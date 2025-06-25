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Começou ontem à noite em Haia, na Holanda, mais uma cimeira da NATO, a primeira desde que Donald Trump foi reeleito presidente dos Estados Unidos. E os astros parecem ter se alinhado para que ele saboreie os seus triunfos, pois chega a Haia logo depois do sucesso da operação no Irão e com garantias de que os parceiros europeus vão mesmo aumentar os gastos com a defesa, tendo como meta chegar aos 5% do PIB. Mesmo assim, nem tudo serão rosas. Alguns países, com Espanha à cabeça, levantam obstáculos a essa meta e Putin deverá continuar a ser o elefante na sala. É sobre tudo isto que queremos falar no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia.

Bom dia.

Acreditas mesmo que o compromisso europeu de aumentar os gastos com a defesa vai mesmo ser cumprido?

Carla, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, como às vezes se diz.

Ou de 5% do PIB.

Ou de 5% do PIB, exatamente, que é um pouquinho mais que US$ 1 milhão. Digamos assim, um pouquinho.

Um pouquinho.

Vamos lá ver. Nós temos, de facto, um enorme desequilíbrio no que respeita aos gastos militares. Só para teres ideia, o segundo país da NATO com maior investimento em defesa ainda é a Alemanha. A Alemanha gasta um décimo dos Estados Unidos, a França gasta 15 vezes menos que os Estados Unidos. Portanto, é de facto uma diferença absolutamente colossal e que também corresponde ao esforço que cada um desses países faz relativamente à sua riqueza. Na Europa, neste momento, só dois países é que em proporção da sua riqueza investem mais em defesa e são dois países da linha da frente, são dois países que estão paredes meias com a Rússia. Portanto, Polónia, que é o que mais se aproxima dos 5%, gasta 4,12% do PIB, dados de 2024, e a Estónia, que está um pouquinho até em cima dos Estados Unidos com 3,43 contra 3,38 dos Estados Unidos. E logo a seguir aparece a Lituânia, a Letónia e, claro, a Grécia, mas a Grécia por razões que também têm a ver com a sua proximidade com outro país da NATO, com a Turquia. Dito isto, percebe-se que há um longo caminho a percorrer pelos países europeus, até porque o que aconteceu em 2014, quando houve uma outra cimeira, não com Trump, mas com Obama, onde os países europeus se comprometeram a atingir os 2%, 2% apenas, está longe de ser cumprido. Ainda hoje, quer dizer, pelos outros países da NATO, há vários países que ficam abaixo dos 2%: a Croácia, Portugal, sim, a Itália, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Eslovénia e a Espanha. A Espanha é mesmo o país que, em termos proporcionais, menos investe em defesa, o que faz com que hoje seja o patinho feio da sala ou o desmancha-prazeres, ou não sei como é que queres definir, até porque aquilo que se está a passar em Espanha é uma mistura de elementos tóxicos, na minha perspectiva. Por um lado, um governo hiperfragilizado, por outro lado, um governo que além de estar hiperfragilizado, não consegue aprovar um orçamento de Estado, portanto, vive de audécimos. Estamos a falar do governo de Pedro Sánchez. Depois, um Partido Socialista e um Pedro Sánchez, em particular, que tudo que vier à rede e que lhe permita desviar a atenção do público espanhol dos sucessivos escândalos e dos casos de justiça em que está envolvido o Partido Socialista Espanhol, serve. E finalmente, uma cultura política espanhola que tem uma forte componente antiamericana, quer à direita, quer à esquerda. Aliás, a Espanha não entrou pra NATO a princípio, e para entrar pra NATO precisou de um referendo, e nesse referendo, o Partido Socialista Operário Espanhol teve que dar uma cambalhota para apoiar a adesão à NATO. Portanto, é um país diferente, digamos assim, e não pelas boas razões. Podíamos, historicamente, falar um pouco disso e porque aí da crise de 98, século XIX, 1898. Mas independentemente disso, é o problema no que respeita a estas metas. Agora, uma coisa é definir as metas, outra coisa é definir o prazo para atingir essas metas e outra coisa ainda é cumprir com esses compromissos. E neste momento, até estes compromissos têm um lado um pouquinho vago, digamos assim, porque, na verdade, aquilo que os países da NATO estão a comprometer-se, nomeadamente os países europeus membros da NATO, é com 3,5% do PIB, não se sabe se em 29, 33, 35. Enfim, um prazo, apesar de tudo, relativamente dilatado. E depois o outro ponto e meio, outros 1,5%, será sobretudo na adaptação de infraestruturas, basicamente porque se for necessário fazer chegar à linha da frente material de combate, há muitas pontes, estradas e vias férreas na Europa que não aguentam e, portanto, será necessário rever toda essa infraestrutura, coisa que nós sabemos que do ponto de vista de logística é fundamental no caso de haver um conflito. Bem, este é o ponto de fundo. No entanto, haverá um compromisso mínimo, porque toda a gente quer agradar neste momento a Donald Trump, não quer levantar problemas, quer que não afaste os Estados Unidos da NATO, coisa que eu creio que seria pouco provável, mas que não interessa. Há sempre uma retórica sobre isso. Aliás, vale a pena, eu vou falar um pouco também sobre o Artigo Quinto e o que aquilo significa, porque às vezes as pessoas também acham que o Artigo Quinto implica a declaração de estado de guerra, e não é isso que está lá escrito. E talvez por isso, aquela declaração ontem de Trump no avião perturbou muitas pessoas. E finalmente, o elefante na sala. O elefante na sala continua a ser a guerra da Ucrânia. Isto em 2014, os 2% foram um compromisso assumido depois da invasão da Crimeia, depois daquilo que se passou no início da guerra de Donbass. Está visto que a Europa não cumpriu com as suas obrigações, ou melhor, os membros europeus da NATO não cumpriram com as suas obrigações, e agora é preciso ver o que é que pode acontecer. E desse ponto de vista, há hoje algumas incógnitas, porque, por exemplo, como se sabe que o presidente Trump nunca se sabe bem se ele dormiu bem ou dormiu mal e acordou com os pés frios ou com os pés quentes e, portanto, vai ter um encontro com o Zelensky, e cada encontro com o Zelensky é sempre um grande ponto de interrogação.

Há sempre ali um algoritmo.

O último com o Vaticano correu bem. Vamos ver como é que corre o dois, que será à margem da cimeira. Zelensky não participa na cimeira, mas está lá, está em Haia. Bem, ainda há mais pontos em aberto, depois falamos melhor disso.

Vamos falar sobre todos.

Depois das 10:00.

Até já, José Manuel.

Até já.

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