbrios ou de desequilíbrios, que na prática são desequilíbrios. O país onde isso é mais visível e que acabou a ter efeitos absolutamente perversos é a França. E portanto, eu creio que nós temos aqui um bom momento para fazermos aquilo que é a normalização institucional do Chega, que tem que ser feita, na minha opinião, e também não cairmos na tentação, que também me parece negativa, de uma espécie de agora podemos deixar cair o Partido Socialista. Acho que o regime democrático é mais importante que esses momentos circunstanciais e é claro que estas coisas têm que refletir aquilo que é a realidade. E a realidade é que nós temos três partidos médios no Parlamento. Há um que está à frente, mas por pouco, que é PSD/AD. E depois temos o Chega e temos o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista não se pode pôr com aquelas farroncas, porque o Partido Socialista tem uma coisa que é a história, e a história é para os livros, não dá lugares a ninguém.

A realidade é outra agora e o editor de política do Observador, o Rui Pedro Antonio, já está aqui connosco. Rui Pedro, bom dia também e bem-vindo. Razões para este impasse é porque estes atores políticos ainda não perceberam que o equilíbrio agora é a três e não a dois?

Acho que já perceberam e eu vou se calhar surpreender com esta informação, mas a primeira lista única, sabem quem foi o líder do PS que permitiu uma lista única de entendimento a três? Pedro Nuno Santos, incluindo nomes do Chega, nomeadamente para o Conselho de Estado e com o nome a ser André Ventura. E portanto, já houve um bocadinho esse caminho. Naturalmente que o Chega também às vezes é provocador nas pessoas que possa propor e muitas vezes até o PSD foi, e o PS também, às vezes até numa altura em que o Bloco de Esquerda tinha influência sobre as escolhas. Falo nos cargos em geral, não apenas de juiz do Tribunal Constitucional, mas dos cargos em geral. Havia sempre ali algumas querelas que, de resto, foram acontecendo ao longo dos tempos. Sobre a matéria dos juízes do Tribunal Constitucional, gostava só de dizer uma coisa também, que foge um bocadinho, confesso, da parte da política, e talvez seja uma dificuldade de incompreensão minha. Mas eu acho que um juiz do Tribunal Constitucional é uma das posições mais nobres de um órgão de soberania que está nos topos da hierarquia do Estado, e eu não compreendo porque os juízes não podem ficar mais tempo, sinceramente. Uma decisão pessoal de interesse nacional. Eu entrei para o Observador ao mesmo tempo que o Gonçalo Almeida Ribeiro entrou para o Tribunal Constitucional. Temos o mesmo tempo de casa, eu nesta casa e ele no Tribunal Constitucional.

Mas tu não vais para presidente da Mesa do Benfica, não é?

Isso é um ponto também que eu acho que não fica bem, que é: "Aguento dois meses, depois vou-me embora." Mas depois passado um mês já está na Assembleia Geral do Benfica.

É, convém esclarecer, é o nome proposto pelo Noronha Lopes, o candidato Noronha Lopes, para a Mesa da Assembleia Geral.

Isso não fica nada bem e eu acho que ainda não caiu, e se estiver a cometer um erro, também me penitencio por isso, a subvenção vitalícia quando se atinge 10 anos. Os mandatos são de nove e, portanto, à partida, eles não chegam lá. Mas não é verdade. O Telos Pereira, o outro juiz que agora saiu, em julho fez 10 anos, portanto, passou a ter direito à pensão vitalícia. Não sei se ela vai usar, se não vai usar, mas não pode ficar mais de três ou quatro meses.

O Almeida Ribeiro não.

Não, porque foi em 2016. O Almeida Ribeiro, era essa a parte que eu queria dizer. Acho má imagem para a democracia que saia e passado meia dúzia de dias esteja como candidato de uma lista à Assembleia Geral de um clube, a presidente, acho eu, de um clube de futebol.

Sim, é uma assembleia geral. Uma assembleia geral é um órgão muito formal. Mas pronto, costumam ser advogados.

Já havia o Futebol Clube do Porto, nem sempre.

Sim, mas não estou a dizer isto. Enfim, não é o ideal. Não foi ele que anunciou, foi alguém.

Sim, o Noronha Lopes, o candidato.

Nem sequer sei se ele faz parte formalmente da lista já. Que vai ser apresentado.

Na própria página da candidatura foi colocada, e é um cargo até o único, eventualmente, que possa ter poderes de destituição do próprio presidente. E vimos, por exemplo, o protagonismo que teve no episódio da destituição do Bruno de Carvalho, a própria Mesa da Assembleia Geral, na altura creio do Sporting, neste caso, liderada pelo Jaime Marta Soares. Portanto, é um cargo que tem muita influência na vida do clube, apesar de ser a assembleia geral. É como presidente da assembleia municipal. Acho que por comparativo com as nossas assembleias.

Não é exatamente. A assembleia municipal é um órgão político. A assembleia geral é um órgão estatutário onde é preciso, sobretudo, garantir que a lei é cumprida.

E não se reúne com muita frequência, creio eu, não sei.

Em princípio, uma vez por ano, a não ser que seja extraordinário.

E repare, é claro que se esse candidato ganhar, o Benfica ficará extremamente bem servido de alguém que tem o conhecimento completo das leis e isso não está em causa. E deixa-me dizer agora o elogio, que é: ele saiu antes dessa subvenção, porque se ficasse mais 10 meses, provavelmente teria direito a ela e, portanto, se eu estou a criticar o facto de eles não se aguentarem mais um pouco até a assembleia decidir, eu acho que também se tem que referir este ponto.

Mas tens alguma ideia do porquê disso estar a atrasar? A não ser eles não falarem uns com os outros, não às perdas autárquicas?

Sim, também, mas tem a ver com as próprias negociações. De facto, o Chega entrou aqui, e tem que entrar necessariamente para se cumprir o regimento e a Constituição, porque tem representatividade para isso, e acrescenta um elemento novo, que é precisamente estas aritméticas que vocês estavam a falar. Que muitas vezes o PSD e o Chega são suficientes para escolher e o PSD e o PS também. Em alguns casos já não tem os dois terços, mas daria com outros partidos. Isso leva a que o ideal seja os três partidos estarem de acordo, e aí até é mais difícil. É mais fácil o PS e o PSD estarem os dois de acordo e o PSD e o Chega estarem os dois de acordo, do que estarem os três. E é essa aritmética que vai dificultando, embora todos estejam de acordo que é preciso conversar entre todos. E depois há matérias em que o PSD pode ser charneira com um ou com outro, então pode usar isso quando não gosta do nome do PS, fazer o jogo: "Atenção, posso ir com o Chega." E tudo isso parece-me que está a atrasar. Eu estive a olhar para as chumbas, não é que isso tenha sido um assunto muito discutido, só no verão é que vi aqui na conferência de líderes o José Pedro Aguiar Branco dizer que se tinha que eleger três juízes e o Provedor de Justiça creio que também ainda não foi eleito. E até queria falar dessa história do Provedor de Justiça para lembrar os dois juízes que saíram. Isso não é a base deles, não é isso que estamos a falar aqui, por se terem ido embora, mas quando o Nascimento Rodrigues, creio que estava bastante doente e teve que ficar no cargo muitos anos como provedor.

Faz uma renúncia até um pouco tonitruante.

Não, e qual era a questão na altura? Era que aquilo era entendimento entre PS e PSD, e o cargo acho que estava de alguém nomeado pelo PSD, que era ele próprio, e o PSD entendia que devia ser ele de novo ou que devia ter escolha na matéria. E creio que o José Sócrates, naquela altura, quase de governação miguelista, para ser simpático, queria os cargos todos. Tanto que há um jornal ou uma revista, não sei se até se não é a Visão, que faz uma pergunta a Nascimento Rodrigues, por que ele ainda não foi substituído, o que ele acha disso, e ele responde com os vampiros do Zé Cavaco, que eles comem tudo, eles, o Partido Socialista. Portanto, estas guerras são cíclicas na nossa democracia e naturalmente que estes cargos acabam por ser importantes sempre em determinado momento. Nós tivemos, por exemplo, agora, a questão da lei de estrangeiros no Tribunal Constitucional.

E também tivemos no Parlamento agora na discussão da segunda versão da lei de estrangeiros. Isso mostra como os três partidos podem funcionar? Percebemos que houve negociações entre o Chega e o PSD, o que deu alguma liberdade ao Partido Socialista para poder chumbar uma lei que fica aprovada, mas dá a entender que houve conversa de gabinetes e que não foi feito tudo em conferências de imprensa à frente de toda a gente.

Sim, eu creio que já se perdeu um pouquinho aquela ideia relativamente ao Chega, da linha vermelha, as negociações são para ser feitas com todos e o PSD negocia com o Chega ainda para mais matérias em que têm pontos em comum. O que o PSD tem feito, e a meu ver bem, e a Helena também fazia essa sugestão, ou dizia que achava que ia ser assim, tem tentado puxar sempre o Partido Socialista, que é bastante aberto, mesmo que seja para forjar uma moderação e mesmo que seja para passar a imagem de que não está a ceder ao Chega, nem tem o Chega como parceiro preferencial.

Mas é uma ideia importante a ser passada. O que eu quero dizer? Que pode ter, por mim, o Chega como parceiro preferencial, nem sequer excluo essa possibilidade, mas tem de se passar a ideia de que os partidos eleitoralmente existentes não são excluídos, porque eu acho que isso foi uma idiotice completa em relação ao Chega e não quero assistir a isso em relação ao Partido Socialista. Portanto, esta ideia de que se pode excluir um partido, porque nós somos melhores, nós somos de bem, seja quem for que o diz, a mim parece-me que é uma provocação.

Um exemplo: Luís Montenegro poderia só chamar o líder da oposição a São Bento para falar determinadas coisas. Ele entende, e isso também o ajuda, naturalmente, que existem dois. Então chama sempre os dois. O Partido Socialista não se pode queixar de o PSD, o Governo AD, como quisermos, só falar com o Chega, nem o contrário, nem o Chega de ser de alguma forma ostracizado, como de resto, temos que admitir que é verdade, tinha sido de alguma forma. Era quase como se fosse tóxico o Chega e, portanto, o governo queria se afastar. Depois a realidade dos números, a votação e o resultado que o Chega teve nas legislativas levou a que houvesse esse entendimento. Eu acho que já não existe agora aqui aquela espécie de linha vermelha, cerca sanitária ou barreira mural, alegada barreira mural, em que neste momento eles não queiram negociar com o Chega. Coisa diferente é o Chega querer negociar e ser fiável nessa negociação. Isso é outra coisa.

E ter nomes para apresentar. Não? Há dificuldade.

Desculpa, eu acho que até é mais fácil o Chega conseguir apresentar nomes para estes cargos, lugares, do que propriamente, por exemplo, para um governo sombra ou até para ser candidato aqui ou ali. Porque estes cargos, apesar de tudo, são cargos, alguns deles, de prestígio e que a pessoa não fica colada propriamente ao partido.

Fica de alguma forma. As pessoas sabem quem é que indicou quem. Não é um ativismo, mas é um pequeno carimbo. Eu não posso revelar, e estou aqui sempre em pezinhos de lama e também não quero dar sinal.

Não queres estragar o artigo, queres escrever.

Exatamente. Mas eventualmente eu até sei de um nome do Chega que o PSD aceitaria facilmente.

Para o Tribunal Constitucional ou para o Governo? Nem podes dizer isso.

Nem para um desses dois, mas para outro que está em discussão também. E que dificilmente o PS aceita. O nome parece-me aparentemente bom, mas eu diria que o PS nunca o aceitaria.

Por quê? Porque o Chega o suporta também?

Complexidade. O próprio só aceitaria se os três estivessem.

Sim, estive a sentir a corte.

Isto cria logo aqui uma grande complexidade que dá para perceber como é que muitas vezes o processo se atrasa e se anda muito tempo atrás disto. Eu creio que na altura, agora está a faltar-me o nome dela, eu não gosto dessas coisas, até acho que era a filha do Osvaldo Castro que teve dificuldades.

Sim, ela esteve no Tribunal Constitucional.

Ela demorou a ser eleita porque o PSD dizia que ela era filha e ele era do Parlamento, ainda por cima acho que presidia à primeira comissão. Sempre houve confusões deste gênero e portanto não é de agora. O que há agora, e isso também me parece evidente, é cada vez mais atenção para o perfil dos candidatos a juiz e para o perfil das pessoas.

Deixa-me só dizer uma notinha muito rápida, só para regressar. Quando eu falei da importância dos mandatos desencontrados para garantia de independência, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, onde há uma maioria seis, três a favor dos conservadores, dos republicanos, e com vários juízes nomeados pelo Trump, chumbou a ideia do Trump de poder despedir uma administradora da Reserva Federal nomeada pelo Biden, mas com um estatuto também inamovível.

A independência de juiz no Supremo americano.

Mas os juízes ali é uma outra discussão.

É outra discussão.

Era só para dizer que isto é importante, não é o que é expectável. A gente dizia: "Com o Supremo Tribunal, com aquela composição, vão sempre votar a favor do Trump." Mentira, não é?

Não é necessariamente assim. Vamos continuar a falar depois das notícias. Até já.

Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Mais um juiz que renunciou ao lugar no Tribunal Constitucional, mais um sinal de que o atual quadro parlamentar há impasses difíceis de ultrapassar. A culpa é do Chega ou das linhas vermelhas?

Helena Matos, será que aquela discussão da lei de estrangeiros que falávamos há pouco ajuda ou dá algum sinal de que pouco a pouco isto se pode desbloquear?

A culpa não é do Chega, a culpa não é do PS, nem do PSD, a culpa é nossa, as pessoas é que votam. E os eleitores votam e, em princípio, nas democracias, é um homem, um voto, respeita-se o resultado das eleições e, portanto, os partidos podem ter uma expressão que obriga a que se use aquele verbo que Jorge Sampaio gostava muito de pronunciar, que era acomodar. Nós temos de acomodar. Coitado, era a despesa, nós tínhamos de acomodar. Despesa, a dívida, essas coisas todas, era uma questão de acomodação. E aqui temos de acomodar e temos de ser capazes de acomodar os resultados eleitorais sem os adotar, nem os integrar numa lógica de revanchismo. Portanto, agora somos nós, vamos a isto. Perceber que têm de existir equilíbrios dentro do regime, até porque há sempre amanhã. E nós temos de perceber que tudo isto passa, tudo isto é transitório, e portanto o regime é mais importante do que isso. Esta é a primeira questão. Agora, a principal dificuldade aqui desta acomodação, desta circunstância, que não é apenas o Chega ter os resultados eleitorais que tem, é existir uma expressiva maioria de direita no país e é a esquerda estar em perda e o PS estar num momento que não se percebe muito bem qual é que poderá vir a ser o seu futuro. Portanto, com tudo isto, neste momento, isto favorece Luís Montenegro. Parece-me ser óbvio. Porque é claro que pode ser criticada às segundas, quartas e sextas por decidir com o Chega ou com o PS, com o Chega às segundas, quartas e sextas, às terças, quintas e sábados com o PS, mas dá-lhe um papel de player, é ele quem decide o jogo. Por outro lado, mantém aquele perfil de que é o dialogante, é o fiel do regime, mas é assim, é uma das vantagens de estar num governo, tem muitas desvantagens e tem outras vantagens. E esta é claramente uma dessas vantagens. É mais difícil para o Chega e para o PS, e sobretudo para o PS, essa acomodação. O Chega, porque é claro, quer sempre aparecer, tem agora o problema do sistema, de não sistema, como é que é. Mas é-lhe mais fácil até por duas razões: uma, o seu líder está em estado de graça, permanece em estado de graça e, portanto, mesmo atitudes, decisões tomadas de posição aparentemente contraditórias que possa tomar, não o beliscam, pelo menos por enquanto. E portanto, tem ali uma margem para poder ir até mais longe. Já para o PS é muito mais difícil. E é muito mais difícil, em primeiro lugar, porque o PS está profundamente dividido, quer dizer, vamos ver qual é o resultado de Alexandra Leitão agora nestas eleições autárquicas em Lisboa, mas nós temos Pedro Nuno Santos claramente à espera. É como se José Luís Carneiro fosse para uma parte do Partido Socialista, que não é necessariamente a mais expressiva em termos do seu eleitorado, mas é certamente a mais poderosa em termos de comunicação, que é a ala esquerda do Partido Socialista, e que olha para José Luís Carneiro como o homem que está ali durante uns tempos até que eles se rearrumem. E, portanto, para José Luís Carneiro, esta ideia, e eu acho que isso se viu muito bem na lei de estrangeiros, é óbvio Como é claro. Para o PS, nada naquela lei vai contra aquilo que foi o pensamento do PS, até que em 2017 António Costa fez, porventura, a única reforma estrutural do seu governo, que foi, de facto, Portugal passa de 3,6%, 3,7% de população imigrante e quando António Costa sai, estaríamos já muito próximo dos não se sabe se 13, 14. Portanto, houve ali, de facto, uma reforma estrutural profunda e que começa com António Costa a afastar os próprios elementos do Partido Socialista, a senhora que tinha convidado para presidir ao SEF, e portanto, há aqui esta alteração. Mas esta lei de estrangeiros que temos agora, e que vamos ver quais é que são as alterações que tem, não vai contra aquilo que foi o pensamento do PS pré-2017, pré-Costa 2017. E vejo sempre muito apontado porque era a influência da geringonça, quase geringonça, nem é geringonça. Quando António Costa decide aquilo, não teria de ser necessariamente assim, e muito menos teria de ser assim, quando já sem geringonça alguma, José Luís Carneiro, por exemplo, teve a imprevidência de não se verificarem os registos criminais de um número significativo de imigrantes vindos dos PALOP. Portanto, face àquilo que era o PS no passado, esta lei não teria qualquer problema. Agora, para o PS aparecer, imaginemos, o Pedro Antunes falava aqui de uma pessoa que para aceitar um determinado cargo, queria ter a concordância dos três partidos. É muito mais difícil um título a dizer: "José Luís Carneiro aprova nome indicado pelo Chega", do que "Chega aprova nome indicado pelo PS".

Por quê?

Porque José Luís Carneiro está naquela situação periclitante, porque o partido está numa situação muito instável, porque o próprio partido está numa situação muito difícil. E, por outro lado, porque André Ventura continua a ter um capital junto do seu eleitorado, que lhe permite fazer estas mudanças.

No limite, tudo e o seu contrário.

Sim, é mesmo.

É verdade, no limite, tudo e o seu contrário.

No limite, tudo e o seu contrário. E portanto, isso dá-lhe uma margem de manobra muito maior. A próxima vez que neste país se voltar a ter um partido, surtout se for um partido de governo, a exaustinada ideia de linhas vermelhas e de se excluir outro, deve sempre pensar que aquilo se vai virar contra si mesmo. As táticas maravilhosas que se desenham nos gabinetes. Nós temos agora aqui aquele podcast sobre a eleição presidencial, mais louca em 1986. Convém que se ouça. Muitas vezes o jogo pode virar completamente. E o PS, neste momento, é a principal vítima de uma tática brilhante, que lhes pareceu brilhante. E surtout podiam ter visto a que aquela tinha levado em França, que é de onde isto veio, que era conseguir corroer a sua direita. Aqui, o PSD, estimulando um partido mais à direita que o PSD, claramente, e que o CDS, que seria o Chega e com caráter populista muito óbvio. Nunca pensaram que isto se iria virar, não tanto contra o PSD, mas contra eles mesmos, os partidos socialistas. Eu acho que neste momento, esta questão aqui é particularmente difícil para José Luís Carneiro. E, portanto, é um homem que está sempre a olhar para a sua retaguarda. O pior que pode acontecer a um líder político é ter de estar sempre a olhar para a retaguarda, ver o que estão a dizer os seus. Isso dá-lhe uma muito maior insegurança. A sua margem é muito menor. Nós estamos realmente neste momento, mas a bem do regime, vai ter de ser assim, na minha opinião.

Vamos ver agora o olhar da constitucionalista Raquel Brízida Castro, nossa convidada. Raquel, bom dia, bem-vinda.

Bom dia.

Estamos aqui a falar de mecanismos de nomeação que exigem consensos alargados. Ora, isto faz sentido quando a lógica dos três partidos e não de dois muda, e como é que se faz quando há um bloqueio? O que a lei prevê para isto?

No fundo, aqui o legislador constituinte, e obviamente já houve sete revisões constitucionais, mas a lógica da nossa Constituição é nós termos no fundo que fazer aqui um exercício que é: coloquemo-nos no lugar do legislador constituinte em 76, e tentemos compreender qual é que é a sua principal preocupação, e isso, no fundo, exprime-se de várias formas, seja quanto ao sistema eleitoral, quanto às opções quanto ao sistema eleitoral, etc. O que eu acho que nós temos aqui que ter em consideração é quais são as situações em que a Constituição exige maiorias agravadas.

As maiorias agravadas são as de dois terços

Exatamente. Há dois tipos de dois terços. Há os dois terços dos deputados em efetividade de funções, que a Constituição apenas exige para a revisão constitucional, isso é uma maioria fixa. E depois temos esta maioria de que estamos a falar, que é a maioria de dois terços dos deputados presentes, o que pode não ser fixo. Superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. E esta maioria é uma maioria que é exigida para a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, para a eleição do Provedor de Justiça e também de quatro membros para a entidade reguladora para a comunicação social. No plano legislativo, esta maioria também é exigida em alguns domínios materiais específicos que a Constituição elenca, nomeadamente quanto às restrições de direitos dos agentes das forças de segurança, quanto à própria alteração das normas constitucionais relativas aos ciclos eleitorais, por exemplo, exige precisamente esta maioria. Digamos que é uma maioria a que o legislador constituinte recorreu sempre que considerou que era preciso que existisse algo que não fosse apenas conjuntural. Embora, naturalmente, que a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, se tivermos em consideração o nosso sistema de representação proporcional, também não é propriamente uma maioria fácil de alcançar. E portanto, estas maiorias também não têm cara. Quando estas maiorias foram definidas, elas não têm cara, o que elas pretendem é um determinado compromisso democrático, considerando a relevância dos cargos ou dos temas e das alterações legislativas que estão em causa. E portanto, naturalmente, que elas poderão ou não ser alcançadas considerando as composições parlamentares, mas têm que ser os atores do sistema político a quererem alcançá-las. E portanto, a Constituição aqui não há um bloqueio constitucional.

Obriga o entendimento. Sim.

Obriga a entendimentos, de facto, mas aqui a maioria não tem cara. Carla percebe o que eu quero dizer com isso.

Claro.

O objetivo é que haja um maior compromisso e um maior investimento democrático quando estão em causa este tipo de situações.

E esclarece-me só este aspeto, aqui o voto não é secreto, ou é?

O voto é secreto.

É secreto.

Sempre que é para designar alguém, ou seja, sempre que há um voto nominal, um voto em pessoas, o voto tem que ser secreto.

Certo. Lá está, o que pode dar também aqui outro tipo de imagem.

Sim, aqui a disciplina de voto não faz sentido. Depois não há forma, inclusive, de a fiscalizar. E portanto, são maiorias que se têm que obter, assim haja vontade política. Mas que não têm cara e portanto, naturalmente que terão de ser alcançadas através da reunião de vontade dos partidos que, naquele momento e naquelas circunstâncias, as conseguem alcançar, basicamente.

E o que acontece quando não há substituições? No caso do Tribunal Constitucional, há algum momento em que há o risco de poder ficar inoperacional?

Mas já não é a primeira vez, Carla. Ainda há pouco, há coisa de dois anos, nós estávamos aqui a discutir precisamente o prolongamento de mandato de também julgo de três juízes do Tribunal Constitucional, exatamente porque não houve, na altura, um entendimento entre o PS e o PSD.

Mas bom dia, Raquel.

Não é propriamente novidade. Bom dia, Helena.

Bom dia. Daqui Helena Matos. A questão é esta: sim, tudo isso é verdade, mas tudo isso era a dois. E neste momento nós temos três partidos.

Neste momento é três.

Três, e não só.

Ou melhor, a quatro. Na prática, a quatro. Porque se tiverem os deputados todos presentes, é preciso uma maioria de dois terços dos deputados, o equivalente.

Sim.

A maioria de dois terços dos deputados em efetividade de funções e neste momento, teoricamente, eu posso arranjar várias combinações que dão esse valor.

E entre essas combinações pode haver o risco da exclusão de uma parte.

Sempre.

Sim.

Mas isso há sempre, isso é o princípio democrático.

Não, mas o que eu digo é uma coisa. Neste momento, nós temos em Portugal uma maioria de direita que permite escolher para estes cargos pessoas, tornando o PS irrelevante.

Certo, mas é o que eu digo, essa maioria não tem cara.

Pois.

Em abstrato, essa maioria terá de ser alcançada da forma que atualmente é possível. E portanto, eu acho que essa maioria de dois terços, neste momento, faz sentido que seja AD, Chega e Iniciativa Liberal. Mas se calhar num outro contexto político, nós poderíamos chegar lá de outra forma. Obviamente, o que não pode haver é uma exclusão. Uma exclusão no sentido de considerarmos que há um partido que tem uma determinada representação parlamentar que não pode ter acesso a algo que é inerente à sua representação parlamentar. Isso do ponto de vista democrático, não é propriamente um exercício que me pareça legítimo.

Pois a mim também não.

Helena, não sei se... Diga você.

Estava a perguntar se nestes processos negociais, habitualmente não se negoceia só o Tribunal Constitucional ou o Supremo Conselho de Administradura, tens a negociar tudo ao mesmo tempo, quando há períodos em que há muitos lugares vagos. Isso costuma complicar ou facilitar? Qual é a tua perspectiva sobre isso?

O que o José Manuel me está a perguntar é se o fato de haver dois potenciais parceiros da AD para essas negociações isso complica ou facilita?

Não, pelo contrário, o que eu estou a dizer é outra coisa, que é: nós temos lugares no Tribunal Constitucional, lugares no Conselho Superior da Administradura, lugares no Provedor de Justiça. O Conselho de Estado é mais trivial. Também exige dois terços.

Não, o Conselho de Estado não exige dois terços.

Não exige dois terços, é mais fácil. Mas quando os partidos estão a oferecer uns aos outros e a discutir uns com os outros lugares, no fundo, sendo que alguns desses lugares nem sequer são carreiras, não são extraordinários. É mais fácil quando há mais coisas para fazer essas trocas. Tu ficas com o Provedor, eu fico com o juiz e tu levas o nomeado para o Supremo, coisa assim do gênero.

Obviamente, sendo maior o leque de potenciais nomeados, deveria facilitar. Agora, o que eu acho é que as coisas não podem ser vistas assim, José Manuel. Na prática, o que nós temos que ver é se efetivamente as pessoas que são indicadas para os lugares são as pessoas que efetivamente dispõem das condições para esses lugares, independentemente de quem, porque repare, nós estamos a falar, por exemplo, o juiz do Tribunal Constitucional. O juiz do Tribunal Constitucional tem que ser alguém independente. E essa independência obviamente não se perde pelo fato de ser indicada por um partido. No fundo, para que se seja juiz do Tribunal Constitucional, tem que se submeter às regras que existem, que estão vigentes. Mas obviamente que o que está em causa é uma independência.

Já tivemos antigos deputados e relevantes, Assunção Esteves ou António Vitorino, que foram juízes do Tribunal Constitucional e mais. Já houve mais pessoas que tiveram relevo político lá.

Mas o que não quer dizer que no exercício do seu mandato não tenham tido independência.

Claro, é isso que eu ia perguntar. Depois deram essas provas ou aquilo acaba por ser tudo um pouquinho alinhado. Há a sensação que às vezes é muito alinhado.

Há um estudo muito interessante sobre a orientação do voto dos juízes do Tribunal Constitucional, e esse estudo dava conta que era mais alinhado à esquerda do que à direita, mas é um estudo muito interessante sobre isso.

Sim, mas isso provavelmente assenta mais na personalidade dos juízes, de cada um, do que propriamente do contexto político. O que eu acho é que é fundamental isso. Na minha perspectiva, o juiz do Tribunal Constitucional tem que ser independente, independentemente de ser indicado pelo partido X ou pelo partido Y. Aliás, um constitucionalista não consegue ser juiz do Tribunal Constitucional se não for por essa via. E portanto, temos que ser pragmáticos relativamente a isso. O que é importante é que ele no exercício do seu mandato, consiga efetivamente fazer valer aquilo que são os seus princípios e as suas concepções de Constituição, e que não ceda a eventuais pressões. Eu sei, provavelmente acham que eu tenho a visão ingênua, mas ainda é essa a visão que eu tenho do Tribunal Constitucional e do juiz do Tribunal Constitucional, o que não é de alguma forma posto em causa pelo fato de ter que haver uma necessidade de negociação dos partidos. Quanto ao Provedor de Justiça, o Provedor de Justiça tem um papel extremamente importante na nossa sociedade, porque no fundo, embora ele não tenha poderes, acaba por poder funcionar como um contrapoder. E portanto, também essa independência é extremamente importante. É exatamente o mesmo princípio. Exigindo-se uma maioria de dois terços para a sua eleição, ele tem que efetivamente corresponder a um consenso da maioria conjuntural. E não é possível excluirmos nenhum partido, porque não são os partidos aqui em última instância também que estão em causa, mas sim os nomeados. E todos aqueles que são escolhidos para exercer essas funções, que são funções extremamente importantes no nosso ordenamento constitucional.

O caso do Provedor é eventualmente mais grave, porque é uma função importante, como aqui recordavas, e não há nesta altura.

Pois, mas os juízes do Tribunal Constitucional também são uma função muito importante.

Certo.

Os árbitros do tribunal vão funcionar.

Está a funcionar e está a responder aos-

Não devia ser assim.

Está a somar. O que no fundo é mais um cargo que não está neste momento a ser ocupado. Ele está a ser exercido, naturalmente, pelos provedores adjuntos. Mas naturalmente que falta o Provedor de Justiça. Agora, eu volto àquilo que disse inicialmente, isto são maiorias relativamente às quais a Constituição exige um compromisso democrático, que tem que ser obviamente encontrado.

Pois é.

Entre todos os partidos que neste momento estão em condições de garantir essa maioria.

Eu acho que isso não põe em causa nunca a independência depois do exercício do cargo.

E isso é importante aqui salvaguardar também, Raquel Brízida Castro. É fundamental. Muito obrigada. Obrigada por teres aqui trazido estes termos uma dia a constitucionalista Raquel Brízida Castro. E sim, a questão da independência acaba por ter de ser salvaguardada, mas se calhar é por isso que estamos aqui com tantos problemas a encontrar e a nomear estas pessoas.

E tudo isto acontece num tempo, agora centrando aqui na questão do Tribunal Constitucional, em que tem havido uma maior intervenção dos tribunais. Em alguns países fala-se mesmo de judicialização da política. Temos intervenções de tribunais superiores. E aí, por exemplo, o caso do Brasil é muito evidente, até porque o Supremo no Brasil tem para o lado de tribunal, no sentido do termo, também tem um lado constitucional.

O Brasil copiou mal a Constituição dos Estados Unidos.

Sim, mesmo muito mal. Condensou.

Quer dizer, copiou aquilo um bocadinho, até mancou um pouco.

Condensou ali um pouco e alguns poderes. E depois, se passarmos para outros países, vamos encontrar exatamente estas grandes discussões em torno da intervenção da justiça, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista da jurisprudência comum, na atividade política. Portanto, temos esta questão da independência. Eu acho que a independência tem de ser vista não como pessoas sem ideologia ou sem convicções políticas. A independência é a capacidade de análise de factos. Não passa por querermos agora umas pessoas como se tivessem chegado hoje de Marte e, portanto, não têm. Não, são pessoas que têm de ter convicções, porque se não tiverem convicções, são tontos. Àquele nível, se não têm convicções, são destituídos. É óbvio que nós muitas vezes é como se achássemos: "Porque são pessoas que não podem ter partido". Não, nada disso. Têm de ser capazes de analisar, que é uma coisa distinta. E em relação a esta questão da justiça, a mim parece-me que neste momento é importante. Estarmos com o Tribunal Constitucional neste compasso de espera e com todas estas questões não é necessariamente bom. E não é necessariamente bom porque eu acho que nós temos de ter uma atenção muito especial àquilo que é a justiça. E neste momento, nós tivemos, por exemplo, ontem aquela notícia sobre as investigações do Ministério Público ao juiz Ivo Rosa. Temos noutros países decisões que muitas vezes nos causam... Em França, por exemplo, fala-se de ativismo judiciário, porque estamos com condenações, por exemplo, do Sarkozy, e temos também as decisões do tribunal sobre a Marine Le Pen. Temos, por exemplo, em países com outra cor política completamente diferente, os governos muitas vezes a serem confrontados, por exemplo, o caso do Reino Unido, em instâncias comuns de tribunais que deliberam em sentido muito contrário àquilo que são as decisões dos governos, nomeadamente, por exemplo, em matéria de repatriamento e deportação de imigrantes. A mesma coisa em Itália. Portanto, a ideia da justiça na torre de marfim não dá. Não é isso que está acontecendo no nosso tempo e, portanto, temos de estar mais atentos à forma, aos procedimentos, às escolhas, porque o peso da justiça neste momento nas nossas sociedades, nos regimes democráticos, em parte também por culpa dos nossos líderes, mas não só, também porque os tempos mudaram, é hoje muitíssimo superior. E o tempo em que nós nem sabíamos bem quem é que era o juiz que estava no Tribunal Constitucional, mas como é que é, quem é que se pôs lá. Esse tempo acabou. Nós neste momento sabemos quem é o Procurador-Geral da República, sabemos que não temos Provedor de Justiça. Eles ganharam uma visibilidade muito maior, portanto, convém, sobretudo nestes cargos que remetem para a justiça, olharmos com muita atenção e com muita clareza, porque os tempos são muito mais exigentes para com a justiça e para com as pessoas que estão nestes cargos.

O escrutínio é diferente nesta altura, José Manuel?

Não é só o escrutínio que é diferente. Houve mesmo uma percepção de que havia áreas onde, investindo no combate jurídico, se conseguia mais do que investindo no combate político. Porque uma coisa é, mais uma vez, nem todos os sistemas são idênticos. Por exemplo, uma das tentações que eu não aprecio, é a ideia de que os problemas se resolvem constitucionalizando. Isto é, nós queremos muito defender um direito qualquer, mete-se na Constituição e a partir daí a interpretação de como é que se aplica esse direito, sai da mão dos políticos e passa para a mão dos juízes. E há muitas situações em que isso pode ser relativamente crítico, e já tem sido. A Helena está a falar do caso da interrupção da gravidez, do aborto. Nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que como os estados não se entendiam e o Congresso não era capaz de aprovar uma lei, na prática, o que se fez com a famosa decisão Roe vs. Wade foi: "Então passa a ser um direito constitucional". Porque é no fundo isso que decide o Supremo Tribunal Americano. Isto é um direito constitucional. Com a reversão desse direito constitucional Não houve uma deliberação legislativa a dizer: "Agora passou a ser proibido." Não, houve uma deliberação que disse: "Agora os Estados que decidam, ou então, se o Congresso entender, decida à sua vontade." É diferente. Na Europa, por exemplo, isso é um tema que tem dado debate. A França resolveu fazer isso. De vez em quando o Parlamento Europeu quer fazer isso. Eu acho que este é um bom exemplo, porque quando nós consideramos que a interrupção da gravidez é um direito, a pergunta que eu coloco a seguir é: é um direito a partir de que semana? Porque quando falas de direitos, os direitos, em princípio, não têm limites. Quer dizer, pelo menos deste tipo, se é um direito fundamental, a não ser que seja compensado por outro direito, é um direito a partir de que semana? Isto é apenas um exemplo de algo com que nós podemos e devemos viver no quadro da legislação e da decisão política, e não devíamos estar a passar para os tribunais. Até porque, por exemplo, nas questões que têm a ver com, e que neste momento é um tema europeu muito delicado, eu desde o princípio que achei que isto podia dar raia e acho que está a começar a dar raia, que é: quando crias um Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como existe, crias um desequilíbrio, porque o equilíbrio era tu teres poder executivo, poder legislativo e poder judicial. Mas o poder judicial, de alguma forma, é enquadrado pelos outros dois poderes. Se crias um tribunal que não tem uma correspondência nem legislativa, nem judicial, passas quase obrigatoriamente a permitir que o tribunal seja ele que faça, de alguma forma, as leis. E isso está a começar a levantar muitos problemas, no caso concreto, de um ativismo, por exemplo, que tem a ver com em que circunstâncias é que podes ou não barrar que os imigrantes entrem num país. É um tema que dá para outro podcast do "Contracorrente" um dia desses.

Fica apontado para essa altura. Para já, terminamos mais cedo o "Contracorrente", como vai ser assim ao longo da campanha eleitoral, para o tempo de antena.